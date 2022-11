Om ontwikkelaars een aangenamere en meer lonende ervaring te bieden, werkt DX aan het optimaliseren van workflows, procedures, de werkplek en andere facetten van het ontwikkelingsproces. Overweeg een term die u eerder begrijpt: user experience. Zo kunt u de ervaring van ontwikkelaars beter begrijpen.

Documentatie verwijst naar de algemene indruk van ontwikkelaars bij het gebruik van een technologisch product in hun dagelijks werk. U kunt het vergelijken met UX, maar dan vanuit het oogpunt van de ontwikkelaar. De DX-score meet het totaal van alle interacties en ervaringen van ontwikkelaars bij het werken aan een doel, zoals ze gewoonlijk interne klanten worden genoemd. In dit artikel vindt u alle informatie over de ervaring van ontwikkelaars (DX): wat is het en waarom is het belangrijk?

Wat is DX (developer experience )?

Vanuit het oogpunt van de ontwikkelaar beschrijft "experience-DX" hoe iemand zich voelt en waarneemt tijdens de symbolische interactie met een technologisch product. Afhankelijk van of ontwikkelaars het product gebruiken zoals het is, bijvoorbeeld als het een API of softwaretoepassing is en ontwikkelaars de gebruikers ervan zijn. Als ontwikkelaars het gebruiken om het te maken, bijvoorbeeld als u een technisch kader bezit en ontwikkelaars zijn die het gebruiken, kan de term een van twee verschillende betekenissen hebben.

Wat betekent DX in software?

Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, omdat het afhangt van verschillende factoren, waaronder het type ontwikkelaar en de gebruikte softwareontwikkelingsmethode. U kunt echter wel enkele algemene opmerkingen maken over de ervaring van ontwikkelaars.

Ten eerste, voor ontwikkelaars die werken aan traditionele desktopapplicaties of websites kan het ontwikkelen van software bestaan uit het schrijven van code en het testen ervan aan de hand van vooraf gedefinieerde vereisten. Deze ervaring van ontwikkelaars zal waarschijnlijk vergelijkbaar zijn in verschillende programmeertalen en ontwikkelomgevingen.

Aan de andere kant zullen ontwikkelaars die werken aan complexere systemen (zoals systemen die in de cloud draaien of industriële processen besturen) doorgaans moeten samenwerken met andere teamleden om hun projectdoelstellingen te verwezenlijken. Voor dit soort projecten moeten ontwikkelaars op verschillende manieren kunnen samenwerken met andere teamleden, onder meer via e-mail en videoconferenties.

Ze hebben ook verschillende vaardigheidsniveaus en achtergronden. Sommige ontwikkelaars hebben bijvoorbeeld ervaring met objectgeoriënteerde programmeertechnieken, terwijl anderen vertrouwd zijn met databasebeheersystemen. Ontwikkelaars moeten op verschillende manieren met hun teamleden kunnen communiceren. Ze kunnen de mogelijkheid nodig hebben om bestanden via e-mail te versturen en software voor het gezamenlijk bewerken van documenten.

Een ontwikkelaar is per definitie iemand die toepassingen of systemen ontwikkelt. Twee kernvaardigheden die een ontwikkelaar nodig heeft om zijn werk effectief te kunnen doen, zijn coderen en debuggen. Coderen is het proces van code schrijven.

Wat is DX in webontwikkeling?

De ervaring van een ontwikkelaar in webontwikkeling kan sterk variëren, afhankelijk van zijn vaardigheden en specialisatie. Bijvoorbeeld, iemand met veel ervaring in front-end ontwikkeling kan zonder veel moeite in back-end ontwikkeling springen. Omgekeerd kan een ontwikkelaar die gespecialiseerd is in back-end ontwikkeling minder ervaring hebben met het werken aan de voorkant van een website. Het kan moeilijk zijn voor hen om naadloos samen te werken als ze niet vertrouwd zijn met elkaars vaardigheden.

Andere factoren die van invloed zijn op de ervaring van een ontwikkelaar zijn de technologieën waarmee hij het meest vertrouwd is en hoe deze worden gebruikt bij webontwikkeling. Iemand die bijvoorbeeld vooral ervaring heeft met Java zal waarschijnlijk meer moeite hebben met JavaScript of Ruby on Rails, omdat die talen sterk afhankelijk zijn van die technologieën.

