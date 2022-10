Mit der Entwicklung der Technologie erleben wir einige Veränderungen in der Branche. Einer der offensichtlichsten ist die wachsende Bedeutung von Software. Von der Beschränkung auf Programme, die Benutzer auf ihren Computern hatten, ist Software jetzt überall; es wird in unserem täglichen Leben unentbehrlich. Die Software läuft in unseren Smartphones und lässt die Dienste, die wir täglich nutzen, los. Damit können wir ein Zugticket kaufen, einen Tisch in unserem Lieblingsrestaurant reservieren und die Öko-Waschmaschine auf unsere Spülmaschine stellen.

Da Software immer wichtiger wird, muss sie immer sicherer werden. Das Testen von Software ist daher fortgeschrittener geworden und ist heute ein großer Teil dessen, was wir Softwareentwicklung nennen. Es ist so wichtig, dass sich Menschen, die eine Karriere in der Entwicklungsbranche anstreben, auf ihre Testfähigkeiten konzentrieren und ihre Karriere in diesem engen und spezifischen Bereich aufbauen können. Insbesondere gibt es einen ganzen Sektor der Softwareentwicklungsbranche, der sich der Erstellung automatisierter Testplattformen oder -tools widmet.

Wir erleben einen Wandel im Testautomatisierungssektor: Mit der Demokratisierung von Technologie und Programmierung ist es für Programmierer, Bürgerentwickler und normale Benutzer heute einfacher, ein Testautomatisierungstool zu erstellen. Dies geschieht hauptsächlich wegen und dank No-Code- Tools, die zur Entwicklung von Codeless-Testautomatisierungstools verwendet werden können. In diesem Artikel werden wir No-Code-Testautomatisierungstools im Detail untersuchen; Wir fügen auch eine nützliche Liste der besten No-Code-Testautomatisierungstools im Jahr 2022 hinzu.

Die Transformation der Testautomatisierung

Was ist Codetesten?

In den meisten Fällen müssen Sie beim Entwickeln von Software, insbesondere wenn Sie das Skript manuell geschrieben haben (indem Sie jede einzelne Codezeile in einer oder mehreren Programmiersprachen geschrieben haben), es überprüfen, um sicherzustellen, dass es funktioniert, stabil ist und ist sicher. Leistungstests können automatische oder manuelle Tests sein.

Manuelle QA -Tester würden vom Entwickler verlangen, der normalerweise außerhalb des ursprünglichen Entwicklungsteams (ein Entwickler oder Team mit frischen Augen!) Das gesamte Codeskript durchgeht, um jeden möglichen Fehler zu erkennen und Wege zu finden, das Skript reibungsloser und effizienter zu verbessern. Der Tester könnte auch manuelle Testskripts erstellen, die automatisch ausgeführt werden und den gesamten Code durchlaufen. Aber es gibt eine Möglichkeit, den gesamten Prozess zu automatisieren und ohne Code zu gestalten.

Automatische Leistungstests können verschiedene Aspekte des Skripts durchlaufen, sie können viele Male ausgeführt werden und sie können auch kontinuierlich sein. Automatische Testtools gehen automatisch jede Zeile Ihres Skripts durch und erkennen Fehler, Redundanzen und mehr. Automatisches Testen wird natürlich mit Software durchgeführt, das heißt mit speziellen automatischen Testsoftware-Tools.

Codeloses automatisiertes Testen

Wie Sie wahrscheinlich bereits wissen, verändert sich die Softwareentwicklungsbranche in eine No-Code-Richtung. Da No-Code-Plattformen immer leistungsfähiger werden, müssen Entwickler nicht mehr jede einzelne Codezeile manuell schreiben, sondern können eine benutzerfreundliche Oberfläche mit visuellen Vorlagen und vorgefertigten Blöcken verwenden, um ihre Software einfach zusammenzustellen und zu erstellen Drag-and-Drop-System . Bei diesem Ansatz sind keine fortgeschrittenen Programmierkenntnisse erforderlich, und die Testphase wird reibungsloser und schneller. No-Code ist ein Ansatz, der sogar beim Testen angewendet wird. Codeloses automatisiertes Testen verändert die Welt der Softwareprüfung und macht sie für immer mehr Menschen zugänglicher.

