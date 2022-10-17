随着科技的发展，我们正在见证行业的一些变化。其中最明显的一点是软件的重要性日益增加。从仅限于用户在他们的计算机上安装的程序，软件现在无处不在；它在我们的日常生活中变得至关重要。该软件在我们的智能手机中运行，让我们每天使用的服务得以运行。它让我们可以购买火车票，在我们最喜欢的餐厅预订餐桌，并在我们的洗碗机上设置生态洗涤。

随着软件变得越来越重要，它必须变得越来越安全。因此，软件测试变得更加先进，今天它已成为我们所谓的软件开发的重要组成部分。非常重要的是，在开发行业寻求职业的人们可以专注于他们的测试能力，并在这个狭窄而具体的领域建立自己的职业生涯。特别是，软件开发行业的整个部门都致力于创建自动化测试平台或工具。

我们正在见证测试自动化领域的变化：随着技术和编程的民主化，如今程序员、公民开发人员和普通用户更容易创建测试自动化工具。这主要是因为无代码工具可用于开发无代码测试自动化工具。在本文中，我们将深入探讨无代码测试自动化工具；我们还列出了 2022 年顶级无代码测试自动化工具的有用列表。

测试自动化的转型

什么是代码测试？

在大多数情况下，当您开发软件时，特别是如果您手动编写脚本（用一种或多种编程语言编写每一行代码），您需要检查它以确保它可以正常工作、稳定并且是安全的。性能测试可以是自动或手动测试。

手动 QA测试人员需要开发人员，通常是原始开发团队之外的开发人员（开发人员或具有新眼光的团队！），检查整个代码脚本以发现每一个可能的错误，并找到更流畅和更有效地改进脚本的方法。测试人员还可以创建手动测试脚本来运行并自动通过整个代码。但是有一种方法可以使整个过程自动化并使其无代码。

自动性能测试可以通过脚本的不同方面，可以多次运行，也可以是连续的。自动测试工具会自动检查脚本的每一行，发现错误、冗余等。当然，自动测试是用软件完成的，也就是用特定的自动测试软件工具来完成。

无代码自动化测试

您可能已经知道，软件开发行业正在朝着无代码方向发展。随着无代码平台变得越来越高性能，开发人员不再需要手动编写每一行代码，但他们可以使用带有可视模板和预构建块的用户友好界面来组装和创建他们的软件拖放系统。使用这种方法，不需要高级编程技能，并且测试阶段变得更加顺畅和快捷。无代码是一种甚至应用于测试的方法。无代码自动化测试正在改变软件检查的世界，让越来越多的人更容易使用它。

什么是无代码自动化测试？

通过无代码自动化测试，开发人员无需使用代码脚本也无需高级编程技能即可执行数据驱动测试。就像您可以使用无代码工具开发移动应用程序或网站应用程序一样，您可以使用它们来创建无代码自动化测试工具，使用来自合适的无代码工具的预构建模板和软件块。

正如我们即将发现的那样，合适的无代码测试创作工具是那些具有一些重要功能的工具，除了使平台用户友好和可访问之外，还提供记录和回放、人工智能技术的集成（尤其是机器学习） )、更低的维护成本，可能还有专用模板。

顶级无代码自动化测试工具

卡塔隆工作室

2020 年，Katalon Studio 跻身顶级无代码自动化测试工具之列，其质量和受欢迎程度在近两年均保持在前列。它在开发人员中如此受欢迎的一个方面是它的多功能性：您可以使用它来测试在不同平台上创建的软件：桌面、移动、Web、 API和应用程序。它也是市场上用户最友好的工具之一：推荐给 QA 工程师和初学者（学习曲线可能相当快）。

主要特点

它需要零或非常低的编程技能；

支持桌面、网站、移动端测试和API测试；

它有一些有趣的内置插件；

包括录制和播放功能；

全面的报告功能；

它包括内置模板、测试用例库、对象存储库和关键字。

Katalon Studio最适合谁

如果您正在创建跨平台应用程序，Katalon Studio 是您的自动化测试工具。例如，如果您正在创建一个带有移动设备（应用程序）版本的 Web 应用程序，那么这对您来说是一个完美的工具，因为您可以使用它来通过两个脚本运行测试。

测试

Testim 是一个非常强大的自动化测试工具，因为它是基于人工智能的。它不仅可以执行最具挑战性的测试，而且——多亏了人工智能——它能够捕捉 AUT（被测应用程序）中的变化以自动生成测试并自动运行它们。使用 Testim，您可以显着减少花在高级测试脚本、创建和性能上的时间。

