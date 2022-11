Per offrire agli sviluppatori un'esperienza più piacevole e gratificante, DX lavora per ottimizzare i flussi di lavoro, le procedure, l'ambiente di lavoro e altri aspetti del processo di sviluppo. Considerate un termine che è più probabile che comprendiate: esperienza dell'utente. Vi permetterà di comprendere meglio l'esperienza dello sviluppatore.

La documentazione si riferisce all'impressione generale degli sviluppatori quando utilizzano un prodotto tecnologico nel loro lavoro quotidiano. Si può paragonare alla UX, ma dal punto di vista dello sviluppatore. Il punteggio DX misura il totale delle interazioni e delle esperienze di tutti gli sviluppatori che lavorano per raggiungere un obiettivo, in quanto sono comunemente chiamati clienti interni. In questo articolo, potrete ottenere tutte le informazioni relative all'esperienza dello sviluppatore (DX): cos'è e perché è importante?

Che cos'è la DX (developer experience)?

Dal punto di vista dello sviluppatore, l'"esperienza DX" descrive come una persona si sente e percepisce mentre interagisce simbolicamente con un prodotto tecnologico. A seconda che gli sviluppatori utilizzino il prodotto così com'è, ad esempio se si tratta di un'API o di un'applicazione software e gli sviluppatori ne sono gli utenti. Se gli sviluppatori lo usano per crearlo, ad esempio se si possiede un framework tecnico e gli sviluppatori sono quelli che lo usano, il termine può avere uno dei due diversi significati.

Cosa significa DX nel software?

Non esiste una risposta univoca a questa domanda, poiché dipende da vari fattori, tra cui il tipo di sviluppatore e la metodologia di sviluppo software utilizzata. Tuttavia, è possibile fare alcune osservazioni generali sull'esperienza degli sviluppatori.

In primo luogo, lo sviluppo di un software può comportare la scrittura di codice e il suo collaudo rispetto a requisiti predefiniti per gli sviluppatori che lavorano su applicazioni desktop tradizionali o siti web. L'esperienza degli sviluppatori sarà probabilmente simile in diversi linguaggi di programmazione e ambienti di sviluppo.

D'altro canto, gli sviluppatori che lavorano su sistemi più complessi (come quelli che funzionano nel cloud o che controllano i processi industriali) avranno in genere bisogno di collaborare con altri membri del team per completare gli obiettivi del progetto. Per questi tipi di progetti, gli sviluppatori devono essere in grado di interagire con gli altri membri del team in vari modi, tra cui via e-mail e in videoconferenza.

Inoltre, hanno livelli di competenza e background diversi. Ad esempio, alcuni sviluppatori sono esperti di tecniche di programmazione orientate agli oggetti, mentre altri hanno familiarità con i sistemi di gestione dei database. Gli sviluppatori devono essere in grado di comunicare con i membri del team in vari modi. Possono richiedere la capacità di inviare file tramite e-mail e software di editing collaborativo dei documenti.

Per definizione, uno sviluppatore è colui che sviluppa applicazioni o sistemi. Due competenze fondamentali di cui uno sviluppatore ha bisogno per poter svolgere efficacemente il proprio lavoro sono la codifica e il debug. La codifica è il processo di scrittura del codice.

Che cos'è il DX nello sviluppo web?

L'esperienza di uno sviluppatore nello sviluppo web può variare notevolmente a seconda delle sue competenze e specializzazioni. Ad esempio, chi ha molta esperienza nello sviluppo front-end può essere in grado di passare direttamente allo sviluppo back-end senza troppe difficoltà. Al contrario, uno sviluppatore specializzato nello sviluppo back-end può avere meno esperienza nel lavorare sul front-end di un sito web. Se non conoscono le rispettive competenze, può essere difficile lavorare insieme senza problemi.

Altri fattori che influenzano l'esperienza di uno sviluppatore sono le tecnologie con cui ha maggiore familiarità e il modo in cui vengono utilizzate nello sviluppo web. Ad esempio, chi ha esperienza soprattutto con Java avrà probabilmente più difficoltà a lavorare con JavaScript o Ruby on Rails, perché questi linguaggi si basano molto su queste tecnologie.

