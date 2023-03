Een relationele database is een fundamenteel concept in de wereld van het gegevensbeheer. Het is een type database waarin gegevens worden opgeslagen en beheerd met behulp van tabellen en onderlinge relaties. In de huidige datagestuurde wereld vertrouwen bedrijven en organisaties van elke omvang op relationele databases om grote hoeveelheden gegevens efficiënt op te slaan, te organiseren en te beheren.

Het relationele databasemodel werd voor het eerst voorgesteld in de jaren 1970 door Edgar F. Codd, een Britse computerwetenschapper. Sindsdien is het het dominante databasemodel geworden en wordt het gebruikt in diverse toepassingen, van ERP-systemen (enterprise resource planning) tot e-commerce websites en mobiele toepassingen.

In dit artikel gaan we in op een relationele database, hoe die werkt en wat de voordelen en beperkingen ervan zijn. We bespreken ook de verschillende onderdelen van een relationele database, zoals tabellen, sleutels en relaties, en hoe ze samenwerken om gegevens te beheren. Aan het eind van dit artikel zult u een goed begrip hebben van relationele databases en hun rol in modern gegevensbeheer.

Wat is een relationele database?

Een relationele database is een type database die gegevens organiseert in een of meer tabellen of relaties, die elk een unieke naam hebben en bestaan uit een reeks rijen en kolommen. De gegevens in een relationele database zijn gestructureerd en georganiseerd, waardoor ze gemakkelijk te doorzoeken, op te vragen en te beheren zijn.

De gegevens worden doorgaans in een genormaliseerde vorm opgeslagen in een relationele database. De gegevens worden opgesplitst in kleinere, gerelateerde tabellen, elk met een unieke sleutel of identificatiecode. De relaties tussen deze tabellen worden gedefinieerd door het gebruik van foreign keys, die de gegevens in de ene tabel koppelen aan de gegevens in een andere.

Relationele databases worden veel gebruikt in diverse toepassingen, waaronder zakelijke en financiële systemen, wetenschappelijk onderzoek en e-commerce. Ze bieden een flexibele en schaalbare manier om grote hoeveelheden gegevens op te slaan en te beheren, terwijl de integriteit en consistentie van de gegevens wordt gewaarborgd door middel van beperkingen, zoals primaire sleutels en vreemde sleutels.

Hoe relationele databases zijn gestructureerd

Relationele databases zijn gestructureerd met behulp van tabellen, die ook wel relaties worden genoemd. Elke tabel bestaat uit rijen en kolommen, waarbij elke rij één record of instantie van gegevens voorstelt en elke kolom een specifiek kenmerk of veld van de gegevens. Een reeks attributen of gegevenstypen, zoals tekst, getal, datum of Booleaans, definieert de kolommen in een tabel. Elke kolom heeft ook een unieke naam, die helpt bij het identificeren van het gegevenstype dat in die kolom is opgeslagen.

De rijen in een tabel vertegenwoordigen individuele records of instanties van gegevens. Elke rij heeft een unieke identificatiecode, die een primaire sleutel wordt genoemd. De primaire sleutel wordt gebruikt om records in verschillende tabellen in de database aan elkaar te koppelen. De relaties tussen tabellen in een relationele database worden gedefinieerd met behulp van foreign keys. Een foreign key is een kolom in een tabel die verwijst naar de primary key van een andere tabel. Hierdoor kunnen gerelateerde gegevens worden gekoppeld en benaderd vanuit verschillende tabellen in de database.

Naast tabellen gebruiken relationele databases ook beperkingen om de integriteit en de consistentie van de gegevens te waarborgen. Beperkingen zijn regels of voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat gegevens kunnen worden ingevoegd, bijgewerkt of verwijderd uit de database. Voorbeelden van beperkingen zijn primaire sleutels, vreemde sleutels, unieke beperkingen en controlebeperkingen.

Het relationele model

Het relationele model is een gegevensmodel dat wordt gebruikt om gegevens in een relationele database te ontwerpen en te beheren. Het relationele model werd in 1970 geïntroduceerd door Edgar F. Codd, en is sindsdien het meest gebruikte gegevensmodel voor moderne databases geworden.

