Avec le développement de la technologie, nous assistons à des changements dans l'industrie. L'une des plus évidentes est l'importance croissante des logiciels. D'être limités aux programmes que les utilisateurs avaient sur leurs ordinateurs, les logiciels sont maintenant partout ; elle devient incontournable dans notre quotidien. Le logiciel tourne dans nos smartphones et laisse aller les services que nous utilisons tous les jours. Cela nous permet d'acheter un billet de train, de réserver une table dans notre restaurant préféré et de régler l'éco-lavage sur notre lave-vaisselle.

Le logiciel devenant de plus en plus important, il devait devenir de plus en plus sécurisé. Les tests de logiciels sont donc devenus plus avancés et représentent aujourd'hui une grande partie de ce que nous appelons le développement de logiciels. Il est si important que les personnes qui cherchent une carrière dans l'industrie du développement puissent se concentrer sur leurs capacités de test et construire leur carrière dans ce domaine étroit et spécifique. En particulier, il existe tout un secteur de l'industrie du développement de logiciels dédié à la création de plates-formes ou d'outils de test automatisés.

Nous assistons à un changement dans le secteur de l'automatisation des tests : avec la démocratisation de la technologie et de la programmation, il est aujourd'hui plus facile pour les programmeurs, les développeurs citoyens et les utilisateurs ordinaires de créer un outil d'automatisation des tests. Cela se produit principalement à cause et grâce à des outils sans code qui peuvent être utilisés pour développer des outils d'automatisation de tests sans code. Dans cet article, nous explorerons en détail les outils d'automatisation des tests sans code ; nous incluons également une liste utile des meilleurs outils d'automatisation des tests sans code en 2022.

La transformation de l'automatisation des tests

Qu'est-ce que le test de code ?

Dans la plupart des cas, lorsque vous développez un logiciel, en particulier si vous avez écrit le script manuellement (en écrivant chaque ligne de code dans un ou plusieurs langages de programmation), vous devrez le vérifier pour vous assurer qu'il fonctionne, qu'il est stable et est sécurisé. Les tests de performance peuvent être des tests automatiques ou manuels.

Les testeurs d' assurance qualité manuels exigeraient que le développeur, généralement externe à l'équipe de développement d'origine (un développeur ou une équipe avec un regard neuf !), passe en revue l'intégralité du script de code pour repérer toutes les erreurs possibles et trouver des moyens d'améliorer le script de manière plus fluide et plus efficace. Le testeur peut également créer des scripts de test manuels à exécuter et parcourir automatiquement l'intégralité du code. Mais il existe un moyen d'automatiser l'ensemble du processus et de le rendre sans code.

Les tests de performances automatiques peuvent passer par différents aspects du script, ils peuvent être exécutés plusieurs fois et ils peuvent également être continus. Les outils de test automatiques parcourent automatiquement chaque ligne de votre script, repérant les erreurs, les redondances, etc. Bien sûr, le test automatique se fait avec un logiciel, c'est-à-dire avec des outils logiciels spécifiques de test automatique.

Tests automatisés sans code

Comme vous le savez probablement déjà, l'industrie du développement de logiciels évolue dans une direction sans code. Les plates-formes sans code devenant de plus en plus performantes, les développeurs n'ont plus besoin d'écrire chaque ligne de code manuellement, mais ils peuvent utiliser une interface conviviale avec des modèles visuels et des blocs pré-construits pour assembler et créer leur logiciel avec le simple système de glisser-déposer . Avec cette approche, des compétences avancées en programmation ne sont pas nécessaires et la phase de test devient plus fluide et plus rapide. Le no-code est une approche qui est appliquée même aux tests. Les tests automatisés sans code changent le monde de la vérification des logiciels, le rendant plus accessible à de plus en plus de personnes.

Qu'est-ce qu'un test automatisé sans code ?

Avec les tests automatisés sans code, les développeurs peuvent exécuter des tests basés sur les données sans utiliser de script de code et sans avoir besoin de compétences avancées en programmation. Tout comme vous pouvez utiliser des outils sans code pour développer une application mobile ou une application de site Web, vous pouvez les utiliser pour créer un outil de test automatisé sans code à l'aide de modèles prédéfinis et de blocs logiciels à partir d'outils sans code appropriés.

