كيف تصنع تطبيقا مثل DoorDash ؟

إذا كنت تريد إنشاء تطبيق مثل DoorDash ، فستحتاج إلى التفكير في بعض العوامل الرئيسية. أولاً ، ستحتاج إلى تحديد نوع التطبيق الذي تريد إنشاءه. هناك نوعان رئيسيان من التطبيقات - المحلية والتطبيقات على الويب . تم تطوير التطبيقات الأصلية لمنصة معينة ، مثل iOS أو Android. في المقابل ، تم تصميم تطبيقات الويب للعمل على أي نظام أساسي.

بمجرد أن تقرر نوع التطبيق الذي تريد إنشاءه ، ستحتاج إلى اختيار نظام أساسي للتطوير. يعد AppMaster خيارًا رائعًا لمن يبحثون عن إنشاء تطبيقات أصلية. باستخدام AppMaster ، يمكنك بسهولة إنشاء تطبيقات لكل من iOS و Android.

بمجرد اختيار النظام الأساسي للتطوير ، ستحتاج إلى تحديد الميزات التي تريد تضمينها في تطبيقك. تتضمن بعض الميزات الأكثر شيوعًا للتطبيقات مثل DoorDash القدرة على طلب الطعام وتتبع طلبك ودفع ثمن طلبك. ستحتاج أيضًا إلى اتخاذ قرار بشأن تصميم تطبيقك. يجعل AppMaster من السهل إنشاء تطبيق ذو مظهر احترافي مع مجموعة واسعة من القوالب وخيارات التخصيص.

بمجرد إنشاء تطبيقك ، ستحتاج إلى الترويج له. يعد تحسين متجر التطبيقات طريقة رائعة للتأكد من أن تطبيقك مرئي للمستخدمين المحتملين. يمكنك أيضًا الترويج لتطبيقك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، والمدفوعة للإعلان ، والعلاقات العامة. يعد إنشاء تطبيق مثل DoorDash طريقة رائعة لدخول سوق توصيل الطعام. باستخدام AppMaster ، يمكنك بسهولة إنشاء تطبيق ذو مظهر احترافي بكل الميزات التي يحتاجها المستخدمون.

ما هو DoorDash ؟

في عام 2013 ، تم تأسيس خدمة توصيل الطعام Doordash ، والتي جعلت توصيل الطعام عند الطلب. تقع الشركة اليوم في سان فرانسيسكو وتعمل في أكثر من 600 مدينة في الولايات المتحدة وكندا. يمكن للعملاء طلب الطعام باستخدام خدمة DoorDash من المطاعم التي لا تقدم عادةً خدمات التوصيل وتوصيل الطعام إلى عتبات منازلهم.

أهم الميزات التي يجب إضافتها إلى تطبيق توصيل الطعام عند الطلب مثل DoorDash

بعض أهم الميزات التي يجب عليك إضافتها إلى تطبيق توصيل الطعام عند الطلب مثل DoorDash هي:

واجهة سهلة الاستخدام: يجب أن يكون للتطبيق واجهة سهلة الاستخدام يسهل التنقل فيها. يجب أن تكون الواجهة بحيث يمكن للمستخدم بسهولة العثور على ما يبحث عنه وتقديم طلب في غضون بضع نقرات.

تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS): يعد تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ميزة لا غنى عنها في أي تطبيق لتوصيل الطعام عند الطلب. ستسمح هذه الميزة للمستخدم بتتبع موقع سائق التوصيل في الوقت الفعلي ومعرفة موعد وصول طعامهم.

دفع الإخطارات: دفع الإخطارات طريقة رائعة لإبقاء المستخدم على اطلاع بحالة طلبهم. يجب أن يرسل التطبيق إشعار دفع للمستخدم عند تقديم الطلب ، وعندما يتم تحضير الطعام ، وعندما يكون السائق في طريقه.

تتبع الطلب: يجب أن يسمح التطبيق للمستخدم بتتبع طلباته من وقت تقديمه إلى وقت تسليمه. يجب أن يكون المستخدم قادرًا على رؤية حالة الطلب ووقت التسليم المقدر وموقع سائق التوصيل في الوقت الفعلي.

نظام التقييم والمراجعة: يعد نظام التقييم والمراجعة طريقة رائعة للحصول على تعليقات من المستخدمين حول التطبيق وخدمة توصيل الطعام. يجب أن يسمح التطبيق للمستخدم بتقييم الطعام والخدمة والتطبيق نفسه.

