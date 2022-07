Dependiendo de lo grande o pequeña que sea su empresa, la creación de una gran cantidad de información para múltiples individuos es una carga importante para las aplicaciones de gestión de RRHH. La creación de operaciones de RRHH en el cambiante mundo digital actual puede ayudarle a aumentar la eficiencia. Existe una app de gestión de RRHH que puede utilizarse para ahorrar tiempo y gastos en sus actividades habituales. La app de gestión de RRHH puede construir su procedimiento de forma más eficiente, y puede obtener todos los datos que desee desde su smartphone, por lo que no tiene que permanecer en su puesto de trabajo para terminar su tarea.

Ahora puede ahorrar espacio para la gestión o tiempo en su lugar de trabajo, eliminando los grandes montones de papel de sus cajones que contienen los expedientes de personal a través de las aplicaciones. Puede hacer un seguimiento de información como el salario, la aplicación de permisos de los trabajadores, los gastos de viaje y los incentivos mediante la creación de un sistema en sus aplicaciones de gestión de recursos humanos.

¿Qué hace el software de gestión de recursos humanos?

Es la construcción de un software de RRHH que le permite agilizar y optimizar sus complicadas operaciones y administrarlas sin participación humana. Desde el desarrollo del talento hasta los pagos, se construye una aplicación, y la complejidad de las aplicaciones varía en función del procedimiento que se intente racionalizar. La aplicación se vende con frecuencia como parte de un acuerdo llamado Software HRMS o Tecnología HRIS.





Las ventajas de emplear un software de RRHH automatizado

Los trabajadores que pasan más tiempo en aplicaciones móviles pueden beneficiarse de una aplicación totalmente automatizada que proporciona acceso a través de aplicaciones web o aplicaciones especializadas de HRMS. Además, tiene un montón de ventajas.

App para la automatización:

Aumenta la motivación del personal.

Dedicar menos tiempo y dinero a las tareas administrativas.

Permitir la apertura inmediata de datos.

Reducir la probabilidad de incumplimiento.

Mejorar el trabajo en equipo y la comunicación.

Mejorar la velocidad de toma de decisiones.

Los 11 mejores programas de gestión de RRHH que todo profesional debería utilizar

Si no está seguro de qué procedimientos debe gestionar con las aplicaciones de gestión de RRHH, aquí tiene una lista de los más comunes que los directivos necesitan para que sus actividades se desarrollen sin problemas:

Sistema de datos para empleados

Añade un programa electrónico para tener todos los datos del personal y mantenerlos en un área para mejorar tu departamento de recursos humanos. Una vez enviados, la creación de datos de RRHH a través de las aplicaciones pasará por un sistema de procedimiento de comprobación, por lo que no tendrá que preocuparse por la pérdida de datos o por los errores debidos a los envíos manuales.

Solicitud de nuevos empleados

Adquirir nuevo personal cuesta dinero, y la mayoría de las empresas lo hacen regularmente a través de las apps. Los directores de departamento y de contratación pueden utilizar el software para definir unas expectativas claras sobre lo que buscan en los candidatos, asegurándose de que no haya malentendidos. Gracias al software, ambas organizaciones pueden hacer un seguimiento de la selección y el registro en tiempo real.

Seguimiento de los candidatos

Las empresas pueden construir una aplicación con una perspectiva en tiempo real de su procedimiento de contratación de personal con una única aplicación de gestión de RRHH de contratación. Las organizaciones pueden construir posiciones disponibles frente al candidato adecuado en el momento adecuado con aplicaciones dirigidas enfoque multicanal. Además, las empresas pueden diseñar un proceso de contratación de equipo colaborativo que sea sencillo, eficaz y esté disponible desde cualquier dispositivo.

Incorporación de nuevos empleados

Una herramienta de incorporación automática de personal le ayuda a inscribir rápidamente a los nuevos empleados y a proporcionarles lo que necesitan para presentar la documentación pertinente y empezar a trabajar. Para reducir el tiempo necesario para que los candidatos completen el programa de formación, el departamento de RRHH del edificio puede transmitir todos los documentos electrónicamente en lugar de por correo. Esto también garantiza que no se pierda ningún documento durante el transporte.





Desmovilización de empleados

Todas las desvinculaciones del personal pueden procesarse y registrarse mediante el proceso de contratación a través de aplicaciones. El departamento de recursos humanos puede realizar una entrevista de salida, el departamento de contabilidad puede garantizar que los trabajadores que se dan de baja son eliminados del sistema de nóminas de la aplicación de gestión, y las apps de gestión de RRHH pueden supervisar la transferencia de los activos de la empresa y las tarjetas críticas. Las aplicaciones de gestión de RRHH pueden ayudar a su organización en la construcción de un proceso de salida de empleados sin problemas y crear una impresión en los trabajadores que están a punto de irse.

Mantenimiento de las hojas de tiempo

Considere cuánto tiempo podrían ahorrar sus supervisores si redujeran el tiempo que dedican a revisar las tarjetas de tiempo de los empleados y a confirmar sus horas. Sin tener que introducir todos los datos manualmente, una app de gestión de recursos humanos ayuda a controlar y evaluar los datos; debe completar su nómina. Sus supervisores también pueden autorizar las tarjetas de tiempo para el pago sin tener que repasar todo manualmente.