Het relationele model is gebaseerd op het concept van tabellen, die ook wel relaties worden genoemd. Elke tabel in de database vertegenwoordigt een verzameling gerelateerde gegevens, en elke rij in de tabel vertegenwoordigt een enkele record of instantie van die gegevens. Elke kolom in de tabel vertegenwoordigt een specifiek kenmerk of veld van de gegevens.

De relaties tussen tabellen in de database worden gedefinieerd met behulp van sleutels. Een primaire sleutel is een kolom of verzameling kolommen in een tabel die elke rij in die tabel op unieke wijze identificeert. Een foreign key is een kolom in een tabel die verwijst naar de primary key van een andere tabel, waardoor gerelateerde gegevens in verschillende tabellen in de database kunnen worden gekoppeld.

Het relationele model ondersteunt ook operaties voor het bevragen en manipuleren van gegevens in de database, zoals SELECT, INSERT, UPDATE en DELETE. Deze bewerkingen worden uitgevoerd in een speciale taal, genaamd Structured Query Language(SQL), waarin query's en verklaringen voor interactie met de database worden gedefinieerd.

Een van de belangrijkste voordelen van het relationele model is de flexibiliteit en schaalbaarheid. Tabellen kunnen worden toegevoegd, verwijderd of gewijzigd om tegemoet te komen aan veranderende gegevensvereisten, en de relaties tussen tabellen kunnen gemakkelijk worden gedefinieerd of bijgewerkt als dat nodig is. Bovendien biedt het relationele model een consistente en gestandaardiseerde manier om gegevens te organiseren en te beheren, waardoor het gemakkelijker wordt om grote en complexe databases in de loop der tijd te onderhouden en bij te werken.

Voordelen van relationele databankbeheersystemen

Relationele Database Management Systemen (RDBMS) bieden talrijke voordelen, waarvan sommige de volgende omvatten:

Integriteit van gegevens : RDBMS gebruikt verschillende beperkingen zoals primaire sleutels, vreemde sleutels en controlebeperkingen om de gegevensintegriteit te waarborgen, wat helpt om de nauwkeurigheid en consistentie van gegevens te handhaven.

: RDBMS gebruikt verschillende beperkingen zoals primaire sleutels, vreemde sleutels en controlebeperkingen om de gegevensintegriteit te waarborgen, wat helpt om de nauwkeurigheid en consistentie van gegevens te handhaven. Schaalbaarheid : RDBMS kan grote hoeveelheden gegevens aan en kan gemakkelijk naar behoefte op- of afschalen. Ze kunnen ook meerdere gebruikers en toepassingen tegelijk ondersteunen.

: RDBMS kan grote hoeveelheden gegevens aan en kan gemakkelijk naar behoefte op- of afschalen. Ze kunnen ook meerdere gebruikers en toepassingen tegelijk ondersteunen. Flexibiliteit : RDBMS biedt een flexibele manier om gegevens te organiseren en op te slaan, aangezien tabellen kunnen worden toegevoegd, verwijderd of gewijzigd om tegemoet te komen aan veranderende gegevensvereisten.

: RDBMS biedt een flexibele manier om gegevens te organiseren en op te slaan, aangezien tabellen kunnen worden toegevoegd, verwijderd of gewijzigd om tegemoet te komen aan veranderende gegevensvereisten. Gebruiksgemak : De in RDBMS gebruikte SQL-taal is gemakkelijk te leren en te gebruiken en biedt een standaard en consistente manier van interactie met de database.

: De in RDBMS gebruikte SQL-taal is gemakkelijk te leren en te gebruiken en biedt een standaard en consistente manier van interactie met de database. Gegevensbeveiliging : RDBMS biedt ingebouwde beveiligingsfuncties zoals toegangscontrole en gebruikersverificatie om ervoor te zorgen dat alleen bevoegde gebruikers gegevens kunnen openen en wijzigen.

