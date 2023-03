Une base de données relationnelle est un concept fondamental dans le monde de la gestion des données. Il s'agit d'un type de base de données qui stocke et gère les données à l'aide de tables et de relations entre elles. Dans le monde actuel axé sur les données, les entreprises et les organisations de toutes tailles s'appuient sur les bases de données relationnelles pour stocker, organiser et gérer efficacement d'importants volumes de données.

Le modèle de base de données relationnelle a été proposé pour la première fois dans les années 1970 par Edgar F. Codd, un informaticien britannique. Depuis, il est devenu le modèle de base de données dominant et est utilisé dans diverses applications, des systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP) aux sites web de commerce électronique et aux applications mobiles.

Dans cet article, nous allons étudier une base de données relationnelle, son fonctionnement, ses avantages et ses limites. Nous aborderons également les différents composants d'une base de données relationnelle, tels que les tables, les clés et les relations, et la manière dont ils fonctionnent ensemble pour gérer les données. À la fin de cet article, vous aurez acquis une solide compréhension des bases de données relationnelles et de leur rôle dans la gestion moderne des données.

Qu'est-ce qu'une base de données relationnelle ?

Une base de données relationnelle est un type de base de données qui organise les données en une ou plusieurs tables ou relations, chacune portant un nom unique et consistant en un ensemble de lignes et de colonnes. Les données d'une base de données relationnelle sont structurées et organisées, ce qui facilite la recherche, l'extraction et la gestion.

Les données sont généralement stockées sous une forme normalisée dans une base de données relationnelle. Les données sont réparties dans des tables plus petites et connexes, chacune ayant une clé ou un identifiant unique. Les relations entre ces tables sont définies par l'utilisation de clés étrangères, qui relient les données d'une table à celles d'une autre.

Les bases de données relationnelles sont largement utilisées dans diverses applications, notamment les systèmes commerciaux et financiers, la recherche scientifique et le commerce électronique. Elles constituent un moyen souple et évolutif de stocker et de gérer de grandes quantités de données tout en garantissant l'intégrité et la cohérence des données grâce à des contraintes telles que les clés primaires et les clés étrangères.

AppMaster utilise des bases de données relationnelles. Il utilise le SGBD Postgres. Les utilisateurs d'AppMaster peuvent créer n'importe quel schéma de base de données relationnelle, y compris de nombreux types de champs et de relations. Les utilisateurs peuvent créer un nombre illimité de modèles, de relations et de champs. Chaque fois qu'ils changent le schéma de données et le sauvegardent, AppMaster écrira automatiquement une migration pour les schémas existants avec UPD. Ainsi, lorsqu'un utilisateur lance une nouvelle version de son application avec une base de données modifiée, le binaire de l'application migre automatiquement l'ancien format de schéma de la base de données vers le nouveau format sans perdre ses données.

Les bases de données relationnelles sont structurées à l'aide de tables, également appelées relations. Chaque table se compose de lignes et de colonnes, chaque ligne représentant un enregistrement unique ou une instance de données et chaque colonne représentant un attribut ou un champ spécifique des données. Un ensemble d'attributs ou de types de données, tels que texte, nombre, date ou booléen, définit les colonnes d'une table. Chaque colonne possède également un nom unique, qui permet d'identifier le type de données stockées dans cette colonne.

Les lignes d'un tableau représentent des enregistrements individuels ou des instances de données. Chaque ligne possède un identifiant unique, appelé clé primaire. La clé primaire est utilisée pour relier les enregistrements entre les différentes tables de la base de données. Les relations entre les tables d'une base de données relationnelle sont définies à l'aide de clés étrangères. Une clé étrangère est une colonne d'une table qui fait référence à la clé primaire d'une autre table. Cela permet de lier des données connexes et d'y accéder à partir de différentes tables de la base de données.

Outre les tables, les bases de données relationnelles utilisent également des contraintes pour garantir l'intégrité et la cohérence des données. Les contraintes sont des règles ou des conditions qui doivent être respectées avant que des données puissent être insérées, mises à jour ou supprimées de la base de données. Les clés primaires, les clés étrangères, les contraintes d'unicité et les contraintes de vérification sont des exemples de contraintes.

Le modèle relationnel

Le modèle relationnel est un modèle de données utilisé pour concevoir et gérer les données dans une base de données relationnelle. Le modèle relationnel a été introduit par Edgar F. Codd en 1970, et il est devenu depuis le modèle de données le plus utilisé pour les bases de données modernes.