L'importanza di una buona comunicazione tra gli sviluppatori non può essere sopravvalutata. Una buona comunicazione migliora la qualità del prodotto e aumenta la produttività. Uno sviluppatore con un'ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione può comunicare più facilmente con gli altri sviluppatori.

Che cos'è un ingegnere DX?

Gli sviluppatori si occupano della creazione e della realizzazione delle applicazioni, dei siti web o dei sistemi che utilizziamo quotidianamente. Si occupa di tutto, dalla progettazione del layout di un sito web alla programmazione del back-end. Di solito gli sviluppatori hanno una solida formazione informatica e ingegneristica, che li mette in condizione di lavorare su compiti complessi.

Tuttavia, lo sviluppo di software e applicazioni è solo un aspetto del lavoro di uno sviluppatore. Un buon sviluppatore deve anche essere in grado di comprendere le esigenze e i feedback dei clienti, di pensare in modo critico alla risoluzione dei problemi e di comunicare efficacemente con gli altri membri di un team. È essenziale avere un titolo di ingegnere esperto.

Come si sviluppa l'esperienza dello sviluppatore?

Lo sviluppo di un'esperienza per gli sviluppatori inizia con la comprensione delle loro esigenze specifiche. È essenziale comprendere gli sviluppatori e le loro motivazioni per lo sviluppo del software. È possibile ottenere questa conoscenza attraverso sondaggi e interviste. Una volta raccolte le informazioni, è essenziale creare un ambiente di sviluppo software che soddisfi le esigenze degli sviluppatori.

Supporto ai team che si occupano dell'esperienza degli sviluppatori

Lo sviluppo di software può essere arduo e richiedere molto tempo, ma può anche essere gratificante. Da un lato, il successo dello sviluppo del software si traduce in un prodotto funzionalmente o esteticamente gradevole. D'altro canto, i team di sviluppo software di successo sono composti da individui in grado di lavorare insieme in modo armonioso e cooperativo per raggiungere obiettivi comuni.

Un ingrediente fondamentale per il successo di qualsiasi tecnologia di lavoro in team è la comunicazione efficace. Una comunicazione efficace non solo consente ai membri di un team esperto di condividere le informazioni in modo efficiente, ma permette anche di creare fiducia e collaborazione. Per supportare i team di developer experience nella loro lotta per il successo, le organizzazioni devono fornire condizioni di lavoro favorevoli, come ad esempio:

Un luogo di lavoro pulito e organizzato. I team che si occupano di esperienza di sviluppo devono poter accedere alle risorse e agli strumenti senza dover lottare per lo spazio sulla scrivania o cercare tra le pile di carta.

Un ambiente di lavoro aperto e collaborativo. Gli sviluppatori devono poter collaborare con altri sviluppatori e con i loro colleghi di altri team. È necessario che tutti possano accedere facilmente alle informazioni necessarie, come i sistemi di tracciamento dei bug o i repository del codice sorgente.

Un senso di comunità. Un team per l'esperienza degli sviluppatori funziona meglio quando è composto da persone appassionate dei loro prodotti e dedite al miglioramento della tecnologia del prodotto.

Abilitare la consegna continua

Continuous Delivery è un termine che sta crescendo in popolarità negli ultimi anni. La Continuous Delivery è una filosofia e una pratica che prevede la consegna continua di prodotti software. Significa che il prodotto viene rilasciato spesso e può essere costantemente migliorato. Perché è importante? I vantaggi della Continuous Delivery sono numerosi, ma forse il più importante è che consente agli sviluppatori di sperimentare la Continuous Delivery fin dall'inizio. Uno sviluppatore con questa esperienza ha una marcia in più rispetto alla concorrenza quando trova lavoro nel settore dello sviluppo software.

La continuous delivery richiede cambiamenti significativi nel modo di operare di un'azienda, quindi non è adatta a tutti. Ma se la vostra azienda sta cercando di passare a un processo di sviluppo agile o di migliorare la tecnologia dell'esperienza dello sviluppatore e il vostro processo di sviluppo in generale, la Continuous Delivery dovrebbe essere in cima alla vostra lista.

