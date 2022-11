Wenn Sie eine App wie DoorDash erstellen möchten, müssen Sie einige wichtige Faktoren berücksichtigen. Zunächst müssen Sie entscheiden, welche Art von App Sie erstellen möchten. Es gibt zwei Haupttypen von Apps - native und Web-Apps. Native Apps werden für eine bestimmte Plattform entwickelt, z. B. iOS oder Android. Im Gegensatz dazu sind Web-Apps so konzipiert, dass sie auf jeder Plattform funktionieren.

Sobald Sie sich für die Art der App entschieden haben, müssen Sie sich für eine Entwicklungsplattform entscheiden. AppMaster ist eine gute Option für alle, die native Apps erstellen möchten. Mit AppMaster können Sie problemlos Apps für iOS und Android erstellen.

Sobald Sie sich für eine Entwicklungsplattform entschieden haben, müssen Sie sich für die Funktionen entscheiden, die Sie in Ihre App integrieren möchten. Zu den beliebtesten Funktionen von Apps wie DoorDash gehören die Möglichkeit, Essen zu bestellen, die Bestellung zu verfolgen und die Bestellung zu bezahlen. Sie müssen sich auch für das Design Ihrer App entscheiden. AppMaster macht es Ihnen leicht, eine professionell aussehende App mit einer großen Auswahl an Vorlagen und Anpassungsoptionen zu erstellen.

Sobald Sie Ihre App erstellt haben, müssen Sie sie bewerben. Die App-Store-Optimierung ist eine gute Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Ihre App für potenzielle Nutzer sichtbar ist. Sie können Ihre App auch über soziale Medien, bezahlte Werbung und PR bewerben. Die Erstellung einer App wie DoorDash ist eine gute Möglichkeit, in den Markt für Essenslieferungen einzusteigen. Mit AppMaster können Sie ganz einfach eine professionell aussehende App mit allen Funktionen erstellen, die Ihre Nutzer benötigen.

Was ist DoorDash?

Im Jahr 2013 wurde der Essenslieferdienst Doordash gegründet, der Essen auf Abruf lieferte. Heute hat das Unternehmen seinen Sitz in San Francisco und ist in mehr als 600 Städten in den Vereinigten Staaten und Kanada tätig. Kunden können über den Dienst DoorDash Essen bei Restaurants bestellen, die normalerweise keine Lieferdienste anbieten, und sich das Essen nach Hause liefern lassen.

Die wichtigsten Funktionen, die Sie einer App für die Lieferung von Lebensmitteln auf Abruf hinzufügen müssen DoorDash

Einige der wichtigsten Merkmale, die eine App für die Lieferung von Lebensmitteln auf Abruf wie DoorDash aufweisen muss, sind:

Eine benutzerfreundliche Schnittstelle: Die App muss eine benutzerfreundliche Schnittstelle haben, die einfach zu navigieren ist. Die Benutzeroberfläche sollte so gestaltet sein, dass der Benutzer leicht finden kann, was er sucht, und mit wenigen Klicks eine Bestellung aufgeben kann.

GPS-Verfolgung: GPS-Tracking ist ein Muss für jede App zur Lieferung von Lebensmitteln auf Abruf. Mit dieser Funktion kann der Nutzer den Standort des Lieferfahrers in Echtzeit verfolgen und weiß, wann sein Essen eintreffen wird.

Push-Benachrichtigungen: Push-Benachrichtigungen sind eine gute Möglichkeit, den Nutzer über den Status seiner Bestellung zu informieren. Die App sollte eine Push-Benachrichtigung an den Nutzer senden, wenn die Bestellung aufgegeben wird, wenn das Essen vorbereitet wird und wenn der Fahrer unterwegs ist.

Auftragsverfolgung: Die App sollte es dem Nutzer ermöglichen, seine Bestellung von der Bestellung bis zur Auslieferung zu verfolgen. Der Nutzer sollte in der Lage sein, den Status seiner Bestellung, die voraussichtliche Lieferzeit und den Standort des Lieferfahrers in Echtzeit zu sehen.

Bewertungs- und Rezensionssystem: Ein Bewertungs- und Rezensionssystem ist eine gute Möglichkeit, um von den Nutzern Feedback über die App und den Lebensmittel-Lieferdienst zu erhalten. Die App sollte es den Nutzern ermöglichen, das Essen, den Service und die App selbst zu bewerten.

Wie erstellt man eine App wie DoorDash?

Es gibt einige Schritte, die Sie befolgen müssen, um eine App wie DoorDash zu erstellen.

Definieren Sie Ihren Zielmarkt: Der erste Schritt ist hilfreich, um Ihre Zielgruppe zu definieren. Wen wollen Sie mit Ihrer App ansprechen? Was sind ihre Bedürfnisse und Wünsche?

