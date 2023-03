İlişkisel veritabanı, veri yönetimi dünyasında temel bir kavramdır. Tabloları ve aralarındaki ilişkileri kullanarak verileri depolayan ve yöneten bir veritabanı türüdür. Günümüzün veri odaklı dünyasında, her büyüklükteki işletme ve kuruluş, büyük hacimli verileri verimli bir şekilde depolamak, düzenlemek ve yönetmek için ilişkisel veritabanlarına güveniyor.

İlişkisel veritabanı modeli ilk olarak 1970'lerde İngiliz bilgisayar bilimcisi Edgar F. Codd tarafından önerildi. O zamandan beri baskın veritabanı modeli haline geldi ve kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemlerinden e-ticaret web sitelerine ve mobil uygulamalara kadar çeşitli uygulamalarda kullanılıyor.

Bu makalede, ilişkisel bir veritabanını, nasıl çalıştığını, avantajlarını ve sınırlamalarını keşfedeceğiz. Tablolar, anahtarlar ve ilişkiler gibi ilişkisel bir veritabanının farklı bileşenlerini ve bunların verileri yönetmek için birlikte nasıl çalıştıklarını da tartışacağız. Bu makalenin sonunda, ilişkisel veritabanları ve bunların modern veri yönetimindeki rolü hakkında sağlam bir anlayışa sahip olacaksınız.

İlişkisel veritabanı nedir?

İlişkisel veritabanı, verileri her biri benzersiz bir ada sahip olan ve bir dizi satır ve sütundan oluşan bir veya daha fazla tablo veya ilişki halinde düzenleyen bir veritabanı türüdür. İlişkisel bir veritabanındaki veriler, aranmasını, alınmasını ve yönetilmesini kolaylaştıracak şekilde yapılandırılmış ve organize edilmiştir.

Veriler tipik olarak ilişkisel bir veritabanında normalleştirilmiş bir biçimde depolanır. Veriler, her biri benzersiz anahtarı veya tanımlayıcısı olan daha küçük, ilgili tablolara bölünür. Bu tablolar arasındaki ilişkiler, bir tablodaki verileri diğerindeki verilere bağlayan yabancı anahtarların kullanımıyla tanımlanır.

İlişkisel veritabanları, ticari ve finansal sistemler, bilimsel araştırma ve e-ticaret dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Birincil anahtarlar ve yabancı anahtarlar gibi kısıtlamalar yoluyla veri bütünlüğünü ve tutarlılığını sağlarken, büyük miktarda veriyi depolamak ve yönetmek için esnek ve ölçeklenebilir bir yol sağlarlar.

İlişkisel veritabanları, ticari ve finansal sistemler, bilimsel araştırma ve e-ticaret dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Birincil anahtarlar ve yabancı anahtarlar gibi kısıtlamalar yoluyla veri bütünlüğünü ve tutarlılığını sağlarken, büyük miktarda veriyi depolamak ve yönetmek için esnek ve ölçeklenebilir bir yol sağlarlar.

İlişkisel veritabanları nasıl yapılandırılır?

İlişkisel veritabanları, ilişkiler olarak da bilinen tablolar kullanılarak yapılandırılır. Her tablo, satırlardan ve sütunlardan oluşur; her satır, tek bir kaydı veya veri örneğini temsil eder ve her sütun, verinin belirli bir niteliğini veya alanını temsil eder. Metin, sayı, tarih veya Boolean gibi bir dizi özellik veya veri türü bir tablodaki sütunları tanımlar. Ayrıca her sütunun, o sütunda depolanan veri türünü tanımlamaya yardımcı olan benzersiz bir adı vardır.

Bir tablodaki satırlar, bireysel kayıtları veya veri örneklerini temsil eder. Her satırın, birincil anahtar adı verilen benzersiz bir tanımlayıcısı vardır. Birincil anahtar, veritabanındaki farklı tablolardaki kayıtları bağlamak için kullanılır. İlişkisel veritabanındaki tablolar arasındaki ilişkiler, yabancı anahtarlar kullanılarak tanımlanır. Yabancı anahtar, bir tablodaki başka bir tablonun birincil anahtarına atıfta bulunan bir sütundur. Bu, ilgili verilerin veritabanındaki farklı tablolardan bağlanmasına ve erişilmesine olanak tanır.