Les outils de création de tests sans code appropriés, comme nous sommes sur le point de le découvrir, sont ceux qui présentent des fonctionnalités importantes qui, en plus de rendre la plate-forme conviviale et accessible, fournissent également l'enregistrement et la lecture, les intégrations des technologies Ai ( Machine Learning en particulier ), moins de maintenance et, éventuellement, des modèles dédiés.

Meilleurs outils de test automatisés sans code

Studio Katalon

En 2020, Katalon Studio a été classé parmi les meilleurs outils de test automatisés sans code, et sa qualité et sa popularité sont restées au sommet au cours des deux dernières années. Un aspect qui le rend si populaire parmi les développeurs est sa polyvalence : vous pouvez l'utiliser pour tester des logiciels créés sur et pour différentes plates-formes : bureau, mobile, web, API et applications. C'est également l'un des outils les plus conviviaux du marché : il est également recommandé aux ingénieurs QA et aux débutants (la courbe d'apprentissage peut être assez rapide).

Caractéristiques principales

Cela nécessite des compétences en programmation nulles ou très faibles ;

Il prend en charge les tests de bureau, de site Web et de mobile et les tests d'API ;

Il a quelques plugins intégrés intéressants ;

Fonctions d'enregistrement et de lecture incluses ;

Fonctionnalités de création de rapports complètes ;

Il comprend des modèles intégrés, des bibliothèques de cas de test, des référentiels d'objets et des mots-clés.

À qui Katalon Studio convient-il le mieux

Si vous créez des applications multiplateformes, Katalon Studio est votre outil de test automatisé. Si, par exemple, vous créez une application Web avec sa version pour les appareils mobiles (applications), alors c'est l'outil parfait pour vous car vous pouvez l'utiliser pour exécuter des tests via les deux scripts.

Témoignage

Testim est un outil de test d'automatisation extrêmement puissant car il est basé sur l'IA. Non seulement il peut effectuer les tests les plus difficiles, mais - grâce à l' IA - il est capable de capturer les changements dans l'AUT (l'application sous test) pour générer des tests automatiquement et les exécuter automatiquement. Avec Testim, vous pouvez réduire considérablement le temps que vous consacrez aux scripts de test avancés, à la création et aux performances.

Caractéristiques principales

Il est basé sur l'IA/l'apprentissage automatique

Il prend en charge les tests explicatifs en créant automatiquement des tests automatisés et en les exécutant

C'est un gain de temps

Il peut être intégré à des outils de collaboration afin que l'équipe puisse gérer la phase d'exécution des tests sur l'AUT de la manière la plus efficace

Il peut être personnalisé pour vos besoins spécifiques de plusieurs façons afin qu'il puisse devenir extrêmement flexible et polyvalent

Il ne nécessite pas de compétences avancées en codage

A qui s'adresse Testim ?

Testim est la solution d'automatisation de tests sans code idéale pour :

Développeurs qui travaillent sur des projets complexes nécessitant d'exécuter des tests souvent ou en continu : avec Testim, la gestion des tests devient automatique, et vous pouvez vous concentrer sur la poursuite du développement de votre application.

Les équipes. Les intégrations facilitent les collaborations. Différents membres de l'équipe peuvent travailler sur différentes branches du même projet et exécuter des tests dans leur branche sans interférer avec le travail des autres membres.

Mabel

Mabel est un outil d'automatisation de test sans code d'enregistrement et de lecture. Les outils d'automatisation des tests sans code d'enregistrement et de lecture sont un type de test automatisé qui enregistre l'activité de l'utilisateur (un enregistrement) puis l'imite (lecture). Si, par exemple, vous travaillez sur un site Web, vous pouvez utiliser Mabel pour enregistrer manuellement un parcours utilisateur . Ensuite, l'outil - qui a enregistré vos actions sur le site Web - rejoue le scénario utilisateur en exécutant des tests sur le site Web.

Caractéristiques principales

Il s'agit d'un test d'enregistrement et de lecture entre navigateurs (vous pouvez enregistrer vos tests avec une extension Chrome, mais vous pouvez ensuite les exécuter avec n'importe quel autre navigateur, Firefox, Edge ou Safari).

Il s'agit d'une fonction de flux réutilisable qui vous permet de stocker vos tests enregistrés pour une utilisation future

Il ne dispose pas de tests participatifs qui sont généralement utilisés pour stresser l'AUT afin de l'optimiser au mieux.

