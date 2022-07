Je nachdem, wie groß oder klein Ihr Unternehmen ist, stellt die Erstellung einer Vielzahl von Informationen für mehrere Personen eine erhebliche Belastung für Personalverwaltungsanwendungen dar. Der Aufbau von HR-Abläufen in der heutigen, sich ständig verändernden digitalen Welt kann Ihnen helfen, die Effizienz zu steigern. Es gibt eine HR-Management-App, mit der Sie bei Ihren normalen Tätigkeiten Zeit und Kosten sparen können. Die HR-Management-App kann Ihre Verfahren effizienter gestalten, und Sie können alle gewünschten Daten über Ihr Smartphone abrufen, so dass Sie nicht an Ihrem Arbeitsplatz bleiben müssen, um Ihre Aufgabe zu erledigen.

Sie können jetzt Platz für die Verwaltung oder Zeit an Ihrem Arbeitsplatz sparen, indem Sie mit Hilfe von Apps große Papierstapel aus Ihren Schubladen mit Personalakten entfernen. Sie können Informationen wie Gehalt, Urlaubsanträge, Reisekosten und Anreize verfolgen, indem Sie ein System in Ihre Personalmanagement-Apps einbauen.

Was tut Human Resource Management Software?

Es ist eine HR-Software, die es Ihnen ermöglicht, Ihre komplizierten Abläufe zu rationalisieren und zu optimieren und sie ohne menschliche Beteiligung zu verwalten. Von der Talententwicklung bis hin zu den Zahlungen können Sie eine Anwendung erstellen, wobei die Komplexität der Anwendungen von dem Verfahren abhängt, das Sie zu rationalisieren versuchen. Die Anwendung wird häufig als Teil eines Pakets namens HRMS-Software oder HRIS-Technologie verkauft.





Die Vorteile des Einsatzes von automatisierter HR-Software

Arbeitnehmer, die viel unterwegs sind, können von einer vollständig automatisierten App profitieren, die den Zugriff über Webanwendungen oder spezielle HRMS-Apps ermöglicht. Darüber hinaus bietet sie eine ganze Reihe von Vorteilen.

App für Automatisierung:

Steigern Sie die Motivation Ihrer Mitarbeiter.

Weniger Zeit und Geld für administrative Aufgaben aufwenden.

Ermöglicht sofortigen Zugriff auf Daten.

Verringern Sie die Wahrscheinlichkeit der Nichteinhaltung von Vorschriften.

Verbesserte Teamarbeit und Kommunikation.

Schnellere Entscheidungsfindung

Die 11 besten Personalverwaltungsprogramme, die jeder Fachmann nutzen sollte

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Verfahren Sie mit HR-Management-Apps verwalten sollten, finden Sie hier eine Liste der gängigsten Verfahren, die Manager benötigen, um ihre Aktivitäten reibungslos zu gestalten:

Datensystem für Mitarbeiter

Fügen Sie ein elektronisches Programm hinzu, um alle Mitarbeiterdaten in einem Bereich zu haben und zu pflegen, um Ihre Personalabteilung zu verbessern. Einmal eingereicht, durchläuft die Erstellung von Personaldaten über Apps ein System von Prüfverfahren, so dass Sie sich keine Sorgen über verlorene Daten oder Fehler aufgrund manueller Eingaben machen müssen.

Antrag auf neue Mitarbeiter

Es kostet Geld, neue Mitarbeiter zu gewinnen, und die meisten Unternehmen tun dies regelmäßig über Apps. Abteilungsleiter und Personalverantwortliche können mithilfe von Software klare Erwartungen an die Bewerber definieren und so sicherstellen, dass es keine Missverständnisse gibt. Dank der Software können beide Organisationen die Leistung bei der Auswahl und Registrierung in Echtzeit verfolgen.

Den Überblick über die Bewerber behalten

Unternehmen können mit einer einzigen HR-Management-App für die Personalbeschaffung eine Anwendung mit einer Echtzeitperspektive auf ihr Personalbeschaffungsverfahren erstellen. Mit gezielten Apps und einem Multichannel-Ansatz können Unternehmen den geeigneten Bewerbern zum richtigen Zeitpunkt eine Stelle anbieten. Darüber hinaus können Unternehmen einen kollaborativen Teameinstellungsprozess entwickeln, der einfach und effektiv ist und von jedem Gerät aus genutzt werden kann.

