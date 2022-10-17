Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sektörde bazı değişikliklere tanık oluyoruz. En belirgin olanlardan biri, yazılımın artan önemidir. Kullanıcıların bilgisayarlarında sahip oldukları programlarla sınırlı olmaktan, yazılım artık her yerde; günlük hayatımızda vazgeçilmez hale geliyor. Yazılım, akıllı telefonlarımızda çalışır ve her gün kullandığımız hizmetlerin çalışmasını sağlar. Bir tren bileti almamıza, en sevdiğimiz restoranda bir masa ayırtmamıza ve bulaşık makinemizde eko yıkamayı ayarlamamıza izin veriyor.

Yazılımın giderek daha önemli hale gelmesiyle birlikte, giderek daha güvenli hale gelmek zorunda kaldı. Yazılım testi bu nedenle daha gelişmiş hale geldi ve bugün yazılım geliştirme dediğimiz şeyin büyük bir parçası. Geliştirme sektöründe kariyer arayan kişilerin test yeteneklerine odaklanabilmeleri ve kariyerlerini bu dar ve spesifik alanda inşa edebilmeleri çok önemlidir. Özellikle, otomatik test platformları veya araçları oluşturmaya adanmış yazılım geliştirme endüstrisinin bütün bir sektörü vardır.

Test otomasyonu sektöründe bir değişime tanık oluyoruz: teknoloji ve programlamanın demokratikleşmesi ile bugün programcılar, vatandaş geliştiriciler ve sıradan kullanıcılar için bir test otomasyon aracı oluşturmak daha kolay. Bu, esas olarak, kodsuz test otomasyon araçları geliştirmek için kullanılabilecek kodsuz araçlar sayesinde gerçekleşir. Bu makalede, kodsuz test otomasyon araçlarını derinlemesine inceleyeceğiz; Ayrıca 2022'deki en iyi kodsuz test otomasyon araçlarının faydalı bir listesini de ekliyoruz.

Test otomasyonunun dönüşümü

Kod testi nedir?

Çoğu durumda, yazılım geliştirirken, özellikle betiği manuel olarak yazdıysanız (her bir kod satırını bir veya daha fazla programlama dilinde yazıyorsanız), çalıştığından, kararlı olduğundan ve çalıştığından emin olmak için kontrol etmeniz gerekir. güvenlidir. Performans testi, otomatik veya manuel test olabilir.

Manuel QA test cihazları, genellikle orijinal geliştirme ekibinin (bir geliştirici veya yeni gözlere sahip bir ekip!) dışından olan geliştiricinin, olası her hatayı tespit etmek ve komut dosyasını daha sorunsuz ve daha verimli hale getirmenin yollarını bulmak için tüm kod komut dosyasını gözden geçirmesini gerektirir. Test cihazı, tüm kodu otomatik olarak çalıştırmak ve geçmek için manuel test komut dosyaları da oluşturabilir. Ancak tüm süreci otomatikleştirmenin ve kodsuz hale getirmenin bir yolu var.

Otomatik performans testi, betiğin farklı yönlerinden geçebilir, birçok kez çalıştırılabilir ve ayrıca sürekli olabilir. Otomatik test araçları, komut dosyanızın her satırından otomatik olarak geçer, hataları, fazlalığı ve daha fazlasını tespit eder. Elbette otomatik test yazılımlarla yani belirli otomatik test yazılım araçlarıyla yapılır.

Kodsuz otomatik test

Muhtemelen zaten bildiğiniz gibi, yazılım geliştirme endüstrisi kodsuz bir yönde değişiyor. Kodsuz platformların giderek daha performanslı hale gelmesiyle, geliştiricilerin artık her bir kod satırını manuel olarak yazmaları gerekmiyor, ancak yazılımlarını basit yöntemlerle birleştirmek ve oluşturmak için görsel şablonlar ve önceden oluşturulmuş bloklar içeren kullanıcı dostu bir arayüz kullanabilirler. sürükle ve bırak sistemi . Bu yaklaşımla, gelişmiş programlama becerileri gerekli değildir ve test aşaması daha sorunsuz ve daha hızlı hale gelir. Kodsuz, teste bile uygulanan bir yaklaşımdır. Kodsuz otomatik test, yazılım denetimi dünyasını değiştirerek, onu giderek daha fazla insan için daha erişilebilir hale getiriyor.