Was ist codeloses automatisiertes Testen?

Mit codelosen automatisierten Tests können Entwickler datengesteuerte Tests durchführen, ohne Codeskript zu verwenden und ohne dass fortgeschrittene Programmierkenntnisse erforderlich sind. So wie Sie No-Code-Tools verwenden können, um eine mobile App oder Website-Anwendung zu entwickeln, können Sie sie verwenden, um ein codeloses automatisiertes Testtool zu erstellen, indem Sie vorgefertigte Vorlagen und Softwareblöcke aus geeigneten No-Code-Tools verwenden.

Wie wir gleich entdecken werden, sind geeignete No-Code-Testerstellungstools solche mit einigen wichtigen Funktionen, die nicht nur die Plattform benutzerfreundlich und zugänglich machen, sondern auch Aufzeichnung und Wiedergabe sowie Integrationen von KI-Technologien (insbesondere maschinelles Lernen ) bieten ), geringerer Wartungsaufwand und möglicherweise dedizierte Vorlagen.

Katalon-Studio

Im Jahr 2020 wurde Katalon Studio zu den besten Tools für automatisierte Tests ohne Code gezählt, und seine Qualität und Popularität blieb in den letzten zwei Jahren an der Spitze. Ein Aspekt, der es bei Entwicklern so beliebt macht, ist seine Vielseitigkeit: Sie können damit Software testen, die auf und für verschiedene Plattformen erstellt wurde: Desktop, Mobil, Web, APIs und Anwendungen. Es ist auch eines der benutzerfreundlichsten Tools auf dem Markt: Es wird auch für QA-Ingenieure und Anfänger empfohlen (die Lernkurve kann ziemlich schnell sein).

Haupteigenschaften

Es erfordert keine oder sehr geringe Programmierkenntnisse;

Es unterstützt Desktop-, Website- und mobile Tests sowie API-Tests;

Es hat einige interessante eingebaute Plugins;

Inklusive Aufnahme- und Wiedergabefunktionen;

Umfassende Berichtsfunktionen;

Es enthält integrierte Vorlagen, Testfallbibliotheken, Objekt-Repositorys und Schlüsselwörter.

Für wen ist Katalon Studio am besten geeignet?

Wenn Sie plattformübergreifende Anwendungen erstellen, ist Katalon Studio Ihr automatisiertes Testtool. Wenn Sie beispielsweise eine Web-App mit ihrer Version für mobile Geräte (Apps) erstellen, ist dies das perfekte Tool für Sie, da Sie damit beide Skripte testen können.

Zeugnis

Testim ist ein extrem leistungsfähiges Automatisierungstesttool, da es KI-basiert ist. Es kann nicht nur die anspruchsvollsten Tests durchführen, sondern ist – dank KI – in der Lage, Änderungen in der AUT (der zu testenden Anwendung) zu erfassen, um Tests automatisch zu generieren und automatisch auszuführen. Mit Testim können Sie den Zeitaufwand für erweiterte Testskripte, Erstellung und Leistung erheblich reduzieren.

Haupteigenschaften

Es basiert auf KI / maschinellem Lernen

Es unterstützt erklärende Tests, indem automatisierte Tests automatisch erstellt und ausgeführt werden

Es ist zeiteffektiv

Es kann in Collaboration-Tools integriert werden, sodass das Team die Testausführungsphase auf der AUT so effizient wie möglich verwalten kann

Es kann auf vielfältige Weise an Ihre spezifischen Bedürfnisse angepasst werden, sodass es äußerst flexibel und vielseitig einsetzbar ist

Es erfordert keine fortgeschrittenen Programmierkenntnisse

Für wen ist Testim geeignet?

Testim ist die ideale codelose Testautomatisierungslösung für:

Entwickler, die an komplexen Projekten arbeiten, die häufig oder kontinuierlich Tests ausführen müssen: Mit Testim wird das Testmanagement automatisch, und Sie können sich auf die Weiterentwicklung Ihrer Anwendung konzentrieren.

