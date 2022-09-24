لتزويد المطورين بتجربة ممتعة ومجزية أكثر ، تعمل DX على تحسين سير العمل والإجراءات ومكان العمل والجوانب الأخرى لعملية التطوير. ضع في اعتبارك مصطلحًا من المرجح أن تفهمه: تجربة المستخدم . سيمكنك من فهم تجربة المطور بشكل أفضل.

يشير التوثيق إلى الانطباع العام للمطورين عند استخدام منتج تكنولوجي في عملهم اليومي. يمكنك مقارنتها بـ UX ولكن من وجهة نظر المطور. تقيس درجة DX إجمالي تفاعلات وخبرات المطورين عند العمل نحو هدف ، حيث يشار إليهم عادةً باسم العملاء الداخليين. في هذه المقالة ، يمكنك الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بتجربة المطور (DX): ما هي ، ولماذا هي مهمة؟

ما هي DX (تجربة المطور)؟

من وجهة نظر المطور ، تصف "Experience-DX" كيف يشعر الشخص ويدركه أثناء تفاعله الرمزي مع منتج تقني. اعتمادًا على ما إذا كان المطورون يستخدمون المنتج كما هو ، على سبيل المثال ، إذا كان واجهة برمجة تطبيقات أو تطبيق برمجي والمطورين هم مستخدموه. إذا استخدمه المطورون لإنشائه ، على سبيل المثال ، إذا كنت تمتلك إطارًا تقنيًا وكان المطورون مطورين يستخدمونه ، فيمكن أن يكون للمصطلح معنيان مختلفان.

ماذا يعني DX في البرنامج؟

لا توجد إجابة واحدة لهذا السؤال لأنه يعتمد على عوامل مختلفة ، بما في ذلك نوع المطور ومنهجية تطوير البرمجيات المستخدمة. ومع ذلك ، يمكنك تقديم بعض الملاحظات العامة حول تجربة المطور.

أولاً ، قد يتضمن تطوير البرامج كتابة التعليمات البرمجية واختبارها وفقًا للمتطلبات المحددة مسبقًا للمطورين الذين يعملون على تطبيقات سطح المكتب التقليدية أو مواقع الويب. من المحتمل أن تكون تجربة المطور هذه متشابهة عبر لغات البرمجة وبيئات التطوير المختلفة.

من ناحية أخرى ، سيحتاج المطورون الذين يعملون على أنظمة أكثر تعقيدًا (مثل تلك التي تعمل في السحابة أو التحكم في العمليات الصناعية) إلى التعاون مع أعضاء الفريق الآخرين لإكمال أهداف مشروعهم. بالنسبة لهذه الأنواع من المشاريع ، قد يحتاج المطورون إلى أن يكونوا قادرين على التفاعل مع أعضاء الفريق الآخرين بعدة طرق ، بما في ذلك عبر البريد الإلكتروني ومؤتمرات الفيديو.

لديهم أيضًا عادةً مستويات وخلفيات مختلفة من المهارات. على سبيل المثال ، يتمتع بعض المطورين بالخبرة في تقنيات البرمجة الموجهة للكائنات ، في حين أن البعض الآخر على دراية بأنظمة إدارة قواعد البيانات. يحتاج المطورون إلى أن يكونوا قادرين على التواصل مع أعضاء فريقهم بعدة طرق. قد تتطلب القدرة على إرسال الملفات عبر البريد الإلكتروني وبرامج تحرير المستندات التعاونية.

المطور ، حسب التعريف ، هو الشخص الذي يطور التطبيقات أو الأنظمة. هناك مهارتان أساسيتان يحتاجهما المطور حتى يتمكن من أداء وظيفته بفعالية وهما الترميز وتصحيح الأخطاء. الترميز هو عملية كتابة التعليمات البرمجية.

