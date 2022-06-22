根据你的公司有多大或多小，为多个人建立大量的信息是人力资源管理应用程序的一个重要负担。在当今不断变化的数字世界中建立人力资源业务可以帮助你提高效率。有一个人力资源管理应用程序可以用来在你的正常活动中节省时间和费用。人力资源管理应用程序可能会更有效地建立你的程序，你可以从你的智能手机上获得你想要的所有数据，所以你不必留在工作站完成你的任务。

现在，你可能通过应用程序从包含人事档案的抽屉中移除大堆的纸张，从而节省了管理的空间或工作的时间。你可以通过在人力资源管理应用程序中建立一个系统来跟踪工资、工人休假应用程序、旅行费用和奖励等信息。

人力资源管理软件是做什么的？

它是建立人力资源软件，使你能够简化和优化复杂的操作，并在没有人参与的情况下管理它们。从人才培养到支付，建立一个应用程序，应用程序的复杂性根据你要简化的程序而不同。该应用程序经常作为称为HRMS软件或HRIS技术的交易的一部分出售。





采用自动化人力资源软件的优势

花费更多时间在旅途中的工人可以从一个完全自动化的应用程序中受益，该应用程序通过网络应用或专门的人力资源管理系统应用程序提供访问。此外，它还有一连串的优势。

应用程序的自动化。

提升员工的积极性。

在行政工作上花费更少的时间和金钱。

允许立即开放数据。

减少不遵守规定的可能性。

改善团队合作和沟通。

提高决策速度

每个专业人士都应该使用的前11个人力资源管理软件

如果你不确定使用人力资源管理应用程序来管理哪些程序，这里列出了管理人员为保持活动顺利进行而需要的最常见的程序。

员工的数据系统

添加一个电子程序，拥有所有员工的数据，并在一个区域内维护，以改善你的人力资源部门。一旦提交，通过应用程序建立的人力资源数据将通过一个系统的检查和平衡程序，所以你不必担心数据丢失或因人工提交而出现错误。

要求新员工

获取新员工需要花钱，而大多数企业都是通过应用程序定期进行。部门和招聘经理可以使用软件来定义清楚他们对候选人的期望，确保没有误解。由于软件的存在，两个组织都可以实时跟踪筛选和登记的表现。

追踪求职者

企业可以通过单一的招聘人力资源管理应用程序，建立一个具有实时视角的劳动力采购程序。企业可以通过有针对性的应用程序的多渠道方法，在合适的时间在合适的候选人面前建立可用的职位。此外，企业可以设计一个合作的团队招聘流程，简单、有效，并可在任何设备上使用。

新员工入职

一个自动的员工入职工具可以帮助你快速招收新员工，并为他们提供提交相关文件并开始工作所需的一切。为了减少候选人完成培训计划所需的时间，大楼的人力资源部门可以通过电子方式而不是邮寄方式传输所有文件。这也确保了文件在运输过程中不会丢失。





员工遣散

所有员工的解雇都可以通过应用程序使用招聘流程进行处理和记录。人力资源部门可以进行离职面谈，会计部门可以保证离职员工从管理应用程序的工资系统中删除，人力资源管理应用程序可以监督企业资产和关键卡的转移。人力资源管理应用程序可以帮助你的组织在建立人力资源一个顺利的员工离职程序，并在即将离开的工人中建立一个印象。

维护工时表

考虑一下你的主管可以通过减少翻阅员工考勤卡和确认员工工时来节省多少时间。无需手动输入所有数据，人力资源管理应用程序有助于监测和评估数据；你必须完成工资单。你的主管也可以授权时间卡进行支付，而不必手动翻阅一切。

处理休假时间

如果你必须在纸面上完成这一切，为员工授权休假可能是一件痛苦的事。首先，你可能很快就把以文件形式到达你工作站的休假管理应用程序放错地方。如果你通过电子邮件来做，在每天涌入你的收件箱的电子邮件海洋中跟踪需求是具有挑战性的。有了自动休假管理应用平台，你可以建立一个应用程序，跟踪程序，并及时接受或拒绝请求。你也可以建立一个应用程序，查看工人是否有足够的假期时间，以获得休假资格。

教学管理

学习管理应用程序通过对特定表现模式作出反应的适应性培训计划，留住了有兴趣和有动力的员工。公司可以收集和分析受训人员的宝贵反馈，以评估其培训计划的效果。

追踪入学情况

建立一个能与当前的时间钟、生物识别设备和支付系统顺利互动的应用程序，可以帮助公司避免人为错误和工资盗窃。根据他们公司的要求，考勤监控系统模块协助企业配置定制的时间安排、工作周、周末休息和假期清单。

成绩评估

作为工作的一部分，经理和球员有很多责任。在应用程序中，更新绩效评估并不在他们的优先列表中。但这并不是说，它不重要。该部门可以建立一个人员计划，督促管理人员将绩效评估纳入他们的计划中，按时并谨慎地进行。

工人的自助服务

使用特定角色的自助服务网关，员工工作解决方案赋予人们和企业管理者权力。该应用建立了特定的自助服务功能，支持企业有效地管理、互动并满足其全体员工不断变化的需求。最重要的是，这些自助服务技术使一切变得更容易，从培训请求到连接和组织图表。

用4个简单的步骤建立你的人力资源应用程序

以下是如何在你找到能在你公司的人力资源流程中建立真正差异的顶级应用后，在不创建一行代码或过度支付现成的选项的情况下建立一个应用。

1.评估目前的情况

首先，勾勒出每个部门的现行程序，以及你用来收集、分析和报告招聘绩效评估和时间卡等方面信息的表格和文件。确保挖掘经常从事这些工作的人员的知识，并记录一切，以创建尽可能准确和可靠的工作流程。

2.建立一个技术流程

然后，采用一个无代码的人力资源流程自动化工具。你可以在人力资源云里面用拖放工具建立文件和流程，以满足你的具体需求。改变字段和活动很简单，你可以添加自动数据收集和工作。

3.创建主要数据源

开始导入你的工人主数据和其他人力资源活动的必要数据。你可以把它保存在人力资源系统中，这样业务程序就可以使用它，加快处理时间，同时减少错误。

4.检查、检查和检查

在你完成了建立人力资源软件的艰苦工作后，进行准确的测试。这是一个很好的方法，可以在你的人力资源产品与其他人力资源工作人员、主管和工人上线之前，发现并修复任何缺陷或问题。一旦你完成了这项工作，是时候向公司其他部门推出你的新的顶级人力资源工具组合了!

挥手告别实物表格和体力劳动

实施一个经过深思熟虑的人事计划对你的公司是相当有利的。它简化了人力资源部门的日常运作，使经理们能够集中精力处理重要事务。你将能够为一个没有文件混乱、人为错误和浪费操作的工作场所奠定坚实的基础。你的人力资源部门有效地运作，你可以放松，因为你知道所有的文件都受到保护，被加密，并在一个实时数据库中定期备份。

现在是时候通过投资包括强大的人力资源软件的人力资源信息系统，将你的人力资源程序带入数字世界了。AppMaster可以帮助你创建人力资源应用程序，在几分钟内使基本的人力资源程序自动化。管理应用程序的整个劳动力服务，包括核心人力资源组件、劳动力监测机制、有条件的工作流程和自助服务门户，可以帮助组织提高员工参与度和营业额。如果你正在寻找终极的东西，请给AppMaster一个尝试。