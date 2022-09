Um Entwicklern ein angenehmeres und lohnenderes Erlebnis zu bieten, arbeitet DX an der Optimierung von Arbeitsabläufen, Verfahren, dem Arbeitsplatz und anderen Facetten des Entwicklungsprozesses. Betrachten Sie einen Begriff, den Sie eher verstehen: Benutzererfahrung . Dadurch können Sie die Entwicklererfahrung besser verstehen.

Dokumentation bezieht sich auf den Gesamteindruck von Entwicklern bei der Nutzung eines technologischen Produkts in ihrer täglichen Arbeit. Sie können es mit UX vergleichen, aber aus der Sicht des Entwicklers. Der DX-Score misst die Summe aller Interaktionen und Erfahrungen aller Entwickler bei der Arbeit an einem Ziel, da sie gemeinhin als interne Kunden bezeichnet werden. In diesem Artikel erhalten Sie alle Informationen zur Developer Experience (DX): Was ist das und warum ist es wichtig?

Was ist DX (Entwicklererfahrung)?

„experience-DX“ beschreibt aus Sicht des Entwicklers, wie sich eine Person fühlt und wahrnimmt, während sie symbolisch mit einem technologischen Produkt interagiert. Abhängig davon, ob Entwickler das Produkt so verwenden, wie es ist, zum Beispiel, ob es sich um eine API oder Softwareanwendung handelt und Entwickler ihre Benutzer sind. Wenn Entwickler es verwenden, um es zu erstellen, wenn Sie beispielsweise ein technisches Framework besitzen und Entwickler Entwickler sind, die es verwenden, kann der Begriff eine von zwei verschiedenen Bedeutungen haben.

Was bedeutet DX in der Software?

Auf diese Frage gibt es keine einheitliche Antwort, da sie von verschiedenen Faktoren abhängt, einschließlich der Art des Entwicklers und der verwendeten Softwareentwicklungsmethodik. Sie können jedoch einige allgemeine Beobachtungen zur Entwicklererfahrung machen.

Erstens kann das Entwickeln von Software das Schreiben von Code und das Testen desselben anhand vordefinierter Anforderungen für Entwickler umfassen, die an herkömmlichen Desktop-Anwendungen oder Websites arbeiten. Diese Entwicklererfahrung wird wahrscheinlich in verschiedenen Programmiersprachen und Entwicklungsumgebungen ähnlich sein.

Andererseits müssen Entwickler, die an komplexeren Systemen arbeiten (z. B. solchen, die in der Cloud ausgeführt werden oder industrielle Prozesse steuern), normalerweise mit anderen Teammitgliedern zusammenarbeiten, um ihre Projektziele zu erreichen. Für diese Art von Projekten müssen Entwickler möglicherweise in der Lage sein, auf verschiedene Arten mit anderen Teammitgliedern zu interagieren, einschließlich per E-Mail und Videokonferenzen.

Sie haben in der Regel auch unterschiedliche Qualifikationsniveaus und Hintergründe. Einige Entwickler haben beispielsweise Erfahrung mit objektorientierten Programmiertechniken, während andere mit Datenbankverwaltungssystemen vertraut sind. Entwickler müssen in der Lage sein, auf vielfältige Weise mit ihren Teammitgliedern zu kommunizieren. Sie benötigen möglicherweise die Möglichkeit, Dateien per E-Mail und Software zur gemeinsamen Dokumentenbearbeitung zu senden.

Ein Entwickler ist per Definition jemand, der Anwendungen oder Systeme entwickelt. Zwei Kernfähigkeiten, die ein Entwickler benötigt, um seine Arbeit effektiv erledigen zu können, sind Programmieren und Debuggen. Codieren ist der Prozess des Schreibens von Code.

Was ist DX in der Webentwicklung?

