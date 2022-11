Come creare un'app come DoorDash?

Se volete creare un'app come DoorDash, dovete considerare alcuni fattori chiave. Innanzitutto, dovrete decidere che tipo di app volete creare. Esistono due tipi principali di app: native e web. Le app native sono sviluppate per una particolare piattaforma, come iOS o Android. Le app web, invece, sono progettate per funzionare su qualsiasi piattaforma.

Una volta deciso il tipo di app che si vuole realizzare, è necessario scegliere una piattaforma di sviluppo. AppMaster è un'ottima opzione per chi vuole creare app native. Con AppMaster è possibile creare facilmente applicazioni sia per iOS che per Android.

Una volta scelta la piattaforma di sviluppo, dovrete decidere le caratteristiche che volete includere nella vostra app. Alcune delle caratteristiche più popolari di app come DoorDash includono la possibilità di ordinare cibo, monitorare l'ordine e pagare. Dovrete anche decidere il design della vostra app. AppMaster permette di creare facilmente un'app dall'aspetto professionale grazie a un'ampia gamma di modelli e opzioni di personalizzazione.

Una volta creata la vostra app, dovrete promuoverla. L'ottimizzazione dell'App Store è un ottimo modo per garantire che la vostra applicazione sia visibile ai potenziali utenti. Potete anche promuovere la vostra app attraverso i social media, la pubblicità a pagamento e le pubbliche relazioni. Creare un'app come DoorDash è un ottimo modo per entrare nel mercato delle consegne di cibo. Con AppMaster è possibile creare facilmente un'app dall'aspetto professionale e dotata di tutte le funzionalità necessarie agli utenti.

Cos'è DoorDash?

Nel 2013 è stato fondato il servizio di food delivery Doordash, che ha reso possibile la consegna di cibo su richiesta. Oggi l'azienda ha sede a San Francisco e opera in più di 600 città negli Stati Uniti e in Canada. Tramite il servizio DoorDash i clienti possono ordinare cibo da ristoranti che non offrono tipicamente servizi di consegna e vederselo recapitare a domicilio.

Caratteristiche principali da aggiungere a un'app per la consegna di cibo su richiesta come DoorDash

Alcune delle caratteristiche principali da aggiungere a un'app per la consegna di cibo a domicilio come DoorDash sono:

Un'interfaccia user-friendly: l'app deve avere un'interfaccia user-friendly e facile da navigare. L'interfaccia deve essere tale da consentire all'utente di trovare facilmente ciò che sta cercando e di effettuare un ordine in pochi clic.

Tracciamento GPS: La localizzazione GPS è una funzione indispensabile in qualsiasi app per la consegna di cibo a domicilio. Questa funzione consente all'utente di seguire la posizione dell'autista in tempo reale e di sapere quando il cibo arriverà.

Notifiche push: le notifiche push sono un ottimo modo per tenere l'utente informato sullo stato del suo ordine. L'app dovrebbe inviare una notifica push all'utente quando l'ordine viene effettuato, quando il cibo viene preparato e quando l'autista sta arrivando.

Tracciabilità dell'ordine: l'app deve consentire all'utente di seguire l'ordine da quando viene effettuato a quando viene consegnato. L'utente deve essere in grado di vedere lo stato dell'ordine, il tempo di consegna previsto e la posizione dell'autista in tempo reale.

Sistema di valutazioni e recensioni: un sistema di valutazioni e recensioni è un ottimo modo per ottenere dagli utenti un feedback sull'app e sul servizio di consegna del cibo. L'app dovrebbe consentire agli utenti di valutare il cibo, il servizio e l'app stessa.

Come creare un'app come DoorDash?

Ci sono alcuni passaggi da seguire per creare un'app come DoorDash.

Definire il mercato di riferimento: Il primo passo sarà utile per definire il vostro pubblico di riferimento. A chi volete rivolgere la vostra app? Quali sono i loro bisogni e desideri?

Ricercare la concorrenza: Una volta definito il mercato di riferimento, il passo successivo è la ricerca della concorrenza. Cosa offrono le altre app sul mercato? Quali sono i loro punti di forza e di debolezza?

Creare una proposta di vendita unica: Cosa differenzia la vostra app dalla concorrenza? Cosa potete offrire che gli altri non possono offrire?

Creare un mockup: Il passo successivo consiste nel creare un mockup della vostra applicazione. Questo vi darà un'idea dell'aspetto e della sensazione dell'applicazione.

Sviluppare l'applicazione: Una volta creato il mockup, il passo successivo è lo sviluppo dell'applicazione. Questo include la progettazione dell'interfaccia utente, la codifica dell'applicazione e il test dell'applicazione.

Lanciare l'applicazione: Una volta sviluppata l'applicazione, il passo successivo è il lancio. Questo include l'invio dell'app all'App Store e a Google Play e la commercializzazione dell'app.

Quanto costa realizzare un'app come DoorDash?

Il costo dello sviluppo di un'app come DoorDash dipende da diversi fattori, come le funzionalità che si vogliono includere, la piattaforma per cui si vuole sviluppare e il Paese in cui si esternalizza lo sviluppo. In genere, il costo di sviluppo di un'app come DoorDash varia da 15.000 a 30.000 dollari, ma con AppMaster il costo potrebbe essere di soli 165 dollari.