Tablolara ek olarak, ilişkisel veritabanları da veri bütünlüğünü ve tutarlılığını sağlamak için kısıtlamalar kullanır. Kısıtlamalar, verilerin veritabanından eklenmesi, güncellenmesi veya silinebilmesi için karşılanması gereken kurallar veya koşullardır. Kısıtlama örnekleri arasında birincil anahtarlar, yabancı anahtarlar, benzersiz kısıtlamalar ve kontrol kısıtlamaları bulunur.

ilişkisel model

İlişkisel model, ilişkisel bir veritabanındaki verileri tasarlamak ve yönetmek için kullanılan bir veri modelidir. İlişkisel model, 1970 yılında Edgar F. Codd tarafından tanıtıldı ve o zamandan beri modern veritabanları için en yaygın kullanılan veri modeli haline geldi.

İlişkisel model, ilişkiler olarak da bilinen tablolar kavramına dayanır. Veritabanındaki her tablo, ilgili verilerin bir koleksiyonunu temsil eder ve tablodaki her satır, bu verilerin tek bir kaydını veya örneğini temsil eder. Tablodaki her sütun, verilerin belirli bir özniteliğini veya alanını temsil eder.

Veritabanındaki tablolar arasındaki ilişkiler anahtarlar kullanılarak tanımlanır. Birincil anahtar, tablodaki her satırı benzersiz şekilde tanımlayan bir tablodaki bir sütun veya sütunlar kümesidir. Yabancı anahtar, bir tablodaki başka bir tablonun birincil anahtarına atıfta bulunan ve ilgili verilerin veritabanındaki farklı tablolar arasında bağlanmasına izin veren bir sütundur.

İlişkisel model aynı zamanda SELECT, INSERT, UPDATE ve DELETE gibi veri tabanındaki verileri sorgulamak ve değiştirmek için işlemleri de destekler. Bu işlemler, veritabanıyla etkileşime giren sorguları ve ifadeleri tanımlayan Yapılandırılmış Sorgu Dili ( SQL ) adı verilen özel bir dil kullanılarak gerçekleştirilir.

İlişkisel modelin en önemli faydalarından biri esnekliği ve ölçeklenebilirliğidir. Değişen veri gereksinimlerini karşılamak için tablolar eklenebilir, kaldırılabilir veya değiştirilebilir ve tablolar arasındaki ilişkiler gerektiği gibi kolayca tanımlanabilir veya güncellenebilir. Ek olarak, ilişkisel model, verileri düzenlemek ve yönetmek için tutarlı ve standart bir yol sağlayarak büyük ve karmaşık veritabanlarının zaman içinde bakımını ve güncellenmesini kolaylaştırır.

İlişkisel veritabanı yönetim sisteminin faydaları

İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri (RDBMS), bazıları aşağıdakileri içeren çok sayıda avantaj sunar:

Veri Bütünlüğü : RDBMS, veri bütünlüğünü sağlamak için birincil anahtarlar, yabancı anahtarlar ve kontrol kısıtlamaları gibi çeşitli kısıtlamalar kullanır ve bu da verilerin doğruluğunu ve tutarlılığını korumaya yardımcı olur.

: RDBMS, veri bütünlüğünü sağlamak için birincil anahtarlar, yabancı anahtarlar ve kontrol kısıtlamaları gibi çeşitli kısıtlamalar kullanır ve bu da verilerin doğruluğunu ve tutarlılığını korumaya yardımcı olur. Ölçeklenebilirlik : RDBMS, büyük miktarda veriyi işleyebilir ve gerektiğinde kolayca ölçeklendirebilir veya azaltabilir. Aynı anda birden çok kullanıcıyı ve uygulamayı da destekleyebilirler.

: RDBMS, büyük miktarda veriyi işleyebilir ve gerektiğinde kolayca ölçeklendirebilir veya azaltabilir. Aynı anda birden çok kullanıcıyı ve uygulamayı da destekleyebilirler. Esneklik : RDBMS, değişen veri gereksinimlerini karşılamak için tablolar eklenebildiği, kaldırılabildiği veya değiştirilebildiği için verileri düzenlemek ve depolamak için esnek bir yol sağlar.