Die Erfahrung eines Entwicklers in der Webentwicklung kann je nach Fähigkeiten und Spezialisierung stark variieren. Beispielsweise kann jemand mit viel Erfahrung in der Frontend- Entwicklung ohne große Schwierigkeiten direkt in die Backend-Entwicklung einsteigen. Umgekehrt hat ein Entwickler, der sich auf die Backend-Entwicklung spezialisiert hat, möglicherweise weniger Erfahrung mit der Arbeit am Frontend einer Website. Es kann für sie schwierig sein, nahtlos zusammenzuarbeiten, wenn sie mit den Fähigkeiten des anderen nicht vertraut sind.

Andere Faktoren, die die Erfahrung eines Entwicklers beeinflussen, sind die Technologien, mit denen er am besten vertraut ist, und wie sie in der Webentwicklung verwendet werden. Beispielsweise hätte jemand, der hauptsächlich Erfahrung mit Java hat, wahrscheinlich mehr Schwierigkeiten, mit JavaScript oder Ruby on Rails zu arbeiten, da diese Sprachen stark von diesen Technologien abhängen.

Die Bedeutung einer guten Kommunikation zwischen Entwicklern kann nicht genug betont werden. Gute Kommunikation steigert die Qualität des Produkts und erhöht die Produktivität. Ein Entwickler mit hervorragenden Programmiersprachenkenntnissen kann leichter mit anderen Entwicklern kommunizieren.

Was ist ein DX-Ingenieur?

Entwickler sind für das Erstellen und Erstellen der Anwendungen, Websites oder Systeme verantwortlich, die wir täglich verwenden. Es umfasst alles von der Gestaltung der Layouts einer Website bis zur Programmierung des Backends. Entwickler haben in der Regel einen starken Informatik- und Ingenieurshintergrund, wodurch sie gut aufgestellt sind, um an komplexen Aufgaben zu arbeiten.

Die Entwicklung von Software und Apps ist jedoch nur ein Aspekt der Arbeit eines Entwicklers. Ein guter Entwickler muss auch in der Lage sein, Kundenbedürfnisse und Feedback zu verstehen, kritisch über Problemlösungen nachzudenken und in der Lage zu sein, effektiv mit anderen Mitgliedern eines Teams zu kommunizieren. Es ist wichtig, einen erfahrenen Engineer-Titel zu haben.

Wie entwickelt man ein Entwicklererlebnis?

Die Entwicklung einer Entwicklererfahrung beginnt mit dem Verständnis der einzigartigen Bedürfnisse von Entwicklern. Es ist wichtig, Ihre Entwickler und ihre Motivationen für die Entwicklung von Software zu verstehen. Dieses Wissen können Sie durch Umfragen und Interviews gewinnen. Sobald Sie die Informationen gesammelt haben, ist es wichtig, eine Softwareentwicklungsumgebung zu erstellen, die den Anforderungen Ihrer Entwickler entspricht.

Unterstützung von Developer Experience Teams

Die Entwicklung von Software kann mühsam und zeitaufwändig sein, aber auch befriedigend. Einerseits führt eine erfolgreiche Softwareentwicklung zu einem Produkt, das entweder funktional oder ästhetisch ansprechend ist. Andererseits bestehen erfolgreiche Softwareentwicklungsteams aus Einzelpersonen, die harmonisch und kooperativ zusammenarbeiten können, um gemeinsame Ziele zu erreichen.

Eine Schlüsselzutat für den Erfolg jeder Teamwork-Technologie ist effektive Kommunikation. Effektive Kommunikation ermöglicht es den Mitgliedern eines erfahrenen Teams nicht nur, Informationen effizient auszutauschen, sondern ermöglicht ihnen auch, Vertrauen und Zusammenarbeit aufzubauen. Um Developer Experience Teams bei ihrem Streben nach Erfolg zu unterstützen, müssen Organisationen günstige Arbeitsbedingungen bieten, wie zum Beispiel:

Es ist ein Arbeitsplatz, der sauber und organisiert ist. Entwicklererfahrungsteams benötigen Zugriff auf Ressourcen und Tools, ohne um Platz auf dem Schreibtisch kämpfen oder Papierstapel durchsuchen zu müssen.