Kodsuz otomatik test nedir?

Kodsuz otomatik test ile geliştiriciler, kod komut dosyası kullanmadan ve gelişmiş programlama becerilerine ihtiyaç duymadan veriye dayalı testleri gerçekleştirebilir. Bir mobil uygulama veya web sitesi uygulaması geliştirmek için kodsuz araçları kullanabildiğiniz gibi, bunları önceden oluşturulmuş şablonları ve uygun kodsuz araçlardan gelen yazılım bloklarını kullanarak kodsuz otomatik bir test aracı oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Uygun kodsuz test yazma araçları, keşfetmek üzere olduğumuz üzere, platformu kullanıcı dostu ve erişilebilir kılmak dışında, aynı zamanda Ai teknolojilerinin (özellikle Makine Öğrenimi ) kayıt ve oynatma, entegrasyonlarını sağlayan bazı önemli özelliklere sahip araçlardır. ), daha az bakım ve muhtemelen özel şablonlar.

En iyi kodsuz otomatik test araçları

Katalon Stüdyosu

2020'de Katalon Studio, en iyi kodsuz otomatik test araçları arasında yer aldı ve kalitesi ve popülaritesi son iki yılda zirvede kaldı. Onu geliştiriciler arasında bu kadar popüler yapan bir yön, çok yönlülüğüdür: Masaüstü, mobil, web, API'ler ve uygulamalar gibi farklı platformlarda oluşturulan yazılımları test etmek için kullanabilirsiniz. Aynı zamanda piyasadaki en kullanıcı dostu araçlardan biridir: QA mühendisleri ve yeni başlayanlar için de önerilir (öğrenme eğrisi oldukça hızlı olabilir).

Ana Özellikler

Sıfır veya çok düşük programlama becerileri gerektirir;

Masaüstü, web sitesi ve mobil test ile API testini destekler;

Bazı ilginç yerleşik eklentileri var;

Dahil edilen kayıt ve oynatma özellikleri;

Kapsamlı raporlama özellikleri;

Yerleşik şablonlar, test senaryosu kitaplıkları, nesne havuzları ve anahtar sözcükler içerir.

Katalon Studio kimler için en uygun

Platformlar arası uygulamalar oluşturuyorsanız, Katalon Studio otomatik test aracınızdır. Örneğin, mobil cihazlar (uygulamalar) için sürümüyle bir web uygulaması oluşturuyorsanız, bu sizin için mükemmel bir araçtır çünkü onu her iki komut dosyası üzerinden testler yapmak için kullanabilirsiniz.

Testim

Testim, yapay zeka tabanlı olduğu için son derece güçlü bir otomasyon test aracıdır. Yalnızca en zorlu testleri gerçekleştirmekle kalmaz, aynı zamanda - AI sayesinde - testleri otomatik olarak oluşturmak ve bunları otomatik olarak çalıştırmak için AUT'deki (Test Edilen Uygulama) değişiklikleri yakalayabilir. Testim ile gelişmiş test komut dosyaları, oluşturma ve performans için harcadığınız süreyi önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

Ana Özellikler

AI/Makine Öğrenimi tabanlıdır

Otomatik testler oluşturarak ve bunları çalıştırarak açıklayıcı testleri destekler.

Zaman etkili

Ekibin AUT üzerindeki test yürütme aşamasını en verimli şekilde yönetebilmesi için işbirliği araçlarıyla entegre edilebilir.

Son derece esnek ve çok yönlü olabilmesi için birçok yönden özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir.

Gelişmiş kodlama becerileri gerektirmez

Testim kimler için uygundur?

Testim, aşağıdakiler için ideal kodsuz test otomasyonu çözümüdür:

Sık sık veya sürekli testler yürütmesi gereken karmaşık projeler üzerinde çalışan geliştiriciler: Testim ile test yönetimi otomatik hale gelir ve uygulamanızı geliştirmeye devam etmeye odaklanabilirsiniz.

