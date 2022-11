Con lo sviluppo della tecnologia, stiamo assistendo ad alcuni cambiamenti nel settore. Uno dei più evidenti è la crescente importanza del software. Da un tempo limitato ai programmi che gli utenti avevano sui loro computer, il software è ora ovunque; sta diventando essenziale nella nostra vita quotidiana. Il software viene eseguito nei nostri smartphone e consente di attivare i servizi che utilizziamo quotidianamente. Ci permette di acquistare un biglietto del treno, di prenotare un tavolo al nostro ristorante preferito e di impostare il lavaggio ecologico della nostra lavastoviglie.

Poiché il software diventa sempre più importante, deve diventare sempre più sicuro. I test del software sono quindi diventati più avanzati e oggi costituiscono una parte importante del cosiddetto sviluppo del software. È così importante che le persone che cercano una carriera nel settore dello sviluppo possano concentrarsi sulle loro capacità di testing e costruire la loro carriera in questo campo ristretto e specifico. In particolare, esiste un intero settore dell'industria dello sviluppo software dedicato alla creazione di piattaforme o strumenti di test automatizzati.

Stiamo assistendo a un cambiamento nel settore dell'automazione dei test: con la democratizzazione della tecnologia e della programmazione, oggi è più facile per i programmatori, i cittadini sviluppatori e gli utenti comuni creare uno strumento di automazione dei test. Questo avviene soprattutto grazie agli strumenti no-code che possono essere utilizzati per sviluppare strumenti di automazione dei test senza codice. In questo articolo esploreremo in dettaglio gli strumenti di automazione dei test no-code, includendo anche un utile elenco dei migliori strumenti di automazione dei test no-code del 2022.

La trasformazione dell'automazione dei test

Che cos'è il test del codice?

Nella maggior parte dei casi, quando si sviluppa un software, soprattutto se lo script è stato scritto manualmente (scrivendo ogni singola riga di codice in uno o più linguaggi di programmazione), è necessario verificarlo per assicurarsi che funzioni, sia stabile e sicuro. Il test delle prestazioni può essere automatico o manuale.

I testerQA manuali richiedono allo sviluppatore, di solito esterno al team di sviluppo originale (uno sviluppatore o un team con occhi nuovi!), di esaminare l'intero script di codice per individuare ogni possibile errore e trovare modi per migliorare lo script in modo più fluido ed efficiente. Il tester potrebbe anche creare degli script di test manuali da eseguire e analizzare automaticamente l'intero codice. Ma esiste un modo per automatizzare l'intero processo e renderlo privo di codice.

I test automatici delle prestazioni possono esaminare diversi aspetti dello script, possono essere eseguiti più volte e possono anche essere continui. Gli strumenti di test automatici esaminano automaticamente ogni riga dello script, individuando errori, ridondanze e altro ancora. Naturalmente, i test automatici vengono eseguiti con il software, cioè con strumenti software specifici per i test automatici.

Test automatici senza codice

Come probabilmente già sapete, l'industria dello sviluppo del software sta cambiando in direzione del no-code. Con le piattaforme no-code che diventano sempre più performanti, gli sviluppatori non hanno più bisogno di scrivere manualmente ogni singola riga di codice, ma possono utilizzare un'interfaccia user-friendly con modelli visivi e blocchi precostituiti per assemblare e creare il loro software con il semplice sistema drag-and-drop. Con questo approccio, non sono richieste competenze avanzate di programmazione e la fase di test diventa più fluida e veloce. Il no-code è un approccio che si sta applicando anche al testing. I test automatici senza codice stanno cambiando il mondo della verifica del software, rendendolo più accessibile a un numero sempre maggiore di persone.

Che cos'è il test automatico senza codice?

Con i test automatizzati codeless, gli sviluppatori possono eseguire test guidati dai dati senza utilizzare script di codice e senza la necessità di competenze di programmazione avanzate. Proprio come si possono usare gli strumenti no-code per sviluppare un'applicazione mobile o un sito web, è possibile utilizzarli per creare uno strumento di test automatizzato senza codice utilizzando modelli e blocchi software precostituiti da strumenti no-code adatti.