Le modèle relationnel est basé sur le concept de tables, également appelées relations. Chaque table de la base de données représente une collection de données liées, et chaque ligne de la table représente un enregistrement unique ou une instance de ces données. Chaque colonne du tableau représente un attribut ou un champ spécifique des données.

Les relations entre les tables de la base de données sont définies à l'aide de clés. Une clé primaire est une colonne ou un ensemble de colonnes d'une table qui identifie de manière unique chaque ligne de cette table. Une clé étrangère est une colonne d'une table qui fait référence à la clé primaire d'une autre table, ce qui permet de relier des données connexes entre différentes tables de la base de données.

Le modèle relationnel prend également en charge les opérations d'interrogation et de manipulation des données dans la base de données, telles que SELECT, INSERT, UPDATE et DELETE. Ces opérations sont effectuées à l'aide d'un langage spécial appelé Structured Query Language(SQL), qui définit les requêtes et les instructions qui interagissent avec la base de données.

L'un des principaux avantages du modèle relationnel est sa flexibilité et son évolutivité. Des tables peuvent être ajoutées, supprimées ou modifiées pour s'adapter à l'évolution des besoins en matière de données, et les relations entre les tables peuvent être facilement définies ou mises à jour selon les besoins. En outre, le modèle relationnel offre un moyen cohérent et normalisé d'organiser et de gérer les données, ce qui facilite la maintenance et la mise à jour de bases de données importantes et complexes au fil du temps.

Avantages des systèmes de gestion de bases de données relationnelles

Les systèmes de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) offrent de nombreux avantages, dont les suivants :

Intégrité des données : Les SGBDR utilisent diverses contraintes telles que les clés primaires, les clés étrangères et les contraintes de vérification pour garantir l'intégrité des données, ce qui permet de maintenir l'exactitude et la cohérence des données.

: Les SGBDR utilisent diverses contraintes telles que les clés primaires, les clés étrangères et les contraintes de vérification pour garantir l'intégrité des données, ce qui permet de maintenir l'exactitude et la cohérence des données. Évolutivité : Les SGBDR peuvent traiter de grandes quantités de données et peuvent facilement augmenter ou diminuer leur capacité en fonction des besoins. Ils peuvent également prendre en charge simultanément plusieurs utilisateurs et applications.

: Les SGBDR peuvent traiter de grandes quantités de données et peuvent facilement augmenter ou diminuer leur capacité en fonction des besoins. Ils peuvent également prendre en charge simultanément plusieurs utilisateurs et applications. Flexibilité : Les SGBDR constituent un moyen souple d'organiser et de stocker les données, car des tables peuvent être ajoutées, supprimées ou modifiées pour s'adapter à l'évolution des besoins en matière de données.

: Les SGBDR constituent un moyen souple d'organiser et de stocker les données, car des tables peuvent être ajoutées, supprimées ou modifiées pour s'adapter à l'évolution des besoins en matière de données. Facilité d'utilisation : le langage SQL utilisé dans les SGBDR est facile à apprendre et à utiliser et fournit un moyen standard et cohérent d'interagir avec la base de données.

: le langage SQL utilisé dans les SGBDR est facile à apprendre et à utiliser et fournit un moyen standard et cohérent d'interagir avec la base de données. Sécurité des données : Les SGBDR intègrent des fonctions de sécurité telles que le contrôle d'accès et l'authentification des utilisateurs afin de garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux données et les modifier.

: Les SGBDR intègrent des fonctions de sécurité telles que le contrôle d'accès et l'authentification des utilisateurs afin de garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux données et les modifier. Cohérence des données : Le SGBDR utilise des transactions pour garantir la cohérence et la fiabilité des données, même en cas de panne ou d'interruption du système.

: Le SGBDR utilise des transactions pour garantir la cohérence et la fiabilité des données, même en cas de panne ou d'interruption du système. Partage des données: Le SGBDR permet de partager des données entre différentes applications et plateformes, ce qui améliore la collaboration et la productivité au sein des organisations.

Les SGBDR constituent un moyen robuste et fiable de gérer les données et sont largement utilisés dans diverses applications, notamment les systèmes commerciaux et financiers, la recherche scientifique et le commerce électronique.