Takımlar. Entegrasyonlar işbirliklerini kolaylaştırır. Farklı ekip üyeleri, aynı projenin farklı dallarında çalışabilir ve diğer üyelerin çalışmalarına müdahale etmeden kendi dallarında testler yapabilir.

Mabel

Mabel, kayıt ve oynatma kodsuz bir test otomasyon aracıdır. Kayıt ve kayıttan yürütme kodsuz test otomasyon araçları, kullanıcının etkinliğini (bir kayıt) kaydeden ve ardından onu taklit eden (oynatma) bir tür otomatik testtir. Örneğin, bir web sitesinde çalışıyorsanız, bir kullanıcı yolculuğunu manuel olarak kaydetmek için Mabel'i kullanabilirsiniz. Ardından, web sitesindeki eylemlerinizi kaydeden araç, web sitesinde testler çalıştıran kullanıcı senaryosunu yeniden oynatır.

Ana Özellikler

Bu bir kayıt ve oynatma çapraz tarayıcı testidir (testlerinizi bir Chrome uzantısıyla kaydedebilirsiniz, ancak daha sonra bunları başka bir tarayıcı, Firefox, Edge veya Safari ile çalıştırabilirsiniz).

Kaydedilmiş testlerinizi ileride kullanmak üzere saklamanızı sağlayan yeniden kullanılabilir bir akış özelliğidir.

Genellikle AUT'yi en iyi şekilde optimize etmek için vurgulamak için kullanılan kitle kaynaklı testlere sahip değildir.

Gelişmiş kodlama becerileri gerektirmez

Mabel kimler için uygundur?

Hedef kitleye veya müşterilere yönelik bir uygulama oluşturuyorsanız, kayıt ve oynatma kodsuz otomasyon test aracıyla testler yürütmek istersiniz. Kullanıcı web siteniz veya uygulamanızla etkileşime girerken herhangi bir hata olmadığını ve navigasyonun sorunsuz bir şekilde akıp gitmediğini kontrol etmek için idealdir.

Bununla birlikte, uygulamanız çok geniş bir kitleyi hedefliyorsa, uygulamanızı vurgulamak ve beklenen trafik miktarını karşılayabildiğinden emin olmak için kitle kaynaklı testlerle sağlanan kodsuz bir test otomasyon aracını tercih etmek isteyebilirsiniz.

Bulut KG

Adından da anlaşılacağı gibi, Could QA, bulut tabanlı kodsuz bir test aracıdır. Regresyon testi yürütmesini otomatik olarak oluşturabilen ve programlayabilen ilginç bir raporlama aracına sahip kodsuz bir kayıt ve oynatma aracıdır. Bu tür kodsuz test aracının ana avantajı, bulut tabanlı olduğu için minimum kurulum süresi ve çaba gerektirmesidir.

Ana Özellikler

Bulut tabanlı test yürütme aracı

Minimum kurulum gerektirir

Birçok (binlerce) testi paralel olarak çalıştırabilir.

Test yönetimini daha da optimize etmek için test bileşenlerinin yeniden kullanılmasına izin verir

Cloud QA kimler için uygundur?

Cloud QA, kayıt ve oynatma türünde bir kodsuz test aracına ihtiyacınız varsa ve özellikle karmaşık otomatik testler ve ilgili araçlarla ilgili derin bilgi veya deneyime sahip değilseniz, test süreciniz için uygundur. Bunun nedeni, bu kodsuz test aracının minimum kurulum gerektirmesidir ve bu nedenle yeni başlayanlar için kullanımı daha kolay olabilir.

Sıçrayış İŞİ

LEAPWORK aynı zamanda bulut tabanlı bir otomasyon test aracıdır ve özelliği, Windows yazılımından web uygulamalarına ve SAP testine kadar birçok uygulama ve platform biçimini desteklemesidir. Aynı proje üzerinde birden fazla kişi çalıştığında süreci hızlandırabilen birçok test yönetimi ve işbirliği özelliğine sahip olduğu için test ekipleri için de uygundur.

