Comment créer une application comme DoorDash?

Si vous souhaitez créer une application comme DoorDash, vous devez tenir compte de quelques facteurs clés. Tout d'abord, vous devez décider du type d'application que vous souhaitez créer. Il existe deux grands types d'applications : les applications natives et les applications Web. Les applications natives sont développées pour une plateforme particulière, comme iOS ou Android. En revanche, les applications Web sont conçues pour fonctionner sur n'importe quelle plateforme.

Une fois que vous avez décidé du type d'application que vous voulez créer, vous devez choisir une plate-forme de développement. AppMaster est une excellente option pour ceux qui cherchent à créer des applications natives. Avec AppMaster, vous pouvez facilement créer des applications pour iOS et Android.

Une fois que vous avez choisi votre plateforme de développement, vous devez décider des fonctionnalités que vous souhaitez inclure dans votre application. Parmi les fonctions les plus populaires des applications comme DoorDash, on trouve la possibilité de commander de la nourriture, de suivre sa commande et de la payer. Vous devrez également décider de la conception de votre application. AppMaster vous permet de créer facilement une application d'aspect professionnel grâce à un large éventail de modèles et d'options de personnalisation.

Une fois que vous aurez créé votre application, vous devrez la promouvoir. L'optimisation de la boutique d'applications est un excellent moyen de s'assurer que votre application est visible pour les utilisateurs potentiels. Vous pouvez également promouvoir votre application par le biais des médias sociaux, de la publicité payante et des relations publiques. La création d'une application comme DoorDash est un excellent moyen d'entrer sur le marché de la livraison de nourriture. Avec AppMaster, vous pouvez facilement créer une application d'aspect professionnel avec toutes les fonctionnalités dont vos utilisateurs ont besoin.

Qu'est-ce que DoorDash?

En 2013, le service de livraison de nourriture Doordash a été fondé, qui a fait de la livraison de nourriture à la demande. Aujourd'hui, l'entreprise est située à San Francisco et opère dans plus de 600 villes aux États-Unis et au Canada. Les clients peuvent commander de la nourriture en utilisant le service DoorDash auprès de restaurants qui ne proposent généralement pas de services de livraison et se faire livrer à domicile.

Principales fonctionnalités que vous devez ajouter à une application de livraison de nourriture à la demande, par exemple DoorDash

Voici quelques-unes des principales caractéristiques que vous devez ajouter à une application de livraison de nourriture à la demande comme DoorDash:

Une interface conviviale : l'application doit avoir une interface conviviale et facile à naviguer. L'interface doit être telle que l'utilisateur puisse facilement trouver ce qu'il cherche et passer commande en quelques clics.

Suivi GPS : Le suivi GPS est une fonctionnalité indispensable dans toute application de livraison de nourriture à la demande. Cette fonctionnalité permettra à l'utilisateur de suivre l'emplacement du livreur en temps réel et de savoir quand sa nourriture arrivera.

Notifications push : les notifications push sont un excellent moyen de tenir l'utilisateur informé de l'état de sa commande. L'application doit envoyer une notification push à l'utilisateur lorsque la commande est passée, lorsque la nourriture est en cours de préparation et lorsque le chauffeur est en route.

Suivi de la commande : l'application doit permettre à l'utilisateur de suivre sa commande depuis le moment où elle est passée jusqu'à celui où elle est livrée. L'utilisateur doit pouvoir voir l'état de sa commande, le délai de livraison estimé et l'emplacement du livreur en temps réel.

Système de notation et d'évaluation : un système de notation et d'évaluation est un excellent moyen d'obtenir un retour d'information des utilisateurs sur l'application et le service de livraison de repas. L'application doit permettre à l'utilisateur de noter la nourriture, le service et l'application elle-même.

Il y a quelques étapes à suivre pour créer une application comme DoorDash.

Définissez votre marché cible : La première étape vous sera utile pour définir votre public cible. Qui voulez-vous cibler avec votre application ? Quels sont leurs besoins et leurs désirs ?

Faites des recherches sur la concurrence : Une fois que vous avez défini votre marché cible, l'étape suivante consiste à rechercher la concurrence. Que proposent les autres applications sur le marché ? Quelles sont leurs forces et leurs faiblesses ?

Créez une proposition de vente unique : Qu'est-ce qui différencie votre application de la concurrence ? Que pouvez-vous offrir que les autres ne peuvent pas offrir ?

Créez une maquette : L'étape suivante consiste à créer une maquette de votre application. Cela vous donnera une idée de l'aspect et de la convivialité de l'application.

Développez l'application : Une fois que vous avez créé une maquette, l'étape suivante consiste à développer l'application. Cela comprend la conception de l'interface utilisateur, le codage de l'application et le test de l'application.

Lancez l'application : Une fois l'application développée, l'étape suivante consiste à la lancer. Cela comprend la soumission de l'application à l'App Store et à Google Play et la commercialisation de l'application.

Combien coûte le développement d'une application comme DoorDash?

Le coût de développement d'une application comme DoorDash dépend de plusieurs facteurs, tels que les fonctionnalités que vous souhaitez inclure, la plateforme pour laquelle vous souhaitez développer et le pays dans lequel vous externalisez le développement. En général, le coût de développement d'une application comme DoorDash varie entre 15 000 et 30 000 dollars , mais avec AppMaster, il pourrait n'être que de 165 dollars.

