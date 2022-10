Com o desenvolvimento da tecnologia, estamos testemunhando algumas mudanças na indústria. Uma das mais óbvias é a crescente importância do software. De limitado aos programas que os usuários tinham em seus computadores, o software agora está em toda parte; está se tornando essencial em nossa vida cotidiana. O software é executado em nossos smartphones e permite que os serviços que usamos todos os dias funcionem. Ele nos permite comprar uma passagem de trem, reservar uma mesa em nosso restaurante favorito e colocar a lavagem ecológica em nossa máquina de lavar louça.

Com o software se tornando cada vez mais importante, ele precisava se tornar cada vez mais seguro. O teste de software, portanto, tornou-se mais avançado e hoje é uma grande parte do que chamamos de desenvolvimento de software. É muito importante que as pessoas que buscam uma carreira no setor de desenvolvimento possam se concentrar em suas capacidades de teste e construir suas carreiras neste campo estreito e específico. Em particular, existe todo um setor da indústria de desenvolvimento de software dedicado à criação de plataformas ou ferramentas de teste automatizadas.

Estamos testemunhando uma mudança no setor de automação de testes: com a democratização da tecnologia e da programação, hoje é mais fácil para programadores, desenvolvedores cidadãos e usuários comuns criar uma ferramenta de automação de testes. Isso acontece principalmente por causa e graças a ferramentas sem código que podem ser usadas para desenvolver ferramentas de automação de teste sem código. Neste artigo, exploraremos detalhadamente as ferramentas de automação de teste sem código; também incluímos uma lista útil das principais ferramentas de automação de teste sem código em 2022.

A transformação da automação de testes

O que é teste de código?

Na maioria dos casos, quando você desenvolve software, especialmente se você escreveu o script manualmente (escrevendo cada linha de código em uma ou mais linguagens de programação), você precisará verificá-lo para ter certeza de que funciona, é estável e é seguro. Os testes de desempenho podem ser automáticos ou manuais.

Os testadores de controle de qualidade manuais exigiriam que o desenvolvedor, geralmente externo à equipe de desenvolvimento original (um desenvolvedor ou equipe com olhos novos!), passasse por todo o script de código para identificar todos os erros possíveis e encontrar maneiras de melhorar o script de maneira mais suave e eficiente. O testador também pode criar scripts de teste manual para executar e percorrer automaticamente todo o código. Mas existe uma maneira de automatizar todo o processo e torná-lo sem código.

O teste de desempenho automático pode passar por diferentes aspectos do script, pode ser executado várias vezes e também pode ser contínuo. As ferramentas de teste automáticas passam automaticamente por todas as linhas do seu script, identificando erros, redundância e muito mais. É claro que o teste automático é feito com software, ou seja, com ferramentas específicas de software de teste automático.

Teste automatizado sem código

Como você provavelmente já sabe, a indústria de desenvolvimento de software está mudando em uma direção sem código. Com as plataformas sem código se tornando cada vez mais eficientes, os desenvolvedores não precisam mais escrever cada linha de código manualmente, mas podem usar uma interface amigável com modelos visuais e blocos pré-construídos para montar e criar seu software com o simples sistema de arrastar e soltar . Com essa abordagem, não são necessárias habilidades avançadas de programação e a fase de teste se torna mais suave e rápida. No-code é uma abordagem que está sendo aplicada até mesmo para testes. O teste automatizado sem código está mudando o mundo da verificação de software, tornando-o mais acessível para mais e mais pessoas.

O que é teste automatizado sem código?

Com testes automatizados sem código, os desenvolvedores podem executar testes orientados a dados sem usar script de código e sem a necessidade de habilidades avançadas de programação. Assim como você pode usar ferramentas sem código para desenvolver um aplicativo móvel ou aplicativo de site, você pode usá-las para criar uma ferramenta de teste automatizada sem código usando modelos pré-criados e blocos de software de ferramentas adequadas sem código.