كيف تصنع تطبيقا مثل DoorDash ؟

هناك بعض الخطوات التي يجب عليك اتباعها من أجل إنشاء تطبيق مثل DoorDash.

حدد السوق المستهدف: ستكون الخطوة الأولى مفيدة في تحديد جمهورك المستهدف. من الذي تريد استهدافه في تطبيقك؟ ما هي احتياجاتهم ورغباتهم؟

البحث في المنافسة: بمجرد تحديد السوق المستهدف ، فإن الخطوة التالية هي البحث عن المنافسة. ما هي التطبيقات الأخرى المتوفرة في السوق؟ ما هي نقاط القوة والضعف عندهم؟؟

قم بإنشاء عرض بيع فريد: ما الذي يميز تطبيقك عن المنافسة؟ ما الذي يمكنك تقديمه ولا يستطيع الآخرون تقديمه؟

إنشاء نموذج بالحجم الطبيعي: الخطوة التالية هي إنشاء نموذج بالحجم الطبيعي لتطبيقك. سيعطيك هذا فكرة عن شكل التطبيق وأسلوبه.

تطوير التطبيق: بمجرد إنشاء نموذج بالحجم الطبيعي ، فإن الخطوة التالية هي تطوير التطبيق. يتضمن ذلك تصميم واجهة المستخدم وترميز التطبيق واختبار التطبيق.

قم بتشغيل التطبيق: بعد تطوير التطبيق ، فإن الخطوة التالية هي تشغيله. يتضمن ذلك إرسال التطبيق إلى App Store و Google Play وتسويق التطبيق.

ما هي تكلفة إنشاء تطبيق مثل DoorDash ؟

تعتمد تكلفة تطوير تطبيق مثل DoorDash على عدة عوامل ، مثل الميزات التي تريد تضمينها ، والنظام الأساسي الذي تريد تطويره ، والبلد الذي تستعين بمصادر خارجية لتطويره. بشكل عام ، تتراوح تكلفة تطوير تطبيق مثل DoorDash من 15000 دولار إلى 30 ألف دولار ، ولكن مع AppMaster ، قد تصل تكلفتك إلى 165 دولارًا فقط.

كم من الوقت سيستغرق تطوير تطبيق مثل DoorDash ؟

الوقت الذي يستغرقه تطوير تطبيق مثل DoorDash يعتمد على عدد من العوامل ، مثل الميزات التي تريد تضمينها ، والنظام الأساسي الذي تريد تطويره ، والبلد الذي تستعين بمصادر خارجية لتطويره. بشكل عام ، يستغرق تطوير تطبيق مثل DoorDash من 4 إلى 6 أشهر . إذا كانت هذه الشروط لا تناسبك وتحتاج إلى إنشاء تطبيق بشكل أسرع ، فاحرص على AppMaster. باستخدام منشئ التطبيق هذا ، يمكنك تقليل وقت التسويق بشكل كبير.

كيف يمكن أن يساعد AppMaster في إنشاء تطبيق مثل DoorDash ؟

AppMaster هو نظام أساسي no-code يمكنه مساعدتك في إنشاء تطبيق مثل DoorDash. AppMaster هو أكثر من مجرد no-code ؛ تفرده يكمن في حقيقة أنه يولد شفرة المصدر. هذا يعني أن النظام الأساسي يحاكي المطور. من خلال تكليف فريق التطوير والمنصة بمهمة ، ستحصل على نفس النتيجة ، لكن النظام الأساسي سيخرجها بشكل أسرع وأفضل وأرخص. يتم تحقيق ذلك لأن النظام الأساسي يولد شفرة المصدر بسرعة 22000 سطر في الثانية بلغة Go ويكتب الوثائق الفنية تلقائيًا. إذا لزم الأمر ، كل هذا يسمح للمستخدم بأخذ شفرة المصدر الخاصة به. AppMaster هو ثلاثة في واحد يمكنك من إنشاء تطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول والخلفية. تعد الواجهة الخلفية لـ Appmaster هي الأقوى إلى حد بعيد بين جميع الأنظمة الأساسية الحالية ولكن no-code.

