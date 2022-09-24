为了为开发人员提供更愉快和更有价值的体验，DX 致力于优化工作流程、程序、工作场所和开发过程的其他方面。考虑一个您更容易理解的术语： 用户体验。它将使您更好地理解开发人员的体验。

文档是指开发人员在日常工作中使用技术产品时的总体印象。您可以将其与 UX 进行比较，但从开发人员的角度来看。 DX 分数衡量了所有开发人员在实现目标时的交互和体验的总和，因为他们通常被称为内部客户。在本文中，您可以获得与开发人员体验 (DX) 相关的所有信息：它是什么，为什么重要？

什么是 DX（开发者体验）？

从开发人员的角度来看，“体验-DX”描述了一个人在与技术产品进行象征性交互时的感受和感知。取决于开发人员是否按原样使用产品，例如，它是API还是软件应用程序，而开发人员是其用户。如果开发人员使用它来创建它，例如，如果您拥有一个技术框架并且开发人员是使用它的开发人员，则该术语可以具有两种不同含义之一。

DX在软件中是什么意思？

这个问题没有单一的答案，因为它取决于各种因素，包括开发人员的类型和使用的软件开发方法。但是，您可以对开发人员体验做一些一般性的观察。

Web 开发中的 DX 是什么？

开发人员在 Web 开发方面的经验可能会因他们的技能和专长而有很大差异。例如，在前端开发方面具有丰富经验的人可能能够毫不费力地直接进入后端开发。相反，专门从事后端开发的开发人员可能在网站前端工作的经验较少。如果他们不熟悉彼此的技能组合，他们可能很难无缝地合作。

影响开发人员体验的其他因素包括他们最熟悉的技术以及它们在 Web 开发中的使用方式。例如，主要有 Java 使用经验的人可能会更难以使用 JavaScript 或 Ruby on Rails，因为这些语言严重依赖这些技术。

开发人员之间良好沟通的重要性怎么强调都不为过。良好的沟通可以提高产品的质量并提高生产力。具有出色编程语言工作知识的开发人员可以更轻松地与其他开发人员交流。

什么是 DX 工程师？

开发人员负责创建和构建我们日常使用的应用程序、网站或系统。它包括从设计网站布局到后端编程的所有内容。开发人员通常具有强大的计算机科学和工程背景，使他们能够很好地处理复杂的任务。

然而， 开发软件和应用程序只是开发人员工作的一个方面。优秀的开发人员还需要能够理解客户的需求和反馈，批判性地思考解决问题的方法，并能够与团队的其他成员进行有效沟通。拥有经验丰富的工程师头衔至关重要。

您如何开发开发人员体验？

开发开发人员体验始于了解开发人员的独特需求。了解您的开发人员及其开发软件的动机至关重要。您可以通过调查和访谈获得这些知识。收集信息后，必须创建一个满足开发人员需求的软件开发环境。

支持开发者体验团队

开发软件可能既费力又费时，但也可能令人欣慰。一方面，成功的软件开发会导致产品在功能上或美学上都令人愉悦。另一方面，成功的软件开发团队是由能够和谐合作以实现共同目标的个人组成的。

任何团队合作技术成功的一个关键因素是有效的沟通。有效的沟通不仅可以让经验丰富的团队成员有效地共享信息，还可以让他们建立信任和协作。为了支持开发人员体验团队争取成功，组织必须提供有利的工作条件，例如：

这是一个干净有序的工作场所。开发人员体验团队需要访问资源和工具，而无需在办公桌上争夺空间或在成堆的纸上寻找。

这是一个开放和协作的工作环境。开发人员需要能够与其他开发人员以及其他团队中的同行协作。它要求每个人都能轻松访问必要的信息，例如错误跟踪系统或源代码存储库。

一种社区意识。开发人员体验团队最好由对产品充满热情并致力于改进产品技术的人组成。

实现持续交付

持续交付是一个在过去几年中越来越流行的术语。持续交付是一种持续交付软件产品的理念和实践。这意味着产品经常发布并且可以不断改进。为什么这很重要？持续交付的好处很多，但也许最重要的是它使开发人员能够从一开始就体验持续交付。拥有这个开发经验团队的开发人员在软件开发行业找工作时会在竞争中占得先机。