Onboarding von neuen Mitarbeitern

Ein automatisches Tool für die Personaleinführung hilft Ihnen, neue Mitarbeiter schnell einzuschreiben und ihnen alles zur Verfügung zu stellen, was sie brauchen, um die entsprechenden Unterlagen einzureichen und die Arbeit aufzunehmen. Um die Zeit zu verkürzen, die die Kandidaten für das Trainingsprogramm benötigen, kann die Personalabteilung des Gebäudes alle Dokumente elektronisch und nicht per Post übermitteln. Auf diese Weise wird auch sichergestellt, dass keine Dokumente auf dem Transportweg verloren gehen.





Demobilisierung von Mitarbeitern

Alle Kündigungen von Mitarbeitern können über den Einstellungsprozess per App bearbeitet und erfasst werden. Die Personalabteilung kann ein Austrittsgespräch führen, die Buchhaltungsabteilung kann sicherstellen, dass ausscheidende Mitarbeiter aus dem Gehaltsabrechnungssystem der Verwaltungsanwendung entfernt werden, und die Personalverwaltungs-Apps können die Übertragung von Geschäftsvermögen und wichtigen Karten überwachen. HR-Management-Apps können Ihrem Unternehmen dabei helfen, einen reibungslosen Prozess für den Austritt von Mitarbeitern zu schaffen und einen guten Eindruck bei den Mitarbeitern zu hinterlassen, die das Unternehmen verlassen wollen.

Verwaltung von Stundenzetteln

Stellen Sie sich vor, wie viel Zeit Ihre Vorgesetzten einsparen könnten, wenn sie weniger Zeit mit dem Durchsehen von Zeiterfassungsbögen und dem Bestätigen von Mitarbeiterstunden verbringen müssten. Ohne alle Daten manuell eingeben zu müssen, hilft eine Personalmanagement-App bei der Überwachung und Auswertung der Daten; Sie müssen Ihre Gehaltsabrechnung ausfüllen. Außerdem können Ihre Vorgesetzten die Zeitkarten zur Zahlung freigeben, ohne alles manuell durchgehen zu müssen.

Handhabung der Urlaubszeit

Wenn Sie alles auf dem Papier erledigen müssen, kann die Genehmigung von Urlaubszeiten für Ihre Mitarbeiter mühsam sein. Zum einen kann es schnell passieren, dass Sie Anträge für die Freizeitverwaltung, die auf Papier an Ihrem Arbeitsplatz ankommen, verlegen. In der Flut von E-Mails, die täglich Ihren Posteingang überschwemmen, ist es schwierig, den Überblick über die Anträge zu behalten, wenn Sie dies per E-Mail tun. Mit einer Plattform für die automatische Verwaltung von Urlaubsanträgen können Sie eine Anwendung erstellen, den Überblick über das Verfahren behalten und Anträge rechtzeitig annehmen oder ablehnen. Sie können auch eine Anwendung erstellen, mit der Sie feststellen können, ob ein Mitarbeiter über genügend Urlaubszeit verfügt, um Anspruch auf Urlaub zu haben.

Verwaltung der Unterweisung

Die Lernmanagement-App bindet interessierte und motivierte Mitarbeiter mit adaptiven Schulungsprogrammen, die auf bestimmte Leistungsmuster reagieren. Unternehmen können wertvolles Feedback von ihren Auszubildenden sammeln und analysieren, um die Wirksamkeit ihrer Schulungsprogramme zu bewerten.

Behalten Sie den Überblick über die Einschreibungen

Die Entwicklung einer Anwendung, die reibungslos mit aktuellen Stechuhren, biometrischen Geräten und Zahlungssystemen zusammenarbeitet, kann Unternehmen helfen, menschliche Fehler und Lohndiebstahl zu vermeiden. Die Module des Anwesenheitsüberwachungssystems unterstützen Unternehmen bei der Konfiguration von individuellen Zeitplänen, Wochenarbeitszeiten, freien Wochenenden und Urlaubslisten.

Bewertung der Leistung

Manager und Spieler haben im Rahmen ihrer Arbeit eine Vielzahl von Verantwortlichkeiten. Die Aktualisierung von Leistungsbewertungen steht nicht ganz oben auf ihrer Prioritätenliste in der Anwendung. Das soll aber nicht heißen, dass sie nicht wichtig ist. Die Abteilung kann ein Personalprogramm entwickeln, das die Manager dazu anhält, Leistungsbewertungen in ihre Pläne einzubauen, um rechtzeitig und sorgfältig vorzugehen.