Mannschaften. Die Integrationen erleichtern die Zusammenarbeit. Verschiedene Teammitglieder können an verschiedenen Zweigen desselben Projekts arbeiten und Tests in ihrem Zweig ausführen, ohne die Arbeit anderer Mitglieder zu beeinträchtigen.

Mabel

Mabel ist ein codeloses Testautomatisierungstool für Aufzeichnung und Wiedergabe. Aufzeichnen und Wiedergeben No-Code-Testautomatisierungstools sind eine Art automatisierter Test, der die Aktivität des Benutzers aufzeichnet (eine Aufzeichnung) und sie dann imitiert (Wiedergabe). Wenn Sie beispielsweise an einer Website arbeiten, können Sie mit Mabel eine User Journey manuell aufzeichnen. Dann spielt das Tool, das Ihre Aktionen auf der Website aufgezeichnet hat, das Benutzerszenario ab, in dem Tests auf der Website ausgeführt werden.

Haupteigenschaften

Es handelt sich um einen Cross-Browser-Test zur Aufzeichnung und Wiedergabe (Sie können Ihre Tests mit einer Chrome-Erweiterung aufzeichnen, aber dann können Sie sie mit jedem anderen Browser, Firefox, Edge oder Safari ausführen).

Es handelt sich um eine wiederverwendbare Flow-Funktion, mit der Sie Ihre aufgezeichneten Tests für die zukünftige Verwendung speichern können

Es gibt keine Crowdsourcing-Tests, die normalerweise verwendet werden, um das AUT zu belasten, um es bestmöglich zu optimieren.

Es erfordert keine fortgeschrittenen Programmierkenntnisse

Für wen ist Mabel geeignet?

Wenn Sie eine Anwendung erstellen, die sich an ein Publikum oder Kunden richtet, möchten Sie Tests mit einem codelosen Automatisierungstesttool für Aufzeichnung und Wiedergabe ausführen. Es ist ideal, um zu überprüfen, ob es keine Fehler gibt, während der Benutzer mit Ihrer Website oder Anwendung interagiert, und dass die Navigation reibungslos abläuft.

Wenn sich Ihre Anwendung jedoch an ein sehr breites Publikum richtet, sollten Sie sich für ein codeloses Testautomatisierungstool entscheiden, das mit Crowdsourcing-Tests ausgestattet ist, um Ihre Anwendung zu belasten und sicherzustellen, dass sie die Menge des erwarteten Datenverkehrs bewältigen kann.

Cloud-Qualitätssicherung

Wie der Name schon sagt, ist Could QA ein cloudbasiertes, codeloses Testtool. Es ist ein codeloses Aufnahme- und Wiedergabetool mit einem interessanten Berichtstool, das die Ausführung von Regressionstests automatisch erstellen und planen kann. Der Hauptvorteil dieser Art von codelosem Testtool besteht darin, dass es, da es Cloud-basiert ist, nur minimale Einrichtungszeit und -aufwand erfordert.

Haupteigenschaften

Cloudbasiertes Testausführungstool

Es erfordert eine minimale Einrichtung

Es kann viele (Tausende) Tests parallel ausführen

Es ermöglicht die Wiederverwendung von Testkomponenten, um das Testmanagement noch weiter zu optimieren

Für wen ist Cloud QA geeignet?

Cloud QA eignet sich für Ihren Testprozess, wenn Sie ein codeloses Testtool vom Typ Aufzeichnung und Wiedergabe benötigen und insbesondere wenn Sie keine fundierten Kenntnisse oder Erfahrungen mit komplexen automatisierten Tests und verwandten Tools haben. Dies liegt daran, dass dieses codelose Testtool eine minimale Einrichtung erfordert und daher für Anfänger einfacher zu verwenden ist.

SPRUNGARBEIT

LEAPWORK ist auch ein Cloud-basiertes Automatisierungstesttool, und seine Besonderheit besteht darin, dass es viele Formen von Apps und Plattformen unterstützt: von Windows-Software über Webanwendungen bis hin zu SAP-Tests. Es eignet sich auch für Testteams, da es über viele Testmanagement- und Kollaborationsfunktionen verfügt, die den Prozess beschleunigen können, wenn mehr als eine Person an demselben Projekt arbeitet.

