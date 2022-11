Aby zapewnić programistom bardziej przyjemne i satysfakcjonujące doświadczenie, DX pracuje nad optymalizacją przepływu pracy, procedur, miejsca pracy i innych aspektów procesu rozwoju. Rozważ termin, który prawdopodobnie lepiej zrozumiesz: doświadczenie użytkownika. Pozwoli Ci to lepiej zrozumieć doświadczenie dewelopera.

Dokumentacja odnosi się do ogólnego wrażenia deweloperów podczas korzystania z produktu technologicznego w ich codziennej pracy. Możesz ją porównać do UX, ale z punktu widzenia dewelopera. Wynik DX mierzy sumę wszystkich interakcji i doświadczeń deweloperów podczas pracy na rzecz celu, ponieważ są oni powszechnie nazywani klientami wewnętrznymi. W tym artykule możesz uzyskać wszystkie informacje związane z doświadczeniem dewelopera (DX): co to jest i dlaczego ma znaczenie?

Czym jest DX (developer experience )?

Z punktu widzenia dewelopera "doświadczenie-DX" opisuje to, jak osoba czuje i postrzega podczas symbolicznej interakcji z produktem technologicznym. W zależności od tego, czy deweloperzy używają produktu w takiej postaci, w jakiej jest, np. jeśli jest to API lub aplikacja, a deweloperzy są jego użytkownikami. W zależności od tego, czy deweloperzy używają go w formie, w jakiej został stworzony, na przykład jeśli jest to framework techniczny, a deweloperzy są jego użytkownikami, termin ten może mieć jedno z dwóch różnych znaczeń.

Co oznacza DX w oprogramowaniu?

Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ zależy to od różnych czynników, w tym od rodzaju dewelopera i stosowanej metodologii tworzenia oprogramowania. Można jednak poczynić pewne ogólne obserwacje dotyczące doświadczenia dewelopera.

Po pierwsze, tworzenie oprogramowania może polegać na pisaniu kodu i testowaniu go pod kątem wcześniej zdefiniowanych wymagań dla programistów, którzy pracują nad tradycyjnymi aplikacjami desktopowymi lub stronami internetowymi. To doświadczenie programisty będzie prawdopodobnie podobne w różnych językach programowania i środowiskach programistycznych.

Z drugiej strony, programiści pracujący nad bardziej złożonymi systemami (takimi jak te, które działają w chmurze lub kontrolują procesy przemysłowe) zazwyczaj będą musieli współpracować z innymi członkami zespołu, aby zrealizować cele projektu. W przypadku tego typu projektów programiści mogą potrzebować możliwości interakcji z innymi członkami zespołu na różne sposoby, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej i wideokonferencji.

Zazwyczaj mają oni również różne poziomy umiejętności i wykształcenia. Na przykład, niektórzy programiści mają doświadczenie z technikami programowania obiektowego, podczas gdy inni są zaznajomieni z systemami zarządzania bazami danych. Programiści muszą być w stanie komunikować się z członkami swojego zespołu na różne sposoby. Mogą wymagać umiejętności wysyłania plików za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz oprogramowania do edycji dokumentów w ramach współpracy.

Programista to z definicji osoba, która tworzy aplikacje lub systemy. Dwie podstawowe umiejętności, których programista potrzebuje, aby móc skutecznie wykonywać swoją pracę, to kodowanie i debugowanie. Kodowanie to proces pisania kodu.

Czym jest DX w tworzeniu stron internetowych?

Doświadczenie programisty w tworzeniu stron internetowych może być bardzo różne w zależności od jego umiejętności i specjalizacji. Na przykład, ktoś z dużym doświadczeniem w tworzeniu front-end może być w stanie przeskoczyć bezpośrednio do tworzenia back-end bez większych trudności. I odwrotnie, programista specjalizujący się w rozwoju back-end może mieć mniejsze doświadczenie w pracy nad front-endem strony internetowej. Może to utrudnić ich bezproblemową współpracę, jeśli nie są zaznajomieni z wzajemnymi zestawami umiejętności.

Inne czynniki wpływające na doświadczenie dewelopera to technologie, z którymi jest on najbardziej zaznajomiony oraz sposób ich wykorzystania w tworzeniu stron internetowych. Na przykład, ktoś, kto ma doświadczenie głównie w Javie, będzie miał prawdopodobnie większe trudności z pracą z JavaScriptem lub Ruby on Rails, ponieważ te języki w dużej mierze opierają się na tych technologiach.

