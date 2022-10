Con el desarrollo de la tecnología, estamos presenciando algunos cambios en la industria. Uno de los más obvios es la creciente importancia del software. De estar limitado a los programas que los usuarios tenían en sus computadoras, el software ahora está en todas partes; se está volviendo esencial en nuestra vida cotidiana. El software se ejecuta en nuestros teléfonos inteligentes y permite que los servicios que usamos todos los días se vayan. Nos permite comprar un billete de tren, reservar mesa en nuestro restaurante favorito y poner el ecolavado en nuestro lavavajillas.

Con el software cada vez más importante, tenía que volverse cada vez más seguro. Por lo tanto, las pruebas de software se han vuelto más avanzadas y hoy en día son una gran parte de lo que llamamos desarrollo de software. Es muy importante que las personas que buscan una carrera en la industria del desarrollo puedan concentrarse en sus capacidades de prueba y construir sus carreras en este campo limitado y específico. En particular, existe todo un sector de la industria del desarrollo de software dedicado a crear plataformas o herramientas de pruebas automatizadas.

Estamos presenciando un cambio en el sector de la automatización de pruebas: con la democratización de la tecnología y la programación, hoy en día es más fácil para programadores, desarrolladores ciudadanos y usuarios comunes crear una herramienta de automatización de pruebas. Esto sucede principalmente debido y gracias a las herramientas sin código que se pueden usar para desarrollar herramientas de automatización de pruebas sin código. En este artículo, exploraremos las herramientas de automatización de pruebas sin código en detalle; también incluimos una lista útil de las principales herramientas de automatización de pruebas sin código en 2022.

La transformación de la automatización de pruebas

¿Qué es la prueba de código?

En la mayoría de los casos, cuando desarrolla software, especialmente si ha escrito el script manualmente (escribiendo cada línea de código en uno o más lenguajes de programación), deberá verificarlo para asegurarse de que funciona, es estable y es seguro Las pruebas de rendimiento pueden ser pruebas automáticas o manuales.

Los evaluadores de control de calidad manuales requerirían que el desarrollador, generalmente externo al equipo de desarrollo original (¡un desarrollador o equipo con ojos nuevos!), revise todo el script del código para detectar todos los posibles errores y encontrar formas de mejorar el script de manera más fluida y eficiente. El probador también podría crear scripts de prueba manuales para ejecutar y revisar automáticamente todo el código. Pero hay una manera de automatizar todo el proceso y hacerlo sin código.

Las pruebas de rendimiento automáticas pueden pasar por diferentes aspectos del script, se pueden ejecutar muchas veces y también pueden ser continuas. Las herramientas de prueba automáticas revisan automáticamente cada línea de su script, detectando errores, redundancia y más. Por supuesto, las pruebas automáticas se realizan con software, es decir, con herramientas específicas de software de pruebas automáticas.

Pruebas automatizadas sin código

Como probablemente ya sepa, la industria del desarrollo de software está cambiando en una dirección sin código. Dado que las plataformas sin código se vuelven cada vez más eficaces, los desarrolladores ya no necesitan escribir cada línea de código manualmente, sino que pueden usar una interfaz fácil de usar con plantillas visuales y bloques preconstruidos para ensamblar y crear su software con el simple sistema de arrastrar y soltar . Con este enfoque, no se requieren habilidades de programación avanzadas y la fase de prueba se vuelve más fluida y rápida. Sin código es un enfoque que se aplica incluso a las pruebas. Las pruebas automatizadas sin código están cambiando el mundo de la verificación de software, haciéndolo más accesible para más y más personas.

¿Qué son las pruebas automatizadas sin código?

Con las pruebas automatizadas sin código, los desarrolladores pueden ejecutar pruebas basadas en datos sin usar un script de código y sin necesidad de conocimientos avanzados de programación. Al igual que puede usar herramientas sin código para desarrollar una aplicación móvil o una aplicación de sitio web, puede usarlas para crear una herramienta de prueba automatizada sin código utilizando plantillas preconstruidas y bloques de software de herramientas sin código adecuadas.