Selbstbedienung für Arbeitnehmer

Mithilfe von rollenspezifischen Selbstbedienungs-Gateways unterstützen die Lösungen für Mitarbeiterjobs die Mitarbeiter und Unternehmensmanager. Die Anwendung enthält spezifische Selbstbedienungsfunktionen, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre gesamte Belegschaft effizient zu verwalten, mit ihr zu interagieren und ihre sich entwickelnden Bedürfnisse zu erfüllen. Das Beste daran ist, dass diese Selbstbedienungstechnologien alles einfacher machen, von Schulungsanfragen bis hin zu Konnektivität und Organigrammen.

Erstellen Sie Ihre HR-Anwendungen in 4 einfachen Schritten

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie eine Anwendung erstellen können, ohne eine Zeile Code zu schreiben oder zu viel Geld für eine Standardlösung auszugeben, sobald Sie die Top-Anwendung gefunden haben, die die Personalprozesse Ihres Unternehmens wirklich verbessern würde.

1. Bewerten Sie die aktuelle Situation

Skizzieren Sie zunächst das aktuelle Verfahren in jeder Abteilung sowie die Formulare und Papiere, die Sie zum Sammeln, Analysieren und Berichten von Informationen in Bereichen wie der Leistungsbeurteilung bei der Einstellung und den Zeitkarten verwenden. Nutzen Sie das Wissen der Mitarbeiter, die diese Aufgaben regelmäßig ausführen, und dokumentieren Sie alles, um möglichst genaue und zuverlässige Arbeitsabläufe zu schaffen.

2. Etablieren Sie einen technologischen Prozess

Setzen Sie dann ein Programm zur Automatisierung von HR-Prozessen ein, das keine Codes enthält. Sie können Dokumente und Prozesse mit Drag-and-Drop-Tools in HR Cloud erstellen, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen. Es ist einfach, Felder und Aktivitäten zu ändern, und Sie können automatisierte Datenerfassung und Aufgaben hinzufügen.

3. Primärdatenquellen erstellen

Beginnen Sie mit dem Import Ihrer Mitarbeiterstammdaten und anderer notwendiger Daten für HR-Aktivitäten. Sie können sie im HR-System speichern, so dass sie von den Geschäftsabläufen genutzt werden können, um die Prozesszeit zu beschleunigen und Fehler zu reduzieren.

4. Prüfen, prüfen und prüfen

Nachdem Sie die harte Arbeit der Einrichtung Ihrer HR-Software abgeschlossen haben, führen Sie genaue Tests durch. Dies ist ein ausgezeichneter Ansatz, um etwaige Fehler oder Probleme zu finden und zu beheben, bevor Ihre HR-Produkte bei den übrigen HR-Mitarbeitern, Vorgesetzten und Beschäftigten in Betrieb genommen werden. Danach ist es an der Zeit, Ihr neues Portfolio an Top-HR-Tools in Ihrem Unternehmen einzuführen!

Verabschieden Sie sich von physischen Formularen und körperlicher Arbeit

Die Einführung eines gut durchdachten Personalprogramms kann für Ihr Unternehmen von großem Nutzen sein. Es vereinfacht das Tagesgeschäft der Personalabteilung und gibt den Managern die Möglichkeit, sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. Sie können eine solide Grundlage für einen Arbeitsplatz schaffen, der frei von Dokumentenwust, menschlichen Fehlern und verschwenderischen Abläufen ist. Ihre Personalabteilung arbeitet effizient, und Sie können sich in dem Wissen entspannen, dass alle Unterlagen geschützt, verschlüsselt und regelmäßig in einer Live-Datenbank gesichert werden.

Es ist an der Zeit, Ihre HR-Verfahren in die digitale Welt zu bringen, indem Sie in ein Personalinformationssystem investieren, das eine robuste HR-Software enthält. AppMaster kann Sie bei der Erstellung von Personalanwendungen unterstützen, mit denen Sie wichtige HR-Verfahren in wenigen Minuten automatisieren können. Komplette Personaldienstleistungen der Managementanwendung, einschließlich HR-Kernkomponenten, Personalüberwachungsmechanismen, bedingte Workflows und Selbstbedienungsportale können Unternehmen dabei helfen, die Mitarbeiterbindung und den Umsatz zu steigern. Testen Sie AppMaster, wenn Sie auf der Suche nach der ultimativen Lösung sind.