مع تطور التكنولوجيا ، نشهد بعض التغييرات في الصناعة. واحدة من أكثر الأمور وضوحًا هي الأهمية المتزايدة للبرمجيات. من كونها مقصورة على البرامج التي يمتلكها المستخدمون على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم ، أصبحت البرامج الآن في كل مكان ؛ أصبحت ضرورية في حياتنا اليومية. يعمل البرنامج في هواتفنا الذكية ويسمح للخدمات التي نستخدمها كل يوم بالذهاب. يتيح لنا شراء تذكرة قطار ، وحجز طاولة في مطعمنا المفضل ، وتعيين الغسيل الصديق للبيئة في غسالة الصحون لدينا.

مع تزايد أهمية البرامج ، كان لابد لها من أن تصبح أكثر أمانًا. لذلك أصبح اختبار البرامج أكثر تقدمًا ، وهو اليوم جزء كبير مما نسميه تطوير البرمجيات. من المهم جدًا أن يركز الأشخاص الذين يسعون للحصول على وظيفة في مجال التطوير على قدراتهم في الاختبار وبناء حياتهم المهنية في هذا المجال الضيق والمحدّد. على وجه الخصوص ، هناك قطاع كامل من صناعة تطوير البرمجيات مخصص لإنشاء منصات أو أدوات اختبار آلية.

نحن نشهد تغييرًا في قطاع أتمتة الاختبار: مع إضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا والبرمجة ، أصبح من الأسهل اليوم على المبرمجين والمطورين المواطنين والمستخدمين العاديين إنشاء أداة أتمتة اختبار. يحدث هذا بشكل أساسي بسبب وبفضل أدوات عدم وجود التعليمات البرمجية التي يمكن استخدامها لتطوير أدوات أتمتة الاختبار التي لا تحتوي على رموز. في هذه المقالة ، سوف نستكشف أدوات أتمتة اختبار عدم وجود رمز بتفصيل عميق ؛ نقوم أيضًا بتضمين قائمة مفيدة بأهم أدوات أتمتة الاختبار بدون رمز في عام 2022.

تحول أتمتة الاختبار

ما هو اختبار الكود؟

في معظم الحالات ، عند تطوير البرامج ، خاصةً إذا كنت قد كتبت النص يدويًا (كتابة كل سطر من التعليمات البرمجية بلغة برمجة واحدة أو أكثر) ، فستحتاج إلى التحقق منه للتأكد من أنه يعمل ، ومستقر ، و آمن. يمكن أن يكون اختبار الأداء اختبارًا آليًا أو يدويًا.

يتطلب مختبرو ضمان الجودة اليدوي من المطور ، الذي يكون عادةً خارج فريق التطوير الأصلي (مطور أو فريق ذو عيون جديدة!) ، استعراض نص الشفرة بالكامل لتحديد كل خطأ محتمل وإيجاد طرق لتحسين البرنامج النصي بشكل أكثر سلاسة وفعالية. يمكن للمختبِر أيضًا إنشاء نصوص برمجية للاختبار اليدوي للتشغيل والانتقال تلقائيًا من خلال التعليمات البرمجية بأكملها. ولكن هناك طريقة لأتمتة العملية بأكملها وجعلها غير مشفرة.

يمكن أن يمر اختبار الأداء التلقائي من خلال جوانب مختلفة من البرنامج النصي ، ويمكن تشغيلها عدة مرات ، ويمكن أيضًا أن تكون مستمرة. تنتقل أدوات الاختبار التلقائية تلقائيًا عبر كل سطر من نصك النصي ، وتكتشف الأخطاء والتكرار وغير ذلك. بالطبع ، يتم إجراء الاختبار التلقائي باستخدام البرنامج ، أي باستخدام أدوات برامج اختبار تلقائية محددة.

