Selon la taille de votre entreprise, la collecte d'un grand nombre d'informations pour plusieurs personnes représente une charge importante pour les applications de gestion des RH. La mise en place d'opérations RH dans le monde numérique actuel, en constante évolution, peut vous aider à gagner en efficacité. Il existe une app de gestion RH qui peut être utilisée pour économiser du temps et des dépenses dans vos activités normales. L'application de gestion RH peut construire votre procédure plus efficacement, et vous pouvez obtenir toutes les données que vous voulez à partir de votre smartphone, de sorte que vous n'avez pas besoin de rester à votre poste de travail pour terminer votre tâche.

Vous pouvez désormais gagner de l'espace pour la gestion ou du temps sur votre lieu de travail en supprimant les grosses piles de papier de vos tiroirs contenant les dossiers du personnel grâce aux applications. Vous pouvez suivre des informations telles que le salaire, l'application de congé du travailleur, les frais de déplacement et les incitations en mettant en place un système dans vos applications de gestion des RH.

Que fait un logiciel de gestion des ressources humaines ?

Il s'agit de construire un logiciel RH qui vous permet de rationaliser et d'optimiser vos opérations compliquées et de les administrer sans participation humaine. Du développement des talents aux paiements, créez une application, dont la complexité varie en fonction de la procédure que vous essayez de rationaliser. L'application est souvent vendue dans le cadre d'une offre appelée HRMS Software ou HRIS Technology.





Les avantages de l'utilisation d'un logiciel RH automatisé

Les travailleurs qui passent plus de temps en déplacement peuvent bénéficier d'une application entièrement automatisée dont l'accès se fait par le biais d'applications Web ou d'applications SGRH spécialisées. En outre, elle présente de nombreux avantages.

App automatisée :

Renforcez la motivation du personnel.

Consacrez moins de temps et d'argent aux tâches administratives.

Permettre une ouverture immédiate des données.

Réduisez la probabilité de non-conformité.

Améliorer le travail d'équipe et la communication.

Améliorer la vitesse de prise de décision

Les 11 principaux logiciels de gestion des RH que tout professionnel devrait utiliser

Si vous ne savez pas quelles procédures gérer à l'aide des applications de gestion des RH, voici une liste des plus courantes dont les responsables ont besoin pour assurer le bon déroulement de leurs activités :

Système de données pour les employés

Ajoutez un programme électronique pour avoir toutes les données du personnel et les conserver dans un seul endroit afin d'améliorer votre département des ressources humaines. Une fois soumis, la construction des données RH par le biais d'applications passera par un système de procédure de vérification et d'équilibrage, de sorte que vous n'aurez pas à vous inquiéter des données perdues ou des erreurs dues à des soumissions manuelles.

Demande de nouveaux employés

L'acquisition de nouveaux employés coûte cher, et la plupart des entreprises le font régulièrement par le biais d'apps. Les responsables du département et les responsables de l'embauche peuvent utiliser un logiciel pour définir des attentes claires sur ce qu'ils recherchent chez les candidats, afin de s'assurer qu'il n'y a pas de malentendus. Grâce au logiciel, les deux organisations peuvent suivre en temps réel les résultats de la sélection et de l'inscription.

Suivi des candidats

Les entreprises peuvent créer une application offrant une perspective en temps réel de leur procédure d'acquisition de personnel avec une seule application de gestion des RH pour le recrutement. Les organisations peuvent créer des postes disponibles pour le candidat approprié au bon moment grâce à des applications ciblées et une approche multicanal. En outre, les entreprises peuvent concevoir un processus de recrutement collaboratif simple, efficace et disponible depuis n'importe quel appareil.

Intégration des nouveaux employés

Un outil d'intégration automatique du personnel vous aide à inscrire rapidement les nouveaux employés et à leur fournir tout ce dont ils ont besoin pour soumettre les documents pertinents et commencer à travailler. Pour réduire le temps nécessaire aux candidats pour suivre le programme de formation, le service RH du bâtiment peut transmettre tous les documents par voie électronique plutôt que par courrier. Cela permet également de s'assurer qu'aucun document ne sera perdu pendant le transport.





Démobilisation des employés

Toutes les cessations d'emploi peuvent être traitées et enregistrées en utilisant le processus d'embauche via des applications. Le service des ressources humaines peut effectuer un entretien de départ, le service comptable peut garantir que les travailleurs qui quittent l'entreprise sont retirés du système de paie de l'application de gestion, et les apps de gestion RH peuvent superviser le transfert des actifs de l'entreprise et des cartes critiques. Les applications de gestion des RH peuvent aider votre entreprise à mettre en place un processus de sortie des employés sans heurts et à faire bonne impression sur les travailleurs qui sont sur le point de partir.

Tenue à jour des feuilles de temps

Pensez au temps que vos superviseurs pourraient gagner en réduisant le temps qu'ils passent à examiner les cartes de pointage des employés et à confirmer leurs heures. Sans avoir à saisir toutes les données manuellement, une application de gestion des ressources humaines permet de suivre et d'évaluer les données ; vous devez remplir votre fiche de paie. Vos superviseurs peuvent également autoriser le paiement des cartes de pointage sans avoir à tout passer en revue manuellement.

