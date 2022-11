Se pretende fazer uma aplicação como DoorDash, terá de considerar alguns factores chave. Em primeiro lugar, terá de decidir que tipo de aplicação pretende criar. Existem dois tipos principais de aplicações - nativa e web. As aplicações nativas são desenvolvidas para uma plataforma específica, como o iOS ou o Android. Em contraste, as aplicações web são concebidas para funcionar em qualquer plataforma.

Uma vez decidido o tipo de aplicação que pretende criar, terá de escolher uma plataforma de desenvolvimento. AppMaster é uma óptima opção para quem procura criar aplicações nativas. Com AppMaster, pode facilmente criar aplicações tanto para iOS como para Android.

Uma vez escolhida a sua plataforma de desenvolvimento, terá de decidir sobre as funcionalidades que pretende incluir na sua aplicação. Algumas das características mais populares de aplicações como DoorDash incluem a capacidade de encomendar comida, acompanhar o seu pedido, e pagar pelo seu pedido. Terá também de decidir sobre o design da sua aplicação. AppMaster facilita a criação de uma aplicação de aspecto profissional com uma vasta gama de modelos e opções de personalização.

Depois de ter criado a sua aplicação, terá de a promover. A optimização da aplicação é uma excelente forma de garantir que a sua aplicação é visível para potenciais utilizadores. Também pode promover a sua aplicação através das redes sociais, paga para anunciar, e RP. Criar uma aplicação como DoorDash é uma óptima forma de entrar no mercado de distribuição de alimentos. Com AppMaster, pode facilmente criar uma aplicação de aspecto profissional com todas as características de que os seus utilizadores necessitam.

O que é DoorDash?

Em 2013, foi fundado o serviço de entrega de alimentos Doordash, que fazia a entrega de alimentos a pedido. Actualmente, a empresa está localizada em São Francisco e opera em mais de 600 cidades nos Estados Unidos e Canadá. Os clientes podem encomendar alimentos utilizando o serviço DoorDash em restaurantes que não oferecem tipicamente serviços de entrega e mandar entregar os alimentos às suas portas.

As principais características devem ser acrescentadas a uma aplicação de entrega de alimentos a pedido, como DoorDash

Algumas das principais características que deve acrescentar a uma aplicação de entrega de alimentos a pedido como DoorDash são:

Uma interface de fácil utilização: a aplicação deve ter uma interface de fácil utilização que seja fácil de navegar. A interface deve ser tal que o utilizador possa facilmente encontrar o que procura e colocar uma encomenda em poucos cliques.

Localização por GPS: O rastreamento por GPS é uma característica obrigatória em qualquer aplicação de entrega de alimentos a pedido. Esta funcionalidade permitirá ao utilizador rastrear a localização do condutor da entrega em tempo real e saber quando os seus alimentos chegarão.

Notificações push: as notificações push são uma óptima forma de manter o utilizador informado sobre o estado da sua encomenda. A aplicação deve enviar uma notificação push ao utilizador quando a encomenda é feita, quando os alimentos estão a ser preparados, e quando o motorista está a caminho.

Acompanhamento da encomenda: a aplicação deve permitir ao utilizador acompanhar a sua encomenda desde o momento em que é colocada até ao momento da sua entrega. O utilizador deve ser capaz de ver o estado da sua encomenda, o tempo estimado de entrega, e a localização do condutor da entrega em tempo real.

Sistema de avaliação e revisão: um sistema de avaliação e revisão é uma excelente forma de obter feedback dos utilizadores sobre a aplicação e o serviço de entrega de alimentos. A aplicação deve permitir ao utilizador avaliar os alimentos, o serviço, e a própria aplicação.

Como fazer uma aplicação como DoorDash?

Há alguns passos a seguir para criar uma aplicação como DoorDash.

Defina o seu mercado alvo: O primeiro passo será útil para definir o seu público-alvo. Quem deseja visar na sua aplicação? Quais são as suas necessidades e desejos?

Pesquise o concurso: Uma vez definido o seu mercado-alvo, o passo seguinte é pesquisar a concorrência. Quais são as outras aplicações no mercado que oferecem? Quais são os seus pontos fortes e fracos?

Crie uma proposta de venda única: O que diferencia a sua aplicação da concorrência? O que pode oferecer que os outros não podem?

Criar uma maquete: O passo seguinte é criar uma maquete da sua aplicação. Isto dar-lhe-á uma ideia de como a aplicação irá parecer e sentir-se.

Desenvolva a aplicação: Uma vez criada uma maquete, o passo seguinte é desenvolver a aplicação. Isto inclui a concepção da interface do utilizador, a codificação da aplicação, e o teste da aplicação.

Lançar a aplicação: Após a aplicação ser desenvolvida, o passo seguinte é lançá-la. Isto inclui submeter a aplicação à App Store e ao Google Play e comercializar a aplicação.

Quanto custa construir uma aplicação como DoorDash?

O custo de desenvolver uma aplicação como DoorDash depende de vários factores, tais como as características que se pretende incluir, a plataforma para a qual se pretende desenvolver, e o país para o qual se está a externalizar o desenvolvimento. Geralmente, o custo de desenvolvimento de uma aplicação como DoorDash varia entre $15.000 e $30.000, mas com AppMaster, o seu custo poderia ser de apenas $165.