الاختبار الآلي بدون تشفير

كما تعلمون بالفعل ، فإن صناعة تطوير البرمجيات تتغير في اتجاه عدم وجود كود. مع ازدياد أداء المنصات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ، لم يعد المطورون بحاجة إلى كتابة كل سطر من التعليمات البرمجية يدويًا ، ولكن يمكنهم استخدام واجهة سهلة الاستخدام مع قوالب مرئية وكتل مبنية مسبقًا لتجميع وإنشاء برامجهم باستخدام بسيط نظام السحب والإفلات . باستخدام هذا النهج ، لا تكون مهارات البرمجة المتقدمة مطلوبة ، وتصبح مرحلة الاختبار أكثر سلاسة وأسرع. No-code هو نهج يتم تطبيقه حتى على الاختبار. يعمل الاختبار الآلي غير المشفر على تغيير عالم فحص البرامج ، مما يجعله في متناول المزيد والمزيد من الأشخاص.

ما هو الاختبار الآلي غير المشفر؟

من خلال الاختبار الآلي بدون تشفير ، يمكن للمطورين تنفيذ اختبار يعتمد على البيانات دون استخدام نص برمجي وبدون الحاجة إلى مهارات برمجة متقدمة. تمامًا كما يمكنك استخدام أدوات بدون تعليمات برمجية لتطوير تطبيق جوال أو تطبيق موقع ويب ، يمكنك استخدامها لإنشاء أداة اختبار آلية بدون كود باستخدام قوالب مسبقة الصنع وكتل برامج من أدوات مناسبة بدون تعليمات برمجية.

أدوات تأليف اختبار عدم وجود رمز مناسبة ، كما نحن على وشك اكتشافها ، هي تلك التي تحتوي على بعض الميزات المهمة التي ، بخلاف جعل النظام الأساسي سهل الاستخدام ويمكن الوصول إليه ، يوفر أيضًا التسجيل والتشغيل ، وتكامل تقنيات Ai ( التعلم الآلي على وجه الخصوص ) ، وصيانة أقل ، وربما قوالب مخصصة.

أفضل أدوات الاختبار الآلي التي لا تحتوي على رموز

استوديو كاتالون

في عام 2020 ، تم تصنيف Katalon Studio ضمن أفضل أدوات الاختبار الآلي التي لا تحتوي على رموز ، وظلت جودتها وشعبيتها في القمة خلال العامين الماضيين. أحد الجوانب التي تجعله شائعًا للغاية بين المطورين هو تعدد استخداماته: يمكنك استخدامه لاختبار البرامج التي تم إنشاؤها على منصات مختلفة ومن أجلها: سطح المكتب والجوال والويب و APIs والتطبيقات. إنها أيضًا واحدة من أكثر الأدوات سهولة في الاستخدام في السوق: يوصى بها لمهندسي ضمان الجودة والمبتدئين أيضًا (يمكن أن يكون منحنى التعلم سريعًا إلى حد ما).

الخصائص الرئيسية

تتطلب مهارات برمجة صفرية أو منخفضة جدًا ؛

يدعم اختبار سطح المكتب وموقع الويب والجوال واختبار API ؛

يحتوي على بعض الإضافات المضمنة المثيرة للاهتمام ؛

ميزات التسجيل والتشغيل متضمنة ؛

ميزات إعداد التقارير الشاملة ؛

يتضمن قوالب مضمنة ومكتبات حالة الاختبار ومستودعات الكائنات والكلمات الرئيسية.

من هو Katalon Studio الأنسب له

إذا كنت تقوم بإنشاء تطبيقات عبر الأنظمة الأساسية ، فإن Katalon Studio هو أداة الاختبار الآلي الخاصة بك. على سبيل المثال ، إذا كنت تقوم بإنشاء تطبيق ويب بإصداره للأجهزة المحمولة (التطبيقات) ، فهذه هي الأداة المثالية لك لأنه يمكنك استخدامها لإجراء الاختبارات من خلال كلا النصين.

