В зависимости от того, насколько велика или мала ваша фирма, создание большого количества информации для множества лиц является значительным бременем для приложений по управлению персоналом. Построение HR-операций в современном постоянно меняющемся цифровом мире может помочь вам повысить эффективность. Существует приложение для управления персоналом, которое может быть использовано для экономии времени и расходов в вашей обычной деятельности. Приложение для управления персоналом может построить вашу процедуру более эффективно, и вы сможете получать все необходимые данные со своего смартфона, так что вам не придется оставаться на рабочем месте, чтобы завершить свою задачу.

Теперь вы можете сэкономить место для управления или время на своем рабочем месте, убрав большие кипы бумаги из ящиков с файлами персонала с помощью приложений. Вы можете отслеживать такую информацию, как зарплата, отпуск работника, командировочные расходы и поощрения, встроив систему в приложения для управления персоналом.

Что делает программное обеспечение для управления человеческими ресурсами?

Это программное обеспечение для управления персоналом, которое позволяет вам оптимизировать и оптимизировать ваши сложные операции и управлять ими без участия человека. От развития талантов до платежей - создайте приложение, причем сложность приложений зависит от процедуры, которую вы пытаетесь упорядочить. Приложение часто продается как часть сделки под названием HRMS Software или HRIS Technology.





Преимущества использования автоматизированного программного обеспечения для управления персоналом

Работники, которые проводят больше времени на ходу, могут извлечь выгоду из полностью автоматизированного приложения, которое обеспечивает доступ через веб-приложения или специализированные приложения HRMS. Более того, оно обладает целым рядом преимуществ.

Приложение для автоматизации:

Повышение мотивации персонала.

Тратить меньше времени и денег на административные задачи.

Обеспечить немедленный доступ к открытым данным.

Снизить вероятность несоблюдения требований.

Улучшить командную работу и коммуникацию.

Повысить скорость принятия решений.

Топ-11 программ для управления персоналом, которые должен использовать каждый профессионал

Если вы не уверены, какими процедурами следует управлять с помощью приложений для управления персоналом, вот список наиболее распространенных, которые необходимы менеджерам для обеспечения бесперебойной работы:

Система данных о сотрудниках

Добавьте электронную программу, чтобы иметь все данные о сотрудниках и поддерживать их в одной области, чтобы улучшить работу отдела кадров. После подачи данные по персоналу через приложения будут проходить через систему проверок и балансов, поэтому вам не придется беспокоиться о потерянных данных или ошибках из-за ручной подачи.

Запрос на новых сотрудников

Приобретение новых сотрудников стоит денег, и большинство компаний регулярно делают это с помощью приложений. Отделы и менеджеры по найму могут использовать программное обеспечение для определения четких ожиданий относительно того, что они ищут в кандидатах, гарантируя отсутствие недоразумений. Благодаря программному обеспечению обе организации могут отслеживать результаты отбора и регистрации в режиме реального времени.

Отслеживание кандидатов

Компании могут создать приложение, позволяющее в режиме реального времени отслеживать процедуру закупки рабочей силы с помощью одного приложения для управления персоналом. С помощью многоканального подхода к целевым приложениям организации могут создавать доступные позиции перед подходящим кандидатом в нужное время. Кроме того, компании могут разработать процесс совместного найма команды, который будет простым, эффективным и доступным с любого устройства.

Введение в должность новых сотрудников

Автоматический инструмент введения в должность персонала помогает быстро оформить новых сотрудников и предоставить им все необходимое для подачи соответствующих документов и начала работы. Чтобы сократить время прохождения кандидатами программы обучения, отдел кадров здания может передавать все документы в электронном виде, а не по почте. Это также гарантирует, что документы не будут потеряны во время транспортировки.





Демобилизация сотрудников

Все увольнения сотрудников могут быть обработаны и зарегистрированы с помощью процесса найма через приложения. Отдел кадров может провести выходное интервью, бухгалтерия может гарантировать, что уходящие работники удалены из системы начисления заработной платы приложения для управления, а приложения для управления персоналом могут контролировать передачу бизнес-активов и критических карт. Приложения для управления персоналом могут помочь вашей организации в построении плавного процесса ухода сотрудников и создании благоприятного впечатления о работниках, которые собираются уйти.

Ведение табелей учета рабочего времени

Подумайте, сколько времени могли бы сэкономить ваши руководители, сократив время на просмотр карточек учета рабочего времени сотрудников и подтверждение часов работы. Без необходимости вводить все данные вручную, приложение для управления человеческими ресурсами помогает контролировать и оценивать данные; вы должны заполнить табель. Ваши руководители также могут авторизовать карты учета рабочего времени для оплаты без необходимости просматривать все вручную.