Haupteigenschaften

Es ist ein browserübergreifendes Testtool

Es ist sowohl für Webtests als auch für Desktop-Anwendungen konzipiert

Es verfügt über einen visuellen Flow-Builder mit Bausteinen, die Sie mit einem Drag-and-Drop-System zusammenstellen können.

Es kann große Datenmengen gleichzeitig verwalten, sodass Sie viele Tests gleichzeitig durchführen können.

Für wen ist LEAPWORK geeignet?

LEAPWORK unterscheidet sich von anderen codelosen Testtools für die Automatisierung, da es so konzipiert ist, dass es in vielen Kontexten verwendet werden kann. Wenn Sie eine App entwerfen, die Desktop-, Web- und Mobilversionen haben kann, dann ist dies das codelose Testtool für Sie.

Geisterinspektor

Ghost Inspect ist das ideale Testabdeckungstool für Anfänger oder unerfahrene Entwickler, da Sie mit einer Browsererweiterung einen Aufzeichnungs- und Wiedergabetest erstellen können. Erfahrene Entwickler können es auch verwenden, wenn sie ihren Testprozess optimieren und zeiteffizienter gestalten möchten.

Haupteigenschaften

Es ermöglicht kontinuierliches Testen durch automatisiertes Website-Monitoring und automatisierte Testgenerierung

Es funktioniert mit Chrome und Firefox (die Kompatibilität mit anderen Browsern wird entwickelt und ist auf dem Weg)

Neben der Chrome- und Firefox-Erweiterung bietet Ghost Inspector einen codelosen Editor: Sie können die Tests mit der Erweiterung erstellen und sie über den codelosen Editor bearbeiten

Außerdem ist Ghost Inspector kostengünstig: Sie können eine kostenlose Testversion starten und anschließend eine Demo buchen, bevor Sie die Premium-Version erwerben, die immer noch zu den günstigsten auf dem Markt gehört.

Für wen ist Ghost Inspector geeignet?

Wie bereits erwähnt, kann Ghost Inspector Ihre codelose Testautomatisierung extrem vereinfachen, da Sie Tests über eine Browsererweiterung erstellen und ausführen können. Sie verfügen jedoch noch über einige Kenntnisse und Erfahrungen mit der Programmierung in natürlicher Sprache und über einen minimalen Programmierhintergrund, um die Verwendung dieses Tools zu optimieren.

TestCraft

Dies ist eines der leistungsstärksten und umfassendsten Tools zur Testautomatisierung, die Sie auf dem Markt finden können. Es eignet sich für Regressions- und kontinuierliche Tests und ermöglicht sowohl Aufzeichnung als auch Wiedergabe und Testskripte. Insbesondere Testskripte enthalten bereits codierte Eingaben, die nachträglich geändert werden können.

Haupteigenschaften

Es hat eine wichtige Funktion, die Testszenarien generieren kann, noch bevor die Anwendung abgeschlossen ist.

Es unterstützt sowohl Testskripte als auch Aufnahme und Wiedergabe

Es eignet sich für Regression und kontinuierliche Tests.

Sie können Elemente aufzeichnen und in verschiedenen Szenarien wiederverwenden

Einige sehr nützliche integrierte Integrationen wie Testmanagement, Benachrichtigung und Kommunikation sowie Problemmanagement.

Für wen ist TestCraft geeignet?

Während TestCraft für einfache Projekte oder Anfänger vielleicht zu komplex ist, eignet es sich für jedes andere Testszenario. Es ist das einzige codelose Testtool, das Sie für alle Ihre Projekte verwenden können. Wenn Sie also ein professioneller Entwickler sind oder einer werden möchten, sollten Sie lernen, TestCraft zu verwenden.

