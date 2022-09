Geliştiricilere daha keyifli ve ödüllendirici bir deneyim sağlamak için DX, iş akışlarını, prosedürleri, çalışma alanını ve geliştirme sürecinin diğer yönlerini optimize etmeye çalışır. Anlamanızın daha olası olduğu bir terim düşünün: kullanıcı deneyimi . Geliştirici deneyimini daha iyi anlamanızı sağlayacaktır.

Dokümantasyon, geliştiricilerin günlük çalışmalarında teknolojik bir ürün kullanırken genel izlenimini ifade eder. Bunu UX ile karşılaştırabilirsiniz, ancak geliştiricinin bakış açısından. DX puanı, genellikle dahili müşteriler olarak anıldığı için, bir hedefe doğru çalışırken tüm geliştiricilerin etkileşimlerinin ve deneyimlerinin toplamını ölçer. Bu makalede, geliştirici deneyimi (DX) ile ilgili tüm bilgileri edinebilirsiniz: nedir ve neden önemlidir?

DX (geliştirici deneyimi) nedir?

Geliştiricinin bakış açısından "deneyim-DX", bir kişinin teknolojik bir ürünle sembolik olarak etkileşime girerken nasıl hissettiğini ve algıladığını tanımlar. Geliştiricilerin ürünü olduğu gibi kullanıp kullanmamalarına bağlı olarak, örneğin, bir API veya yazılım uygulaması olup olmadığına ve geliştiricilerin kullanıcıları olup olmadığına bağlı olarak. Geliştiriciler onu oluşturmak için kullanıyorsa, örneğin teknik bir çerçeveniz varsa ve geliştiriciler onu kullanan geliştiricilerse, terim iki farklı anlamdan birine sahip olabilir.

Yazılımda DX ne anlama geliyor?

Geliştirici türü ve kullanılan yazılım geliştirme metodolojisi de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olduğu için bu sorunun tek bir cevabı yoktur. Ancak, geliştirici deneyimi hakkında bazı genel gözlemler yapabilirsiniz.

İlk olarak, yazılım geliştirme, kod yazmayı ve geleneksel masaüstü uygulamaları veya web sitelerinde çalışan geliştiriciler için önceden tanımlanmış gereksinimlere göre test etmeyi içerebilir. Bu geliştirici deneyimi, farklı programlama dilleri ve geliştirme ortamlarında büyük olasılıkla benzer olacaktır.

Öte yandan, daha karmaşık sistemler ( bulutta çalışan veya endüstriyel süreçleri kontrol edenler gibi) üzerinde çalışan geliştiricilerin, proje hedeflerini tamamlamak için genellikle diğer ekip üyeleriyle işbirliği yapması gerekir. Bu tür projeler için geliştiricilerin diğer ekip üyeleriyle e-posta ve video konferans dahil olmak üzere çeşitli şekillerde etkileşime girebilmesi gerekebilir.

Ayrıca tipik olarak farklı beceri seviyelerine ve geçmişlerine sahiptirler. Örneğin, bazı geliştiriciler nesne yönelimli programlama teknikleri konusunda deneyimliyken, diğerleri veritabanı yönetim sistemlerine aşinadır. Geliştiricilerin ekip üyeleriyle çeşitli şekillerde iletişim kurabilmeleri gerekir. E-posta ve ortak belge düzenleme yazılımı üzerinden dosya gönderme yeteneği gerektirebilirler.

Geliştirici, tanımı gereği, uygulamalar veya sistemler geliştiren kişidir. Bir geliştiricinin işini etkili bir şekilde yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu iki temel beceri, kodlama ve hata ayıklamadır. Kodlama, kod yazma işlemidir.

Web geliştirmede DX nedir?

