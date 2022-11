Wraz z rozwojem technologii jesteśmy świadkami pewnych zmian w branży. Jedną z najbardziej oczywistych jest rosnące znaczenie oprogramowania. Od bycia ograniczonym do programów, które użytkownicy mieli na swoich komputerach, oprogramowanie jest teraz wszędzie; staje się niezbędne w naszym codziennym życiu. Oprogramowanie działa w naszych smartfonach i pozwala na działanie usług, z których korzystamy na co dzień. Pozwala nam kupić bilet na pociąg, zarezerwować stolik w naszej ulubionej restauracji i ustawić ekologiczne zmywanie w naszej zmywarce.

Wraz z rosnącym znaczeniem oprogramowania, musiało ono stawać się coraz bardziej bezpieczne. Testowanie oprogramowania stało się więc bardziej zaawansowane i stanowi dziś dużą część tego, co nazywamy tworzeniem oprogramowania. Jest to tak ważne, że osoby szukające kariery w branży programistycznej mogą skupić się na swoich zdolnościach testowania i budować swoją karierę w tej wąskiej i specyficznej dziedzinie. W szczególności, istnieje cały sektor branży rozwoju oprogramowania poświęcony tworzeniu platform lub narzędzi do automatycznego testowania.

Jesteśmy świadkami zmiany w sektorze automatyzacji testów: wraz z demokratyzacją technologii i programowania, łatwiej jest dziś programistom, deweloperom obywatelskim i zwykłym użytkownikom stworzyć narzędzie do automatyzacji testów. Dzieje się tak głównie z powodu i dzięki narzędziom no-code, które mogą być używane do tworzenia bezkodowych narzędzi automatyzacji testów. W tym artykule zbadamy narzędzia do automatyzacji testów bez kodu w głębokich szczegółach; dołączamy również przydatną listę najlepszych narzędzi do automatyzacji testów bez kodu w 2022 roku.

Transformacja automatyzacji testów

Czym jest testowanie kodu?

W większości przypadków, gdy tworzysz oprogramowanie, zwłaszcza jeśli napisałeś skrypt ręcznie (pisząc każdą pojedynczą linię kodu w jednym lub kilku językach programowania), będziesz musiał go sprawdzić, aby upewnić się, że działa, jest stabilny i jest bezpieczny. Testowanie wydajności może być automatyczne lub ręczne.

Ręczne testeryQA wymagałyby od dewelopera, zwykle zewnętrznego w stosunku do oryginalnego zespołu rozwijającego (deweloper lub zespół ze świeżym spojrzeniem!), przejścia przez cały skrypt kodu, aby dostrzec każdy możliwy błąd i znaleźć sposoby na poprawienie skryptu bardziej płynnie i wydajnie. Tester mógłby również stworzyć ręczne skrypty testowe do uruchomienia i przejść automatycznie przez cały kod. Ale jest sposób na zautomatyzowanie całego procesu i uczynienie go bez kodu.

Automatyczne testy wydajności mogą przechodzić przez różne aspekty skryptu, mogą być uruchamiane wiele razy, a także mogą być ciągłe. Narzędzia do automatycznego testowania automatycznie przechodzą przez każdą linię twojego skryptu, zauważając błędy, redundancję i więcej. Oczywiście testowanie automatyczne odbywa się za pomocą oprogramowania, czyli za pomocą konkretnych narzędzi programowych do testowania automatycznego.

Bezkodowe testowanie automatyczne

Jak już pewnie wiesz, branża tworzenia oprogramowania zmienia się w kierunku no-code. Dzięki platformom no-code, które stają się coraz bardziej wydajne, programiści nie muszą już pisać każdej pojedynczej linii kodu ręcznie, ale mogą korzystać z przyjaznego dla użytkownika interfejsu z wizualnymi szablonami i wstępnie zbudowanymi blokami, aby złożyć i stworzyć swoje oprogramowanie za pomocą prostego systemu "przeciągnij i upuść". Przy takim podejściu nie są wymagane zaawansowane umiejętności programistyczne, a faza testowania staje się płynniejsza i szybsza. No-code to podejście, które stosuje się nawet do testowania. Bezkodowe testy automatyczne zmieniają świat sprawdzania oprogramowania, czyniąc je bardziej dostępnym dla coraz większej liczby osób.

