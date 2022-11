Met de ontwikkeling van de technologie zijn we getuige van een aantal veranderingen in de industrie. Een van de duidelijkste is het toenemende belang van software. Van beperkt tot programma's die gebruikers op hun computer hadden, is software nu overal; het wordt essentieel in ons dagelijks leven. De software draait in onze smartphones en laat de diensten lopen die we elke dag gebruiken. Het laat ons een treinkaartje kopen, een tafel reserveren in ons favoriete restaurant, en de eco-wassen op onze vaatwasser instellen.

Nu software steeds belangrijker wordt, moet zij ook steeds veiliger worden. Het testen van software is daarom steeds geavanceerder geworden, en het is tegenwoordig een groot onderdeel van wat wij softwareontwikkeling noemen. Het is zo belangrijk dat mensen die een carrière in de ontwikkelingsindustrie zoeken, zich kunnen richten op hun testcapaciteiten en hun carrière kunnen opbouwen op dit smalle en specifieke gebied. Er is met name een hele sector van de softwareontwikkelingsindustrie die zich toelegt op het creëren van geautomatiseerde testplatforms of -tools.

We zijn getuige van een verandering in de testautomatiseringssector: met de democratisering van technologie en programmering is het tegenwoordig voor programmeurs, burgerontwikkelaars en gewone gebruikers gemakkelijker om een testautomatiseringshulpmiddel te maken. Dit gebeurt vooral door en dankzij no-code tools die kunnen worden gebruikt om codevrije testautomatiseringshulpmiddelen te ontwikkelen. In dit artikel verkennen we no-code testautomatiseringstools in diep detail; we nemen ook een handige lijst op van de top no-code testautomatiseringstools in 2022.

De transformatie van testautomatisering

Wat is testen in code?

In de meeste gevallen, wanneer u software ontwikkelt, vooral als u het script handmatig hebt geschreven (elke afzonderlijke regel code in een of meer programmeertalen schrijven), moet u het controleren om ervoor te zorgen dat het werkt, stabiel is en veilig is. Het testen van de prestaties kan automatisch of handmatig gebeuren.

Bijhandmatige QA-testers moet de ontwikkelaar, meestal extern aan het oorspronkelijke ontwikkelteam (een ontwikkelaar of team met een frisse blik!), het hele codescript doornemen om elke mogelijke fout op te sporen en manieren te vinden om het script soepeler en efficiënter te maken. De tester zou ook handmatige testscripts kunnen maken die automatisch de hele code doorlopen. Maar er is een manier om het hele proces te automatiseren en codeloos te maken.

Automatische prestatietests kunnen verschillende aspecten van het script doorlopen, ze kunnen vele malen worden uitgevoerd, en ze kunnen ook continu zijn. Automatische testtools gaan automatisch door elke regel van uw script, zoeken naar fouten, redundantie en meer. Automatisch testen gebeurt natuurlijk met software, dat wil zeggen met specifieke software voor automatisch testen.

Codeloos automatisch testen

Zoals u waarschijnlijk al weet, verandert de softwareontwikkelingsindustrie in een no-code richting. Nu no-code-platforms steeds performanter worden, hoeven ontwikkelaars niet langer elke regel code handmatig te schrijven, maar kunnen ze een gebruiksvriendelijke interface met visuele sjablonen en vooraf gebouwde blokken gebruiken om hun software samen te stellen en te creëren met het eenvoudige drag-and-drop-systeem. Met deze aanpak zijn geen geavanceerde programmeervaardigheden vereist en verloopt de testfase soepeler en sneller. No-code is een aanpak die zelfs bij het testen wordt toegepast. Codeloos geautomatiseerd testen verandert de wereld van het controleren van software en maakt het voor steeds meer mensen toegankelijk.

Wat is codeloos geautomatiseerd testen?

Met codeless automated testing kunnen ontwikkelaars data-gedreven testen uitvoeren zonder gebruik te maken van een codescript en zonder de noodzaak van geavanceerde programmeervaardigheden. Net zoals u no-code tools kunt gebruiken om een mobiele app of website-applicatie te ontwikkelen, kunt u ze ook gebruiken om een codeloze geautomatiseerde testtool te maken met behulp van vooraf gebouwde sjablonen en softwareblokken van geschikte no-code tools.