Bir geliştiricinin web geliştirmedeki deneyimi, becerilerine ve uzmanlığına bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Örneğin, ön uç geliştirmede çok deneyime sahip biri, çok fazla zorluk çekmeden doğrudan arka uç geliştirmeye atlayabilir. Tersine, arka uç geliştirme konusunda uzmanlaşmış bir geliştirici, bir web sitesinin ön ucunda çalışma konusunda daha az deneyime sahip olabilir. Birbirlerinin beceri setlerine aşina değillerse, sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmalarını zorlaştırabilir.

Bir geliştiricinin deneyimini etkileyen diğer faktörler arasında en aşina oldukları teknolojiler ve bunların web geliştirmede nasıl kullanıldığı yer alır. Örneğin, öncelikle Java kullanma konusunda deneyimli biri, JavaScript veya Ruby on Rails ile çalışmakta daha fazla zorluk çekecektir çünkü bu diller büyük ölçüde bu teknolojilere dayanmaktadır.

Geliştiriciler arasında iyi iletişimin önemi göz ardı edilemez. İyi iletişim, ürünün kalitesini ve üretkenliği artırır. Programlama dilleri konusunda mükemmel çalışma bilgisine sahip bir geliştirici, diğer geliştiricilerle daha kolay iletişim kurabilir.

DX mühendisi nedir?

Geliştiriciler, günlük olarak kullandığımız uygulamaları, web sitelerini veya sistemleri oluşturmaktan ve oluşturmaktan sorumludur. Bir web sitesinin düzenini tasarlamaktan arka ucu programlamaya kadar her şeyi içerir. Geliştiriciler genellikle güçlü bir bilgisayar bilimi ve mühendislik geçmişine sahiptir ve bu da onları karmaşık görevler üzerinde çalışmak için iyi konumlanmış hale getirir.

Ancak, yazılım ve uygulamalar geliştirmek , geliştiricinin işinin yalnızca bir yönüdür. İyi bir geliştiricinin ayrıca müşteri ihtiyaçlarını ve geri bildirimlerini anlayabilmesi, problem çözme hakkında eleştirel düşünebilmesi ve ekibin diğer üyeleriyle etkili bir şekilde iletişim kurabilmesi gerekir. Tecrübeli Mühendis unvanına sahip olmak esastır.

Bir geliştirici deneyimini nasıl geliştirirsiniz?

Bir geliştirici deneyimi geliştirmek, geliştiricilerin benzersiz ihtiyaçlarını anlamakla başlar. Geliştiricilerinizi ve yazılım geliştirme motivasyonlarını anlamak önemlidir. Bu bilgiyi anketler ve görüşmeler yoluyla edinebilirsiniz. Bilgileri topladığınızda, geliştiricilerinizin ihtiyaçlarını karşılayan bir yazılım geliştirme ortamı oluşturmanız çok önemlidir.

Geliştirici deneyimi ekiplerini desteklemek

Yazılım geliştirmek zahmetli ve zaman alıcı olabilir, ancak memnuniyet verici de olabilir. Bir yandan, başarılı yazılım geliştirme, işlevsel veya estetik açıdan hoş bir ürünle sonuçlanır. Öte yandan başarılı yazılım geliştirme ekipleri, ortak hedeflere ulaşmak için birlikte uyumlu ve işbirliği içinde çalışabilen bireylerden oluşur.

Herhangi bir ekip çalışması teknolojisinde başarının anahtar bileşenlerinden biri etkili iletişimdir. Etkili iletişim, yalnızca deneyimli bir ekibin üyelerinin bilgileri verimli bir şekilde paylaşmasına değil, aynı zamanda güven ve işbirliği oluşturmalarına da olanak tanır. Başarı için çabalarken geliştirici deneyimi ekiplerini desteklemek için kuruluşlar, aşağıdakiler gibi elverişli çalışma koşulları sağlamalıdır:

Temiz ve düzenli bir işyeridir. Geliştirici deneyimi ekiplerinin, masada yer kapmak için savaşmadan veya kağıt yığınları arasında avlanmadan kaynaklara ve araçlara erişmesi gerekir.

