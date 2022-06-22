اعتمادًا على حجم شركتك أو صغرها ، فإن بناء قدر كبير من المعلومات لأفراد متعددين يمثل عبئًا كبيرًا على تطبيقات إدارة الموارد البشرية. يمكن أن يساعدك بناء عمليات الموارد البشرية في العالم الرقمي المتغير باستمرار على زيادة الكفاءة. يوجد تطبيق لإدارة الموارد البشرية يمكن استخدامه لتوفير الوقت والمصاريف في أنشطتك العادية. قد يبني تطبيق إدارة الموارد البشرية الإجراء الخاص بك بشكل أكثر كفاءة ، ويمكنك الحصول على جميع البيانات التي تريدها من هاتفك الذكي ، لذلك لا يتعين عليك البقاء في محطة العمل الخاصة بك لإنهاء مهمتك.

يمكنك الآن توفير مساحة للإدارة أو الوقت في مكان عملك عن طريق إزالة أكوام كبيرة من الورق من الأدراج التي تحتوي على ملفات الموظفين من خلال التطبيقات. يمكنك تتبع معلومات مثل الراتب وتطبيق إجازة العمال ونفقات السفر والحوافز من خلال إنشاء نظام في تطبيقات إدارة الموارد البشرية الخاصة بك.

ماذا تفعل برامج إدارة الموارد البشرية؟

إنه يقوم ببناء برنامج الموارد البشرية الذي يسمح لك بتبسيط وتحسين العمليات المعقدة الخاصة بك وإدارتها دون مشاركة بشرية. من تطوير المواهب إلى المدفوعات ، قم بإنشاء تطبيق ، وتختلف درجة تعقيد التطبيقات بناءً على الإجراء الذي تحاول تبسيطه. يتم بيع التطبيق بشكل متكرر كجزء من صفقة تسمى HRMS Software أو HRIS Technology.





مزايا استخدام برامج الموارد البشرية الآلية

يمكن للعاملين الذين يقضون وقتًا أطول أثناء التنقل الاستفادة من تطبيق مؤتمت بالكامل يوفر الوصول من خلال تطبيقات الويب أو تطبيقات HRMS المتخصصة. علاوة على ذلك ، لديها عدد كبير من المزايا.

تطبيق للأتمتة:

زيادة تحفيز الموظفين.

قضاء وقت ومال أقل في المهام الإدارية.

السماح للبيانات المفتوحة الفورية.

تقليل احتمالية عدم الامتثال.

تحسين العمل الجماعي والتواصل.

تحسين سرعة اتخاذ القرار

أفضل 11 برنامجًا لإدارة الموارد البشرية يجب على كل محترف استخدامها

إذا لم تكن متأكدًا من الإجراءات التي يجب إدارتها باستخدام تطبيقات إدارة الموارد البشرية ، فإليك قائمة بأكثر الإجراءات شيوعًا التي يطلبها المديرون للحفاظ على سير أنشطتهم بسلاسة:

نظام بيانات للموظفين

أضف برنامجًا إلكترونيًا للحصول على جميع بيانات الموظفين والاحتفاظ بها في منطقة واحدة لتحسين إدارة الموارد البشرية لديك. بمجرد إرسالها ، سيخضع إنشاء بيانات الموارد البشرية من خلال التطبيقات لنظام إجراءات الضوابط والتوازنات ، لذلك لن تقلق بشأن البيانات المفقودة أو الأخطاء بسبب عمليات الإرسال اليدوية.

طلب موظفين جدد

إن اكتساب موظفين جدد يكلف أموالاً ، ومعظم الشركات تفعل ذلك بانتظام من خلال التطبيقات. يمكن لمديري الإدارات والتوظيف استخدام البرامج لتحديد التوقعات الواضحة حول ما يبحثون عنه في المرشحين ، مما يضمن عدم وجود مفاهيم خاطئة. بفضل البرنامج ، يمكن لكلتا المؤسستين تتبع أداء الفحص والتسجيل في الوقت الفعلي.

تتبع المتقدمين

يمكن للشركات إنشاء تطبيق بمنظور في الوقت الفعلي لإجراءات شراء القوى العاملة الخاصة بهم باستخدام تطبيق واحد لإدارة الموارد البشرية. يمكن للمنظمات إنشاء وظائف متاحة أمام المرشح المناسب في الوقت المناسب باستخدام نهج متعدد القنوات للتطبيقات المستهدفة. علاوة على ذلك ، قد تصمم الشركات عملية توظيف جماعية تعاونية تكون بسيطة وفعالة ومتاحة من أي جهاز.