Czym jest bezkodowe testowanie automatyczne?

Dzięki bezkodowym testom automatycznym programiści mogą wykonywać testy sterowane danymi bez użycia skryptu kodu i bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności programowania. Tak jak możesz użyć narzędzi bez kodu do stworzenia aplikacji mobilnej lub aplikacji internetowej, możesz użyć ich do stworzenia bezkodowego narzędzia do testów automatycznych, używając gotowych szablonów i bloków programowych z odpowiednich narzędzi bez kodu.

Odpowiednie bezkodowe narzędzia do tworzenia testów, jak zaraz odkryjemy, to te z kilkoma znaczącymi funkcjami, które poza tym, że czynią platformę przyjazną dla użytkownika i dostępną, zapewniają również nagrywanie i odtwarzanie, integracje technologii Ai(Machine Learning w szczególności), niższe utrzymanie i, ewentualnie, dedykowane szablony.

Najlepsze bezkodowe narzędzia do testów automatycznych

Katalon Studio

W 2020 roku Katalon Studio znalazł się w czołówce bezkodowych narzędzi do testów automatycznych, a jego jakość i popularność pozostała na szczycie w ciągu ostatnich dwóch lat. Jednym z aspektów, który sprawia, że jest tak popularny wśród deweloperów, jest jego wszechstronność: można go używać do testowania oprogramowania tworzonego na i dla różnych platform: desktopowych, mobilnych, webowych, APIi aplikacji. Jest to również jedno z najbardziej przyjaznych dla użytkownika narzędzi na rynku: jest zalecane dla inżynierów QA, jak również dla początkujących (krzywa uczenia się może być dość szybka).

Główne cechy

Wymaga zerowych lub bardzo niskich umiejętności programistycznych;

Obsługuje testy desktopowe, strony internetowej i mobilne oraz testy API;

Ma kilka ciekawych wbudowanych wtyczek;

Dołączone funkcje nagrywania i odtwarzania;

Kompleksowe funkcje raportowania;

Zawiera wbudowane szablony, biblioteki przypadków testowych, repozytoria obiektów i słowa kluczowe.

Dla kogo Katalon Studio jest najbardziej odpowiedni

Jeśli tworzysz aplikacje międzyplatformowe, Katalon Studio jest Twoim narzędziem do testów automatycznych. Jeśli na przykład tworzysz aplikację internetową wraz z jej wersją na urządzenia mobilne (apps), to jest to idealne narzędzie dla Ciebie, ponieważ możesz go użyć do uruchomienia testów przez oba skrypty.

Testim

Testim to niezwykle potężne narzędzie do testowania automatyzacji, ponieważ jest oparte na AI. Nie tylko może wykonać najbardziej wymagające testy, ale - dzięki AI - jest w stanie przechwycić zmiany w AUT (the Application Under Test), aby wygenerować testy automatycznie i automatycznie je uruchomić. Dzięki Testim możesz znacznie zmniejszyć ilość czasu, który poświęcasz na zaawansowane skrypty testowe, tworzenie i wykonywanie testów.

Główne cechy.

Jest oparty na AI/uczeniu maszynowym

Wspiera testowanie wyjaśniające poprzez automatyczne tworzenie automatycznych testów i ich uruchamianie

Jest efektywny czasowo

Może być zintegrowany z narzędziami do współpracy, aby zespół mógł zarządzać fazą wykonywania testów na AUT w najbardziej efektywny sposób

Może być dostosowany do konkretnych potrzeb na wiele sposobów, dzięki czemu może stać się niezwykle elastyczny i wszechstronny

Nie wymaga zaawansowanych umiejętności kodowania

Dla kogo Testim jest odpowiedni?

Testim jest idealnym bezkodowym rozwiązaniem automatyzacji testów dla:

Programiści pracujący nad złożonymi projektami, którzy muszą wykonywać testy często lub w sposób ciągły: dzięki Testim, zarządzanie testami staje się automatyczne, a Ty możesz skupić się na utrzymaniu rozwoju swojej aplikacji.