Promuovere il benessere degli sviluppatori

Gli sviluppatori sono una parte essenziale di qualsiasi organizzazione e svolgono un ruolo fondamentale per il successo di qualsiasi azienda. Tuttavia, gli sviluppatori possono essere spesso molto esigenti e lavorare per molte ore. Questo può portare a stress e ad altri effetti negativi sulla loro salute mentale.

Le organizzazioni possono promuovere il benessere degli sviluppatori in diversi modi.

Un modo è quello di offrire ai dipendenti modalità di lavoro flessibili per i progetti.

Un altro è offrire risorse di supporto, come servizi di salute mentale o di consulenza.

Infine, le organizzazioni dovrebbero garantire un buon ambiente di sviluppo in cui lavorare per i progetti. Ciò include la fornitura di buoni strumenti e software, nonché di colleghi di supporto.

Che cosa fa un team per l'esperienza dello sviluppatore (DX)?

Gli sviluppatori che lavorano a un progetto hanno in genere ruoli e responsabilità diversi. Un team di developer experience DX assicura che tutti gli stakeholder di un progetto, dagli sviluppatori al management, siano al corrente dei progressi del prodotto e possano prendere decisioni informate. L'obiettivo è creare un ambiente in cui tutti lavorino insieme verso un obiettivo comune, assicurandosi che tutti comprendano gli obiettivi del progetto e il loro impatto reciproco.

Gli sviluppatori che lavorano in un team di developer experience (DX experience) devono avere forti capacità di comunicazione scritta e verbale e la capacità di pensare in modo critico. Devono inoltre avere un background tecnico completo, poiché si aspettano di comprendere gli aspetti tecnici del loro prodotto. I product manager e i designer devono anche essere forti comunicatori, in grado di spiegare la loro visione del successo del prodotto agli altri stakeholder. La capacità di scrivere codice pulito e di facile comprensione è un must per gli sviluppatori.

Perché l'esperienza dello sviluppatore (DX) è importante?

Gli sviluppatori spesso si considerano il fattore critico per il successo di un progetto. Questo atteggiamento può portare a risultati disastrosi se non viene gestito correttamente. Un buon team di developer experience DX è essenziale per qualsiasi azienda, indipendentemente dalle dimensioni, dal settore o dal progetto. Ecco alcuni motivi:

1. L'importanza di capire il cliente

Capire i desideri e le esigenze del cliente è fondamentale per una buona esperienza di sviluppo. L'importanza della comprensione del cliente non può essere sopravvalutata. In qualità di sviluppatore, dovete comprendere chiaramente il vostro mercato di riferimento e ciò che desidera. Questa conoscenza vi aiuterà a creare un'esperienza che soddisfi le loro esigenze e li spinga a tornare più volte. Sviluppare un rapporto intimo con i clienti è la chiave del successo nel settore del software.

2. Garantire la qualità del codice

Garantire che tutto il codice sia di alta qualità è essenziale per una buona esperienza dello sviluppatore. La qualità del codice è la linfa vitale di qualsiasi progetto di sviluppo software di successo. Assicurare che il codice soddisfi tutti i requisiti di garanzia della qualità può essere scoraggiante, ma è essenziale per il successo di qualsiasi progetto. L'assicurazione della qualità (QA) è il processo di test e verifica della qualità dei prodotti software. Serve a garantire che il prodotto finito soddisfi le aspettative dei clienti e sia privo di errori.

Esiste una varietà di tecniche di QA, ognuna con i propri vantaggi e svantaggi. Alcune tecniche standard di QA includono il test manuale, quello automatizzato e il beta testing. Il test manuale coinvolge un tester umano che esegue i test manualmente. I test automatizzati utilizzano software automatizzati per testare i prodotti. Il beta testing prevede l'utilizzo di utenti simulati o di versioni beta del software per verificare la presenza di bug prima di rilasciarli al pubblico.