Работа с отпускными

Если вам приходится все делать на бумаге, авторизация времени отпуска для ваших сотрудников может оказаться мучением. Во-первых, вы можете быстро перепутать приложения для управления отгулами, которые приходят на ваше рабочее место в бумажном виде. Отслеживание потребностей в море электронных писем, которые ежедневно наводняют ваш почтовый ящик, является сложной задачей, если вы делаете это по электронной почте. С платформой автоматического приложения для управления отпусками вы можете создать приложение, отслеживать процедуру и вовремя принимать или отклонять запросы. Вы также можете создать приложение для проверки того, достаточно ли у работника времени отпуска для получения права на отпуск.

Управление обучением

Приложение для управления обучением удерживает заинтересованных и мотивированных сотрудников с помощью адаптивных программ обучения, которые реагируют на конкретные показатели работы. Компании могут собирать и анализировать ценную обратную связь от своих слушателей, чтобы оценить эффективность своих программ обучения.

Отслеживание зачисления

Создание приложения, которое плавно взаимодействует с современными часами учета рабочего времени, биометрическими устройствами и платежными системами, может помочь компаниям избежать человеческих ошибок и кражи заработной платы. В соответствии с требованиями компании модули системы мониторинга посещаемости помогают организациям настраивать индивидуальные графики, рабочие недели, выходные и списки отпусков.

Оценка достижений

Менеджеры и игроки имеют много обязанностей в рамках своей работы. Обновление оценок достижений не стоит на первом месте в списке их приоритетов. Однако это не значит, что оно не имеет большого значения. Отдел может создать программу для людей, чтобы побудить менеджеров вписать оценку производительности в свои планы, чтобы работать вовремя и аккуратно.

Самообслуживание для работников

Используя шлюзы самообслуживания для конкретных ролей, решения для рабочих мест сотрудников расширяют возможности людей и руководителей предприятий. Приложение создает специальные функции самообслуживания, которые помогают предприятиям эффективно управлять, взаимодействовать и удовлетворять меняющиеся потребности всего персонала. Самое приятное, что эти технологии самообслуживания упрощают все - от запросов на обучение до подключения и составления организационных схем.

Создайте свои HR-приложения за 4 простых шага

Вот как построить приложение, не создавая ни строчки кода и не переплачивая за готовый вариант, после того как вы нашли лучшее приложение, способное внести реальные изменения в процессы управления персоналом вашей компании.

1. Оцените текущую ситуацию

Сначала набросайте текущую процедуру в каждом отделе, а также формы и документы, которые вы используете для сбора, анализа и представления информации в таких областях, как оценка эффективности работы рекрутеров и табели учета рабочего времени. Обязательно воспользуйтесь знаниями сотрудников, которые регулярно выполняют эту работу, и задокументируйте все, чтобы создать максимально точные и надежные рабочие процессы.

2. Установите технологический процесс

Затем воспользуйтесь инструментом автоматизации HR-процессов, не требующим кодирования. Вы можете создавать документы и процессы с помощью инструментов drag-and-drop внутри HR Cloud в соответствии с вашими конкретными потребностями. Можно легко изменять поля и действия, а также добавлять автоматический сбор данных и задания.

3. Создание первичных источников данных

Начните импортировать основные данные о работниках и другие необходимые данные для HR-деятельности. Вы можете сохранить их в HR-системе, чтобы бизнес-процедуры могли использовать их и ускорить время процесса, сократив при этом количество ошибок.

4. Проверяйте, проверяйте и проверяйте

После завершения тяжелой работы по созданию HR-программы проведите точное тестирование. Это отличный подход к поиску и устранению любых недостатков или проблем до того, как ваши HR-продукты начнут работать с остальными сотрудниками отдела кадров, руководителями и работниками. Как только вы завершите это, настанет время развернуть ваш новый портфель лучших HR-инструментов для остальной части вашей компании!

Прощание с физическими формами и физическим трудом

Внедрение хорошо продуманной кадровой программы может быть весьма полезным для вашей компании. Она упрощает повседневную работу отдела кадров и позволяет менеджерам сосредоточиться на важных делах. Вы сможете заложить прочную основу для рабочего места, свободного от беспорядка документов, человеческих ошибок и нерациональных действий. Ваш отдел кадров работает эффективно, и вы можете расслабиться, зная, что все документы защищены, зашифрованы и регулярно резервируются в живой базе данных.

Пришло время перевести ваши кадровые процедуры в цифровой мир, инвестировав в информационную систему управления персоналом, которая включает в себя надежное программное обеспечение для HR. AppMaster может помочь создать для вас приложения для управления персоналом, чтобы автоматизировать основные HR-процедуры за считанные минуты. Целые сервисы приложения для управления трудовыми ресурсами, включая компоненты Core HR, механизм мониторинга трудовых ресурсов, условно рабочие процессы и порталы самообслуживания, могут помочь организациям повысить вовлеченность сотрудников и текучесть кадров. Попробуйте AppMaster, если вы ищете лучшее.