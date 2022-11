Jeśli chcesz stworzyć aplikację taką jak DoorDash, będziesz musiał wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników. Po pierwsze, będziesz musiał zdecydować, jaki typ aplikacji chcesz stworzyć. Istnieją dwa główne typy aplikacji - natywne i internetowe. Aplikacje natywne są tworzone dla konkretnej platformy, takiej jak iOS lub Android. W przeciwieństwie do nich, aplikacje webowe są zaprojektowane do pracy na każdej platformie.

Kiedy już zdecydujesz się na rodzaj aplikacji, którą chcesz stworzyć, musisz wybrać platformę programistyczną. AppMaster jest świetną opcją dla tych, którzy chcą tworzyć aplikacje natywne. Dzięki AppMaster możesz łatwo tworzyć aplikacje zarówno dla systemu iOS, jak i Android.

Po wybraniu platformy programistycznej, musisz zdecydować, jakie funkcje chcesz zawrzeć w swojej aplikacji. Niektóre z najbardziej popularnych funkcji aplikacji takich jak DoorDash obejmują możliwość zamawiania jedzenia, śledzenia zamówienia i płacenia za zamówienie. Musisz także zdecydować o wyglądzie swojej aplikacji. AppMaster ułatwia stworzenie profesjonalnie wyglądającej aplikacji dzięki szerokiej gamie szablonów i opcji dostosowywania.

Kiedy już stworzysz swoją aplikację, będziesz musiał ją wypromować. Optymalizacja sklepu z aplikacjami to świetny sposób na zapewnienie, że Twoja aplikacja będzie widoczna dla potencjalnych użytkowników. Możesz również promować swoją aplikację poprzez media społecznościowe, płatne reklamy i PR. Stworzenie aplikacji takiej jak DoorDash to świetny sposób na wejście na rynek dostaw jedzenia. Dzięki AppMaster, możesz łatwo stworzyć profesjonalnie wyglądającą aplikację ze wszystkimi funkcjami, których potrzebują Twoi użytkownicy.

Co to jest DoorDash?

W 2013 roku powstała firma Doordash, która udostępniła usługę dostarczania jedzenia na żądanie. Dziś firma ma siedzibę w San Francisco i działa w ponad 600 miastach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Klienci mogą zamawiać jedzenie za pomocą usługi DoorDash z restauracji, które zwykle nie oferują usług dostawy i mają jedzenie dostarczone do ich drzwi.

Najważniejsze cechy, które musisz dodać do aplikacji do dostarczania żywności na żądanie, np. DoorDash

Niektóre z głównych cech, które musisz dodać do aplikacji do dostarczania żywności na żądanie, jak DoorDash to:

Przyjazny interfejs: aplikacja musi mieć przyjazny dla użytkownika interfejs, który jest łatwy w nawigacji. Interfejs powinien być taki, że użytkownik może łatwo znaleźć to, czego szuka i złożyć zamówienie w ciągu kilku kliknięć.

Śledzenie GPS: Śledzenie GPS jest obowiązkową funkcją w każdej aplikacji do dostarczania żywności na żądanie. Ta funkcja pozwoli użytkownikowi śledzić lokalizację kierowcy w czasie rzeczywistym i wiedzieć, kiedy ich jedzenie przybędzie.

Powiadomienia push: powiadomienia push to świetny sposób na informowanie użytkownika o statusie jego zamówienia. Aplikacja powinna wysyłać powiadomienia push do użytkownika, gdy zamówienie jest złożone, gdy jedzenie jest przygotowywane, a kiedy kierowca jest w drodze.

Śledzenie zamówienia: aplikacja powinna umożliwiać użytkownikowi śledzenie zamówienia od momentu jego złożenia do momentu dostarczenia. Użytkownik powinien być w stanie zobaczyć ich stan zamówienia, szacowany czas dostawy, a kierowca dostawy lokalizacji w czasie rzeczywistym.

