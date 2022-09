Pour offrir aux développeurs une expérience plus agréable et enrichissante, DX travaille sur l'optimisation des flux de travail, des procédures, du lieu de travail et d'autres facettes du processus de développement. Considérez un terme que vous êtes plus susceptible de comprendre : expérience utilisateur . Cela vous permettra de mieux appréhender l'expérience développeur.

La documentation fait référence à l'impression générale des développeurs lorsqu'ils utilisent un produit technologique dans leur travail quotidien. Vous pouvez le comparer à UX mais du point de vue du développeur. Le score DX mesure le total de toutes les interactions et expériences des développeurs lorsqu'ils travaillent vers un objectif, car ils sont communément appelés clients internes. Dans cet article, vous pouvez obtenir toutes les informations relatives à l'expérience développeur (DX) : qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce important ?

Qu'est-ce que DX (expérience développeur) ?

Du point de vue du développeur, "l'expérience-DX" décrit comment une personne se sent et perçoit tout en interagissant symboliquement avec un produit technologique. Selon que les développeurs utilisent le produit tel quel, par exemple, s'il s'agit d'une API ou d'une application logicielle et que les développeurs sont ses utilisateurs. Si les développeurs l'utilisent pour le créer, par exemple, si vous possédez un framework technique et que les développeurs sont des développeurs qui l'utilisent, le terme peut avoir deux significations différentes.

Que signifie DX dans un logiciel ?

Il n'y a pas de réponse unique à cette question car elle dépend de divers facteurs, notamment le type de développeur et la méthodologie de développement logiciel utilisée. Cependant, vous pouvez faire quelques observations générales sur l'expérience des développeurs.

Premièrement, le développement de logiciels peut impliquer d'écrire du code et de le tester par rapport à des exigences prédéfinies pour les développeurs qui travaillent sur des applications de bureau ou des sites Web traditionnels. Cette expérience de développeur sera probablement similaire dans différents langages de programmation et environnements de développement.

D'autre part, les développeurs qui travaillent sur des systèmes plus complexes (tels que ceux qui s'exécutent dans le cloud ou contrôlent les processus industriels) devront généralement collaborer avec d'autres membres de l'équipe pour atteindre les objectifs de leur projet. Pour ces types de projets, les développeurs peuvent avoir besoin de pouvoir interagir avec d'autres membres de l'équipe de différentes manières, notamment par e-mail et par vidéoconférence.

Ils ont également généralement des niveaux de compétence et des antécédents différents. Par exemple, certains développeurs sont expérimentés avec les techniques de programmation orientées objet, tandis que d'autres sont familiers avec les systèmes de gestion de bases de données. Les développeurs doivent pouvoir communiquer avec les membres de leur équipe de différentes manières. Ils peuvent avoir besoin de la capacité d'envoyer des fichiers par courrier électronique et d'un logiciel d'édition de documents collaboratifs.

Un développeur, par définition, est quelqu'un qui développe des applications ou des systèmes. Le codage et le débogage sont deux compétences essentielles dont un développeur a besoin pour faire son travail efficacement. Le codage est le processus d'écriture de code.

Qu'est-ce que DX dans le développement Web ?

L'expérience d'un développeur en développement Web peut varier considérablement en fonction de ses compétences et de sa spécialisation. Par exemple, une personne ayant beaucoup d'expérience dans le développement front-end peut être en mesure de se lancer directement dans le développement back-end sans trop de difficulté. À l'inverse, un développeur spécialisé dans le développement back-end peut avoir moins d'expérience sur le front-end d'un site Web. Il peut être difficile pour eux de travailler ensemble de manière transparente s'ils ne connaissent pas les compétences de l'autre.

D'autres facteurs affectant l'expérience d'un développeur incluent les technologies qu'il connaît le mieux et la manière dont elles sont utilisées dans le développement Web. Par exemple, une personne expérimentée dans l'utilisation de Java aurait probablement plus de difficulté à travailler avec JavaScript ou Ruby on Rails, car ces langages dépendent fortement de ces technologies.