: RDBMS, değişen veri gereksinimlerini karşılamak için tablolar eklenebildiği, kaldırılabildiği veya değiştirilebildiği için verileri düzenlemek ve depolamak için esnek bir yol sağlar. Kullanım Kolaylığı : RDBMS'de kullanılan SQL dilinin öğrenilmesi ve kullanılması kolaydır ve veritabanıyla etkileşim için standart ve tutarlı bir yol sağlar.

: RDBMS'de kullanılan SQL dilinin öğrenilmesi ve kullanılması kolaydır ve veritabanıyla etkileşim için standart ve tutarlı bir yol sağlar. Veri Güvenliği : RDBMS, yalnızca yetkili kullanıcıların verilere erişebilmesini ve verileri değiştirebilmesini sağlamak için erişim kontrolü ve kullanıcı kimlik doğrulaması gibi yerleşik güvenlik özellikleri sağlar.

: RDBMS, yalnızca yetkili kullanıcıların verilere erişebilmesini ve verileri değiştirebilmesini sağlamak için erişim kontrolü ve kullanıcı kimlik doğrulaması gibi yerleşik güvenlik özellikleri sağlar. Veri Tutarlılığı : RDBMS, bir sistem arızası veya kesintisi sırasında bile verilerin tutarlı ve güvenilir olmasını sağlamak için işlemleri kullanır.

: RDBMS, bir sistem arızası veya kesintisi sırasında bile verilerin tutarlı ve güvenilir olmasını sağlamak için işlemleri kullanır. Veri Paylaşımı : RDBMS, verileri farklı uygulamalar ve platformlar arasında paylaşarak kuruluşlarda işbirliğini ve üretkenliği geliştirebilir.

RDBMS, verileri yönetmek için sağlam ve güvenilir bir yol sağlar ve ticari ve finansal sistemler, bilimsel araştırma ve e-ticaret dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

İlişkisel model ve veri tutarlılığı

İlişkisel model, bir veritabanı sisteminde veri tutarlılığını sağlamaya yardımcı olan bir veri modelidir. Model, tablolar veya ilişkiler kavramına dayalıdır; burada her tablo, ilgili verilerin bir koleksiyonunu temsil eder ve tablodaki her satır, bu verilerin tek bir kaydını veya örneğini temsil eder. Tablodaki her sütun, verilerin belirli bir özniteliğini veya alanını temsil eder.

Veri tutarlılığı, bir veritabanında depolanan verilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini ifade eder. İlişkisel modelde, kısıtlamalar kullanılarak veri tutarlılığı sağlanır. Kısıtlamalar, verilerin bir tablodan eklenmesi, güncellenmesi veya tablodan silinebilmesi için karşılanması gereken kurallar veya koşullardır. İlişkisel modelde birincil anahtarlar, yabancı anahtarlar ve kontrol kısıtlamaları gibi çeşitli kısıtlama türleri kullanılabilir.

Birincil anahtar, tablodaki her satır için benzersiz bir tanımlayıcıdır. Tablodaki her bir kaydın, karışıklık veya hata olmadan tanımlanabilmesini ve erişilebilmesini sağlar. Yabancı anahtar, bir tablodaki başka bir tablonun birincil anahtarına atıfta bulunan bir sütundur. Farklı tablolardaki ilgili verilerin doğru bir şekilde bağlanmasını sağlar. Kontrol kısıtlamaları, veri değerlerinin belirli ölçütleri veya koşulları karşılamasını sağlamak için kullanılır.

Kısıtlamalara ek olarak, ilişkisel model işlemleri destekler. Bir işlem, tek bir iş birimi olarak birlikte gerçekleştirilen bir dizi veritabanı işlemidir. İşlemin herhangi bir kısmı başarısız olursa, işlemin tamamı geri alınarak veritabanının tutarlı kalması sağlanır.

