مع توفر الكثير من البيانات حول عملائك ، فإن الشيء الوحيد الذي يمنعك من استخدامها لتحقيق فائدة تنظيمية هو الكود. إذا كان هذا يحددك أنت وعملك ، فستحتاج إلى معرفة كل شيء عن أدوات ETL no-code. مع هذا التعلم ، لن تكون آلية الاستخراج والتحويل والتحميل التي يستخدمها مهندسو البيانات الخبراء غريبة عليك. ستحصل على معلومات قيمة حول أصحاب المصلحة ، على غرار ما كان سيجمعه متخصصو البيانات ومهندسو البيانات بعد سنوات من الترميز باستخدام علم البيانات وتكامل البيانات. ألا يبدو هذا وكأنه صفقة رابحة؟ دعنا نتعمق أكثر ونستكشف أدوات ETL no-code بالتفصيل.

مقدمة موجزة عن ETL

ETL ، التي تعني الاستخراج والتحويل والتحميل ، هي عملية أساسية في تخزين البيانات. خلال هذه العملية ، يتم تحويل البيانات من مصادر معلومات متعددة إلى واحدة من خلال تكامل البيانات لتزويد صانعي القرار بمعلومات مقنعة للاعتماد عليها.

من المتوقع أن تصل صناعة التطوير no-code low-code وغير المشفرة إلى قدرة توليد إيرادات تبلغ 187 مليار دولار بحلول عام 2030 . تعود الزيادة في الإيرادات السنوية إلى زيادة اعتماد الشركات باستخدام تقنية ETL no-code. من المتوقع أن تتبنى أكثر من 75٪ من الشركات هذه الأدوات والمساهمة في نمو صناعة تكامل البيانات.

إن النمو في قطاع no-code لا يقتصر على صناعة تكنولوجيا المعلومات ؛ وبدلاً من ذلك ، من المتوقع أن يأتي نصف نمو هذا القطاع من شركات أخرى غير قطاع تكنولوجيا المعلومات.

إليك مقدمة حول كل خطوة في العملية:

استخراج البيانات - في هذه الخطوة ، يتم الوصول إلى تدفقات البيانات المختلفة التي تستخدمها شركتك ، ويتم تخزين جميع البيانات في مستودع واحد بعد جعلها قابلة للنقل بين البرامج والأنظمة المختلفة لمزيد من المعالجة باستخدام علم البيانات .

التحويل - تتطلب هذه الخطوة تنظيف مستودع البيانات والبيانات وجعله فعالاً لمزيد من الاستخدام. تتضمن بعض القواعد الرئيسية في عملية التحويل إلغاء البيانات المكررة والتحقق والفرز والتوحيد القياسي وتكامل البيانات.

التحميل - يتضمن التحميل إظهار البيانات في الموقع الأحدث والتي يمكن استخدامها بسهولة للعمليات التالية مثل إعداد التقارير واتخاذ القرار. يمكن أن تكون هناك آليتا تحميل رئيسيتان: التحميل الكامل والتحميل الإضافي. بغض النظر عن آلية التحميل المستخدمة ، فإن النتيجة هي تحليلات أسهل للبيانات.

ما هو no-code ETL ؟

يعني ETL No-code الاستمرار في عملية الاستخراج والتحويل والتحميل بالكامل دون أي رمز. يشكل الواجهة الخلفية لتكامل البيانات. تم تصميم أدوات No-code ETL لأتمتة الحد الأقصى للعملية ، ولا يتعين على المستخدمين إدخال أي أسطر رمز لجعلها تعمل بكفاءة. يمكن للشركات استخدام هذه الأدوات دون الاستعانة بمطوري ETL أو خبراء البيانات على وجه التحديد.

تعمل أدوات no-code ETL في السحابة وغالبًا ما تحتوي على واجهة drag-and-drop لتسهيل المستخدم غير التقني في اكتشاف الطريقة المناسبة لاستخدامها. باستخدام أدوات no-code ETL ، يمكن لمؤسستك بسهولة إنشاء سوق البيانات أو مستودع البيانات الخاص بها والذي سيؤثر في النهاية على تشكيل الإستراتيجية واتخاذ القرار.