Las herramientas de autoría de prueba sin código adecuadas, como estamos a punto de descubrir, son aquellas con algunas características significativas que, además de hacer que la plataforma sea fácil de usar y accesible, también brindan grabación y reproducción, integraciones de tecnologías Ai ( aprendizaje automático en particular ), menor mantenimiento y, posiblemente, plantillas dedicadas.

Las mejores herramientas de pruebas automatizadas sin código

Estudio Katalon

En 2020, Katalon Studio se clasificó entre las mejores herramientas de prueba automatizadas sin código, y su calidad y popularidad se mantuvieron en lo más alto durante los últimos dos años. Un aspecto que lo hace tan popular entre los desarrolladores es su versatilidad: puede usarlo para probar software creado en y para diferentes plataformas: escritorio, móvil, web, API y aplicaciones. También es una de las herramientas más fáciles de usar del mercado: también se recomienda para ingenieros de control de calidad y principiantes (la curva de aprendizaje puede ser bastante rápida).

Principales características

Requiere habilidades de programación nulas o muy bajas;

Admite pruebas de escritorio, sitios web y dispositivos móviles y pruebas de API;

Tiene algunos complementos integrados interesantes;

Funciones de grabación y reproducción incluidas;

Funciones integrales de informes;

Incluye plantillas integradas, bibliotecas de casos de prueba, repositorios de objetos y palabras clave.

¿Para quién es más adecuado Katalon Studio?

Si está creando aplicaciones multiplataforma, Katalon Studio es su herramienta de prueba automatizada. Si, por ejemplo, está creando una aplicación web con su versión para dispositivos móviles (aplicaciones), entonces esta es la herramienta perfecta para usted porque puede usarla para ejecutar pruebas a través de ambos scripts.

Testimonio

Testim es una herramienta de prueba de automatización extremadamente poderosa porque está basada en IA. No solo puede realizar las pruebas más desafiantes, sino que, gracias a la IA , es capaz de capturar cambios en la AUT (la aplicación bajo prueba) para generar pruebas automáticamente y ejecutarlas automáticamente. Con Testim, puede reducir significativamente la cantidad de tiempo que dedica a los scripts de prueba avanzados, la creación y el rendimiento.

Principales características

Está basado en inteligencia artificial/aprendizaje automático

Admite pruebas explicativas al crear automáticamente pruebas automatizadas y ejecutarlas.

es efectivo en el tiempo

Se puede integrar con herramientas de colaboración para que el equipo pueda gestionar la fase de ejecución de la prueba en el AUT de la manera más eficiente

Puede personalizarse para sus necesidades específicas de muchas maneras para que pueda volverse extremadamente flexible y versátil.

No requiere habilidades avanzadas de codificación.

¿Para quién es adecuado Testim?

Testim es la solución de automatización de pruebas sin código ideal para:

Desarrolladores que trabajan en proyectos complejos que necesitan ejecutar pruebas con frecuencia o de forma continua: con Testim, la gestión de pruebas se vuelve automática y puedes concentrarte en seguir desarrollando tu aplicación.

equipos Las integraciones facilitan las colaboraciones. Diferentes miembros del equipo pueden trabajar en diferentes ramas del mismo proyecto y ejecutar pruebas en su rama sin interferir con el trabajo de otros miembros.

mabel

Mabel es una herramienta de automatización de pruebas sin código de grabación y reproducción. Las herramientas de automatización de pruebas sin código de grabación y reproducción son un tipo de prueba automatizada que registra la actividad del usuario (un registro) y luego la imita (reproducción). Si, por ejemplo, está trabajando en un sitio web, puede usar Mabel para registrar el viaje de un usuario manualmente. Luego, la herramienta, que ha registrado sus acciones en el sitio web, reproduce el escenario del usuario ejecutando pruebas en el sitio web.

Principales características

Es una prueba de grabación y reproducción entre navegadores (puede grabar sus pruebas con una extensión de Chrome, pero luego puede ejecutarlas con cualquier otro navegador, Firefox, Edge o Safari).

Es una función de flujo reutilizable que le permite almacenar sus pruebas grabadas para uso futuro

No tiene pruebas colaborativas que generalmente se usan para estresar el AUT para optimizarlo en el mejor de los casos.

