С развитием технологий мы наблюдаем некоторые изменения в отрасли. Одним из наиболее очевидных является растущее значение программного обеспечения. Программное обеспечение теперь ограничено только программами, которые пользователи имели на своих компьютерах; это становится необходимым в нашей повседневной жизни. Программное обеспечение работает на наших смартфонах и позволяет пользоваться услугами, которыми мы пользуемся каждый день. С его помощью мы можем купить билет на поезд, забронировать столик в любимом ресторане и поставить экостирку в посудомоечную машину.

Поскольку программное обеспечение становится все более и более важным, оно должно становиться все более и более безопасным. Поэтому тестирование программного обеспечения стало более продвинутым, и сегодня оно составляет большую часть того, что мы называем разработкой программного обеспечения. Очень важно, чтобы люди, стремящиеся сделать карьеру в индустрии разработки, могли сосредоточиться на своих возможностях тестирования и строить свою карьеру в этой узкой и специфической области. В частности, существует целый сектор индустрии разработки программного обеспечения, посвященный созданию платформ или инструментов автоматизированного тестирования.

Мы наблюдаем изменения в секторе автоматизации тестирования: с демократизацией технологий и программирования сегодня программистам, гражданским разработчикам и обычным пользователям стало проще создавать инструмент автоматизации тестирования. Это происходит в основном из-за и благодаря инструментам без кода , которые можно использовать для разработки инструментов автоматизации тестирования без кода. В этой статье мы подробно рассмотрим инструменты автоматизации тестирования без кода; мы также включили полезный список лучших инструментов автоматизации тестирования без кода в 2022 году.

Трансформация автоматизации тестирования

Что такое тестирование кода?

В большинстве случаев при разработке программного обеспечения, особенно если вы написали сценарий вручную (написав каждую строку кода на одном или нескольких языках программирования), вам необходимо проверить его, чтобы убедиться, что он работает, стабилен и безопасно. Тестирование производительности может быть автоматическим или ручным тестированием.

Тестировщики, выполняющие ручное тестирование, требуют от разработчика, обычно не входящего в первоначальную команду разработчиков (разработчика или команду со свежим взглядом!), пройти весь сценарий кода, чтобы выявить все возможные ошибки и найти способы улучшить сценарий более плавно и эффективно. Тестер также может создавать сценарии ручного тестирования для автоматического запуска и прохождения всего кода. Но есть способ автоматизировать весь процесс и сделать его бескодовым.

Автоматическое тестирование производительности может проходить через различные аспекты сценария, их можно запускать много раз, а также они могут быть непрерывными. Инструменты автоматического тестирования автоматически просматривают каждую строку вашего скрипта, выявляя ошибки, избыточность и многое другое. Конечно, автоматическое тестирование выполняется с помощью программного обеспечения, то есть с помощью специальных программных средств автоматического тестирования.

Бескодовое автоматизированное тестирование

Как вы, наверное, уже знаете, индустрия разработки программного обеспечения меняется в сторону отсутствия кода. Поскольку платформы без кода становятся все более и более производительными, разработчикам больше не нужно писать каждую строку кода вручную, они могут использовать удобный интерфейс с визуальными шаблонами и готовыми блоками для сборки и создания своего программного обеспечения с помощью простого система перетаскивания . При таком подходе не требуются продвинутые навыки программирования , а этап тестирования становится более плавным и быстрым. No-code — это подход, который применяется даже к тестированию. Бескодовое автоматизированное тестирование меняет мир проверки программного обеспечения, делая его более доступным для все большего числа людей.

Что такое автоматизированное тестирование без кода?

Благодаря автоматизированному тестированию без кода разработчики могут выполнять тестирование на основе данных, не используя кодовый скрипт и не требуя продвинутых навыков программирования. Точно так же, как вы можете использовать инструменты без кода для разработки мобильного приложения или приложения для веб-сайта, вы можете использовать их для создания инструмента автоматического тестирования без кода, используя предварительно созданные шаблоны и программные блоки из подходящих инструментов без кода.

