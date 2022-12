W zależności od tego, jak duża lub mała jest Twoja firma, budowanie dużej ilości informacji dla wielu osób jest znacznym obciążeniem dla aplikacji do zarządzania zasobami ludzkimi. Budowanie operacji HR w dzisiejszym stale zmieniającym się świecie cyfrowym może pomóc Ci zwiększyć wydajność. Istnieje aplikacja do zarządzania zasobami ludzkimi, która może być używana do oszczędzania czasu i wydatków w twoich normalnych działaniach. Aplikacja do zarządzania zasobami ludzkimi może zbudować twoją procedurę bardziej efektywnie, a wszystkie dane, które chcesz, możesz uzyskać ze swojego smartfona, więc nie musisz pozostać na stanowisku pracy, aby zakończyć zadanie.

Możesz teraz zaoszczędzić miejsce na zarządzanie lub czas w swoim miejscu pracy, usuwając duże stosy papieru z szuflad zawierających pliki osobowe za pośrednictwem aplikacji. Możesz śledzić informacje, takie jak pensja, pracownik aplikacji urlopu, koszty podróży i zachęty przez budowanie systemu do swoich aplikacji HR Management.

Co robi oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi?

Jest budowanie oprogramowania HR, które pozwala na usprawnienie i optymalizację skomplikowanych operacji i administrować nimi bez udziału człowieka. Od rozwoju talentów do płatności, zbudować aplikację, a zawiłość aplikacji różni się w zależności od procedury, którą próbujesz usprawnić. Aplikacja jest często sprzedawana jako część umowy o nazwie HRMS Software lub HRIS Technology.





Zalety zatrudniania zautomatyzowanego oprogramowania HR

Pracownicy, którzy spędzają więcej czasu w podróży aplikacje mogą korzystać z całkowicie Automated aplikacji, która zapewnia dostęp za pośrednictwem aplikacji internetowych lub specjalistycznych aplikacji HRMS. Ponadto, ma mnóstwo zalet.

Aplikacja do automatyzacji:

Zwiększ motywację pracowników.

Spędzaj mniej czasu i pieniędzy na zadaniach administracyjnych.

Umożliwiają natychmiastowe otwarcie danych.

Zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia niezgodności.

Poprawić pracę zespołową i komunikację.

Poprawić szybkość podejmowania decyzji.

Top 11 programów do zarządzania zasobami ludzkimi, z których każdy profesjonalista powinien korzystać

Jeśli nie jesteś pewien, którymi procedurami zarządzać za pomocą aplikacji do zarządzania zasobami ludzkimi, oto lista najczęstszych z nich, których wymagają menedżerowie, aby ich działania przebiegały sprawnie:

System danych dla pracowników

Dodaj elektroniczny program, aby mieć wszystkie dane pracowników i utrzymywać je w jednym obszarze, aby usprawnić swój dział zasobów ludzkich. Po złożeniu, budowanie danych HR poprzez aplikacje przejdzie przez system kontroli i procedury równowagi, więc nie będziesz musiał się martwić o utracone dane lub błędy z powodu ręcznego składania.

Wniosek o nowych pracowników

Pozyskiwanie nowych pracowników kosztuje, a większość firm robi to regularnie za pośrednictwem aplikacji. Kierownicy działów i menedżerowie zatrudniający mogą wykorzystać oprogramowanie do zdefiniowania jasnych oczekiwań dotyczących tego, czego szukają u kandydatów, zapewniając, że nie ma żadnych błędnych przekonań. Dzięki oprogramowaniu obie organizacje mogą śledzić wydajność przesiewania i rejestracji w czasie rzeczywistym.

Śledzenie kandydatów

Firmy mogą zbudować aplikację z perspektywą w czasie rzeczywistym ich procedury pozyskiwania siły roboczej za pomocą jednej aplikacji do zarządzania zasobami ludzkimi w rekrutacji. Organizacje mogą budować pozycje dostępne przed odpowiedniego kandydata w odpowiednim czasie z ukierunkowanych aplikacji wielokanałowe podejście. Ponadto, firmy mogą zaprojektować wspólny proces zatrudniania zespołu, który jest prosty, skuteczny i dostępny z każdego urządzenia.