No requiere habilidades avanzadas de codificación.

¿Para quién es adecuada Mabel?

Si está creando una aplicación que está dirigida a una audiencia o clientes, entonces desea ejecutar pruebas con una herramienta de prueba de automatización sin código de grabación y reproducción. Es ideal para comprobar que no hay errores mientras el usuario interactúa con tu sitio web o aplicación y que la navegación puede fluir sin problemas.

Sin embargo, si su aplicación está dirigida a una audiencia muy amplia, es posible que desee optar por una herramienta de automatización de pruebas sin código que se proporciona con pruebas colaborativas para estresar su aplicación y asegurarse de que pueda manejar la cantidad de tráfico esperado.

Control de calidad en la nube

Como sugiere su nombre, Could QA es una herramienta de prueba sin código basada en la nube. Es una herramienta sin código de grabación y reproducción con una interesante herramienta de generación de informes que puede crear y programar automáticamente la ejecución de pruebas de regresión. La principal ventaja de este tipo de herramienta de prueba sin código es que, al estar basada en la nube, requiere un tiempo y esfuerzo de configuración mínimos.

Principales características

Herramienta de ejecución de pruebas basada en la nube

Requiere una configuración mínima

Puede ejecutar muchas (miles) de pruebas en paralelo

Permite la reutilización de componentes de prueba para optimizar aún más la gestión de la prueba.

¿Para quién es adecuado Cloud QA?

Cloud QA es adecuado para su proceso de prueba si necesita una herramienta de prueba sin código de tipo grabación y reproducción y, especialmente, si no tiene un conocimiento profundo o experiencia con pruebas automatizadas complejas y herramientas relacionadas. Esto se debe a que esta herramienta de prueba sin código requiere una configuración mínima y, por lo tanto, puede ser más fácil de usar para un principiante.

TRABAJO DE SALTO

LEAPWORK también es una herramienta de prueba de automatización basada en la nube, y su peculiaridad es que admite muchas formas de aplicaciones y plataformas: desde software de Windows hasta aplicaciones web y pruebas de SAP. También es adecuado para equipos de prueba porque tiene muchas funciones de colaboración y administración de pruebas que pueden acelerar el proceso cuando más de una persona está trabajando en el mismo proyecto.

Principales características

Es una herramienta de prueba entre navegadores.

Está diseñado tanto para pruebas web como para aplicaciones de escritorio.

Cuenta con un generador de flujo visual con bloques de construcción que puede ensamblar con un sistema de arrastrar y soltar.

Puede administrar grandes cantidades de datos al mismo tiempo para que pueda ejecutar muchas pruebas al mismo tiempo.

¿Para quién es adecuado LEAPWORK?

LEAPWORK es diferente de otras herramientas de prueba de automatización sin código porque está diseñado para usarse en muchos contextos. Si está diseñando una aplicación que puede tener versiones de escritorio, web y móviles, entonces esta es la herramienta de prueba sin código para usted.

Inspector fantasma

Ghost Inspect es la herramienta de cobertura de prueba ideal para principiantes o desarrolladores sin experiencia porque le permite crear una prueba de grabación y reproducción con una extensión de navegador. Los desarrolladores experimentados también pueden usarlo si quieren optimizar su proceso de prueba, haciéndolo efectivo en el tiempo.

Principales características

Permite realizar pruebas continuas a través de la monitorización automatizada de sitios web y la generación de pruebas automatizadas.

Puede funcionar con Chrome y Firefox (la compatibilidad con otros navegadores se está desarrollando y está en camino)

Además de la extensión de Chrome y Firefox, Ghost Inspector proporciona un editor sin código: puede crear las pruebas con la extensión y editarlas a través del editor sin código.

Ghost Inspector también es rentable: puede iniciar una prueba gratuita y luego reservar una demostración antes de comprar la versión premium que aún se encuentra entre las más baratas del mercado.

¿Para quién es adecuado Ghost Inspector?

Como se mencionó, Ghost Inspector puede hacer que su viaje de automatización de pruebas sin código sea extremadamente fácil porque puede crear y ejecutar pruebas desde una extensión del navegador. Sin embargo, aún tiene algunos conocimientos y experiencia con la programación en lenguaje natural y una experiencia mínima en programación para optimizar el uso de esta herramienta.