Geschikte no-code test authoring tools, zoals we gaan ontdekken, zijn die met enkele belangrijke functies die, behalve dat ze het platform gebruiksvriendelijk en toegankelijk maken, ook voorzien in opnemen en afspelen, integraties van Ai-technologieën(Machine Learning in het bijzonder), minder onderhoud en, mogelijk, speciale sjablonen.

Katalon Studio

In 2020 werd Katalon Studio gerangschikt onder de top codeloze geautomatiseerde testtools, en de kwaliteit en populariteit ervan bleven de afgelopen twee jaar aan de top. Een aspect dat het zo populair maakt onder ontwikkelaars is zijn veelzijdigheid: u kunt het gebruiken om software te testen die is gemaakt op en voor verschillende platforms: desktop, mobiel, web, API'sen applicaties. Het is ook een van de meest gebruiksvriendelijke tools op de markt: het wordt aanbevolen voor QA engineers en beginners (de leercurve kan vrij snel zijn).

Belangrijkste kenmerken

Het vereist geen of weinig programmeerkennis;

Het ondersteunt desktop, website en mobiel testen en API testen;

Het heeft een aantal interessante ingebouwde plugins;

Opname- en afspeelfuncties inbegrepen;

Uitgebreide rapportagefuncties;

Het bevat ingebouwde templates, test-case libraries, object repositories en keywords.

Voor wie is Katalon Studio het meest geschikt

Als u cross-platform applicaties maakt, is Katalon Studio uw geautomatiseerde test tool. Als u bijvoorbeeld een web app maakt met zijn versie voor mobiele apparaten (apps), dan is dit de perfecte tool voor u omdat u het kunt gebruiken om tests uit te voeren via beide scripts.

Testim

Testim is een extreem krachtige automation testing tool omdat het op AI gebaseerd is. Niet alleen kan het de meest uitdagende tests uitvoeren, maar - dankzij AI - is het in staat veranderingen in de AUT (de Application Under Test) vast te leggen om automatisch tests te genereren en automatisch uit te voeren. Met Testim kunt u de tijd die u besteedt aan geavanceerde testscripts, creatie en uitvoering aanzienlijk verminderen.

Belangrijkste kenmerken

Het is gebaseerd op AI/Machine Learning

Het ondersteunt verklarend testen door automatisch geautomatiseerde tests te maken en uit te voeren

Het is tijdseffectief

Het kan worden geïntegreerd met samenwerkingstools, zodat het team de testuitvoeringsfase op de AUT op de meest efficiënte manier kan beheren

Het kan op vele manieren worden aangepast aan uw specifieke behoeften, zodat het uiterst flexibel en veelzijdig wordt

Het vereist geen geavanceerde coderingsvaardigheden

Voor wie is Testim geschikt?

Testim is de ideale codeloze test automatiseringsoplossing voor:

Ontwikkelaars die werken aan complexe projecten die vaak of continu tests moeten uitvoeren: met Testim wordt testbeheer automatisch, en kunt u zich concentreren op het blijven ontwikkelen van uw applicatie.

Teams. De integraties maken samenwerking gemakkelijker. Verschillende teamleden kunnen aan verschillende takken van hetzelfde project werken en tests in hun tak uitvoeren zonder het werk van andere leden te verstoren.

Mabel

Mabel is een record en playback codeloze test automatiseringstool. Record and playback no-code test automation tools zijn een type geautomatiseerde test die de activiteit van de gebruiker opneemt (een record) en vervolgens nabootst (playback). Als u bijvoorbeeld aan een website werkt, kunt u met Mabel handmatig een gebruikersreis opnemen. Vervolgens herhaalt de tool - die uw handelingen op de website heeft geregistreerd - het gebruikersscenario door tests op de website uit te voeren.

Belangrijkste kenmerken

Het is een record en playback cross-browser testing (u kunt uw tests opnemen met een Chrome-extensie, maar daarna kunt u ze uitvoeren met elke andere browser, Firefox, Edge of Safari).

Het is een herbruikbare flow-functie waarmee u uw opgenomen tests kunt opslaan voor toekomstig gebruik.

Het heeft geen crowdsourced testing die meestal gebruikt wordt om de AUT te stressen om hem in het beste geval te optimaliseren.