Onboarding nowych pracowników

Automatyczne narzędzie do indukcji personelu pomaga szybko zapisać nowych pracowników i zapewnić im wszystko, czego potrzebują, aby złożyć odpowiednie dokumenty i rozpocząć pracę. Aby skrócić czas potrzebny kandydatom na ukończenie programu szkoleniowego, dział HR budynku może przekazać wszystkie dokumenty drogą elektroniczną, a nie pocztą. Gwarantuje to również, że żadne dokumenty nie zostaną utracone podczas transportu.

Demobilizacja pracowników

Wszystkie wypowiedzenia pracowników mogą być przetwarzane i rejestrowane przy użyciu procesu zatrudniania za pośrednictwem aplikacji. Dział kadr może przeprowadzić exit interview, dział księgowości może zagwarantować, że odchodzący pracownicy zostaną usunięci z systemu płacowego aplikacji do zarządzania, a aplikacje do zarządzania zasobami ludzkimi mogą nadzorować transfer aktywów biznesowych i kart krytycznych. Aplikacje do zarządzania zasobami ludzkimi mogą pomóc Twojej organizacji w budowaniu HR płynnego procesu wyjścia pracowników i budowania wrażenia na pracownikach, którzy mają zamiar odejść.

Utrzymanie Timesheets

Zastanów się, ile czasu Twoi przełożeni mogliby zaoszczędzić, ograniczając swój czas na przeglądanie kart czasu pracy pracowników i potwierdzanie godzin pracy. Bez konieczności ręcznego wprowadzania wszystkich danych, aplikacja do zarządzania zasobami ludzkimi pomaga monitorować i oceniać dane; musisz wypełnić swoją kartę wynagrodzeń. Twoi przełożeni mogą również autoryzować karty czasu do zapłaty bez konieczności przechodzenia przez wszystko ręcznie.

Obsługa czasu urlopu

Jeśli musisz zrobić to wszystko na papierze, autoryzacja czasu wolnego dla swoich pracowników może być bólem. Z jednej strony, można szybko pomylić aplikacje do zarządzania czasem wolnym, które przychodzą na papierze do Twojej stacji roboczej. Śledzenie zapotrzebowania w morzu e-maili, które codziennie zalewają Twoją skrzynkę odbiorczą jest wyzwaniem, jeśli robisz to za pośrednictwem poczty elektronicznej. Z automatyczną platformą aplikacji do zarządzania urlopami, możesz zbudować aplikację, śledzić procedurę i akceptować lub odrzucać wnioski na czas. Możesz również zbudować aplikację, aby sprawdzić, czy pracownik ma wystarczająco dużo czasu na urlop, aby kwalifikować się do urlopu.

Zarządzanie instrukcjami

Aplikacja do zarządzania nauką zatrzymuje zainteresowanych i zmotywowanych pracowników dzięki adaptacyjnym programom szkoleniowym, które reagują na określone wzorce wydajności. Firmy mogą zbierać i analizować cenne informacje zwrotne od swoich kursantów, aby ocenić skuteczność swoich programów szkoleniowych.

Śledzenie zapisów

Zbudowanie aplikacji, która płynnie współdziała z aktualnymi zegarami czasu pracy, urządzeniami biometrycznymi i systemami płatności, może pomóc firmom uniknąć błędów ludzkich i kradzieży płac. Zgodnie z ich wymaganiami firmowymi, moduły systemu monitorowania obecności pomagają organizacjom w konfigurowaniu niestandardowych harmonogramów czasowych, tygodni pracy, wolnych weekendów i list urlopowych.

Ocena osiągnięć

Menedżerowie i gracze mają wiele obowiązków w ramach ich pracy. Aktualizacja ocen wydajności nie jest na szczycie ich listy priorytetów w aplikacji. To nie znaczy jednak, że nie jest to istotne. Dział może zbudować program ludzi, aby zachęcić menedżerów do dopasowania ocen wydajności do swoich planów, aby kontynuować na czas i z troską.