Gestion des congés annuels

Si vous devez tout faire sur papier, autoriser les congés de votre personnel peut s'avérer pénible. D'une part, vous pouvez rapidement égarer les applications de gestion des congés qui arrivent sur papier à votre poste de travail. Garder la trace des demandes dans la mer d'emails qui inondent votre boîte de réception quotidiennement est un défi si vous le faites par email. Avec une plateforme d'applications de gestion automatique des congés, vous pouvez construire une application, suivre la procédure, et accepter ou refuser les demandes à temps. Vous pouvez également créer une application pour vérifier si un travailleur a suffisamment de vacances pour avoir droit à un congé.

Gestion de l'enseignement

L'application de gestion de l'apprentissage permet de conserver un personnel intéressé et motivé grâce à des programmes de formation adaptatifs qui répondent à des schémas de performance spécifiques. Les entreprises peuvent recueillir et analyser les précieux commentaires de leurs stagiaires pour évaluer l'efficacité de leurs programmes de formation.

Suivi des inscriptions

La création d'une application qui interagit harmonieusement avec les pointeuses, les dispositifs biométriques et les systèmes de paiement actuels peut aider les entreprises à éviter les erreurs humaines et le vol de salaire. Selon les besoins de l'entreprise, les modules du système de contrôle des présences aident les organisations à configurer des horaires, des semaines de travail, des week-ends libres et des listes de vacances personnalisés.

Évaluations des performances

Les gestionnaires et les joueurs ont beaucoup de responsabilités dans le cadre de leur travail. La mise à jour des évaluations des performances ne figure pas en tête de leur liste de priorités dans l'application. Cela ne veut pas dire, cependant, que ce n'est pas important. Le ministère peut mettre en place un programme de ressources humaines pour inciter les gestionnaires à intégrer les évaluations de performance dans leurs plans afin de procéder à temps et avec soin.

Libre-service pour les travailleurs

Grâce à des passerelles de libre-service spécifiques aux rôles, les solutions pour les emplois des employés donnent du pouvoir aux personnes et aux gestionnaires de l'entreprise. L'application intègre des fonctions spécifiques de libre-service qui aident les entreprises à gérer efficacement, à interagir et à répondre aux besoins évolutifs de l'ensemble de leur personnel. Le plus intéressant, c'est que ces technologies de libre-service facilitent tout, des demandes de formation à la connectivité et à l'organigramme.

Créez vos applications RH en 4 étapes simples

Voici comment créer une application sans créer une ligne de code ni payer trop cher une option standard, une fois que vous avez trouvé l'application qui fera une réelle différence dans les processus de ressources humaines de votre entreprise.

1. Évaluez la situation actuelle

Commencez par décrire la procédure actuelle dans chaque service, ainsi que les formulaires et documents que vous utilisez pour recueillir, analyser et communiquer des informations dans des domaines tels que l'évaluation des performances de recrutement et les fiches de présence. Veillez à exploiter les connaissances du personnel qui effectue régulièrement ces tâches et documentez tout pour créer des flux de travail aussi précis et fiables que possible.

2. Établissez un processus technologique

Ensuite, utilisez un outil d'automatisation des processus RH sans code. Vous pouvez créer des documents et des processus à l'aide d'outils de glisser-déposer dans HR Cloud pour répondre à vos besoins spécifiques. Il est simple de modifier les champs et les activités, et vous pouvez ajouter des collectes de données et des tâches automatisées.

3. Créez des sources de données primaires

Commencez à importer les données de base de vos travailleurs et d'autres données nécessaires aux activités RH. Vous pouvez les enregistrer dans le système RH, afin que les procédures métier puissent les utiliser et accélérer le temps de traitement tout en réduisant les erreurs.

4. Vérifiez, vérifiez et vérifiez

Une fois que vous avez terminé le dur travail de mise en place de votre logiciel RH, effectuez des tests précis. Il s'agit d'une excellente approche pour trouver et corriger toute faille ou tout problème avant que vos produits RH ne soient mis en ligne avec le reste du personnel RH, les superviseurs et les travailleurs. Une fois cette étape franchie, il est temps de déployer votre nouveau portefeuille d'outils RH de pointe dans le reste de votre entreprise !

Dites adieu aux formulaires physiques et au travail physique.

La mise en œuvre d'un programme de gestion du personnel bien conçu peut être très bénéfique pour votre entreprise. Elle rationalise les opérations quotidiennes des RH et permet aux responsables de se concentrer sur les questions importantes. Vous serez en mesure de jeter les bases d'un lieu de travail exempt de documents encombrants, d'erreurs humaines et d'opérations inutiles. Votre département RH fonctionne efficacement, et vous pouvez vous détendre en sachant que tous les documents sont protégés, cryptés et sauvegardés régulièrement dans une base de données active.

Il est temps de faire entrer vos procédures RH dans le monde numérique en investissant dans un système d'information des ressources humaines qui inclut un logiciel RH robuste. AppMaster peut vous aider à créer des applications de ressources humaines pour automatiser les procédures RH essentielles en quelques minutes. L'ensemble des services de la main-d'œuvre de l'application de gestion, y compris les composants RH de base, le mécanisme de suivi de la main-d'œuvre, les flux de travail conditionnels et les portails en libre-service peuvent aider les organisations à améliorer l'engagement des employés et la rotation. Essayez AppMaster si vous êtes à la recherche du nec plus ultra.