Znaczenie dobrej komunikacji między programistami jest nie do przecenienia. Dobra komunikacja poprawia jakość produktu i zwiększa produktywność. Programista z doskonałą znajomością języków programowania może łatwiej komunikować się z innymi programistami.

Co to jest inżynier DX?

Deweloperzy są odpowiedzialni za tworzenie i budowanie aplikacji, stron internetowych lub systemów, z których korzystamy codziennie. Obejmuje to wszystko od projektowania układu strony internetowej do programowania back-end. Programiści zazwyczaj mają silne wykształcenie informatyczne i inżynierskie, co sprawia, że są dobrze przygotowani do pracy nad skomplikowanymi zadaniami.

Jednak tworzenie oprogramowania i aplikacji to tylko jeden aspekt pracy programisty. Dobry programista musi również być w stanie zrozumieć potrzeby klienta i informacje zwrotne, myśleć krytycznie o rozwiązywaniu problemów i być w stanie skutecznie komunikować się z innymi członkami zespołu. Niezbędne jest posiadanie tytułu Inżyniera Doświadczenia.

Jak rozwijać doświadczenie dewelopera?

Rozwijanie doświadczenia dewelopera zaczyna się od zrozumienia unikalnych potrzeb deweloperów. Niezbędne jest zrozumienie Twoich programistów i ich motywacji do tworzenia oprogramowania. Możesz zdobyć tę wiedzę poprzez ankiety i wywiady. Po zebraniu informacji należy stworzyć środowisko programistyczne, które spełni potrzeby programistów.

Wspieranie zespołów ds. doświadczenia programistów

Tworzenie oprogramowania może być żmudne i czasochłonne, ale może być też satysfakcjonujące. Z jednej strony, udane tworzenie oprogramowania skutkuje produktem, który jest funkcjonalny lub estetyczny. Z drugiej strony, udane zespoły programistów składają się z osób, które potrafią harmonijnie i wspólnie pracować, aby osiągnąć wspólne cele.

Jednym z kluczowych składników sukcesu w każdej technologii pracy zespołowej jest skuteczna komunikacja. Skuteczna komunikacja nie tylko pozwala członkom doświadczonego zespołu na efektywne dzielenie się informacjami, ale także pozwala im budować zaufanie i współpracę. Aby wspierać zespoły doświadczenia deweloperskiego, gdy dążą do sukcesu, organizacje muszą zapewnić sprzyjające warunki pracy, takie jak:

Jest to Miejsce pracy, które jest czyste i zorganizowane. Zespoły odpowiedzialne za doświadczenia programistów potrzebują dostępu do zasobów i narzędzi bez konieczności walki o miejsce na biurku lub przekopywania się przez stosy papierów.

To otwarte i nastawione na współpracę środowisko pracy. Programiści muszą mieć możliwość współpracy z innymi programistami, a także z rówieśnikami z innych zespołów. Wymaga to od wszystkich łatwego dostępu do niezbędnych informacji, takich jak systemy śledzenia błędów czy repozytoria kodu źródłowego.

Poczucie wspólnoty. Zespół ds. doświadczenia deweloperskiego działa najlepiej, gdy składa się z ludzi pasjonujących się swoimi produktami i oddanych ulepszaniu technologii produktu.

Umożliwienie ciągłego dostarczania

Continuous Delivery to termin, który w ciągu ostatnich kilku lat zyskuje na popularności. Continuous Delivery to filozofia i praktyka dostarczania produktów oprogramowania w sposób ciągły. Oznacza to, że produkt jest wypuszczany często i może być stale ulepszany. Dlaczego jest to ważne? Korzyści z Continuous Delivery są liczne, ale być może najważniejszą z nich jest to, że umożliwia deweloperom doświadczenie ciągłego dostarczania od samego początku. Deweloper z takim zespołem doświadczeń ma przewagę nad konkurencją przy poszukiwaniu pracy w branży rozwoju oprogramowania.

Continuous Delivery wymaga znaczących zmian w sposobie działania firmy, więc nie jest dla każdego. Ale jeśli Twoja firma chce przejść do procesu rozwoju opartego na agile, lub jeśli szukasz sposobów na poprawę technologii doświadczenia dewelopera i całego procesu rozwoju, to Continuous Delivery powinno być na szczycie Twojej listy.