Подходящими инструментами для разработки тестов без кода, как мы скоро обнаружим, являются те, которые обладают некоторыми важными функциями, которые, помимо того, что делают платформу удобной и доступной, также обеспечивают запись и воспроизведение, интеграцию технологий искусственного интеллекта (в частности, машинного обучения ). ), меньшее обслуживание и, возможно, специальные шаблоны.

Лучшие инструменты автоматизированного тестирования без кода

Каталон Студия

В 2020 году Katalon Studio вошла в число лучших инструментов автоматизированного тестирования без кода, а ее качество и популярность оставались на вершине в течение последних двух лет. Одним из аспектов, который делает его таким популярным среди разработчиков, является его универсальность: вы можете использовать его для тестирования программного обеспечения, созданного на разных платформах и для разных платформ: настольных, мобильных, веб-интерфейсов, API и приложений. Это также один из самых удобных инструментов на рынке: он рекомендуется как для QA-инженеров, так и для начинающих (кривая обучения может быть довольно быстрой).

Основные характеристики

Это требует нулевых или очень низких навыков программирования;

Он поддерживает тестирование настольных компьютеров, веб-сайтов и мобильных устройств, а также тестирование API;

У него есть несколько интересных встроенных плагинов;

Включены функции записи и воспроизведения;

Комплексные функции отчетности;

Он включает в себя встроенные шаблоны, библиотеки тестовых случаев, репозитории объектов и ключевые слова.

Кому больше всего подходит Katalon Studio

Если вы создаете кроссплатформенные приложения, Katalon Studio — ваш инструмент для автоматизированного тестирования. Если, например, вы создаете веб-приложение с его версией для мобильных устройств (приложения), то это идеальный инструмент для вас, потому что вы можете использовать его для запуска тестов через оба скрипта.

Тестим

Testim — чрезвычайно мощный инструмент для автоматизированного тестирования, поскольку он основан на искусственном интеллекте. Он не только может выполнять самые сложные тесты, но и — благодаря ИИ — способен фиксировать изменения в AUT (тестируемом приложении) для автоматического создания тестов и их автоматического запуска. С Testim вы можете значительно сократить количество времени, затрачиваемого на расширенные тестовые сценарии, их создание и производительность.

Основные характеристики

Он основан на искусственном интеллекте/машинном обучении.

Он поддерживает объяснительное тестирование, автоматически создавая автоматические тесты и запуская их.

Это эффективно по времени

Его можно интегрировать с инструментами для совместной работы, чтобы команда могла наиболее эффективно управлять фазой выполнения теста в AUT.

Его можно настроить для ваших конкретных потребностей разными способами, чтобы он стал чрезвычайно гибким и универсальным.

Не требует продвинутых навыков кодирования

Кому подходит Тестим?

Testim — идеальное решение для автоматизации тестирования без кода для:

Разработчики, работающие над сложными проектами, которым необходимо часто или постоянно выполнять тесты: с Testim управление тестированием становится автоматическим, и вы можете сосредоточиться на продолжении разработки своего приложения.

Команды. Интеграции упрощают сотрудничество. Разные члены команды могут работать над разными ветвями одного и того же проекта и выполнять тесты в своей ветке, не мешая работе других участников.

Мейбл

Mabel — это инструмент автоматизации тестирования без кода для записи и воспроизведения. Инструменты автоматизации тестирования без кода для записи и воспроизведения — это тип автоматизированного теста, который записывает действия пользователя (запись), а затем имитирует их (воспроизведение). Если вы, например, работаете над веб-сайтом, вы можете использовать Mabel для записи пути пользователя вручную. Затем инструмент, который записал ваши действия на веб-сайте, воспроизводит пользовательский сценарий, выполняющий тесты на веб-сайте.

Основные характеристики

Это кросс-браузерное тестирование с записью и воспроизведением (вы можете записывать свои тесты с помощью расширения Chrome, но затем вы можете запускать их в любом другом браузере, Firefox, Edge или Safari).

Это повторно используемая функция потока, которая позволяет сохранять записанные тесты для использования в будущем.

У него нет краудсорсингового тестирования, которое обычно используется, чтобы нагрузить AUT, чтобы оптимизировать его в лучшем случае.