ما هو DX في تطوير الويب؟

يمكن أن تختلف خبرة المطور في تطوير الويب اختلافًا كبيرًا اعتمادًا على مجموعة مهاراتهم وتخصصهم. على سبيل المثال ، قد يتمكن شخص لديه خبرة كبيرة في تطوير الواجهة الأمامية من القفز مباشرة إلى تطوير الواجهة الخلفية دون صعوبة كبيرة. على العكس من ذلك ، قد يكون لدى مطور متخصص في التطوير الخلفي خبرة أقل في العمل على الواجهة الأمامية لموقع ويب. يمكن أن يجعل من الصعب عليهم العمل معًا بسلاسة إذا لم يكونوا على دراية بمجموعات مهارات بعضهم البعض.

تشمل العوامل الأخرى التي تؤثر على تجربة المطور التقنيات الأكثر دراية بها وكيفية استخدامها في تطوير الويب. على سبيل المثال ، من المحتمل أن يواجه أي شخص لديه خبرة أساسية في استخدام Java صعوبة أكبر في العمل باستخدام JavaScript أو Ruby on Rails لأن هذه اللغات تعتمد بشكل كبير على تلك التقنيات.

لا يمكن المبالغة في أهمية التواصل الجيد بين المطورين. يعزز التواصل الجيد جودة المنتج ويزيد من الإنتاجية. يمكن للمطور الذي يتمتع بمعرفة عملية ممتازة بلغات البرمجة التواصل مع المطورين الآخرين بسهولة أكبر.

ما هو مهندس DX؟

المطورون مسؤولون عن إنشاء وبناء التطبيقات أو مواقع الويب أو الأنظمة التي نستخدمها يوميًا. يتضمن كل شيء من تصميم تخطيطات موقع الويب إلى برمجة النهاية الخلفية. عادةً ما يتمتع المطورون بخلفية قوية في علوم الكمبيوتر والهندسة ، مما يجعلهم في وضع جيد للعمل في المهام المعقدة.

ومع ذلك ، فإن تطوير البرامج والتطبيقات ليس سوى جانب واحد من عمل المطور. يحتاج المطور الجيد أيضًا إلى أن يكون قادرًا على فهم احتياجات العملاء وردود الفعل ، والتفكير النقدي في حل المشكلات ، والقدرة على التواصل بفعالية مع أعضاء الفريق الآخرين. من الضروري أن يكون لديك لقب مهندس خبرة.

كيف تطور تجربة مطور؟

يبدأ تطوير تجربة المطور بفهم الاحتياجات الفريدة للمطورين. من الضروري فهم مطوريك ودوافعهم لتطوير البرامج. يمكنك اكتساب هذه المعرفة من خلال الاستطلاعات والمقابلات. بمجرد جمع المعلومات ، من الضروري إنشاء بيئة تطوير برمجيات تلبي احتياجات مطوريك.

دعم فرق خبرة المطورين

قد يكون تطوير البرامج شاقًا ويستغرق وقتًا طويلاً ، ولكنه قد يكون أيضًا مرضيًا. من ناحية أخرى ، ينتج عن التطوير الناجح للبرامج منتج ممتع من الناحية الوظيفية أو الجمالية. من ناحية أخرى ، تتكون فرق تطوير البرامج الناجحة من أفراد يمكنهم العمل معًا بانسجام وتعاون لتحقيق أهداف مشتركة.

أحد المكونات الرئيسية للنجاح في أي تقنية عمل جماعي هو التواصل الفعال. لا يسمح الاتصال الفعال لأعضاء فريق متمرس فقط بمشاركة المعلومات بكفاءة ، بل يسمح لهم أيضًا ببناء الثقة والتعاون. لدعم فرق خبرة المطورين في سعيهم لتحقيق النجاح ، يجب على المؤسسات توفير ظروف عمل مواتية ، مثل:

إنه مكان عمل نظيف ومنظم. تحتاج فرق خبرة المطورين إلى الوصول إلى الموارد والأدوات دون القتال من أجل الحصول على مساحة على المكتب أو البحث عن أكوام من الورق.