Ocena i system recenzji: ocena i system recenzji to świetny sposób, aby uzyskać informacje zwrotne od użytkowników na temat aplikacji i usługi dostawy żywności. Aplikacja powinna pozwolić użytkownikowi ocenić jedzenie, usługę i samą aplikację.

Jak zrobić aplikację jak DoorDash?

Istnieje kilka kroków, które musisz wykonać, aby stworzyć aplikację taką jak DoorDash.

Zdefiniuj swój rynek docelowy: Pierwszym krokiem będzie pomocne zdefiniowanie swojej grupy docelowej. Kogo chcesz skierować w swojej aplikacji? Jakie są ich potrzeby i pragnienia?

Zbadaj konkurencję: Po zdefiniowaniu swojego rynku docelowego, kolejnym krokiem jest badanie konkurencji. Co oferują inne aplikacje na rynku? Jakie są ich mocne i słabe strony?

Stwórz unikalną propozycję sprzedaży: Co odróżnia Twoją aplikację od konkurencji? Co możesz zaoferować, czego nie mogą inni?

Stwórz makietę: Kolejnym krokiem jest stworzenie makiety swojej aplikacji. To da Ci wyobrażenie o tym, jak aplikacja będzie wyglądać i jak będzie się czuć.

Opracuj aplikację: Po stworzeniu makiety, następnym krokiem jest opracowanie aplikacji. Obejmuje to projektowanie interfejsu użytkownika, kodowanie aplikacji i testowanie aplikacji.

Uruchomienie aplikacji: Po opracowaniu aplikacji, następnym krokiem jest jej uruchomienie. Obejmuje to złożenie aplikacji do App Store i Google Play oraz marketing aplikacji.

Ile kosztuje stworzenie aplikacji takiej jak DoorDash?

Koszt stworzenia aplikacji takiej jak DoorDash zależy od kilku czynników, takich jak funkcje, które chcesz zawrzeć, platforma, na którą chcesz tworzyć i kraj, do którego zlecasz tworzenie aplikacji. Ogólnie rzecz biorąc, koszt opracowania aplikacji takiej jak DoorDash waha się od 15 000 do 30 000 dolarów, ale w przypadku AppMaster, koszt może wynieść tylko 165 dolarów.

Jak długo trwa tworzenie aplikacji takiej jak DoorDash?

Czas potrzebny do stworzenia aplikacji takiej jak DoorDash zależy od wielu czynników, takich jak funkcje, które chcesz zawrzeć, platforma, na którą chcesz tworzyć i kraj, do którego zlecasz rozwój. Ogólnie rzecz biorąc, opracowanie aplikacji takiej jak DoorDash zajmuje od 4 do 6 miesięcy. Jeśli te terminy Ci nie odpowiadają i potrzebujesz stworzyć aplik ację znacznie szybciej, zwróć uwagę na AppMaster. Z tym konstruktorem aplikacji możesz znacznie skrócić czas wprowadzania na rynek.

Jak AppMaster może pomóc w stworzeniu aplikacji takiej jak DoorDash?

AppMaster jest no-code platforma, która pomoże Ci stworzyć aplikację taką jak DoorDash. AppMaster to coś więcej niż no-code; jej wyjątkowość polega na tym, że generuje kod źródłowy. Oznacza to, że platforma naśladuje dewelopera. Dając zadanie zespołowi programistów i platformie, otrzymasz ten sam wynik, ale platforma wydobędzie go szybciej, lepiej i taniej. Jest to osiągane, ponieważ platforma generuje kod źródłowy z prędkością 22 000 linii na sekundę w języku Go i automatycznie pisze dokumentację techniczną. W razie potrzeby wszystko to pozwala użytkownikowi zabrać swój kod źródłowy. AppMaster to trzy w jednym, że można tworzyć aplikacje internetowe, aplikacje mobilne i backend. Backend Appmaster jest zdecydowanie najpotężniejszy ze wszystkich istniejących, ale no-code platform dzisiaj.

Dlaczego rozwiązanie no-code?