As ferramentas de autoria de teste sem código adequadas, como estamos prestes a descobrir, são aquelas com alguns recursos significativos que, além de tornar a plataforma amigável e acessível, também fornecem gravação e reprodução, integrações de tecnologias de IA ( Machine Learning em particular ), menor manutenção e, possivelmente, modelos dedicados.

Principais ferramentas de teste automatizado sem código

Estúdio Katalon

Em 2020, o Katalon Studio foi classificado entre as principais ferramentas de teste automatizado sem código, e sua qualidade e popularidade permaneceram no topo durante os últimos dois anos. Um aspecto que o torna tão popular entre os desenvolvedores é sua versatilidade: você pode usá-lo para testar softwares criados em e para diferentes plataformas: desktop, mobile, web, APIs e aplicativos. É também uma das ferramentas mais fáceis de usar do mercado: é recomendada para engenheiros de controle de qualidade e iniciantes (a curva de aprendizado pode ser bastante rápida).

Principais características

Requer habilidades de programação zero ou muito baixas;

Ele suporta testes de desktop, sites e dispositivos móveis e testes de API;

Tem alguns plugins internos interessantes;

Recursos de gravação e reprodução incluídos;

Recursos abrangentes de relatórios;

Ele inclui modelos integrados, bibliotecas de casos de teste, repositórios de objetos e palavras-chave.

Para quem o Katalon Studio é mais adequado

Se você estiver criando aplicativos multiplataforma, o Katalon Studio é sua ferramenta de teste automatizada. Se, por exemplo, você estiver criando um aplicativo da web com sua versão para dispositivos móveis (aplicativos), essa é a ferramenta perfeita para você, pois você pode usá-la para executar testes por meio de ambos os scripts.

Testemunho

O Testim é uma ferramenta de teste de automação extremamente poderosa porque é baseada em IA. Ele não apenas pode realizar os testes mais desafiadores, mas - graças à IA - é capaz de capturar alterações no AUT (o aplicativo em teste) para gerar testes automaticamente e executá-los automaticamente. Com o Testim, você pode reduzir significativamente o tempo gasto em scripts de teste avançados, criação e desempenho.

Principais características

É baseado em IA / Machine Learning

Ele suporta testes explicativos criando automaticamente testes automatizados e executando-os

É eficaz no tempo

Ele pode ser integrado com ferramentas de colaboração para que a equipe possa gerenciar a fase de execução de testes no AUT da maneira mais eficiente

Ele pode ser personalizado para suas necessidades específicas de várias maneiras, para que possa se tornar extremamente flexível e versátil

Não requer habilidades de codificação avançadas

Para quem o Testim é indicado?

Testim é a solução ideal de automação de testes sem código para:

Desenvolvedores que trabalham em projetos complexos que precisam executar testes com frequência ou continuamente: com o Testim, o gerenciamento de testes se torna automático e você pode se concentrar em continuar desenvolvendo sua aplicação.

Equipes. As integrações facilitam as colaborações. Diferentes membros da equipe podem trabalhar em diferentes ramificações do mesmo projeto e executar testes em suas ramificações sem interferir no trabalho de outros membros.

Mabel

Mabel é uma ferramenta de automação de teste sem código de gravação e reprodução. As ferramentas de automação de teste sem código de gravação e reprodução são um tipo de teste automatizado que registra a atividade do usuário (um registro) e depois a imita (reprodução). Se você, por exemplo, estiver trabalhando em um site, poderá usar o Mabel para registrar manualmente a jornada do usuário . Em seguida, a ferramenta - que gravou suas ações no site - reproduz o cenário do usuário executando testes no site.

Principais características

É um teste de gravação e reprodução entre navegadores (você pode gravar seus testes com uma extensão do Chrome, mas pode executá-los com qualquer outro navegador, Firefox, Edge ou Safari).

É um recurso de fluxo reutilizável que permite armazenar seus testes gravados para uso futuro

Ele não possui testes de crowdsourcing que geralmente são usados para estressar o AUT para otimizá-lo na melhor das hipóteses.

Não requer habilidades de codificação avançadas

Para quem Mabel é indicado?

