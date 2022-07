Un guide complet sur un flux de travail agile et comment le mettre en œuvre

Une gestion de projet efficace dans l'espace corporatif d'aujourd'hui est essentielle pour le succès de l'entreprise. Le cycle de workflow agile est une méthodologie de gestion de projet efficace utilisée par les entreprises pour optimiser la façon dont les projets sont gérés et achevés. Voici un guide complet sur le flux de travail agile et comment le mettre en œuvre dans une entreprise.

Qu'est-ce que le flux de travail agile ?

L'agilité est une méthodologie de gestion de projet utilisée pour gérer les projets dans des environnements d'entreprise occupés. Le workflow agile repose sur le principe de fournir la plus grande valeur au client dans le délai le plus court possible. En tant que tel, dans un modèle de flux de travail agile, un projet est subdivisé et réalisé en petits morceaux gérables appelés sprints. Chaque membre de l'équipe comprend sa tâche et la façon dont elle s'inscrit dans le processus agile global. Généralement, chaque sprint dure deux semaines, après quoi il est évalué pour délibérer sur ce qui a été accompli et ce qui doit être fait dans le sprint suivant. De cette façon, toutes les parties prenantes peuvent repérer les problèmes et trouver des solutions en temps opportun, de manière continue et efficace.

Étapes d'un cycle de flux de travail agile efficace

La mise en œuvre du flux de travail de gestion de projet agile peut être subdivisée en une série d'étapes qui fonctionnent de manière cohérente pour conduire une sortie de projet optimale. Ces étapes englobent des activités telles que la création d'une équipe interfonctionnelle et l'établissement de mécanismes de communication et de collaboration fiables. En suivant ces étapes, une entreprise peut mettre en œuvre avec succès la méthodologie agile dans ses efforts de gestion de projet.

L'étape de conception

Connue comme l'étape initiale du cycle agile, cette étape est la plus importante car elle prépare le terrain pour le reste du processus. L'équipe développe une compréhension commune du problème à résoudre et de la solution proposée. Cette compréhension commune est capturée sous la forme de récits d'utilisateurs afin de définir la portée du projet de la meilleure façon possible. Après avoir fait un brainstorming et mis tout le monde sur la même longueur d'onde, l'équipe se lance dans l'élaboration d'un backlog et continue à définir les différents sprints qui aboutiront à l'achèvement final du projet.

L'étape d'inception

Après avoir discuté des principales prises du projet et envisagé l'ensemble du processus de gestion de projet agile, cette deuxième étape consiste à créer l'équipe de sprint qui sera chargée de réaliser les sprints. Il s'agit ensuite d'assigner aux équipes leurs travaux respectifs. Pour que cela soit possible, les dirigeants définissent les exigences du projet, la feuille de route et toutes les caractéristiques qui permettront de construire le produit final. L'environnement de travail de l'ensemble du flux du processus agile est également défini à ce stade.

Le stade de l'itération

Avec tout défini et compris par toutes les parties prenantes, l'équipe commence à travailler sur chaque sprint. Il s'agit d'une participation très dynamique qui implique de consommer les éléments délibérés dans le backlog. L'équipe doit accomplir chaque tâche en ayant à l'esprit le processus de développement agile plus large.

La phase de libération

À la fin de chaque sprint, les fonctionnalités développées sont libérées aux clients afin d'obtenir leurs commentaires. L'équipe prend ces commentaires et les intègre dans le développement du produit au cours du sprint avant de passer au sprint suivant. L'équipe effectue également des tests autant de fois que possible pour s'assurer que tout est en ordre selon les commentaires des clients. Cela se poursuit jusqu'à ce que tous les sprints soient terminés pour faire apparaître un produit final du flux de développement agile.

L'étape de production

À ce stade, le produit est généralement peaufiné à la satisfaction du client, et toute la documentation concernant le produit est faite. L'équipe peut alors procéder au lancement du produit et apporter tout le soutien nécessaire au client pour lui donner une période d'adaptation facile. La production est supervisée par plusieurs départements de l'entreprise, mais l'équipe agile principale est généralement en état d'alerte tout au long du processus pour fournir un soutien et répondre à toutes les questions qui peuvent se poser.