Modèle relationnel et cohérence des données

Le modèle relationnel est un modèle de données qui permet d'assurer la cohérence des données dans un système de base de données. Le modèle est basé sur le concept de tables ou de relations, où chaque table représente une collection de données liées, et chaque ligne de la table représente un enregistrement unique ou une instance de ces données. Chaque colonne du tableau représente un attribut ou un champ spécifique des données.

La cohérence des données fait référence à l'exactitude et à la fiabilité des données stockées dans une base de données. Dans le modèle relationnel, la cohérence des données est assurée par l'utilisation de contraintes. Les contraintes sont des règles ou des conditions qui doivent être satisfaites avant que des données puissent être insérées, mises à jour ou supprimées d'une table. Plusieurs types de contraintes peuvent être utilisés dans le modèle relationnel, tels que les clés primaires, les clés étrangères et les contraintes de vérification.

Une clé primaire est un identifiant unique pour chaque ligne d'une table. Elle garantit que chaque enregistrement de la table peut être identifié et consulté sans confusion ni erreur. Une clé étrangère est une colonne d'une table qui fait référence à la clé primaire d'une autre table. Elle garantit que les données liées dans différentes tables sont correctement reliées. Les contraintes de contrôle sont utilisées pour s'assurer que les valeurs des données répondent à des critères ou conditions spécifiques.

Outre les contraintes, le modèle relationnel prend en charge les transactions. Une transaction est une série d'opérations de base de données effectuées ensemble en tant qu'unité de travail unique. Si une partie de la transaction échoue, l'ensemble de la transaction est annulée, ce qui garantit la cohérence de la base de données.

L'utilisation de contraintes et de transactions dans le modèle relationnel permet de garantir la cohérence des données dans une base de données. Les contraintes garantissent que les données sont saisies et stockées de manière cohérente et fiable, tandis que les transactions garantissent que les modifications de données sont effectuées de manière atomique et cohérente.

En outre, le SGBDR met en œuvre un mécanisme appelé propriétés "ACID", qui garantit la fiabilité des transactions. ACID signifie Atomicité, Cohérence, Isolation et Durabilité. L'atomicité garantit qu'une transaction est traitée comme une unité de travail unique, ce qui signifie que toutes les modifications sont validées ou qu'aucune ne l'est. La cohérence garantit que la base de données reste dans un état cohérent après chaque transaction. L'isolation garantit que plusieurs transactions peuvent être exécutées simultanément sans interférer les unes avec les autres. La durabilité garantit que les modifications apportées à la base de données persistent même en cas de panne ou d'interruption du système.

Le modèle relationnel offre un moyen robuste et fiable de gérer les données, en garantissant la cohérence des données dans une base de données. En assurant la cohérence des données, le modèle relationnel contribue à maintenir l'exactitude et la fiabilité des données, ce qui est essentiel pour un large éventail d'applications.

Engagement et atomicité

L'engagement et l'atomicité sont deux concepts clés des systèmes de base de données, en particulier dans le contexte du traitement des transactions. Une transaction est une séquence d'opérations de base de données qui sont traitées comme une seule unité logique de travail. Les transactions peuvent impliquer plusieurs opérations, telles que la lecture, l'écriture et la mise à jour de données, et elles sont souvent utilisées pour garantir la cohérence et la fiabilité des modifications apportées à la base de données.

L'atomicité est la propriété d'une transaction qui garantit que toutes ses opérations sont traitées comme une unité de travail unique et indivisible. Cela signifie que soit toutes les opérations de la transaction sont terminées avec succès, soit aucune ne l'est. Si une partie d'une transaction échoue ou rencontre une erreur, la transaction entière est annulée et toutes les modifications apportées à la base de données au cours de la transaction sont annulées.

L'engagement fait référence à la propriété d'une transaction qui garantit qu'une fois terminée avec succès, ses modifications sont enregistrées de manière permanente dans la base de données. Une fois qu'une transaction a été validée, ses modifications ne peuvent plus être annulées ou retirées. L'engagement est généralement mis en œuvre à l'aide d'une déclaration d'engagement ou d'un mécanisme similaire, qui signale la fin de la transaction et entraîne l'enregistrement de ses modifications dans la base de données.

La combinaison de l'atomicité et de l'engagement garantit la fiabilité et la cohérence des transactions de la base de données. L'atomicité garantit que les transactions sont exécutées en mode "tout ou rien", ce qui permet d'éviter les incohérences ou la corruption des données. L'engagement garantit qu'une fois qu'une transaction a été effectuée avec succès, ses modifications sont permanentes et peuvent être prises en compte par d'autres transactions ou applications.