Es ist ein offenes und kooperatives Arbeitsumfeld. Entwickler müssen in der Lage sein, mit anderen Entwicklern sowie mit Kollegen in anderen Teams zusammenzuarbeiten. Es erfordert, dass jeder leicht auf notwendige Informationen zugreifen kann, wie z. B. Fehlerverfolgungssysteme oder Quellcode-Repositories.

Ein Gemeinschaftsgefühl. Ein Developer Experience Team funktioniert am besten, wenn es aus Menschen besteht, die sich für ihre Produkte begeistern und sich der Verbesserung der Produkttechnologie verschrieben haben.

Continuous Delivery aktivieren

Continuous Delivery ist ein Begriff, der in den letzten Jahren immer beliebter wurde. Continuous Delivery ist eine Philosophie und Praxis der kontinuierlichen Bereitstellung von Softwareprodukten. Das bedeutet, dass das Produkt häufig veröffentlicht wird und ständig verbessert werden kann. Warum ist das wichtig? Die Vorteile von Continuous Delivery sind zahlreich, aber der vielleicht wichtigste ist, dass es Entwicklern ermöglicht, Continuous Delivery von Anfang an zu erleben. Ein Entwickler mit diesem Entwicklererfahrungsteam hat einen Vorteil gegenüber seiner Konkurrenz, wenn er eine Anstellung in der Softwareentwicklungsbranche findet.

Continuous Delivery erfordert erhebliche Änderungen in der Arbeitsweise eines Unternehmens und ist daher nicht jedermanns Sache. Wenn Ihr Unternehmen jedoch einen agilen Entwicklungsprozess anstrebt oder Sie nach Möglichkeiten suchen, die Entwicklererfahrungstechnologie und Ihren Entwicklungsprozess insgesamt zu verbessern, sollte Continuous Delivery ganz oben auf Ihrer Liste stehen.

Förderung des Wohlbefindens der Entwickler

Entwickler sind ein wesentlicher Bestandteil jeder Organisation und spielen eine entscheidende Rolle für den Erfolg eines jeden Unternehmens. Entwickler können jedoch oft sehr anspruchsvoll sein und lange arbeiten. Es kann zu Stress und anderen negativen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit führen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Unternehmen das Wohlbefinden der Entwickler fördern können.

Eine Möglichkeit besteht darin, den Mitarbeitern flexible Arbeitszeitregelungen für Projekte zu bieten.

Eine andere besteht darin, Unterstützungsressourcen anzubieten, wie z. B. psychiatrische Dienste oder Beratung.

Schließlich sollten Organisationen eine gute Entwicklungsumgebung sicherstellen, in der sie für die Projekte arbeiten können. Dazu gehört die Bereitstellung guter Tools und Software sowie die Unterstützung von Kollegen.

Was macht ein Developer Experience (DX) Team?

Entwickler, die an einem Projekt arbeiten, haben in der Regel unterschiedliche Rollen und Verantwortlichkeiten. Ein Developer Experience Team DX stellt sicher, dass alle Projektbeteiligten – von den Entwicklern bis zum Management – über den Produktfortschritt informiert sind und fundierte Entscheidungen treffen können. Das Ziel ist es, eine Umgebung zu schaffen, in der alle auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten und sicherzustellen, dass jeder die Ziele des Projekts versteht und wie sie sich gegenseitig beeinflussen.

Entwickler, die in einem Developer Experience Team (DX-Erfahrung) arbeiten, benötigen starke schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, kritisch zu denken. Sie müssen auch über einen abgerundeten technischen Hintergrund verfügen, da sie erwarten, die technischen Aspekte ihres Produkts zu verstehen. Produktmanager und Designer müssen auch starke Kommunikatoren sein, die in der Lage sind, ihre Vision für den Erfolg des Produkts anderen Stakeholdern zu erklären. Die Fähigkeit, sauberen, leicht verständlichen Code zu schreiben, ist ein Muss für Entwickler.