TestCraft

Esta es una de las herramientas de automatización de pruebas más poderosas y completas que puede encontrar en el mercado. Es adecuado para regresión y pruebas continuas y permite tanto la grabación como la reproducción y los scripts de prueba. Los scripts de prueba, en particular, vienen con entradas que ya están codificadas y que pueden modificarse posteriormente.

Principales características

Tiene una característica importante que puede generar escenarios de prueba incluso antes de que se complete la aplicación.

Admite scripts de prueba y grabación y reproducción.

Es adecuado para regresión y pruebas continuas.

Puedes grabar elementos y reutilizarlos en diferentes escenarios

Algunas integraciones integradas muy útiles como Gestión de pruebas, Notificación y comunicación y Gestión de problemas.

¿Para quién es adecuado TestCraft?

Si bien TestCraft puede ser demasiado complejo para proyectos simples o para un principiante, es adecuado en todos los demás escenarios de prueba. Es la única herramienta de prueba sin código que puede usar para todos sus proyectos, por lo que si es un desarrollador profesional o desea convertirse en uno, debe aprender a usar TestCraft.

Estudio Ranorex

Ranorex Studio es una de las herramientas de prueba sin código más conocidas. Es conocido y utilizado tanto por principiantes como por profesionales porque puede automatizar pruebas desde la aplicación web más simple hasta el software de escritorio más complicado. Si bien Ranorex Studio se basa en algunos lenguajes de programación estándar como C#, no necesita conocerlos ni usarlos para ejecutar pruebas automatizadas con esta herramienta porque le proporciona una interfaz de usuario de arrastrar y soltar, una herramienta de captura y reproducción y otras características que puede ensamblar y usar para automatizar sus pruebas de regresión. Puede realizar fácilmente pruebas entre navegadores con Ranorex Studio.

Principales características

Herramienta de prueba sin código muy popular que puede contar con una amplia y sólida comunidad de apoyo

Pruebas entre navegadores y cobertura de pruebas entre plataformas

Puede generar scripts de datos de prueba reutilizables (que incluso puede modificar con el editor incorporado)

Algunas integraciones importantes están disponibles: Azure DevOp, Bugzilla, Gi, TestRail, JIRA y más. Con estas herramientas bien integradas entre sí, puede crear toda su cadena de herramientas de prueba automatizada desde un solo lugar.

No requiere conocimientos avanzados de programación.

¿Para quién es adecuado Ranorex Studio?

Ranorex Studio es tan popular entre las herramientas de prueba sin código porque cualquiera puede usarlo, independientemente de su nivel de experiencia y el tipo de proyecto en el que esté trabajando. Este es el principal punto fuerte de esta herramienta de prueba sin código y lo que la hace única en el panorama de las herramientas de prueba sin código.

Perfecto

Perfecto es una solución de prueba automatizada basada en la nube para aplicaciones móviles y web. Admite múltiples navegadores, sistemas operativos y dispositivos, y proporciona análisis detallados con clasificación de errores (esto puede ser extremadamente útil si lo contrataron para realizar las pruebas. Puede mostrar los análisis a sus empleadores o clientes para discutir tus movimientos o mostrar el trabajo que has hecho). Perfecto tiene una característica importante de autorreparación que permite que las pruebas se ejecuten sin mantenimiento. Si necesita pruebas continuas, este aspecto se convierte en un cambio de vida: hace que su trabajo sea mucho más fluido.

Principales características

Herramienta de prueba sin código entre navegadores

Ai-driven (generación de prueba automatizada compatible)

Función de autorreparación para pruebas continuas sin mantenimiento

Dirigido a proyectos de aplicaciones web y aplicaciones móviles

Analíticas e informes

¿Para quién es adecuado Perfecto?

Puede usar Perfecto si necesita ejecutar pruebas en una aplicación móvil o una aplicación web en la que está trabajando. Si estás desarrollando un tipo de software diferente, esta no es la herramienta para ti porque está específicamente dirigida a este tipo de proyectos.

