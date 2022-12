A seconda di quanto sia grande o piccola la vostra azienda, la creazione di una grande quantità di informazioni per più persone rappresenta un onere significativo per le app di gestione delle risorse umane. La creazione di operazioni HR nell'attuale mondo digitale in continua evoluzione può aiutarvi ad aumentare l'efficienza. Esiste un'app per la gestione delle risorse umane che può essere utilizzata per risparmiare tempo e denaro nelle vostre normali attività. L'app per la gestione delle risorse umane può rendere più efficiente la vostra procedura e vi permette di ottenere tutti i dati che desiderate dal vostro smartphone, senza dover rimanere alla vostra postazione di lavoro per portare a termine il vostro compito.

Ora potete risparmiare spazio per la gestione o tempo sul posto di lavoro, eliminando dai cassetti grandi pile di carta contenenti i file del personale grazie alle app. È possibile tenere traccia di informazioni come lo stipendio, le ferie dei lavoratori, le spese di viaggio e gli incentivi creando un sistema nelle app di gestione delle risorse umane.

Cosa fa il software di gestione delle risorse umane?

Si tratta di un software di gestione delle risorse umane che vi permette di snellire e ottimizzare le vostre complicate operazioni e di amministrarle senza la partecipazione di personale. Dallo sviluppo dei talenti ai pagamenti, costruite un'applicazione, la cui complessità varia in base alla procedura che state cercando di ottimizzare. L'applicazione è spesso venduta come parte di un accordo chiamato software HRMS o tecnologia HRIS.





I vantaggi dell'impiego di un software HR automatizzato

I lavoratori che trascorrono più tempo in movimento possono trarre vantaggio da un'applicazione interamente automatizzata che consente l'accesso tramite applicazioni web o applicazioni HRMS specializzate. Inoltre, presenta una serie di vantaggi.

App per l'automazione:

Aumenta la motivazione del personale.

Spendere meno tempo e denaro per le attività amministrative.

Consentire l'apertura immediata dei dati.

Ridurre la probabilità di non conformità.

Migliorare il lavoro di squadra e la comunicazione.

Migliorare la velocità decisionale.

I migliori 11 software di gestione delle risorse umane che ogni professionista dovrebbe utilizzare

Se non siete sicuri di quali procedure gestire con le app per la gestione delle risorse umane, ecco un elenco di quelle più comuni che i manager necessitano per mantenere le loro attività senza intoppi:

Sistema di dati per i dipendenti

Aggiungete un programma elettronico per avere tutti i dati del personale e conservarli in un'unica area per migliorare il vostro dipartimento di risorse umane. Una volta inviati, i dati delle risorse umane attraverso le app saranno sottoposti a un sistema di controlli e verifiche, in modo da non doversi preoccupare di dati persi o di errori dovuti a invii manuali.

Richiesta di nuovi dipendenti

Acquisire nuovo personale costa, e la maggior parte delle aziende lo fa regolarmente attraverso le app. I direttori di dipartimento e i responsabili delle assunzioni possono utilizzare un software per definire aspettative chiare su ciò che cercano nei candidati, assicurando che non ci siano idee sbagliate. Grazie al software, entrambe le organizzazioni possono monitorare in tempo reale le prestazioni di screening e registrazione.

Tenere traccia dei candidati

Le aziende possono creare un'applicazione con una prospettiva in tempo reale della loro procedura di approvvigionamento della forza lavoro con un'unica app di gestione delle risorse umane per il reclutamento. Le organizzazioni possono creare posizioni disponibili per i candidati adatti al momento giusto con un approccio multicanale alle applicazioni mirate. Inoltre, le aziende possono progettare un processo di assunzione collaborativa del team semplice, efficace e disponibile da qualsiasi dispositivo.

Inserimento di nuovi dipendenti

Uno strumento di inserimento automatico del personale aiuta a iscrivere rapidamente i nuovi dipendenti e a fornire loro tutto il necessario per presentare i documenti necessari e iniziare a lavorare. Per ridurre il tempo necessario ai candidati per completare il programma di formazione, il reparto Risorse Umane dell'edificio può trasmettere tutti i documenti per via elettronica anziché per posta. In questo modo si garantisce anche che i documenti non vadano persi durante il trasporto.

Smobilitazione dei dipendenti

Tutte le cessazioni del personale possono essere elaborate e registrate utilizzando il processo di assunzione tramite app. Il reparto risorse umane può effettuare un colloquio di uscita, il reparto contabilità può garantire che i lavoratori che se ne vanno siano rimossi dal sistema di paghe dell'applicazione di gestione e le app di gestione delle risorse umane possono supervisionare il trasferimento di beni aziendali e carte critiche. Le app per la gestione delle risorse umane possono aiutare la vostra organizzazione a costruire un processo di uscita dei dipendenti senza intoppi e a creare un'impressione sui lavoratori che stanno per andarsene.

Gestione dei timesheet

Pensate a quanto tempo potrebbero risparmiare i vostri supervisori riducendo il tempo dedicato a controllare i cartellini dei dipendenti e a confermarne le ore. Senza dover inserire manualmente tutti i dati, un'app per la gestione delle risorse umane aiuta a monitorare e valutare i dati; è necessario completare la busta paga. I supervisori possono anche autorizzare i cartellini per il pagamento senza dover controllare tutto manualmente.