Se você estiver criando um aplicativo voltado para um público ou clientes, deseja executar testes com uma ferramenta de teste de automação sem código de gravação e reprodução. É ideal para verificar se não há erros enquanto o usuário interage com seu site ou aplicativo e se a navegação pode fluir sem problemas.

Se, no entanto, seu aplicativo for destinado a um público muito amplo, você pode optar por uma ferramenta de automação de teste sem código fornecida com testes de crowdsourcing para enfatizar seu aplicativo e garantir que ele possa lidar com a quantidade de tráfego esperada.

Controle de qualidade da nuvem

Como o próprio nome sugere, o Could QA é uma ferramenta de teste sem código baseada em nuvem. É uma ferramenta sem código de gravação e reprodução com uma ferramenta de relatório interessante que pode criar e agendar automaticamente a execução de testes de regressão. A principal vantagem desse tipo de ferramenta de teste sem código é que, por ser baseada em nuvem, requer tempo e esforço mínimos de configuração.

Principais características

Ferramenta de execução de teste baseada em nuvem

Requer configuração mínima

Ele pode executar muitos (milhares) de testes paralelamente

Permite a reutilização de componentes de teste para otimizar ainda mais o gerenciamento de teste

Para quem o Cloud QA é adequado?

O Cloud QA é adequado para seu processo de teste se você precisar de um tipo de gravação e reprodução de ferramenta de teste sem código e, especialmente, se você não tiver profundo conhecimento ou experiência com testes automatizados complexos e ferramentas relacionadas. Isso ocorre porque essa ferramenta de teste sem código requer configuração mínima e, portanto, pode ser mais fácil de usar para um iniciante.

SALTO DE TRABALHO

O LEAPWORK também é uma ferramenta de teste de automação baseada em nuvem, e sua peculiaridade é que suporta muitas formas de aplicativos e plataformas: de software Windows a aplicativos da Web e testes SAP. Também é adequado para equipes de teste porque possui muitos recursos de gerenciamento de teste e colaboração que podem acelerar o processo quando mais de uma pessoa está trabalhando no mesmo projeto.

Principais características

É uma ferramenta de teste entre navegadores

Ele é projetado tanto para testes na web quanto para aplicativos de desktop

Ele apresenta um construtor de fluxo visual com blocos de construção que você pode montar com um sistema de arrastar e soltar.

Ele pode gerenciar grandes quantidades de dados ao mesmo tempo para que você possa executar muitos testes ao mesmo tempo.

Para quem o LEAPWORK é indicado?

O LEAPWORK é diferente de outras ferramentas de teste de automação sem código porque foi projetado para ser usado em muitos contextos. Se você está projetando um aplicativo que pode ter versões para desktop, web e mobile, então esta é a ferramenta de teste sem código para você.

Inspetor Fantasma

O Ghost Inspect é a ferramenta de cobertura de teste ideal para iniciantes ou desenvolvedores inexperientes, pois permite criar um teste de gravação e reprodução com uma extensão do navegador. Desenvolvedores experientes também podem usá-lo se quiserem otimizar seu processo de teste, tornando-o eficiente em termos de tempo.

Principais características

Permite testes contínuos por meio de monitoramento automatizado de sites e geração automatizada de testes

Pode funcionar com Chrome e Firefox (a compatibilidade com outros navegadores está sendo desenvolvida e está a caminho)

Além da extensão Chrome e Firefox, o Ghost Inspector fornece um editor sem código: você pode criar os testes com a extensão e editá-los através do editor sem código

O Ghost Inspector também é econômico: você pode iniciar uma avaliação gratuita e reservar uma demonstração antes de comprar a versão premium que ainda está entre as mais baratas do mercado.

Para quem o Ghost Inspector é indicado?

Como mencionado, o Ghost Inspector pode tornar sua jornada de automação de teste sem código extremamente fácil porque você pode criar e executar testes a partir de uma extensão do navegador. No entanto, você ainda tem algum conhecimento e experiência com programação em linguagem natural e experiência mínima em programação para otimizar o uso dessa ferramenta.