Dans les systèmes de base de données, la mise en œuvre de l'atomicité et de l'engagement est souvent réalisée par un gestionnaire de transactions ou un système de traitement des transactions, qui est responsable de la coordination et de la gestion des transactions. Le gestionnaire de transactions veille à ce que les transactions soient exécutées de manière atomique et cohérente et à ce que leurs modifications soient validées dans la base de données une fois qu'elles ont été effectuées avec succès.

Propriétés ACID et SGBDR

Les propriétés ACID (atomicité, cohérence, isolation et durabilité) sont un ensemble de caractéristiques qui garantissent la fiabilité et la cohérence des transactions dans les bases de données. Les systèmes de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) sont conçus pour prendre en charge les propriétés ACID, qui sont essentielles au bon fonctionnement de nombreux systèmes et applications reposant sur des données.

L'atomicité fait référence à l'idée qu'une transaction doit être traitée comme une unité de travail unique et indivisible. Cela signifie que si une partie d'une transaction échoue, la transaction entière doit être annulée et toutes les modifications apportées à la base de données au cours de la transaction doivent être annulées. L'atomicité garantit que les modifications apportées à la base de données sont cohérentes et fiables, sans mises à jour partielles ou incomplètes.

La cohérence fait référence à l'idée qu'une transaction doit laisser la base de données dans un état cohérent où toutes les données respectent les règles et les contraintes définies. Cela signifie qu'une transaction ne doit violer aucune des contraintes d'intégrité de la base de données, telles que les clés uniques ou les clés étrangères. La cohérence garantit que la base de données reste fiable et précise.

L'isolation fait référence à l'idée que plusieurs transactions doivent pouvoir s'exécuter simultanément sans interférer les unes avec les autres. L'isolation garantit que les effets d'une transaction ne sont pas visibles par les autres transactions tant que la première transaction n'est pas terminée. Cette propriété permet d'éviter les incohérences et les conflits de données lorsque plusieurs transactions tentent d'accéder aux mêmes données ou de les modifier simultanément.

La durabilité fait référence à l'idée qu'une fois qu'une transaction a été validée, ses modifications doivent être permanentes et persistantes, même en cas de défaillance du système. La durabilité est généralement mise en œuvre à l'aide de techniques telles que la journalisation en amont, où toutes les modifications apportées au cours d'une transaction sont enregistrées dans un fichier journal avant d'être appliquées à la base de données. Cela garantit que même si le système tombe en panne ou subit une coupure de courant, les modifications apportées au cours de la transaction peuvent être récupérées.

Les systèmes SGBDR tels que MySQL, Oracle et SQL Server offrent une prise en charge intégrée des propriétés ACID, ce qui garantit que les transactions de la base de données sont exécutées de manière fiable et cohérente. Ces propriétés permettent de garantir l'intégrité et la fiabilité de la base de données, ce qui les rend adaptées à un large éventail d'applications qui s'appuient sur des données précises et cohérentes.

Procédures stockées et bases de données relationnelles

Les procédures stockées sont des programmes stockés dans un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) et exécutés côté serveur. Elles sont utilisées pour effectuer des opérations complexes sur les données stockées dans la base de données et peuvent être appelées à partir de programmes d'application ou directement à partir du système de gestion de la base de données.

Les procédures stockées sont généralement écrites dans un langage de programmation pris en charge par le système de gestion de base de données, tel que SQL ou PL/SQL. Elles sont compilées et stockées dans la base de données et peuvent être exécutées en les appelant par leur nom.

Les procédures stockées présentent plusieurs avantages dans un environnement de base de données relationnelle. Elles permettent notamment d'améliorer les performances en réduisant la quantité de données à transférer entre la base de données et l'application. En effet, les procédures stockées sont exécutées côté serveur, ce qui réduit le trafic réseau et la latence.

Les procédures stockées offrent également un niveau de sécurité et de contrôle d'accès. Elles peuvent être utilisées pour appliquer des règles de gestion et des politiques de sécurité et limiter l'accès aux données sensibles en ne permettant qu'aux utilisateurs autorisés de les exécuter. En outre, comme les procédures stockées sont précompilées et stockées dans la base de données, elles sont moins vulnérables aux attaques par injection SQL que les instructions SQL ad hoc.