持续交付需要对公司的运营方式进行重大改变，因此并不适合所有人。但是，如果您的公司正在寻求转向基于敏捷的开发流程，或者您正在寻找改进开发人员体验技术和整体开发流程的方法，那么持续交付应该是您的首选。

促进开发者福祉

开发人员是任何组织的重要组成部分，在任何业务的成功中都发挥着至关重要的作用。但是，开发人员通常要求非常苛刻并且工作时间很长。它可能会导致压力和对他们的心理健康产生其他不利影响。

组织可以通过多种方式促进开发人员的福祉。

一种方法是为员工提供灵活的项目工作安排。

另一种是提供支持资源，例如心理健康服务或咨询。

最后，组织应确保为项目工作提供良好的开发环境。它包括提供好的工具和软件，以及支持的同事。

开发人员体验 (DX) 团队做什么？

从事项目的开发人员通常具有不同的角色和职责。开发人员体验团队 DX 确保项目中的所有利益相关者（从开发人员到管理层）都了解产品的进度并能够做出明智的决策。目标是创造一种环境，让每个人都朝着一个共同目标共同努力，确保每个人都了解项目的目标以及它们如何相互影响。

在开发人员体验团队（DX 体验）工作的开发人员需要强大的书面和口头沟通能力以及批判性思考的能力。他们还需要具备全面的技术背景，因为他们希望了解其产品的技术方面。产品经理和设计师还必须是强有力的沟通者，能够向其他利益相关者解释他们对产品成功的愿景。编写干净、易于理解的代码的能力是开发人员必须具备的。

为什么开发人员体验 (DX) 很重要？

开发人员经常将自己视为项目成功的关键因素。如果管理不当，这种态度可能会导致灾难性的后果。无论规模、行业或项目如何，优秀的开发人员体验团队 DX 对任何企业都是必不可少的。以下是一些原因：

1. 了解客户的重要性

了解客户的需求对于良好的开发人员体验至关重要。了解您的重要性不能夸大您的客户。作为开发人员，您必须清楚地了解您的目标市场以及他们想要什么。这些知识将帮助您创造满足他们需求的体验，并促使他们一次又一次地返回。与客户建立亲密关系是软件行业成功的关键。

2. 确保代码质量

确保所有代码都是高质量的对于良好的开发人员体验至关重要。质量代码是任何成功的软件开发项目的命脉。确保您的代码满足所有质量保证要求可能令人生畏，但这对于任何项目的成功都至关重要。质量保证 (QA) 是测试和验证软件产品质量的过程。它有助于确保成品满足客户的期望并且没有错误。

有多种可用的 QA 技术，每种技术都有自己的优点和缺点。一些标准的 QA 技术包括手动、自动和 beta 测试。手动测试涉及手动执行测试的人类测试人员。自动化测试使用自动化软件来测试产品。 Beta 测试涉及使用模拟用户或软件的 Beta 版本在将错误发布给公众之前对其进行测试。

3. 反馈的重要性

反馈对开发人员和客户都至关重要，因为它有助于改善开发人员体验 DX 以及产品和服务的质量。就开发体验而言，您不能夸大反馈的重要性。反馈允许开发人员迭代他们的工作并提高开发人员在团队 DX 中的体验和他们的技能。没有反馈，开发人员永远不会知道他们是否做得很好。他们会一遍又一遍地重复同样的错误。

为了充分利用他们的经验，开发人员需要不断地获得反馈。这种反馈不仅仅是告诉他们做错了什么；它还可以帮助他们理解为什么事情会以他们的方式运作以及如何改进。开发人员需要这些信息来创建满足客户期望的高质量软件。

4. 创建高效的工作流程

高效的工作流程可帮助开发人员快速高效地完成工作。创建高效的工作流程是减轻项目压力和提高生产力的关键。遵循简单的指导方针可以创建一个系统，帮助您保持井井有条并步入正轨。以下是一些入门提示：