TestCraft

Esta é uma das ferramentas de automação de testes mais poderosas e abrangentes que você pode encontrar no mercado. É adequado para testes de regressão e contínuos e permite gravação e reprodução e scripts de teste. Os scripts de teste, em particular, vêm com entradas já codificadas e que podem ser modificadas posteriormente.

Principais características

Ele possui um recurso importante que pode gerar cenários de teste antes mesmo de a aplicação ser concluída.

Ele suporta scripts de teste e gravação e reprodução

É adequado para regressão e testes contínuos.

Você pode gravar elementos e reutilizá-los em diferentes cenários

Algumas integrações internas muito úteis, como gerenciamento de testes, notificação e comunicação e gerenciamento de problemas.

Para quem o TestCraft é indicado?

Embora o TestCraft possa ser muito complexo para projetos simples ou para um iniciante, é adequado em todos os outros cenários de teste. É a única ferramenta de teste sem código que você pode usar para todos os seus projetos, portanto, se você é um desenvolvedor profissional ou pretende se tornar um, deve aprender a usar o TestCraft.

Estúdio Ranorex

Ranorex Studio é uma das ferramentas de teste sem código mais conhecidas. É conhecido e usado por iniciantes e profissionais porque pode automatizar testes desde o aplicativo da web mais simples até o software de desktop mais complicado. Embora o Ranorex Studio seja baseado em algumas linguagens de programação padrão, como C#, você não precisa conhecê-las ou usá-las para executar testes automatizados com esta ferramenta, pois ela fornece uma interface de usuário de arrastar e soltar, ferramenta de captura e reprodução e outros recursos que você pode montar e usar para automatizar seus testes de regressão. Você pode facilmente fornecer testes entre navegadores com o Ranorex Studio.

Principais características

Ferramenta de teste sem código muito popular que pode contar com uma comunidade ampla e sólida para suporte

Testes entre navegadores e cobertura de testes entre plataformas

Você pode gerar scripts de dados de teste reutilizáveis (que você pode até modificar com o editor embutido)

Algumas integrações importantes estão disponíveis: Azure DevOp, Bugzilla, Gi, TestRail, JIRA e muito mais. Com essas ferramentas bem integradas entre si, você pode construir toda a sua cadeia de ferramentas de teste automatizada em um só lugar.

Não requer conhecimentos avançados de programação

Para quem o Ranorex Studio é indicado?

O Ranorex Studio é tão popular entre as ferramentas de teste sem código porque qualquer pessoa pode usá-lo, independentemente do seu nível de conhecimento e do tipo de projeto em que está trabalhando. Este é o principal forte desta ferramenta de teste sem código e o que a torna única no panorama das ferramentas de teste sem código.

Perfeito

Perfecto é uma solução de teste automatizado baseada em nuvem para aplicativos móveis e da web. Ele suporta vários navegadores, sistemas operacionais e dispositivos e fornece análises bem detalhadas com classificação de erros (isso pode ser extremamente útil se você foi contratado para fazer o teste. Você pode mostrar as análises para seus empregadores ou clientes para discutir seus movimentos ou mostrar o trabalho que você fez). O Perfecto possui um importante recurso de autocorreção que permite que os testes sejam executados sem manutenção. Se você precisa de testes contínuos, esse aspecto muda sua vida: torna seu trabalho muito mais tranquilo.

Principais características

Ferramenta de teste sem código entre navegadores

Acionado por IA (geração de teste automatizada suportada)

Recurso de autorrecuperação para testes contínuos sem manutenção

Destinado a projetos de aplicativos da web e aplicativos móveis

Análises e relatórios

Para quem o Perfecto é indicado?

Você pode usar o Perfecto se precisar executar testes em um aplicativo móvel ou aplicativo da Web em que esteja trabalhando. Se você está desenvolvendo um tipo diferente de software, esta não é a ferramenta para você porque é especificamente voltada para esse tipo de projeto.