أنواع أدوات no-code ETL

هناك أربعة أنواع رئيسية من أدوات no-code ET L. سنشارك بإيجاز حول كل نوع من هذه الأنواع في هذا القسم:

أدوات ETL لبرامج المؤسسة

هذه هي الأدوات التي طورتها ودعمتها المنظمات التجارية. نظرًا لكونها رائدة في تطوير عمليات no-code ETL ، فقد قامت هذه الشركات بالفعل بتطوير غطاء التعلم وزودت مستخدمي هذه الأدوات بواجهة مستخدم رسومية وميزات سهلة الاستخدام وميزات أخرى في هذه الأدوات التي تتيح المزيد من إمكانية الوصول و استخدام أبسط.

ومع ذلك ، فإن السعر الذي يتم تحصيله مقابل كل هذه الميزات غالبًا ما يكون أكثر من حلول no-code ETL والمتوفرة في السوق. تفضل المؤسسات الكبيرة عادةً مثل هذه الأدوات لتكامل البيانات مع التدفق المستمر لتدفق البيانات ومتطلبات الكثير من المعلومات من تحليلات البيانات داخل خطوط أنابيب البيانات.

أداة ETL مفتوحة المصدر

مثل أي برنامج آخر مفتوح المصدر ، فإن أدوات ETL مفتوحة المصدر مجانية للاستخدام. يمكنهم توفير الوظائف الأساسية للمستخدمين مع السماح لمؤسستك بالعثور على كود المصدر ودراسته. لكن الميزات وسهولة الاستخدام التي توفرها هذه الأدوات تختلف اختلافًا كبيرًا.

لذلك ، قد يتطلب منك اختيار ETL اليدوي الاحتفاظ بمطور داخلي لتعديل الكود الأساسي خصيصًا لمؤسستك إذا كنت لا ترغب في الاعتماد على الميزات الأساسية فقط. ومع ذلك ، فإن ETL مفتوح المصدر يسمح بإمكانية تخصيص أعلى من أي نوع آخر من أدوات ETL.

أداة ETL المستندة إلى السحابة

مع بروز التكنولوجيا المستندة إلى السحابة ، تتوفر أدوات ETL أيضًا مع هذا الشكل من العمل. باستخدام تقنية السحابة ، يمكنك توقع زمن انتقال مرتفع وتوافر الموارد والمرونة. إنها تتيح لموارد الحوسبة توسيع نطاقها وتفي بالمتطلبات التنظيمية. لكن إحدى مشكلات منصات البيانات السحابية هي أنها تعمل فقط داخل بيئة الخادم السحابي.

أداة ETL المخصصة

يتضمن النوع الأخير من أداة ETL الإصدار المخصص. تم تصميمها من قبل الشركات الكبيرة باستخدام فرق تطوير البرامج الداخلية. يمكن تخصيصها لمتطلبات المنظمة. تتضمن بعض لغات الكمبيوتر التي قد تساعد في إنشاء هذا البرنامج ، SQL و Python و Java.

غالبًا ما تكون مشكلة هذه الأدوات هي التكلفة والمتطلبات المفرطة للموارد. يتطلب إنشاء هذه الأدوات واختبارها وصيانتها وقتًا وترقية مستمرة للعملية. لذلك ، يجب أن تكون مستعدًا لتخصيص ميزانية محددة لأدوات ETL المخصصة.

نطاق أدوات ETL

كان اتجاه استخدام أدوات ETL كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية. في البداية ، كان يتم التعامل مع عمليات ETL فقط من خلال النهج اليدوي ، حيث تم تعيين علماء البيانات للقيام بعملية تكامل البيانات بأكملها.