Zespoły. Integracje ułatwiają współpracę. Różni członkowie zespołu mogą pracować nad różnymi gałęziami tego samego projektu i wykonywać testy w swojej gałęzi, nie zakłócając pracy innych członków.

Mabel

Mabel jest narzędziem do automatyzacji testów bezkodowych typu record and playback. Narzędzia automatyzacji testów bezkodowych Record and Playback to rodzaj testów automatycznych, które rejestrują aktywność użytkownika (zapis), a następnie naśladują ją (odtwarzanie). Jeśli na przykład pracujesz nad stroną internetową, możesz użyć Mabel, aby ręcznie nagrać podróż użytkownika. Następnie narzędzie - które nagrało Twoje działania na stronie internetowej - odtwarza scenariusz użytkownika uruchamiając testy na stronie internetowej.

Główne cechy

Jest to nagrywanie i odtwarzanie testów krzyżowych (możesz nagrać swoje testy za pomocą rozszerzenia Chrome, ale potem możesz je uruchomić za pomocą dowolnej innej przeglądarki, Firefox, Edge lub Safari).

Jest to funkcja przepływu wielokrotnego użytku, która pozwala przechowywać nagrane testy do wykorzystania w przyszłości

Nie ma testów crowdsourcowych, które są zwykle używane do stresu AUT, aby zoptymalizować go w najlepszym przypadku.

Nie wymaga zaawansowanych umiejętności kodowania

Dla kogo Mabel jest odpowiedni?

Jeśli tworzysz aplikację, która jest skierowana do publiczności, lub klientów, to chcesz wykonać testy za pomocą narzędzia do testowania automatyzacji bez kodu zapisu i odtwarzania. Jest to idealne narzędzie do sprawdzania, czy nie ma błędów podczas interakcji użytkownika z Twoją witryną lub aplikacją i czy nawigacja może płynnie przepływać.

Jeśli jednak Twoja aplikacja jest skierowana do bardzo szerokiej publiczności, możesz zdecydować się na bezkodowe narzędzie do automatyzacji testów, które jest dostarczane z testami crowdsourced, aby podkreślić swoją aplikację i upewnić się, że może obsłużyć ilość oczekiwanego ruchu.

Cloud QA

Jak sama nazwa wskazuje, Could QA to oparte na chmurze narzędzie do testowania bez kodu. Jest to narzędzie bezkodowe do nagrywania i odtwarzania z ciekawym narzędziem do raportowania, które może automatycznie tworzyć i planować wykonanie testów regresji. Główną zaletą tego typu bezkodowego narzędzia testowego jest to, że będąc opartym na chmurze, wymaga minimalnego czasu konfiguracji i wysiłku.

Główne cechy

Narzędzie do wykonywania testów oparte na chmurze

Wymaga minimalnej konfiguracji

Może uruchomić wiele (tysiące) testów równolegle

Pozwala na ponowne wykorzystanie komponentów testowych, aby jeszcze bardziej zoptymalizować zarządzanie testami

Dla kogo jest odpowiednia Cloud QA?

Cloud QA jest odpowiednie dla Twojego procesu testowego, jeśli potrzebujesz bezkodowego narzędzia do testowania typu record and playback, a zwłaszcza jeśli nie masz głębokiej wiedzy lub doświadczenia ze złożonymi testami automatycznymi i powiązanymi narzędziami. Dzieje się tak dlatego, że to bezkodowe narzędzie testowe wymaga minimalnej konfiguracji i dlatego może być łatwiejsze w użyciu dla początkującego.

LEAP WORK

LEAPWORK jest również narzędziem do testowania automatyzacji w chmurze, a jego osobliwością jest to, że obsługuje wiele form aplikacji i platform: od oprogramowania Windows do aplikacji internetowych do testowania SAP. Jest również odpowiedni dla zespołów testowych, ponieważ ma wiele funkcji zarządzania testami i współpracy, które mogą przyspieszyć proces, gdy więcej niż jedna osoba pracuje nad tym samym projektem.