Gli strumenti di creazione di test no-code adatti, come stiamo per scoprire, sono quelli con alcune caratteristiche significative che, oltre a rendere la piattaforma facile da usare e accessibile, forniscono anche la registrazione e la riproduzione, l'integrazione di tecnologie Ai (Machine Learning in particolare), una minore manutenzione e, possibilmente, modelli dedicati.

I migliori strumenti di testing automatico senza codice

Katalon Studio

Nel 2020, Katalon Studio è stato classificato tra i migliori strumenti di testing automatico senza codice e la sua qualità e popolarità sono rimaste al top negli ultimi due anni. Un aspetto che lo rende così popolare tra gli sviluppatori è la sua versatilità: è possibile utilizzarlo per testare software creato su e per diverse piattaforme: desktop, mobile, web, APIe applicazioni. È anche uno degli strumenti più facili da usare sul mercato: è consigliato agli ingegneri QA e ai principianti (la curva di apprendimento può essere piuttosto rapida).

Caratteristiche principali

Richiede zero o pochissime competenze di programmazione;

Supporta i test su desktop, siti web, dispositivi mobili e API;

Dispone di alcuni interessanti plugin integrati;

Include funzioni di registrazione e riproduzione;

Funzioni di reporting complete;

Include modelli integrati, librerie di test-case, archivi di oggetti e parole chiave.

Per chi è più adatto Katalon Studio

Se si creano applicazioni multipiattaforma, Katalon Studio è lo strumento di test automatico ideale. Se, ad esempio, state creando un'applicazione web con la sua versione per dispositivi mobili (app), questo è lo strumento perfetto per voi perché potete usarlo per eseguire i test attraverso entrambi gli script.

Testim

Testim è uno strumento di automazione dei test estremamente potente perché basato sull'intelligenza artificiale. Non solo è in grado di eseguire i test più impegnativi, ma - grazie all'intelligenza artificiale - è in grado di catturare i cambiamenti nell'AUT (l'applicazione sotto test) per generare automaticamente i test ed eseguirli automaticamente. Con Testim, è possibile ridurre in modo significativo il tempo dedicato agli script di test avanzati, alla creazione e alle prestazioni.

Caratteristiche principali

È basato sull'intelligenza artificiale e sull'apprendimento automatico

Supporta i test esplicativi creando automaticamente test automatizzati ed eseguendoli.

È efficace in termini di tempo

Può essere integrato con strumenti di collaborazione, in modo che il team possa gestire la fase di esecuzione dei test sull'AUT nel modo più efficiente.

Può essere personalizzato per le vostre esigenze specifiche in molti modi, in modo da diventare estremamente flessibile e versatile

Non richiede competenze avanzate di codifica

Per chi è adatto Testim?

Testim è la soluzione di automazione dei test senza codice ideale per:

Sviluppatori che lavorano su progetti complessi e che hanno bisogno di eseguire test spesso o continuamente: con Testim, la gestione dei test diventa automatica e voi potete concentrarvi sullo sviluppo della vostra applicazione.

Squadre. Le integrazioni facilitano la collaborazione. I diversi membri del team possono lavorare su rami diversi dello stesso progetto ed eseguire i test nel proprio ramo senza interferire con il lavoro degli altri membri.

Mabel

Mabel è uno strumento per l'automazione dei test senza codice. Gli strumenti di automazione dei test record e playback no-code sono un tipo di test automatizzato che registra l'attività dell'utente (record) e poi la imita (playback). Se, ad esempio, state lavorando a un sito web, potete usare Mabel per registrare manualmente il percorso di un utente. Poi, lo strumento - che ha registrato le vostre azioni sul sito web - riproduce lo scenario dell'utente eseguendo dei test sul sito web.

Caratteristiche principali

È un test cross-browser di registrazione e riproduzione (è possibile registrare i test con un'estensione di Chrome, ma poi è possibile eseguirli con qualsiasi altro browser, Firefox, Edge o Safari).

È una funzione di flusso riutilizzabile che consente di memorizzare i test registrati per un uso futuro.