Un autre avantage des procédures stockées est qu'elles peuvent améliorer la cohérence et la maintenabilité de la base de données. En encapsulant une logique commerciale complexe dans une procédure stockée, les développeurs d'applications peuvent s'assurer que la logique est appliquée de manière cohérente dans la base de données. En outre, les procédures stockées peuvent être mises à jour indépendamment du code de l'application, ce qui facilite la maintenance et la mise à jour de la logique de la base de données.

En résumé, les procédures stockées offrent plusieurs avantages dans un environnement de base de données relationnelle, notamment l'amélioration des performances, de la sécurité, du contrôle d'accès, de la cohérence et de la facilité de maintenance. Elles constituent un outil puissant pour les développeurs et les administrateurs de bases de données et sont largement utilisées dans les systèmes de bases de données modernes.

Verrouillage des bases de données

Le contrôle de la concurence est un aspect essentiel des systèmes de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) qui garantit que plusieurs transactions accédant aux mêmes données peuvent être exécutées simultanément sans produire de résultats incorrects. L'une des techniques utilisées pour assurer le contrôle de la concurrence est le verrouillage de la base de données, qui implique l'acquisition et la libération de verrous sur des objets de la base de données tels que des tables, des lignes ou des colonnes.

Le verrouillage est un mécanisme qui empêche l'accès simultané aux mêmes données par plusieurs transactions. Lorsqu'une transaction demande l'accès à un objet particulier de la base de données, tel qu'une ligne dans une table, elle acquiert un verrou sur cet objet. Le verrou empêche les autres transactions d'accéder à l'objet jusqu'à ce que la première transaction libère le verrou. Une fois la transaction terminée, le verrou est libéré, ce qui permet à d'autres transactions d'accéder à l'objet.

Dans le verrouillage des bases de données, il existe deux catégories de verrous : les verrous partagés et les verrous exclusifs. Les verrous partagés permettent à plusieurs transactions de lire les mêmes données en même temps, tandis que les verrous exclusifs empêchent les autres transactions d'accéder aux données jusqu'à ce que le verrou soit libéré. Lorsqu'une transaction acquiert un verrou exclusif sur un objet de la base de données, elle a le contrôle total de l'objet et peut le modifier si nécessaire.

Le verrouillage de la base de données est essentiel pour maintenir la cohérence des données dans les transactions concurrentes de la base de données. Toutefois, il peut également entraîner des problèmes de performances, en particulier dans les environnements à forte concentration de données. Si un trop grand nombre de transactions attendent que les verrous soient libérés, les temps d'attente peuvent être longs et le débit réduit.

Pour résoudre ce problème, de nombreux systèmes SGBDR utilisent diverses techniques de verrouillage, telles que le verrouillage optimiste, qui permet à plusieurs transactions d'accéder simultanément aux mêmes données et ne résout les conflits que lorsqu'ils se produisent. Une autre approche consiste à utiliser le contrôle de la concurrence multi-version (MVCC), qui crée plusieurs versions de données dans la base de données, permettant à plusieurs transactions de lire et de modifier les données simultanément sans verrouillage.

Le verrouillage de la base de données est une technique essentielle pour maintenir la cohérence des transactions concurrentes de la base de données. Bien qu'il puisse entraîner des problèmes de performance, les systèmes SGBDR modernes utilisent diverses techniques et algorithmes de verrouillage pour minimiser les temps d'attente et améliorer la simultanéité.

Ce qu'il faut rechercher lors de la sélection d'une base de données relationnelle

Lors de la sélection d'une base de données relationnelle, plusieurs facteurs doivent être pris en compte, notamment

L' évolutivité : La base de données doit pouvoir évoluer horizontalement et verticalement pour s'adapter à l'augmentation du volume de données et du nombre d'utilisateurs.

: La base de données doit pouvoir évoluer horizontalement et verticalement pour s'adapter à l'augmentation du volume de données et du nombre d'utilisateurs. Performance : La base de données doit permettre un accès efficace aux données, des temps de réponse rapides aux requêtes et des performances fiables en cas de charge élevée.

: La base de données doit permettre un accès efficace aux données, des temps de réponse rapides aux requêtes et des performances fiables en cas de charge élevée. Disponibilité et fiabilité : La base de données doit offrir une disponibilité et une fiabilité élevées, grâce à des fonctions telles que la réplication, le basculement, la sauvegarde et la récupération.

