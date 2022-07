Um guia completo sobre um fluxo de trabalho ágil e como implementá-lo

O que é fluxo de trabalho ágil?

p>Gestão eficaz de projectos no espaço empresarial actual é fundamental para o sucesso empresarial. O ciclo de Workflow Ágil é uma metodologia eficaz de gestão de projectos utilizada pelas empresas para optimizar a forma como os projectos são executados e concluídos. Aqui está um guia completo sobre fluxo de trabalho ágil e como implementá-lo numa empresa.

Agile é uma metodologia de gestão de projectos utilizada para gerir projectos em ambientes empresariais movimentados. O fluxo de trabalho ágil baseia-se no princípio de entregar o maior valor ao cliente no mais curto espaço de tempo possível. Como tal, num modelo de fluxo de trabalho ágil, um projecto é subdividido e completado em pequenos pedaços manejáveis, conhecidos como sprints. Cada membro da equipa compreende a sua tarefa e a forma como se correlaciona com o maior fluxo de processo ágil. Tipicamente, cada sprint dura duas semanas, após o que é avaliado para deliberar sobre o que foi realizado e o que precisa de ser feito no sprint seguinte. Desta forma, todos os interessados podem detectar problemas e encontrar soluções de forma atempada, contínua e eficiente.

A fase de concepção

A fase inicial

A fase de iteração

>h2>Passos de um Ciclo de Fluxo de Trabalho Ágil Eficiente>p>A implementação de um fluxo de trabalho ágil de gestão de projectos pode ser subdividida numa série de passos que trabalham em conjunto de forma coerente para conduzir a um resultado óptimo do projecto. As etapas captam actividades tais como a criação de uma equipa multifuncional e o estabelecimento de mecanismos de comunicação e colaboração fiáveis. Ao seguir estas etapas, uma empresa pode implementar com sucesso a metodologia ágil nos seus esforços de gestão de projectos.p>Understood as the initial stage of the agile cycle, esta etapa é a mais importante, uma vez que estabelece o terreno para o resto do processo. A equipa desenvolve uma compreensão partilhada do problema a ser enfrentado e da solução proposta. Este entendimento partilhado é capturado sob a forma de histórias de utilizadores, a fim de definir o âmbito do projecto da melhor forma possível. Após brainstorming e trazendo todos à mesma página, a equipa embarca no desenvolvimento de um backlog e continua a definir os vários sprints que culminarão na eventual conclusão do projecto.p>Depois de discutir as principais conclusões do projecto e visionar todo o processo ágil de gestão do projecto, esta segunda fase envolve a criação da equipa de sprint que será responsável pela conclusão dos sprints. Segue-se a atribuição às equipas dos seus respectivos trabalhos. Para tornar isto possível, os líderes definem os requisitos do projecto, o roteiro, e todas as características que irão construir o produto final. O ambiente de trabalho de todo o fluxo ágil do processo também é definido nesta fase.

Com tudo definido e compreendido por todos os intervenientes, a equipa começa a trabalhar em cada sprint. Este é um envolvimento altamente dinâmico que envolve o consumo dos itens deliberados no backlog. A equipa tem de completar cada tarefa tendo em mente o processo de desenvolvimento mais ágil.

A fase de lançamento

No final de cada sprint, as características desenvolvidas são divulgadas aos clientes a fim de obter o seu feedback. A equipa toma este feedback e incorpora-o no desenvolvimento do produto dentro do sprint antes de prosseguir para o sprint seguinte. A equipa também testa o maior número de vezes possível para assegurar que tudo está em ordem, de acordo com o feedback do cliente. Isto continua até que todos os sprints estejam concluídos, de modo a trazer à luz um produto final do ágil fluxo de desenvolvimento.

A fase de produção

Por esta fase, o produto é normalmente afinado para satisfação do cliente, e toda a documentação relativa ao produto é feita. A equipa pode então proceder ao lançamento do produto e emitir qualquer apoio ao cliente para lhe dar um período de adaptação fácil. A produção é supervisionada por vários departamentos dentro da empresa, mas a principal equipa ágil está geralmente em alerta máximo durante todo o processo para prestar apoio e responder a quaisquer questões que possam surgir.