Не требует продвинутых навыков кодирования

Кому подходит Мэйбл?

Если вы создаете приложение, предназначенное для аудитории или клиентов, вам нужно выполнять тесты с помощью инструмента автоматического тестирования записи и воспроизведения без кода. Он идеально подходит для проверки отсутствия ошибок при взаимодействии пользователя с вашим веб-сайтом или приложением и плавной навигации.

Однако, если ваше приложение предназначено для очень широкой аудитории, вы можете выбрать инструмент автоматизации тестирования без кода, который предоставляется с краудсорсинговым тестированием, чтобы нагрузить ваше приложение и убедиться, что оно может справиться с объемом ожидаемого трафика.

Облачное обеспечение качества

Как следует из названия,CanQA — это облачный инструмент тестирования без кода. Это инструмент для записи и воспроизведения без кода с интересным инструментом отчетности, который может автоматически создавать и планировать выполнение регрессионного тестирования. Основное преимущество этого типа инструмента тестирования без кода заключается в том, что, поскольку он основан на облаке, он требует минимального времени и усилий для настройки.

Основные характеристики

Облачный инструмент для выполнения тестов

Требует минимальной настройки

Он может запускать много (тысячи) тестов параллельно

Это позволяет повторно использовать компоненты тестирования для еще большей оптимизации управления тестированием.

Кому подходит Cloud QA?

Cloud QA подходит для вашего процесса тестирования, если вам нужен инструмент тестирования без кода для записи и воспроизведения и, особенно, если у вас нет глубоких знаний или опыта работы со сложными автоматическими тестами и связанными инструментами. Это связано с тем, что этот инструмент тестирования без кода требует минимальной настройки и, следовательно, может быть проще в использовании для новичка.

ПРЫЖОК РАБОТЫ

LEAPWORK также является облачным инструментом автоматизации тестирования, и его особенность заключается в том, что он поддерживает множество форм приложений и платформ: от программного обеспечения Windows до веб-приложений и тестирования SAP. Он также подходит для групп тестирования, поскольку имеет множество функций управления тестированием и совместной работы, которые могут ускорить процесс, когда над одним проектом работает несколько человек.

Основные характеристики

Это инструмент для кросс-браузерного тестирования.

Он предназначен как для веб-тестирования, так и для настольных приложений.

Он имеет визуальный построитель потока со строительными блоками, которые вы можете собрать с помощью системы перетаскивания.

Он может одновременно управлять огромными объемами данных, поэтому вы можете запускать множество тестов одновременно.

Кому подходит LEAPWORK?

LEAPWORK отличается от других инструментов автоматического тестирования без кода, поскольку он предназначен для использования во многих контекстах. Если вы разрабатываете приложение, которое может иметь настольную, веб- и мобильную версии, то этот инструмент тестирования без кода для вас.

Призрачный инспектор

Ghost Inspect — идеальный инструмент для тестирования тестового покрытия для начинающих или неопытных разработчиков, поскольку он позволяет создавать запись и воспроизведение тестирования с помощью расширения для браузера. Опытные разработчики также могут использовать его, если хотят оптимизировать процесс тестирования, чтобы сократить время.

Основные характеристики

Это позволяет проводить непрерывное тестирование с помощью автоматического мониторинга веб-сайта и автоматической генерации тестов.

Может работать с Chrome и Firefox (совместимость с другими браузерами разрабатывается, и это на подходе)

Помимо расширения Chrome и Firefox, Ghost Inspector предоставляет редактор без кода: вы можете создавать тесты с расширением и редактировать их с помощью редактора без кода.

Ghost Inspector также экономически эффективен: вы можете запустить бесплатную пробную версию, а затем заказать демоверсию, прежде чем покупать премиум-версию, которая по-прежнему является одной из самых дешевых на рынке.

Кому подходит Ghost Inspector?

Как уже упоминалось, Ghost Inspector может сделать ваше путешествие по автоматизации тестирования без кода чрезвычайно простым, поскольку вы можете создавать и запускать тесты из расширения браузера. Тем не менее, у вас все еще есть некоторые знания и опыт программирования на естественном языке и минимальный опыт программирования, чтобы оптимизировать использование этого инструмента.