: RDBMS biedt ingebouwde beveiligingsfuncties zoals toegangscontrole en gebruikersverificatie om ervoor te zorgen dat alleen bevoegde gebruikers gegevens kunnen openen en wijzigen. Gegevensconsistentie : RDBMS gebruikt transacties om ervoor te zorgen dat gegevens consistent en betrouwbaar zijn, zelfs tijdens een systeemstoring of -onderbreking.

: RDBMS gebruikt transacties om ervoor te zorgen dat gegevens consistent en betrouwbaar zijn, zelfs tijdens een systeemstoring of -onderbreking. Delen van gegevens: RDBMS kan gegevens delen tussen verschillende toepassingen en platforms, waardoor de samenwerking en productiviteit in organisaties verbetert.

RDBMS bieden een robuuste en betrouwbare manier om gegevens te beheren en worden veel gebruikt in uiteenlopende toepassingen, waaronder zakelijke en financiële systemen, wetenschappelijk onderzoek en e-commerce.

Relationeel model en gegevensconsistentie

Het relationele model is een gegevensmodel dat helpt om gegevensconsistentie in een databasesysteem af te dwingen. Het model is gebaseerd op het concept van tabellen of relaties, waarbij elke tabel een verzameling gerelateerde gegevens vertegenwoordigt, en elke rij in de tabel een enkele record of instantie van die gegevens vertegenwoordigt. Elke kolom in de tabel vertegenwoordigt een specifiek kenmerk of veld van de gegevens.

Gegevensconsistentie heeft betrekking op de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de in een database opgeslagen gegevens. In het relationele model wordt gegevensconsistentie afgedwongen door het gebruik van beperkingen. Beperkingen zijn regels of voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat gegevens kunnen worden ingevoegd, bijgewerkt of verwijderd uit een tabel. In het relationele model kunnen verschillende soorten beperkingen worden gebruikt, zoals primaire sleutels, vreemde sleutels en controlebeperkingen.

Een primaire sleutel is een unieke identificatie voor elke rij in een tabel. Het zorgt ervoor dat elke record in de tabel kan worden geïdentificeerd en geopend zonder verwarring of fouten. Een foreign key is een kolom in een tabel die verwijst naar de primary key van een andere tabel. Het zorgt ervoor dat gerelateerde gegevens in verschillende tabellen correct worden gekoppeld. Controlebeperkingen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat gegevenswaarden voldoen aan specifieke criteria of voorwaarden.

Naast beperkingen ondersteunt het relationele model ook transacties. Een transactie is een reeks databasebewerkingen die samen als één werkeenheid worden uitgevoerd. Als een deel van de transactie mislukt, wordt de hele transactie teruggedraaid, zodat de database consistent blijft.

Het gebruik van beperkingen en transacties in het relationele model helpt de consistentie van gegevens in een database te waarborgen. Beperkingen zorgen ervoor dat gegevens consistent en betrouwbaar worden ingevoerd en opgeslagen, terwijl transacties ervoor zorgen dat gegevens op een atomaire en consistente manier worden gewijzigd.

Bovendien implementeert RDBMS een mechanisme dat "ACID"-eigenschappen wordt genoemd, waardoor de betrouwbaarheid van transacties wordt gegarandeerd. ACID staat voor Atomiciteit, Consistentie, Isolatie en Duurzaamheid. Atomiciteit zorgt ervoor dat een transactie wordt behandeld als een enkele werkeenheid, wat betekent dat alle wijzigingen worden vastgelegd, of geen enkele. Consistentie zorgt ervoor dat de database in een consistente staat blijft na elke transactie. Isolatie zorgt ervoor dat meerdere transacties gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd zonder elkaar te storen. Duurzaamheid zorgt ervoor dat wijzigingen in de database blijven bestaan, zelfs tijdens een systeemstoring of -onderbreking.

Het relationele model biedt een robuuste en betrouwbare manier om gegevens te beheren, door de gegevensconsistentie in een database af te dwingen. Door gegevensconsistentie af te dwingen, helpt het relationele model de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van gegevens te handhaven, wat essentieel is voor een groot aantal toepassingen.

