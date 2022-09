Para fornecer aos desenvolvedores uma experiência mais agradável e recompensadora, o DX trabalha na otimização de fluxos de trabalho, procedimentos, local de trabalho e outras facetas do processo de desenvolvimento. Considere um termo que você provavelmente entenderá: experiência do usuário . Isso permitirá que você compreenda melhor a experiência do desenvolvedor.

A documentação refere-se à impressão geral dos desenvolvedores ao usar um produto tecnológico em seu trabalho diário. Você pode compará-lo ao UX, mas do ponto de vista do desenvolvedor. A pontuação DX mede o total de interações e experiências de todos os desenvolvedores ao trabalhar em direção a uma meta, como são comumente chamados de clientes internos. Neste artigo, você pode obter todas as informações relacionadas à experiência do desenvolvedor (DX): o que é e por que isso importa?

O que é DX (experiência do desenvolvedor)?

Do ponto de vista do desenvolvedor, "experiência-DX" descreve como uma pessoa se sente e percebe enquanto interage simbolicamente com um produto tecnológico. Dependendo se os desenvolvedores usam o produto como está, por exemplo, se é uma API ou aplicativo de software e os desenvolvedores são seus usuários. Se os desenvolvedores o usam para criá-lo, por exemplo, se você possui uma estrutura técnica e os desenvolvedores são desenvolvedores que o usam, o termo pode ter um de dois significados diferentes.

O que significa DX em software?

Não existe uma resposta única para essa pergunta, pois depende de vários fatores, incluindo o tipo de desenvolvedor e a metodologia de desenvolvimento de software utilizada. No entanto, você pode fazer algumas observações gerais sobre a experiência do desenvolvedor.

Primeiro, o desenvolvimento de software pode envolver escrever código e testá-lo em relação a requisitos predefinidos para desenvolvedores que trabalham em aplicativos ou sites de desktop tradicionais. Essa experiência do desenvolvedor provavelmente será semelhante em diferentes linguagens de programação e ambientes de desenvolvimento.

Por outro lado, os desenvolvedores que trabalham em sistemas mais complexos (como aqueles que rodam na nuvem ou controlam processos industriais) normalmente precisarão colaborar com outros membros da equipe para concluir seus objetivos de projeto. Para esses tipos de projetos, os desenvolvedores podem precisar interagir com outros membros da equipe de várias maneiras, inclusive por e-mail e videoconferência.

Eles também normalmente têm diferentes níveis de habilidade e origens. Por exemplo, alguns desenvolvedores têm experiência com técnicas de programação orientada a objetos, enquanto outros estão familiarizados com sistemas de gerenciamento de banco de dados. Os desenvolvedores precisam ser capazes de se comunicar com os membros de sua equipe de várias maneiras. Eles podem exigir a capacidade de enviar arquivos por e-mail e software de edição colaborativa de documentos.

Um desenvolvedor, por definição, é alguém que desenvolve aplicativos ou sistemas. Duas habilidades principais que um desenvolvedor precisa para poder fazer seu trabalho de forma eficaz são codificação e depuração. Codificação é o processo de escrever código.

O que é DX no desenvolvimento web?

A experiência de um desenvolvedor em desenvolvimento web pode variar muito dependendo de seu conjunto de habilidades e especialização. Por exemplo, alguém com muita experiência em desenvolvimento de front-end pode ser capaz de pular direto para o desenvolvimento de back-end sem muita dificuldade. Por outro lado, um desenvolvedor especializado em desenvolvimento de back-end pode ter menos experiência trabalhando no front-end de um site. Pode ser difícil para eles trabalharem juntos sem problemas se não estiverem familiarizados com os conjuntos de habilidades um do outro.

Outros fatores que afetam a experiência de um desenvolvedor incluem as tecnologias com as quais eles estão mais familiarizados e como são usados no desenvolvimento web. Por exemplo, alguém com experiência principalmente no uso de Java provavelmente teria mais dificuldade em trabalhar com JavaScript ou Ruby on Rails porque essas linguagens dependem muito dessas tecnologias.

