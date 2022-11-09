DoorDash gibi bir uygulama nasıl yapılır?

DoorDash gibi bir uygulama yapmak istiyorsanız, birkaç önemli faktörü göz önünde bulundurmanız gerekir. Öncelikle, ne tür bir uygulama oluşturmak istediğinize karar vermeniz gerekir. İki ana uygulama türü vardır - yerel ve web . Yerel uygulamalar , iOS veya Android gibi belirli bir platform için geliştirilmiştir. Buna karşılık, web uygulamaları herhangi bir platformda çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Yapmak istediğiniz uygulama türüne karar verdikten sonra, bir geliştirme platformu seçmeniz gerekecek. AppMaster, yerel uygulamalar oluşturmak isteyenler için harika bir seçenektir. AppMaster ile hem iOS hem de Android için kolayca uygulamalar oluşturabilirsiniz.

Geliştirme platformunuzu seçtikten sonra, uygulamanıza dahil etmek istediğiniz özelliklere karar vermeniz gerekir. DoorDash gibi uygulamaların en popüler özelliklerinden bazıları yemek sipariş etme, siparişinizi takip etme ve siparişiniz için ödeme yapma özelliğini içerir. Ayrıca uygulamanızın tasarımına da karar vermeniz gerekecek. AppMaster, çok çeşitli şablonlar ve özelleştirme seçenekleriyle profesyonel görünümlü bir uygulama oluşturmayı kolaylaştırır.

Uygulamanızı oluşturduktan sonra, onu tanıtmanız gerekir. Uygulama mağazası optimizasyonu, uygulamanızın potansiyel kullanıcılara görünür olmasını sağlamanın harika bir yoludur. Ayrıca uygulamanızı sosyal medya, reklam için ödeme ve halkla ilişkiler yoluyla da tanıtabilirsiniz. DoorDash gibi bir uygulama oluşturmak, yemek dağıtım pazarına girmenin harika bir yoludur. AppMaster ile, kullanıcılarınızın ihtiyaç duyduğu tüm özelliklere sahip profesyonel görünümlü bir uygulamayı kolayca oluşturabilirsiniz.

DoorDash nedir?

2013 yılında, talep üzerine yemek teslimatı yapan Doordash yemek dağıtım hizmeti kuruldu. Bugün şirket San Francisco'da bulunuyor ve Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 600'den fazla şehirde faaliyet gösteriyor. Müşteriler, tipik olarak teslimat hizmeti sunmayan ve yiyecekleri kapılarına teslim eden restoranlardan DoorDash hizmetini kullanarak yemek sipariş edebilirler.

DoorDash gibi isteğe bağlı yemek dağıtım uygulamasına eklemeniz gereken en önemli özellikler

DoorDash gibi isteğe bağlı bir yemek dağıtım uygulamasına eklemeniz gereken en önemli özelliklerden bazıları şunlardır:

Kullanıcı dostu bir arayüz: Uygulama, gezinmesi kolay, kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmalıdır. Arayüz, kullanıcının aradığını kolayca bulabileceği ve birkaç tıklamayla sipariş verebileceği şekilde olmalıdır.

GPS izleme: GPS izleme, herhangi bir isteğe bağlı yemek dağıtım uygulamasında olmazsa olmaz bir özelliktir. Bu özellik, kullanıcının teslimat sürücüsünün konumunu gerçek zamanlı olarak izlemesine ve yiyeceklerinin ne zaman geleceğini bilmesine olanak tanır.

Push bildirimleri: push bildirimleri, kullanıcıyı siparişlerinin durumu hakkında bilgilendirmenin harika bir yoludur. Uygulama, sipariş verildiğinde, yemek hazırlanırken ve sürücü yola çıktığında kullanıcıya bir push bildirimi göndermelidir.

Sipariş takibi: Uygulama, kullanıcının siparişlerini verildiği andan teslim edildiği ana kadar takip etmesine izin vermelidir. Kullanıcı, siparişinin durumunu, tahmini teslimat süresini ve teslimat sürücüsünün konumunu gerçek zamanlı olarak görebilmelidir.