إنها بيئة عمل مفتوحة وتعاونية. يحتاج المطورون إلى أن يكونوا قادرين على التعاون مع مطورين آخرين ، بالإضافة إلى أقرانهم في فرق أخرى. يتطلب من الجميع الوصول بسهولة إلى المعلومات الضرورية ، مثل أنظمة تتبع الأخطاء أو مستودعات الكود المصدري.

الإحساس بالانتماء للمجتمع. يعمل فريق تجربة المطورين بشكل أفضل عندما يكون من الأشخاص المتحمسين لمنتجاتهم ومكرسين لتحسين تكنولوجيا المنتج.

تمكين التسليم المستمر

التسليم المستمر هو مصطلح تزايدت شعبيته خلال السنوات القليلة الماضية. التسليم المستمر هو فلسفة وممارسة لتقديم منتجات البرامج بشكل مستمر. وهذا يعني أن المنتج يتم إصداره كثيرًا ويمكن تحسينه باستمرار. لماذا هذا مهم؟ تتعدد فوائد التسليم المستمر ، ولكن ربما يكون الأهم هو أنه يمكّن المطورين من تجربة التسليم المستمر من البداية. مطور مع فريق تجربة المطورين هذا لديه القدرة على المنافسة عند العثور على عمل في صناعة تطوير البرمجيات.

يتطلب التسليم المستمر تغييرات كبيرة في كيفية عمل الشركة ، لذا فهي ليست للجميع. ولكن إذا كانت شركتك تتطلع إلى المضي قدمًا نحو عملية تطوير سريعة ، أو إذا كنت تبحث عن طرق لتحسين تقنية تجربة المطور وعملية التطوير بشكل عام ، فيجب أن يكون التسليم المستمر على رأس قائمتك.

تعزيز رفاهية المطورين

يعد المطورون جزءًا أساسيًا من أي مؤسسة ويلعبون دورًا حيويًا في نجاح أي عمل تجاري. ومع ذلك ، يمكن للمطورين في كثير من الأحيان أن يكونوا متطلبين للغاية ويعملون لساعات طويلة. يمكن أن يؤدي إلى الإجهاد والتأثيرات الضارة الأخرى على صحتهم العقلية.

هناك عدة طرق يمكن للمؤسسات من خلالها تعزيز رفاهية المطورين.

إحدى الطرق هي تزويد الموظفين بترتيبات عمل مرنة للمشاريع.

آخر هو تقديم موارد الدعم ، مثل خدمات الصحة العقلية أو الاستشارة.

أخيرًا ، يجب على المنظمات ضمان بيئة تطوير جيدة للعمل فيها للمشاريع. يتضمن توفير أدوات وبرامج جيدة ، بالإضافة إلى زملاء داعمين.

ماذا يفعل فريق تجربة المطور (DX)؟

عادة ما يكون للمطورين الذين يعملون في مشروع ما أدوار ومسؤوليات مختلفة. يضمن فريق تجربة المطور DX أن جميع أصحاب المصلحة في المشروع - من المطورين إلى الإدارة - على دراية بتقدم المنتج ويمكنهم اتخاذ قرارات مستنيرة. الهدف هو خلق بيئة يعمل فيها الجميع معًا لتحقيق هدف مشترك ، مما يضمن فهم الجميع لأهداف المشروع وكيفية تأثيرهم على بعضهم البعض.

يحتاج المطورون الذين يعملون في فريق خبرة مطور (تجربة DX) إلى مهارات اتصال كتابية ولفظية قوية والقدرة على التفكير النقدي. يحتاجون أيضًا إلى خلفية تقنية جيدة ، حيث يتوقعون فهم الجوانب الفنية لمنتجهم. يجب أن يكون مديرو المنتجات والمصممين أيضًا متصلين أقوياء ، وقادرين على شرح رؤيتهم لنجاح المنتج لأصحاب المصلحة الآخرين. القدرة على كتابة كود واضح وسهل الفهم أمر لا بد منه للمطورين.