Açık ve işbirlikçi bir çalışma ortamıdır. Geliştiricilerin diğer geliştiricilerle ve diğer ekiplerdeki meslektaşlarıyla işbirliği yapabilmesi gerekir. Herkesin hata izleme sistemleri veya kaynak kod depoları gibi gerekli bilgilere kolayca erişmesini gerektirir.

Topluluk duygusu. Bir geliştirici deneyimi ekibi, ürünleri konusunda tutkulu ve ürün teknolojisini geliştirmeye kendini adamış kişiler olduğunda en iyi sonucu verir.

Sürekli teslimatı etkinleştirme

Sürekli Teslimat, son birkaç yılda popülaritesi artan bir terimdir. Sürekli Teslimat, yazılım ürünlerini sürekli olarak teslim etme felsefesi ve uygulamasıdır. Bu, ürünün sık sık piyasaya sürüldüğü ve sürekli iyileştirilebileceği anlamına gelir. Bu neden önemli? Sürekli Teslimatın faydaları çoktur, ancak belki de en önemlisi geliştiricilerin baştan itibaren sürekli Teslimatı deneyimlemelerini sağlamasıdır. Bu geliştirici deneyimi ekibine sahip bir geliştirici, yazılım geliştirme endüstrisinde iş bulurken rekabette öne geçer.

Sürekli Teslimat, bir şirketin işleyişinde önemli değişiklikler gerektirir, bu nedenle herkes için değildir. Ancak şirketiniz çevik tabanlı bir geliştirme sürecine geçmek istiyorsa veya geliştirici deneyimi teknolojisini ve genel olarak geliştirme sürecinizi iyileştirmenin yollarını arıyorsanız, Sürekli Teslimat listenizin başında olmalıdır.

Geliştirici refahını teşvik etmek

Geliştiriciler, herhangi bir organizasyonun önemli bir parçasıdır ve herhangi bir işletmenin başarısında hayati bir rol oynar. Ancak, geliştiriciler genellikle çok talepkar olabilir ve uzun saatler çalışabilir. Zihinsel sağlıkları üzerinde strese ve diğer olumsuz etkilere yol açabilir.

Kuruluşların geliştirici refahını teşvik etmesinin birkaç yolu vardır.

Bir yol, çalışanlara projeler için esnek çalışma düzenlemeleri sağlamaktır.

Bir diğeri, ruh sağlığı hizmetleri veya danışmanlık gibi destek kaynakları sunmaktır.

Son olarak, kuruluşlar projeler için çalışacakları iyi bir geliştirme ortamı sağlamalıdır. Destekleyici iş arkadaşlarının yanı sıra iyi araçlar ve yazılımlar sağlamayı içerir.

Bir geliştirici deneyimi (DX) ekibi ne yapar?

Bir proje üzerinde çalışan geliştiricilerin genellikle farklı rolleri ve sorumlulukları vardır. Bir geliştirici deneyimi ekibi DX, bir projedeki tüm paydaşların - geliştiricilerden yönetime kadar - ürünün ilerlemesinden haberdar olmasını ve bilinçli kararlar verebilmesini sağlar. Amaç, herkesin ortak bir amaç için birlikte çalıştığı, herkesin projenin hedeflerini ve bunların birbirini nasıl etkilediğini anlamasını sağlayan bir ortam yaratmaktır.

Bir geliştirici deneyimi ekibinde (DX deneyimi) çalışan geliştiriciler, güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerilerine ve eleştirel düşünme yeteneğine ihtiyaç duyar. Ayrıca, ürünlerinin teknik yönlerini anlamayı bekledikleri için çok yönlü bir teknik geçmişe sahip olmaları gerekir. Ürün yöneticileri ve tasarımcıları, ürünün başarısı için vizyonlarını diğer paydaşlara açıklayabilecek güçlü iletişimciler olmalıdır. Temiz, anlaşılması kolay kod yazma yeteneği, geliştiriciler için bir zorunluluktur.