Warum ist die Developer Experience (DX) wichtig?

Entwickler sehen sich oft als kritischen Faktor für den Erfolg eines Projekts. Diese Einstellung kann zu katastrophalen Ergebnissen führen, wenn sie nicht richtig gehandhabt wird. Ein gutes Developer Experience Team DX ist für jedes Unternehmen unerlässlich, unabhängig von Größe, Branche oder Projekt. Hier sind einige Gründe dafür:

1. Die Wichtigkeit, Ihren Kunden zu verstehen

Das Verständnis der Wünsche und Bedürfnisse des Kunden ist entscheidend für eine gute Entwicklererfahrung. Es ist wichtig, dass Sie Ihren Kunden verstehen. Als Entwickler müssen Sie Ihren Zielmarkt und dessen Wünsche klar verstehen. Dieses Wissen wird Ihnen helfen, ein Erlebnis zu schaffen, das ihren Bedürfnissen entspricht und sie dazu bringt, immer wieder zurückzukehren. Der Aufbau einer engen Beziehung zu Ihren Kunden ist der Schlüssel zum Erfolg in der Softwarebranche.

2. Gewährleistung des Qualitätscodes

Die Sicherstellung, dass der gesamte Code von hoher Qualität ist, ist für eine gute Entwicklererfahrung unerlässlich. Qualitätscode ist das Lebenselixier eines jeden erfolgreichen Softwareentwicklungsprojekts. Sicherzustellen, dass Ihr Code alle Qualitätssicherungsanforderungen erfüllt, kann entmutigend sein, ist aber für den Erfolg eines jeden Projekts unerlässlich. Qualitätssicherung (QA) ist der Prozess des Testens und Verifizierens der Qualität von Softwareprodukten. Es hilft sicherzustellen, dass das fertige Produkt die Kundenerwartungen erfüllt und fehlerfrei ist.

Es gibt eine Vielzahl von QA-Techniken, von denen jede ihre eigenen Vor- und Nachteile hat. Einige Standard-QA-Techniken umfassen manuelle, automatisierte und Beta-Tests. Manuelles Testen umfasst einen menschlichen Tester, der Tests manuell durchführt. Automatisiertes Testen verwendet automatisierte Software, um Produkte zu testen. Beim Betatest werden simulierte Benutzer oder Betaversionen von Software verwendet, um sie auf Fehler zu testen, bevor sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

3. Die Bedeutung von Feedback

Feedback ist sowohl für Entwickler als auch für Kunden von entscheidender Bedeutung, da es dazu beiträgt, die Entwicklererfahrung mit DX und die Qualität von Produkten und Dienstleistungen zu verbessern. Die Bedeutung von Feedback kann man nicht genug betonen, wenn es um die Entwicklungserfahrung geht. Feedback ermöglicht es Entwicklern, ihre Arbeit zu wiederholen und die Entwicklererfahrung in Team DX und ihre Fähigkeiten zu verbessern. Ohne Feedback würden Entwickler nie wissen, ob sie gute Arbeit leisten. Sie würden die gleichen Fehler immer und immer wieder wiederholen.

Um das Beste aus ihrer Erfahrung herauszuholen, brauchen Entwickler ständig Feedback. Bei dieser Art von Feedback geht es nicht nur darum, ihnen zu sagen, was sie falsch gemacht haben; Es hilft ihnen auch zu verstehen, warum die Dinge so funktioniert haben, wie sie es getan haben, und wie sie sich verbessern können. Entwickler benötigen diese Informationen, um qualitativ hochwertige Software zu erstellen, die die Erwartungen der Kunden erfüllt.