Il ne nécessite pas de compétences avancées en codage

À qui Mabel convient-il?

Si vous créez une application destinée à un public ou à des clients, vous souhaitez exécuter des tests avec un outil de test d'automatisation sans code d'enregistrement et de lecture. Il est idéal pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreurs pendant que l'utilisateur interagit avec votre site Web ou votre application et que la navigation peut se dérouler sans heurts.

Si, toutefois, votre application s'adresse à un très large public, vous pouvez opter pour un outil d'automatisation des tests sans code fourni avec des tests participatifs pour stresser votre application et vous assurer qu'elle peut gérer la quantité de trafic attendue.

Contrôle qualité cloud

Comme son nom l'indique, Could QA est un outil de test sans code basé sur le cloud. Il s'agit d'un outil d'enregistrement et de lecture sans code avec un outil de rapport intéressant qui peut automatiquement créer et planifier l'exécution des tests de régression. Le principal avantage de ce type d'outil de test sans code est que, étant basé sur le cloud, il nécessite un minimum de temps et d'efforts de configuration.

Caractéristiques principales

Outil d'exécution de test basé sur le cloud

Il nécessite une configuration minimale

Il peut exécuter plusieurs (milliers) de tests en parallèle

Il permet la réutilisation des composants de test pour optimiser encore plus la gestion des tests

À qui s'adresse Cloud QA ?

Cloud QA convient à votre processus de test si vous avez besoin d'un outil de test sans code de type enregistrement et lecture et, surtout si vous n'avez pas de connaissances ou d'expérience approfondies avec des tests automatisés complexes et des outils connexes. En effet, cet outil de test sans code nécessite une configuration minimale et peut donc être plus facile à utiliser pour un débutant.

SAUT DE TRAVAIL

LEAPWORK est également un outil de test d'automatisation basé sur le cloud, et sa particularité est qu'il prend en charge de nombreuses formes d'applications et de plates-formes : des logiciels Windows aux applications Web en passant par les tests SAP. Il convient également aux équipes de test car il dispose de nombreuses fonctionnalités de gestion des tests et de collaboration qui peuvent accélérer le processus lorsque plusieurs personnes travaillent sur le même projet.

Caractéristiques principales

C'est un outil de test multi-navigateurs

Il est conçu à la fois pour les tests Web et les applications de bureau

Il comporte un générateur de flux visuel avec des blocs de construction que vous pouvez assembler avec un système de glisser-déposer.

Il peut gérer d'énormes quantités de données en même temps afin que vous puissiez exécuter de nombreux tests en même temps.

A qui s'adresse LEAPWORK ?

LEAPWORK est différent des autres outils de test d'automatisation sans code car il est conçu pour être utilisé dans de nombreux contextes. Si vous concevez une application pouvant avoir des versions de bureau, Web et mobiles, cet outil de test sans code est fait pour vous.

Inspecteur fantôme

Ghost Inspect est l'outil de couverture de test idéal pour les développeurs débutants ou inexpérimentés car il vous permet de créer un test d'enregistrement et de lecture avec une extension de navigateur. Les développeurs expérimentés peuvent également l'utiliser s'ils souhaitent optimiser leur processus de test, ce qui le rend plus rapide.

Caractéristiques principales

Il permet des tests continus grâce à la surveillance automatisée du site Web et à la génération automatisée de tests

Il peut fonctionner avec Chrome et Firefox (la compatibilité avec d'autres navigateurs est en cours de développement, et c'est en route)

Outre l'extension Chrome et Firefox, Ghost Inspector fournit un éditeur sans code : vous pouvez créer les tests avec l'extension et les modifier via l'éditeur sans code.

Ghost Inspector est également rentable : vous pouvez commencer un essai gratuit, puis réserver une démo avant d'acheter la version premium qui est toujours parmi les moins chères du marché.

À qui s'adresse Ghost Inspector ?

Comme mentionné, Ghost Inspector peut rendre votre voyage d'automatisation de test sans code extrêmement facile car vous pouvez créer et exécuter des tests à partir d'une extension de navigateur. Cependant, vous avez encore des connaissances et une expertise en programmation en langage naturel et un minimum de connaissances en programmation pour optimiser l'utilisation de cet outil.