: La base de données doit offrir une disponibilité et une fiabilité élevées, grâce à des fonctions telles que la réplication, le basculement, la sauvegarde et la récupération. Sécurité : La base de données doit offrir des fonctions de sécurité robustes pour protéger les données contre les accès non autorisés, telles que l'authentification, le contrôle d'accès et le cryptage.

: La base de données doit offrir des fonctions de sécurité robustes pour protéger les données contre les accès non autorisés, telles que l'authentification, le contrôle d'accès et le cryptage. Facilité d'utilisation et de gestion : La base de données doit être facile à installer, à configurer et à gérer, avec des interfaces intuitives et des outils de surveillance et d'administration.

: La base de données doit être facile à installer, à configurer et à gérer, avec des interfaces intuitives et des outils de surveillance et d'administration. Compatibilité : La base de données doit être compatible avec les langages de programmation et les cadres utilisés dans l'application et permettre une intégration facile avec d'autres systèmes et applications.

: La base de données doit être compatible avec les langages de programmation et les cadres utilisés dans l'application et permettre une intégration facile avec d'autres systèmes et applications. Coût : Le coût total de possession, y compris les licences, la maintenance et l'assistance, doit être pris en compte lors de la sélection d'une base de données.

: Le coût total de possession, y compris les licences, la maintenance et l'assistance, doit être pris en compte lors de la sélection d'une base de données. Communauté et écosystème : L'existence d'une communauté et d'un écosystème florissants autour de la base de données, y compris des forums, de la documentation et des outils tiers, peut être un facteur important dans le choix d'une base de données.

: L'existence d'une communauté et d'un écosystème florissants autour de la base de données, y compris des forums, de la documentation et des outils tiers, peut être un facteur important dans le choix d'une base de données. Fonctionnalités et capacités : La base de données doit offrir un ensemble complet de fonctionnalités et de capacités, y compris la prise en charge des transactions, l'indexation et l'optimisation des requêtes, afin de répondre aux exigences de l'application.

: La base de données doit offrir un ensemble complet de fonctionnalités et de capacités, y compris la prise en charge des transactions, l'indexation et l'optimisation des requêtes, afin de répondre aux exigences de l'application. Assistance du fournisseur: Le fournisseur doit fournir une assistance et une maintenance rapides et efficaces pour la base de données, ainsi qu'une feuille de route claire pour les développements et améliorations futurs.

Le choix d'une base de données relationnelle nécessite la prise en compte de plusieurs facteurs, notamment l'évolutivité, les performances, la disponibilité, la sécurité, la facilité d'utilisation, la compatibilité, le coût, la communauté, les fonctionnalités et les capacités, ainsi que le support du fournisseur. Une évaluation minutieuse de ces facteurs peut contribuer à garantir la sélection d'une base de données qui répond aux exigences de l'application et fournit un accès fiable, efficace et sécurisé aux données.

Bref historique des bases de données relationnelles

L'histoire des bases de données relationnelles commence à la fin des années 1960, lorsqu'un informaticien nommé Edgar Codd propose le concept de modèle relationnel pour les bases de données. L'idée de Codd était d'organiser les données en tables ou relations, chacune étant composée de lignes et de colonnes, chaque ligne représentant un enregistrement unique et chaque colonne représentant un attribut de données. Il a également proposé un ensemble de principes mathématiques, connus sous le nom d'algèbre relationnelle, pour manipuler et interroger les données.

Au début des années 1970, les chercheurs d'IBM Donald Chamberlin et Raymond Boyce ont mis au point un langage d'interrogation des bases de données relationnelles appelé Structured English Query Language (SEQUEL), rebaptisé par la suite SQL. SQL est devenu le langage standard pour les bases de données relationnelles et est encore largement utilisé aujourd'hui.

Plusieurs systèmes commerciaux de bases de données relationnelles ont été développés à la fin des années 1970 et au début des années 1980, notamment System R d'IBM, Oracle et Ingres. Ces bases de données mettent en œuvre le modèle relationnel et offrent des fonctionnalités telles que la prise en charge des transactions, l'indexation et l'optimisation des requêtes.

Dans les années 1990, la popularité des bases de données relationnelles a continué à croître avec l'émergence de l'informatique client-serveur et de l'internet. Les bases de données relationnelles fournissent une plate-forme robuste et évolutive pour le stockage et la recherche de données, et prennent en charge des applications allant des systèmes financiers aux sites de commerce électronique.