ТестКрафт

Это один из самых мощных и всеобъемлющих инструментов автоматизации тестирования, которые вы можете найти на рынке. Он подходит для регрессионного и непрерывного тестирования и позволяет как записывать, так и воспроизводить и тестировать сценарии. Тестовые сценарии, в частности, поставляются с уже закодированными входными данными, которые впоследствии можно изменить.

Основные характеристики

У него есть важная функция, которая может генерировать сценарии тестирования еще до того, как приложение будет завершено.

Поддерживает как тестовые скрипты, так и запись и воспроизведение

Он подходит для регрессионного и непрерывного тестирования.

Вы можете записывать элементы и повторно использовать их в различных сценариях.

Некоторые очень полезные встроенные интеграции, такие как управление тестированием, уведомление и связь и управление проблемами.

Кому подходит TestCraft?

Хотя TestCraft может быть слишком сложным для простых проектов или для новичков, он подходит для любого другого тестового сценария. Это единственный инструмент тестирования без кода, который вы можете использовать для всех своих проектов, поэтому, если вы профессиональный разработчик или хотите им стать, вам следует научиться использовать TestCraft.

Студия Ранорекс

Ranorex Studio — один из самых известных инструментов тестирования без кода. Он известен и используется как новичками, так и профессионалами, потому что он может автоматизировать тесты от самого простого веб-приложения до самого сложного настольного программного обеспечения. Хотя Ranorex Studio основана на некоторых стандартных языках программирования, таких как C#, вам не нужно знать или использовать их для запуска автоматических тестов с помощью этого инструмента, потому что он предоставляет вам пользовательский интерфейс с перетаскиванием, инструмент захвата и воспроизведения и другие функции. которые вы можете собрать и использовать для автоматизации регрессионного тестирования. Вы можете легко проводить кросс-браузерное тестирование с помощью Ranorex Studio.

Основные характеристики

Очень популярный инструмент тестирования без кода, который может рассчитывать на поддержку широкого и солидного сообщества.

Кроссбраузерное тестирование и кроссплатформенное тестовое покрытие

Вы можете создавать повторно используемые сценарии тестовых данных (которые вы даже можете изменить с помощью встроенного редактора).

Доступны некоторые важные интеграции: Azure DevOp, Bugzilla, Gi, TestRail, JIRA и другие. С помощью этих инструментов, хорошо интегрированных друг с другом, вы можете создать всю цепочку инструментов для автоматизированного тестирования из одного места.

Не требует продвинутых навыков программирования

Кому подходит Ranorex Studio?

Ranorex Studio настолько популярен среди инструментов тестирования без кода, потому что любой может использовать его, независимо от уровня его знаний и типа проекта, над которым он работает. Это основная сильная сторона этого инструмента тестирования без кода, которая делает его уникальным среди инструментов тестирования без кода.

Перфекто

Perfecto — это облачное решение для автоматизированного тестирования мобильных и веб-приложений. Он поддерживает несколько браузеров, операционных систем и устройств и предоставляет подробную аналитику с классификацией ошибок (это может быть чрезвычайно полезно, если вас наняли для проведения тестирования. Вы можете показать аналитику своим работодателям или клиентам для обсуждения). ходы или покажите проделанную работу). Perfecto имеет важную функцию самовосстановления, которая позволяет запускать тесты без обслуживания. Если вам нужно непрерывное тестирование, этот аспект меняет вашу жизнь: он делает вашу работу намного более гладкой.

Основные характеристики

Инструмент кроссбраузерного тестирования без кода

Управляется искусственным интеллектом (поддерживается автоматическое создание тестов)

Функция самовосстановления для непрерывного тестирования без обслуживания

Ориентирован на проекты веб-приложений и мобильных приложений

Аналитика и отчеты

Кому подходит Перфекто?

Вы можете использовать Perfecto, если вам нужно запустить тесты мобильного приложения или веб-приложения, над которым вы работаете. Если вы разрабатываете другой тип программного обеспечения, этот инструмент не для вас, потому что он специально предназначен для такого рода проектов.