Ana Özellikler

Bu bir tarayıcılar arası test aracıdır

Hem web testi hem de Masaüstü uygulaması için tasarlanmıştır

Sürükle ve bırak sistemiyle birleştirebileceğiniz yapı taşlarına sahip bir görsel akış oluşturucuya sahiptir.

Aynı anda birçok testi çalıştırabilmeniz için büyük miktarda veriyi aynı anda yönetebilir.

LEAPWORK kimler için uygundur?

LEAPWORK, birçok bağlamda kullanılmak üzere tasarlandığından diğer kodsuz otomasyon test araçlarından farklıdır. Masaüstü, web ve mobil sürümleri olabilen bir uygulama tasarlıyorsanız, bu sizin için kodsuz test aracıdır.

hayalet müfettiş

Ghost Inspect, yeni başlayanlar veya deneyimsiz geliştiriciler için ideal bir test kapsamı aracıdır çünkü bir tarayıcı uzantısıyla kayıt ve oynatma testi oluşturmanıza olanak tanır. Deneyimli geliştiriciler, test süreçlerini optimize etmek isterlerse de kullanabilirler, bu da zamanı etkili kılar.

Ana Özellikler

Otomatik web sitesi izleme ve otomatik test oluşturma yoluyla sürekli test yapılmasını sağlar

Chrome ve Firefox ile çalışabilir (diğer tarayıcılarla uyumluluk geliştirilmektedir, yolda)

Ghost Inspector, Chrome ve Firefox uzantısı dışında, kodsuz bir düzenleyici sağlar: uzantı ile testler oluşturabilir ve bunları kodsuz düzenleyici aracılığıyla düzenleyebilirsiniz.

Ghost Inspector ayrıca uygun maliyetlidir: Ücretsiz deneme sürümü başlatabilir ve ardından hala piyasadaki en ucuzlar arasında yer alan premium sürümü satın almadan önce bir demo rezervasyonu yapabilirsiniz.

Ghost Inspector kimler için uygundur?

Belirtildiği gibi Ghost Inspector, bir tarayıcı uzantısından testler oluşturup çalıştırabileceğiniz için kodsuz test otomasyonu yolculuğunuzu son derece kolaylaştırabilir. Bununla birlikte, bu aracın kullanımını optimize etmek için doğal dil programlama ve minimum programlama arka planı konusunda hala biraz bilgi ve uzmanlığa sahipsiniz.

TestCraft

Bu, piyasada bulabileceğiniz en güçlü ve kapsamlı test otomasyon araçlarından biridir. Regresyon ve sürekli test için uygundur ve hem kaydetmeye hem de oynatmaya ve komut dosyalarını test etmeye izin verir. Özellikle test komut dosyaları, önceden kodlanmış ve daha sonra değiştirilebilen girdilerle birlikte gelir.

Ana Özellikler

Daha uygulama tamamlanmadan test senaryoları oluşturabilen önemli bir özelliğe sahiptir.

Hem test komut dosyalarını hem de kayıt ve oynatmayı destekler

Regresyon ve sürekli test için uygundur.

Öğeleri kaydedebilir ve farklı senaryolarda yeniden kullanabilirsiniz.

Test Yönetimi, Bildirim ve iletişim ve Sorun yönetimi gibi bazı çok kullanışlı yerleşik entegrasyonlar.

TestCraft kimler için uygundur?

TestCraft, basit projeler veya yeni başlayanlar için çok karmaşık olsa da, diğer tüm test senaryoları için uygundur. Tüm projeleriniz için kullanabileceğiniz tek kodsuz test aracıdır, bu nedenle profesyonel bir geliştiriciyseniz veya geliştirici olmayı hedefliyorsanız TestCraft'ı kullanmayı öğrenmelisiniz.

