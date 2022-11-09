如果你想制作一个像DoorDash ，你需要考虑几个关键因素。首先，你需要决定你想创建什么类型的应用程序。有两种主要的应用程序类型--本地和网络。原生应用程序是为一个特定的平台开发的，如iOS或Android。相比之下，网络应用被设计成可以在任何平台上运行。

一旦你决定了你想做的应用程序的类型，你就需要选择一个开发平台。对于那些希望创建原生应用程序的人来说，AppMaster 是一个很好的选择。通过AppMaster ，你可以轻松地为iOS和Android创建应用程序。

一旦你选择了你的开发平台，你就需要决定你想在你的应用程序中包含的功能。像DoorDash 这样的应用程序的一些最受欢迎的功能包括订购食物、跟踪订单和支付订单的能力。你还需要决定你的应用程序的设计。AppMaster ，通过广泛的模板和定制选项，很容易创建一个专业的应用程序。

一旦你创建了你的应用程序，你就需要推广它。应用商店优化是确保你的应用被潜在用户看到的一个好方法。你还可以通过社交媒体、付费广告和公关来推广你的应用程序。创建一个像DoorDash ，是进入食品配送市场的一个好方法。通过AppMaster ，你可以轻松地创建一个专业的应用程序，并具有你的用户需要的所有功能。

什么是DoorDash ？

2013年，食品交付服务Doordash成立，它使食品交付按需进行。今天，该公司位于旧金山，在美国和加拿大的600多个城市运营。顾客可以使用DoorDash ，从通常不提供送餐服务的餐馆订购食物，并将食物送到他们的家门口。

你必须添加到按需送餐应用程序中的首要功能，如DoorDash

你必须添加到像DoorDash 这样的按需送餐应用中的一些首要功能是。

用户友好的界面：该应用程序必须有一个用户友好的界面，易于导航。该界面应该是这样的：用户可以很容易地找到他们正在寻找的东西，并在几次点击中下订单。

GPS跟踪。GPS跟踪是任何按需送餐应用程序中必须具备的功能。这一功能将使用户能够实时跟踪送货司机的位置，并知道他们的食物何时到达。

推送通知：推送通知是让用户了解其订单状态的一个好方法。该应用程序应该在下订单、准备食物和司机在路上时向用户发送推送通知。

订单跟踪：该应用程序应允许用户跟踪他们的订单，从下单到交付。用户应该能够实时看到他们的订单状态、估计的交货时间和送货司机的位置。

评级和评论系统：评级和评论系统是获得用户对应用程序和食品交付服务的反馈的一个好方法。该应用程序应允许用户对食物、服务和应用程序本身进行评级。

如何制作一个像DoorDash 的应用程序？

为了创建一个像DoorDash 的应用程序，你需要遵循几个步骤。

建立一个像DoorDash 的应用程序需要多少钱？

开发一个像DoorDash 的应用程序的成本取决于几个因素，如你想包括的功能，你想开发的平台，以及你外包开发的国家。一般来说，开发一个像DoorDash 的应用程序的成本在15,000美元到30,000美元之间，但通过AppMaster ，你的成本可能只有165美元。

开发一个像DoorDash 的应用程序需要多长时间？

开发一个像DoorDash 的应用程序所需的时间取决于许多因素，如你想包括的功能，你想开发的平台，以及你外包开发的国家。一般来说，开发一个像DoorDash 的应用程序需要4至6个月。如果这些条件不适合你，而且你需要更快地创建一个应用程序，请关注AppMaster 。通过这个应用程序构建器，你可以大大减少上市时间。

AppMaster 如何帮助创建一个像DoorDash 的应用程序？

AppMaster 是一个 no-code平台，可以帮助你创建一个像DoorDash 。AppMaster ，不仅仅是一个no-code ；它的独特之处在于，它可以生成源代码。这意味着该平台模仿了开发者。把一个任务交给开发团队和平台，你会得到同样的结果，但平台会更快、更好、更便宜地把它拿出来。之所以能做到这一点，是因为该平台以每秒22000行的速度用Go语言生成源代码，并自动编写技术文档。如果有必要，这一切都允许用户把他们的源代码。AppMaster 是一个三合一的，你可以创建网络应用，移动应用和后台。Appmaster的后台是目前所有现有但no-code 平台中最强大的。

为什么要采用no-code 的解决方案？

no-code 和low-code 平台的崛起不亚于流星。这些平台在短短几年内从小众产品发展到被一些世界上最大的组织所使用。而且，不仅仅是大企业在使用no-code 和low-code 平台；小企业和初创公司也在使用它们。

这些平台的吸引力是显而易见的。它们允许企业建立应用程序，而不需要昂贵和难以找到的软件开发人员。但随着这些平台变得越来越复杂，它们也变得越来越强大。这就提出了一个问题：no-code 和low-code 平台最终会不会取代软件开发人员？

这当然是有可能的。毕竟，这些平台已经被用来建立复杂的应用程序，这在几年前是不可想象的。而且随着它们的不断发展，没有理由认为它们不会变得更加强大。

但是，即使no-code 和low-code 平台最终取代了软件开发人员，这并不意味着将不需要软件编码技能，远远不是这样。仍然需要具有软件开发技能的人，但角色将是不同的。

软件开发人员将越来越多地负责维护和扩展现有的应用程序，而不是从头开始构建应用程序。他们还将负责整合建立在不同平台上的应用程序。因此，虽然no-code 和low-code 平台可能最终会取代传统的软件开发人员，但它们可能会给那些拥有正确技能的人创造新的机会。

随着技术的发展，我们将各种任务自动化的能力也在不断提高。代码生成就是这样一项越来越普遍的任务，有各种各样的工具可以帮助开发者实现代码创建过程的自动化。这种自动化不仅使开发人员的生活更轻松，而且在许多情况下也开始取代对软件工程师的需求。

源代码生成工具接受一组输入参数，然后根据这些参数生成相应的代码。这种代码可以为各种目的生成，包括网络应用、移动应用、桌面应用等等。使用代码生成器的主要好处是，它可以大大减少创建代码所需的时间和手工编码时通常引入的错误数量。

有各种各样的代码生成工具，每个都有自己的特点和能力。一些比较流行的代码生成器包括AppMaster 。全世界的开发者都在使用这些工具，以手工操作所需时间的一小部分创建高质量的代码。

随着代码生成器变得越来越先进，它们在许多情况下开始取代对软件工程师的需求。这是因为代码生成器能够将创建代码的整个过程从头到尾自动化。开发人员所需要做的就是输入所需的参数，而代码生成器将处理其余的事情。

随着代码生成器变得更加先进，这种趋势只会继续下去。未来的软件工程工作将非常少，因为大部分的工作将由代码生成器完成。这将使开发过程更有效率和成本效益，并使代码的整体质量更高。