تأهيل الموظفين الجدد

تساعدك أداة التوجيه التلقائي للموظفين على تسجيل الموظفين الجدد بسرعة وتزويدهم بكل ما يحتاجون إليه لتقديم الأوراق ذات الصلة وبدء العمل. لتقليل الوقت المطلوب للمرشحين لإكمال البرنامج التدريبي ، يمكن لقسم الموارد البشرية بالمبنى إرسال جميع المستندات إلكترونيًا بدلاً من البريد. يضمن هذا أيضًا عدم فقد أي مستندات أثناء النقل.





تسريح الموظف

يمكن معالجة جميع حالات إنهاء الموظفين وتسجيلها باستخدام عملية التوظيف عبر التطبيقات. يمكن لقسم الموارد البشرية إجراء مقابلة خروج ، ويمكن لقسم المحاسبة ضمان إزالة العمال الذين تركوا من نظام كشوف المرتبات لتطبيق الإدارة ، ويمكن لتطبيقات إدارة الموارد البشرية الإشراف على نقل أصول العمل والبطاقات الهامة. يمكن أن تساعد تطبيقات إدارة الموارد البشرية مؤسستك في بناء الموارد البشرية لعملية خروج سلسة للموظفين وبناء انطباع لدى العمال الذين هم على وشك المغادرة.

الحفاظ على الدوام

ضع في اعتبارك مقدار الوقت الذي يمكن لمشرفيك توفيره عن طريق تقليل وقتهم في تجاوز بطاقات وقت الموظف وتأكيد ساعات عمل الموظف. بدون الحاجة إلى إدخال جميع البيانات يدويًا ، يساعد تطبيق إدارة الموارد البشرية في مراقبة البيانات وتقييمها ؛ يجب أن تكمل راتبك. يمكن لمشرفيك أيضًا تفويض بطاقات الوقت للدفع دون الحاجة إلى مراجعة كل شيء يدويًا.

التعامل مع وقت الإجازة

إذا كان عليك القيام بكل ذلك في الأوراق ، فقد يكون منح إجازة لموظفيك أمرًا مزعجًا. لسبب واحد ، يمكنك أن تضلل بسرعة تطبيقات الإدارة التي تصل في أوراق في محطة العمل الخاصة بك. يعد تتبع الطلب في بحر رسائل البريد الإلكتروني التي تغرق صندوق الوارد الخاص بك يوميًا أمرًا صعبًا إذا كنت تفعل ذلك عبر البريد الإلكتروني. باستخدام النظام الأساسي لتطبيق إدارة الإجازات التلقائي ، يمكنك إنشاء تطبيق وتتبع الإجراء وقبول الطلبات أو رفضها في الوقت المحدد. يمكنك أيضًا إنشاء تطبيق لمعرفة ما إذا كان لدى العامل وقت إجازة كافٍ ليكون مؤهلاً للحصول على إجازة.

إدارة التدريس

يحتفظ تطبيق إدارة التعلم بالموظفين المهتمين والمتحمسين من خلال برامج التدريب التكيفية التي تستجيب لأنماط أداء محددة. يمكن للشركات جمع وتحليل ردود الفعل القيمة من المتدربين لتقييم فعالية برامج التدريب الخاصة بهم.

متابعة التسجيل

يمكن أن يساعد إنشاء تطبيق يتفاعل بسلاسة مع الساعات الزمنية الحالية والأجهزة البيومترية وأنظمة الدفع الشركات على تجنب الأخطاء البشرية وسرقة الأجور. وفقًا لمتطلبات الشركة ، تساعد وحدات نظام مراقبة الحضور المؤسسات في تكوين جداول زمنية مخصصة ، وأسابيع عمل ، وإجازات نهاية الأسبوع ، وقوائم الإجازات.

تقييمات الإنجاز

يتحمل المديرون واللاعبون الكثير من المسؤوليات كجزء من عملهم. تحديث تقييمات الأداء ليس على رأس قائمة أولوياتهم في التطبيق. هذا لا يعني أنه ليس مهمًا. يمكن للقسم بناء برنامج الأفراد لحث المديرين على ملاءمة تقييمات الأداء في خططهم للمضي قدمًا في الوقت المحدد وبعناية.