Non prevede test in crowdsourcing, che di solito vengono utilizzati per stressare l'AUT e ottimizzarla al meglio.

Non richiede competenze avanzate di codifica

Per chi è adatto Mabel?

Se state creando un'applicazione destinata a un pubblico o a dei clienti, allora volete eseguire dei test con uno strumento di test di automazione senza codice, che registra e riproduce. È l'ideale per verificare che non ci siano errori durante l'interazione dell'utente con il sito web o l'applicazione e che la navigazione sia fluida.

Se, invece, la vostra applicazione è destinata a un pubblico molto vasto, potreste optare per uno strumento di automazione dei test senza codice che preveda test in crowdsourcing per stressare la vostra applicazione e assicurarvi che sia in grado di gestire la quantità di traffico prevista.

Cloud QA

Come suggerisce il nome, Could QA è uno strumento di test senza codice basato sul cloud. Si tratta di uno strumento di registrazione e riproduzione senza codice con un interessante strumento di reporting che può creare e programmare automaticamente l'esecuzione di test di regressione. Il vantaggio principale di questo tipo di strumento di test senza codice è che, essendo basato sul cloud, richiede tempi e sforzi minimi di configurazione.

Caratteristiche principali

Strumento di esecuzione dei test basato sul cloud

Richiede una configurazione minima

Può eseguire molti (migliaia) test in parallelo

Permette il riutilizzo dei componenti di test per ottimizzare ulteriormente la gestione dei test.

Per chi è adatto Cloud QA?

Cloud QA è adatto al vostro processo di test se avete bisogno di uno strumento di test senza codice di tipo "record and playback" e, soprattutto, se non avete una profonda conoscenza o esperienza di test automatizzati complessi e dei relativi strumenti. Infatti, questo strumento di test senza codice richiede una configurazione minima e può essere quindi più facile da usare per un principiante.

LAVORO LEAP

Anche LEAPWORK è uno strumento di test di automazione basato sul cloud e la sua particolarità è che supporta molte forme di applicazioni e piattaforme: dai software Windows alle applicazioni web fino ai test SAP. È adatto anche ai team di testing, perché dispone di molte funzioni di gestione dei test e di collaborazione che possono accelerare il processo quando più persone lavorano allo stesso progetto.

Caratteristiche principali

È uno strumento di test cross-browser

È progettato sia per il test del Web che per le applicazioni Desktop

È dotato di un costruttore di flussi visivi con blocchi di costruzione che possono essere assemblati con un sistema drag-and-drop.

È in grado di gestire contemporaneamente enormi quantità di dati, in modo da poter eseguire molti test allo stesso tempo.

Per chi è adatto LEAPWORK?

LEAPWORK è diverso da altri strumenti di test di automazione senza codice perché è stato progettato per essere utilizzato in molti contesti. Se state progettando un'applicazione che può avere versioni desktop, web e mobile, questo è lo strumento di test senza codice che fa per voi.

Ghost Inspector

Ghost Inspect è lo strumento di copertura dei test ideale per i principianti o gli sviluppatori inesperti, perché consente di creare un record e di riprodurre i test con un'estensione del browser. Anche gli sviluppatori esperti possono utilizzarlo se vogliono ottimizzare il loro processo di test, rendendolo efficace in termini di tempo.

Caratteristiche principali

Permette di eseguire test continui attraverso il monitoraggio automatico del sito web e la generazione automatica di test.

Può funzionare con Chrome e Firefox (la compatibilità con altri browser è in fase di sviluppo ed è in arrivo).

Oltre all'estensione per Chrome e Firefox, Ghost Inspector fornisce un editor senza codice: è possibile creare i test con l'estensione e modificarli attraverso l'editor senza codice.

Ghost Inspector è anche conveniente: è possibile avviare una prova gratuita e poi prenotare una demo prima di acquistare la versione premium, che è ancora tra le più economiche del mercato.

Per chi è adatto Ghost Inspector?

Come già detto, Ghost Inspector può rendere il vostro viaggio nell'automazione dei test senza codice estremamente facile, perché potete creare ed eseguire i test da un'estensione del browser. Tuttavia, per ottimizzare l'uso di questo strumento è necessario avere una certa conoscenza e competenza della programmazione in linguaggio naturale e un minimo di background di programmazione.

