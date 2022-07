Dependendo do tamanho da sua empresa, construir uma grande quantidade de informação para múltiplos indivíduos é um fardo significativo para as aplicações de Gestão de RH. Construir operações de RH no mundo digital em constante mudança de hoje pode ajudá-lo a aumentar a eficiência. Existe uma aplicação de gestão de RH que pode ser utilizada para poupar tempo e despesas nas suas actividades normais. A aplicação de gestão de RH pode construir o seu procedimento de forma mais eficiente, e pode obter todos os dados que desejar do seu smartphone, para que não tenha de permanecer na sua estação de trabalho para terminar a sua tarefa.

Pode agora poupar espaço para gestão ou tempo no seu local de trabalho, removendo grandes pilhas de papel das suas gavetas contendo ficheiros de pessoal através de aplicações. Pode rastrear informações como salário, aplicação de licença de trabalho, despesas de viagem e incentivos através da construção de um sistema nas suas aplicações de Gestão de RH.

O que faz o software de Gestão de Recursos Humanos?

É construir um software de RH que lhe permite racionalizar e optimizar as suas operações complicadas e administrá-las sem a participação humana. Desde o desenvolvimento de talentos até aos pagamentos, construa uma aplicação, e a complexidade das aplicações varia com base no procedimento que está a tentar racionalizar. A aplicação é frequentemente vendida como parte de um negócio chamado HRMS Software ou HRIS Technology.





As vantagens de empregar software de RH automatizado

Os trabalhadores que passam mais tempo em movimento podem beneficiar de uma aplicação totalmente automatizada que fornece acesso através de aplicações web ou aplicações especializadas de HRMS. Além disso, tem uma série de vantagens.

Aplicação para automatização:

Aumenta a motivação do pessoal.

Gastar menos tempo e dinheiro em tarefas administrativas.

Permitir a abertura imediata de dados.

Reduzir a probabilidade de não cumprimento.

Melhorar o trabalho de equipa e a comunicação.

Melhorar a velocidade de tomada de decisões.

Os 11 principais softwares de gestão de RH que todos os profissionais devem utilizar

Se não tiver a certeza de quais os procedimentos a gerir utilizando aplicações de gestão de RH, aqui está uma lista dos mais comuns que os gestores necessitam para manter as suas actividades a decorrer sem problemas:

Sistema de dados para os funcionários

Adicione um programa electrónico para ter todos os dados do pessoal e mantê-los numa única área para melhorar o seu departamento de recursos humanos. Uma vez submetidos, a construção de dados de RH através de aplicações passará por um sistema de procedimentos de verificação e equilíbrio, para que não tenha de se preocupar com dados perdidos ou erros devido a submissões manuais.

Pedido de Novos Empregados

Custa dinheiro adquirir novo pessoal, e a maioria das empresas fazem-no regularmente através de aplicações. Os gestores de departamento e de contratação podem utilizar software para definir expectativas claras sobre o que procuram nos candidatos, assegurando que não há mal-entendidos. Graças ao software, ambas as organizações podem acompanhar o desempenho do rastreio e do registo em tempo real.

Acompanhamento dos candidatos

As empresas podem construir uma aplicação com uma perspectiva em tempo real do seu processo de contratação de mão-de-obra com uma única aplicação de gestão de RH de recrutamento. As organizações podem construir posições disponíveis na frente do candidato adequado no momento certo, com aplicações direccionadas e abordagem multicanal. Além disso, as empresas podem conceber um processo de contratação de equipas de colaboração que seja simples, eficaz, e disponível a partir de qualquer dispositivo.

A bordo de Novos Empregados

Uma ferramenta de indução automática do pessoal ajuda-o a inscrever rapidamente novos funcionários e a fornecer-lhes tudo o que precisam para submeter a documentação relevante e começar a trabalhar. Para reduzir o tempo necessário para os candidatos completarem o programa de formação, o departamento de RH do edifício pode transmitir todos os documentos por via electrónica em vez de o fazer por correio. Isto também assegura que nenhum documento é perdido enquanto em trânsito.





Desmobilização de funcionários

Todas as demissões de pessoal podem ser processadas e registadas usando o processo de contratação através de aplicações. O departamento de recursos humanos pode realizar uma entrevista de saída, o departamento de contabilidade pode garantir que os trabalhadores despedidos sejam removidos do sistema de folhas de pagamento da aplicação de gestão, e as aplicações de gestão de RH podem supervisionar a transferência de bens empresariais e cartões críticos. As aplicações de gestão de RH podem ajudar a sua organização na construção de RH um processo de saída suave dos trabalhadores e criar uma impressão nos trabalhadores que estão prestes a sair.

Manutenção de folhas de tempos

Considere quanto tempo os seus supervisores poderiam poupar, reduzindo o seu tempo passando por cima dos cartões de ponto dos funcionários e confirmando as horas dos funcionários. Sem ter de introduzir todos os dados manualmente, uma aplicação de gestão de recursos humanos ajuda a monitorizar e avaliar os dados; deve completar o seu cheque de pagamento. Os seus supervisores também podem autorizar cartões de ponto para pagamento sem ter de rever tudo manualmente.