主要特点

它是基于人工智能/机器学习的

它通过自动创建自动化测试并运行它们来支持解释性测试

时间有效

它可以与协作工具集成，以便团队以最有效的方式管理 AUT 上的测试执行阶段

它可以通过多种方式根据您的特定需求进行定制，使其变得非常灵活和通用

它不需要高级编码技能

Testim 适合哪些人群？

Testim 是理想的无代码测试自动化解决方案，适用于：

从事需要经常或持续执行测试的复杂项目的开发人员：使用 Testim，测试管理变得自动化，您可以专注于继续开发您的应用程序。

团队。集成使协作更容易。不同的团队成员可以在同一个项目的不同分支上工作，并在他们的分支中执行测试，而不会干扰其他成员的工作。

梅布尔

Mabel 是一个记录和回放的无代码测试自动化工具。记录和回放无代码测试自动化工具是一种自动化测试，它记录用户的活动（一条记录）然后模仿它（回放）。例如，如果您在网站上工作，您可以使用 Mabel 手动记录用户旅程。然后，该工具（记录了您在网站上的操作）会回放在网站上运行测试的用户场景。

主要特点

这是一个记录和回放跨浏览器测试（您可以使用 Chrome 扩展程序记录您的测试，但您可以使用任何其他浏览器、Firefox、Edge 或 Safari 运行它们）。

这是一个可重复使用的流程功能，可让您存储记录的测试以供将来使用

它没有众包测试，通常用于强调 AUT 以最好地对其进行优化。

它不需要高级编码技能

美宝适合哪些人？

如果您正在创建一个针对受众或客户的应用程序，那么您希望使用记录和回放无代码自动化测试工具来执行测试。它非常适合检查用户与您的网站或应用程序交互时是否没有错误以及导航是否顺畅。

但是，如果您的应用程序面向非常广泛的受众，您可能希望选择随众包测试一起提供的无代码测试自动化工具，以对您的应用程序施加压力并确保它能够处理预期的流量。

云质量检查

顾名思义，Could QA 是一个基于云的无代码测试工具。它是一个记录和回放无代码工具，带有一个有趣的报告工具，可以自动创建和安排回归测试执行。这种类型的无代码测试工具的主要优点是，基于云，它需要最少的设置时间和精力。

主要特点

基于云的测试执行工具

它需要最少的设置

它可以并行运行许多（数千个）测试

它允许重用测试组件以进一步优化测试管理

Cloud QA 适合哪些人？

如果您需要记录和回放类型的无代码测试工具，特别是如果您对复杂的自动化测试和相关工具没有深入的了解或经验，Cloud QA 适合您的测试过程。这是因为这个无代码测试工具需要最少的设置，因此对于初学者来说更容易使用。

飞跃工作

LEAPWORK 也是一个基于云的自动化测试工具，其特点是它支持多种形式的应用程序和平台：从 Windows 软件到 Web 应用程序再到 SAP 测试。它也适用于测试团队，因为它具有许多测试管理和协作功能，可以在多人从事同一个项目时加快流程。

主要特点

这是一个跨浏览器测试工具

它专为 Web 测试和桌面应用程序而设计

它具有一个可视化流程构建器，其中包含您可以使用拖放系统组装的构建块。

它可以同时管理大量数据，以便您可以同时运行多个测试。

LEAPWORK适合哪些人？

LEAPWORK 与其他无代码自动化测试工具不同，因为它旨在用于多种环境。如果您正在设计一个可以具有桌面、Web 和移动版本的应用程序，那么这是适合您的无代码测试工具。

幽灵督察

Ghost Inspect 是初学者或缺乏经验的开发人员的理想测试覆盖工具，因为它允许您使用浏览器扩展创建记录和回放测试。如果有经验的开发人员想要优化他们的测试过程，他们也可以使用它，使其时间有效。

主要特点

它允许通过自动化网站监控和自动化测试生成进行持续测试

它可以与 Chrome 和 Firefox 一起使用（与其他浏览器的兼容性正在开发中，并且正在开发中）

除了 Chrome 和 Firefox 扩展之外，Ghost Inspector 还提供了无代码编辑器：您可以使用扩展创建测试并通过无代码编辑器进行编辑

Ghost Inspector 也具有成本效益：您可以开始免费试用，然后预订演示，然后再购买仍然是市场上最便宜的高级版本。

幽灵探员适合哪些人？

如前所述，Ghost Inspector 可以让您的无代码测试自动化之旅变得非常轻松，因为您可以从浏览器扩展程序创建和运行测试。但是，您仍然具有自然语言编程和最低编程背景的一些知识和专业知识，可以优化此工具的使用。

测试工艺

这是您可以在市场上找到的最强大、最全面的测试自动化工具之一。它适用于回归和连续测试，并允许录制和回放以及测试脚本。尤其是测试脚本，带有已经编码并且可以在之后修改的输入。

主要特点

它有一个重要的特性，可以在应用程序完成之前生成测试场景。

它同时支持测试脚本和记录和回放

它适用于回归和连续测试。

您可以记录元素并在不同的场景中重复使用它们

一些非常有用的内置集成，例如测试管理、通知和通信以及问题管理。

TestCraft 适合谁？

虽然 TestCraft 对于简单的项目或初学者来说可能过于复杂，但它适用于所有其他测试场景。它是一款可用于所有项目的无代码测试工具，因此，如果您是专业开发人员或打算成为一名开发人员，您应该学习使用 TestCraft。