L'importance d'une bonne communication entre les développeurs ne peut être surestimée. Une bonne communication améliore la qualité du produit et augmente la productivité. Un développeur ayant une excellente connaissance pratique des langages de programmation peut communiquer plus facilement avec d'autres développeurs.

Qu'est-ce qu'un ingénieur DX ?

Les développeurs sont chargés de créer et de développer les applications, les sites Web ou les systèmes que nous utilisons quotidiennement. Cela comprend tout, de la conception des mises en page d'un site Web à la programmation du back-end. Les développeurs ont généralement une solide formation en informatique et en ingénierie, ce qui les rend bien placés pour travailler sur des tâches complexes.

Cependant, le développement de logiciels et d'applications n'est qu'un aspect du travail d'un développeur. Un bon développeur doit également être capable de comprendre les besoins et les commentaires des clients, de réfléchir de manière critique à la résolution de problèmes et de pouvoir communiquer efficacement avec les autres membres d'une équipe. Il est indispensable d'avoir une expérience du titre d'Ingénieur.

Développer une expérience de développeur commence par comprendre les besoins uniques des développeurs. Il est essentiel de comprendre vos développeurs et leurs motivations pour développer des logiciels. Vous pouvez acquérir ces connaissances par le biais d'enquêtes et d'entretiens. Une fois que vous avez collecté les informations, il est essentiel de créer un environnement de développement logiciel qui réponde aux besoins de vos développeurs.

Soutenir les équipes d'expérience de développement

Le développement de logiciels peut être ardu et chronophage, mais il peut aussi être gratifiant. D'une part, un développement logiciel réussi se traduit par un produit qui est soit fonctionnel soit esthétique. D'autre part, les équipes de développement de logiciels performantes sont composées d'individus capables de travailler ensemble de manière harmonieuse et coopérative pour atteindre des objectifs communs.

L'un des ingrédients clés du succès de toute technologie de travail d'équipe est une communication efficace. Une communication efficace permet non seulement aux membres d'une équipe expérimentée de partager efficacement des informations, mais leur permet également d'établir la confiance et la collaboration. Pour soutenir les équipes d'expérience de développement dans leurs efforts pour réussir, les organisations doivent fournir des conditions de travail propices, telles que :

C'est un lieu de travail propre et organisé. Les équipes d'expérience de développement ont besoin d'accéder aux ressources et aux outils sans se battre pour l'espace sur le bureau ou parcourir des piles de papier.

C'est un environnement de travail ouvert et collaboratif. Les développeurs doivent pouvoir collaborer avec d'autres développeurs, ainsi qu'avec leurs pairs dans d'autres équipes. Cela nécessite que chacun accède facilement aux informations nécessaires, telles que les systèmes de suivi des bogues ou les référentiels de code source.

Un sens de la communauté. Une équipe d'expérience de développement fonctionne mieux lorsqu'elle est composée de personnes passionnées par leurs produits et dédiées à l'amélioration de la technologie du produit.

Activation de la livraison continue

La livraison continue est un terme qui a gagné en popularité au cours des dernières années. La livraison continue est une philosophie et une pratique de livraison continue de produits logiciels. Cela signifie que le produit sort souvent et peut être constamment amélioré. Pourquoi est-ce important? Les avantages de la livraison continue sont nombreux, mais le plus important est peut-être qu'elle permet aux développeurs de faire l'expérience de la livraison continue dès le début. Un développeur avec cette équipe d'expérience de développeur a une longueur d'avance sur ses concurrents lorsqu'il trouve un emploi dans l'industrie du développement de logiciels.