Główne cechy.

Jest to narzędzie do testowania cross-browserów

Jest przeznaczony zarówno do testowania stron internetowych jak i aplikacji desktopowych

Posiada wizualny konstruktor przepływu z blokami konstrukcyjnymi, które można złożyć za pomocą systemu przeciągania i upuszczania.

Może zarządzać ogromną ilością danych w tym samym czasie, dzięki czemu można uruchomić wiele testów w tym samym czasie.

Dla kogo przeznaczony jest LEAPWORK?

LEAPWORK różni się od innych bezkodowych narzędzi do testowania automatyzacji, ponieważ jest przeznaczony do stosowania w wielu kontekstach. Jeśli projektujesz aplikację, która może mieć wersję desktopową, webową i mobilną, to jest to bezkodowe narzędzie do testowania dla Ciebie.

Ghost Inspector

Ghost Inspect jest idealnym narzędziem do pokrycia testów dla początkujących lub niedoświadczonych deweloperów, ponieważ pozwala na tworzenie zapisu i odtwarzanie testów za pomocą rozszerzenia przeglądarki. Doświadczeni deweloperzy mogą go również używać, jeśli chcą zoptymalizować swój proces testowania, czyniąc go efektywnym czasowo.

Główne cechy.

Umożliwia ciągłe testowanie poprzez zautomatyzowane monitorowanie strony internetowej i automatyczne generowanie testów

Może pracować z Chrome i Firefox (kompatybilność z innymi przeglądarkami jest opracowywana i jest w drodze)

Poza rozszerzeniem dla Chrome i Firefox, Ghost Inspector zapewnia edytor bezkodowy: można tworzyć testy za pomocą rozszerzenia i edytować je poprzez edytor bezkodowy

Ghost Inspector jest również opłacalny: możesz rozpocząć bezpłatną próbę, a następnie zarezerwować demo przed zakupem wersji premium, która nadal należy do najtańszych na rynku.

Dla kogo Ghost Inspector jest odpowiedni?

Jak wspomniano, Ghost Inspector może sprawić, że twoja podróż do automatyzacji testów bez kodu będzie niezwykle łatwa, ponieważ możesz tworzyć i uruchamiać testy z rozszerzenia przeglądarki. Jednak nadal musisz mieć pewną wiedzę i doświadczenie z programowaniem w języku naturalnym i minimalne tło programistyczne, aby zoptymalizować wykorzystanie tego narzędzia.

TestCraft

Jest to jedno z najpotężniejszych i najbardziej wszechstronnych narzędzi do automatyzacji testów, jakie można znaleźć na rynku. Nadaje się do testów regresyjnych i ciągłych i umożliwia zarówno nagrywanie i odtwarzanie, jak i skrypty testowe. Skrypty testowe, w szczególności, pochodzą z wejściami, które są już zakodowane i które mogą być modyfikowane po tym.

Główne cechy

Posiada ważną funkcję, która może generować scenariusze testowe nawet przed ukończeniem aplikacji.

Obsługuje zarówno skrypty testowe, jak i nagrywanie i odtwarzanie

Nadaje się do testów regresyjnych i ciągłych.

Możesz nagrywać elementy i ponownie używać ich w różnych scenariuszach

Niektóre bardzo przydatne wbudowane integracje, takie jak Test Management, Notification & communication i Issue management.

Dla kogo TestCraft jest odpowiedni?

Podczas gdy TestCraft może być zbyt skomplikowany dla prostych projektów lub dla początkujących, jest odpowiedni w każdym innym scenariuszu testowym. Jest to jedyne bezkodowe narzędzie do testowania, którego możesz używać do wszystkich swoich projektów, więc jeśli jesteś profesjonalnym deweloperem lub dążysz do tego, aby nim zostać, powinieneś nauczyć się używać TestCraft.