Geliştirici deneyimi (DX) neden önemlidir?

Geliştiriciler genellikle kendilerini bir projenin başarısındaki kritik faktör olarak görürler. Bu tutum, uygun şekilde yönetilmezse feci sonuçlara yol açabilir. İyi bir geliştirici deneyimi ekibi DX, büyüklüğü, sektörü veya projesi ne olursa olsun her işletme için gereklidir. İşte bazı nedenler:

1. Müşterinizi anlamanın önemi

Müşterinin istek ve ihtiyaçlarını anlamak, iyi bir geliştirici deneyimi için çok önemlidir. Müşterinizi abartmayacağınızı anlamanın önemi. Bir geliştirici olarak, hedef pazarınızı ve ne istediklerini açıkça anlamalısınız. Bu bilgi, onların ihtiyaçlarını karşılayan ve tekrar tekrar geri dönmelerini sağlayan bir deneyim yaratmanıza yardımcı olacaktır. Müşterilerinizle yakın bir ilişki geliştirmek, yazılım endüstrisinde başarının anahtarıdır.

2. Kalite kodunun sağlanması

İyi bir geliştirici deneyimi için tüm kodların yüksek kalitede olmasını sağlamak çok önemlidir. Kaliteli kod, herhangi bir başarılı yazılım geliştirme projesinin can damarıdır. Kodunuzun tüm kalite güvence gereksinimlerini karşılamasını sağlamak göz korkutucu olabilir, ancak herhangi bir projenin başarısı için çok önemlidir. Kalite güvencesi (QA), yazılım ürünlerinin kalitesini test etme ve doğrulama sürecidir. Bitmiş ürünün müşteri beklentilerini karşılamasını ve hatasız olmasını sağlamaya yardımcı olur.

Her biri kendi yararları ve sakıncaları olan çeşitli kalite güvence teknikleri mevcuttur. Bazı standart KG teknikleri manuel, otomatik ve beta testini içerir. Manuel test, testleri manuel olarak yapan bir insan test cihazını içerir. Otomatik test, ürünleri test etmek için otomatik yazılım kullanır. Beta testi, hataları halka yayınlamadan önce test etmek için simüle edilmiş kullanıcıları veya yazılımın beta sürümlerini kullanmayı içerir.

3. Geri bildirimin önemi

Geliştirici deneyimi DX'i ve hem ürün hem de hizmetlerin kalitesini iyileştirmeye yardımcı olduğundan, geri bildirim hem geliştiriciler hem de müşteriler için kritik öneme sahiptir. Geliştirme deneyimi söz konusu olduğunda, geri bildirimin önemini abartamazsınız. Geri bildirim, geliştiricilerin çalışmalarını yinelemelerine ve ekip DX'teki geliştirici deneyimini ve becerilerini geliştirmelerine olanak tanır. Geri bildirim olmadan, geliştiriciler iyi bir iş yapıp yapmadıklarını asla bilemezler. Aynı hataları defalarca tekrar ederlerdi.

Deneyimlerinden en iyi şekilde yararlanmak için geliştiricilerin sürekli geri bildirime ihtiyacı vardır. Bu tür bir geri bildirim, onlara yalnızca neyi yanlış yaptıklarını söylemekle ilgili değildir; ayrıca işlerin neden böyle yürüdüğünü ve nasıl gelişebileceklerini anlamalarına yardımcı olur. Geliştiriciler, müşteri beklentilerini karşılayan yüksek kaliteli yazılımlar oluşturmak için bu bilgilere ihtiyaç duyar.