Samoobsługa dla pracowników

Korzystanie z roli specyficznych bramek samoobsługowych, rozwiązania pracy pracowników upoważniają ludzi i menedżerów biznesowych. Aplikacja buduje specyficzne, samoobsługowe funkcje, które wspierają firmy do efektywnego zarządzania, interakcji i spełniają zmieniające się potrzeby ich wszystkich pracowników. Najlepsze jest to, że te technologie samoobsługowe sprawiają, że wszystko jest łatwiejsze, od wniosków szkoleniowych do łączenia i schematów organizacyjnych.

Zbuduj aplikację HR w 4 prostych krokach

Oto jak zbudować aplikację bez tworzenia linii kodu lub przepłacania na opcji off-the-shelf po znalezieniu topowej aplikacji, która zbudowałaby prawdziwą różnicę w procesach Human Resources w Twojej firmie.

1. Oceń obecną sytuację

Najpierw naszkicuj obecną procedurę w każdym dziale, wraz z formularzami i papierami, których używasz do zbierania, analizowania i raportowania informacji w takich obszarach jak rekrutacja ocena wydajności i karty czasu. Upewnij się, że korzystasz z wiedzy personelu, który regularnie wykonuje te zadania i dokumentuje wszystko, aby stworzyć przepływy pracy, które są tak dokładne i niezawodne, jak to tylko możliwe.

2. Ustanów proces technologiczny

Następnie zatrudnij narzędzie do automatyzacji procesów HR bez kodu. Możesz budować dokumenty i procesy za pomocą narzędzi "przeciągnij i upuść" wewnątrz HR Cloud, aby spełnić swoje konkretne potrzeby. W prosty sposób możesz zmieniać pola i czynności, a także dodać automatyczne zbieranie danych i zadania.

3. Utwórz główne źródła danych

Zacznij importować dane główne pracowników i inne dane niezbędne do działań HR. Możesz je zapisać w systemie HR, aby procedury biznesowe mogły z nich korzystać i przyspieszyć czas procesów przy jednoczesnej redukcji błędów.

4. Sprawdzaj, sprawdzaj i sprawdzaj

Po zakończeniu ciężkiej pracy nad stworzeniem oprogramowania HR, przeprowadź dokładne testy. Jest to doskonałe podejście do znalezienia i naprawienia wszelkich wad lub problemów, zanim twoje produkty HR pójdą na żywo z resztą personelu HR, przełożonych i pracowników. Po zakończeniu tego procesu, nadszedł czas, aby rozwinąć swoje nowe portfolio najlepszych narzędzi HR do reszty firmy!

Pożegnaj się z formularzami i pracą fizyczną

Wdrożenie dobrze przemyślanego programu do zarządzania ludźmi może być bardzo korzystne dla Twojej firmy. Usprawnia on codzienne działania działu kadr i pozwala menedżerom skupić się na istotnych sprawach. Będziesz w stanie stworzyć solidną podstawę dla miejsca pracy wolnego od bałaganu w dokumentach, ludzkich błędów i nieekonomicznych działań. Twój dział HR działa sprawnie, a Ty możesz się zrelaksować, wiedząc, że wszystkie dokumenty są chronione, zaszyfrowane i mają regularne kopie zapasowe w działającej bazie danych.

Nadszedł czas, aby przenieść procedury HR do świata cyfrowego, inwestując w system informacji o zasobach ludzkich, który zawiera solidne oprogramowanie HR. AppMaster może pomóc w tworzeniu aplikacji do zarządzania zasobami ludzkimi, aby zautomatyzować podstawowe procedury HR w ciągu kilku minut. Całe usługi kadrowe aplikacji do zarządzania, w tym komponenty Core HR, mechanizm monitorowania siły roboczej, warunkowe przepływy pracy i portale samoobsługowe mogą pomóc organizacjom zwiększyć zaangażowanie pracowników i rotację. Daj AppMaster spróbować, jeśli szukasz ostatecznego.