Wspieranie dobrego samopoczucia programistów

Programiści są istotną częścią każdej organizacji i odgrywają ważną rolę w sukcesie każdego biznesu. Jednak programiści mogą być często bardzo wymagający i pracować przez długie godziny. Może to prowadzić do stresu i innych negatywnych skutków dla ich zdrowia psychicznego.

Istnieje kilka sposobów, w jakie organizacje mogą promować dobre samopoczucie deweloperów.

Jednym ze sposobów jest zapewnienie pracownikom elastycznej organizacji pracy nad projektami.

Innym jest oferowanie zasobów wsparcia, takich jak usługi w zakresie zdrowia psychicznego lub doradztwo.

Wreszcie, organizacje powinny zapewnić dobre środowisko rozwojowe, w którym można pracować na rzecz projektów. Obejmuje to zapewnienie dobrych narzędzi i oprogramowania, a także wspierających współpracowników.

Czym zajmuje się zespół ds. doświadczeń programistów (DX)?

Deweloperzy pracujący nad projektem mają zazwyczaj różne role i obowiązki. Zespół ds. doświadczenia dewelopera DX zapewnia, że wszyscy interesariusze projektu - od deweloperów po kierownictwo - są świadomi postępu prac nad produktem i mogą podejmować świadome decyzje. Celem jest stworzenie środowiska, w którym wszyscy pracują razem na rzecz wspólnego celu, zapewniając, że wszyscy rozumieją cele projektu i ich wzajemny wpływ.

Programiści pracujący w zespole ds. doświadczenia deweloperskiego (DX experience) muszą posiadać silne umiejętności komunikacji pisemnej i werbalnej oraz zdolność krytycznego myślenia. Muszą również posiadać dobrze rozwinięte zaplecze techniczne, ponieważ oczekują zrozumienia technicznych aspektów swojego produktu. Menedżerowie produktu i projektanci muszą być również silnymi komunikatorami, zdolnymi do wyjaśnienia swojej wizji sukcesu produktu innym interesariuszom. Umiejętność pisania czystego, łatwego do zrozumienia kodu jest koniecznością dla programistów.

Dlaczego doświadczenie programisty (DX) jest ważne?

Programiści często postrzegają siebie jako czynnik krytyczny dla powodzenia projektu. Taka postawa może prowadzić do katastrofalnych rezultatów, jeśli nie jest odpowiednio zarządzana. Dobre doświadczenie zespołu deweloperskiego DX jest niezbędne dla każdej firmy, niezależnie od wielkości, branży czy projektu. Oto kilka powodów dlaczego:

1. Znaczenie zrozumienia swojego klienta

Zrozumienie pragnień i potrzeb klienta jest kluczowe dla dobrego doświadczenia deweloperskiego. Znaczenie zrozumienia nie można przecenić swojego klienta. Jako deweloper musisz wyraźnie zrozumieć swój rynek docelowy i to, czego chcą. Ta wiedza pomoże Ci stworzyć doświadczenie, które spełnia ich potrzeby i napędza ich do wielokrotnego powrotu. Rozwijanie intymnych relacji ze swoimi klientami jest kluczem do sukcesu w branży oprogramowania.

2. Zapewnienie wysokiej jakości kodu

Zapewnienie, że cały kod jest wysokiej jakości jest niezbędne dla dobrego doświadczenia dewelopera. Jakość kodu jest siłą napędową każdego udanego projektu rozwoju oprogramowania. Zapewnienie, że twój kod spełnia wszystkie wymagania dotyczące zapewnienia jakości może być zniechęcające, ale jest niezbędne do sukcesu każdego projektu. Zapewnienie jakości (QA) to proces testowania i weryfikacji jakości produktów oprogramowania. Pomaga zapewnić, że gotowy produkt spełnia oczekiwania klienta i jest wolny od błędów.

Istnieje wiele dostępnych technik QA, z których każda ma swój własny zestaw korzyści i wad. Niektóre standardowe techniki QA obejmują testowanie ręczne, zautomatyzowane i beta testy. Testowanie ręczne obejmuje człowieka, który wykonuje testy ręcznie. Testy automatyczne wykorzystują zautomatyzowane oprogramowanie do testowania produktów. Testy beta polegają na wykorzystaniu symulowanych użytkowników lub wersji beta oprogramowania do testowania błędów przed wypuszczeniem ich do publicznej wiadomości.