Ranorex-Studio

Ranorex Studio ist eines der bekanntesten codelosen Testtools. Es ist bekannt und wird sowohl von Anfängern als auch von Profis verwendet, da es Tests für die einfachste Webanwendung bis hin zur kompliziertesten Desktop-Software automatisieren kann. Obwohl Ranorex Studio auf einigen Standardprogrammiersprachen wie C# basiert, müssen Sie diese nicht kennen oder verwenden, um automatisierte Tests mit diesem Tool durchzuführen, da es Ihnen eine Drag & Drop-Benutzeroberfläche, ein Capture & Replay-Tool und andere Funktionen bietet die Sie zusammenstellen und verwenden können, um Ihre Regressionstests zu automatisieren. Mit Ranorex Studio können Sie ganz einfach Cross-Browser-Tests durchführen.

Haupteigenschaften

Sehr beliebtes codeloses Testtool, das auf eine breite und solide Community für Unterstützung zählen kann

Browserübergreifendes Testen und plattformübergreifende Testabdeckung

Sie können wiederverwendbare Testdatenskripte erstellen (die Sie sogar mit dem integrierten Editor ändern können).

Einige wichtige Integrationen sind verfügbar: Azure DevOp, Bugzilla, Gi, TestRail, JIRA und mehr. Da diese Tools gut miteinander integriert sind, können Sie Ihre gesamte automatisierte Test-Toolkette von einem Ort aus aufbauen.

Es erfordert keine fortgeschrittenen Programmierkenntnisse

Für wen ist Ranorex Studio geeignet?

Ranorex Studio ist unter den codelosen Testtools so beliebt, weil jeder es verwenden kann, unabhängig von seinem Fachwissen und der Art des Projekts, an dem er arbeitet. Dies ist die Hauptstärke dieses Codeless-Testing-Tools und was es einzigartig im Panorama der Codeless-Testing-Tools macht.

Perfekt

Perfecto ist eine Cloud-basierte automatisierte Testlösung für mobile und Web-Apps. Es unterstützt mehrere Browser, Betriebssysteme und Geräte und bietet detaillierte Analysen mit Fehlerklassifizierung (dies kann äußerst hilfreich sein, wenn Sie mit dem Testen beauftragt wurden. Sie können die Analysen Ihren Arbeitgebern oder Kunden zur Besprechung zeigen Ihre Bewegungen oder zeigen Sie die Arbeit, die Sie geleistet haben). Perfecto verfügt über eine wichtige Selbstheilungsfunktion, mit der Tests wartungsfrei ausgeführt werden können. Wenn Sie kontinuierliches Testen benötigen, wird dieser Aspekt lebensverändernd: Er macht Ihre Arbeit viel reibungsloser.

Haupteigenschaften

Codeloses Cross-Browser-Testtool

KI-gesteuert (unterstützt automatisierte Testgenerierung)

Selbstheilungsfunktion für kontinuierliches Testen ohne Wartung

Ausgerichtet auf Webanwendungs- und mobile App-Projekte

Analysen und Berichte

Für wen ist Perfecto geeignet?

Sie können Perfecto verwenden, wenn Sie Tests für eine mobile App oder Webanwendung durchführen müssen, an der Sie arbeiten. Wenn Sie eine andere Art von Software entwickeln, ist dies nicht das richtige Tool für Sie, da es speziell auf diese Art von Projekt ausgerichtet ist.

Sikuli

Sikuli ist das perfekte codelose Testwerkzeug, wenn Sie an grafischen UI-Komponenten arbeiten und diese optimieren möchten. Es verwendet Bilderkennung, um automatisierte Tests der grafischen Benutzeroberfläche durchzuführen. Sikuli hat eine wichtige Einschränkung, die Sie beachten müssen: Es benötigt eine grafische Benutzeroberfläche, während Tests ausgeführt werden. Dies bedeutet, dass Sie Tests im Hintergrund ausführen können, Sie können keine kontinuierlichen Tests ausführen und Sie können nicht mehrere Tests gleichzeitig ausführen.

Haupteigenschaften

Ausschließlich auf das Testen von Komponenten der grafischen Benutzeroberfläche ausgerichtet

Es kann keine mehrfachen oder kontinuierlichen Tests verwalten

Es kann verschiedene Aktionen aufzeichnen und wiedergeben.

Für wen ist Sikuli geeignet?

