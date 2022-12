Afhankelijk van hoe groot of klein uw bedrijf is, is het opbouwen van veel informatie voor meerdere personen een aanzienlijke belasting voor HR Management apps. Het opbouwen van HR-activiteiten in de steeds veranderende digitale wereld van vandaag kan u helpen de efficiëntie te verhogen. Er is een HR management app die kan worden gebruikt om tijd en kosten te besparen in uw normale activiteiten. De HR management app kan uw procedure efficiënter opbouwen en u kunt alle gewenste gegevens van uw smartphone halen, zodat u niet op uw werkplek hoeft te blijven om uw taak af te ronden.

U kunt nu ruimte voor beheer of tijd besparen op uw werkplek door grote stapels papier uit uw laden met personeelsdossiers te verwijderen via apps. U kunt informatie zoals salaris, werknemersverlof app, reiskosten, en incentives bijhouden door het bouwen van een systeem in uw HR Management apps.

Wat doet Human Resource Management Software?

Het is het bouwen van HR-software waarmee u uw ingewikkelde operaties kunt stroomlijnen en optimaliseren en beheren zonder menselijke deelname. Van talentontwikkeling tot betalingen, bouw een applicatie, en de complexiteit van de apps varieert op basis van de procedure die u probeert te stroomlijnen. De toepassing wordt vaak verkocht als onderdeel van een overeenkomst die HRMS Software of HRIS Technologie heet.





De voordelen van geautomatiseerde HR-software

Werknemers die meer tijd onderweg doorbrengen, kunnen profiteren van een volledig geautomatiseerde app die toegang biedt via webapplicaties of gespecialiseerde HRMS-apps. Bovendien heeft het een keur aan voordelen.

App voor automatisering:

Verhoog de motivatie van het personeel.

Besteed minder tijd en geld aan administratieve taken.

Maak onmiddellijke open data mogelijk.

Verminder de kans op niet-naleving.

Verbeter teamwerk en communicatie.

Verbeter de beslissingssnelheid.

De top 11 HR Management Software die elke professional zou moeten gebruiken

Als u niet zeker weet welke procedures u moet beheren met HR management apps, is hier een lijst van de meest voorkomende die managers nodig hebben om hun activiteiten soepel te laten verlopen:

Gegevenssysteem voor werknemers

Voeg een elektronisch programma toe om alle personeelsgegevens te hebben en te onderhouden in één gebied om uw personeelsafdeling te verbeteren. Eenmaal ingediend, zal het bouwen van HR-gegevens via apps gaan door een systeem van checks and balances procedure, zodat u geen zorgen te maken over verloren gegevens of fouten als gevolg van handmatige inzendingen.

Aanvraag voor nieuwe medewerkers

Het kost geld om nieuw personeel te werven, en de meeste bedrijven doen dat regelmatig via apps. Afdelings- en wervingsmanagers kunnen software gebruiken om duidelijke verwachtingen te definiëren over wat ze zoeken in kandidaten, zodat er geen misvattingen ontstaan. Dankzij de software kunnen beide organisaties de screening en registratieprestaties in real-time volgen.

Sollicitanten bijhouden

Bedrijven kunnen een applicatie bouwen met een real-time perspectief van hun personeelsinkoop procedure met een enkele recruitment HR management app. Organisaties kunnen bouwen posities beschikbaar voor de geschikte kandidaat op het juiste moment met gerichte apps multichannel aanpak. Bovendien kunnen bedrijven een collaboratief team aanwervingsproces ontwerpen dat eenvoudig, effectief en beschikbaar is vanaf elk apparaat.

Onboarding van nieuwe medewerkers

Met een automatische tool voor het inwerken van personeel kunt u nieuwe medewerkers snel inschrijven en hen voorzien van alles wat ze nodig hebben om het relevante papierwerk in te dienen en aan de slag te gaan. Om de tijd die kandidaten nodig hebben om het trainingsprogramma te doorlopen te verkorten, kan de HR-afdeling van het gebouw alle documenten elektronisch verzenden in plaats van per post. Dit zorgt er ook voor dat er geen documenten verloren gaan tijdens het transport.

Demobilisatie van werknemers

Alle personeelsbeëindigingen kunnen worden verwerkt en vastgelegd met behulp van het aannameproces via apps. De afdeling personeelszaken kan een exitgesprek voeren, de boekhouding kan garanderen dat vertrekkende werknemers uit het salarissysteem van de managementapplicatie worden verwijderd, en HR management apps kunnen toezien op de overdracht van bedrijfsmiddelen en kritische kaarten. HR management apps kunnen uw organisatie helpen bij het opbouwen van HR een soepele werknemer exit proces en het opbouwen van een indruk op werknemers die op het punt staan om te vertrekken.

Timesheets bijhouden

Bedenk hoeveel tijd uw leidinggevenden zouden kunnen besparen door minder tijd te besteden aan het doornemen van tijdkaarten van werknemers en het bevestigen van de uren van werknemers. Zonder alle gegevens handmatig te hoeven invoeren, helpt een human resource management app bij het controleren en evalueren van de gegevens. Uw supervisors kunnen ook tijdkaarten autoriseren voor betaling zonder alles handmatig door te nemen.