Commitment en atomiciteit

Commitment en atomiciteit zijn twee sleutelbegrippen in databasesystemen, met name in de context van transactieverwerking. Een transactie is een reeks databasebewerkingen die als één logische werkeenheid worden behandeld. Transacties kunnen meerdere operaties omvatten, zoals het lezen, schrijven en bijwerken van gegevens, en ze worden vaak gebruikt om ervoor te zorgen dat databasewijzigingen consistent en betrouwbaar worden doorgevoerd.

Atomiciteit verwijst naar de eigenschap van een transactie die ervoor zorgt dat alle operaties als een enkele, ondeelbare werkeenheid worden behandeld. Dit betekent dat ofwel alle operaties in de transactie succesvol worden afgerond, ofwel geen enkele. Als een deel van een transactie mislukt of op een fout stuit, wordt de hele transactie teruggedraaid en worden alle wijzigingen die tijdens de transactie in de database zijn aangebracht, ongedaan gemaakt.

Commitment verwijst naar de eigenschap van een transactie die ervoor zorgt dat, zodra deze met succes is voltooid, de wijzigingen ervan permanent in de database worden opgeslagen. Nadat een transactie is vastgelegd, kunnen de wijzigingen niet meer ongedaan worden gemaakt of teruggedraaid. Commitment wordt meestal geïmplementeerd met een commit statement of een soortgelijk mechanisme, dat het einde van de transactie aangeeft en ervoor zorgt dat de wijzigingen in de database worden opgeslagen.

De combinatie van atomiciteit en commitment zorgt ervoor dat databasetransacties betrouwbaar en consistent zijn. Atomiciteit zorgt ervoor dat transacties op een alles-of-niets manier worden uitgevoerd, wat inconsistenties of corruptie van gegevens helpt voorkomen. Commitment zorgt ervoor dat zodra een transactie met succes is afgerond, de wijzigingen permanent zijn en dat andere transacties of toepassingen erop kunnen vertrouwen.

In databasesystemen wordt de implementatie van atomiciteit en commitment vaak gerealiseerd door een transactiebeheerder of transactieverwerkingssysteem, die verantwoordelijk is voor de coördinatie en het beheer van transacties. De transactiebeheerder zorgt ervoor dat transacties op atomaire en consistente wijze worden uitgevoerd en dat hun wijzigingen in de database worden vastgelegd zodra zij met succes zijn voltooid.

ACID-eigenschappen en RDBMS

ACID (Atomiciteit, Consistentie, Isolatie en Duurzaamheid) eigenschappen zijn een reeks kenmerken die betrouwbaarheid en consistentie in databasetransacties waarborgen. Relationele databasemanagementsystemen (RDBMS) zijn ontworpen om ACID-eigenschappen te ondersteunen, die cruciaal zijn voor het goed functioneren van veel toepassingen en systemen die afhankelijk zijn van gegevens.

Atomiciteit verwijst naar het idee dat een transactie moet worden behandeld als een enkele, ondeelbare werkeenheid. Dit betekent dat als een deel van een transactie mislukt, de hele transactie moet worden teruggedraaid, en alle wijzigingen die tijdens de transactie in de database zijn aangebracht, ongedaan moeten worden gemaakt. Atomiciteit zorgt ervoor dat databasewijzigingen consistent en betrouwbaar worden doorgevoerd zonder gedeeltelijke of onvolledige updates.

Consistentie verwijst naar het idee dat een transactie de database in een consistente staat moet achterlaten waarin alle gegevens voldoen aan de gedefinieerde regels en beperkingen. Dit betekent dat een transactie geen integriteitsrestricties van de database mag schenden, zoals unieke sleutels of foreign keys. Consistentie zorgt ervoor dat de database betrouwbaar en accuraat blijft.