4. Verimli bir iş akışı oluşturma

Verimli bir iş akışı , geliştiricilerin işlerini hızlı ve verimli bir şekilde yapmalarına yardımcı olur. Verimli bir iş akışı oluşturmak, proje için stresi azaltmanın ve üretkenliği artırmanın anahtarıdır. Basit yönergeleri takip etmek, düzenli ve yolda kalmanıza yardımcı olan bir sistem oluşturabilir. İşte başlamak için bazı ipuçları:

Net hedefler belirleyin. Kendiniz için gerçekçi beklentiler belirleyin ve bunlara bağlı kalın. Aynı anda çok fazla şey başarmaya çalışmayın, aksi takdirde bunalmış ve hayal kırıklığına uğramış hissedeceksiniz.

Görevleri yönetilebilir parçalara ayırın. İhtiyaçlarınız için ne yapacağınızı bildiğinizde, her adımı hemen tamamlamaya odaklanmak daha kolaydır. Ayrıca gereksiz dikkat dağınıklıklarının iş hayatınıza girmesini engeller.

Bir organizasyon sistemi oluşturun. İster klasörleri ister belirli dosyalama sistemlerini kullanın, bir organizasyon planına sahip olmak her şeyin temiz kalmasına ve daha sonra kolayca bulunmasına yardımcı olacaktır.

Sık sık mola verin. Hepimizin zihnimizi taze tutmak ve yeniden şarj olmamızı sağlamak için düzenli aralıklarla alması gerekir. Tam olarak duramasanız bile, kısa bir yürüyüşe çıkmayı veya bir fincan kahve içmeyi deneyin.

5. Verimlilik artar

Verimlilik artışları , proje için geliştirici deneyimi ekibi DX'in gerekli olmasının nedenidir. Geliştiriciler daha verimli hale geldikçe, geliştiriciler daha iyi ürün ve hizmetleri daha hızlı oluşturabilir. Bu da, geliştiriciler için maaşları ve faydaları artırarak, çalışmalarına daha yüksek bir talebe yol açar. Ek olarak, üretkenlik artışları, geliştiricilerin evden daha sık çalışmasına ve genel yaşam kalitelerinden yararlanmasına olanak tanır.

İyi bir geliştirici deneyimi için öğelerin listesi

Açık ve tutarlı iletişim

Etkili iletişim, iyi bir geliştirici deneyimi için çok önemli bir bileşendir. Hem geliştirici hem de müşteri için açık ve tutarlı iletişim esastır. Açık bir diyaloga ve beklentilerin net bir şekilde anlaşılmasına olanak tanır. Etkili iletişim aynı zamanda işbirliğini ve ekip çalışmasını da teşvik eder. Her iki taraf da net bir şekilde iletişim kurabildiğinde, sorunların ortaya çıkma olasılığı daha düşüktür ve herkes birlikte daha verimli çalışabilir.

Etkili iletişimin gerçekleşebilmesi için çeşitli unsurların mevcut olması gerekir. İyi iletişim, müşteri ve geliştirici arasında net sınırlar ve beklentiler oluşturur. Her iki taraf da başarılı bir ilişki için neyin gerekli olduğu konusunda hemfikir olmalıdır. Ardından, her iki tarafın da birbirinin zamanına ve kaynaklarına saygı duyması gerekir. Son olarak, etkili iletişim, her iki tarafın da ortak bir amaç doğrultusunda çalışmaya devam etme taahhüdünü gerektirir.

İyi araçlar ve teknolojiler

İyi araçlar ve teknolojiler, geliştirme deneyimi ekibinizi daha üretken hale getirebilir. İşte kritik unsurlardan bazıları:

İyi bir IDE veya editör. İyi bir düzenleyici, sözdizimi vurgulama, otomatik tamamlama ve kaynak gezinme özelliklerine sahip olmalıdır. Ayrıca duyarlı olmalı ve aynı anda birden fazla dosya üzerinde çalışmanıza izin vermelidir.

Güvenilir bir kodlama ortamı. Farklı platformlar arasında güvenilir ve tutarlı bir kodlama ortamınız olsaydı en iyisi olurdu. Kodunuz diğer makinelerde, tarayıcılarda ve programlama dillerinde hatasız çalışmalıdır.