İlişkisel modelin kısıtlamaları ve işlemleri kullanması, bir veritabanında veri tutarlılığının sağlanmasına yardımcı olur. Kısıtlamalar, verilerin tutarlı ve güvenilir bir şekilde girilmesini ve saklanmasını sağlarken işlemler, veri değişikliklerinin atomik ve tutarlı bir şekilde yapılmasını sağlar.

Ayrıca RDBMS, işlem güvenilirliğini sağlayan "ACID" özellikleri adı verilen bir mekanizma uygular. ACID, Atomiklik, Tutarlılık, İzolasyon ve Dayanıklılık anlamına gelir. Atomiklik, bir işlemin tek bir iş birimi olarak ele alınmasını sağlar, yani tüm değişiklikler yapılır veya hiçbir değişiklik yapılmaz. Tutarlılık, veritabanının her işlemden sonra tutarlı bir durumda kalmasını sağlar. İzolasyon, birden fazla işlemin birbirine müdahale etmeden aynı anda yürütülebilmesini sağlar. Dayanıklılık, bir sistem arızası veya kesintisi sırasında bile veritabanında yapılan değişikliklerin devam etmesini sağlar.

İlişkisel model, bir veritabanında veri tutarlılığını sağlayarak, verileri yönetmenin sağlam ve güvenilir bir yolunu sunar. İlişkisel model, veri tutarlılığını zorunlu kılarak, çok çeşitli uygulamalar için kritik olan veri doğruluğunun ve güvenilirliğinin korunmasına yardımcı olur.

Taahhüt ve atomiklik

Taahhüt ve atomiklik, veritabanı sistemlerinde, özellikle işlem işleme bağlamında iki anahtar kavramdır. İşlem, tek bir mantıksal iş birimi olarak ele alınan bir veritabanı işlemleri dizisidir. İşlemler, veri okuma, yazma ve güncelleme gibi birden çok işlemi içerebilir ve bunlar genellikle veritabanı değişikliklerinin tutarlı ve güvenilir bir şekilde yapılmasını sağlamak için kullanılır.

Atomiklik, bir işlemin tüm işlemlerinin tek, bölünmez bir iş birimi olarak ele alınmasını sağlayan özelliğini ifade eder. Bu, işlemdeki tüm işlemlerin başarıyla tamamlandığı veya hiçbirinin tamamlanmadığı anlamına gelir. Bir işlemin herhangi bir kısmı başarısız olursa veya bir hatayla karşılaşırsa, işlemin tamamı geri alınır ve işlem sırasında veritabanında yapılan tüm değişiklikler geri alınır.

Taahhüt, bir işlemin, başarıyla tamamlandıktan sonra değişikliklerinin kalıcı olarak veritabanına kaydedilmesini sağlayan özelliğini ifade eder. Bir işlem gerçekleştirildikten sonra, değişiklikleri geri alınamaz veya geri alınamaz. Taahhüt tipik olarak, işlemin sonunu işaret eden ve değişikliklerinin veritabanına kaydedilmesine neden olan bir taahhüt beyanı veya benzer bir mekanizma kullanılarak gerçekleştirilir.

Atomiklik ve taahhüdü birleştirmek, veritabanı işlemlerinin güvenilir ve tutarlı olmasını sağlar. Atomiklik, işlemlerin ya hep ya hiç tarzında yürütülmesini sağlayarak veri tutarsızlıklarını veya bozulmalarını önlemeye yardımcı olur. Taahhüt, bir işlem başarıyla tamamlandıktan sonra değişikliklerin kalıcı olmasını ve diğer işlemler veya uygulamalar tarafından güvenilebilmesini sağlar.

Veritabanı sistemlerinde, atomiklik ve taahhüdün uygulanması, genellikle işlemleri koordine etmekten ve yönetmekten sorumlu bir işlem yöneticisi veya işlem işleme sistemi aracılığıyla sağlanır. İşlem yöneticisi, işlemlerin atomik ve tutarlı bir şekilde yürütülmesini ve değişikliklerinin başarıyla tamamlandıktan sonra veritabanına kaydedilmesini sağlar.