ولكن مع إدخال أدوات no-code بواسطة برامج قوية وبيوت تطوير ، أصبحت أدوات ETL مهمة. من المتوقع أن يزداد سوق السوق no-code بنسبة 40٪ سنويًا ، ليصل إلى 21.2 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2022. لذلك ، هناك حصة سوقية كبيرة من أدوات no-code ETL.

كيف يعمل دليل ETL ؟

تتطلب عمليات ETL اليدوية علوم وهندسة بيانات محللي البيانات لتنفيذ العملية. لا توجد أتمتة ، ويجب أن تتضمن كل خطوة تشفير وإشراف خبير. علاوة على ذلك ، يجب أن تتوقع ساعات عمل طويلة لكل خطوة في العملية. هذا الوقت الإضافي ليس مطلوبًا فقط كجهد لمرة واحدة ، ولكن يجب القيام به في كل مرة لجميع مصادر البيانات ، وبالتالي تعزيز العمل الكلي المطلوب. إلى جانب ذلك ، فإن المزيد من ساعات العمل من مهندسي البيانات يعني ارتفاع التكاليف في نهايتك.

ينشئ المطورون خطوط أنابيب في العملية اليدوية لاستخراج البيانات وتحويلها وتحميلها. كلما زاد نطاق البيانات ومستودعات البيانات ، كلما تطلب الأمر مزيدًا من الوقت والموارد البشرية. وبالمثل ، تحتاج عملية تكامل البيانات إلى مزيد من الترميز للحصول عليها وتشغيلها.

على نطاق واسع ، فيما يلي العمليات الرئيسية التي سيتطلب التكامل اليدوي للبيانات القيام بها:

إن توثيق المتطلبات وتحديد العملية برمتها هو الخطوة الأولى.

تطوير تكامل البيانات ومستودعات ونماذج البيانات لجميع قواعد البيانات التي يجب استخراج المعلومات منها.

ترميز مسار لكل مصدر بيانات يربط مجموعة البيانات بأكملها بمستودع البيانات.

إعادة تشغيل العملية برمتها للتأكد من أن كل شيء على ما يرام.

تختلف الخطوة الفرعية لكل مهمة بالنسبة لجميع تدفقات البيانات بسبب الطبيعة وتنسيق البيانات. هذا يجعل العملية معقدة وتستغرق وقتا طويلا.

ما هو الفرق بين ETL اليدوي و ETL no-code ETL ؟

يختلف إجراء عمليات ETL اليدوية واستخدام أدوات no-code ETL اختلافًا كبيرًا. هذا الأخير ، بلا شك ، عملية صعبة ومعقدة. يسلط هذا القسم الضوء على المجالات الأخرى التي تختلف فيها عملية رمز البيانات اليدوية عن استخدام الأداة:

إستعمال

سهولة الاستخدام التي يمكن أن تقدمها أدوات no-code ETL تفوق الخيال. لديهم بالفعل العملية المحددة لاستخراج البيانات غير المهيكلة ، وتنفيذ عملية التحويل ، وتحميلها إلى المستودع النظيف. لذلك ، ليس عليك فعل الكثير باستثناء توفير مواقع خطوط أنابيب البيانات.

ومع ذلك ، فإن الإكمال اليدوي للعملية ليس بالأمر السهل حتى بالنسبة لخبراء البيانات المتقدمين ، لأنه يتطلب عملية طويلة للحصول على المعلومات القيمة من البيانات. إلى جانب ذلك ، هناك احتمال لحدوث خطأ في الترميز يمكن أن يفسد عملية تكامل البيانات بأكملها.

اعمال صيانة

تعد صيانة كود ETL اليدوي أمرًا صعبًا. سيتعين عليك إتقان العديد من لغات الكمبيوتر للحصول على أمر جيد في العملية بأكملها. قد تضطر إلى تعيين خبراء في جميع هذه اللغات أو الموارد الذين يمكنهم إنجاز العمل باستخدام اختلافات محدودة.