3. L'importanza del feedback

Il feedback è fondamentale sia per gli sviluppatori che per i clienti, in quanto contribuisce a migliorare l'esperienza dello sviluppatore DX e la qualità di prodotti e servizi. L'importanza del feedback non può essere sopravvalutata quando si tratta dell'esperienza di sviluppo. Il feedback consente agli sviluppatori di iterare il proprio lavoro e di migliorare l'esperienza degli sviluppatori nel team DX e le loro competenze. Senza feedback, gli sviluppatori non saprebbero mai se stanno facendo un buon lavoro. Continuerebbero a ripetere gli stessi errori in continuazione.

Per ottenere il massimo dalla loro esperienza, gli sviluppatori hanno bisogno di un feedback costante. Questo tipo di feedback non si limita a dire cosa hanno sbagliato, ma li aiuta anche a capire perché le cose hanno funzionato nel modo in cui hanno funzionato e come possono migliorare. Gli sviluppatori hanno bisogno di queste informazioni per creare un software di alta qualità che soddisfi le aspettative dei clienti.

4. Creare un flusso di lavoro efficiente

Un flusso di lavoro efficiente aiuta gli sviluppatori a svolgere il proprio lavoro in modo rapido ed efficiente. La creazione di un flusso di lavoro efficiente è fondamentale per ridurre lo stress e migliorare la produttività del progetto. Seguendo semplici linee guida si può creare un sistema che aiuta a rimanere organizzati e in carreggiata. Ecco alcuni suggerimenti per iniziare:

Stabilire obiettivi chiari. Stabilite aspettative realistiche per voi stessi e rispettatele. Non cercate di realizzare troppe cose in una volta sola, altrimenti vi sentirete sopraffatti e frustrati.

Suddividete i compiti in parti gestibili. Quando sapete cosa fare per le vostre esigenze, è più facile concentrarsi sul completamento di ogni fase in modo tempestivo. Inoltre, si evita che distrazioni inutili si insinuino nella vita lavorativa.

Creare un sistema di organizzazione. Che si tratti di cartelle o di sistemi di archiviazione specifici, avere un piano organizzativo aiuterà a mantenere tutto pulito e facile da trovare in seguito.

Fate spesso delle pause. Tutti noi abbiamo bisogno di intervalli regolari per mantenere la mente fresca e ricaricarci. Anche se non potete fermarvi completamente, provate a fare una breve passeggiata o ad alzarvi per prendere una tazza di caffè.

5. Aumento della produttività

L'aumento della produttività è il motivo per cui il team di developer experience DX è necessario per il progetto. Gli sviluppatori possono creare prodotti e servizi migliori più velocemente, perché diventano più efficienti. Questo, a sua volta, porta a una maggiore richiesta del loro lavoro, aumentando gli stipendi e i benefit per gli sviluppatori. Inoltre, l'aumento della produttività consente agli sviluppatori di lavorare più spesso da casa, a vantaggio della loro qualità di vita complessiva.

Elenco degli elementi per una buona esperienza dello sviluppatore

Comunicazione chiara e coerente

Una comunicazione efficace è un ingrediente fondamentale per una buona esperienza dello sviluppatore. Una comunicazione chiara e coerente è essenziale sia per lo sviluppatore che per il cliente. Permette un dialogo aperto e una chiara comprensione delle aspettative. Una comunicazione efficace incoraggia anche la collaborazione e il lavoro di squadra. Quando entrambe le parti riescono a comunicare chiaramente, è meno probabile che sorgano problemi e tutti possono lavorare insieme in modo più efficiente.

Affinché la comunicazione sia efficace, è necessario che siano presenti diversi elementi. Una buona comunicazione stabilisce confini e aspettative chiare tra il cliente e lo sviluppatore. Entrambe le parti devono essere d'accordo su ciò che è necessario per avere un rapporto di successo. Inoltre, entrambe le parti devono rispettare il tempo e le risorse reciproche. Infine, una comunicazione efficace richiede l'impegno di entrambe le parti a continuare a lavorare verso un obiettivo comune.