ASİT özellikleri ve RDBMS

ASİT (Atomisite, Tutarlılık, İzolasyon ve Dayanıklılık) özellikleri, veritabanı işlemlerinde güvenilirlik ve tutarlılık sağlayan bir dizi özelliktir. İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri (RDBMS), verilere dayanan birçok uygulama ve sistemin düzgün çalışması için çok önemli olan ACID özelliklerini desteklemek üzere tasarlanmıştır.

Atomiklik, bir işlemin tek, bölünmez bir iş birimi olarak ele alınması gerektiği fikrini ifade eder. Bu, bir işlemin herhangi bir kısmı başarısız olursa, tüm işlemin geri alınması ve işlem sırasında veritabanında yapılan tüm değişikliklerin geri alınması gerektiği anlamına gelir. Atomicity, veritabanı değişikliklerinin herhangi bir kısmi veya eksik güncelleme olmadan tutarlı ve güvenilir bir şekilde yapılmasını sağlar.

Tutarlılık, bir işlemin veritabanını, tüm verilerin tanımlanmış kuralları ve kısıtlamaları karşıladığı tutarlı bir durumda bırakması gerektiği fikrini ifade eder. Bu, bir işlemin benzersiz anahtarlar veya yabancı anahtarlar gibi veritabanının bütünlük kısıtlamalarından hiçbirini ihlal etmemesi gerektiği anlamına gelir. Tutarlılık, veritabanının güvenilir ve doğru kalmasını sağlar.

İzolasyon, birden fazla işlemin birbirine müdahale etmeden aynı anda yürütülebilmesi gerektiği fikrini ifade eder. İzolasyon, bir işlemin etkilerinin, ilk işlem tamamlanana kadar diğer işlemler tarafından görülmemesini sağlar. Bu özellik, birden fazla işlem aynı verilere aynı anda erişmeye veya bunları değiştirmeye çalıştığında ortaya çıkan veri tutarsızlıklarını ve çakışmalarını önler.

Dayanıklılık, bir işlem gerçekleştirildikten sonra, bir sistem arızası durumunda bile değişikliklerinin kalıcı ve kalıcı olması gerektiği fikrini ifade eder. Dayanıklılık tipik olarak, bir işlem sırasında yapılan tüm değişikliklerin veritabanına uygulanmadan önce bir günlük dosyasına kaydedildiği önceden yazma günlüğü gibi teknikler kullanılarak uygulanır. Bu, sistem çökerse veya elektrik kesintisi yaşasa bile işlem sırasında yapılan değişikliklerin kurtarılabilmesini sağlar.

MySQL , Oracle ve SQL Server gibi RDBMS sistemleri, ACID özellikleri için yerleşik destek sağlayarak veritabanı işlemlerinin güvenilir ve tutarlı bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu özellikler, veritabanının bütünlüğünü ve güvenilirliğini sağlamaya yardımcı olarak, onları doğru ve tutarlı verilere dayanan çok çeşitli uygulamalar için uygun hale getirir.

Saklı yordamlar ve ilişkisel veritabanları

Saklı yordamlar, ilişkisel veritabanı yönetim sistemi (RDBMS) içinde depolanan ve sunucu tarafında yürütülen programlardır. Veritabanında depolanan veriler üzerinde karmaşık işlemleri gerçekleştirmek için kullanılırlar ve uygulama programlarından veya doğrudan veritabanı yönetim sisteminden çağrılabilirler.

Saklı yordamlar genellikle SQL veya PL/SQL gibi veritabanı yönetim sistemi tarafından desteklenen bir programlama dilinde yazılır. Veritabanında derlenir ve saklanırlar ve ismen çağrılarak çalıştırılabilirler.

Saklı yordamlar, ilişkisel bir veritabanı ortamında çeşitli avantajlar sağlar. Avantajlarından biri, veritabanı ile uygulama arasında aktarılması gereken veri miktarını azaltarak performansı artırabilmeleridir. Bunun nedeni, saklı yordamların sunucu tarafında yürütülerek ağ trafiğini ve gecikmeyi azaltmasıdır.