La livraison continue nécessite des changements importants dans le fonctionnement d'une entreprise, donc ce n'est pas pour tout le monde. Mais si votre entreprise cherche à évoluer vers un processus de développement basé sur l'agilité, ou si vous cherchez des moyens d'améliorer la technologie de l'expérience des développeurs et votre processus de développement dans son ensemble, la livraison continue devrait figurer en tête de votre liste.

Promouvoir le bien-être des développeurs

Les développeurs sont une partie essentielle de toute organisation et jouent un rôle vital dans le succès de toute entreprise. Cependant, les développeurs peuvent souvent être très exigeants et travailler de longues heures. Cela peut entraîner du stress et d'autres effets néfastes sur leur santé mentale.

Les organisations peuvent promouvoir le bien-être des développeurs de plusieurs manières.

Une façon consiste à offrir aux employés des modalités de travail flexibles pour les projets.

Une autre consiste à offrir des ressources de soutien, telles que des services de santé mentale ou des conseils.

Enfin, les organisations doivent assurer un bon environnement de développement dans lequel travailler pour les projets. Cela inclut de fournir de bons outils et logiciels, ainsi que des collègues qui vous soutiennent.

Que fait une équipe d'expérience développeur (DX) ?

Les développeurs travaillant sur un projet ont généralement des rôles et des responsabilités différents. Une équipe d'expérience développeur DX garantit que toutes les parties prenantes d'un projet - des développeurs à la direction - sont au courant de l'avancement du produit et peuvent prendre des décisions éclairées. L'objectif est de créer un environnement où tout le monde travaille ensemble vers un objectif commun, en veillant à ce que chacun comprenne les objectifs du projet et leur impact mutuel.

Les développeurs qui travaillent dans une équipe d'expérience de développement (expérience DX) ont besoin de solides compétences en communication écrite et verbale et de la capacité de penser de manière critique. Ils doivent également avoir une formation technique complète, car ils s'attendent à comprendre les aspects techniques de leur produit. Les chefs de produit et les concepteurs doivent également être de bons communicateurs, capables d'expliquer leur vision du succès du produit aux autres parties prenantes. La capacité à écrire du code propre et facile à comprendre est un must pour les développeurs.

Pourquoi l'expérience développeur (DX) est-elle importante ?

Les développeurs se considèrent souvent comme le facteur critique de la réussite d'un projet. Cette attitude peut conduire à des résultats désastreux si elle n'est pas correctement gérée. Une bonne équipe d'expérience de développement DX est essentielle pour toute entreprise, quelle que soit sa taille, son secteur d'activité ou son projet. Voici quelques raisons:

1. L'importance de comprendre votre client

Comprendre les désirs et les besoins du client est crucial pour une bonne expérience développeur. L'importance de comprendre que vous ne pouvez pas exagérer votre client. En tant que développeur, vous devez clairement comprendre votre marché cible et ce qu'il veut. Cette connaissance vous aidera à créer une expérience qui répond à leurs besoins et les pousse à revenir encore et encore. Développer une relation intime avec vos clients est la clé du succès dans l'industrie du logiciel.

2. Garantir un code de qualité

S'assurer que tout le code est de haute qualité est essentiel pour une bonne expérience de développeur. Un code de qualité est la pierre angulaire de tout projet de développement logiciel réussi. S'assurer que votre code répond à toutes les exigences d'assurance qualité peut être intimidant, mais c'est essentiel au succès de tout projet. L'assurance qualité (AQ) est le processus de test et de vérification de la qualité des produits logiciels. Cela permet de s'assurer que le produit fini répond aux attentes du client et qu'il est exempt d'erreurs.

Il existe une variété de techniques d'AQ disponibles, chacune avec son propre ensemble d'avantages et d'inconvénients. Certaines techniques d'assurance qualité standard incluent des tests manuels, automatisés et bêta. Les tests manuels impliquent un testeur humain qui effectue les tests manuellement. Les tests automatisés utilisent un logiciel automatisé pour tester les produits. Les tests bêta impliquent l'utilisation d'utilisateurs simulés ou de versions bêta de logiciels pour tester les bogues avant de les diffuser au public.