TestCraft

C'est l'un des outils d'automatisation de test les plus puissants et les plus complets que vous puissiez trouver sur le marché. Il convient à la régression et aux tests continus et permet à la fois l'enregistrement, la lecture et les scripts de test. Les scripts de test, en particulier, sont livrés avec des entrées déjà codées et qui peuvent être modifiées par la suite.

Caractéristiques principales

Il a une fonctionnalité importante qui peut générer des scénarios de test avant même que l'application ne soit terminée.

Il prend en charge à la fois les scripts de test et l'enregistrement et la lecture

Il convient à la régression et aux tests continus.

Vous pouvez enregistrer des éléments et les réutiliser dans différents scénarios

Certaines intégrations intégrées très utiles comme la gestion des tests, la notification et la communication et la gestion des problèmes.

A qui s'adresse TestCraft ?

Bien que TestCraft puisse être trop complexe pour des projets simples ou pour un débutant, il convient à tous les autres scénarios de test. C'est le seul outil de test sans code que vous pouvez utiliser pour tous vos projets, donc si vous êtes un développeur professionnel ou si vous souhaitez le devenir, vous devriez apprendre à utiliser TestCraft.

Studio Ranorex

Ranorex Studio est l'un des outils de test sans code les plus connus. Il est connu et utilisé à la fois par les débutants et les professionnels car il peut automatiser les tests de l'application Web la plus simple aux logiciels de bureau les plus compliqués. Bien que Ranorex Studio soit basé sur certains langages de programmation standard comme C #, vous n'avez pas besoin de les connaître ou de les utiliser pour exécuter des tests automatisés avec cet outil car il vous fournit une interface utilisateur par glisser-déposer, un outil de capture et de relecture et d'autres fonctionnalités. que vous pouvez assembler et utiliser pour automatiser vos tests de régression. Vous pouvez facilement effectuer des tests multi-navigateurs avec Ranorex Studio.

Caractéristiques principales

Outil de test sans code très populaire qui peut compter sur une communauté large et solide pour le support

Tests multi-navigateurs et couverture des tests multi-plateformes

Vous pouvez générer des scripts de données de test réutilisables (que vous pouvez même modifier avec l'éditeur intégré)

Certaines intégrations importantes sont disponibles : Azure DevOp, Bugzilla, Gi, TestRail, JIRA , etc. Avec ces outils bien intégrés les uns aux autres, vous pouvez créer toute votre chaîne d'outils de test automatisé à partir d'un seul endroit.

Il ne nécessite pas d'expertise en programmation avancée

A qui s'adresse Ranorex Studio ?

Ranorex Studio est si populaire parmi les outils de test sans code car n'importe qui peut l'utiliser, quel que soit son niveau d'expertise et le type de projet sur lequel il travaille. C'est le point fort de cet outil de test sans code et ce qui le rend unique dans le panorama des outils de test sans code.

Perfecto

Perfecto est une solution de test automatisée basée sur le cloud pour les applications mobiles et Web. Il prend en charge plusieurs navigateurs, systèmes d'exploitation et appareils, et il fournit des analyses bien détaillées avec une classification des erreurs (cela peut être extrêmement utile si vous avez été embauché pour effectuer les tests. Vous pouvez montrer les analyses à vos employeurs ou clients pour discuter vos mouvements ou montrer le travail que vous avez fait). Perfecto possède une fonction d'auto-guérison importante qui permet aux tests de s'exécuter sans maintenance. Si vous avez besoin de tests continus, cet aspect change la vie : il rend votre travail beaucoup plus fluide.

Caractéristiques principales

Outil de test sans code multi-navigateur

Piloté par l'IA (génération de tests automatisée prise en charge)

Fonction d'auto-guérison pour des tests continus sans maintenance

Destiné aux projets d'applications web et d'applications mobiles

Analyses et rapports

A qui s'adresse Perfecto ?

Vous pouvez utiliser Perfecto si vous avez besoin d'exécuter des tests sur une application mobile ou une application Web sur laquelle vous travaillez. Si vous développez un autre type de logiciel, ce n'est pas l'outil qu'il vous faut car il est spécifiquement destiné à ce type de projet.