TestCraft

È uno degli strumenti di automazione dei test più potenti e completi che si possano trovare sul mercato. È adatto per i test di regressione e continui e consente sia la registrazione che la riproduzione di script di test. Gli script di test, in particolare, sono dotati di input già codificati che possono essere modificati in seguito.

Caratteristiche principali

Ha un'importante caratteristica: può generare scenari di test anche prima che l'applicazione sia completa.

Supporta sia gli script di test che la registrazione e la riproduzione.

È adatto per i test di regressione e continui.

È possibile registrare elementi e riutilizzarli in scenari diversi.

Alcune integrazioni integrate molto utili, come la gestione dei test, le notifiche e le comunicazioni e la gestione dei problemi.

Per chi è adatto TestCraft?

Sebbene TestCraft possa essere troppo complesso per progetti semplici o per un principiante, è adatto a qualsiasi altro scenario di test. È l'unico strumento di test senza codice che potete usare per tutti i vostri progetti, quindi se siete uno sviluppatore professionista o state puntando a diventarlo, dovreste imparare a usare TestCraft.

Ranorex Studio

Ranorex Studio è uno dei più noti strumenti di test senza codice. È conosciuto e utilizzato sia dai principianti che dai professionisti perché è in grado di automatizzare i test per la più semplice applicazione web fino al più complicato software desktop. Anche se Ranorex Studio si basa su alcuni linguaggi di programmazione standard come C#, non è necessario conoscerli o utilizzarli per eseguire test automatizzati con questo strumento, perché offre un'interfaccia utente drag & drop, uno strumento di cattura e replay e altre funzioni che si possono assemblare e utilizzare per automatizzare i test di regressione. Con Ranorex Studio è possibile eseguire facilmente test cross-browser.

Caratteristiche principali

Strumento di test senza codice molto popolare, che può contare su un'ampia e solida comunità di supporto.

Test cross-browser e copertura di test multipiattaforma

È possibile generare script di dati di test riutilizzabili (che possono anche essere modificati con l'editor integrato)

Sono disponibili alcune importanti integrazioni: Azure DevOp, Bugzilla, Gi, TestRail, JIRA e altre ancora. Grazie a questi strumenti ben integrati tra loro, è possibile costruire l'intera catena di strumenti di test automatizzati da un'unica postazione.

Non richiede competenze avanzate di programmazione

Per chi è adatto Ranorex Studio?

Ranorex Studio è così popolare tra gli strumenti di test senza codice perché chiunque può utilizzarlo, indipendentemente dal livello di competenza e dal tipo di progetto a cui sta lavorando. Questo è il principale punto di forza di questo strumento di test senza codice e ciò che lo rende unico nel panorama degli strumenti di test senza codice.

Perfecto

Perfecto è una soluzione di testing automatizzato basata su cloud per applicazioni mobili e web. Supporta diversi browser, sistemi operativi e dispositivi e fornisce analisi ben dettagliate con classificazione degli errori (questo può essere estremamente utile se siete stati assunti per eseguire i test. Potete mostrare le analisi ai vostri datori di lavoro o clienti per discutere le vostre mosse o mostrare il lavoro che avete fatto). Perfecto ha un'importante funzione di auto-guarigione che consente di eseguire i test senza manutenzione. Se avete bisogno di test continui, questo aspetto vi cambia la vita: rende il vostro lavoro molto più fluido.

Caratteristiche principali

Strumento di test cross-browser senza codice

Ai-driven (supporto alla generazione automatica di test)

Funzione di auto-guarigione per test continui senza manutenzione

Destinato a progetti di applicazioni web e app mobili

Analisi e report

Per chi è adatto Perfecto?

Potete usare Perfecto se avete bisogno di eseguire test su un'applicazione mobile o web a cui state lavorando. Se state sviluppando un altro tipo di software, non è lo strumento che fa per voi perché è specificamente rivolto a questo tipo di progetto.