Au début des années 2000, l'essor des logiciels libres a conduit au développement de plusieurs bases de données relationnelles libres populaires, dont MySQL, PostgreSQL et SQLite. Ces bases de données ont constitué une alternative économique aux bases de données commerciales et ont été largement adoptées par les développeurs et les organisations.

Aujourd'hui, les bases de données relationnelles restent le type de base de données le plus utilisé, avec de nouvelles fonctionnalités et capacités telles que l'informatique distribuée, l'intégration dans le cloud et le support de l'apprentissage automatique. Bien que d'autres types de bases de données, telles que les bases de données NoSQL et graphiques, aient émergé, les bases de données relationnelles restent un élément essentiel de l'infrastructure de données pour de nombreuses organisations.

Conclusion

En conclusion, une base de données relationnelle est un outil puissant pour gérer de grandes quantités de données de manière structurée et organisée. En utilisant des tableaux avec des lignes et des colonnes et en établissant des relations entre eux, une base de données relationnelle peut stocker et récupérer efficacement des informations pour une variété d'applications. L'utilisation de SQL comme langage standard pour gérer les bases de données relationnelles a permis aux développeurs et aux utilisateurs d'interagir plus facilement avec les données et de les manipuler. Avec la croissance continue des applications basées sur les données, l'importance de la compréhension et de l'utilisation des bases de données relationnelles ne fera que croître. Que vous soyez un programmeur, un analyste de données ou simplement quelqu'un qui cherche à gérer ses informations de manière plus efficace, l'apprentissage des bases de données relationnelles peut être un investissement précieux en termes de temps et d'efforts.

FAQ

Qu'est-ce qu'une base de données relationnelle ?

Une base de données relationnelle est un type de base de données qui organise les données en un ou plusieurs tableaux ou relations sur la base d'un ensemble spécifique de règles. Les tables sont liées par un champ ou une clé commune, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder aux données et de les manipuler facilement.

Quels sont les avantages de l'utilisation d'une base de données relationnelle ?

Les avantages de l'utilisation d'une base de données relationnelle sont les suivants

Cohérence et précision des données

Intégrité et sécurité des données

Flexibilité et évolutivité

Facilité d'extraction et de manipulation des données

Facilité d'interrogation des données et d'établissement de rapports

Quels sont les composants d'une base de données relationnelle ?

Les composants d'une base de données relationnelle sont les suivants

les tables ou relations

Champs ou colonnes

Lignes ou enregistrements

Les clés

Quels sont les types de clés utilisés dans une base de données relationnelle ?

Les types de clés utilisés dans une base de données relationnelle sont les suivants :

Clé primaire

Clé étrangère

Clé candidate

Clé composite

Qu'est-ce qu'une clé primaire ?

Une clé primaire est un identifiant unique pour chaque ligne ou enregistrement d'une table. Elle est utilisée pour garantir l'intégrité des données et pour relier les données entre plusieurs tables.

Qu'est-ce qu'une clé étrangère ?

Une clé étrangère est un champ d'une table qui fait référence à la clé primaire d'une autre table. Elle est utilisée pour établir des relations entre les tables.

Une clé candidate est un identifiant unique pour chaque ligne ou enregistrement d'une table. Elle est utilisée pour déterminer la clé primaire de la table.

Qu'est-ce qu'une clé composite ?

Une clé composite est une combinaison de deux champs ou plus qui, ensemble, servent d'identifiant unique pour chaque ligne ou enregistrement d'une table.

Qu'est-ce que la normalisation dans les bases de données relationnelles ?

Lanormalisation est le processus d'organisation des données dans une base de données afin de réduire la redondance et d'améliorer l'intégrité des données. Elle consiste à diviser les grandes tables en tables plus petites et plus spécialisées et à établir des relations entre elles.

Qu'est-ce que la dénormalisation dans les bases de données relationnelles ?

La dénormalisation consiste à ajouter des données redondantes à une base de données afin d'améliorer les performances. Elle consiste à dupliquer les données dans plusieurs tables afin d'éviter les jointures et les requêtes coûteuses.

Quels sont les exemples de systèmes de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) ?

Voici quelques exemples de systèmes de gestion de bases de données relationnelles

Oracle

MySQL

Microsoft SQL Server

PostgreSQL

IBM DB2

SQLite

Qu'est-ce que le langage de requête structuré (SQL) ?

Le langage de requête structuré (SQL) est un langage de programmation utilisé pour communiquer avec les bases de données relationnelles. Il permet de créer, de modifier et d'extraire des données des bases de données.