Het belang van goede communicatie tussen ontwikkelaars kan niet genoeg worden benadrukt. Goede communicatie verbetert de kwaliteit van het product en verhoogt de productiviteit. Een ontwikkelaar met een uitstekende kennis van programmeertalen kan gemakkelijker communiceren met andere ontwikkelaars.

Wat is een DX engineer?

Ontwikkelaars zijn verantwoordelijk voor het creëren en bouwen van de applicaties, websites of systemen die we dagelijks gebruiken. Het omvat alles van het ontwerpen van de lay-out van een website tot het programmeren van de back-end. Ontwikkelaars hebben meestal een sterke computerwetenschappelijke en technische achtergrond, waardoor ze goed in staat zijn om aan complexe taken te werken.

Het ontwikkelen van software en apps is echter maar één aspect van het werk van een ontwikkelaar. Een goede ontwikkelaar moet ook de behoeften en feedback van de klant kunnen begrijpen, kritisch nadenken over het oplossen van problemen en effectief kunnen communiceren met andere leden van een team. Het is essentieel om een ervaring te hebben als ingenieur.

Hoe ontwikkel je een developer experience?

Het ontwikkelen van een developer experience begint met het begrijpen van de unieke behoeften van developers. Het is essentieel om uw ontwikkelaars en hun motivaties voor het ontwikkelen van software te begrijpen. U kunt deze kennis vergaren door middel van enquêtes en interviews. Zodra u de informatie hebt verzameld, is het essentieel om een softwareontwikkelomgeving te creëren die voldoet aan de behoeften van uw ontwikkelaars.

Ondersteuning van teams voor ontwikkelaarservaring

Software ontwikkelen kan lastig en tijdrovend zijn, maar ook bevredigend. Enerzijds resulteert succesvolle softwareontwikkeling in een product dat functioneel of esthetisch aantrekkelijk is. Anderzijds bestaan succesvolle softwareontwikkelingsteams uit individuen die harmonieus en coöperatief kunnen samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Een belangrijk ingrediënt voor succes bij elke vorm van teamwerk is effectieve communicatie. Door effectieve communicatie kunnen de leden van een ervaren team niet alleen efficiënt informatie delen, maar ook vertrouwen en samenwerking opbouwen. Om developer experience teams te ondersteunen in hun streven naar succes, moeten organisaties zorgen voor bevorderlijke werkomstandigheden, zoals:

Een werkplek die schoon en georganiseerd is. Developer experience teams moeten toegang hebben tot middelen en tools zonder te hoeven vechten om ruimte op het bureau of door stapels papier te moeten jagen.

Het is een open en collaboratieve werkomgeving. Ontwikkelaars moeten kunnen samenwerken met andere ontwikkelaars en hun collega's in andere teams. Het vereist dat iedereen gemakkelijk toegang heeft tot noodzakelijke informatie, zoals bugtracking-systemen of broncode-repositories.

Een gevoel van gemeenschap. Een developer experience team werkt het best als het bestaat uit mensen die gepassioneerd zijn over hun producten en toegewijd zijn aan het verbeteren van de producttechnologie.

Continue levering mogelijk maken

Continuous Delivery is een term die de laatste jaren aan populariteit heeft gewonnen. Continuous Delivery is een filosofie en praktijk van het continu leveren van softwareproducten. Het betekent dat het product vaak wordt vrijgegeven en voortdurend kan worden verbeterd. Waarom is dit belangrijk? De voordelen van Continuous Delivery zijn talrijk, maar het belangrijkste is misschien wel dat ontwikkelaars continuous Delivery vanaf het begin kunnen ervaren. Een ontwikkelaar met deze ervaring heeft een voorsprong op zijn concurrentie bij het vinden van werk in de softwareontwikkelingsindustrie.