Ranorex Stüdyo

Ranorex Studio, en bilinen kodsuz test araçlarından biridir. En basit web uygulamasından en karmaşık masaüstü yazılımına kadar testleri otomatikleştirebildiği için hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller tarafından bilinir ve kullanılır. Ranorex Studio, C# gibi bazı standart programlama dillerini temel alıyor olsa da, bu araçla otomatik testler yapmak için bunları bilmenize veya kullanmanıza gerek yok çünkü size bir sürükle ve bırak kullanıcı arabirimi, yakalama ve yeniden oynatma aracı ve diğer özellikler sağlıyor. regresyon testinizi otomatikleştirmek için bir araya getirip kullanabilirsiniz. Ranorex Studio ile tarayıcılar arası testleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Ana Özellikler

Destek için geniş ve sağlam bir topluluğa güvenebilecek çok popüler kodsuz test aracı

Çapraz tarayıcı testi ve platformlar arası test kapsamı

Yeniden kullanılabilir test verisi komut dosyaları oluşturabilirsiniz (hatta yerleşik düzenleyiciyle değiştirebilirsiniz)

Bazı önemli entegrasyonlar mevcuttur: Azure DevOp, Bugzilla, Gi, TestRail, JIRA ve daha fazlası. Birbiriyle iyi entegre edilmiş bu araçlarla, tüm otomatik test araç zincirinizi tek bir yerden oluşturabilirsiniz.

Gelişmiş programlama uzmanlığı gerektirmez

Ranorex Studio kimler için uygundur?

Ranorex Studio, kodsuz test araçları arasında çok popüler çünkü uzmanlık düzeyi ve üzerinde çalıştıkları proje türü ne olursa olsun herkes onu kullanabilir. Bu, bu kodsuz test aracının ana gücü ve onu kodsuz test araçları panoramasında benzersiz kılan şeydir.

mükemmel

Perfecto, mobil ve web uygulamaları için bulut tabanlı otomatik bir test çözümüdür. Birden çok tarayıcıyı, işletim sistemini ve cihazı destekler ve hata sınıflandırmasıyla birlikte iyi ayrıntılı analizler sağlar (testi yapmak için işe alındıysanız bu son derece yararlı olabilir. Analitiği tartışmaları için işverenlerinize veya müşterilerinize gösterebilirsiniz. hareketlerinizi veya yaptığınız işi gösterin). Perfecto, testlerin bakım gerektirmeden çalışmasına izin veren önemli bir kendi kendini iyileştirme özelliğine sahiptir. Sürekli teste ihtiyacınız varsa, bu özellik hayatınızı değiştirir: işinizi çok daha sorunsuz hale getirir.

Ana Özellikler

Tarayıcılar arası kodsuz test aracı

AI güdümlü (otomatik test oluşturma desteklenir)

Bakım gerektirmeden sürekli test için kendi kendini iyileştirme özelliği

Web uygulaması ve mobil uygulama projelerine yönelik

Analitik ve raporlar

Perfecto kimler için uygundur?

Üzerinde çalıştığınız bir mobil uygulama veya web uygulamasında testler yapmanız gerekiyorsa Perfecto'yu kullanabilirsiniz. Farklı türde bir yazılım geliştiriyorsanız, bu sizin için uygun bir araç değildir çünkü özellikle bu tür bir projeye yöneliktir.

Sikuli

Sikuli, üzerinde çalışıyorsanız ve Grafiksel UI bileşenlerini optimize etmek istiyorsanız, kodsuz mükemmel bir test aracıdır. Otomatik Grafik Kullanıcı Arayüzü testlerini çalıştırmak için görüntü tanımayı kullanır. Sikuli'nin bilmeniz gereken önemli bir sınırlaması vardır: Testleri çalıştırırken grafiksel bir kullanıcı arayüzüne ihtiyaç duyar. Bu, testleri arka planda çalıştırabileceğiniz, sürekli testler çalıştıramayacağınız ve aynı anda birden fazla test çalıştıramayacağınız anlamına gelir.

Ana Özellikler

Kesinlikle Grafiksel UI bileşenleri testine yöneliktir

Çoklu veya sürekli testleri yönetemez

Çeşitli eylemleri kaydedebilir ve oynatabilir.

Sikuli kimler için uygundur?

