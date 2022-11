Hoe maak je een app als DoorDash?

Als je een app als DoorDash wilt maken, moet je rekening houden met een paar belangrijke factoren. Ten eerste moet je beslissen welk type app je wilt maken. Er zijn twee hoofdtypen apps - native en web. Native apps worden ontwikkeld voor een bepaald platform, zoals iOS of Android. Webapps daarentegen zijn ontworpen om op elk platform te werken.

Als je eenmaal hebt besloten welk type app je wilt maken, moet je een ontwikkelplatform kiezen. AppMaster is een geweldige optie voor wie native apps wil maken. Met AppMaster kun je gemakkelijk apps maken voor zowel iOS als Android.

Zodra u uw ontwikkelplatform hebt gekozen, moet u beslissen welke functies u in uw app wilt opnemen. Enkele van de populairste functies van apps als DoorDash zijn de mogelijkheid om eten te bestellen, je bestelling te volgen en te betalen. Je moet ook beslissen over het ontwerp van je app. AppMaster maakt het gemakkelijk om een professioneel uitziende app te maken met een breed scala aan sjablonen en aanpassingsopties.

Zodra je je app hebt gemaakt, moet je hem promoten. App store optimalisatie is een geweldige manier om ervoor te zorgen dat je app zichtbaar is voor potentiële gebruikers. Je kunt je app ook promoten via sociale media, betaalde reclame en PR. Het maken van een app als DoorDash is een geweldige manier om de markt voor voedselbezorging te betreden. Met AppMaster kunt u eenvoudig een professioneel uitziende app maken met alle functies die uw gebruikers nodig hebben.

Wat is DoorDash?

In 2013 werd de voedselbezorgservice Doordash opgericht, die voedselbezorging op aanvraag mogelijk maakte. Vandaag is het bedrijf gevestigd in San Francisco en actief in meer dan 600 steden in de Verenigde Staten en Canada. Klanten kunnen via de dienst DoorDash eten bestellen bij restaurants die doorgaans geen bezorgdiensten aanbieden en het eten thuis laten bezorgen.

Topfuncties die u moet toevoegen aan een on-demand voedselbezorg-app zoals DoorDash

Enkele van de topfuncties die je moet toevoegen aan een on-demand food delivery app zoals DoorDash zijn:

Een gebruiksvriendelijke interface: de app moet een gebruiksvriendelijke interface hebben die gemakkelijk te navigeren is. De interface moet zodanig zijn dat de gebruiker gemakkelijk kan vinden wat hij zoekt en binnen een paar klikken een bestelling kan plaatsen.

GPS-tracking: GPS tracking is een must-have functie in elke on-demand food delivery app. Met deze functie kan de gebruiker de locatie van de bezorger in realtime volgen en weten wanneer het eten aankomt.

Pushmeldingen: pushmeldingen zijn een geweldige manier om de gebruiker op de hoogte te houden van de status van zijn bestelling. De app moet de gebruiker een pushmelding sturen wanneer de bestelling is geplaatst, wanneer het eten wordt bereid en wanneer de chauffeur onderweg is.

Bestelling volgen: de app moet de gebruiker in staat stellen zijn bestelling te volgen vanaf het moment dat deze is geplaatst tot het moment dat deze wordt geleverd. De gebruiker moet de status van zijn bestelling, de geschatte levertijd en de locatie van de bezorger in realtime kunnen zien.

Beoordelings- en beoordelingssysteem: een beoordelings- en beoordelingssysteem is een geweldige manier om feedback van de gebruikers te krijgen over de app en de voedselbezorgservice. De app moet de gebruiker in staat stellen het eten, de service en de app zelf te beoordelen.

Hoe maak je een app als DoorDash?

Er zijn een paar stappen die je moet volgen om een app als DoorDash te maken.

Definieer uw doelgroep: De eerste stap is het bepalen van uw doelgroep. Op wie wilt u zich met uw app richten? Wat zijn hun behoeften en wensen?

Onderzoek de concurrentie: Zodra u uw doelmarkt hebt gedefinieerd, is de volgende stap het onderzoeken van de concurrentie. Wat bieden de andere apps op de markt aan? Wat zijn hun sterke en zwakke punten?

Creëer een uniek verkoopvoorstel: Wat onderscheidt uw app van de concurrentie? Wat kun jij aanbieden dat de anderen niet kunnen?

Maak een mockup: De volgende stap is het maken van een mockup van je app. Dit geeft je een idee van hoe de app eruit komt te zien en aanvoelt.

Ontwikkel de app: Zodra je een mockup hebt gemaakt, is de volgende stap het ontwikkelen van de app. Dit omvat het ontwerpen van de gebruikersinterface, het coderen van de app en het testen van de app.

De app lanceren: Nadat de app is ontwikkeld, is de volgende stap de lancering ervan. Dit omvat het indienen van de app bij de App Store en Google Play en de marketing van de app.

Hoeveel kost het om een app als DoorDash te bouwen?

De kosten voor de ontwikkeling van een app als DoorDash hangen af van verschillende factoren, zoals de functies die u wilt opnemen, het platform waarvoor u wilt ontwikkelen en het land waaraan u de ontwikkeling uitbesteedt. Over het algemeen variëren de kosten voor de ontwikkeling van een app als DoorDash van $15.000 tot $30.000, maar met AppMaster kunnen de kosten slechts $165 bedragen.

Hoe lang duurt het om een app als DoorDash te ontwikkelen?