Gestión de las vacaciones

Si tienes que hacerlo todo en papel, autorizar el tiempo libre de tu personal puede ser un dolor. Por un lado, puede extraviar rápidamente las solicitudes de gestión de tiempo libre que llegan en papel a su puesto de trabajo. Hacer un seguimiento de la demanda en el mar de correos electrónicos que inundan su bandeja de entrada a diario es un reto si lo hace a través del correo electrónico. Con una plataforma de aplicación de gestión automática de permisos, puede construir una aplicación, hacer un seguimiento del procedimiento y aceptar o denegar las solicitudes a tiempo. También puede construir una aplicación para ver si un trabajador tiene suficiente tiempo de vacaciones para ser elegible para la licencia.

Gestión de la enseñanza

La aplicación de gestión de la enseñanza retiene al personal interesado y motivado con programas de formación adaptables que responden a patrones de rendimiento específicos. Las empresas pueden recoger y analizar valiosos comentarios de sus alumnos para evaluar la eficacia de sus programas de formación.

Seguimiento de las inscripciones

La creación de una aplicación que interactúe sin problemas con los relojes de fichar, los dispositivos biométricos y los sistemas de pago actuales puede ayudar a las empresas a evitar los errores humanos y el robo de salarios. Según los requisitos de su empresa, los módulos del sistema de control de asistencia ayudan a las organizaciones a configurar horarios personalizados, semanas de trabajo, fines de semana libres y listas de vacaciones.

Evaluaciones de logros

Los directivos y los trabajadores tienen muchas responsabilidades como parte de su trabajo. La actualización de las evaluaciones de rendimiento no está en lo más alto de su lista de prioridades en la aplicación. Sin embargo, eso no quiere decir que no sea importante. El departamento puede crear un programa de personas para instar a los directivos a que encajen las evaluaciones de rendimiento en sus planes para proceder a tiempo y con cuidado.

Autoservicio para los trabajadores

Mediante el uso de pasarelas de autoservicio específicas para cada función, las soluciones de trabajo para los empleados dan poder a las personas y a los gestores de la empresa. La aplicación crea funciones específicas de autoservicio que ayudan a las empresas a gestionar de forma eficiente, interactuar y satisfacer las necesidades cambiantes de toda su plantilla. Lo mejor es que estas tecnologías de autoservicio facilitan todo, desde las solicitudes de formación hasta la conectividad y el organigrama.

Construya sus aplicaciones de RRHH en 4 sencillos pasos

A continuación se explica cómo construir una aplicación sin crear una línea de código ni pagar de más por una opción estándar, una vez que haya encontrado la mejor aplicación que pueda marcar una verdadera diferencia en los procesos de recursos humanos de su empresa.

1. Evaluar la situación actual

En primer lugar, esboce el procedimiento actual en cada departamento, junto con los formularios y papeles que utiliza para recopilar, analizar y comunicar la información en áreas como la evaluación del rendimiento de la contratación y las tarjetas de tiempo. Asegúrese de aprovechar los conocimientos del personal que realiza estas tareas con regularidad y documéntelo todo para crear flujos de trabajo que sean lo más precisos y fiables posible.

2. Establezca un proceso tecnológico

A continuación, emplee una herramienta de automatización de procesos de RRHH sin código. Puede crear documentos y procesos con herramientas de arrastrar y soltar dentro de HR Cloud para satisfacer sus necesidades específicas. Es sencillo cambiar los campos y las actividades, y puedes añadir la recogida de datos y los trabajos automatizados.

3. Crear fuentes de datos primarios

Comience a importar los datos maestros de sus trabajadores y otros datos necesarios para las actividades de RRHH. Puedes guardarlos en el sistema de RRHH, para que los procedimientos empresariales puedan utilizarlos y agilizar el tiempo de los procesos reduciendo los errores.

4. Compruebe, compruebe y compruebe

Una vez que haya terminado el duro trabajo de establecer su software de RRHH, realice pruebas precisas. Este es un enfoque excelente para encontrar y arreglar cualquier fallo o problema antes de que sus productos de RRHH se pongan en marcha con el resto del personal de RRHH, los supervisores y los trabajadores. Una vez que haya completado esto, es el momento de desplegar su nueva cartera de herramientas de RRHH de primera línea al resto de su empresa.

Despídase de los formularios y del trabajo físico

Implementar un programa de personal bien pensado puede ser muy beneficioso para su empresa. Agiliza las operaciones diarias de RRHH y permite a los directivos concentrarse en asuntos importantes. Podrá sentar una base sólida para un lugar de trabajo libre de desorden de documentos, errores humanos y operaciones inútiles. Su departamento de RRHH funcionará de forma eficiente y usted podrá relajarse sabiendo que todos los documentos están protegidos, encriptados y con copias de seguridad periódicas en una base de datos activa.

Es hora de llevar sus procedimientos de RRHH al mundo digital invirtiendo en un sistema de información de recursos humanos que incluya un sólido software de RRHH. AppMaster puede ayudarle a crear aplicaciones de recursos humanos para automatizar los procedimientos esenciales de RRHH en minutos. Los servicios completos de la aplicación de gestión de personal, incluidos los componentes básicos de RRHH, el mecanismo de supervisión de personal, los flujos de trabajo condicionados y los portales de autoservicio pueden ayudar a las organizaciones a mejorar el compromiso y la rotación de los empleados. Pruebe AppMaster si está buscando lo último.