Continuous Delivery vereist aanzienlijke veranderingen in de werkwijze van een bedrijf, dus het is niet voor iedereen weggelegd. Maar als uw bedrijf op zoek is naar een agile-gebaseerd ontwikkelingsproces, of als u op zoek bent naar manieren om de developer experience technologie en uw ontwikkelingsproces in het algemeen te verbeteren, dan zou Continuous Delivery bovenaan uw lijst moeten staan.

Bevorderen van het welzijn van ontwikkelaars

Ontwikkelaars zijn een essentieel onderdeel van elke organisatie en spelen een vitale rol in het succes van elk bedrijf. Ontwikkelaars kunnen echter vaak zeer veeleisend zijn en lange uren maken. Dit kan leiden tot stress en andere nadelige gevolgen voor hun geestelijke gezondheid.

Er zijn verschillende manieren waarop organisaties het welzijn van ontwikkelaars kunnen bevorderen.

Eén manier is om werknemers flexibele werkregelingen voor projecten te bieden.

Een andere is het aanbieden van ondersteunende middelen, zoals geestelijke gezondheidszorg of counseling.

Ten slotte moeten organisaties zorgen voor een goede ontwikkelomgeving waarin voor de projecten kan worden gewerkt. Dit omvat het aanbieden van goede hulpmiddelen en software, alsook ondersteunende collega's.

Wat doet een developer experience (DX) team?

Ontwikkelaars die aan een project werken, hebben doorgaans verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Een developer experience team DX zorgt ervoor dat alle belanghebbenden bij een project - van de ontwikkelaars tot het management - op de hoogte zijn van de voortgang van het product en weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Het doel is een omgeving te creëren waarin iedereen samenwerkt aan een gemeenschappelijk doel, waarbij iedereen begrijpt wat de doelstellingen van het project zijn en hoe die elkaar beïnvloeden.

Ontwikkelaars die werken in een developer experience team (DX experience) moeten sterke schriftelijke en verbale communicatievaardigheden hebben en kritisch kunnen denken. Ze moeten ook een goed afgeronde technische achtergrond hebben, omdat ze verwachten dat ze de technische aspecten van hun product begrijpen. Productmanagers en ontwerpers moeten ook sterke communicatoren zijn, die hun visie op het succes van het product kunnen uitleggen aan andere belanghebbenden. Het vermogen om schone, gemakkelijk te begrijpen code te schrijven is een must voor ontwikkelaars.

Waarom is de developer experience (DX) belangrijk?

Ontwikkelaars zien zichzelf vaak als de kritische factor voor het succes van een project. Deze houding kan tot desastreuze resultaten leiden als ze niet goed worden gemanaged. Een goede DX van het developer experience team is essentieel voor elk bedrijf, ongeacht de omvang, de sector of het project. Hier zijn enkele redenen waarom:

1. Het belang van het begrijpen van je klant

Het begrijpen van de wensen en behoeften van de klant is cruciaal voor een goede ontwikkelaarservaring. Het belang van het begrijpen van je klant kan niet genoeg benadrukt worden. Als ontwikkelaar moet u duidelijk begrijpen wat uw doelgroep is en wat zij willen. Deze kennis zal u helpen een ervaring te creëren die aan hun behoeften voldoet en hen ertoe aanzet steeds weer terug te keren. Het ontwikkelen van een intieme relatie met je klanten is de sleutel tot succes in de software-industrie.

2. Zorgen voor kwaliteitscode

Ervoor zorgen dat alle code van hoge kwaliteit is, is essentieel voor een goede ervaring van de ontwikkelaar. Kwaliteitscode is het levensbloed van elk succesvol softwareontwikkelingsproject. Ervoor zorgen dat uw code voldoet aan alle vereisten voor kwaliteitsborging kan ontmoedigend zijn, maar is essentieel voor het succes van elk project. Kwaliteitsborging (QA) is het proces van testen en verifiëren van de kwaliteit van softwareproducten. Het helpt ervoor te zorgen dat het eindproduct aan de verwachtingen van de klant voldoet en geen fouten bevat.