A fase de reforma

Qual é o fluxo de trabalho em Scrum?

p>A fase de reforma vem depois de um lançamento bem sucedido do projecto. Só então é dito que o processo de desenvolvimento ágil está finalizado. Nesta altura, a equipa pode agora transitar para o próximo projecto.

Para uma equipa ver com sucesso o processo de desenvolvimento ágil e concebê-lo, tem de realizar uma série de reuniões. Além disso, têm de completar múltiplas actividades utilizando várias ferramentas. Isto inclui a criação de fluxogramas acumulados à medida que o projecto avança. A combinação de todos estes elementos é conhecida como fluxo de trabalho scrum. Num fluxo de trabalho scrum, todos os intervenientes envolvidos no desenvolvimento compreendem os seus papéis e como este se relaciona com o ciclo de desenvolvimento de software mais amplo e ágil. Quando bem feito, o fluxo de trabalho scrum assegura um incremento contínuo de valor desde o proprietário do produto até à verdadeira equipa de desenvolvimento.

Como se implementa Agile in Industry?

Escalar a dimensão do projecto

>p>O espaço empresarial moderno obriga as empresas a procurarem métodos para racionalizar o seu processo de produção de modo a desviar a concorrência. Neste contexto, muitas indústrias mudaram dos métodos tradicionais de gestão de projectos para um fluxo de trabalho de desenvolvimento ágil. Estas indústrias incluem as indústrias de engenharia e farmacêuticas. Por exemplo, a indústria farmacêutica precisa de equilibrar muitos processos como aprovações, documentação, e uma série de regras de normalização. As empresas utilizam o fluxo de processos ágeis para racionalizar estas actividades, bem como para obter feedback da sua base de clientes e incorporá-lo na produção. Abaixo está como cada empresa precisa de ver e implementar uma metodologia de desenvolvimento ágil.

No entanto, um projecto enorme pode ser, os resultados mais desejáveis são alcançados quando o projecto é subdividido em segmentos menores e mais realizáveis. Normalmente, a equipa precisa de ver o processo de desenvolvimento ágil na sua totalidade antes de subdividir o trabalho num máximo de 6 sprints. É prudente abraçar este modelo mesmo que se encontrem erros como um esforço para encorajar um ambiente de aprendizagem, bem como colaboração e inovação.

>h3>bem em requisitos fortes, saudáveis e priorizadosp>Com o método tradicional de gestão de projectos, certos funcionários podem acabar por gastar demasiado tempo a trabalhar numa secção, tal como documentação. Este comportamento descontrolado pode atrasar a entrega do produto e causar insatisfação do cliente.

Por outro lado, um fluxo de trabalho ágil exige que a empresa apresente requisitos mais específicos e prioritizados que tocam em múltiplos departamentos. Estes requisitos e gráficos de fluxo de trabalho constantes e cumulativos concentram-se na decomposição do trabalho complexo através da priorização dos produtos a entregar no âmbito. Cada entrega deliberada é executada como um todo, com a sua documentação, de modo a poupar tempo.

Integração contínua e garantia de qualidade

>h3>Imprimir ferramentas de comunicaçãop>Comunicação é um dos elementos-chave para a conclusão bem sucedida dos projectos. Os líderes devem trabalhar arduamente para implementar ferramentas de comunicação que fomentem a colaboração, transparência e integração com outras ferramentas utilizadas no processo de produção ágil. Boas ferramentas de comunicação também fornecem funcionalidades de auditoria tanto para a entrega como para o planeamento do roteiro para assegurar o crescimento e evolução.

Integrações e fluxogramas acumulados ajudam os empregados que trabalham em vários sprints a verem mais claramente o processo de desenvolvimento ágil. Isto permite-lhes completar os sprints com facilidade e fundir as suas tarefas com o quadro geral. À medida que o espaço empresarial continua a evoluir, o mesmo deverá acontecer com as integrações da alavanca do empregado. Da mesma forma, a garantia de qualidade ajuda a garantir a integralidade e funcionalidade dos produtos de acordo com o gosto da base de clientes.

Agile project management é um método comprovado e altamente eficiente de gestão e conclusão de projectos. O desenvolvimento de software ágil é provavelmente o maior caso de utilização do fluxo de trabalho ágil, mas outras indústrias também o utilizam. A preparação de um fluxo de trabalho ágil ajuda a concentrar-se na adição de valor, na pontualidade, e na incorporação do feedback do cliente em todo o processo.