لماذا تعتبر تجربة المطور (DX) مهمة؟

غالبًا ما يرى المطورون أنفسهم على أنهم العامل الحاسم في نجاح المشروع. يمكن أن يؤدي هذا الموقف إلى نتائج كارثية إذا لم تتم إدارته بشكل صحيح. فريق خبرة المطور الجيد DX ضروري لأي عمل ، بغض النظر عن الحجم أو الصناعة أو المشروع. فيما يلي بعض الأسباب:

1. أهمية فهم عميلك

يعد فهم رغبات العميل واحتياجاته أمرًا بالغ الأهمية للحصول على تجربة مطور جيدة. أهمية فهمك لا يمكن المبالغة في تقدير عميلك. بصفتك مطورًا ، يجب أن تفهم بوضوح السوق المستهدف وما يريده. ستساعدك هذه المعرفة في إنشاء تجربة تلبي احتياجاتهم وتدفعهم للعودة مرارًا وتكرارًا. إن تطوير علاقة حميمة مع عملائك هو مفتاح النجاح في صناعة البرمجيات.

2. ضمان الجودة

يعد التأكد من أن جميع التعليمات البرمجية ذات جودة عالية أمرًا ضروريًا للحصول على تجربة مطور جيدة. كود الجودة هو شريان الحياة لأي مشروع تطوير برمجيات ناجح. قد يكون التأكد من أن الكود الخاص بك يلبي جميع متطلبات ضمان الجودة أمرًا شاقًا ، ولكنه ضروري لنجاح أي مشروع. ضمان الجودة (QA) هو عملية اختبار جودة منتجات البرامج والتحقق منها. يساعد على ضمان أن المنتج النهائي يلبي توقعات العملاء وخالي من الأخطاء.

هناك مجموعة متنوعة من تقنيات ضمان الجودة المتاحة ، ولكل منها مجموعة من المزايا والعيوب الخاصة بها. تتضمن بعض تقنيات ضمان الجودة القياسية الاختبار اليدوي والآلي والتجريبي. يتضمن الاختبار اليدوي مختبِرًا بشريًا يقوم بإجراء الاختبارات يدويًا. يستخدم الاختبار الآلي برامج آلية لاختبار المنتجات. يتضمن الاختبار التجريبي استخدام المستخدمين المحاكين أو إصدارات بيتا من البرامج لاختبار الأخطاء قبل إطلاقها للجمهور.

3. أهمية التغذية الراجعة

التعليقات مهمة للمطورين والعملاء على حد سواء ، لأنها تساعد على تحسين تجربة المطور DX وجودة كل من المنتجات والخدمات. أهمية التعليقات التي لا يمكنك المبالغة فيها عندما يتعلق الأمر بتجربة التطوير. تتيح التعليقات للمطورين تكرار عملهم وتحسين تجربة المطور في فريق DX ومهاراتهم. بدون ملاحظات ، لن يعرف المطورون أبدًا ما إذا كانوا يقومون بعمل جيد. سيستمرون في تكرار نفس الأخطاء مرارًا وتكرارًا.

لتحقيق أقصى استفادة من تجربتهم ، يحتاج المطورون إلى تعليقات باستمرار. لا يقتصر هذا النوع من التعليقات على إخبارهم بالخطأ الذي ارتكبوه ؛ كما أنه يساعدهم على فهم سبب سير الأمور بالطريقة التي قاموا بها وكيف يمكنهم تحسينها. يحتاج المطورون إلى هذه المعلومات لإنشاء برامج عالية الجودة تلبي توقعات العملاء.