Strumenti e tecnologie validi

Buoni strumenti e tecnologie possono rendere più produttivo il team di sviluppo. Ecco alcuni degli elementi critici:

Un buon IDE o editor. Un buon editor deve avere funzioni di evidenziazione della sintassi, completamento automatico e navigazione nel sorgente. Deve inoltre essere reattivo e consentire di lavorare su più file contemporaneamente.

Un ambiente di codifica affidabile. Sarebbe meglio avere un ambiente di codifica affidabile e coerente su diverse piattaforme. Il codice deve funzionare senza errori su altre macchine, browser e linguaggi di programmazione.

È uno strumento prezioso per il debug e il profiling. Gli strumenti di debug aiutano a trovare i codici di errore e a individuare rapidamente l'origine dei problemi del codice. Gli strumenti di profilazione aiutano a ottimizzare il codice per le prestazioni o a determinare quali funzioni utilizzano maggiormente la CPU o lo spazio di memoria.

È una risorsa utile per imparare nuovi linguaggi di programmazione. L'apprendimento di nuovi linguaggi di programmazione richiede molto impegno e tempo, ma il risultato ne vale la pena. Le risorse aiutano ad apprendere rapidamente le nuove tecnologie. Sono disponibili molte risorse per l'apprendimento di Java e C#, ma potreste voler dare un'occhiata anche ad altri linguaggi di programmazione (ad esempio, Python).

Sviluppo professionale e formazione

Lo sviluppo professionale e la formazione possono garantire che gli sviluppatori abbiano le competenze necessarie per svolgere il loro lavoro. Offrendo agli sviluppatori l'opportunità di apprendere nuove tecnologie e concetti, le organizzazioni possono garantire che siano in grado di soddisfare le richieste del mercato. Tuttavia, non tutti gli sviluppi professionali sono uguali. È essenziale considerare i seguenti elementi:

Troppo spesso i programmi di sviluppo professionale e di formazione hanno una durata troppo breve o sono superficiali. Invece di fornire un valore duraturo, questi programmi tendono ad essere interrotti prematuramente dopo poche settimane o mesi. I programmi devono essere abbastanza lunghi da permettere agli sviluppatori di trarre beneficio dalle istruzioni, ma non così lunghi da diventare eccessivi o ridondanti.

Ambiente di lavoro accogliente e coinvolgente

I fattori che rendono un ambiente di lavoro coinvolgente sono molti e vari, ma hanno tutti un obiettivo comune: favorire un'esperienza positiva per i dipendenti. Ciò significa creare un ambiente in cui tutti si sentano apprezzati e rispettati, sentano di poter essere se stessi e di divertirsi e il loro lavoro sia stimolante ma gratificante. Di seguito sono elencati alcuni degli elementi che rendono un'esperienza eccellente per gli sviluppatori:

Una cultura accogliente. Un'azienda che apprezza i propri dipendenti farà di tutto per farli sentire benvenuti e a proprio agio. Quando si entra in azienda ci si deve sentire a casa. Se c'è qualcosa che non vi piace del vostro lavoro o dell'azienda nel suo complesso, parlatene! L'azienda vuole ascoltare le vostre preoccupazioni per affrontarle di petto.

Linee guida e aspettative chiare. Dovete essere in grado di sapere cosa vi aspettate di fare, come misurerete le vostre prestazioni e come valuterete il vostro lavoro. Dovete anche sapere se l'azienda si impegna a tenervi a bordo come sviluppatori e perché.

Conclusione

In conclusione, il DX è un fattore essenziale nella scelta di una piattaforma di sviluppo. Può fare la differenza tra un progetto di successo e uno fallito, quindi è necessario sceglierne una che si adatti alle vostre esigenze e soddisfi le vostre aspettative.

AppMaster è una piattaforma no-code che rende lo sviluppo di applicazioni facile e veloce, quindi se siete alla ricerca di una piattaforma di sviluppo che vi faccia risparmiare tempo e fatica, dategli un'occhiata. DX è un fattore essenziale nella scelta di una piattaforma no-code, AppMaster.