Derecelendirme ve inceleme sistemi: Bir derecelendirme ve inceleme sistemi, kullanıcılardan uygulama ve yemek dağıtım hizmeti hakkında geri bildirim almanın harika bir yoludur. Uygulama, kullanıcının yemeği, hizmeti ve uygulamanın kendisini derecelendirmesine izin vermelidir.

DoorDash gibi bir uygulama nasıl yapılır?

DoorDash gibi bir uygulama oluşturmak için izlemeniz gereken birkaç adım var.

Hedef pazarınızı tanımlayın: İlk adım, hedef kitlenizi tanımlamanıza yardımcı olacaktır. Uygulamanızda kimi hedeflemek istiyorsunuz? İhtiyaçları ve arzuları nelerdir?

Rekabeti araştırın: Hedef pazarınızı tanımladıktan sonraki adım rekabeti araştırmaktır. Piyasadaki diğer uygulamalar neler sunuyor? Güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?

Benzersiz bir satış teklifi oluşturun: Uygulamanızı rekabetten ayıran nedir? Diğerlerinin yapamayacağı ne sunabilirsin?

Bir maket oluşturun: Bir sonraki adım, uygulamanızın bir maketini oluşturmaktır. Bu size uygulamanın nasıl görüneceği ve hissedeceği hakkında bir fikir verecektir.

Uygulamayı geliştirin: Bir maket oluşturduktan sonraki adım uygulamayı geliştirmektir. Buna kullanıcı arayüzünün tasarlanması, uygulamanın kodlanması ve uygulamanın test edilmesi dahildir.

Uygulamayı başlatın: Uygulama geliştirildikten sonraki adım, uygulamayı başlatmaktır. Bu , uygulamanın App Store'a ve Google Play'e gönderilmesini ve uygulamanın pazarlanmasını içerir.

DoorDash gibi bir uygulama oluşturmanın maliyeti nedir?

DoorDash gibi bir uygulama geliştirmenin maliyeti, dahil etmek istediğiniz özellikler, geliştirmek istediğiniz platform ve geliştirmeyi dış kaynak kullandığınız ülke gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Genellikle DoorDash gibi bir uygulama geliştirmenin maliyeti 15.000 ila 30.000 ABD Doları arasında değişir, ancak AppMaster ile maliyetiniz yalnızca 165 ABD Doları olabilir.

DoorDash gibi bir uygulama geliştirmek ne kadar sürer?

DoorDash olarak bir uygulama geliştirmek için gereken süre, dahil etmek istediğiniz özellikler, geliştirmek istediğiniz platform ve geliştirmeyi dış kaynak kullandığınız ülke gibi bir dizi faktöre bağlıdır. Genellikle DoorDash gibi bir uygulamanın geliştirilmesi 4 ila 6 ay sürer. Bu şartlar size uymuyorsa ve çok daha hızlı bir uygulama oluşturmanız gerekiyorsa, AppMaster dikkat edin. Bu uygulama oluşturucu ile pazara sunma süresini önemli ölçüde azaltabilirsiniz .

DoorDash, AppMaster gibi bir uygulama oluşturmaya nasıl yardımcı olabilir?

AppMaster, DoorDash gibi bir no-code oluşturmanıza yardımcı olabilecek kodsuz bir platformdur. AppMaster no-code fazlasıdır; benzersizliği, kaynak kodunu oluşturmasında yatmaktadır. Bu, platformun geliştiriciyi taklit ettiği anlamına gelir. Geliştirme ekibine ve platforma bir görev vererek aynı sonucu alırsınız ancak platform bunu daha hızlı, daha iyi ve daha ucuza çıkaracaktır. Bu, platformun Go dilinde saniyede 22.000 satırlık bir hızda kaynak kodu oluşturması ve teknik belgeleri otomatik olarak yazması sayesinde elde edilir. Gerekirse, tüm bunlar kullanıcının kaynak kodunu almasına izin verir. AppMaster, web uygulamaları, mobil uygulamalar ve arka uç oluşturabileceğiniz üçü bir arada bir yazılımdır. Appmaster'ın arka ucu, bugün mevcut olan ancak no-code içermeyen tüm platformların açık ara en güçlüsüdür.

Neden no-code bir çözüm?