Сикули

Sikuli — идеальный инструмент для тестирования без кода, если вы работаете и хотите оптимизировать графические компоненты пользовательского интерфейса. Он использует распознавание изображений для запуска автоматизированных тестов графического пользовательского интерфейса. У Sikuli есть важное ограничение, о котором вам нужно знать: ему нужен графический интерфейс пользователя при выполнении тестов. Это означает, что вы можете запускать тесты в фоновом режиме, вы не можете запускать непрерывные тесты и не можете запускать несколько тестов одновременно.

Основные характеристики

Строго нацелен на тестирование графических компонентов пользовательского интерфейса.

Он не может управлять несколькими или непрерывными тестами

Он может записывать и воспроизводить различные действия.

Кому подходит Сикули?

Если вы работаете над компонентами графического пользовательского интерфейса и хотите их оптимизировать, этот инструмент для вас. Но никогда не забывайте, что вам понадобится по крайней мере еще один инструмент тестирования без кода для запуска тестов других компонентов вашего проекта.

Почему вам следует выбрать автоматизированное тестирование без кода?

Теперь, когда вы знаете, как создавать инструменты тестирования без кода, давайте обсудим, почему вам следует их выбирать.

Есть много преимуществ для выполнения инструментов тестирования без кода:

Бескодовое автоматизированное тестирование занимает меньше времени. Команда может тратить мало времени и усилий на автоматизацию и запуск тестов. Бескодовое автоматизированное тестирование экономически выгодно. Затраты на этот этап процесса разработки снижаются за счет сокращения необходимого времени и усилий. Инструменты автоматизации тестирования без кода менее подвержены ошибкам по сравнению с тестированием по сценарию. Точно так же, как разработчик-человек, который пишет код, может ошибаться, он также может ошибаться при ручном написании сценариев автоматизации тестирования. Благодаря автоматизированному тестированию без кода вы исключаете из уравнения возможные человеческие ошибки. Бескодовое автоматизированное тестирование является более гибким, поскольку его легче изменить и адаптировать.

Тем не менее, поскольку весь смысл тестирования ваших сценариев заключается в безупречном коде, самый эффективный способ получить этот тип первоклассного кода — это, в первую очередь, использование инструментов без кода. Что это значит?

Преимущества отсутствия кода при тестировании

В этом абзаце мы хотели бы обратить ваше внимание на то, как упрощается этап тестирования, если вы используете инструменты без кода для разработки своего основного приложения или веб-сайта. Когда вы используете инструмент без кода, такой как AppMaster, для создания мобильного или веб-приложения, как вы знаете, вам не нужно писать код вручную. Наоборот, код автоматически создается «в фоновом режиме». Вы можете получить к нему доступ и отредактировать его, но вам не нужно этого делать.

Одной из причин, по которой AppMaster является одним из наиболее рекомендуемых инструментов без кода на рынке, является качество кода. А когда автоматически создается качественный, эффективный и оптимизированный код, его не нужно тестировать. Автоматические инструменты не подвержены ошибкам, отвлекающим факторам или недостатку знаний, как это происходит с людьми. Люди могут ошибаться, а первоклассные автоматические инструменты — нет.

AppMaster не является автоматическим инструментом тестирования без кода, но он по-прежнему заслуживает упоминания в статьях, посвященных инструментам тестирования, потому что позволяет пропустить этап тестирования или сделать его чрезвычайно простым и быстрым. Ваша цель не в том, чтобы охватить каждую фазу процесса разработки, как это объясняется в ваших школьных пособиях; Ваша цель — создать безупречное и эффективное приложение. Если есть инструмент без кода, который позволяет вам достичь этой цели, пропустив последний трудоемкий шаг, вы должны использовать его. И AppMaster — это инструмент без кода.

Вывод

Инструменты автоматизации без кода могут помочь вам ускорить процессы тестирования. Однако вы можете оптимизировать процесс разработки, используя инструмент без кода, такой как AppMaster, для создания своего веб-приложения или мобильного приложения. Использование AppMaster сводит потребность в тестировании практически к нулю, поскольку AppMaster генерирует для вас высококачественный, эффективный и плавный код, не требующий дальнейшей оптимизации.