Afhandeling van vakantietijd

Als u het allemaal op papierwerk moet doen, kan het autoriseren van vrije tijd voor uw personeel een pijnlijke zaak zijn. Om te beginnen kunt u aanvragen voor het beheer van verlofdagen die op papier op uw werkplek binnenkomen, snel kwijtraken. Het bijhouden van aanvragen in de zee van e-mails die uw inbox dagelijks overspoelen is een uitdaging als u het via e-mail doet. Met een applicatieplatform voor automatisch verlofbeheer kunt u een applicatie bouwen, de procedure bijhouden en aanvragen tijdig accepteren of weigeren. U kunt ook een applicatie bouwen om te zien of een werknemer genoeg vakantietijd heeft om in aanmerking te komen voor verlof.

Beheer van instructie

De learning management app behoudt geïnteresseerd en gemotiveerd personeel met adaptieve trainingsprogramma's die reageren op specifieke prestatiepatronen. Bedrijven kunnen waardevolle feedback van hun cursisten verzamelen en analyseren om de doeltreffendheid van hun trainingsprogramma's te beoordelen.

Inschrijvingen bijhouden

Het bouwen van een applicatie die soepel samenwerkt met de huidige tijdklokken, biometrische apparaten en betalingssystemen kan bedrijven helpen menselijke fouten en loondiefstal te voorkomen. Volgens hun bedrijf eisen, aanwezigheid monitoring systeem modules helpen organisaties bij het configureren van aangepaste tijdschema's, werkweken, vrije weekenden, en vakantielijsten.

Evaluaties van prestaties

Managers en medewerkers hebben veel verantwoordelijkheden als onderdeel van hun werk. Het bijwerken van prestatie-evaluaties staat niet bovenaan hun prioriteitenlijst in de applicatie. Maar dat wil niet zeggen dat het niet belangrijk is. De afdeling kan een mensenprogramma opzetten om managers aan te sporen prestatie-evaluaties in te passen in hun plannen om tijdig en zorgvuldig te werk te gaan.

Zelfbediening voor werknemers

Door gebruik te maken van rolspecifieke self-service gateways, geven joboplossingen voor werknemers mensen en bedrijfsmanagers meer macht. De toepassing bouwt specifieke, self-service functies die bedrijven ondersteunen om efficiënt te beheren, te interageren en te voldoen aan de veranderende behoeften van hun totale personeelsbestand. Het beste is dat deze self-service technologieën alles gemakkelijker maken, van opleidingsaanvragen tot connectiviteit en het in kaart brengen van de organisatie.

Bouw uw HR-toepassingen in 4 eenvoudige stappen

Hier leest u hoe u een applicatie bouwt zonder een regel code te maken of te veel te betalen voor een kant-en-klare optie, zodra u de topapplicatie hebt gevonden die een echt verschil zou maken in de HR-processen van uw bedrijf.

1. Beoordeel de huidige situatie

Schets eerst de huidige procedure op elke afdeling, samen met de formulieren en papieren die u gebruikt om informatie te verzamelen, analyseren en rapporteren op gebieden zoals het werven van prestatiebeoordeling en tijdkaarten. Maak gebruik van de kennis van personeel dat deze taken regelmatig uitvoert en documenteer alles om workflows te creëren die zo nauwkeurig en betrouwbaar mogelijk zijn.

2. Zorg voor een technologisch proces

Maak vervolgens gebruik van een no-code HR procesautomatiseringstool. U kunt documenten en processen bouwen met drag-and-drop tools binnen HR Cloud om aan uw specifieke behoeften te voldoen. Het is eenvoudig om velden en activiteiten te wijzigen, en u kunt geautomatiseerde gegevensverzameling en taken toevoegen.

3. Creëer primaire gegevensbronnen

Begin met het importeren van uw stamgegevens van werknemers en andere noodzakelijke gegevens voor HR-activiteiten. U kunt deze opslaan in het HR-systeem, zodat bedrijfsprocedures deze kunnen gebruiken en de procestijd versnellen en tegelijkertijd fouten verminderen.

4. Controleren, controleren en nog eens controleren

Nadat u klaar bent met het harde werk van het opzetten van uw HR-software, voert u nauwkeurige tests uit. Dit is een uitstekende aanpak om eventuele gebreken of problemen te vinden en op te lossen voordat uw HR-producten live gaan met de rest van het HR-personeel, supervisors en werknemers. Zodra u hiermee klaar bent, is het tijd om uw nieuwe portfolio van top HR-tools uit te rollen naar de rest van uw bedrijf!

Zwaai fysieke formulieren en fysieke arbeid vaarwel

Het implementeren van een goed doordacht personeelsprogramma kan behoorlijk voordelig zijn voor uw bedrijf. Het stroomlijnt de dagelijkse werkzaamheden van HR en stelt managers in staat zich te concentreren op belangrijke zaken. U legt een stevige basis voor een werkplek zonder rommelige documenten, menselijke fouten en verkwistende handelingen. Uw HR-afdeling functioneert efficiënt en u kunt zich ontspannen in de wetenschap dat alle papieren beschermd zijn, versleuteld en regelmatig geback-upt worden in een live database.

Het is tijd om uw HR-procedures in de digitale wereld te brengen door te investeren in een HR-informatiesysteem met robuuste HR-software. AppMaster kan u helpen human resource-apps te maken om essentiële HR-procedures in enkele minuten te automatiseren. Volledige personeelsdiensten van managementapplicaties, waaronder Core HR-componenten, mechanismen voor personeelsmonitoring, voorwaardelijke workflows en selfserviceportalen kunnen organisaties helpen om de betrokkenheid en het verloop van werknemers te verbeteren. Probeer AppMaster eens als u op zoek bent naar het ultieme.