Er zijn verschillende QA-technieken beschikbaar, elk met zijn eigen voor- en nadelen. Enkele standaard QA-technieken zijn handmatige, geautomatiseerde en bètatests. Bij handmatig testen is een menselijke tester betrokken die handmatig testen uitvoert. Geautomatiseerd testen maakt gebruik van geautomatiseerde software om producten te testen. Bij bètatesten worden gesimuleerde gebruikers of bètaversies van software gebruikt om bugs op te sporen voordat ze aan het publiek worden vrijgegeven.

3. Het belang van feedback

Feedback is van cruciaal belang voor zowel ontwikkelaars als klanten, omdat het helpt de ervaring van de ontwikkelaar DX en de kwaliteit van zowel producten als diensten te verbeteren. Het belang van feedback kun je niet overschatten als het gaat om de ontwikkelingservaring. Dankzij feedback kunnen ontwikkelaars hun werk itereren en de ervaring van ontwikkelaars in team DX en hun vaardigheden verbeteren. Zonder feedback zouden ontwikkelaars nooit weten of ze hun werk goed doen. Ze zouden keer op keer dezelfde fouten blijven herhalen.

Om het maximale uit hun ervaring te halen, hebben ontwikkelaars voortdurend feedback nodig. Dit soort feedback gaat niet alleen over wat ze verkeerd deden; het helpt hen ook te begrijpen waarom dingen werkten zoals ze werkten en hoe ze kunnen verbeteren. Ontwikkelaars hebben deze informatie nodig om software van hoge kwaliteit te maken die voldoet aan de verwachtingen van de klant.

4. Een efficiënte workflow creëren

Een efficiënte workflow helpt ontwikkelaars om hun werk snel en efficiënt gedaan te krijgen. Het creëren van een efficiënte workflow is de sleutel tot het verminderen van stress en het verbeteren van de productiviteit van het project. Het volgen van eenvoudige richtlijnen kan een systeem creëren dat u helpt georganiseerd en op schema te blijven. Hier volgen enkele tips om te beginnen:

Stel duidelijke doelen. Stel realistische verwachtingen voor jezelf en houd je daaraan. Probeer niet te veel tegelijk te bereiken, anders raakt u overweldigd en gefrustreerd.

Deel taken op in beheersbare stukken. Als u weet wat u moet doen voor uw behoeften, is het gemakkelijker om u te concentreren op het tijdig voltooien van elke stap. Het voorkomt ook dat onnodige afleiding je werkleven binnensluipt.

Creëer een systeem van organisatie. Of u nu mappen of specifieke archiefsystemen gebruikt, met een organisatieplan houdt u alles schoon en later gemakkelijk terug te vinden.

Neem vaak pauzes. We moeten allemaal regelmatig pauzes nemen om onze geest fris te houden en ons op te laden. Zelfs als je niet volledig kunt stoppen, probeer dan een korte wandeling te maken of op te staan voor een kop koffie.

5. Productiviteitsverhoging

Productiviteitsverhoging is de reden waarom het developer experience team DX noodzakelijk is voor het project. Ontwikkelaars kunnen sneller betere producten en diensten maken als ontwikkelaars efficiënter worden. Het leidt op zijn beurt tot een hogere vraag naar hun werk, waardoor de salarissen en voordelen voor ontwikkelaars stijgen. Bovendien kunnen ontwikkelaars dankzij de toegenomen productiviteit vaker thuis werken, wat hun algehele levenskwaliteit ten goede komt.

Lijst van elementen voor een goede ontwikkelaarservaring

Duidelijke en consistente communicatie

Effectieve communicatie is een cruciaal ingrediënt voor een goede ontwikkelaarservaring. Duidelijke en consistente communicatie is essentieel voor zowel de ontwikkelaar als de klant. Het zorgt voor een open dialoog en een duidelijk begrip van de verwachtingen. Effectieve communicatie bevordert ook samenwerking en teamwerk. Wanneer beide partijen duidelijk kunnen communiceren, ontstaan er minder snel problemen en kan iedereen efficiënter samenwerken.

Voor effectieve communicatie zijn verschillende elementen nodig. Goede communicatie zorgt voor duidelijke grenzen en verwachtingen tussen de klant en de ontwikkelaar. Beide partijen moeten het eens zijn over wat nodig is voor een succesvolle relatie. Vervolgens moeten beide partijen elkaars tijd en middelen respecteren. Ten slotte vereist effectieve communicatie een verbintenis van beide partijen om te blijven werken aan een gemeenschappelijk doel.