Quanto tempo occorre per sviluppare un'app come DoorDash?

Il tempo necessario per sviluppare un'app come DoorDash dipende da una serie di fattori, come le funzionalità che si vogliono includere, la piattaforma per cui si vuole sviluppare e il Paese in cui si esternalizza lo sviluppo. In genere, sono necessari dai 4 ai 6 mesi per sviluppare un'app come DoorDash. Se questi termini non vi soddisfano e avete bisogno di creare un'app in tempi molto più brevi, prestate attenzione a AppMaster. Con questo app builder, potete ridurre significativamente il time to market.

Come può AppMaster aiutare a creare un'app come DoorDash?

AppMaster è una no-code è una piattaforma che può aiutarvi a creare un'applicazione come DoorDash. AppMaster è più di un semplice no-code; la sua unicità sta nel fatto che genera il codice sorgente. Ciò significa che la piattaforma imita lo sviluppatore. Affidando un compito al team di sviluppo e alla piattaforma, si otterrà lo stesso risultato, ma la piattaforma lo produrrà in modo più rapido, migliore ed economico. Questo è possibile perché la piattaforma genera codice sorgente alla velocità di 22.000 righe al secondo nel linguaggio Go e scrive automaticamente la documentazione tecnica. Se necessario, tutto questo permette all'utente di prendere il proprio codice sorgente. AppMaster è un tre-in-uno che permette di creare applicazioni web, applicazioni mobili e backend. Il backend di Appmaster è di gran lunga il più potente di tutte le piattaforme esistenti ma no-code.

Perché una soluzione no-code?

L'ascesa delle piattaforme no-code e low-code è stata a dir poco fulminea. In pochi anni queste piattaforme sono passate da prodotti di nicchia a essere utilizzate da alcune delle più grandi organizzazioni del mondo. E non sono solo le grandi aziende a utilizzare le piattaforme no-code e low-code; anche le piccole imprese e le startup le utilizzano.

Il fascino di queste piattaforme è evidente. Consentono alle aziende di creare applicazioni senza dover ricorrere a sviluppatori di software costosi e difficili da reperire. Ma man mano che queste piattaforme diventano più sofisticate, diventano anche più potenti. E questo solleva la domanda: le piattaforme no-code e low-code finiranno per sostituire gli sviluppatori di software?

È certamente possibile. Dopotutto, queste piattaforme vengono già utilizzate per creare applicazioni complesse che sarebbero state impensabili solo pochi anni fa. E con la loro continua evoluzione, non c'è motivo di pensare che non diventeranno ancora più potenti.

Ma anche se le piattaforme no-code e low-code finiranno per sostituire gli sviluppatori di software, questo non significa che non ci sarà bisogno di competenze di codifica del software, tutt'altro. Ci sarà ancora bisogno di persone con competenze di sviluppo software, ma il ruolo sarà diverso.

Invece di costruire applicazioni da zero, gli sviluppatori di software saranno sempre più responsabili della manutenzione e dell'estensione delle applicazioni esistenti. Saranno anche responsabili dell'integrazione di applicazioni costruite su piattaforme diverse. Quindi, anche se le piattaforme no-code e low-code potrebbero sostituire gli sviluppatori di software tradizionali, è probabile che creino nuove opportunità per coloro che hanno le giuste competenze.

Con il progredire della tecnologia, cresce anche la nostra capacità di automatizzare diverse attività. La generazione di codice è una di queste attività che sta diventando sempre più diffusa, con un'ampia gamma di strumenti disponibili per aiutare gli sviluppatori ad automatizzare il processo di creazione del codice. Questa automazione non solo semplifica la vita degli sviluppatori, ma in molti casi inizia a sostituire la necessità di ingegneri del software.

Gli strumenti digenerazione del codice sorgente prendono una serie di parametri di input e poi generano il codice corrispondente in base a tali parametri. Il codice può essere generato per vari scopi, tra cui applicazioni web, applicazioni mobili, applicazioni desktop e altro ancora. Il vantaggio principale dell'uso di un generatore di codice è che può ridurre drasticamente il tempo necessario per creare il codice e il numero di errori tipicamente introdotti quando si codifica a mano.

È disponibile un'ampia gamma di strumenti per la generazione di codice, ciascuno con le proprie caratteristiche e capacità. Alcuni dei più popolari generatori di codice sono AppMaster. Gli sviluppatori utilizzano questi strumenti in tutto il mondo per creare codice di alta qualità in una frazione del tempo necessario per farlo manualmente.

Man mano che i generatori di codice diventano più avanzati, in molti casi iniziano a sostituire la necessità di ingegneri del software. Questo perché i generatori di codice sono in grado di automatizzare l'intero processo di creazione del codice, dall'inizio alla fine. Tutto ciò che lo sviluppatore deve fare è inserire i parametri desiderati e il generatore di codice si occuperà del resto.

Questa tendenza continuerà solo quando i generatori di codice diventeranno ancora più avanzati. In futuro ci saranno pochissimi lavori di ingegneria del software, perché la maggior parte del lavoro sarà svolto dai generatori di codice. Ciò si tradurrà in un processo di sviluppo più efficiente ed economico e in un codice di qualità superiore.