3. Znaczenie informacji zwrotnej

Informacja zwrotna jest krytyczna zarówno dla programistów, jak i klientów, ponieważ pomaga poprawić doświadczenie programisty DX oraz jakość zarówno produktów, jak i usług. Znaczenie informacji zwrotnej nie można przecenić, jeśli chodzi o doświadczenie deweloperskie. Informacja zwrotna pozwala programistom na iterację ich pracy i poprawę doświadczenia programistów w zespole DX oraz ich umiejętności. Bez informacji zwrotnej programiści nigdy nie wiedzieliby, czy wykonują dobrą pracę. Wciąż powtarzaliby te same błędy w kółko.

Aby w pełni wykorzystać swoje doświadczenie, programiści muszą stale otrzymywać informacje zwrotne. Ten rodzaj informacji zwrotnej nie polega tylko na mówieniu im, co zrobili źle; pomaga im również zrozumieć, dlaczego rzeczy działały tak, a nie inaczej i jak mogą je poprawić. Programiści potrzebują tych informacji, aby tworzyć wysokiej jakości oprogramowanie, które spełnia oczekiwania klientów.

4. Tworzenie efektywnego przepływu pracy

Efektywny przepływ pracy pomaga programistom wykonać swoją pracę szybko i efektywnie. Stworzenie efektywnego przepływu pracy jest kluczem do zmniejszenia stresu i poprawy produktywności projektu. Podążanie za prostymi wskazówkami może stworzyć system, który pomoże Ci pozostać zorganizowanym i na torze. Oto kilka wskazówek, aby zacząć:

Ustal jasne cele. Wyznacz sobie realistyczne oczekiwania i trzymaj się ich. Nie próbuj osiągnąć zbyt wiele na raz, bo poczujesz się przytłoczony i sfrustrowany.

Podziel zadania na łatwe do wykonania części. Kiedy wiesz, co należy zrobić, łatwiej jest skupić się na szybkim wykonaniu każdego kroku. Zapobiega to również wkradaniu się do Twojego życia zawodowego niepotrzebnych rozpraszaczy.

Stwórz system organizacji. Niezależnie od tego, czy korzystasz z folderów, czy z konkretnych systemów segregacji, posiadanie planu organizacyjnego pomoże utrzymać wszystko w czystości i łatwo je później znaleźć.

Rób często przerwy. Wszyscy musimy robić regularne przerwy, aby utrzymać świeżość naszych umysłów i pozwolić nam się naładować. Nawet jeśli nie możesz wziąć całkowitego zatrzymania, spróbuj wziąć krótki spacer lub wstać na filiżankę kawy.

5. Wzrost produktywności

Wzrost produktywności to powód, dla którego zespół doświadczenia deweloperskiego DX jest niezbędny w projekcie. Deweloperzy mogą tworzyć lepsze produkty i usługi szybciej, ponieważ deweloperzy stają się bardziej wydajni. To z kolei prowadzi do większego popytu na ich pracę, podnosząc pensje i świadczenia dla deweloperów. Ponadto wzrost wydajności umożliwia deweloperom częstszą pracę w domu, co korzystnie wpływa na ich ogólną jakość życia.

Lista elementów składających się na dobre doświadczenie dewelopera

Jasna i spójna komunikacja

Skuteczna komunikacja jest kluczowym składnikiem dobrego doświadczenia dewelopera. Jasna i spójna komunikacja jest niezbędna zarówno dla dewelopera, jak i dla klienta. Pozwala ona na otwarty dialog i jasne zrozumienie oczekiwań. Skuteczna komunikacja zachęca również do współpracy i pracy zespołowej. Kiedy obie strony mogą się jasno komunikować, prawdopodobieństwo pojawienia się problemów jest mniejsze, a wszyscy mogą pracować razem bardziej efektywnie.

Aby skuteczna komunikacja miała miejsce, musi zaistnieć kilka elementów. Dobra komunikacja ustanawia jasne granice i oczekiwania pomiędzy klientem a deweloperem. Obie strony powinny zgodzić się co do tego, co jest wymagane, aby mieć udaną relację. Następnie obie strony muszą szanować swój czas i zasoby. Wreszcie, skuteczna komunikacja wymaga zaangażowania obu stron w kontynuację pracy na rzecz wspólnego celu.