L'étape de retraite

L'étape de retraite intervient après un lancement réussi du projet. Ce n'est qu'alors que l'on dit que le processus de flux de travail de développement agile est finalisé. À ce stade, l'équipe peut maintenant passer au projet suivant.

Qu'est-ce que le flux de travail dans Scrum ?

Pour qu'une équipe puisse visualiser avec succès le processus de développement agile et l'élaborer, elle doit tenir une série de réunions. En outre, ils doivent effectuer de multiples activités en utilisant divers outils. Cela inclut la création d'organigrammes cumulatifs au fur et à mesure de l'avancement du projet. La combinaison de tous ces éléments est connue sous le nom de "scrum workflow". Dans un flux de travail scrum, toutes les parties prenantes impliquées dans le développement comprennent leur rôle et la façon dont il est lié au cycle de développement logiciel agile plus large. Lorsqu'il est bien fait, le flux de travail scrum assure une incrémentation continue de la valeur du propriétaire du produit à l'équipe de développement réelle.

Comment mettez-vous en œuvre Agile dans l'industrie?

L'espace commercial moderne oblige les entreprises à rechercher des méthodes pour rationaliser leur processus de production afin d'écarter les concurrents. Dans ce contexte, de nombreuses industries sont passées des méthodes traditionnelles de gestion de projet au flux de développement agile. Ces industries comprennent l'ingénierie et l'industrie pharmaceutique. Par exemple, l'industrie pharmaceutique doit équilibrer de nombreux processus comme les approbations, la documentation et une série de règles de normalisation. Les entreprises utilisent le flux de processus agile pour rationaliser ces activités ainsi que pour recueillir les commentaires de leur base de clients et les incorporer dans la production. Voici comment chaque entreprise doit voir et mettre en œuvre la méthodologie de développement agile.

Réduire la taille du projet

Quoi que soit l'ampleur d'un projet, les résultats les plus souhaitables sont obtenus lorsque le projet est subdivisé en segments plus petits et plus réalisables. Typiquement, l'équipe doit voir le processus de développement agile dans son intégralité avant de subdiviser le travail en un maximum de 6 sprints. Il est prudent d'adopter ce modèle même si vous rencontrez des erreurs dans le but d'encourager un environnement d'apprentissage ainsi que la collaboration et l'innovation.

Développez des exigences solides, saines et hiérarchisées

Avec la méthode traditionnelle de gestion de projet, certains employés peuvent finir par passer trop de temps à travailler sur une section, comme la documentation. Ce comportement incontrôlé peut retarder la livraison du produit et provoquer l'insatisfaction du client.

En revanche, le flux de travail agile exige de l'entreprise qu'elle présente des exigences plus spécifiques, hiérarchisées et touchant plusieurs départements. Ces exigences et les organigrammes constants et cumulatifs se concentrent sur la décomposition d'un travail complexe en hiérarchisant les livrables dans la portée. Chaque livrable délibéré est exécuté dans son ensemble, avec sa documentation, afin de gagner du temps.

Améliorer les outils de communication

La communication est l'un des éléments clés de la réussite des projets. Les dirigeants doivent s'efforcer de mettre en place des outils de communication qui favorisent la collaboration, la transparence et l'intégration avec les autres outils utilisés dans le processus de production agile. Les bons outils de communication fournissent également des fonctionnalités d'audit à la fois pour la livraison et la planification de la feuille de route afin d'assurer la croissance et l'évolution.

Intégration continue et assurance qualité

Les intégrations et les organigrammes cumulatifs aident les employés travaillant sur différents sprints à voir plus clairement le processus de développement agile. Cela leur permet de compléter les sprints avec facilité et de fusionner leurs tâches avec l'image globale. Comme l'espace d'affaires continue d'évoluer, les intégrations du levier de l'employé doivent également évoluer. De même, l'assurance qualité aide à garantir l'exhaustivité et la fonctionnalité des produits selon le goût de la clientèle.

La gestion de projet agile est une méthode éprouvée et très efficace de gestion et de réalisation de projets. Le développement logiciel agile est probablement le plus grand cas d'utilisation du flux de travail agile, mais d'autres industries l'utilisent également. La préparation d'un flux de travail agile permet de se concentrer sur la valeur ajoutée, le respect des délais et l'intégration des commentaires des clients dans l'ensemble du processus.