Isolatie verwijst naar het idee dat meerdere transacties gelijktijdig moeten kunnen worden uitgevoerd zonder elkaar te storen. Isolatie zorgt ervoor dat de effecten van een transactie niet zichtbaar zijn voor andere transacties totdat de eerste transactie is voltooid. Deze eigenschap voorkomt dat gegevensinconsistenties en conflicten ontstaan wanneer meerdere transacties tegelijkertijd dezelfde gegevens proberen te benaderen of te wijzigen.

Duurzaamheid verwijst naar het idee dat zodra een transactie is vastgelegd, de wijzigingen permanent en persistent moeten zijn, zelfs in het geval van een systeemstoring. Duurzaamheid wordt meestal geïmplementeerd met technieken als write-ahead logging, waarbij alle wijzigingen die tijdens een transactie worden aangebracht, worden vastgelegd in een logbestand voordat ze in de database worden toegepast. Dit zorgt ervoor dat zelfs als het systeem crasht of een stroomstoring ondervindt, de tijdens de transactie aangebrachte wijzigingen kunnen worden hersteld.

RDBMS-systemen zoals MySQL, Oracle en SQL Server bieden ingebouwde ondersteuning voor ACID-eigenschappen, zodat databasetransacties betrouwbaar en consistent worden uitgevoerd. Deze eigenschappen helpen de integriteit en betrouwbaarheid van de database te waarborgen, waardoor ze geschikt zijn voor een groot aantal toepassingen die afhankelijk zijn van nauwkeurige en consistente gegevens.

Opgeslagen procedures en relationele databases

Opgeslagen procedures zijn programma's die worden opgeslagen in een relationeel databasebeheersysteem (RDBMS) en uitgevoerd aan de serverzijde. Ze worden gebruikt om complexe bewerkingen uit te voeren op de in de database opgeslagen gegevens en kunnen worden aangeroepen vanuit toepassingsprogramma's of rechtstreeks vanuit het databasebeheersysteem.

Opgeslagen procedures worden doorgaans geschreven in een programmeertaal die door het databasebeheersysteem wordt ondersteund, zoals SQL of PL/SQL. Ze worden gecompileerd en opgeslagen in de database en kunnen worden uitgevoerd door ze bij naam aan te roepen.

Opgeslagen procedures bieden verschillende voordelen in een relationele databaseomgeving. Eén voordeel is dat ze de prestaties kunnen verbeteren door de hoeveelheid gegevens die tussen de database en de toepassing moeten worden overgedragen, te verminderen. Dit komt doordat opgeslagen procedures aan de serverzijde worden uitgevoerd, waardoor het netwerkverkeer en de latentie afnemen.

Opgeslagen procedures bieden ook een niveau van beveiliging en toegangscontrole. Ze kunnen worden gebruikt om bedrijfsregels en beveiligingsbeleid af te dwingen en ze kunnen de toegang tot gevoelige gegevens beperken door alleen bevoegde gebruikers toe te staan ze uit te voeren. Bovendien zijn opgeslagen procedures, omdat ze vooraf zijn gecompileerd en opgeslagen in de database, minder kwetsbaar voor SQL-injectieaanvallen dan ad hoc SQL-statements.

Een ander voordeel van stored procedures is dat ze de consistentie en onderhoudbaarheid van de database kunnen verbeteren. Door complexe bedrijfslogica in te kapselen in een opgeslagen procedure, kunnen applicatieontwikkelaars ervoor zorgen dat de logica consistent wordt toegepast in de database. Bovendien kunnen opgeslagen procedures onafhankelijk van de applicatiecode worden bijgewerkt, waardoor het gemakkelijker wordt de databaselogica te onderhouden en bij te werken.

Kortom, opgeslagen procedures bieden verschillende voordelen in een relationele databaseomgeving, waaronder betere prestaties, beveiliging, toegangscontrole, consistentie en onderhoudbaarheid. Ze zijn een krachtig hulpmiddel voor ontwikkelaars en databasebeheerders en worden veel gebruikt in moderne databasesystemen.