Saklı yordamlar ayrıca bir düzeyde güvenlik ve erişim kontrolü sağlar. İş kurallarını ve güvenlik politikalarını uygulamak için kullanılabilirler ve yalnızca yetkili kullanıcıların bunları yürütmesine izin vererek hassas verilere erişimi sınırlayabilirler. Ek olarak, saklı yordamlar önceden derlendiğinden ve veritabanında depolandığından, SQL enjeksiyon saldırılarına karşı geçici SQL ifadelerine göre daha az savunmasızdırlar.

Saklı yordamların bir başka yararı da, veritabanı tutarlılığını ve sürdürülebilirliğini geliştirebilmeleridir. Uygulama geliştiricileri, karmaşık iş mantığını bir saklı yordam içinde kapsülleyerek, mantığın veritabanı genelinde tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlayabilir. Ek olarak, saklı yordamlar uygulama kodundan bağımsız olarak güncellenebilir, bu da veritabanı mantığının bakımını ve güncellenmesini kolaylaştırır.

Özet olarak, saklı yordamlar, ilişkisel bir veritabanı ortamında gelişmiş performans, güvenlik, erişim kontrolü, tutarlılık ve sürdürülebilirlik gibi çeşitli avantajlar sağlar. Geliştiriciler ve veritabanı yöneticileri için güçlü bir araçtır ve modern veritabanı sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Veritabanı kilitleme

Eşzamanlılık kontrolü, aynı verilere erişen birden fazla işlemin yanlış sonuçlar üretmeden aynı anda yürütülebilmesini sağlayan ilişkisel veritabanı yönetim sistemlerinin (RDBMS) kritik bir yönüdür. Eşzamanlılık kontrolü elde etmek için kullanılan tekniklerden biri, tablolar, satırlar veya sütunlar gibi veritabanı nesnelerinde kilitlerin alınmasını ve serbest bırakılmasını içeren veritabanı kilitlemedir.

Kilitleme, aynı verilere birden fazla işlemle eşzamanlı erişimi engelleyen bir mekanizmadır. Bir işlem, tablodaki bir satır gibi belirli bir veritabanı nesnesine erişim talep ettiğinde, o nesne üzerinde bir kilit elde eder. Kilit, ilk işlem kilidi serbest bırakana kadar diğer işlemlerin nesneye erişmesini engeller. İşlem tamamlandıktan sonra kilit serbest bırakılır ve diğer işlemlerin nesneye erişmesine izin verilir.

Veritabanı kilitlemede, paylaşılan kilitler ve özel kilitler olmak üzere iki kategori vardır. Paylaşılan kilitler, birden çok işlemin aynı verileri aynı anda okumasını sağlarken, özel kilitler, kilit serbest bırakılana kadar diğer işlemlerin verilere erişmesini engeller. Bir işlem, bir veritabanı nesnesinde özel bir kilit elde ettiğinde, nesne üzerinde tam denetime sahiptir ve gerektiğinde değiştirebilir.

Veritabanı kilitleme, eşzamanlı veritabanı işlemlerinde veri tutarlılığını korumak için gereklidir. Ancak, özellikle yüksek eşzamanlılık ortamlarında performans sorunlarına da yol açabilir. Kilitlerin serbest bırakılmasını bekleyen çok fazla işlem olması, uzun bekleme sürelerine ve verimin düşmesine neden olabilir.

Bu sorunu çözmek için birçok RDBMS sistemi, birden fazla işlemin aynı verilere aynı anda erişmesine izin veren ve yalnızca çakışmaları meydana geldiklerinde çözen iyimser kilitleme gibi çeşitli kilitleme teknikleri kullanır. Başka bir yaklaşım, veritabanında birden çok veri sürümü oluşturan ve birden çok işlemin verileri kilitlemeden eşzamanlı olarak okumasına ve değiştirmesine izin veren çok sürümlü eşzamanlılık denetimi (MVCC) kullanmaktır.

Veritabanı kilitleme, eşzamanlı veritabanı işlemlerinde tutarlılığı korumak için kritik bir tekniktir. Performans sorunlarına yol açabilse de, modern RDBMS sistemleri bekleme sürelerini en aza indirmek ve eşzamanlılığı iyileştirmek için çeşitli kilitleme teknikleri ve algoritmaları kullanır.

İlişkisel bir veritabanı seçerken nelere dikkat edilmelidir?