شهادة

Testim هي أداة اختبار أتمتة قوية للغاية لأنها تعتمد على الذكاء الاصطناعي. لا يمكنها فقط إجراء أصعب الاختبارات ، ولكن - بفضل الذكاء الاصطناعي - قادرة على التقاط التغييرات في AUT (التطبيق قيد الاختبار) لإنشاء الاختبارات تلقائيًا وتشغيلها تلقائيًا. باستخدام Testim ، يمكنك تقليل مقدار الوقت الذي تقضيه في البرامج النصية المتقدمة للاختبار والإنشاء والأداء.

الخصائص الرئيسية

يعتمد على الذكاء الاصطناعي / التعلم الآلي

وهو يدعم الاختبار التوضيحي عن طريق إنشاء اختبارات آلية وتشغيلها تلقائيًا

إنها فعالة من حيث الوقت

يمكن دمجها مع أدوات التعاون حتى يتمكن الفريق من إدارة مرحلة تنفيذ الاختبار على AUT بالطريقة الأكثر فعالية

يمكن تخصيصها لتلبية احتياجاتك الخاصة بعدة طرق بحيث يمكن أن تصبح مرنة للغاية ومتعددة الاستخدامات

لا يتطلب مهارات ترميز متقدمة

لمن تصلح الشهادة؟

Testim هو الحل الأمثل لأتمتة الاختبار بدون رموز من أجل:

المطورون الذين يعملون في مشاريع معقدة تحتاج إلى تنفيذ الاختبارات بشكل متكرر أو مستمر: مع Testim ، تصبح إدارة الاختبار تلقائية ، ويمكنك التركيز على الاستمرار في تطوير تطبيقك.

فرق. عمليات الدمج تجعل عمليات التعاون أسهل. يمكن لأعضاء الفريق المختلفين العمل في فروع مختلفة من نفس المشروع وتنفيذ الاختبارات في فرعهم دون التدخل في عمل الأعضاء الآخرين.

مابل

Mabel هي أداة أتمتة اختبار بدون تشفير للتسجيل والتشغيل. تعد أدوات أتمتة اختبار التسجيل والتشغيل بدون رمز نوعًا من الاختبارات الآلية التي تسجل نشاط المستخدم (سجل) ثم تقليده (التشغيل). إذا كنت ، على سبيل المثال ، تعمل على موقع ويب ، فيمكنك استخدام Mabel لتسجيل رحلة المستخدم يدويًا. بعد ذلك ، تقوم الأداة - التي سجلت إجراءاتك على موقع الويب - بإعادة عرض سيناريو المستخدم الذي يقوم بإجراء الاختبارات على موقع الويب.

الخصائص الرئيسية

إنه اختبار للتسجيل والتشغيل عبر المستعرضات (يمكنك تسجيل اختباراتك بملحق Chrome ، ولكن بعد ذلك يمكنك تشغيلها باستخدام أي متصفح آخر ، أو Firefox ، أو Edge ، أو Safari).

إنها ميزة تدفق قابلة لإعادة الاستخدام تتيح لك تخزين اختباراتك المسجلة لاستخدامها في المستقبل

لا يحتوي على اختبار التعهيد الجماعي الذي يستخدم عادة للتأكيد على AUT لتحسينه في أحسن الأحوال.

لا يتطلب مهارات ترميز متقدمة

لمن يناسب مابل؟

إذا كنت تنشئ تطبيقًا يستهدف جمهورًا أو عملاء ، فأنت تريد تنفيذ الاختبارات باستخدام أداة اختبار التشغيل التلقائي بدون تشفير للتسجيل والتشغيل. إنه مثالي للتحقق من عدم وجود أخطاء أثناء تفاعل المستخدم مع موقع الويب أو التطبيق الخاص بك وأن التنقل يمكن أن يتدفق بسلاسة.

ومع ذلك ، إذا كان تطبيقك يستهدف جمهورًا عريضًا جدًا ، فقد ترغب في اختيار أداة أتمتة اختبار بدون تشفير يتم توفيرها مع اختبار التعهيد الجماعي للتأكيد على تطبيقك والتأكد من قدرته على التعامل مع مقدار حركة المرور المتوقعة.