Wenn Sie an Komponenten der grafischen Benutzeroberfläche arbeiten und diese optimieren möchten, ist dies das richtige Tool für Sie. Vergessen Sie jedoch nie, dass Sie mindestens ein weiteres codeloses Testtool benötigen, um Tests an den anderen Komponenten Ihres Projekts durchzuführen.

Warum sollten Sie sich für automatisiertes Testen ohne Code entscheiden?

Nachdem Sie nun wissen, wie Sie codelose Testtools erstellen, wollen wir besprechen, warum Sie sie auswählen sollten.

Es gibt viele Vorteile bei der Durchführung von codelosen Testwerkzeugen:

Codeloses automatisiertes Testen ist weniger zeitaufwändig. Das Team kann wenig Zeit und Aufwand für die Automatisierung und Durchführung der Tests aufwenden. Codeloses automatisiertes Testen ist kostengünstig. Die Kosten dieser Phase des Entwicklungsprozesses werden reduziert, indem der erforderliche Zeit- und Arbeitsaufwand reduziert wird. Codelose Testautomatisierungstools sind im Vergleich zu skriptgesteuerten Tests weniger anfällig für Fehler. So wie ein menschlicher Entwickler, der Code schreibt, Fehler machen kann, kann er auch Fehler machen, wenn er manuell Skripts für die Testautomatisierung erstellt. Mit codelosen Automatisierungstests entfernen Sie mögliche menschliche Fehler aus der Gleichung. Codeloses automatisiertes Testen ist flexibler, da es einfacher zu ändern und anzupassen ist.

Da der springende Punkt beim Testen Ihrer Skripte jedoch aus fehlerfreiem Code besteht, ist der effizienteste Weg, diese Art von erstklassigem Code zu erhalten, von vornherein die Verwendung von No-Code-Tools. Was bedeutet das?

Die Vorteile von No-Code beim Testen

In diesem Absatz möchten wir Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, wie die Testphase einfacher wird, wenn Sie No-Code-Tools verwenden, um Ihre Haupt-App oder -Website zu entwickeln. Wenn Sie ein No-Code-Tool wie AppMaster verwenden, um Ihre Mobil- oder Webanwendung zu erstellen, müssen Sie den Code bekanntlich nicht manuell schreiben. Im Gegenteil, der Code wird automatisch „im Hintergrund“ erstellt. Sie können darauf zugreifen und es bearbeiten, müssen dies aber nicht.

Einer der Gründe, die AppMaster zu einem der am meisten empfohlenen No-Code-Tools auf dem Markt machen, ist seine Codequalität. Und wenn qualitativ hochwertiger, effizienter und optimierter Code automatisch erstellt wird, muss er nicht getestet werden. Automatische Tools unterliegen keinen Fehlern, Ablenkungen oder mangelndem Wissen, wie es bei Menschen der Fall ist. Menschen können Fehler machen, erstklassige automatische Tools jedoch nicht.

AppMaster ist kein automatisiertes codeloses Testtool, aber es verdient dennoch Erwähnung in Artikeln, die Testtools behandeln, weil es Ihnen ermöglicht, die Testphase zu überspringen oder sie extrem einfach und schnell zu gestalten. Ihr Ziel ist es nicht, jede Phase des Entwicklungsprozesses abzudecken, wie es in Ihren Schulhandbüchern erklärt wird; Ihr Ziel ist es, eine fehlerfreie und effiziente Anwendung zu erstellen. Wenn es ein No-Code-Tool gibt, mit dem Sie dieses Ziel erreichen können, indem Sie einen letzten zeitaufwändigen Schritt überspringen, sollten Sie es nutzen. Und AppMaster ist dieses No-Code-Tool.

Fazit

Codelose Automatisierungstools können Ihnen dabei helfen, Ihre Testprozesse zu beschleunigen. Sie können Ihren Entwicklungsprozess jedoch im Vorfeld optimieren, indem Sie ein No-Code-Tool wie AppMaster verwenden, um Ihre Web- oder Mobil-App zu erstellen. Die Verwendung von AppMaster reduziert den Testbedarf auf nahezu Null, da AppMaster qualitativ hochwertigen, effizienten und reibungslosen Code für Sie auf eine Weise generiert, die keiner weiteren Optimierung bedarf.