Bir ilişkisel veritabanı seçerken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere dikkate alınması gereken birkaç faktör vardır:

Ölçeklenebilirlik : Veritabanı, artan miktarda veri ve kullanıcıyı barındırmak için yatay ve dikey olarak ölçeklenebilmelidir.

: Veritabanı, artan miktarda veri ve kullanıcıyı barındırmak için yatay ve dikey olarak ölçeklenebilmelidir. Performans : Veritabanı, verilere verimli erişim, hızlı sorgu yanıt süreleri ve yüksek yükler altında güvenilir performans sağlamalıdır.

: Veritabanı, verilere verimli erişim, hızlı sorgu yanıt süreleri ve yüksek yükler altında güvenilir performans sağlamalıdır. Kullanılabilirlik ve güvenilirlik : Veritabanı, çoğaltma, yük devretme ve yedekleme ve kurtarma gibi özelliklerle birlikte yüksek kullanılabilirlik ve güvenilirlik sağlamalıdır.

: Veritabanı, çoğaltma, yük devretme ve yedekleme ve kurtarma gibi özelliklerle birlikte yüksek kullanılabilirlik ve güvenilirlik sağlamalıdır. Güvenlik : Veritabanı, verileri yetkisiz erişime karşı korumak için kimlik doğrulama, erişim kontrolü ve şifreleme gibi sağlam güvenlik özellikleri sağlamalıdır.

: Veritabanı, verileri yetkisiz erişime karşı korumak için kimlik doğrulama, erişim kontrolü ve şifreleme gibi sağlam güvenlik özellikleri sağlamalıdır. Kullanım ve yönetim kolaylığı : İzleme ve yönetim için sezgisel arayüzler ve araçlarla veritabanının kurulumu, yapılandırılması ve yönetimi kolay olmalıdır.

: İzleme ve yönetim için sezgisel arayüzler ve araçlarla veritabanının kurulumu, yapılandırılması ve yönetimi kolay olmalıdır. Uyumluluk : Veritabanı, uygulamada kullanılan programlama dilleri ve çerçeveleri ile uyumlu olmalı ve diğer sistem ve uygulamalarla kolay entegrasyon sağlamalıdır.

: Veritabanı, uygulamada kullanılan programlama dilleri ve çerçeveleri ile uyumlu olmalı ve diğer sistem ve uygulamalarla kolay entegrasyon sağlamalıdır. Maliyet : Bir veritabanı seçerken lisanslama, bakım ve destek dahil olmak üzere toplam sahip olma maliyeti dikkate alınmalıdır.

: Bir veritabanı seçerken lisanslama, bakım ve destek dahil olmak üzere toplam sahip olma maliyeti dikkate alınmalıdır. Topluluk ve ekosistem : Forumlar, belgeler ve üçüncü taraf araçları dahil olmak üzere veritabanı çevresinde gelişen bir topluluk ve ekosistemin kullanılabilirliği, veritabanı seçiminde önemli bir faktör olabilir.

: Forumlar, belgeler ve üçüncü taraf araçları dahil olmak üzere veritabanı çevresinde gelişen bir topluluk ve ekosistemin kullanılabilirliği, veritabanı seçiminde önemli bir faktör olabilir. Özellikler ve yetenekler : Veritabanı, uygulamanın gereksinimlerini karşılamak için işlemler için destek, indeksleme ve sorgu optimizasyonu dahil olmak üzere kapsamlı bir özellik ve yetenek seti sağlamalıdır.

: Veritabanı, uygulamanın gereksinimlerini karşılamak için işlemler için destek, indeksleme ve sorgu optimizasyonu dahil olmak üzere kapsamlı bir özellik ve yetenek seti sağlamalıdır. Satıcı desteği : Satıcı, gelecekteki geliştirme ve geliştirmeler için net bir yol haritası ile veritabanı için zamanında ve etkili destek ve bakım sağlamalıdır.