Combien de temps faut-il pour développer une application comme DoorDash?

Le temps nécessaire au développement d'une application comme DoorDash dépend d'un certain nombre de facteurs, tels que les fonctionnalités que vous souhaitez inclure, la plate-forme pour laquelle vous souhaitez développer et le pays dans lequel vous externalisez le développement. En général, il faut compter 4 à 6 mois pour développer une application comme DoorDash. Si ces conditions ne vous conviennent pas et que vous avez besoin de créer une application beaucoup plus rapidement, consultez AppMaster. Avec ce constructeur d'applications, vous pouvez réduire considérablement le délai de commercialisation.

AppMaster est une no-code qui peut vous aider à créer une application comme DoorDash. AppMaster est plus qu'un simple no-code; son originalité réside dans le fait qu'elle génère le code source. Cela signifie que la plateforme imite le développeur. En confiant une tâche à l'équipe de développement et à la plate-forme, vous obtiendrez le même résultat, mais la plate-forme le produira plus rapidement, mieux et à moindre coût. En effet, la plate-forme génère le code source à une vitesse de 22 000 lignes par seconde dans le langage Go et rédige automatiquement la documentation technique. Si nécessaire, tout cela permet à l'utilisateur de reprendre son code source. AppMaster est un trois-en-un qui permet de créer des applications web, des applications mobiles et un backend. Le backend d'Appmaster est de loin le plus puissant de toutes les plateformes existantes mais no-code aujourd'hui.

Pourquoi une solution no-code?

L'ascension des plateformes no-code et low-code a été tout simplement fulgurante. En quelques années seulement, ces plateformes sont passées du statut de produits de niche à celui de produits utilisés par certaines des plus grandes organisations du monde. Et les grandes entreprises ne sont pas les seules à utiliser les plateformes no-code et low-code; les petites entreprises et les startups les utilisent également.

L'attrait de ces plateformes est évident. Elles permettent aux entreprises de créer des applications sans avoir recours à des développeurs de logiciels coûteux et difficiles à trouver. Mais à mesure que ces plateformes deviennent plus sophistiquées, elles deviennent aussi plus puissantes. Et cela soulève la question suivante : les plateformes no-code et low-code finiront-elles par remplacer les développeurs de logiciels ?

C'est tout à fait possible. Après tout, ces plateformes sont déjà utilisées pour créer des applications complexes qui auraient été impensables il y a quelques années seulement. Et comme elles continuent d'évoluer, il n'y a aucune raison de penser qu'elles ne deviendront pas encore plus puissantes.

Mais même si les plateformes no-code et low-code finissent par remplacer les développeurs de logiciels, cela ne signifie pas qu'il n'y aura plus besoin de compétences en codage de logiciels, loin de là. Les personnes ayant des compétences en développement logiciel seront toujours nécessaires, mais leur rôle sera différent.

Au lieu de créer des applications à partir de zéro, les développeurs de logiciels seront de plus en plus chargés de maintenir et d'étendre les applications existantes. Ils seront également chargés d'intégrer des applications construites sur des plates-formes différentes. Ainsi, si les plates-formes no-code et low-code peuvent à terme remplacer les développeurs de logiciels traditionnels, elles sont susceptibles de créer de nouvelles opportunités pour ceux qui possèdent les compétences adéquates.

À mesure que la technologie progresse, il en va de même de notre capacité à automatiser diverses tâches. La génération de code est une de ces tâches qui devient de plus en plus courante, avec une large gamme d'outils disponibles pour aider les développeurs à automatiser le processus de création de code. Cette automatisation ne facilite pas seulement la vie des développeurs, elle commence également à remplacer les ingénieurs en logiciels dans de nombreux cas.

Les outils degénération de code source prennent un ensemble de paramètres d'entrée et génèrent ensuite le code correspondant en fonction de ces paramètres. Ce code peut être généré à diverses fins, notamment pour des applications Web, des applications mobiles, des applications de bureau, etc. Le principal avantage de l'utilisation d'un générateur de code est qu'il peut réduire considérablement le temps nécessaire à la création du code et le nombre d'erreurs généralement introduites lors du codage manuel.

Il existe une grande variété d'outils de génération de code, chacun ayant ses propres caractéristiques et capacités. Parmi les générateurs de code les plus populaires, citons AppMaster. Les développeurs du monde entier utilisent ces outils pour créer un code de haute qualité en une fraction du temps qu'il faudrait pour le faire manuellement.

À mesure que les générateurs de code deviennent plus avancés, ils commencent à remplacer les ingénieurs en logiciels dans de nombreux cas. En effet, les générateurs de code sont capables d'automatiser l'ensemble du processus de création du code, du début à la fin. Tout ce qu'un développeur doit faire, c'est saisir les paramètres souhaités, et le générateur de code s'occupe du reste.

Cette tendance ne fera que se poursuivre à mesure que les générateurs de code deviendront encore plus perfectionnés. À l'avenir, il y aura très peu d'emplois d'ingénieurs en logiciels, car la plupart des tâches seront effectuées par des générateurs de code. Il en résultera un processus de développement plus efficace et plus rentable et un code de meilleure qualité dans l'ensemble.