Sikuli

Sikuli est l'outil de test sans code parfait si vous travaillez et souhaitez optimiser les composants de l'interface utilisateur graphique. Il utilise la reconnaissance d'image pour exécuter des tests automatisés d'interface utilisateur graphique. Sikuli a une limitation importante dont vous devez être conscient : il a besoin d'une interface utilisateur graphique lors de l'exécution des tests. Cela signifie que vous pouvez exécuter des tests en arrière-plan, vous ne pouvez pas exécuter de tests continus et vous ne pouvez pas exécuter plusieurs tests en même temps.

Caractéristiques principales

Strictement destiné aux tests de composants d'interface utilisateur graphique

Il ne peut pas gérer des tests multiples ou continus

Il peut enregistrer et lire diverses actions.

À qui convient Sikuli ?

Si vous travaillez sur des composants d'interface utilisateur graphique et souhaitez les optimiser, cet outil est fait pour vous. Mais n'oubliez jamais que vous aurez besoin d'au moins un autre outil de test sans code pour exécuter des tests sur les autres composants de vos projets.

Pourquoi devriez-vous opter pour des tests automatisés sans code ?

Maintenant que vous savez comment créer des outils de test sans code, voyons pourquoi vous devriez les choisir.

Les outils de test sans code présentent de nombreux avantages :

Les tests d'automatisation sans code prennent moins de temps. L'équipe peut consacrer peu de temps et d'efforts à l'automatisation et à l'exécution des tests. Les tests d'automatisation sans code sont rentables. Les coûts de cette phase du processus de développement sont réduits en réduisant le temps et les efforts requis. Les outils d'automatisation des tests sans code sont moins sujets aux défauts que les tests scriptés. Tout comme un développeur humain qui écrit du code peut faire des erreurs, il peut également faire des erreurs lors de l'écriture manuelle de scripts d'automatisation des tests. Avec les tests d'automatisation sans code, vous supprimez les éventuelles erreurs humaines de l'équation. Les tests d'automatisation sans code sont plus flexibles car ils sont plus faciles à modifier et à adapter.

Cela dit - parce que tout l'intérêt de tester vos scripts a un code sans faille - le moyen le plus efficace d'obtenir ce type de code de qualité supérieure consiste à utiliser des outils sans code en premier lieu. Qu'est-ce que ça veut dire?

Les avantages du no-code en matière de test

Dans ce paragraphe, nous aimerions attirer votre attention sur la façon dont la phase de test devient plus facile si vous utilisez des outils sans code pour développer votre application ou votre site Web principal. Lorsque vous utilisez un outil sans code comme AppMaster pour créer votre application mobile ou web, comme vous le savez, vous n'avez pas besoin d'écrire le code manuellement. Au contraire, le code est automatiquement créé "en arrière-plan". Vous pouvez y accéder et le modifier, mais vous n'avez pas besoin de le faire.

L'une des raisons qui font d'AppMaster l'un des outils sans code les plus recommandés sur le marché est la qualité de son code. Et lorsqu'un code de haute qualité, efficace et optimisé est automatiquement créé, il n'a pas besoin d'être testé. Les outils automatiques ne sont pas sujets aux erreurs, aux distractions ou au manque de connaissances comme cela arrive aux humains. Les humains peuvent faire des erreurs, mais pas les outils automatiques de haut niveau.

AppMaster n'est pas un outil de test automatisé sans code, mais il mérite quand même d'être mentionné dans les articles traitant des outils de test, car il vous permet de sauter la phase de test ou de la rendre extrêmement simple et rapide. Votre but n'est pas de couvrir chaque phase du processus de développement comme cela est expliqué dans vos manuels scolaires ; votre objectif est de créer une application sans faille et efficace. S'il existe un outil sans code qui vous permet d'atteindre cet objectif en sautant une dernière étape chronophage, vous devriez l'exploiter. Et AppMaster est cet outil sans code.

Conclusion

Les outils d'automatisation sans code peuvent vous aider énormément à accélérer vos processus de test. Cependant, vous pouvez optimiser votre processus de développement en amont en utilisant un outil sans code comme AppMaster pour créer votre application Web ou mobile. L'utilisation d'AppMaster réduit le besoin de tests à presque zéro, car AppMaster génère pour vous un code de haute qualité, efficace et fluide d'une manière qui ne nécessite pas d'optimisation supplémentaire.