لماذا حل no-code ؟

no-code ظهور المنصات التي لا تحتوي low-code أقل من كونها نيزكية. تحولت هذه المنصات من المنتجات المتخصصة إلى استخدامها من قبل بعض أكبر المنظمات في العالم في غضون سنوات قليلة فقط. ولا يقتصر الأمر على الشركات الكبيرة التي تستخدم منصات no-code كود ومنصات low-code ؛ الشركات الصغيرة والشركات الناشئة تستخدمها أيضًا.

جاذبية هذه المنصات واضحة. إنها تسمح للشركات بإنشاء تطبيقات دون الحاجة إلى مطوري برامج باهظين ويصعب العثور عليهم. ولكن مع ازدياد تعقيد هذه المنصات ، أصبحت أيضًا أكثر قوة. وهذا يثير السؤال: هل ستحل المنصات التي no-code low-code محل مطوري البرمجيات في النهاية؟

من الممكن بالتأكيد. بعد كل شيء ، يتم استخدام هذه المنصات بالفعل لبناء تطبيقات معقدة لم يكن من الممكن تصورها قبل بضع سنوات فقط. ومع استمرار تطورها ، لا يوجد سبب للاعتقاد بأنها لن تصبح أكثر قوة.

ولكن حتى لو حلت الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على no-code ومنصات low-code النهاية محل مطوري البرامج ، فإن هذا لا يعني أنه لن تكون هناك حاجة لمهارات تشفير البرامج ، بعيدًا عن ذلك. ستظل هناك حاجة للأشخاص الذين لديهم مهارات تطوير البرمجيات ، لكن الدور سيكون مختلفًا.

بدلاً من إنشاء التطبيقات من البداية ، سيكون مطورو البرامج مسؤولين بشكل متزايد عن صيانة وتوسيع التطبيقات الحالية. سيكونون مسؤولين أيضًا عن دمج التطبيقات المبنية على منصات مختلفة. لذلك ، في حين أن الأنظمة الأساسية التي no-code تحتوي low-code قد تحل في النهاية محل مطوري البرامج التقليديين ، فمن المحتمل أن تخلق فرصًا جديدة لمن لديهم المهارات المناسبة.

مع تقدم التكنولوجيا ، تزداد أيضًا قدرتنا على أتمتة المهام المختلفة. يعد إنشاء الكود أحد هذه المهام التي أصبحت سائدة بشكل متزايد ، مع مجموعة واسعة من الأدوات المتاحة لمساعدة المطورين على أتمتة عملية إنشاء التعليمات البرمجية. لا تجعل هذه الأتمتة الحياة أسهل للمطورين فحسب ، بل بدأت أيضًا في استبدال الحاجة إلى مهندسي البرمجيات في كثير من الحالات.

تأخذ أدوات إنشاء الكود المصدر مجموعة من معلمات الإدخال ثم تنشئ الكود المقابل بناءً على تلك المعلمات. يمكن إنشاء هذا الرمز لأغراض مختلفة ، بما في ذلك تطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وتطبيقات سطح المكتب والمزيد. الفائدة الرئيسية من استخدام منشئ الكود هي أنه يمكن أن يقلل بشكل كبير من مقدار الوقت اللازم لإنشاء الكود وعدد الأخطاء التي يتم تقديمها عادةً عند الترميز يدويًا.

تتوفر مجموعة متنوعة من أدوات إنشاء التعليمات البرمجية ، ولكل منها ميزاتها وقدراتها الخاصة. تتضمن بعض مولدات الأكواد الأكثر شيوعًا AppMaster. يستخدم المطورون هذه الأدوات في جميع أنحاء العالم لإنشاء تعليمات برمجية عالية الجودة في جزء بسيط من الوقت الذي يستغرقه القيام بذلك يدويًا.

نظرًا لأن مولدات الأكواد أصبحت أكثر تقدمًا ، فقد بدأت في استبدال الحاجة إلى مهندسي البرمجيات في كثير من الحالات. هذا لأن مولدات الأكواد قادرة على أتمتة العملية الكاملة لإنشاء الكود من البداية إلى النهاية. كل ما يحتاجه المطور هو إدخال المعلمات المطلوبة ، وسيتولى منشئ الكود الباقي.

سيستمر هذا الاتجاه فقط عندما تصبح مولدات الأكواد أكثر تقدمًا. سيكون هناك عدد قليل جدًا من وظائف هندسة البرمجيات في المستقبل ، حيث سيتم تنفيذ معظم العمل بواسطة مولدات الرموز. سيؤدي ذلك إلى عملية تطوير أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة ورمز عالي الجودة بشكل عام.