سحابة ضمان الجودة

كما يوحي اسمها ، Can QA هي أداة اختبار بدون تشفير قائمة على السحابة. إنها أداة لا تحتوي على رموز للتسجيل والتشغيل مع أداة إعداد تقارير مثيرة للاهتمام يمكنها إنشاء وجدولة تنفيذ اختبار الانحدار تلقائيًا. الميزة الرئيسية لهذا النوع من أدوات الاختبار التي لا تحتوي على رموز هي أنه نظرًا لكونه قائمًا على السحابة ، فإنه يتطلب الحد الأدنى من وقت الإعداد والجهد.

الخصائص الرئيسية

أداة تنفيذ الاختبار المستندة إلى السحابة

يتطلب الحد الأدنى من الإعداد

يمكنه إجراء عدة (آلاف) من الاختبارات بشكل متوازي

يسمح بإعادة استخدام مكونات الاختبار لتحسين إدارة الاختبار بشكل أكبر

لمن يتناسب مع Cloud QA؟

تعد Cloud QA مناسبة لعملية الاختبار الخاصة بك إذا كنت بحاجة إلى نوع تسجيل وتشغيل لأداة اختبار بدون تشفير ، وخاصة إذا لم تكن لديك معرفة عميقة أو خبرة في الاختبارات الآلية المعقدة والأدوات ذات الصلة. هذا لأن أداة الاختبار التي لا تحتوي على رموز تتطلب الحد الأدنى من الإعداد ، وبالتالي يمكن أن تكون أسهل في الاستخدام للمبتدئين.

قفزة العمل

LEAPWORK هي أيضًا أداة اختبار الأتمتة المستندة إلى مجموعة النظراء ، وتتمثل خصوصيتها في أنها تدعم العديد من أشكال التطبيقات والأنظمة الأساسية: من برامج Windows إلى تطبيقات الويب إلى اختبار SAP. كما أنه مناسب لفرق الاختبار لأنه يحتوي على العديد من ميزات إدارة الاختبار والتعاون التي يمكنها تسريع العملية عندما يعمل أكثر من شخص في نفس المشروع.

الخصائص الرئيسية

إنها أداة اختبار عبر المتصفح

إنه مصمم لكل من اختبار الويب وتطبيق سطح المكتب

إنه يتميز بمنشئ التدفق المرئي مع وحدات البناء التي يمكنك تجميعها باستخدام نظام السحب والإفلات.

يمكنه إدارة كميات هائلة من البيانات في نفس الوقت بحيث يمكنك إجراء العديد من الاختبارات في نفس الوقت.

لمن يناسب LEAPWORK؟

تختلف LEAPWORK عن غيرها من أدوات اختبار الأتمتة التي لا تحتوي على رموز لأنها مصممة للاستخدام في العديد من السياقات. إذا كنت تصمم تطبيقًا يمكن أن يحتوي على إصدارات سطح المكتب والويب والجوال ، فهذه هي أداة الاختبار التي لا تحتوي على رموز.

مفتش شبح

Ghost Inspect هي أداة تغطية الاختبار المثالية للمطورين المبتدئين أو عديمي الخبرة لأنها تسمح لك بإنشاء سجل واختبار التشغيل بامتداد متصفح. يمكن للمطورين ذوي الخبرة أيضًا استخدامه إذا كانوا يرغبون في تحسين عملية الاختبار الخاصة بهم ، مما يجعلها فعالة من حيث الوقت.

الخصائص الرئيسية

يسمح بالاختبار المستمر من خلال المراقبة الآلية لموقع الويب وإنشاء الاختبار الآلي

يمكن أن يعمل مع Chrome و Firefox (يجري تطوير التوافق مع المتصفحات الأخرى ، وهو في الطريق)

بخلاف امتداد Chrome و Firefox ، يوفر Ghost Inspector محررًا لا يحتوي على رموز: يمكنك إنشاء الاختبارات بالامتداد وتعديلها من خلال المحرر الذي لا يحتوي على رموز

يعد Ghost Inspector أيضًا فعالًا من حيث التكلفة: يمكنك بدء إصدار تجريبي مجاني ثم حجز عرض توضيحي قبل شراء الإصدار المتميز الذي لا يزال من بين أرخص الإصدارات في السوق.