Het vereist geen geavanceerde coderingsvaardigheden

Voor wie is Mabel geschikt?

Als je een applicatie maakt die gericht is op een publiek, of klanten, dan wil je tests uitvoeren met een record en playback codeloze automation testing tool. Het is ideaal om te controleren of er geen fouten zijn terwijl de gebruiker met uw website of applicatie interageert en of de navigatie vlot verloopt.

Als uw applicatie echter gericht is op een zeer breed publiek, kunt u misschien beter kiezen voor een codeloze testautomatiseringstool die voorzien is van crowdsourced testing om uw applicatie te stressen en ervoor te zorgen dat deze de hoeveelheid verwacht verkeer aankan.

Cloud QA

Zoals de naam al aangeeft, is Could QA een cloud-gebaseerde codeloze testtool. Het is een record en playback codeloze tool met een interessante rapportage tool die automatisch regressie test uitvoering kan creëren en plannen. Het belangrijkste voordeel van dit type codeloze testtool is dat het, omdat het cloudgebaseerd is, minimale installatietijd en inspanning vereist.

Belangrijkste kenmerken

Cloud-gebaseerd testprogramma

Vereist minimale setup

Het kan vele (duizenden) testen tegelijk uitvoeren.

Maakt hergebruik van testonderdelen mogelijk om het testbeheer nog verder te optimaliseren.

Voor wie is Cloud QA geschikt?

Cloud QA is geschikt voor uw testproces als u een codeloze testtool zonder opnames nodig hebt en vooral als u geen diepgaande kennis of ervaring hebt met complexe geautomatiseerde tests en aanverwante tools. Dit komt omdat deze codeloze testtool minimale setup vereist, en het kan daarom gemakkelijker te gebruiken zijn voor een beginner.

LEAPWERK

LEAPWORK is ook een cloud-based automation testing tool, en zijn bijzonderheid is dat het vele vormen van apps en platforms ondersteunt: van Windows software tot webapplicaties tot SAP testen. Het is ook geschikt voor testteams omdat het veel testbeheer- en samenwerkingsfuncties heeft die het proces kunnen versnellen wanneer meer dan één persoon aan hetzelfde project werkt.

Belangrijkste kenmerken

Het is een cross-browser testtool

Het is ontworpen voor zowel web testen als desktop applicaties

Het beschikt over een visuele flow builder met bouwstenen die je met een drag-and-drop systeem kunt samenstellen.

Het kan enorme hoeveelheden gegevens tegelijkertijd beheren, zodat u veel tests tegelijk kunt uitvoeren.

Voor wie is LEAPWORK geschikt?

LEAPWORK verschilt van andere codeloze automation testing tools omdat het ontworpen is voor gebruik in vele contexten. Als u een app ontwerpt die desktop-, web- en mobiele versies kan hebben, dan is dit de codeloze testtool voor u.

Ghost Inspector

Ghost Inspect is de ideale test coverage tool voor beginners of onervaren ontwikkelaars omdat het u in staat stelt om een record te maken en testen af te spelen met een browser extensie. Ervaren ontwikkelaars kunnen het ook gebruiken als ze hun testproces willen optimaliseren, waardoor het tijd effectief wordt.

Belangrijkste kenmerken

Het maakt continu testen mogelijk door geautomatiseerde website monitoring en geautomatiseerde testgeneratie

Het kan werken met Chrome en Firefox (compatibiliteit met andere browsers wordt ontwikkeld, en is onderweg)

Naast de Chrome en Firefox extensie biedt Ghost Inspector een codeloze editor: u kunt de tests maken met de extensie en ze bewerken via de codeloze editor.

Ghost Inspector is ook kosteneffectief: u kunt een gratis proef starten en vervolgens een demo boeken voordat u de premium versie aanschaft die nog steeds tot de goedkoopste op de markt behoort.

Voor wie is Ghost Inspector geschikt?

Zoals gezegd kan Ghost Inspector uw reis naar codeloze testautomatisering uiterst eenvoudig maken, omdat u tests kunt maken en uitvoeren vanuit een browserextensie. Je hebt echter nog steeds enige kennis en expertise met programmeren in natuurlijke taal en een minimale programmeerachtergrond nodig om het gebruik van deze tool te optimaliseren.