Goede hulpmiddelen en technologieën

Goede tools en technologieën kunnen uw development experience team productiever maken. Hier zijn enkele kritische elementen:

Een goede IDE of editor. Een goede editor moet syntax highlighting, auto-completion en bronnavigatiefuncties hebben. Hij moet ook responsief zijn en u in staat stellen aan meerdere bestanden tegelijk te werken.

Een betrouwbare codeeromgeving. Het beste is een codeeromgeving die betrouwbaar en consistent is op verschillende platforms. Uw code moet zonder fouten draaien op andere machines, browsers en programmeertalen.

Het is een waardevol hulpmiddel voor debugging en profilering. Debugging tools helpen u foutcodes te vinden en snel de bron van de problemen van uw code aan te wijzen. Profileringstools helpen u uw code te optimaliseren voor prestaties of te bepalen welke functies de meeste CPU-tijd of geheugenruimte gebruiken.

Het is een handig hulpmiddel bij het leren van nieuwe programmeertalen. Het leren van nieuwe programmeertalen vergt veel inspanning en tijd, maar het resultaat is de moeite waard. Hulpbronnen helpen je om snel nieuwe technologieën te leren. Er zijn veel middelen beschikbaar voor het leren van Java en C#, maar u kunt ook kijken naar andere programmeertalen (bijvoorbeeld Python).

Professionele ontwikkeling en opleiding

Professionele ontwikkeling en training kunnen ervoor zorgen dat ontwikkelaars over de nodige vaardigheden beschikken om hun werk uit te voeren. Door ontwikkelaars mogelijkheden te bieden om nieuwe technologieën en concepten te leren, kunnen organisaties ervoor zorgen dat zij aan de eisen van de markt kunnen voldoen. Niet alle professionele ontwikkeling is echter gelijk. Het is essentieel om de volgende elementen in overweging te nemen:

Te vaak zijn professionele ontwikkeling en opleidingsprogramma's van te korte duur of te oppervlakkig. In plaats van blijvende waarde te bieden, worden deze programma's vaak voortijdig beëindigd na enkele weken of maanden. De programma's moeten lang genoeg zijn om de ontwikkelaars te laten profiteren van de instructie, maar niet zo lang dat ze overweldigend of overbodig worden.

Gastvrije, aantrekkelijke werkomgeving

De factoren die een aantrekkelijke werkomgeving vormen zijn talrijk en gevarieerd, maar ze hebben allemaal één gemeenschappelijk doel: het bevorderen van een positieve werknemerservaring. Het betekent een omgeving creëren waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt, het gevoel heeft zichzelf te kunnen zijn en plezier te hebben, en hun werk uitdagend maar lonend is. Hieronder volgen enkele van de elementen die zorgen voor een geweldige ontwikkelaarservaring:

Een gastvrije cultuur. Een bedrijf dat zijn werknemers waardeert, zal er altijd naar streven dat zij zich welkom en op hun gemak voelen. Je moet je thuis voelen als je binnenkomt. Als er iets is dat u niet bevalt aan uw baan of het bedrijf als geheel, zeg het dan! Het bedrijf wil je zorgen horen om ze direct aan te pakken.

Duidelijke richtlijnen en verwachtingen. U moet weten wat u verwacht te doen, hoe u uw prestaties zult meten en hoe u uw werk zult evalueren. Je moet ook weten of het bedrijf zich inzet om jou als ontwikkelaar aan boord te houden en waarom.

Conclusie

Kortom, DX is een essentiële factor bij het kiezen van een ontwikkelplatform. Het kan het verschil maken tussen een geslaagd en een mislukt project, dus het is noodzakelijk er een te kiezen die aan uw behoeften voldoet en aan uw verwachtingen voldoet.

AppMaster is een no-code platform dat het ontwikkelen van apps snel en gemakkelijk maakt, dus als u op zoek bent naar een ontwikkelplatform dat u tijd en moeite bespaart, bekijk ze dan eens. DX is een essentiële factor bij het kiezen van een no-code platform, AppMaster.