Ranorex Studio

Ranorex Studio jest jednym z najbardziej znanych bezkodowych narzędzi testowych. Jest znane i używane zarówno przez początkujących jak i profesjonalistów, ponieważ może zautomatyzować testy dla najprostszej aplikacji internetowej do najbardziej skomplikowanego oprogramowania desktopowego. Chociaż Ranorex Studio opiera się na niektórych standardowych językach programowania, takich jak C#, nie musisz ich znać ani używać, aby uruchamiać testy automatyczne za pomocą tego narzędzia, ponieważ zapewnia ono interfejs użytkownika typu "przeciągnij i upuść", narzędzie do przechwytywania i odtwarzania oraz inne funkcje, które możesz złożyć i wykorzystać do automatyzacji testów regresji. Możesz łatwo dostarczyć testy cross-browser z Ranorex Studio.

Główne cechy

Bardzo popularne narzędzie do testowania bez kodu, które może liczyć na wsparcie szerokiej i solidnej społeczności

Testowanie między przeglądarkami i pokrycie testami międzyplatformowymi

Możesz generować skrypty danych testowych wielokrotnego użytku (które możesz nawet modyfikować za pomocą wbudowanego edytora)

Dostępnych jest kilka ważnych integracji: Azure DevOp, Bugzilla, Gi, TestRail, JIRA i inne. Dzięki tym narzędziom dobrze zintegrowanym ze sobą, możesz zbudować cały swój toolchain testów automatycznych z jednego miejsca.

Nie wymaga zaawansowanej wiedzy programistycznej

Dla kogo Ranorex Studio jest odpowiednie?

Ranorex Studio jest tak popularne wśród bezkodowych narzędzi testowych, ponieważ każdy może go używać, niezależnie od poziomu wiedzy i rodzaju projektu, nad którym pracuje. To jest główna siła tego narzędzia do testowania bez kodu i to, co czyni go wyjątkowym w panoramie narzędzi do testowania bez kodu.

Perfecto

Perfecto to oparte na chmurze rozwiązanie do automatycznego testowania aplikacji mobilnych i internetowych. Obsługuje wiele przeglądarek, systemów operacyjnych i urządzeń, a także zapewnia dobrze szczegółową analitykę z klasyfikacją błędów (może to być niezwykle pomocne, jeśli zostałeś zatrudniony do wykonywania testów. Możesz pokazać analitykę swoim pracodawcom lub klientom, aby omówić swoje ruchy lub pokazać pracę, którą wykonałeś). Perfecto ma ważną funkcję samoleczenia, która pozwala testom działać bez konserwacji. Jeśli potrzebujesz ciągłego testowania, ten aspekt staje się zmieniający życie: sprawia, że twoja praca jest o wiele bardziej płynna.

Główne cechy

Bezkodowe narzędzie testowe dla różnych przeglądarek

Ai-driven (wspierane automatyczne generowanie testów)

Funkcja samoregeneracji dla ciągłego testowania bez konserwacji

Przeznaczone dla projektów aplikacji internetowych i mobilnych

Analizy i raporty

Dla kogo Perfecto jest odpowiednie?

Możesz użyć Perfecto, jeśli potrzebujesz uruchomić testy w aplikacji mobilnej lub aplikacji internetowej, nad którą pracujesz. Jeśli tworzysz inny rodzaj oprogramowania, to nie jest to narzędzie dla Ciebie, ponieważ jest ono skierowane specjalnie do tego rodzaju projektów.

Sikuli

Sikuli to idealne narzędzie do testowania bez kodu, jeśli pracujesz nad i chcesz zoptymalizować Graficzne komponenty UI. Wykorzystuje rozpoznawanie obrazów do przeprowadzania zautomatyzowanych testów graficznego interfejsu użytkownika. Sikuli ma ważne ograniczenie, o którym musisz wiedzieć: wymaga graficznego interfejsu użytkownika podczas uruchamiania testów. Oznacza to, że nie można uruchomić testów w tle, nie można uruchomić ciągłych testów i nie można uruchomić wielu testów w tym samym czasie.

Główne cechy

Skierowany wyłącznie do testowania graficznych komponentów UI

Nie może zarządzać wieloma lub ciągłymi testami

Może nagrywać i odtwarzać różne działania.

Dla kogo Sikuli jest odpowiedni?