إلى جانب ذلك ، سيكون هناك سيناريوهات متعددة لتكامل البيانات قد تحتاج إلى إجراء العملية من أجلها. لذلك ، يجب إعادة العملية لكل نوع جديد من المعلومات المطلوبة. ومع ذلك ، لن يكون هذا مصدر قلق لمؤسستك عند اختيار حلول no-code ETL. لا تتطلب هذه الأدوات منك أو من فريقك أن تكون خبيرًا في علوم الكمبيوتر لإجراء الصيانة ؛ اي شخص يستطيع فعله.

كلفة

من منظور التكلفة ، ستثبت حلول no-code ETL أنها خيار أفضل نظرًا لوجود تكلفة اشتراك محددة مسبقًا متضمنة في استخدام هذه الأدوات ، وهي ليست باهظة الثمن بالنظر إلى القيمة التي تحصل عليها في المقابل. لكن تعيين عالم بيانات سيتطلب الكثير من الاستثمار. نظرًا لأن الأجر السنوي للمطور يزيد عن 100000 دولار ، فستحتاج أيضًا إلى الاستثمار في الآخرين الذين قد لا يكونون خبراء ولكن يجب أن يعرفوا عمليات ETL لتسهيل عالم البيانات. وبالمثل ، ستكون الأجهزة المتخصصة ضرورية أيضًا ، مما يزيد من تكاليفك.

أداء

من حيث الأداء ، من المؤكد أن الترميز اليدوي ETL له اليد العليا. هذا لأنه يمكنك الحصول على عملية مخصصة بناءً على احتياجاتك التنظيمية. يمكنك تقليل أو زيادة مصادر البيانات ، ووضع القواعد الخاصة بك أثناء عملية التحويل. كل هذه الأنشطة غير ممكنة مع أدوات no-code ETL. تعتمد حلول no-code ETL بالفعل على رمز محدد مسبقًا ، والذي يدير العملية كما هو محدد. وبالتالي ، قد يختلف الأداء العام للنتائج بشكل طفيف.

قابلية التوسع

تميل أدوات ETL إلى التوسع وفقًا لمصادر البيانات التنظيمية ومتطلبات التغييرات. لذلك ، لن يكون هناك الكثير إذا حققت نجاحًا كبيرًا في المستقبل. ومع ذلك ، فإن استخدام العملية اليدوية لتكامل البيانات سيتطلب منك إنشاء سطور أكثر شمولاً من التعليمات البرمجية للحصول على النتيجة.

أتمتة سير العمل

تسمح أدوات ETL أيضًا بأتمتة سير العمل لأنه سيتم استخراج البيانات وتحويلها وتحميلها إلى المستودع المطلوب بناءً على وقت وكيفية جدولة العملية. عادة ما يتم الحصول على كل هذه المعلومات من مستودعات البيانات. لن تضطر إلى تنفيذ كل خطوة في خط أنابيب البيانات من خلال الترميز. في حالة عملية ETL اليدوية ، يجب إرفاق جميع قواعد البيانات والمستودعات يدويًا برمز شامل لإجراء العملية بأكملها.

استخدم حالات

تعتبر أدوات no-code ETL مثالية في المواقف التي يكون لديك فيها قواعد بيانات موسعة تتطلب عمل ترميز مفرط. ومع ذلك ، إذا لم يتم تطوير قواعد البيانات الخاصة بك كثيرًا أو لم تكن معلوماتك المطلوبة عاجلة ، فيمكنك اختيار ETL اليدوي. ومع ذلك ، حتى في هذه الحالة ، يجب أن تكون على استعداد لكتابة أسطر مكثفة من التعليمات البرمجية.

مصادر البيانات

هناك اختلاف آخر بين ETL اليدوي و ETL no-code ETL وهو عدد مصادر البيانات. ومع ذلك ، يمكنك استخدام هذه الطرق لأي عدد من مصادر البيانات. ولكن كلما قل عدد مصادر البيانات ، كلما قل تعقيد العملية ستكون أقل في حالة ETL اليدوي. تتيح لك أدوات no-code ETL توصيل أي عدد من قواعد البيانات دون الحاجة إلى أي ترميز إضافي.