建立明确的目标。为自己设定切合实际的期望并坚持下去。不要试图一次完成太多，否则你会感到不知所措和沮丧。

将任务分解为可管理的部分。当您知道如何满足您的需求时，更容易专注于及时完成每个步骤。它还可以防止不必要的干扰进入您的工作生活。

建立组织体系。无论是使用文件夹还是特定的归档系统，制定组织计划都将有助于保持一切整洁并便于日后查找。

经常休息。我们都需要定期休息，让我们的头脑保持新鲜，让我们充电。即使您无法完全停下来，也可以尝试走一小段路或起身喝杯咖啡。

5. 生产力提高

生产力的提高是项目需要开发人员体验团队 DX 的原因。随着开发人员变得更有效率，开发人员可以更快地创建更好的产品和服务。反过来，这会导致对他们工作的更高需求，从而提高开发人员的工资和福利。此外，生产力的提高使开发人员能够更频繁地在家工作，从而提高他们的整体生活质量。

良好开发者体验的元素列表

清晰一致的沟通

有效的沟通是获得良好开发人员体验的关键要素。清晰和一致的沟通对于开发人员和客户来说都是必不可少的。它允许公开对话和对期望的清晰理解。有效的沟通也鼓励协作和团队合作。当双方能够清晰地沟通时，问题就不太可能出现，并且每个人都可以更有效地协同工作。

为了进行有效的沟通，必须具备几个要素。良好的沟通在客户和开发人员之间建立了清晰的界限和期望。双方应就建立成功关系所需的条件达成一致。其次，双方需要尊重彼此的时间和资源。最后，有效的沟通需要双方承诺继续朝着共同目标努力。

好的工具和技术

好的工具和技术可以让您的开发体验团队更有效率。以下是一些关键要素：

一个好的IDE或编辑器。一个好的编辑器应该具有语法高亮、自动完成和源导航功能。它还应该具有响应性，并允许您同时处理多个文件。

可靠的编码环境。如果您有一个跨不同平台可靠且一致的编码环境，那将是最好的。您的代码必须在其他机器、浏览器和编程语言上无错误地运行。

它是用于调试和分析的宝贵工具。调试工具可帮助您查找错误代码并快速查明代码问题的根源。分析工具可帮助您优化代码的性能或确定哪些函数使用最多的 CPU 时间或内存空间。

它是学习新编程语言的有用资源。学习新的编程语言需要付出很多努力和时间，但结果是值得的。资源可帮助您快速学习新技术。许多资源可用于学习 Java 和 C#，但您可能还想查看其他编程语言（例如 Python）。

专业发展和培训

专业发展和培训可以确保开发人员具备完成工作所需的技能。通过为开发人员提供学习新技术和概念的机会，组织可以帮助确保他们能够满足市场需求。然而，并非所有的职业发展都是平等的。必须考虑以下要素：

很多时候，专业发展和培训计划都过于短暂或肤浅。这些计划不仅不能提供持久的价值，而且往往会在几周或几个月后过早终止。程序必须足够长，以便开发人员可以从指令中受益，但又不能太长以至于变得不堪重负或多余。

热情、引人入胜的工作环境

营造引人入胜的工作环境的因素多种多样，但它们都有一个共同目标：培养积极的员工体验。这意味着创造一个让每个人都感到被欣赏和尊重的环境，他们觉得自己可以做自己并玩得开心，他们的工作充满挑战但也很有意义。以下是提供出色开发人员体验的一些要素：

热情好客的文化。一家重视员工的公司总是会让他们感到受欢迎和舒适。当你走进门时，你应该有宾至如归的感觉。如果您对自己的工作或整个公司有任何不满意的地方，请直言不讳！公司希望听到您的担忧，以正面解决这些问题。

明确的指导方针和期望。你应该能够知道你期望做什么，你将如何衡量你的表现，以及你将如何评估你的工作。您还应该知道公司是否致力于让您作为开发人员加入，以及为什么。

结论

总之，DX 是选择开发平台时的重要因素。它可以决定项目的成功和失败，因此有必要选择一个能够满足您的需求并满足您的期望的项目。

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