Manuseamento do tempo de férias

Se tiver de fazer tudo com papelada, autorizar uma folga para o seu pessoal pode ser uma dor. Por um lado, pode rapidamente perder tempo de folga em aplicações de gestão que chegam ao seu posto de trabalho. Manter um registo da procura no mar de e-mails que inundam diariamente a sua caixa de entrada é um desafio se o fizer por e-mail. Com uma plataforma automática de aplicação de gestão de férias, pode construir uma aplicação, acompanhar o procedimento, e aceitar ou negar pedidos a tempo. Pode também construir uma aplicação para ver se um trabalhador tem tempo de férias suficiente para ser elegível para férias.

Gestão de instruções

As aplicações de gestão da aprendizagem retêm o pessoal interessado e motivado com programas de formação adaptativa que respondem a padrões de desempenho específicos. As empresas podem recolher e analisar o feedback valioso dos seus formandos para avaliar a eficácia dos seus programas de formação.

Manter o registo de matrículas

A construção de uma aplicação que interage sem problemas com os relógios de ponto, dispositivos biométricos e sistemas de pagamento actuais pode ajudar as empresas a evitar erros humanos e roubo de salários. De acordo com os requisitos das suas empresas, os módulos do sistema de monitorização de presenças ajudam as organizações a configurar horários personalizados, semanas de trabalho, folgas de fim-de-semana, e listas de férias.

Avaliações de Realizações

Os gestores e jogadores têm muitas responsabilidades como parte do seu trabalho. A actualização das avaliações de desempenho não está no topo da sua lista de prioridades na aplicação. Isto não quer dizer, no entanto, que não seja significativo. O departamento pode construir um programa de pessoas para exortar os gestores a encaixarem as avaliações de desempenho nos seus planos para procederem a tempo e com cuidado.

Auto-serviço para os trabalhadores

Utilizando gateways de auto-serviço específicos para funções, as soluções de trabalho dos funcionários capacitam as pessoas e os gestores empresariais. A aplicação constrói características específicas de auto-serviço que apoiam as empresas a gerir eficientemente, interagir e satisfazer as necessidades evolutivas da sua força de trabalho total. A melhor parte é que estas tecnologias de auto-serviço facilitam tudo, desde pedidos de formação até à conectividade e organigrama.

Construa as suas aplicações de RH em 4 Passos Fáceis

Eis como construir uma aplicação sem criar uma linha de código ou pagar em excesso numa opção de prateleira, uma vez encontrada a aplicação de topo que construiria uma diferença real nos processos de Recursos Humanos da sua empresa.

1. Avaliar a situação actual

Primeiro, esboce o procedimento actual em cada departamento, juntamente com os formulários e papéis que utiliza para recolher, analisar e relatar informações em áreas como o recrutamento de avaliação de desempenho e cartões de ponto. Assegure-se de que aproveita os conhecimentos do pessoal que executa estes trabalhos regularmente e documenta tudo para criar fluxos de trabalho que sejam tão precisos e fiáveis quanto possível.

2. Estabelecer um Processo Tecnológico

Depois, empregar uma ferramenta de automatização de processos de RH sem código. Pode construir documentos e processos com ferramentas de arrastar e largar dentro do HR Cloud para satisfazer as suas necessidades específicas. É simples alterar campos e actividades, e pode adicionar recolha de dados e trabalhos automatizados.

3. Criar fontes de dados primários

Comece a importar os dados principais do seu trabalhador e outros dados necessários para as actividades de RH. Pode salvá-los no sistema de RH, para que os procedimentos empresariais possam utilizá-los e acelerar o tempo de processo, reduzindo ao mesmo tempo os erros.

4. Verificar, Verificar e Verificar

Depois de ter terminado o árduo trabalho de estabelecer o seu software de RH, realize testes precisos. Esta é uma excelente abordagem para encontrar e corrigir quaisquer falhas ou problemas antes que os seus produtos de RH entrem em funcionamento com o resto do pessoal de RH, supervisores e trabalhadores. Uma vez concluído isto, está na altura de estender a sua nova carteira de ferramentas de RH de topo para o resto da sua empresa!

Despeça-se das Formas Físicas e do Trabalho Físico

A implementação de um programa de pessoas bem pensado pode ser bastante benéfico para a sua empresa. Simplifica as operações diárias dos RH e permite aos gestores concentrarem-se em assuntos significativos. Será capaz de estabelecer uma base sólida para um local de trabalho livre de confusão de documentos, erros humanos, e operações desperdiçadas. O seu departamento de RH funciona eficientemente, e pode relaxar sabendo que todos os documentos são protegidos, encriptados, e apoiados regularmente numa base de dados ao vivo.

É tempo de trazer os seus procedimentos de RH para o mundo digital, investindo num sistema de informação de recursos humanos que inclui um software de RH robusto. O AppMaster pode ajudar a criar aplicações de recursos humanos para que automatize procedimentos essenciais de RH em minutos. Serviços de mão-de-obra inteira de aplicação de gestão, incluindo componentes de RH essenciais, mecanismo de monitorização da mão-de-obra, fluxos de trabalho condicionados, e portais de auto-serviço podem ajudar as organizações a melhorar o envolvimento e a rotação dos funcionários. Experimente a AppMaster se estiver à procura do máximo.