Wzrost popularności platform no-code i low-code był niezwykle dynamiczny. W ciągu zaledwie kilku lat platformy te przeszły drogę od produktów niszowych do używanych przez największe organizacje na świecie. I to nie tylko duże firmy używają platform no-code i low-code; małe firmy i startupy również z nich korzystają.

Atrakcyjność tych platform jest oczywista. Pozwalają one firmom na tworzenie aplikacji bez konieczności zatrudniania drogich i trudnych do znalezienia programistów. Ale w miarę jak te platformy stają się coraz bardziej wyrafinowane, stają się również coraz bardziej potężne. I to rodzi pytanie: czy platformy no-code i low-code w końcu zastąpią programistów?

Jest to z pewnością możliwe. W końcu platformy te są już wykorzystywane do tworzenia złożonych aplikacji, które jeszcze kilka lat temu byłyby nie do pomyślenia. W miarę ich rozwoju nie ma powodu, by sądzić, że nie staną się jeszcze potężniejsze.

Ale nawet jeśli platformy no-code i low-code ostatecznie zastąpią programistów, nie oznacza to, że nie będzie potrzeby posiadania umiejętności kodowania oprogramowania, wręcz przeciwnie. Nadal będą potrzebni ludzie z umiejętnościami tworzenia oprogramowania, ale ich rola będzie inna.

Zamiast budować aplikacje od podstaw, programiści będą coraz częściej odpowiedzialni za utrzymanie i rozszerzanie istniejących aplikacji. Będą również odpowiedzialni za integrację aplikacji zbudowanych na różnych platformach. Tak więc, podczas gdy platformy no-code i low-code mogą ostatecznie zastąpić tradycyjnych programistów, prawdopodobnie stworzą nowe możliwości dla osób posiadających odpowiednie umiejętności.

Wraz z postępem technologicznym rośnie też nasza zdolność do automatyzacji różnych zadań. Generowanie kodu jest jednym z takich zadań, które staje się coraz bardziej powszechne, z szeroką gamą dostępnych narzędzi, które pomagają programistom zautomatyzować proces tworzenia kodu. Ta automatyzacja nie tylko ułatwia życie programistom, ale w wielu przypadkach zaczyna zastępować zapotrzebowanie na inżynierów oprogramowania.

Narzędzia dogenerowania kodu źródłowego pobierają zestaw parametrów wejściowych, a następnie generują odpowiedni kod na podstawie tych parametrów. Ten kod może być generowany dla różnych celów, w tym aplikacji internetowych, aplikacji mobilnych, aplikacji desktopowych i innych. Główną zaletą korzystania z generatora kodu jest to, że może on drastycznie zmniejszyć ilość czasu potrzebnego do stworzenia kodu i liczbę błędów wprowadzanych zwykle podczas ręcznego kodowania.

Dostępnych jest wiele różnych narzędzi do generowania kodu, z których każde ma swoje własne cechy i możliwości. Niektóre z bardziej popularnych generatorów kodu obejmują AppMaster. Programiści używają tych narzędzi na całym świecie, aby stworzyć wysokiej jakości kod w ułamku czasu, który byłby potrzebny do zrobienia tego ręcznie.

W miarę jak generatory kodu stają się coraz bardziej zaawansowane, w wielu przypadkach zaczynają zastępować zapotrzebowanie na inżynierów oprogramowania. Dzieje się tak, ponieważ generatory kodu są w stanie zautomatyzować cały proces tworzenia kodu od początku do końca. Wszystko, co musi zrobić programista, to wprowadzić pożądane parametry, a generator kodu zajmie się resztą.

Ten trend będzie się utrzymywał, gdy generatory kodu staną się jeszcze bardziej zaawansowane. W przyszłości będzie bardzo mało miejsc pracy związanych z inżynierią oprogramowania, ponieważ większość pracy będzie wykonywana przez generatory kodu. Spowoduje to bardziej wydajny i efektywny kosztowo proces rozwoju i ogólnie wyższą jakość kodu.