لمن يتناسب مع Ghost Inspector؟

كما ذكرنا ، يمكن أن يجعل Ghost Inspector رحلة أتمتة الاختبار بدون رموز سهلة للغاية لأنه يمكنك إنشاء الاختبارات وتشغيلها من امتداد المتصفح. ومع ذلك ، لا يزال لديك بعض المعرفة والخبرة في برمجة اللغة الطبيعية والحد الأدنى من خلفية البرمجة لتحسين استخدام هذه الأداة.

تستكرافت

هذه واحدة من أقوى أدوات أتمتة الاختبار وأكثرها شمولاً التي يمكنك أن تجدها في السوق. إنه مناسب للاختبار المستمر والانحدار ويسمح بالتسجيل والتشغيل واختبار البرامج النصية. نصوص الاختبار ، على وجه الخصوص ، تأتي مع مدخلات مشفرة بالفعل ويمكن تعديلها بعد ذلك.

الخصائص الرئيسية

يحتوي على ميزة مهمة يمكنها إنشاء سيناريوهات اختبار حتى قبل اكتمال التطبيق.

وهو يدعم كلاً من نصوص الاختبار والتسجيل والتشغيل

إنه مناسب للانحدار والاختبار المستمر.

يمكنك تسجيل العناصر وإعادة استخدامها في سيناريوهات مختلفة

بعض عمليات الدمج المضمنة المفيدة جدًا مثل إدارة الاختبار والإخطار والاتصال وإدارة المشكلات.

لمن يناسب TestCraft؟

في حين أن TestCraft قد يكون معقدًا للغاية بالنسبة للمشاريع البسيطة أو للمبتدئين ، إلا أنه مناسب في كل سيناريو اختبار آخر. إنها أداة الاختبار التي لا تحتوي على رموز والتي يمكنك استخدامها لجميع مشاريعك ، لذلك إذا كنت مطورًا محترفًا أو تهدف إلى أن تصبح واحدًا ، فيجب أن تتعلم استخدام TestCraft.

استوديو رانوركس

يعد Ranorex Studio أحد أشهر أدوات الاختبار التي لا تحتوي على رموز. إنه معروف ويستخدمه كل من المبتدئين والمحترفين لأنه يمكنه أتمتة الاختبارات الخاصة بأبسط تطبيق ويب إلى أكثر برامج سطح المكتب تعقيدًا. بينما يعتمد Ranorex Studio على بعض لغات البرمجة القياسية مثل C # ، فأنت لست بحاجة إلى معرفتها أو استخدامها لإجراء اختبارات آلية باستخدام هذه الأداة لأنها توفر لك واجهة مستخدم تعمل بالسحب والإفلات ، وأداة الالتقاط وإعادة التشغيل ، وميزات أخرى يمكنك تجميعها واستخدامها لأتمتة اختبار الانحدار. يمكنك بسهولة إجراء اختبار عبر المستعرضات باستخدام Ranorex Studio.

الخصائص الرئيسية

أداة اختبار بدون رموز شائعة جدًا يمكنها الاعتماد على مجتمع واسع وقوي للحصول على الدعم

اختبار عبر المتصفحات وتغطية اختبار عبر الأنظمة الأساسية

يمكنك إنشاء نصوص بيانات اختبار قابلة لإعادة الاستخدام (يمكنك حتى تعديلها باستخدام المحرر المدمج)

تتوفر بعض عمليات الدمج المهمة: Azure DevOp و Bugzilla و Gi و TestRail و JIRA والمزيد. مع دمج هذه الأدوات جيدًا مع بعضها البعض ، يمكنك بناء سلسلة أدوات الاختبار الآلي بالكامل من مكان واحد.