Sikuli

Sikuli é a ferramenta de teste sem código perfeita se você estiver trabalhando e quiser otimizar componentes de interface gráfica. Ele usa reconhecimento de imagem para executar testes automatizados de Interface Gráfica do Usuário. O Sikuli tem uma limitação importante da qual você precisa estar ciente: ele precisa de uma interface gráfica de usuário durante a execução de testes. Isso significa que você pode executar testes em segundo plano, não pode executar testes contínuos e não pode executar vários testes ao mesmo tempo.

Principais características

Estritamente voltado para testes de componentes de interface gráfica

Não pode gerenciar testes múltiplos ou contínuos

Ele pode gravar e reproduzir várias ações.

Para quem o Sikuli é indicado?

Se você está trabalhando em componentes de Interface Gráfica do Usuário e deseja otimizá-los, esta é a ferramenta para você. Mas nunca esqueça que você precisará de pelo menos uma outra ferramenta de teste sem código para executar testes nos outros componentes de seus projetos.

Por que você deve optar por testes automatizados sem código?

Agora que você sabe como criar ferramentas de teste sem código, vamos discutir por que você deve escolhê-las.

Há muitas vantagens em executar ferramentas de teste sem código:

O teste de automação sem código consome menos tempo. A equipe pode gastar pouco tempo e esforço na automação e execução dos testes. O teste de automação sem código é econômico. Os custos desta fase do processo de desenvolvimento são reduzidos pela redução do tempo e esforço necessários. As ferramentas de automação de teste sem código estão menos sujeitas a falhas quando comparadas aos testes com script. Assim como um desenvolvedor humano que escreve código pode cometer erros, eles também podem cometer erros ao criar scripts manuais de automação de teste. Com o teste de automação sem código, você remove possíveis erros humanos da equação. O teste de automação sem código é mais flexível porque é mais fácil de mudar e adaptar.

Dito isso - porque todo o objetivo de testar seus scripts tem um código impecável - a maneira mais eficiente de obter esse tipo de código de alto nível é usar ferramentas sem código em primeiro lugar. O que isto significa?

As vantagens do no-code quando se trata de testes

Neste parágrafo, gostaríamos de focar sua atenção em como a fase de teste se torna mais fácil se você usar ferramentas sem código para desenvolver seu aplicativo ou site principal. Quando você usa uma ferramenta sem código como o AppMaster para criar seu aplicativo móvel ou web, como você sabe, você não precisa escrever o código manualmente. Pelo contrário, o código é criado automaticamente "em segundo plano". Você pode acessá-lo e editá-lo, mas não precisa fazer isso.

Uma das razões que fazem do AppMaster uma das ferramentas sem código mais recomendadas no mercado é a qualidade do código. E quando um código de alta qualidade, eficiente e otimizado é criado automaticamente, ele não precisa de teste. As ferramentas automáticas não estão sujeitas a erros, distrações ou falta de conhecimento como acontece com os humanos. Os humanos podem cometer erros, mas as ferramentas automáticas de alto nível não.

AppMaster não é uma ferramenta de teste automatizada sem código, mas ainda merece menção em artigos que discutem ferramentas de teste porque permite pular a fase de teste ou torná-la extremamente simples e rápida. Seu objetivo não é cobrir cada fase do processo de desenvolvimento como é explicado em seus manuais escolares; seu objetivo é criar um aplicativo impecável e eficiente. Se houver uma ferramenta sem código que permita atingir esse objetivo saltando uma etapa final demorada, você deve explorá-la. E o AppMaster é essa ferramenta sem código.

Conclusão

As ferramentas de automação sem código podem ajudar você a acelerar seus processos de teste. No entanto, você pode otimizar seu processo de desenvolvimento upstream usando uma ferramenta sem código, como o AppMaster, para criar seu aplicativo da Web ou móvel. O uso do AppMaster reduz a necessidade de testes para quase zero porque o AppMaster gera código de alta qualidade, eficiente e suave para você de uma maneira que não precisa de otimização adicional.