الخدمة الذاتية للعمال

باستخدام بوابات الخدمة الذاتية الخاصة بالأدوار ، تعمل حلول وظائف الموظفين على تمكين الأشخاص ومديري الأعمال. يبني التطبيق ميزات خدمة ذاتية محددة تدعم الشركات في الإدارة بكفاءة والتفاعل وتلبية الاحتياجات المتطورة لقوى العمل الإجمالية لديها. أفضل جزء هو أن تقنيات الخدمة الذاتية هذه تجعل كل شيء أسهل ، من طلبات التدريب إلى الاتصال والمخططات التنظيمية.

أنشئ تطبيقات الموارد البشرية الخاصة بك في 4 خطوات سهلة

إليك كيفية إنشاء تطبيق دون إنشاء سطر من التعليمات البرمجية أو دفع مبالغ زائدة على خيار جاهز بمجرد العثور على أفضل تطبيق من شأنه أن يُحدث فرقًا حقيقيًا في عمليات الموارد البشرية لشركتك.

1. تقييم الوضع الحالي

أولاً ، رسم مخططًا للإجراء الحالي في كل قسم ، جنبًا إلى جنب مع النماذج والأوراق التي تستخدمها لجمع المعلومات وتحليلها والإبلاغ عنها في مجالات مثل تعيين تقييم الأداء وبطاقات الوقت. تأكد من الاستفادة من معرفة الموظفين الذين يؤدون هذه الوظائف بانتظام وتوثيق كل شيء لإنشاء تدفقات عمل دقيقة وموثوقة قدر الإمكان.

2. إنشاء عملية تكنولوجية

بعد ذلك ، استخدم أداة أتمتة عمليات الموارد البشرية بدون رمز. يمكنك إنشاء المستندات والعمليات باستخدام أدوات السحب والإفلات داخل HR Cloud لتلبية احتياجاتك الخاصة. من السهل تغيير المجالات والأنشطة ، ويمكنك إضافة وظائف وجمع البيانات تلقائيًا.

3. إنشاء مصادر البيانات الأولية

ابدأ في استيراد البيانات الرئيسية للعاملين وغيرها من البيانات الضرورية لأنشطة الموارد البشرية. يمكنك حفظه في نظام الموارد البشرية ، بحيث يمكن لإجراءات العمل استخدامه وتسريع وقت العملية مع تقليل الأخطاء.

4. تحقق ، تحقق وتحقق

بعد الانتهاء من العمل الشاق لإنشاء برنامج الموارد البشرية الخاص بك ، قم بإجراء اختبار دقيق. يعد هذا أسلوبًا ممتازًا للعثور على أي عيوب أو مشاكل وإصلاحها قبل طرح منتجات الموارد البشرية الخاصة بك مع باقي موظفي الموارد البشرية والمشرفين والعاملين. بمجرد الانتهاء من ذلك ، حان الوقت لطرح محفظتك الجديدة من أفضل أدوات الموارد البشرية لبقية شركتك!

وداع الموجة للأشكال المادية والعمل البدني

يمكن أن يكون تنفيذ برنامج مدروس جيدًا للأشخاص مفيدًا جدًا لشركتك. إنه يبسط عمليات الموارد البشرية اليومية ويسمح للمديرين بالتركيز على الأمور المهمة. ستكون قادرًا على إرساء أساس متين لمكان عمل خالٍ من فوضى المستندات والأخطاء البشرية والعمليات المهدرة. يعمل قسم الموارد البشرية بكفاءة ، ويمكنك الاسترخاء مع العلم أن جميع الأوراق محمية ومشفرة ونسخها احتياطيًا بانتظام في قاعدة بيانات مباشرة.

حان الوقت لإدخال إجراءات الموارد البشرية الخاصة بك إلى العالم الرقمي من خلال الاستثمار في نظام معلومات الموارد البشرية الذي يتضمن برامج موارد بشرية قوية. يمكن أن يساعد AppMaster في إنشاء تطبيقات الموارد البشرية لأتمتة إجراءات الموارد البشرية الأساسية في دقائق. قد تساعد خدمات القوى العاملة الكاملة لتطبيق الإدارة ، بما في ذلك مكونات الموارد البشرية الأساسية وآلية مراقبة القوى العاملة وتدفقات العمل المشروطة وبوابات الخدمة الذاتية ، المؤسسات على تعزيز مشاركة الموظفين ودورانهم. جرِّب AppMaster إذا كنت تبحث عن الأفضل.