A importância de uma boa comunicação entre desenvolvedores não pode ser exagerada. Uma boa comunicação melhora a qualidade do produto e aumenta a produtividade. Um desenvolvedor com excelente conhecimento prático de linguagens de programação pode se comunicar com outros desenvolvedores mais facilmente.

O que é um engenheiro DX?

Os desenvolvedores são responsáveis por criar e construir os aplicativos, sites ou sistemas que usamos diariamente. Inclui tudo, desde o design dos layouts de um site até a programação do back-end. Os desenvolvedores geralmente têm uma sólida formação em ciência da computação e engenharia, tornando-os bem posicionados para trabalhar em tarefas complexas.

No entanto, desenvolver software e aplicativos é apenas um aspecto do trabalho de um desenvolvedor. Um bom desenvolvedor também precisa ser capaz de entender as necessidades e o feedback do cliente, pensar criticamente sobre a solução de problemas e ser capaz de se comunicar efetivamente com outros membros de uma equipe. É essencial ter um título de Engenheiro de experiência.

Como você desenvolve uma experiência de desenvolvedor?

O desenvolvimento de uma experiência de desenvolvedor começa com a compreensão das necessidades exclusivas dos desenvolvedores. É essencial entender seus desenvolvedores e suas motivações para desenvolver software. Você pode obter esse conhecimento por meio de pesquisas e entrevistas. Depois de coletar as informações, é essencial criar um ambiente de desenvolvimento de software que atenda às necessidades de seus desenvolvedores.

Apoiar as equipes de experiência do desenvolvedor

Desenvolver software pode ser árduo e demorado, mas também pode ser gratificante. Por um lado, o desenvolvimento de software bem-sucedido resulta em um produto funcional ou esteticamente agradável. Por outro lado, equipes de desenvolvimento de software bem-sucedidas são compostas por indivíduos que podem trabalhar juntos de forma harmoniosa e cooperativa para alcançar objetivos comuns.

Um ingrediente chave para o sucesso em qualquer tecnologia de trabalho em equipe é a comunicação eficaz. A comunicação eficaz não apenas permite que os membros de uma equipe experiente compartilhem informações de forma eficiente, mas também lhes permite construir confiança e colaboração. Para dar suporte às equipes de experiência do desenvolvedor em sua busca pelo sucesso, as organizações devem fornecer condições de trabalho favoráveis, como:

É um local de trabalho limpo e organizado. As equipes de experiência do desenvolvedor precisam de acesso a recursos e ferramentas sem brigar por espaço na mesa ou caçar pilhas de papel.

É um ambiente de trabalho aberto e colaborativo. Os desenvolvedores precisam ser capazes de colaborar com outros desenvolvedores, bem como com seus colegas em outras equipes. Requer que todos acessem facilmente as informações necessárias, como sistemas de rastreamento de bugs ou repositórios de código-fonte.

Um senso de comunidade. Uma equipe de experiência do desenvolvedor funciona melhor quando se trata de pessoas apaixonadas por seus produtos e dedicadas a melhorar a tecnologia do produto.

Habilitando a entrega contínua

Entrega Contínua é um termo que vem crescendo em popularidade nos últimos anos. A Entrega Contínua é uma filosofia e prática de entregar produtos de software continuamente. Isso significa que o produto é lançado com frequência e pode ser constantemente aprimorado. Por que isso é importante? Os benefícios da Entrega Contínua são numerosos, mas talvez o mais importante seja que ela permite que os desenvolvedores experimentem a Entrega contínua desde o início. Um desenvolvedor com essa equipe de experiência de desenvolvedor tem uma vantagem sobre a concorrência ao encontrar emprego no setor de desenvolvimento de software.