TestCraft

Dit is een van de meest krachtige en uitgebreide testautomatiseringstools die je op de markt kunt vinden. Het is geschikt voor regressie en continu testen en maakt zowel het opnemen en afspelen als testscripts mogelijk. Met name testscripts worden geleverd met inputs die al gecodeerd zijn en achteraf kunnen worden aangepast.

Belangrijkste kenmerken

Het heeft een belangrijke functie die testscenario's kan genereren nog voordat de applicatie klaar is.

Het ondersteunt zowel testscripts als opnemen en afspelen

Het is geschikt voor regressie en continu testen.

U kunt elementen opnemen en hergebruiken in verschillende scenario's

Enkele zeer nuttige ingebouwde integraties zoals Test Management, Notificatie & communicatie, en Issue management.

Voor wie is TestCraft geschikt?

Hoewel TestCraft misschien te complex is voor eenvoudige projecten of voor een beginner, is het geschikt voor elk ander testscenario. Het is de enige codeloze testtool die u voor al uw projecten kunt gebruiken, dus als u een professionele ontwikkelaar bent of wilt worden, moet u TestCraft leren gebruiken.

Ranorex Studio

Ranorex Studio is een van de meest bekende codeloze testtools. Het is bekend en wordt gebruikt door zowel beginners als professionals omdat het tests kan automatiseren voor de eenvoudigste web app tot de meest gecompliceerde desktop software. Hoewel Ranorex Studio is gebaseerd op enkele standaard programmeertalen zoals C#, hoeft u die niet te kennen of te gebruiken om geautomatiseerde tests uit te voeren met deze tool, omdat het u voorziet van een drag & drops gebruikersinterface, capture & replay tool, en andere functies die u kunt samenstellen en gebruiken om uw regressietests te automatiseren. U kunt gemakkelijk cross-browser tests uitvoeren met Ranorex Studio.

Belangrijkste kenmerken

Zeer populaire codeloze testtool die kan rekenen op een brede en solide gemeenschap voor ondersteuning

Cross-browser testen en cross-platform testdekking

U kunt herbruikbare testdata scripts genereren (die u zelfs kunt aanpassen met de ingebouwde editor)

Enkele belangrijke integraties zijn beschikbaar: Azure DevOp, Bugzilla, Gi, TestRail, JIRA, en meer. Met deze goed met elkaar geïntegreerde tools kunt u uw hele geautomatiseerde testtoolchain vanaf één plek opbouwen.

Het vereist geen geavanceerde programmeerkennis

Voor wie is Ranorex Studio geschikt?

Ranorex Studio is zo populair onder de codeloze testtools omdat iedereen het kan gebruiken, ongeacht hun kennisniveau en het type project waaraan ze werken. Dit is de belangrijkste kracht van deze codeloze testtool en wat het uniek maakt in het panorama van codeloze testtools.

Perfecto

Perfecto is een cloud-gebaseerde geautomatiseerde testoplossing voor mobiele en web apps. Het ondersteunt meerdere browsers, besturingssystemen en apparaten, en het biedt goed gedetailleerde analyses met foutclassificatie (dit kan zeer nuttig zijn als je bent ingehuurd om het testen te doen. Je kunt de analytics laten zien aan je werkgevers of klanten om je zetten te bespreken of het werk dat je hebt gedaan te laten zien). Perfecto heeft een belangrijke zelfherstellende functie waarmee tests zonder onderhoud kunnen worden uitgevoerd. Als u continu moet testen, wordt dit aspect levensveranderend: het maakt uw werk een stuk soepeler.

Belangrijkste kenmerken

Cross-browser codeloze testtool

Ai-gestuurd (geautomatiseerde testgeneratie ondersteund)

Zelfherstellende functie voor continu testen zonder onderhoud

Gericht op webapplicatie en mobiele app projecten

Analytics en rapporten

Voor wie is Perfecto geschikt?

Je kunt Perfecto gebruiken als je tests moet uitvoeren op een mobiele app of webapplicatie waar je aan werkt. Als je een ander soort software ontwikkelt, is dit niet de tool voor jou omdat het specifiek gericht is op dit soort projecten.