3. L'importance de la rétroaction

Les commentaires sont essentiels pour les développeurs et les clients, car ils contribuent à améliorer l'expérience des développeurs DX et la qualité des produits et des services. Vous ne pouvez pas surestimer l'importance des commentaires lorsqu'il s'agit de l'expérience de développement. Les commentaires permettent aux développeurs d'itérer sur leur travail et d'améliorer l'expérience des développeurs dans l'équipe DX et leurs compétences. Sans commentaires, les développeurs ne sauraient jamais s'ils font du bon travail. Ils répétaient sans cesse les mêmes erreurs.

Pour tirer le meilleur parti de leur expérience, les développeurs ont constamment besoin de commentaires. Ce type de feedback ne consiste pas seulement à leur dire ce qu'ils ont fait de mal ; cela les aide également à comprendre pourquoi les choses ont fonctionné comme elles l'ont fait et comment elles peuvent s'améliorer. Les développeurs ont besoin de ces informations pour créer des logiciels de haute qualité qui répondent aux attentes des clients.

4. Créer un flux de travail efficace

Un flux de travail efficace aide les développeurs à faire leur travail rapidement et efficacement. La création d'un flux de travail efficace est essentielle pour réduire le stress et améliorer la productivité du projet. Suivre des directives simples peut créer un système qui vous aide à rester organisé et sur la bonne voie. Voici quelques conseils pour commencer :

Établissez des objectifs clairs. Fixez-vous des attentes réalistes et respectez-les. N'essayez pas d'accomplir trop de choses à la fois, sinon vous vous sentirez dépassé et frustré.

Divisez les tâches en éléments gérables. Lorsque vous savez quoi faire pour vos besoins, il est plus facile de se concentrer sur la réalisation rapide de chaque étape. Cela empêche également les distractions inutiles de se glisser dans votre vie professionnelle.

Créer un système d'organisation. Que vous utilisiez des dossiers ou des systèmes de classement spécifiques, le fait d'avoir un plan d'organisation vous aidera à garder tout propre et facile à retrouver plus tard.

Faites souvent des pauses. Nous avons tous besoin de prendre des intervalles réguliers pour garder notre esprit frais et nous permettre de nous ressourcer. Même si vous ne pouvez pas vous arrêter complètement, essayez de faire une petite promenade ou de vous lever pour prendre une tasse de café.

5. La productivité augmente

Les augmentations de productivité sont la raison pour laquelle l'équipe d'expérience développeur DX est nécessaire pour le projet. Les développeurs peuvent créer de meilleurs produits et services plus rapidement à mesure que les développeurs deviennent plus efficaces. Cela entraîne à son tour une demande plus élevée pour leur travail, augmentant les salaires et les avantages des développeurs. De plus, les augmentations de productivité permettent aux développeurs de travailler plus souvent à domicile , ce qui profite à leur qualité de vie globale.

Liste des éléments pour une bonne expérience développeur

Communication claire et cohérente

Une communication efficace est un ingrédient crucial pour une bonne expérience de développeur. Une communication claire et cohérente est essentielle tant pour le développeur que pour le client. Elle permet un dialogue ouvert et une compréhension claire des attentes. Une communication efficace encourage également la collaboration et le travail d'équipe. Lorsque les deux parties peuvent communiquer clairement, les problèmes sont moins susceptibles de survenir et tout le monde peut travailler plus efficacement ensemble.

Plusieurs éléments doivent être en place pour qu'une communication efficace ait lieu. Une bonne communication établit des limites et des attentes claires entre le client et le développeur. Les deux parties doivent s'entendre sur ce qui est nécessaire pour avoir une relation réussie. Ensuite, les deux parties doivent respecter le temps et les ressources de l'autre. Enfin, une communication efficace nécessite un engagement des deux parties à continuer à travailler vers un objectif commun.