De tijd die nodig is om een app als DoorDash te ontwikkelen hangt af van een aantal factoren, zoals de functies die u wilt opnemen, het platform waarvoor u wilt ontwikkelen en het land waaraan u de ontwikkeling uitbesteedt. Over het algemeen duurt het 4 tot 6 maanden om een app als DoorDash te ontwikkelen. Als deze termijnen u niet passen en u veel sneller een app moet maken, let dan op AppMaster. Met deze app builder kunt u de time to market aanzienlijk verkorten.

Hoe kan AppMaster helpen om een app als DoorDash te maken?

AppMaster is een no-code platform dat je kan helpen een app te maken zoals DoorDash. AppMaster is meer dan een no-code; het unieke ervan ligt in het feit dat het de broncode genereert. Dit betekent dat het platform de ontwikkelaar nabootst. Door het ontwikkelteam en het platform een taak te geven, krijg je hetzelfde resultaat, maar het platform krijgt het sneller, beter en goedkoper. Dit wordt bereikt doordat het platform met een snelheid van 22.000 regels per seconde broncode genereert in de taal Go en automatisch technische documentatie schrijft. Indien nodig kan de gebruiker zijn broncode meenemen. AppMaster is een drie-in-één waarmee je webapps, mobiele apps en backend kunt maken. De backend van Appmaster is verreweg de krachtigste van alle bestaande maar no-code platforms van dit moment.

Waarom een no-code oplossing?

De opkomst van no-code en low-code platforms is niet minder dan meteorisch geweest. Deze platforms zijn in een paar jaar tijd uitgegroeid van nicheproducten tot producten die worden gebruikt door enkele van 's werelds grootste organisaties. En het zijn niet alleen grote bedrijven die de platforms no-code en low-code gebruiken; ook kleine bedrijven en starters maken er gebruik van.

De aantrekkingskracht van deze platforms is duidelijk. Ze stellen bedrijven in staat om toepassingen te bouwen zonder dure en moeilijk te vinden softwareontwikkelaars nodig te hebben. Maar naarmate deze platforms geavanceerder worden, worden ze ook krachtiger. En dat roept de vraag op: zullen no-code en low-code platforms uiteindelijk softwareontwikkelaars vervangen?

Dat is zeker mogelijk. Op deze platforms worden immers al complexe toepassingen gebouwd die enkele jaren geleden nog ondenkbaar waren. En als ze zich blijven ontwikkelen, is er geen reden om te denken dat ze niet nog krachtiger zullen worden.

Maar zelfs als no-code en low-code platforms uiteindelijk softwareontwikkelaars vervangen, betekent dat niet dat er geen behoefte meer zal zijn aan coderingsvaardigheden voor software, verre van dat. Er zal nog steeds behoefte zijn aan mensen met softwareontwikkelingsvaardigheden, maar de rol zal anders zijn.

In plaats van toepassingen vanaf nul te bouwen, zullen softwareontwikkelaars in toenemende mate verantwoordelijk zijn voor het onderhouden en uitbreiden van bestaande toepassingen. Zij zullen ook verantwoordelijk zijn voor de integratie van toepassingen die op verschillende platforms zijn gebouwd. Hoewel no-code en low-code platforms uiteindelijk traditionele softwareontwikkelaars kunnen vervangen, zullen ze waarschijnlijk nieuwe kansen creëren voor mensen met de juiste vaardigheden.

Naarmate de technologie voortschrijdt, neemt ook ons vermogen om verschillende taken te automatiseren toe. Het genereren van code is zo'n taak die steeds meer voorkomt, met een breed scala aan hulpmiddelen die ontwikkelaars helpen het proces van het creëren van code te automatiseren. Deze automatisering maakt niet alleen het leven van ontwikkelaars gemakkelijker, maar begint in veel gevallen ook de behoefte aan software engineers te vervangen.

Toolsvoor het genereren van broncode nemen een reeks invoerparameters en genereren vervolgens de overeenkomstige code op basis van die parameters. Deze code kan worden gegenereerd voor verschillende doeleinden, waaronder webapplicaties, mobiele applicaties, desktop applicaties en meer. Het belangrijkste voordeel van het gebruik van een codegenerator is dat het de tijd die nodig is om code te maken en het aantal fouten dat gewoonlijk wordt geïntroduceerd bij handmatig coderen drastisch kan verminderen.

Er is een grote verscheidenheid aan codegeneratoren beschikbaar, elk met zijn eigen kenmerken en mogelijkheden. Enkele van de populairdere codegeneratoren zijn AppMaster. Ontwikkelaars gebruiken deze tools wereldwijd om code van hoge kwaliteit te maken in een fractie van de tijd die het handmatig zou kosten.

Naarmate codegeneratoren geavanceerder worden, beginnen ze in veel gevallen de behoefte aan software-engineers te vervangen. Dat komt omdat codegeneratoren het hele proces van codecreatie van begin tot eind kunnen automatiseren. Een ontwikkelaar hoeft alleen de gewenste parameters in te voeren en de code generator doet de rest.

Deze trend zal zich alleen maar voortzetten naarmate codegeneratoren nog geavanceerder worden. In de toekomst zullen er nog maar weinig banen in software engineering zijn, omdat het meeste werk zal worden gedaan door codegeneratoren. Dit zal resulteren in een efficiënter en kosteneffectiever ontwikkelingsproces en code van hogere kwaliteit.