A Entrega Contínua requer mudanças significativas na forma como uma empresa opera, portanto, não é para todos. Mas se sua empresa está procurando avançar para um processo de desenvolvimento baseado em agilidade ou se você está procurando maneiras de melhorar a tecnologia de experiência do desenvolvedor e seu processo de desenvolvimento em geral, a Entrega Contínua deve estar no topo da sua lista.

Promovendo o bem-estar do desenvolvedor

Os desenvolvedores são uma parte essencial de qualquer organização e desempenham um papel vital no sucesso de qualquer negócio. No entanto, os desenvolvedores muitas vezes podem ser muito exigentes e trabalhar longas horas. Pode levar ao estresse e outros efeitos adversos em sua saúde mental.

Existem várias maneiras pelas quais as organizações podem promover o bem-estar do desenvolvedor.

Uma maneira é fornecer aos funcionários acordos de trabalho flexíveis para projetos.

Outra é oferecer recursos de apoio, como serviços de saúde mental ou aconselhamento.

Finalmente, as organizações devem garantir um bom ambiente de desenvolvimento para trabalhar nos projetos. Inclui o fornecimento de boas ferramentas e software, bem como colegas de apoio.

O que uma equipe de experiência do desenvolvedor (DX) faz?

Os desenvolvedores que trabalham em um projeto geralmente têm funções e responsabilidades diferentes. Uma equipe de experiência do desenvolvedor DX garante que todas as partes interessadas em um projeto - desde os desenvolvedores até o gerenciamento - estejam cientes do progresso do produto e possam tomar decisões informadas. O objetivo é criar um ambiente onde todos trabalhem juntos em direção a um objetivo comum, garantindo que todos entendam os objetivos do projeto e como eles impactam uns aos outros.

Os desenvolvedores que trabalham em uma equipe de experiência do desenvolvedor (experiência DX) precisam de fortes habilidades de comunicação escrita e verbal e a capacidade de pensar criticamente. Eles também precisam ter uma base técnica completa, pois esperam entender os aspectos técnicos de seu produto. Os gerentes e designers de produto também devem ser comunicadores fortes, capazes de explicar sua visão para o sucesso do produto para outras partes interessadas. A capacidade de escrever código limpo e fácil de entender é uma obrigação para os desenvolvedores.

Por que a experiência do desenvolvedor (DX) é importante?

Os desenvolvedores geralmente se veem como o fator crítico para o sucesso de um projeto. Essa atitude pode levar a resultados desastrosos se não for gerenciada adequadamente. Uma boa equipe de experiência do desenvolvedor DX é essencial para qualquer negócio, independentemente do tamanho, setor ou projeto. Aqui estão algumas razões do porquê:

1. A importância de entender seu cliente

Compreender os desejos e necessidades do cliente é crucial para uma boa experiência do desenvolvedor. A importância de entender que você não pode exagerar seu cliente. Como desenvolvedor, você deve entender claramente seu mercado-alvo e o que eles desejam. Esse conhecimento o ajudará a criar uma experiência que atenda às necessidades deles e os leve a retornar sempre. Desenvolver um relacionamento íntimo com seus clientes é a chave para o sucesso na indústria de software.

2. Garantir o código de qualidade

Garantir que todo o código seja de alta qualidade é essencial para uma boa experiência do desenvolvedor. Código de qualidade é a força vital de qualquer projeto de desenvolvimento de software bem-sucedido. Garantir que seu código atenda a todos os requisitos de garantia de qualidade pode ser assustador, mas é essencial para o sucesso de qualquer projeto. A garantia de qualidade (QA) é o processo de teste e verificação da qualidade dos produtos de software. Isso ajuda a garantir que o produto acabado atenda às expectativas do cliente e esteja livre de erros.

Há uma variedade de técnicas de controle de qualidade disponíveis, cada uma com seu próprio conjunto de vantagens e desvantagens. Algumas técnicas padrão de controle de qualidade incluem testes manuais, automatizados e beta. O teste manual envolve um testador humano que realiza testes manualmente. O teste automatizado usa software automatizado para testar produtos. O teste beta envolve o uso de usuários simulados ou versões beta de software para testar bugs antes de liberá-los ao público.