Kodsuz ve low-code no-code yükselişi meteorik bir şey olmadı. Bu platformlar, niş ürünlerden birkaç yıl içinde dünyanın en büyük kuruluşlarından bazıları tarafından kullanılmaya başlandı. Ve no-code ve low-code platformlar kullananlar sadece büyük işletmeler değil; küçük işletmeler ve yeni başlayanlar da bunları kullanıyor.

Bu platformların çekiciliği açıktır. İşletmelerin pahalı ve bulunması zor yazılım geliştiricilerine ihtiyaç duymadan uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Ancak bu platformlar daha sofistike hale geldikçe, daha da güçleniyorlar. Bu da şu soruyu gündeme getiriyor: Kodsuz ve low-code no-code sonunda yazılım geliştiricilerin yerini alacak mı?

Kesinlikle mümkün. Ne de olsa bu platformlar, birkaç yıl önce düşünülemeyecek olan karmaşık uygulamalar oluşturmak için zaten kullanılıyor. Ve gelişmeye devam ederken, daha da güçlü olmayacaklarını düşünmek için hiçbir sebep yok.

Ancak, no-code ve low-code platformlar sonunda yazılım geliştiricilerin yerini alsa bile, bu, yazılım kodlama becerilerine ihtiyaç olmayacağı anlamına gelmez. Yazılım geliştirme becerisine sahip insanlara hala ihtiyaç olacak, ancak rol farklı olacak.

Yazılım geliştiricileri, sıfırdan uygulamalar oluşturmak yerine, mevcut uygulamaları korumak ve genişletmekten giderek daha fazla sorumlu olacak. Ayrıca farklı platformlarda oluşturulmuş uygulamaları entegre etmekten de sorumlu olacaklar. Dolayısıyla, kodsuz ve low-code no-code sonunda geleneksel yazılım geliştiricilerinin yerini alabilirken, doğru becerilere sahip olanlar için yeni fırsatlar yaratmaları muhtemeldir.

Teknoloji ilerledikçe, çeşitli görevleri otomatikleştirme yeteneğimiz de gelişiyor. Kod oluşturma, geliştiricilerin kod oluşturma sürecini otomatikleştirmelerine yardımcı olacak çok çeşitli araçlarla giderek yaygınlaşan böyle bir görevdir. Bu otomasyon sadece geliştiriciler için hayatı kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda birçok durumda yazılım mühendislerine olan ihtiyacın yerini almaya başlıyor.

Kaynak kodu oluşturma araçları, bir dizi girdi parametresi alır ve ardından bu parametrelere dayalı olarak karşılık gelen kodu oluşturur. Bu kod, web uygulamaları, mobil uygulamalar, masaüstü uygulamaları ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için oluşturulabilir. Bir kod oluşturucu kullanmanın ana yararı, kod oluşturmak için gereken süreyi ve elle kodlama yapılırken tipik olarak ortaya çıkan hataların sayısını büyük ölçüde azaltabilmesidir.

Her biri kendi özelliklerine ve yeteneklerine sahip çok çeşitli kod oluşturma araçları mevcuttur. Daha popüler kod oluşturuculardan bazıları AppMaster içerir. Geliştiriciler, bu araçları dünya çapında, manuel olarak yapmak için gereken sürenin çok altında yüksek kaliteli kod oluşturmak için kullanır.

Kod üreteçleri daha gelişmiş hale geldikçe, çoğu durumda yazılım mühendislerine duyulan ihtiyacın yerini almaya başlıyorlar. Bunun nedeni, kod üreticilerinin baştan sona kod oluşturma sürecinin tamamını otomatikleştirebilmesidir. Bir geliştiricinin yapması gereken tek şey istenen parametreleri girmektir ve gerisini kod oluşturucu halledecektir.

Bu eğilim, yalnızca kod oluşturucular daha da gelişmiş hale geldikçe devam edecektir. İşlerin çoğu kod üreteçleri tarafından yapılacağından, gelecekte çok az yazılım mühendisliği işi olacak. Bu, daha verimli ve uygun maliyetli bir geliştirme süreci ve genel olarak daha yüksek kaliteli kod ile sonuçlanacaktır.