Sikuli

Sikuli è lo strumento di test senza codice perfetto se state lavorando e volete ottimizzare i componenti dell'interfaccia grafica. Utilizza il riconoscimento delle immagini per eseguire test automatizzati dell'interfaccia grafica. Sikuli ha un'importante limitazione di cui dovete essere consapevoli: ha bisogno di un'interfaccia utente grafica durante l'esecuzione dei test. Ciò significa che non è possibile eseguire test in background, non è possibile eseguire test continui e non è possibile eseguire più test contemporaneamente.

Caratteristiche principali

È strettamente rivolto ai test dei componenti dell'interfaccia utente grafica.

Non può gestire test multipli o continui

Può registrare e riprodurre varie azioni.

Per chi è adatto Sikuli?

Se lavorate su componenti di interfaccia grafica e volete ottimizzarli, questo è lo strumento che fa per voi. Ma non dimenticate che avrete bisogno di almeno un altro strumento di test senza codice per eseguire test sugli altri componenti del vostro progetto.

Perché scegliere i test automatici senza codice?

Ora che sapete come creare strumenti di test senza codice, parliamo del perché dovreste sceglierli.

Ci sono molti vantaggi nell'utilizzare strumenti di test senza codice:

I test di automazione senza codice richiedono meno tempo. Il team può dedicare poco tempo e fatica all'automazione e all'esecuzione dei test. I test di automazione senza codice sono economicamente vantaggiosi. I costi di questa fase del processo di sviluppo si riducono grazie alla riduzione dei tempi e degli sforzi necessari. Gli strumenti di automazione dei test senza codice sono meno soggetti a difetti rispetto ai test con script. Proprio come uno sviluppatore umano che scrive codice può commettere errori, può farlo anche quando scrive manualmente l'automazione dei test. Con i test di automazione senza codice, si eliminano i possibili errori umani dall'equazione. I test di automazione senza codice sono più flessibili perché è più facile modificarli e adattarli.

Detto questo, poiché l'obiettivo di testare gli script è avere un codice impeccabile, il modo più efficiente per ottenere questo tipo di codice di prima qualità è utilizzare strumenti no-code. Che cosa significa?

I vantaggi del no-code quando si parla di test

In questo paragrafo vorremmo concentrare la vostra attenzione su come la fase di testing diventi più semplice se utilizzate strumenti no-code per sviluppare la vostra applicazione principale o il vostro sito web. Quando si utilizza uno strumento no-code come AppMaster per creare un'applicazione mobile o web, come sapete, non è necessario scrivere il codice manualmente. Al contrario, il codice viene creato automaticamente "in background". È possibile accedervi e modificarlo, ma non è necessario farlo.

Uno dei motivi che rendono AppMaster uno degli strumenti no-code più consigliati sul mercato è la qualità del codice. Quando il codice di alta qualità, efficiente e ottimizzato viene creato automaticamente, non ha bisogno di essere testato. Gli strumenti automatici non sono soggetti a errori, distrazioni o mancanza di conoscenza come accade agli esseri umani. Gli esseri umani possono commettere errori, ma gli strumenti automatici di alto livello no.

AppMaster non è uno strumento di test automatico senza codice, ma merita comunque di essere citato negli articoli che parlano di strumenti di test perché consente di saltare la fase di test o di renderla estremamente semplice e veloce. Il vostro obiettivo non è coprire ogni fase del processo di sviluppo come viene spiegato nei manuali scolastici; il vostro obiettivo è creare un'applicazione impeccabile ed efficiente. Se esiste uno strumento no-code che vi permette di raggiungere questo obiettivo saltando un'ultima fase che richiede molto tempo, dovreste sfruttarlo. AppMaster è questo strumento no-code.

Conclusione

Gli strumenti di automazione senza codice possono darvi una grossa mano a velocizzare i processi di test. Tuttavia, potete ottimizzare il vostro processo di sviluppo a monte, utilizzando uno strumento no-code come AppMaster per costruire la vostra applicazione web o mobile. L'uso di AppMaster riduce quasi a zero la necessità di eseguire test, perché AppMaster genera codice di alta qualità, efficiente e scorrevole, senza bisogno di ulteriori ottimizzazioni.