Sikuli

Sikuli es la herramienta de prueba sin código perfecta si está trabajando y desea optimizar los componentes de la interfaz de usuario gráfica. Utiliza el reconocimiento de imágenes para ejecutar pruebas de interfaz gráfica de usuario automatizadas. Sikuli tiene una limitación importante que debe tener en cuenta: necesita una interfaz gráfica de usuario mientras ejecuta las pruebas. Significa que puede ejecutar pruebas en segundo plano, no puede ejecutar pruebas continuas y no puede ejecutar varias pruebas al mismo tiempo.

Principales características

Estrictamente dirigido a pruebas de componentes de IU gráfica

No puede gestionar pruebas múltiples o continuas.

Puede grabar y reproducir varias acciones.

¿Para quién es adecuado Sikuli?

Si está trabajando en componentes de interfaz gráfica de usuario y desea optimizarlos, esta es la herramienta para usted. Pero nunca olvide que necesitará al menos otra herramienta de prueba sin código para ejecutar pruebas en otros componentes de sus proyectos.

¿Por qué debería optar por pruebas automatizadas sin código?

Ahora que sabe cómo crear herramientas de prueba sin código, analicemos por qué debería elegirlas.

Hay muchas ventajas al realizar herramientas de prueba sin código:

Las pruebas de automatización sin código consumen menos tiempo. El equipo puede dedicar poco tiempo y esfuerzo a automatizar y ejecutar las pruebas. Las pruebas de automatización sin código son rentables. Los costos de esta fase del proceso de desarrollo se reducen al reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios. Las herramientas de automatización de pruebas sin código están menos sujetas a fallas en comparación con las pruebas con guiones. Al igual que un desarrollador humano que escribe código puede cometer errores, también puede cometer errores al programar manualmente la automatización de pruebas. Con las pruebas de automatización sin código, elimina los posibles errores humanos de la ecuación. Las pruebas de automatización sin código son más flexibles porque son más fáciles de cambiar y adaptar.

Dicho esto, debido a que el objetivo principal de probar sus scripts es tener un código impecable, la forma más eficiente de obtener este tipo de código de primer nivel es usar herramientas sin código en primer lugar. ¿Qué significa?

Las ventajas de no-code cuando se trata de pruebas

En este párrafo, nos gustaría centrar su atención en cómo la fase de prueba se vuelve más fácil si utiliza herramientas sin código para desarrollar su aplicación o sitio web principal. Cuando utiliza una herramienta sin código como AppMaster para crear su aplicación móvil o web, como sabe, no necesita escribir el código manualmente. Por el contrario, el código se crea automáticamente "en segundo plano". Puede acceder y editarlo, pero no es necesario que lo haga.

Una de las razones que hacen de AppMaster una de las herramientas sin código más recomendadas del mercado es la calidad de su código. Y cuando se crea automáticamente código de alta calidad, eficiente y optimizado, no necesita pruebas. Las herramientas automáticas no están sujetas a errores, distracciones o falta de conocimiento como les sucede a los humanos. Los humanos pueden cometer errores, pero las herramientas automáticas de primer nivel no.

AppMaster no es una herramienta de prueba automatizada sin código, pero aun así merece una mención en los artículos que analizan las herramientas de prueba porque le permite saltarse la fase de prueba o hacerla extremadamente simple y rápida. Su objetivo no es cubrir cada fase del proceso de desarrollo como se explica en sus manuales escolares; su objetivo es crear una aplicación impecable y eficiente. Si existe una herramienta sin código que le permite lograr este objetivo saltándose un paso final que requiere mucho tiempo, debe explotarla. Y AppMaster es esta herramienta sin código.

Conclusión

Las herramientas de automatización sin código pueden darle una gran ayuda para acelerar sus procesos de prueba. Sin embargo, puede optimizar su proceso de desarrollo en sentido ascendente mediante el uso de una herramienta sin código como AppMaster para crear su aplicación web o móvil. El uso de AppMaster reduce la necesidad de realizar pruebas a casi cero porque AppMaster genera código de alta calidad, eficiente y fluido para usted de una manera que no necesita más optimización.