Database vergrendeling

Concurrency control is een kritiek aspect van relationele databasemanagementsystemen (RDBMS) dat ervoor zorgt dat meerdere transacties die dezelfde gegevens benaderen gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd zonder onjuiste resultaten te produceren. Een van de technieken die worden gebruikt om concurrency control te bereiken is database locking, waarbij vergrendelingen op databaseobjecten zoals tabellen, rijen of kolommen worden verkregen en vrijgegeven.

Locking is een mechanisme dat gelijktijdige toegang tot dezelfde gegevens door meerdere transacties voorkomt. Wanneer een transactie toegang vraagt tot een bepaald databaseobject, zoals een rij in een tabel, verwerft ze een lock op dat object. Het slot voorkomt dat andere transacties toegang hebben tot het object totdat de eerste transactie het slot opheft. Zodra de transactie is voltooid, wordt het slot vrijgegeven, zodat andere transacties toegang hebben tot het object.

Bij database locking zijn er twee categorieën: gedeelde sloten en exclusieve sloten. Met gedeelde sloten kunnen meerdere transacties tegelijkertijd dezelfde gegevens lezen, terwijl exclusieve sloten de toegang van andere transacties tot de gegevens blokkeren totdat het slot wordt vrijgegeven. Wanneer een transactie een exclusief slot op een databaseobject verwerft, heeft zij de volledige controle over het object en kan zij het zo nodig wijzigen.

Database locking is essentieel voor het handhaven van dataconsistentie bij gelijktijdige databasetransacties. Het kan echter ook leiden tot prestatieproblemen, vooral in omgevingen met veel transacties. Als te veel transacties wachten op het vrijgeven van locks, kan dat leiden tot lange wachttijden en een verminderde doorvoer.

Om dit probleem aan te pakken gebruiken veel RDBMS-systemen verschillende lockingtechnieken, zoals optimistic locking, waarbij meerdere transacties tegelijkertijd toegang hebben tot dezelfde gegevens en conflicten pas worden opgelost als ze zich voordoen. Een andere aanpak is het gebruik van multi-versie concurrency control (MVCC), waarbij meerdere versies van gegevens in de database worden gecreëerd, zodat meerdere transacties tegelijkertijd gegevens kunnen lezen en wijzigen zonder deze te vergrendelen.

Database locking is een kritische techniek om de consistentie in gelijktijdige databasetransacties te handhaven. Hoewel het tot prestatieproblemen kan leiden, gebruiken moderne RDBMS-systemen verschillende lockingtechnieken en -algoritmen om wachttijden te minimaliseren en gelijktijdigheid te verbeteren.

Waarop letten bij de keuze van een relationele database

Bij het selecteren van een relationele database zijn er verschillende factoren om rekening mee te houden:

Schaalbaarheid : De database moet horizontaal en verticaal kunnen schalen om groeiende hoeveelheden gegevens en gebruikers aan te kunnen.

: De database moet horizontaal en verticaal kunnen schalen om groeiende hoeveelheden gegevens en gebruikers aan te kunnen. Prestaties : De database moet efficiënte toegang tot gegevens, snelle query-responstijden en betrouwbare prestaties bij hoge belasting bieden.

: De database moet efficiënte toegang tot gegevens, snelle query-responstijden en betrouwbare prestaties bij hoge belasting bieden. Beschikbaarheid en betrouwbaarheid : De database moet een hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid bieden, met functies als replicatie, failover, en back-up en herstel.

: De database moet een hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid bieden, met functies als replicatie, failover, en back-up en herstel. Beveiliging : De database moet robuuste beveiligingsfuncties bieden om gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, zoals authenticatie, toegangscontrole en encryptie.

: De database moet robuuste beveiligingsfuncties bieden om gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, zoals authenticatie, toegangscontrole en encryptie. Gebruiksgemak en beheer : De database moet eenvoudig te installeren, te configureren en te beheren zijn, met intuïtieve interfaces en tools voor monitoring en beheer.

: De database moet eenvoudig te installeren, te configureren en te beheren zijn, met intuïtieve interfaces en tools voor monitoring en beheer. Compatibiliteit : De database moet compatibel zijn met de programmeertalen en frameworks die in de toepassing worden gebruikt, en een gemakkelijke integratie bieden met andere systemen en toepassingen.