Ranorex 工作室

Ranorex Studio 是最著名的无代码测试工具之一。初学者和专业人士都知道并使用它，因为它可以自动测试最简单的网络应用程序到最复杂的桌面软件。虽然 Ranorex Studio 基于 C# 等一些标准编程语言，但您无需了解或使用它们即可使用此工具运行自动化测试，因为它为您提供拖放用户界面、捕获和回放工具以及其他功能您可以组装并使用它来自动化您的回归测试。您可以使用 Ranorex Studio 轻松提供跨浏览器测试。

主要特点

非常流行的无代码测试工具，可以依靠广泛而可靠的社区提供支持

跨浏览器测试和跨平台测试覆盖

您可以生成可重用的测试数据脚本（甚至可以使用内置编辑器进行修改）

一些重要的集成可用：Azure DevOp、Bugzilla、Gi、TestRail、 JIRA等。借助这些工具之间的良好集成，您可以从一个地方构建整个自动化测试工具链。

它不需要高级编程专业知识

Ranorex Studio 适合哪些人？

Ranorex Studio 在无代码测试工具中如此受欢迎，因为任何人都可以使用它，无论他们的专业水平和他们正在从事的项目类型如何。这是这个无代码测试工具的主要优势，也是它在无代码测试工具全景中的独特之处。

完美的

Perfecto 是一种基于云的移动和 Web 应用程序自动化测试解决方案。它支持多种浏览器、操作系统和设备，并提供带有错误分类的详细分析（如果您被聘请进行测试，这将非常有用。您可以将分析显示给您的雇主或客户进行讨论你的动作或展示你所做的工作）。 Perfecto 有一个重要的自我修复功能，可以让测试在没有维护的情况下运行。如果您需要持续测试，这方面将改变生活：它使您的工作更加顺畅。

主要特点

跨浏览器无代码测试工具

人工智能驱动（支持自动测试生成）

自我修复功能，无需维护即可连续测试

针对 Web 应用程序和移动应用程序项目

分析和报告

Perfecto 适合哪些人群？

如果您需要在您正在开发的移动应用程序或 Web 应用程序上运行测试，您可以使用 Perfecto。如果您正在开发不同类型的软件，那么这不是适合您的工具，因为它专门针对此类项目。

西库里

如果您正在研究并希望优化图形 UI 组件，Sikuli 是完美的无代码测试工具。它使用图像识别来运行自动化的图形用户界面测试。 Sikuli 有一个您需要注意的重要限制：它在运行测试时需要图形用户界面。这意味着你可以在后台运行测试，你不能运行连续的测试，你不能同时运行多个测试。

主要特点

严格针对图形化 UI 组件测试

它无法管理多个或连续测试

它可以记录和回放各种动作。

思库丽适合哪些人群？

如果您正在处理图形用户界面组件并想要优化它们，那么这就是您的工具。但永远不要忘记，您至少需要一个其他无代码测试工具才能在项目的其他组件上运行测试。

为什么要选择无代码自动化测试？

现在您知道如何创建无代码测试工具了，让我们讨论一下为什么应该选择它们。

执行无代码测试工具有很多优点：

无代码自动化测试耗时更少。团队可以在自动化和运行测试上花费很少的时间和精力。 无代码自动化测试具有成本效益。通过减少所需的时间和精力，可以降低开发过程这一阶段的成本。 与脚本测试相比，无代码测试自动化工具受缺陷影响较小。就像编写代码的人类开发人员会犯错误一样，他们在手动编写测试自动化脚本时也会犯错误。 通过无代码自动化测试，您可以消除等式中可能出现的人为错误。 无代码自动化测试更灵活，因为它更容易改变和适应。

这就是说——因为测试你的脚本的重点是拥有完美的代码——获得这种顶级代码的最有效方法是首先使用无代码工具。这是什么意思？

无代码在测试方面的优势

在本段中，我们希望将您的注意力集中在如果您使用无代码工具来开发您的主要应用程序或网站，测试阶段如何变得更容易。如您所知，当您使用 AppMaster 等无代码工具创建移动或 Web 应用程序时，您无需手动编写代码。相反，代码是“在后台”自动创建的。您可以访问和编辑它，但您不需要这样做。

使 AppMaster 成为市场上最受推荐的无代码工具之一的原因之一是其代码质量。当自动创建高质量、高效和优化的代码时，它不需要测试。自动工具不会像人类那样容易出错、分心或缺乏知识。人类会犯错，但高级自动化工具不会。

AppMaster 不是一个自动化的无代码测试工具，但它仍然值得在讨论测试工具的文章中提及，因为它允许您跳过测试阶段或使其变得非常简单和快速。您的目标不是像学校手册中解释的那样涵盖开发过程的每个阶段；您的目标是创建一个完美而高效的应用程序。如果有一个无代码工具可以让您通过跳过最后一个耗时的步骤来实现此目标，那么您应该利用它。而 AppMaster 就是这个无代码工具。

结论

无代码自动化工具可以帮助您加快测试过程。但是，您可以通过使用像 AppMaster 这样的无代码工具来构建您的 Web 或移动应用程序来优化您的上游开发过程。使用 AppMaster 将测试需求减少到几乎为零，因为 AppMaster 以不需要进一步优化的方式为您生成高质量、高效和流畅的代码。