التقدم التقني

لترقية أو تغيير خريطة البيانات الحالية أو مسار إجراء ETL ، يمكن أن تكون أدوات no-code مفيدة للغاية. سيتعين عليك إعادة عملية الترميز بالكامل للحصول على رمز أحدث باستخدام عملية تشفير يدوية. إذا كنت قد اخترت أدوات ETL مفتوحة المصدر ، فإن إجراء تعديلات وفقًا لاحتياجاتك أو تخصيصها سيصبح أكثر تعقيدًا.

No-code ETL : كيف يساعدك؟

يمكن أن تكون حلول No-code ETL الخالية من الأكواد مفيدة لعملك لأنها يمكن أن تعمل بدون تشفير. باستخدام no-code ETL ، يمكنك استخدام أداة واجهة مستخدم بسيطة لإنشاء خريطة بيانات لتقديم المسار إلى الخادم. بعد ذلك ، يمكن للخادم تشغيل العملية بالكامل بالأتمتة دون الحاجة إلى مزيد من المساعدة منك.

تعد إضافة قواعد التحويل أيضًا إحدى الطرق التي يمكن أن تساعدك بها ETL. من الممكن تنظيف مجموعات البيانات أو إعادة هيكلتها أو فصلها أو إزالتها لضمان توفير المعلومات المحدثة وذات الصلة. من الممكن أيضًا التحقق من جودة البيانات المستخرجة من خلال تطبيق بعض القواعد البسيطة على العملية.

يمكنك جدولة عملية ETL بأكملها ، لذا لن يكون تشغيلها يدويًا مطلوبًا لتحقيق مجموعات البيانات والمعلومات المحدثة لاتخاذ القرار الاستراتيجي. إلى جانب ذلك ، تضمن الواجهة المرئية والبديهية وسهلة الاستخدام أن يتمكن الجميع من استخدام أدوات ETL هذه لتوفير الوقت وتعزيز الإنتاجية والحصول على نتائج أفضل.

كيف يعمل: استيراد البيانات drag-and-drop سير العمل؟

أثناء العمل مع عمليات no-code ETL ، ستواجه العديد من السيناريوهات التي تكون فيها أدوات ETL مفيدة. وتشمل هذه:

موصلات

إذا كان لديك خطوط بيانات مختلفة ، فيمكنك توصيلها بسهولة دون إضافة أي سطر من التعليمات البرمجية. على سبيل المثال ، إذا كانت بيانات العميل مخزنة في Oracle أثناء وجود معلومات الطلب في Microsoft Excel ، فستتصل الأداة بمستودعات البيانات هذه.

إذا كان لديك خطوط بيانات مختلفة ، فيمكنك توصيلها بسهولة دون إضافة أي سطر من التعليمات البرمجية. على سبيل المثال ، إذا كانت بيانات العميل مخزنة في Oracle أثناء وجود معلومات الطلب في Microsoft Excel ، فستتصل الأداة بمستودعات البيانات هذه. تنميط البيانات

سيتعين عليك تحديد البيانات لتحقيق أقصى استفادة منها. يمكن أن تسمح لك عمليات ETL بإدخال متغيرات البيانات مثل الأنواع والتكامل والجودة. بناءً على القيم المحددة ، سيتم فرز البيانات تلقائيًا.

سيتعين عليك تحديد البيانات لتحقيق أقصى استفادة منها. يمكن أن تسمح لك عمليات بإدخال متغيرات البيانات مثل الأنواع والتكامل والجودة. بناءً على القيم المحددة ، سيتم فرز البيانات تلقائيًا. تحول مدمج مسبقًا

يمكن أن تكون هناك تحويلات مبنية متاحة في برنامج ETL والتي يمكن تطبيقها مباشرة على البيانات الأولية ، مما يجعل الأمور أسهل بالنسبة لك.