Sikuli

Sikuli is de perfecte codeloze testtool als je werkt aan en grafische UI-componenten wilt optimaliseren. Het gebruikt beeldherkenning om geautomatiseerde grafische gebruikersinterfacetests uit te voeren. Sikuli heeft een belangrijke beperking waarvan u zich bewust moet zijn: het heeft een grafische gebruikersinterface nodig tijdens het uitvoeren van tests. Dit betekent dat u tests op de achtergrond kunt uitvoeren, dat u geen continue tests kunt uitvoeren en dat u niet meerdere tests tegelijk kunt uitvoeren.

Belangrijkste kenmerken

Strikt gericht op het testen van grafische UI-componenten

Het kan niet meerdere of continue testen beheren

Het kan verschillende acties opnemen en afspelen.

Voor wie is Sikuli geschikt?

Als je werkt aan Graphical User Interface componenten en die wilt optimaliseren, dan is dit de tool voor jou. Maar vergeet nooit dat je minstens één andere codeloze testtool nodig hebt om tests uit te voeren op de andere componenten van je projecten.

Waarom zou u kiezen voor codeloos geautomatiseerd testen?

Nu je weet hoe je codeloze testtools maakt, laten we eens bespreken waarom je ze zou moeten kiezen.

Er zijn veel voordelen aan het uitvoeren van codeloze testtools:

Codeless automation testing is minder tijdrovend. Het team kan weinig tijd en moeite besteden aan het automatiseren en uitvoeren van de tests. Codeloos automatiseren is kosteneffectief. De kosten van deze fase van het ontwikkelingsproces worden verlaagd door de vereiste tijd en inspanning te verminderen. Codeloze testautomatiseringstools zijn minder onderhevig aan fouten in vergelijking met scripted testing. Net zoals een menselijke ontwikkelaar die code schrijft fouten kan maken, kunnen ze ook fouten maken bij het handmatig scripten van testautomatisering. Met codeless automation testing verwijdert u mogelijke menselijke fouten uit de vergelijking. Codeloos automatiseren is flexibeler omdat het gemakkelijker is om te veranderen en aan te passen.

Dat gezegd zijnde - omdat het hele punt van het testen van uw scripts foutloze code is - is de meest efficiënte manier om dit soort code van topkwaliteit te verkrijgen het gebruik van no-code tools in de eerste plaats. Wat betekent dat?

De voordelen van no-code bij het testen

In deze paragraaf willen we uw aandacht vestigen op hoe de testfase gemakkelijker wordt als u no-code tools gebruikt om uw belangrijkste app of website te ontwikkelen. Wanneer u een no-code tool zoals AppMaster gebruikt om uw mobiele of webapplicatie te maken, hoeft u, zoals u weet, de code niet handmatig te schrijven. Integendeel, de code wordt automatisch "op de achtergrond" aangemaakt. U kunt het openen en bewerken, maar dat hoeft u niet te doen.

Een van de redenen waarom AppMaster een van de meest aanbevolen no-code tools op de markt is, is de kwaliteit van de code. En wanneer hoogwaardige, efficiënte en geoptimaliseerde code automatisch wordt gemaakt, hoeft deze niet te worden getest. Automatische tools zijn niet onderhevig aan fouten, afleiding of gebrek aan kennis zoals dat bij mensen gebeurt. Mensen kunnen fouten maken, maar hoogwaardige automatische tools niet.

AppMaster is geen geautomatiseerde codeloze testtool, maar verdient toch vermelding in artikelen die testtools bespreken, omdat je er de testfase mee kunt overslaan of extreem eenvoudig en snel kunt maken. Uw doel is niet om elke fase van het ontwikkelingsproces te behandelen zoals in uw schoolhandboeken wordt uitgelegd; uw doel is om een foutloze en efficiënte applicatie te maken. Als er een no-code tool bestaat waarmee u dit doel kunt bereiken door een laatste tijdrovende stap over te slaan, dan moet u die benutten. En AppMaster is deze no-code tool.

Conclusie

Codeloze automatiseringstools kunnen u enorm helpen om uw testprocessen te versnellen. U kunt echter uw ontwikkelingsproces stroomopwaarts optimaliseren door een no-code tool als AppMaster te gebruiken om uw web of mobiele app te bouwen. Het gebruik van AppMaster reduceert de noodzaak van testen tot bijna nul, omdat AppMaster hoogwaardige, efficiënte en soepele code voor u genereert die niet verder geoptimaliseerd hoeft te worden.