Gestione delle ferie

Se dovete fare tutto sulla carta, autorizzare le ferie per il vostro personale potrebbe essere una seccatura. Per prima cosa, è possibile smarrire rapidamente le applicazioni di gestione delle ferie che arrivano sulla vostra postazione di lavoro su carta. Tenere traccia delle richieste nel mare di e-mail che inondano la vostra casella di posta quotidianamente è una sfida se lo fate via e-mail. Con una piattaforma di gestione automatica dei permessi, è possibile creare un'applicazione, tenere traccia della procedura e accettare o rifiutare le richieste in tempo. Si può anche creare un'applicazione per vedere se un lavoratore ha abbastanza ferie da poter essere ammesso al congedo.

Gestione dell'istruzione

L'applicazione di gestione dell'apprendimento mantiene il personale interessato e motivato con programmi di formazione adattivi che rispondono a specifici modelli di performance. Le aziende possono raccogliere e analizzare il prezioso feedback dei loro apprendisti per valutare l'efficacia dei loro programmi di formazione.

Tenere traccia delle iscrizioni

La creazione di un'applicazione che interagisca senza problemi con gli orologi marcatempo, i dispositivi biometrici e i sistemi di pagamento può aiutare le aziende a evitare errori umani e furti di salario. In base ai requisiti aziendali, i moduli del sistema di monitoraggio delle presenze assistono le organizzazioni nella configurazione di orari, settimane lavorative, weekend liberi e liste di ferie personalizzate.

Valutazione dei risultati

I manager e i giocatori hanno molte responsabilità nell'ambito del loro lavoro. L'aggiornamento delle valutazioni delle prestazioni non è in cima alla lista delle priorità dell'applicazione. Questo non vuol dire, però, che non sia importante. Il dipartimento può creare un programma per sollecitare i manager a inserire le valutazioni delle prestazioni nei loro piani per procedere con puntualità e attenzione.

Self-service per i lavoratori

Utilizzando gateway self-service specifici per ogni ruolo, le soluzioni per le mansioni dei dipendenti danno potere alle persone e ai manager aziendali. L'applicazione crea funzioni specifiche di self-service che aiutano le aziende a gestire in modo efficiente, a interagire e a soddisfare le esigenze in evoluzione di tutta la forza lavoro. La cosa migliore è che queste tecnologie self-service rendono tutto più semplice, dalle richieste di formazione alla connettività e all'organigramma.

Creare le applicazioni HR in 4 semplici passi

Ecco come costruire un'applicazione senza creare una riga di codice o pagare un prezzo eccessivo per un'opzione standard, una volta individuata l'applicazione migliore che potrebbe fare la differenza nei processi delle risorse umane della vostra azienda.

1. Valutare la situazione attuale

Per prima cosa, fate uno schizzo della procedura attuale in ogni reparto, insieme ai moduli e ai documenti che utilizzate per raccogliere, analizzare e riportare le informazioni in aree come la valutazione delle prestazioni dei reclutatori e i cartellini orari. Assicuratevi di attingere alle conoscenze del personale che svolge regolarmente queste mansioni e documentate tutto per creare flussi di lavoro il più possibile accurati e affidabili.

2. Stabilire un processo tecnologico

Utilizzate quindi uno strumento di automazione dei processi HR senza codice. Potete creare documenti e processi con strumenti drag-and-drop all'interno di HR Cloud per soddisfare le vostre esigenze specifiche. È semplice modificare i campi e le attività, e potete aggiungere la raccolta automatica dei dati e i lavori.

3. Creare fonti di dati primari

Iniziate a importare i dati anagrafici dei lavoratori e altri dati necessari per le attività HR. È possibile salvarli nel sistema HR, in modo che le procedure aziendali possano utilizzarli e accelerare i tempi dei processi riducendo gli errori.

4. Controllare, controllare e controllare

Dopo aver terminato il duro lavoro di creazione del vostro software HR, eseguite dei test accurati. Si tratta di un approccio eccellente per trovare e risolvere eventuali difetti o problemi prima che i prodotti HR vengano utilizzati dal resto del personale, dai supervisori e dai lavoratori. Una volta completato questo processo, è il momento di distribuire il vostro nuovo portafoglio di strumenti HR al resto della vostra azienda!

Addio ai moduli fisici e alla manodopera fisica

L'implementazione di un programma per le persone ben congegnato può essere molto vantaggiosa per la vostra azienda. Semplifica le operazioni quotidiane delle risorse umane e consente ai manager di concentrarsi su questioni importanti. Sarete in grado di gettare solide basi per un ambiente di lavoro privo di confusione documentale, errori umani e sprechi. Il vostro reparto risorse umane funzionerà in modo efficiente e voi potrete rilassarvi sapendo che tutti i documenti sono protetti, crittografati e sottoposti a backup regolari in un database attivo.

È ora di portare le vostre procedure HR nel mondo digitale, investendo in un sistema informativo per le risorse umane che includa un solido software HR. AppMaster può aiutarvi a creare applicazioni per le risorse umane per automatizzare le procedure HR essenziali in pochi minuti. Gli interi servizi di gestione della forza lavoro, compresi i componenti Core HR, il meccanismo di monitoraggio della forza lavoro, i flussi di lavoro condizionati e i portali self-service, possono aiutare le organizzazioni a migliorare il coinvolgimento e il turnover dei dipendenti. Provate AppMaster se state cercando il massimo.