4. Schaffung eines effizienten Workflows

Ein effizienter Workflow hilft Entwicklern, ihre Arbeit schnell und effizient zu erledigen. Die Schaffung eines effizienten Arbeitsablaufs ist der Schlüssel zum Stressabbau und zur Steigerung der Projektproduktivität. Das Befolgen einfacher Richtlinien kann ein System schaffen, das Ihnen hilft, organisiert und auf Kurs zu bleiben. Hier sind einige Tipps für den Anfang:

Setzen Sie sich klare Ziele. Setzen Sie sich realistische Erwartungen und halten Sie sich daran. Versuchen Sie nicht, zu viel auf einmal zu erreichen, sonst fühlen Sie sich überfordert und frustriert.

Teilen Sie Aufgaben in überschaubare Teile auf. Wenn Sie wissen, was für Ihre Anforderungen zu tun ist, ist es einfacher, sich darauf zu konzentrieren, jeden Schritt umgehend abzuschließen. Es verhindert auch, dass sich unnötige Ablenkungen in Ihr Arbeitsleben einschleichen.

Erstellen Sie ein Organisationssystem. Ob mit Ordnern oder bestimmten Ablagesystemen, ein Organisationsplan hilft dabei, alles sauber und später leicht zu finden.

Machen Sie oft Pausen. Wir alle brauchen regelmäßige Pausen, um unseren Geist frisch zu halten und uns die Möglichkeit zu geben, neue Energie zu tanken. Auch wenn Sie nicht ganz anhalten können, versuchen Sie es mit einem kurzen Spaziergang oder stehen Sie für eine Tasse Kaffee auf.

5. Produktivität steigt

Produktivitätssteigerungen sind der Grund, warum das Developer Experience Team DX für das Projekt notwendig ist. Entwickler können bessere Produkte und Dienstleistungen schneller erstellen, wenn Entwickler effizienter werden. Dies wiederum führt zu einer höheren Nachfrage nach ihrer Arbeit, wodurch die Gehälter und Leistungen für Entwickler steigen. Darüber hinaus ermöglichen Produktivitätssteigerungen Entwicklern, häufiger von zu Hause aus zu arbeiten , was ihrer allgemeinen Lebensqualität zugute kommt.

Liste der Elemente für eine gute Entwicklererfahrung

Klare und konsistente Kommunikation

Effektive Kommunikation ist eine entscheidende Zutat für eine gute Entwicklererfahrung. Eine klare und konsistente Kommunikation ist sowohl für den Entwickler als auch für den Kunden unerlässlich. Es ermöglicht einen offenen Dialog und ein klares Verständnis der Erwartungen. Effektive Kommunikation fördert auch die Zusammenarbeit und Teamarbeit. Wenn beide Parteien klar kommunizieren können, treten weniger Probleme auf und alle können effizienter zusammenarbeiten.

Für eine effektive Kommunikation müssen mehrere Elemente vorhanden sein. Gute Kommunikation schafft klare Grenzen und Erwartungen zwischen dem Kunden und dem Entwickler. Beide Seiten sollten sich darauf einigen, was für eine erfolgreiche Beziehung erforderlich ist. Als nächstes müssen beide Parteien die Zeit und die Ressourcen des anderen respektieren. Schließlich erfordert eine effektive Kommunikation die Verpflichtung beider Parteien, weiterhin auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten.

Gute Werkzeuge und Technologien

Gute Tools und Technologien können Ihr Development Experience Team produktiver machen. Hier sind einige der kritischen Elemente:

Eine gute IDE oder Editor. Ein guter Editor sollte Syntaxhervorhebung, automatische Vervollständigung und Quellennavigationsfunktionen haben. Es sollte auch reaktionsschnell sein und es Ihnen ermöglichen, an mehreren Dateien gleichzeitig zu arbeiten.

Eine zuverlässige Programmierumgebung. Am besten wäre es, wenn Sie eine Programmierumgebung hätten, die auf verschiedenen Plattformen zuverlässig und konsistent ist. Ihr Code muss auf anderen Computern, Browsern und Programmiersprachen fehlerfrei laufen.