3. A importância do feedback

O feedback é fundamental para desenvolvedores e clientes, pois ajuda a melhorar a experiência do desenvolvedor DX e a qualidade dos produtos e serviços. A importância do feedback você não pode exagerar quando se trata da experiência de desenvolvimento. O feedback permite que os desenvolvedores repitam seu trabalho e melhorem a experiência do desenvolvedor na equipe DX e suas habilidades. Sem feedback, os desenvolvedores nunca saberiam se estão fazendo um bom trabalho. Eles continuariam repetindo os mesmos erros repetidamente.

Para aproveitar ao máximo sua experiência, os desenvolvedores precisam de feedback constantemente. Esse tipo de feedback não é apenas para dizer a eles o que eles fizeram de errado; também os ajuda a entender por que as coisas funcionaram da maneira que funcionaram e como podem melhorar. Os desenvolvedores precisam dessas informações para criar um software de alta qualidade que atenda às expectativas do cliente.

4. Criando um fluxo de trabalho eficiente

Um fluxo de trabalho eficiente ajuda os desenvolvedores a realizar seu trabalho com rapidez e eficiência. Criar um fluxo de trabalho eficiente é fundamental para reduzir o estresse e melhorar a produtividade do projeto. Seguir diretrizes simples pode criar um sistema que ajuda você a se manter organizado e no caminho certo. Aqui estão algumas dicas para começar:

Estabeleça metas claras. Defina expectativas realistas para si mesmo e cumpra-as. Não tente realizar muito de uma vez, ou você se sentirá sobrecarregado e frustrado.

Divida as tarefas em partes gerenciáveis. Quando você sabe o que fazer para atender às suas necessidades, é mais fácil se concentrar em concluir cada etapa prontamente. Também evita que distrações desnecessárias se infiltrem em sua vida profissional.

Crie um sistema de organização. Seja usando pastas ou sistemas de arquivamento específicos, ter um plano organizacional ajudará a manter tudo limpo e fácil de encontrar mais tarde.

Faça pausas com frequência. Todos nós precisamos fazer intervalos regulares para manter nossas mentes frescas e nos permitir recarregar. Mesmo que você não consiga parar completamente, tente dar uma caminhada curta ou levantar para tomar um café.

5. Aumentos de produtividade

Os aumentos de produtividade são o motivo pelo qual a equipe de experiência do desenvolvedor DX é necessária para o projeto. Os desenvolvedores podem criar produtos e serviços melhores mais rapidamente à medida que os desenvolvedores se tornam mais eficientes. Isso, por sua vez, leva a uma maior demanda por seu trabalho, elevando salários e benefícios para os desenvolvedores. Além disso, os aumentos de produtividade permitem que os desenvolvedores trabalhem em casa com mais frequência, beneficiando sua qualidade de vida geral.

Lista de elementos para uma boa experiência de desenvolvedor

Comunicação clara e consistente

A comunicação eficaz é um ingrediente crucial para uma boa experiência de desenvolvedor. Uma comunicação clara e consistente é essencial tanto para o desenvolvedor quanto para o cliente. Permite um diálogo aberto e uma compreensão clara das expectativas. A comunicação eficaz também incentiva a colaboração e o trabalho em equipe. Quando ambas as partes podem se comunicar com clareza, é menos provável que surjam problemas e todos podem trabalhar juntos com mais eficiência.

Vários elementos devem estar em vigor para que ocorra uma comunicação eficaz. Uma boa comunicação estabelece limites e expectativas claras entre o cliente e o desenvolvedor. Ambos os lados devem concordar sobre o que é necessário para ter um relacionamento bem-sucedido. Em seguida, ambas as partes precisam respeitar o tempo e os recursos uma da outra. Por fim, uma comunicação eficaz requer um compromisso de ambas as partes para continuar trabalhando em direção a um objetivo comum.