: De database moet compatibel zijn met de programmeertalen en frameworks die in de toepassing worden gebruikt, en een gemakkelijke integratie bieden met andere systemen en toepassingen. Kosten : De totale eigendomskosten, inclusief licenties, onderhoud en ondersteuning, moeten worden overwogen bij de selectie van een database.

: De totale eigendomskosten, inclusief licenties, onderhoud en ondersteuning, moeten worden overwogen bij de selectie van een database. Gemeenschap en ecosysteem : De beschikbaarheid van een bloeiende gemeenschap en ecosysteem rond de database, inclusief forums, documentatie en tools van derden, kan een belangrijke factor zijn bij de keuze van een database.

: De beschikbaarheid van een bloeiende gemeenschap en ecosysteem rond de database, inclusief forums, documentatie en tools van derden, kan een belangrijke factor zijn bij de keuze van een database. Functies en mogelijkheden : De database moet een uitgebreide set functies en mogelijkheden bieden, waaronder ondersteuning voor transacties, indexering en query optimalisatie, om aan de eisen van de toepassing te voldoen.

: De database moet een uitgebreide set functies en mogelijkheden bieden, waaronder ondersteuning voor transacties, indexering en query optimalisatie, om aan de eisen van de toepassing te voldoen. Ondersteuning door de verkoper: De verkoper moet tijdige en effectieve ondersteuning en onderhoud voor de database bieden, met een duidelijk stappenplan voor toekomstige ontwikkeling en verbeteringen.

Het selecteren van een relationele database vereist een afweging van verschillende factoren, waaronder schaalbaarheid, prestaties, beschikbaarheid, veiligheid, gebruiksgemak, compatibiliteit, kosten, gemeenschap, functies en mogelijkheden, en leveranciersondersteuning. Een zorgvuldige evaluatie van deze factoren kan helpen bij de selectie van een database die voldoet aan de eisen van de toepassing en betrouwbare, efficiënte en veilige toegang tot gegevens biedt.

Een korte geschiedenis van relationele databases

De geschiedenis van relationele databases begint eind jaren zestig toen een computerwetenschapper genaamd Edgar Codd het concept van een relationeel model voor databases voorstelde. Het idee van Codd was om gegevens te organiseren in tabellen of relaties, elk bestaande uit rijen en kolommen, waarbij elke rij een unieke record vertegenwoordigt en elke kolom een gegevenskenmerk. Hij stelde ook een reeks wiskundige principes voor, bekend als relationele algebra, voor het manipuleren en bevragen van de gegevens.

Begin jaren zeventig ontwikkelden IBM-onderzoekers Donald Chamberlin en Raymond Boyce een taal voor het bevragen van relationele databases, genaamd Structured English Query Language (SEQUEL), later omgedoopt tot SQL. SQL werd de standaardtaal voor relationele databases en wordt vandaag de dag nog steeds veel gebruikt.

Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig werden verschillende commerciële relationele databasesystemen ontwikkeld, waaronder IBM's System R, Oracle en Ingres. Deze databases implementeerden het relationele model en boden functies zoals ondersteuning voor transacties, indexering en query optimalisatie.

In de jaren negentig bleef de populariteit van relationele databases groeien met de opkomst van client-server computing en het internet. Relationele databases bieden een robuust en schaalbaar platform voor het opslaan en opvragen van gegevens, en ondersteunen toepassingen variërend van financiële systemen tot e-commerce sites.

Begin jaren 2000 leidde de opkomst van open-source software tot de ontwikkeling van verschillende populaire open-source relationele databases, waaronder MySQL, PostgreSQL en SQLite. Deze databases boden een kosteneffectief alternatief voor commerciële databases en werden op grote schaal overgenomen door ontwikkelaars en organisaties.

Vandaag de dag zijn relationele databases nog steeds het meest gebruikte type database, met nieuwe functies en mogelijkheden zoals gedistribueerd computergebruik, cloud-integratie en ondersteuning voor machine learning. Hoewel andere soorten databases, zoals NoSQL- en grafiekdatabases, in opkomst zijn, blijven relationele databases voor veel organisaties een cruciaal onderdeel van de gegevensinfrastructuur.