4. خلق سير عمل فعال

يساعد سير العمل الفعال المطورين على إنجاز أعمالهم بسرعة وكفاءة. يعد إنشاء سير عمل فعال أمرًا أساسيًا لتقليل التوتر وتحسين الإنتاجية للمشروع. يمكن أن يؤدي اتباع الإرشادات البسيطة إلى إنشاء نظام يساعدك على البقاء منظمًا وعلى المسار الصحيح. إليك بعض النصائح للبدء:

ضع أهدافًا واضحة. ضع توقعات واقعية لنفسك والتزم بها. لا تحاول تحقيق الكثير في وقت واحد ، وإلا ستشعر بالإرهاق والإحباط.

قسّم المهام إلى أجزاء يمكن التحكم فيها. عندما تعرف ما يجب القيام به لاحتياجاتك ، فمن الأسهل التركيز على إكمال كل خطوة على الفور. كما أنه يمنع الملهيات غير الضرورية من التسلل إلى حياتك العملية.

إنشاء نظام تنظيم. سواء كنت تستخدم مجلدات أو أنظمة حفظ محددة ، فإن وجود خطة تنظيمية سيساعد في الحفاظ على كل شيء نظيفًا ويسهل العثور عليه لاحقًا.

خذ فترات راحة في كثير من الأحيان. نحتاج جميعًا إلى أخذ فترات منتظمة للحفاظ على أذهاننا منتعشة والسماح لنا بإعادة الشحن. حتى إذا كنت لا تستطيع التوقف تمامًا ، فحاول المشي لمسافة قصيرة أو الاستيقاظ لتناول فنجان من القهوة.

5. زيادة الإنتاجية

زيادة الإنتاجية هي السبب في أن فريق تجربة المطور DX ضروري للمشروع. يمكن للمطورين إنشاء منتجات وخدمات أفضل بشكل أسرع حيث يصبح المطورون أكثر كفاءة. وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع الطلب على عملهم ، ورفع الرواتب والمزايا للمطورين. بالإضافة إلى ذلك ، فإن زيادة الإنتاجية تمكن المطورين من العمل من المنزل في كثير من الأحيان ، مما يستفيد من جودة حياتهم بشكل عام.

قائمة عناصر لتجربة مطور جيدة

اتصال واضح ومتسق

يعد الاتصال الفعال مكونًا أساسيًا لتجربة مطور جيدة. يعد الاتصال الواضح والمتسق أمرًا ضروريًا لكل من المطور والعميل. يسمح بحوار مفتوح وفهم واضح للتوقعات. كما يشجع التواصل الفعال التعاون والعمل الجماعي. عندما يتمكن الطرفان من التواصل بوضوح ، تقل احتمالية ظهور المشكلات ، ويمكن للجميع العمل معًا بكفاءة أكبر.

يجب أن تتوفر عدة عناصر من أجل إجراء اتصال فعال. يضع التواصل الجيد حدودًا وتوقعات واضحة بين العميل والمطور. يجب أن يتفق الطرفان على ما هو مطلوب للحصول على علاقة ناجحة. بعد ذلك ، يحتاج كلا الطرفين إلى احترام وقت وموارد بعضهما البعض. أخيرًا ، يتطلب الاتصال الفعال التزامًا من كلا الطرفين لمواصلة العمل نحو هدف مشترك.

أدوات وتقنيات جيدة

يمكن للأدوات والتقنيات الجيدة أن تجعل فريق خبرة التطوير لديك أكثر إنتاجية. فيما يلي بعض العناصر المهمة:

IDE جيد أو محرر. يجب أن يحتوي المحرر الجيد على ميزات تمييز بناء الجملة والإكمال التلقائي والتنقل في المصدر. يجب أن يكون أيضًا سريع الاستجابة ويسمح لك بالعمل على ملفات متعددة في وقت واحد.

بيئة تشفير موثوقة. سيكون من الأفضل إذا كان لديك بيئة تشفير موثوقة ومتسقة عبر منصات مختلفة. يجب أن تعمل التعليمات البرمجية الخاصة بك بدون أخطاء على الأجهزة والمتصفحات ولغات البرمجة الأخرى.