لا يتطلب خبرة برمجة متقدمة

لمن يناسب Ranorex Studio؟

يحظى Ranorex Studio بشعبية كبيرة بين أدوات الاختبار التي لا تحتوي على رموز لأنه يمكن لأي شخص استخدامه ، بغض النظر عن مستوى خبرته ونوع المشروع الذي يعمل عليه. هذا هو الموطن الرئيسي لأداة الاختبار التي لا تحتوي على رموز وما يجعلها فريدة من نوعها في بانوراما أدوات الاختبار التي لا تحتوي على رموز.

بيرفكتو

Perfecto هو حل اختبار آلي قائم على السحابة لتطبيقات الجوال والويب. يدعم العديد من المتصفحات وأنظمة التشغيل والأجهزة ، ويوفر تحليلات مفصلة جيدًا مع تصنيف الأخطاء (يمكن أن يكون هذا مفيدًا للغاية إذا تم تعيينك لإجراء الاختبار.يمكنك عرض التحليلات لأصحاب العمل أو العملاء لديك لمناقشتها تحركاتك أو إظهار العمل الذي قمت به). يتميز Perfecto بخاصية إصلاح ذاتي مهمة تسمح بإجراء الاختبارات دون الحاجة إلى صيانة. إذا كنت بحاجة إلى اختبار مستمر ، فإن هذا الجانب سيغير حياتك: فهو يجعل عملك أكثر سلاسة.

الخصائص الرئيسية

أداة اختبار بدون كود عبر المتصفح

يحركها Ai (إنشاء اختبار آلي مدعوم)

ميزة الشفاء الذاتي للاختبار المستمر دون صيانة

تهدف إلى تطبيقات الويب ومشاريع تطبيقات الأجهزة المحمولة

التحليلات والتقارير

لمن يناسب بيرفكتو؟

يمكنك استخدام Perfecto إذا كنت بحاجة إلى إجراء اختبارات على تطبيق جوال أو تطبيق ويب تعمل عليه. إذا كنت تطور نوعًا مختلفًا من البرامج ، فهذه ليست الأداة المناسبة لك لأنها تستهدف هذا النوع من المشاريع تحديدًا.

سيكولي

Sikuli هي أداة اختبار مثالية بدون تشفير إذا كنت تعمل وترغب في تحسين مكونات واجهة المستخدم الرسومية. يستخدم التعرف على الصور لإجراء اختبارات تلقائية لواجهة المستخدم الرسومية. لدى Sikuli قيود مهمة يجب أن تكون على دراية بها: فهي تحتاج إلى واجهة مستخدم رسومية أثناء إجراء الاختبارات. هذا يعني أنه يمكنك إجراء الاختبارات في الخلفية ، ولا يمكنك إجراء اختبارات مستمرة ، ولا يمكنك إجراء اختبارات متعددة في نفس الوقت.

الخصائص الرئيسية

تهدف بدقة إلى اختبار مكونات واجهة المستخدم الرسومية

لا يمكنه إدارة اختبارات متعددة أو مستمرة

يمكنه تسجيل وتشغيل الإجراءات المختلفة.

لمن يناسب سيكولي؟

إذا كنت تعمل على مكونات واجهة المستخدم الرسومية وتريد تحسينها ، فهذه هي الأداة المناسبة لك. لكن لا تنس أبدًا أنك ستحتاج على الأقل إلى أداة اختبار أخرى لا تحتوي على رموز لإجراء اختبارات على المكونات الأخرى لمشروعاتك.

لماذا يجب أن تختار الاختبار الآلي غير المشفر؟

الآن بعد أن عرفت كيفية إنشاء أدوات اختبار لا تحتوي على رموز ، فلنناقش سبب اختيارهم.