Jeśli pracujesz nad komponentami Graphical User Interface i chcesz je zoptymalizować, to jest to narzędzie dla Ciebie. Ale nigdy nie zapominaj, że będziesz potrzebował co najmniej jednego innego bezkodowego narzędzia testowego, aby uruchomić testy innych komponentów swoich projektów.

Dlaczego powinieneś zdecydować się na bezkodowe testy automatyczne?

Teraz, gdy wiesz jak tworzyć bezkodowe narzędzia testowe, omówmy dlaczego powinieneś je wybrać.

Istnieje wiele korzyści z wykonywania bezkodowych narzędzi testowych:

Bezkodowe testowanie automatyczne jest mniej czasochłonne. Zespół może poświęcić niewiele czasu i wysiłku na automatyzację i uruchamianie testów. Bezkodowe testowanie automatyzacji jest opłacalne. Koszty tej fazy procesu deweloperskiego są zmniejszone poprzez redukcję wymaganego czasu i wysiłku. Bezkodowe narzędzia automatyzacji testów są mniej narażone na błędy w porównaniu z testami skryptowymi. Tak jak ludzki deweloper, który pisze kod, może popełniać błędy, może również popełniać błędy podczas ręcznego skryptowania automatyzacji testów. Z bezkodowym testowaniem automatyzacji, usuwasz możliwe błędy ludzkie z równania. Bezkodowe testy automatyzacji są bardziej elastyczne, ponieważ łatwiej jest je zmienić i dostosować.

To powiedziawszy - ponieważ cały punkt testowania twoich skryptów ma nieskazitelny kod - najbardziej efektywnym sposobem uzyskania tego typu najwyższej klasy kodu jest użycie narzędzi bezkodowych w pierwszej kolejności. Co to oznacza?

Zalety no-code, jeśli chodzi o testowanie

W tym akapicie chcielibyśmy skupić Twoją uwagę na tym, jak faza testowania staje się łatwiejsza, jeśli używasz narzędzi no-code do tworzenia swojej głównej aplikacji lub strony internetowej. Kiedy używasz narzędzia no-code, takiego jak AppMaster, aby stworzyć swoją aplikację mobilną lub internetową, jak wiesz, nie musisz pisać kodu ręcznie. Wręcz przeciwnie, kod jest automatycznie tworzony "w tle". Możesz uzyskać dostęp i edytować go, ale nie musisz tego robić.

Jednym z powodów, dla których AppMaster jest jednym z najbardziej polecanych narzędzi no-code na rynku, jest jego jakość kodu. A kiedy wysokiej jakości, wydajny i zoptymalizowany kod jest tworzony automatycznie, nie wymaga on testowania. Automatyczne narzędzia nie są narażone na błędy, rozproszenie uwagi czy brak wiedzy, jak to się dzieje w przypadku ludzi. Ludzie mogą popełniać błędy, ale najwyższej klasy automatyczne narzędzia nie.

AppMaster nie jest automatycznym narzędziem do testowania bez kodu, ale nadal zasługuje na wzmiankę w artykułach, które omawiają narzędzia do testowania, ponieważ pozwala przeskoczyć fazę testowania lub uczynić ją niezwykle prostą i szybką. Twoim celem nie jest pokrycie każdej fazy procesu rozwoju, jak to jest wyjaśnione w twoich podręcznikach szkolnych; twoim celem jest stworzenie bezbłędnej i wydajnej aplikacji. Jeśli istnieje narzędzie no-code, które pozwala osiągnąć ten cel poprzez przeskoczenie ostatniego czasochłonnego kroku, powinieneś je wykorzystać. I AppMaster jest tym narzędziem no-code.

Podsumowanie

Bezkodowe narzędzia automatyzacji mogą dać Ci ogromną rękę do przyspieszenia procesów testowych. Możesz jednak zoptymalizować swój proces rozwoju w górę, używając narzędzia bezkodowego, takiego jak AppMaster, aby zbudować swoją aplikację internetową lub mobilną. Korzystanie z AppMaster zmniejsza potrzebę testowania prawie do zera, ponieważ AppMaster generuje dla Ciebie wysokiej jakości, wydajny i płynny kod w sposób, który nie wymaga dalszej optymalizacji.