Quanto tempo levará a desenvolver uma aplicação como a DoorDash?

O tempo necessário para desenvolver uma aplicação como DoorDash depende de uma série de factores, tais como as características que pretende incluir, a plataforma para a qual pretende desenvolver, e o país para o qual está a externalizar o desenvolvimento. Geralmente, demora 4 a 6 meses a desenvolver uma aplicação como DoorDash. Se estes termos não lhe convêm e precisar de criar uma aplicação muito mais rapidamente, preste atenção a AppMaster. Com este construtor de aplicações, pode reduzir significativamente o tempo de colocação no mercado.

Como pode AppMaster ajudar a criar uma aplicação como DoorDash?

AppMaster é um no-code plataforma que pode ajudá-lo a criar uma aplicação como DoorDash. AppMaster é mais do que apenas um no-code; a sua singularidade reside no facto de gerar o código fonte. Isto significa que a plataforma imita o programador. Ao dar uma tarefa à equipa de desenvolvimento e à plataforma, obterá o mesmo resultado, mas a plataforma irá tirá-lo mais rapidamente, melhor e mais barato. Isto é conseguido porque a plataforma gera o código fonte a uma velocidade de 22.000 linhas por segundo na língua Go e escreve automaticamente a documentação técnica. Se necessário, tudo isto permite ao utilizador tirar o seu código-fonte. AppMaster é um três em um que pode criar aplicações web, aplicações móveis, e backend. O backend da Appmaster é de longe a mais poderosa de todas as plataformas existentes actualmente, mas no-code.

Porquê uma solução no-code?

A ascensão das plataformas no-code e low-code tem sido nada menos do que meteórica. Estas plataformas passaram de produtos de nicho a ser utilizadas por algumas das maiores organizações do mundo em apenas alguns anos. E não são apenas as grandes empresas que estão a utilizar as plataformas no-code e low-code; as pequenas empresas e as empresas em fase de arranque estão também a utilizá-las.

O apelo destas plataformas é óbvio. Elas permitem que as empresas construam aplicações sem precisar de programadores de software dispendiosos e difíceis de encontrar. Mas à medida que estas plataformas se tornam mais sofisticadas, estão também a tornar-se mais poderosas. E isso levanta a questão: as plataformas no-code e low-code irão eventualmente substituir os programadores de software?

É certamente possível. Afinal, estas plataformas já estão a ser utilizadas para construir aplicações complexas que teriam sido impensáveis há apenas alguns anos. E à medida que continuam a evoluir, não há razão para pensar que não se tornarão ainda mais poderosas.

Mas mesmo que as plataformas no-code e low-code acabem por substituir os programadores de software, isso não significa que não haverá necessidade de capacidades de codificação de software, longe disso. Continuará a haver necessidade de pessoas com capacidades de desenvolvimento de software, mas o papel será diferente.

Em vez de construir aplicações do zero, os programadores de software serão cada vez mais responsáveis pela manutenção e extensão das aplicações existentes. Serão também responsáveis pela integração de aplicações construídas em diferentes plataformas. Assim, embora as plataformas no-code e low-code possam eventualmente substituir os tradicionais programadores de software, é provável que criem novas oportunidades para aqueles com as competências adequadas.

À medida que a tecnologia avança, o mesmo acontece com a nossa capacidade de automatizar várias tarefas. A geração de código é uma dessas tarefas que está a tornar-se cada vez mais prevalecente, com uma vasta gama de ferramentas disponíveis para ajudar os programadores a automatizar o processo de criação de código. Esta automatização não só está a facilitar a vida aos programadores, como também está a começar a substituir a necessidade de engenheiros de software em muitos casos.

As ferramentas degeração de código fonte tomam um conjunto de parâmetros de entrada e depois geram o código correspondente com base nesses parâmetros. Este código pode ser gerado para vários fins, incluindo aplicações web, aplicações móveis, aplicações desktop, e muito mais. A principal vantagem de utilizar um gerador de código é que pode reduzir drasticamente o tempo necessário para criar código e o número de erros tipicamente introduzidos ao codificar à mão.

Está disponível uma grande variedade de ferramentas de geração de código, cada uma com as suas próprias características e capacidades. Alguns dos mais populares geradores de códigos incluem AppMaster. Os programadores utilizam estas ferramentas em todo o mundo para criar códigos de alta qualidade numa fracção do tempo que demoraria a fazê-lo manualmente.

À medida que os geradores de código se tornam mais avançados, começam a substituir a necessidade de engenheiros de software em muitos casos. Isto acontece porque os geradores de código são capazes de automatizar todo o processo de criação de código do início ao fim. Tudo o que um programador precisa de fazer é introduzir os parâmetros desejados, e o gerador de código tratará do resto.

Esta tendência só continuará à medida que os geradores de código se forem tornando ainda mais avançados. Haverá muito poucos trabalhos de engenharia de software no futuro, uma vez que a maioria do trabalho será feita por geradores de código. Isto resultará num processo de desenvolvimento mais eficiente e rentável e num código de maior qualidade em geral.