Es ist ein wertvolles Tool zum Debuggen und Profiling. Debugging-Tools helfen Ihnen dabei, Fehlercodes zu finden und die Quelle der Probleme Ihres Codes schnell zu lokalisieren. Profilerstellungstools helfen Ihnen, Ihren Code auf Leistung zu optimieren oder zu bestimmen, welche Funktionen die meiste CPU-Zeit oder den meisten Speicherplatz beanspruchen.

Es ist eine hilfreiche Ressource zum Erlernen neuer Programmiersprachen. Das Erlernen neuer Programmiersprachen erfordert viel Mühe und Zeit, aber das Ergebnis ist es wert. Ressourcen helfen Ihnen, neue Technologien schnell zu erlernen. Es stehen viele Ressourcen zum Erlernen von Java und C# zur Verfügung, aber vielleicht möchten Sie sich auch andere Programmiersprachen (z. B. Python) ansehen.

Berufliche Entwicklung und Ausbildung

Professionelle Entwicklung und Schulung können sicherstellen, dass Entwickler über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen, um ihre Arbeit zu erledigen. Indem Entwicklern die Möglichkeit geboten wird, neue Technologien und Konzepte kennenzulernen, können Unternehmen sicherstellen, dass sie die Anforderungen des Marktes erfüllen können. Allerdings ist nicht jede berufliche Entwicklung gleich. Es ist wichtig, die folgenden Elemente zu berücksichtigen:

Zu oft sind berufliche Entwicklungs- und Trainingsprogramme zu kurzlebig oder oberflächlich. Anstatt einen dauerhaften Mehrwert zu bieten, werden diese Programme in der Regel nach einigen Wochen oder Monaten vorzeitig beendet. Programme müssen lang genug sein, damit Entwickler von den Anweisungen profitieren können, aber nicht so lang, dass sie überwältigend oder überflüssig werden.

Einladendes, engagiertes Arbeitsumfeld

Die Faktoren, die ein ansprechendes Arbeitsumfeld ausmachen, sind vielfältig, aber alle haben ein gemeinsames Ziel: die Förderung einer positiven Mitarbeitererfahrung. Es bedeutet, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich alle geschätzt und respektiert fühlen, sie das Gefühl haben, sie selbst zu sein und Spaß zu haben, und ihre Arbeit herausfordernd, aber lohnend ist. Im Folgenden sind einige der Elemente aufgeführt, die ein großartiges Entwicklererlebnis ausmachen:

Eine Willkommenskultur. Ein Unternehmen, das seine Mitarbeiter wertschätzt, wird immer dafür sorgen, dass sie sich willkommen und wohl fühlen. Sie sollen sich wie zu Hause fühlen, wenn Sie die Tür betreten. Wenn Ihnen irgendetwas an Ihrem Job oder dem Unternehmen insgesamt nicht gefällt, sprechen Sie es an! Das Unternehmen möchte Ihre Bedenken hören, um sie direkt anzusprechen.

Klare Richtlinien und Erwartungen. Sie sollten wissen, was Sie erwarten, wie Sie Ihre Leistung messen und wie Sie Ihre Arbeit bewerten. Sie sollten auch wissen, ob sich das Unternehmen verpflichtet hat, Sie als Entwickler an Bord zu halten, und warum.

Fazit

Zusammenfassend ist DX ein wesentlicher Faktor bei der Auswahl einer Entwicklungsplattform. Es kann den Unterschied zwischen einem erfolgreichen und einem gescheiterten Projekt ausmachen, daher ist es notwendig, eines zu wählen, das Ihren Bedürfnissen entspricht und Ihre Erwartungen erfüllt.

AppMaster ist eine No-Code-Plattform , die die Entwicklung von Apps schnell und einfach macht. Wenn Sie also nach einer Entwicklungsplattform suchen, mit der Sie Zeit und Ärger sparen, sehen Sie sich diese an. DX ist ein wesentlicher Faktor bei der Auswahl einer No-Code-Plattform, AppMaster.