هناك العديد من المزايا لأداء أدوات الاختبار التي لا تحتوي على رموز:

اختبار الأتمتة غير المشفرة يستغرق وقتًا أقل. يمكن للفريق أن يقضي القليل من الوقت والجهد في أتمتة الاختبارات وتشغيلها. يعتبر اختبار الأتمتة غير المشفرة فعالاً من حيث التكلفة. يتم تقليل تكاليف هذه المرحلة من عملية التطوير عن طريق تقليل الوقت والجهد المطلوبين. تكون أدوات أتمتة الاختبار بدون تشفير أقل عرضة للعيوب عند مقارنتها بالاختبار المكتوب. تمامًا كما يمكن للمطور البشري الذي يكتب التعليمات البرمجية أن يرتكب أخطاء ، يمكنه أيضًا ارتكاب أخطاء عند البرمجة النصية يدويًا لأتمتة الاختبار. باستخدام اختبار التشغيل الآلي غير المشفر ، يمكنك إزالة الأخطاء البشرية المحتملة من المعادلة. يعد اختبار الأتمتة غير المشفرة أكثر مرونة لأنه من الأسهل تغييره والتكيف معه.

ومع ذلك - نظرًا لأن الهدف الكامل من اختبار البرامج النصية الخاصة بك يحتوي على كود لا تشوبه شائبة - فإن الطريقة الأكثر فاعلية للحصول على هذا النوع من التعليمات البرمجية عالية الجودة هي استخدام أدوات بدون تعليمات برمجية في المقام الأول. ماذا يعني ذلك؟

مزايا عدم وجود كود عندما يتعلق الأمر بالاختبار

في هذه الفقرة ، نود أن نركز انتباهك على كيف تصبح مرحلة الاختبار أسهل إذا كنت تستخدم أدوات بدون رمز لتطوير التطبيق أو موقع الويب الرئيسي الخاص بك. عندما تستخدم أداة بدون رمز مثل AppMaster لإنشاء تطبيق الهاتف المحمول أو الويب الخاص بك ، كما تعلم ، فلن تحتاج إلى كتابة الرمز يدويًا. على العكس من ذلك ، يتم إنشاء الشفرة تلقائيًا "في الخلفية". يمكنك الوصول إليه وتحريره ، لكنك لست بحاجة إلى القيام بذلك.

أحد الأسباب التي تجعل AppMaster أحد أكثر أدوات عدم وجود كود موصى به في السوق هو جودة الكود. وعندما يتم إنشاء رمز عالي الجودة وفعال ومحسّن تلقائيًا ، فإنه لا يحتاج إلى اختبار. لا تخضع الأدوات التلقائية للأخطاء أو الانحرافات أو نقص المعرفة كما يحدث للبشر. يمكن للبشر ارتكاب الأخطاء ، لكن الأدوات الآلية عالية الجودة لا تفعل ذلك.

AppMaster ليس أداة اختبار آلية بدون تشفير ، لكنها لا تزال تستحق الذكر في المقالات التي تناقش أدوات الاختبار لأنها تتيح لك القفز في مرحلة الاختبار أو جعلها بسيطة وسريعة للغاية. هدفك ليس تغطية كل مرحلة من مراحل عملية التطوير كما هو موضح في أدلة مدرستك ؛ هدفك هو إنشاء تطبيق فعال وخالي من العيوب. إذا كانت هناك أداة بدون رمز تسمح لك بتحقيق هذا الهدف من خلال القفز إلى خطوة أخيرة تستغرق وقتًا طويلاً ، فيجب عليك استغلالها. و AppMaster هي هذه الأداة التي لا تحتوي على تعليمات برمجية.

استنتاج

يمكن أن تمنحك أدوات الأتمتة غير المشفرة يدًا كبيرة لتسريع عمليات الاختبار الخاصة بك. ومع ذلك ، يمكنك تحسين عملية التطوير الخاصة بك باستخدام أداة بدون رمز مثل AppMaster لإنشاء تطبيق الويب أو الهاتف المحمول الخاص بك. يقلل استخدام AppMaster من الحاجة للاختبار إلى ما يقرب من الصفر لأن AppMaster يولد لك كودًا عالي الجودة وفعالًا وسلسًا بطريقة لا تحتاج إلى مزيد من التحسين.