Conclusie

Een relationele database is een krachtig instrument om grote hoeveelheden gegevens op een gestructureerde en georganiseerde manier te beheren. Door tabellen met rijen en kolommen te gebruiken en daartussen relaties te leggen, kan een relationele database efficiënt informatie opslaan en opvragen voor uiteenlopende toepassingen. Het gebruik van SQL als standaardtaal voor het beheer van relationele databases heeft het voor ontwikkelaars en gebruikers gemakkelijker gemaakt om gegevens te interageren en te manipuleren. Met de voortdurende groei van datagestuurde toepassingen zal het belang van het begrijpen en gebruiken van relationele databases alleen maar toenemen. Of u nu een programmeur bent, een gegevensanalist, of gewoon iemand die zijn informatie effectiever wil beheren, het leren van relationele databases kan een waardevolle investering van uw tijd en moeite zijn.

FAQ

Wat is een relationele database?

Een relationele database is een type database die gegevens organiseert in een of meer tabellen of relaties op basis van een specifieke reeks regels. De tabellen zijn gekoppeld of gerelateerd door een gemeenschappelijk veld of sleutel, waardoor gebruikers de gegevens gemakkelijk kunnen openen en manipuleren.

Wat zijn de voordelen van een relationele database?

De voordelen van een relationele database zijn onder meer

Consistentie en nauwkeurigheid van de gegevens

Integriteit en beveiliging van gegevens

Flexibiliteit en schaalbaarheid

Gemakkelijk gegevens ophalen en manipuleren

Gemakkelijk gegevens opvragen en rapporteren

Wat zijn de onderdelen van een relationele database?

De onderdelen van een relationele database zijn

Tabellen of relaties

Velden of kolommen

Rijen of records

Sleutels

Welke soorten sleutels worden in een relationele database gebruikt?

De soorten sleutels die in een relationele database worden gebruikt zijn onder andere:

Primaire sleutel

Vreemde sleutel

Kandidaat-sleutel

Samengestelde sleutel

Wat is een primaire sleutel?

Een Primary Key is een unieke identificatie voor elke rij of record in een tabel. Hij wordt gebruikt om de gegevensintegriteit te waarborgen en om gegevens in meerdere tabellen te koppelen.

Wat is een Foreign Key?

Een Foreign Key is een veld in een tabel dat verwijst naar de Primary Key in een andere tabel. Het wordt gebruikt om relaties tussen tabellen te leggen.

Een Candidate Key is een unieke identificatie voor elke rij of record in een tabel. Hij wordt gebruikt om de Primary Key van de tabel te bepalen.

Wat is een samengestelde sleutel?

Een samengestelde sleutel is een combinatie van twee of meer velden die samen dienen als unieke identificatie voor elke rij of record in een tabel.

Wat is normalisatie in relationele databases?

Normalisatie is het proces van het organiseren van gegevens in een database om redundantie te verminderen en de gegevensintegriteit te verbeteren. Hierbij worden grote tabellen opgedeeld in kleinere, meer gespecialiseerde tabellen en worden onderlinge relaties gelegd.

Wat is denormalisatie in relationele databases?

Denormalisatie is het toevoegen van overbodige gegevens aan een database om de prestaties te verbeteren. Het gaat om het dupliceren van gegevens over meerdere tabellen om kostbare joins en queries te vermijden.

Wat zijn enkele voorbeelden van relationele databankbeheersystemen (RDBMS)?

Voorbeelden van Relationele Database Management Systemen zijn:

Oracle

MySQL

Microsoft SQL Server

PostgreSQL

IBM DB2

SQLite

Wat is gestructureerde querytaal (SQL)?

Structured Query Language (SQL) is een programmeertaal die wordt gebruikt om te communiceren met relationele databases. Het wordt gebruikt om gegevens te creëren, te wijzigen en op te halen uit databases.