Boas ferramentas e tecnologias

Boas ferramentas e tecnologias podem tornar sua equipe de experiência de desenvolvimento mais produtiva. Aqui estão alguns dos elementos críticos:

Um bom IDE ou editor. Um bom editor deve ter recursos de realce de sintaxe, preenchimento automático e navegação de origem. Também deve ser responsivo e permitir que você trabalhe em vários arquivos simultaneamente.

Um ambiente de codificação confiável. Seria melhor se você tivesse um ambiente de codificação confiável e consistente em diferentes plataformas. Seu código deve ser executado sem erros em outras máquinas, navegadores e linguagens de programação.

É uma ferramenta valiosa para depuração e criação de perfil. As ferramentas de depuração ajudam você a encontrar códigos de erro e identificar rapidamente a origem dos problemas do seu código. As ferramentas de criação de perfil ajudam você a otimizar seu código para desempenho ou determinar quais funções usam mais tempo de CPU ou espaço de memória.

É um recurso útil para aprender novas linguagens de programação. Aprender novas linguagens de programação requer muito esforço e tempo, mas o resultado vale a pena. Os recursos ajudam você a aprender novas tecnologias rapidamente. Muitos recursos estão disponíveis para aprender Java e C#, mas você também pode querer ver outras linguagens de programação (por exemplo, Python).

Desenvolvimento e treinamento profissional

O desenvolvimento e o treinamento profissional podem garantir que os desenvolvedores tenham o conjunto de habilidades necessário para realizar seu trabalho. Ao fornecer oportunidades para os desenvolvedores aprenderem novas tecnologias e conceitos, as organizações podem ajudar a garantir que possam atender às demandas do mercado. No entanto, nem todo desenvolvimento profissional é criado da mesma forma. É fundamental considerar os seguintes elementos:

Muitas vezes, os programas de desenvolvimento profissional e treinamento são muito curtos ou superficiais. Em vez de fornecer valor duradouro, esses programas tendem a ser encerrados prematuramente após algumas semanas ou meses. Os programas devem ser longos o suficiente para que os desenvolvedores possam se beneficiar da instrução, mas não tão longos que se tornem excessivos ou redundantes.

Ambiente de trabalho acolhedor e envolvente

Os fatores que tornam um ambiente de trabalho envolvente são muitos e variados, mas todos compartilham um objetivo comum: promover uma experiência positiva para os funcionários. Significa criar um ambiente onde todos se sintam apreciados e respeitados, sintam que podem ser eles mesmos e se divertir, e seu trabalho é desafiador, mas recompensador. A seguir estão alguns dos elementos que fazem uma ótima experiência do desenvolvedor:

Uma cultura acolhedora. Uma empresa que valoriza seus funcionários sempre fará com que eles se sintam bem-vindos e confortáveis. Você deve se sentir em casa quando entrar pela porta. Se houver algo que você não goste no seu trabalho ou na empresa como um todo, fale! A empresa quer ouvir suas preocupações para abordá-las de frente.

Diretrizes e expectativas claras. Você deve saber o que espera fazer, como medirá seu desempenho e como avaliará seu trabalho. Você também deve saber se a empresa está comprometida em mantê-lo como desenvolvedor e por quê.

Conclusão

Em conclusão, o DX é um fator essencial na escolha de uma plataforma de desenvolvimento. Ele pode fazer a diferença entre um projeto bem-sucedido e um fracassado, portanto, é necessário escolher um que atenda às suas necessidades e atenda às suas expectativas.

Em conclusão, o DX é um fator essencial na escolha de uma plataforma de desenvolvimento. Ele pode fazer a diferença entre um projeto bem-sucedido e um fracassado, portanto, é necessário escolher um que atenda às suas necessidades e atenda às suas expectativas.