Hata ayıklama ve profil oluşturma için değerli bir araçtır. Hata ayıklama araçları, hata kodlarını bulmanıza ve kodunuzun sorunlarının kaynağını hızlı bir şekilde belirlemenize yardımcı olur. Profil oluşturma araçları, performans için kodunuzu optimize etmenize veya hangi işlevlerin en fazla CPU zamanını veya bellek alanını kullandığını belirlemenize yardımcı olur.

Yeni programlama dilleri öğrenmek için faydalı bir kaynaktır. Yeni programlama dilleri öğrenmek çok çaba ve zaman gerektirir, ancak sonuç buna değer. Kaynaklar, yeni teknolojileri hızla öğrenmenize yardımcı olur. Java ve C# öğrenmek için birçok kaynak mevcuttur, ancak diğer programlama dillerine de (örneğin Python) bakmak isteyebilirsiniz.

Mesleki gelişim ve eğitim

Profesyonel gelişim ve eğitim, geliştiricilerin işlerini yapmak için gerekli becerilere sahip olmasını sağlayabilir. Kuruluşlar, geliştiricilere yeni teknolojileri ve kavramları öğrenmeleri için fırsatlar sağlayarak, pazarın taleplerini karşılayabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilir. Ancak, tüm mesleki gelişim eşit yaratılmamıştır. Aşağıdaki unsurları dikkate almak önemlidir:

Çoğu zaman, mesleki gelişim ve eğitim programları çok kısa ömürlü veya yüzeyseldir. Kalıcı değer sağlamak yerine, bu programlar birkaç hafta veya ay sonra erken sonlandırılma eğilimindedir. Programlar, geliştiricilerin talimattan yararlanabilmesi için yeterince uzun olmalıdır, ancak bunaltıcı veya gereksiz hale gelecek kadar uzun olmamalıdır.

Karşılama, ilgi çekici çalışma ortamı

İlgi çekici bir çalışma ortamını oluşturan faktörler çoktur ve çeşitlidir, ancak hepsinin ortak bir amacı vardır: olumlu bir çalışan deneyimini teşvik etmek. Herkesin takdir edildiğini ve saygı duyulduğunu hissettiği, kendileri olabileceğini ve eğlenebileceğini hissettiği ve çalışmalarının zorlu ama ödüllendirici olduğu bir ortam yaratmak anlamına gelir. Harika bir geliştirici deneyimi oluşturan öğelerden bazıları şunlardır:

Misafirperver bir kültür. Çalışanlarına değer veren bir şirket, her zaman kendilerini rahat ve rahat hissetmelerini sağlamaya çalışır. Kapıdan içeri girdiğinizde kendinizi evinizde hissetmelisiniz. İşiniz veya bir bütün olarak şirket hakkında sevmediğiniz bir şey varsa, konuşun! Şirket, endişelerinizi doğrudan ele almak için duymak istiyor.

Açık yönergeler ve beklentiler. Ne yapmayı beklediğinizi, performansınızı nasıl ölçeceğinizi ve işinizi nasıl değerlendireceğinizi bilmelisiniz. Ayrıca, şirketin sizi bir geliştirici olarak dahil etmeye kararlı olup olmadığını ve nedenini de bilmelisiniz.

Çözüm

Sonuç olarak, bir geliştirme platformu seçerken DX önemli bir faktördür. Başarılı ve başarısız bir proje arasındaki farkı yaratabilir, bu nedenle ihtiyaçlarınızı karşılayacak ve beklentilerinizi karşılayacak olanı seçmek gereklidir.

AppMaster, uygulama geliştirmeyi hızlı ve kolay hale getiren kodsuz bir platformdur , bu nedenle size zaman ve güçlük kazandıracak bir geliştirme platformu arıyorsanız, bunlara göz atın. DX, kodsuz bir platform olan AppMaster'ı seçerken önemli bir faktördür.