İlişkisel bir veritabanı seçmek, ölçeklenebilirlik, performans, kullanılabilirlik, güvenlik, kullanım kolaylığı, uyumluluk, maliyet, topluluk, özellikler ve yetenekler ve satıcı desteği dahil olmak üzere çeşitli faktörlerin dikkate alınmasını gerektirir. Bu faktörlerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi, uygulamanın gereksinimlerini karşılayan ve verilere güvenilir, verimli ve güvenli erişim sağlayan bir veritabanının seçilmesini sağlamaya yardımcı olabilir.

İlişkisel veritabanlarının kısa bir geçmişi

İlişkisel veritabanlarının tarihi, 1960'ların sonlarında, Edgar Codd adlı bir bilgisayar bilimcisi veritabanları için ilişkisel bir model kavramını önerdiğinde başlar. Codd'un fikri, verileri, her biri benzersiz bir kaydı temsil eden ve her sütun bir veri özniteliğini temsil eden, her biri satır ve sütunlardan oluşan tablolar veya ilişkiler halinde düzenlemekti. Ayrıca verileri işlemek ve sorgulamak için ilişkisel cebir olarak bilinen bir dizi matematiksel ilke önerdi.

1970'lerin başında, IBM araştırmacıları Donald Chamberlin ve Raymond Boyce, ilişkisel veritabanlarını sorgulamak için Yapılandırılmış İngilizce Sorgu Dili (SEQUEL) adı verilen ve daha sonra SQL olarak yeniden adlandırılan bir dil geliştirdiler. SQL, ilişkisel veritabanları için standart dil haline geldi ve bugün hala yaygın olarak kullanılıyor.

1970'lerin sonlarında ve 1980'lerin başlarında IBM'in System R, Oracle ve Ingres dahil olmak üzere birkaç ticari ilişkisel veritabanı sistemi geliştirildi. Bu veritabanları ilişkisel modeli uyguladı ve işlemler için destek, indeksleme ve sorgu optimizasyonu gibi özellikler sağladı.

1990'larda, istemci-sunucu bilgi işlemi ve internetin ortaya çıkmasıyla birlikte ilişkisel veritabanlarının popülaritesi artmaya devam etti. İlişkisel veritabanları, finansal sistemlerden e-ticaret sitelerine kadar uzanan uygulamaları destekleyerek veri depolama ve alma için sağlam ve ölçeklenebilir bir platform sağlar.

2000'lerin başında, açık kaynaklı yazılımın yükselişi, MySQL, PostgreSQL ve SQLite dahil olmak üzere birçok popüler açık kaynaklı ilişkisel veri tabanının geliştirilmesine yol açtı. Bu veritabanları, ticari veritabanlarına uygun maliyetli bir alternatif sağladı ve geliştiriciler ve kuruluşlar tarafından geniş çapta benimsendi.

Günümüzde ilişkisel veritabanları, dağıtılmış bilgi işlem, bulut entegrasyonu ve makine öğrenimi desteği gibi yeni özellik ve yeteneklerle en yaygın kullanılan veritabanı türü olmaya devam ediyor. NoSQL ve grafik veritabanları gibi diğer veritabanları ortaya çıkmış olsa da, ilişkisel veritabanları birçok kuruluş için veri altyapısının kritik bir parçası olmaya devam ediyor.

Çözüm

Sonuç olarak, ilişkisel bir veritabanı, büyük miktarda veriyi yapılandırılmış ve organize bir şekilde yönetmek için güçlü bir araçtır. Satırları ve sütunları olan tabloları kullanarak ve aralarında ilişkiler kurarak, ilişkisel bir veritabanı, çeşitli uygulamalar için bilgileri verimli bir şekilde depolayabilir ve alabilir. SQL'in ilişkisel veritabanlarını yönetmek için standart bir dil olarak kullanılması, geliştiricilerin ve kullanıcıların verilerle etkileşime girmesini ve verileri manipüle etmesini kolaylaştırdı. Veriye dayalı uygulamaların sürekli büyümesiyle, ilişkisel veritabanlarını anlamanın ve kullanmanın önemi artmaya devam edecek. İster programcı, ister veri analisti, ister bilgilerini daha etkili bir şekilde yönetmek isteyen biri olun, ilişkisel veritabanları hakkında bilgi edinmek, zamanınız ve çabanız için değerli bir yatırım olabilir.