يمكن أن تكون هناك تحويلات مبنية متاحة في برنامج والتي يمكن تطبيقها مباشرة على البيانات الأولية ، مما يجعل الأمور أسهل بالنسبة لك. جدولة مريحة

يمكنك جدولة خط أنابيب ETL مع مشغلات محددة بحيث تظل الأشياء آلية ، ولن تضطر إلى بذل جهد واضح في وقت معين.

أفضل أداة ETL للشركات - AppMaster

يعد AppMaster أحد أفضل أدوات no-code ETL. يمكنه أتمتة عملية الاستخراج والتحويل والتحميل والتحقق من البيانات بالكامل.

قم بإنشاء خطوط بيانات باستخدام AppMaster

قد لا تكون أدوات ETL مفتوحة المصدر مفيدة في كل موقف. أنت بحاجة إلى برنامج متخصص لإنشاء خطوط أنابيب تستخرج البيانات وتحول ETL اليدوي إلى بنية بيانات آلية. يمكنك بالتأكيد بدء رحلة استخراج البيانات التنظيمية وتكامل البيانات باستخدام أدوات ETL مفتوحة المصدر. ومع ذلك ، ستحتاج إلى برنامج متخصص يحتوي على جميع الوظائف المطلوبة لإنشاء خط بيانات سلس ، مما يساعد في النهاية في إعداد البيانات وتحليل البيانات. AppMaster هو برنامج يمكن أن يلبي احتياجاتك بشكل كامل.

تطبيق أفضل ممارسات تخزين البيانات

باستخدام AppMaster ، يمكنك توقع استخدام قاعدة بيانات PostgreSQL لدمج البيانات وتحميل البيانات وتحويلها إلى التنسيق حيث يمكن أن تساعدك في اتخاذ قرارات مهمة لمؤسستك. يمكن تغطية جميع هذه الجوانب من خلال آليات ETL اليدوية ؛ ومع ذلك ، مع AppMaster بجانبك ، يمكنك إدارة تكامل البيانات دون الحاجة إلى الترميز.

دمج مصادر البيانات

سيكون عليك فقط دمج هياكل البيانات المختلفة التي تستخدمها مؤسستك في ETL اليدوي والسماح للأداة بأداء عملياتها. ستكون نتيجة تكامل البيانات هي المعلومات التي تحتاجها لمتابعة القرارات المهمة. بالمقارنة مع أدوات ETL اليدوية ، يمكن إدارة عمليات تكامل البيانات في وقت أقل نسبيًا. لا يتعين عليك التنازل عن جودة البيانات أو عوامل أخرى.

يوفر واجهة سهلة الاستخدام

تم تصميم AppMaster خصيصًا لتقديم واجهة سهلة الاستخدام مع مساعدتك في استخراج البيانات. باستخدام مرافق لوحة المعلومات المختلفة لأصحاب المصلحة المختلفين ، يصبح الوصول إلى محاذاة المعلومات التي تحتاجها أكثر سهولة. يساعد الوصول إلى المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب في اتخاذ قرارات أفضل. إلى جانب ذلك ، توفر هذه الواجهة الوقت وتوفر جميع البيانات الأساسية على شاشة واحدة.

لماذا يعتبر no-code ETL أفضل من ETL المشفر يدويًا؟

يمكن أن توفر أدوات No-code ETL حلاً سهلاً لإدارة البيانات بطريقة يمكن أن توفر المزيد من الفرص للنمو لعملك. لا تحتاج إلى مطوري ETL لأداء عملية ETL ، مما يجعل الأمور أسهل كثيرًا ، وسهلة الاستخدام ، وفعالة من حيث التكلفة.

مع العديد من الفوائد المرتبطة بأدوات no-code ETL ، فإن هذه الأدوات هي الواقع الجديد في عالم الأعمال ، خاصة بالنسبة للشركات التي لديها الكثير من البيانات. من بين العديد من أدوات ETL مفتوحة المصدر المتاحة ، يجب أن يكون اعتمادك على النظام الأساسي الذي يوفر ميزات متقدمة مع استخدامات سهلة ، مثل AppMaster.