Grafik Kullanıcı Arayüzü bileşenleri üzerinde çalışıyorsanız ve bunları optimize etmek istiyorsanız, bu araç tam size göre. Ancak projelerinizin diğer bileşenleri üzerinde testler yapmak için en az bir başka kodsuz test aracına ihtiyacınız olacağını asla unutmayın.

Neden kodsuz otomatik testi tercih etmelisiniz?

Artık kodsuz test araçlarını nasıl oluşturacağınızı bildiğinize göre, bunları neden seçmeniz gerektiğini tartışalım.

Kodsuz test araçlarını gerçekleştirmenin birçok avantajı vardır:

Kodsuz otomasyon testi daha az zaman alır. Ekip, testleri otomatikleştirmek ve çalıştırmak için çok az zaman ve çaba harcayabilir. Kodsuz otomasyon testi uygun maliyetlidir. Geliştirme sürecinin bu aşamasının maliyetleri, gerekli zaman ve çaba azaltılarak azaltılır. Kodsuz test otomasyon araçları, komut dosyasıyla yazılmış testlere kıyasla kusurlara daha az maruz kalır. Tıpkı kod yazan bir insan geliştiricinin hata yapabileceği gibi, test otomasyonunu manuel olarak komut dosyası yazarken de hata yapabilirler. Kodsuz otomasyon testi ile olası insan hatalarını denklemden çıkarırsınız. Kodsuz otomasyon testi, değiştirilmesi ve uyarlanması daha kolay olduğu için daha esnektir.

Bununla birlikte - komut dosyalarınızı test etmenin tüm amacı kusursuz koda sahip olduğundan - bu tür birinci sınıf kodu elde etmenin en etkili yolu, ilk etapta kodsuz araçları kullanmaktır. Bunun anlamı ne?

Test söz konusu olduğunda kodsuz olmanın avantajları

Bu paragrafta, ana uygulamanızı veya web sitenizi geliştirmek için kod içermeyen araçlar kullanırsanız, test aşamasının nasıl daha kolay hale geleceğine dikkatinizi çekmek istiyoruz. Mobil veya web uygulamanızı oluşturmak için AppMaster gibi kodsuz bir araç kullandığınızda, bildiğiniz gibi kodu manuel olarak yazmanız gerekmez. Aksine, kod otomatik olarak "arka planda" oluşturulur. Erişebilir ve düzenleyebilirsiniz, ancak bunu yapmanız gerekmez.

AppMaster'ı piyasadaki en çok tavsiye edilen kodsuz araçlardan biri yapan sebeplerden biri de kod kalitesidir. Ve yüksek kaliteli, verimli ve optimize edilmiş kod otomatik olarak oluşturulduğunda test edilmesi gerekmez. Otomatik araçlar, insanlarda olduğu gibi hatalara, dikkat dağınıklığına veya bilgi eksikliğine maruz kalmaz. İnsanlar hata yapabilir, ancak birinci sınıf otomatik araçlar yapmaz.

AppMaster otomatik bir kodsuz test aracı değildir, ancak test aşamasını atlamanıza veya son derece basit ve hızlı hale getirmenize izin verdiği için test araçlarını tartışan makalelerde yine de anılmayı hak ediyor. Amacınız, okul kılavuzlarınızda anlatıldığı gibi gelişim sürecinin her aşamasını kapsamak değildir; amacınız kusursuz ve verimli bir uygulama oluşturmaktır. Son bir zaman alıcı adımı atlayarak bu hedefe ulaşmanıza izin veren kodsuz bir araç varsa, onu kullanmalısınız. Ve AppMaster bu kodsuz araçtır.

Çözüm

Kodsuz otomasyon araçları, test süreçlerinizi hızlandırmak için size büyük bir yardım sağlayabilir. Bununla birlikte, web veya mobil uygulamanızı oluşturmak için AppMaster gibi kodsuz bir araç kullanarak geliştirme sürecinizi yukarı akış yönünde optimize edebilirsiniz. AppMaster, daha fazla optimizasyon gerektirmeyen bir şekilde sizin için yüksek kaliteli, verimli ve sorunsuz kod ürettiğinden, AppMaster'ı kullanmak test ihtiyacını neredeyse sıfıra indirir.