إنها أداة قيمة لتصحيح الأخطاء والتنميط. تساعدك أدوات تصحيح الأخطاء في العثور على رموز الأخطاء وتحديد مصدر مشكلات التعليمات البرمجية بسرعة. تساعدك أدوات التوصيف على تحسين الكود الخاص بك للأداء أو تحديد الوظائف التي تستخدم معظم وقت وحدة المعالجة المركزية أو مساحة الذاكرة.

إنه مصدر مفيد لتعلم لغات البرمجة الجديدة. يتطلب تعلم لغات برمجة جديدة الكثير من الجهد والوقت ، لكن النتيجة تستحق العناء. تساعدك الموارد على تعلم التقنيات الجديدة بسرعة. تتوفر العديد من الموارد لتعلم Java و C # ، ولكن قد ترغب أيضًا في إلقاء نظرة على لغات البرمجة الأخرى (على سبيل المثال ، Python).

التطوير المهني والتدريب

يمكن أن يضمن التطوير والتدريب المهني للمطورين امتلاك مجموعة المهارات اللازمة لأداء عملهم. من خلال توفير الفرص للمطورين لتعلم التقنيات والمفاهيم الجديدة ، يمكن للمؤسسات المساعدة في ضمان قدرتها على تلبية متطلبات السوق. ومع ذلك ، لا يتم إنشاء جميع عمليات التطوير المهني على قدم المساواة. من الضروري مراعاة العناصر التالية:

في كثير من الأحيان ، تكون برامج التطوير والتدريب المهني قصيرة العمر أو سطحية. بدلاً من توفير قيمة دائمة ، تميل هذه البرامج إلى الإنهاء قبل الأوان بعد بضعة أسابيع أو أشهر. يجب أن تكون البرامج طويلة بما يكفي حتى يتمكن المطورون من الاستفادة من التعليمات ، ولكن ليس لفترة طويلة حتى تصبح ساحقة أو زائدة عن الحاجة.

بيئة عمل مرحبة وجذابة

تتعدد وتتنوع العوامل التي تجعل بيئة العمل جذابة ومتنوعة ، لكنها تشترك جميعها في هدف واحد مشترك: تعزيز تجربة الموظف الإيجابية. إنه يعني خلق بيئة يشعر فيها الجميع بالتقدير والاحترام ، ويشعرون أنهم يستطيعون أن يكونوا على طبيعتهم ويستمتعون ، وعملهم مليء بالتحدي ولكنه مجزي. فيما يلي بعض العناصر التي تجعل تجربة المطور رائعة:

ثقافة ترحيبية. ستذهب الشركة التي تقدر موظفيها دائمًا لتجعلهم يشعرون بالترحيب والراحة. يجب أن تشعر بأنك في المنزل عندما تمشي في الباب. إذا كان هناك أي شيء لا تحبه في وظيفتك أو الشركة ككل ، فتحدث! تريد الشركة سماع مخاوفك للتعامل معها بشكل مباشر.

إرشادات وتوقعات واضحة. يجب أن تكون قادرًا على معرفة ما تتوقع القيام به ، وكيف ستقيس أداءك ، وكيف ستقيم عملك. يجب أن تعرف أيضًا ما إذا كانت الشركة ملتزمة بإبقائك على رأس العمل كمطور ولماذا.

استنتاج

في الختام ، يعد DX عاملاً أساسيًا عند اختيار منصة التطوير. يمكن أن يحدث فرقًا بين مشروع ناجح وفشل ، لذا من الضروري اختيار مشروع يناسب احتياجاتك ويلبي توقعاتك.

AppMaster عبارة عن نظام أساسي بدون رمز يجعل تطوير التطبيقات سريعًا وسهلاً ، لذلك إذا كنت تبحث عن نظام أساسي للتطوير يوفر لك الوقت والجهد ، فتحقق من ذلك. DX هو عامل أساسي عند اختيار منصة لا تحتوي على كود ، AppMaster.