Bons outils et technologies

De bons outils et technologies peuvent rendre votre équipe d'expérience de développement plus productive. Voici quelques-uns des éléments critiques :

Un bon IDE ou éditeur. Un bon éditeur doit avoir des fonctionnalités de coloration syntaxique, d'auto-complétion et de navigation dans la source. Il doit également être réactif et vous permettre de travailler sur plusieurs fichiers simultanément.

Un environnement de codage fiable. Il serait préférable que vous disposiez d'un environnement de codage fiable et cohérent sur différentes plates-formes. Votre code doit s'exécuter sans erreur sur d'autres machines, navigateurs et langages de programmation.

C'est un outil précieux pour le débogage et le profilage. Les outils de débogage vous aident à trouver les codes d'erreur et à identifier rapidement la source des problèmes de votre code. Les outils de profilage vous aident à optimiser les performances de votre code ou à déterminer les fonctions qui utilisent le plus de temps CPU ou d'espace mémoire.

C'est une ressource utile pour apprendre de nouveaux langages de programmation. Apprendre de nouveaux langages de programmation demande beaucoup d'efforts et de temps, mais le résultat en vaut la peine. Les ressources vous aident à apprendre rapidement de nouvelles technologies. De nombreuses ressources sont disponibles pour apprendre Java et C#, mais vous pouvez également consulter d'autres langages de programmation (par exemple, Python).

Perfectionnement professionnel et formation

Le développement professionnel et la formation peuvent garantir que les développeurs disposent des compétences nécessaires pour effectuer leur travail. En offrant aux développeurs des opportunités d'apprendre de nouvelles technologies et de nouveaux concepts, les organisations peuvent s'assurer qu'elles peuvent répondre aux demandes du marché. Cependant, tous les développements professionnels ne sont pas créés égaux. Il est essentiel de considérer les éléments suivants :

Trop souvent, les programmes de développement professionnel et de formation sont trop éphémères ou superficiels. Au lieu de fournir une valeur durable, ces programmes ont tendance à être interrompus prématurément après quelques semaines ou quelques mois. Les programmes doivent être suffisamment longs pour que les développeurs puissent bénéficier de l'instruction, mais pas trop longtemps pour devenir écrasants ou redondants.

Environnement de travail accueillant et engageant

Les facteurs qui font un environnement de travail engageant sont nombreux et variés, mais ils partagent tous un objectif commun : favoriser une expérience employé positive. Cela signifie créer un environnement où tout le monde se sent apprécié et respecté, ils sentent qu'ils peuvent être eux-mêmes et s'amuser, et leur travail est stimulant mais gratifiant. Voici quelques-uns des éléments qui font une excellente expérience de développeur :

Une culture accueillante. Une entreprise qui valorise ses employés veillera toujours à ce qu'ils se sentent les bienvenus et à l'aise. Vous devriez vous sentir chez vous lorsque vous franchissez la porte. S'il y a quelque chose que vous n'aimez pas dans votre travail ou dans l'entreprise dans son ensemble, parlez-en ! L'entreprise veut entendre vos préoccupations pour y répondre de front.

Des directives et des attentes claires. Vous devriez être en mesure de savoir ce que vous comptez faire, comment vous mesurerez votre performance et comment vous évaluerez votre travail. Vous devez également savoir si l'entreprise s'engage à vous garder à bord en tant que développeur et pourquoi.

Conclusion

En conclusion, DX est un facteur essentiel lors du choix d'une plate-forme de développement. Cela peut faire la différence entre un projet réussi et un échec, il est donc nécessaire d'en choisir un qui répondra à vos besoins et à vos attentes.

AppMaster est une plate-forme sans code qui rend le développement d'applications rapide et facile. Si vous recherchez une plate-forme de développement qui vous fera gagner du temps et des tracas, consultez-la. DX est un facteur essentiel lors du choix d'une plateforme sans code, AppMaster.