Dobre narzędzia i technologie

Dobre narzędzia i technologie mogą sprawić, że Twój zespół ds. doświadczeń rozwojowych będzie bardziej produktywny. Oto niektóre z krytycznych elementów:

Dobre IDE lub edytor. Dobry edytor powinien mieć funkcje podświetlania składni, autouzupełniania i nawigacji po źródłach. Powinien być również responsywny i umożliwiać pracę na wielu plikach jednocześnie.

Niezawodne środowisko do kodowania. Najlepiej byłoby, gdybyś miał środowisko kodowania, które jest niezawodne i spójne na różnych platformach. Twój kod musi działać bez błędów na innych maszynach, przeglądarkach i językach programowania.

Jest to cenne narzędzie do debugowania i profilowania. Narzędzia do debugowania pomagają znaleźć kody błędów i szybko wskazać źródło problemów z twoim kodem. Narzędzia profilujące pomagają zoptymalizować kod pod kątem wydajności lub określić, które funkcje zużywają najwięcej czasu procesora lub miejsca w pamięci.

Jest to pomocny zasób do nauki nowych języków programowania. Nauka nowych języków programowania wymaga wiele wysiłku i czasu, ale wynik jest tego wart. Zasoby pomagają w szybkiej nauce nowych technologii. Dostępnych jest wiele zasobów do nauki języków Java i C#, ale możesz również chcieć przyjrzeć się innym językom programowania (na przykład Pythonowi).

Rozwój zawodowy i szkolenia

Rozwój zawodowy i szkolenia mogą zapewnić programistom zestaw umiejętności niezbędnych do wykonywania ich pracy. Zapewniając programistom możliwość uczenia się nowych technologii i koncepcji, organizacje mogą pomóc im w sprostaniu wymaganiom rynku. Jednak nie wszystkie formy rozwoju zawodowego są jednakowe. Konieczne jest uwzględnienie następujących elementów:

Zbyt często programy rozwoju zawodowego i szkolenia są zbyt krótkotrwałe lub powierzchowne. Zamiast zapewniać trwałą wartość, programy te są zwykle przedwcześnie kończone po kilku tygodniach lub miesiącach. Programy muszą być wystarczająco długie, aby programiści mogli skorzystać z instrukcji, ale nie tak długie, aby stały się przytłaczające lub zbędne.

Przyjazne, angażujące środowisko pracy

Czynniki, które składają się na angażujące środowisko pracy są liczne i zróżnicowane, ale wszystkie mają jeden wspólny cel: wspieranie pozytywnych doświadczeń pracowników. Oznacza to stworzenie środowiska, w którym każdy czuje się doceniany i szanowany, ma poczucie, że może być sobą i dobrze się bawić, a jego praca jest wymagająca, ale satysfakcjonująca. Poniżej przedstawiamy niektóre z elementów, które składają się na wspaniałe doświadczenie dewelopera:

Przyjazna kultura. Firma, która ceni swoich pracowników, zawsze będzie starała się, aby czuli się oni mile widziani i komfortowo. Kiedy wchodzisz do firmy, powinieneś czuć się jak w domu. Jeśli jest coś, co nie podoba Ci się w Twojej pracy lub w całej firmie, powiedz o tym! Firma chce usłyszeć Twoje obawy, aby zająć się nimi z głową.

Jasne wytyczne i oczekiwania. Powinieneś wiedzieć, czego oczekuje się od Ciebie, jak będziesz mierzył swoją wydajność i jak ocenisz swoją pracę. Powinieneś także wiedzieć, czy firmie zależy na utrzymaniu cię na pokładzie jako dewelopera i dlaczego.

Wniosek

Podsumowując, DX jest istotnym czynnikiem przy wyborze platformy programistycznej. Może on stanowić różnicę między udanym a nieudanym projektem, więc wybór takiego, który będzie pasował do Twoich potrzeb i spełni Twoje oczekiwania jest konieczny.

AppMaster to platforma bez kodu, która sprawia, że tworzenie aplikacji jest szybkie i łatwe, więc jeśli szukasz platformy programistycznej, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i kłopot, sprawdź ją. DX jest istotnym czynnikiem przy wyborze platformy no-code, AppMaster.