Recherchieren Sie die Konkurrenz: Sobald Sie Ihren Zielmarkt definiert haben, ist der nächste Schritt, die Konkurrenz zu recherchieren. Was bieten die anderen Apps auf dem Markt? Was sind ihre Stärken und Schwächen?

Erstellen Sie ein Alleinstellungsmerkmal: Wodurch hebt sich Ihre App von der Konkurrenz ab? Was können Sie anbieten, was die anderen nicht können?

Erstellen Sie ein Mockup: Der nächste Schritt besteht darin, ein Mockup Ihrer App zu erstellen. So bekommen Sie eine Vorstellung davon, wie die App aussehen und sich anfühlen wird.

Entwickeln Sie die App: Sobald Sie ein Mockup erstellt haben, besteht der nächste Schritt darin, die App zu entwickeln. Dazu gehören das Entwerfen der Benutzeroberfläche, das Codieren der App und das Testen der App.

Starten Sie die App: Nachdem die App entwickelt wurde, besteht der nächste Schritt darin, sie zu starten. Dazu gehören das Einreichen der App im App Store und bei Google Play sowie die Vermarktung der App.

Wie viel kostet es, eine App wie DoorDash zu entwickeln?

Die Kosten für die Entwicklung einer App wie DoorDash hängen von mehreren Faktoren ab, z. B. von den gewünschten Funktionen, der Plattform, für die Sie entwickeln möchten, und dem Land, in das Sie die Entwicklung auslagern. Im Allgemeinen liegen die Kosten für die Entwicklung einer App wie DoorDash zwischen $15.000 und $30.000, aber mit AppMaster könnten Ihre Kosten nur $165 betragen.

Wie lange dauert es, eine App wie DoorDash zu entwickeln?

Die Zeit, die für die Entwicklung einer App wie DoorDash benötigt wird, hängt von einer Reihe von Faktoren ab, z. B. von den gewünschten Funktionen, der Plattform, für die Sie entwickeln möchten, und dem Land, in das Sie die Entwicklung auslagern. Im Allgemeinen dauert es 4 bis 6 Monate, eine App wie DoorDash zu entwickeln. Wenn Ihnen diese Fristen nicht passen und Sie eine App viel schneller erstellen müssen, sollten Sie sich AppMaster ansehen. Mit diesem App-Builder können Sie die Zeit bis zur Markteinführung erheblich verkürzen.

Wie kann AppMaster dabei helfen, eine App wie DoorDash zu erstellen?

AppMaster ist eine no-code Plattform, die Ihnen helfen kann, eine App wie DoorDash zu erstellen. AppMaster ist mehr als nur eine no-code; ihre Einzigartigkeit liegt in der Tatsache, dass sie den Quellcode generiert. Das bedeutet, dass die Plattform den Entwickler nachahmt. Wenn Sie eine Aufgabe an das Entwicklungsteam und die Plattform vergeben, erhalten Sie das gleiche Ergebnis, aber die Plattform wird es schneller, besser und billiger herausbringen. Dies wird dadurch erreicht, dass die Plattform den Quellcode mit einer Geschwindigkeit von 22.000 Zeilen pro Sekunde in der Sprache Go generiert und die technische Dokumentation automatisch erstellt. Wenn nötig, kann der Benutzer den Quellcode mitnehmen. AppMaster ist ein Drei-in-Eins-System, mit dem man Web-Apps, mobile Apps und Backend erstellen kann. Das Backend von Appmaster ist bei weitem das leistungsstärkste aller heute existierenden Plattformen, aber no-code.

Warum eine no-code Lösung?

Der Aufstieg der Plattformen no-code und low-code ist geradezu kometenhaft verlaufen. Diese Plattformen haben sich in nur wenigen Jahren von Nischenprodukten zu Produkten entwickelt, die von einigen der größten Unternehmen der Welt genutzt werden. Und es sind nicht nur große Unternehmen, die die Plattformen no-code und low-code nutzen, sondern auch kleine Unternehmen und Start-ups.

Die Attraktivität dieser Plattformen liegt auf der Hand. Sie ermöglichen es Unternehmen, Anwendungen zu erstellen, ohne dass sie teure und schwer zu findende Softwareentwickler benötigen. Da diese Plattformen aber immer ausgereifter werden, werden sie auch immer leistungsfähiger. Und das wirft die Frage auf: Werden die Plattformen no-code und low-code irgendwann die Softwareentwickler ersetzen?

Das ist durchaus möglich. Schließlich werden diese Plattformen bereits für die Entwicklung komplexer Anwendungen genutzt, die noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wären. Und da sie sich ständig weiterentwickeln, gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass sie nicht noch leistungsfähiger werden könnten.

Aber selbst wenn die Plattformen no-code und low-code Softwareentwickler ersetzen sollten, bedeutet das nicht, dass es keinen Bedarf mehr an Programmierkenntnissen geben wird - im Gegenteil. Es wird immer noch einen Bedarf an Menschen mit Softwareentwicklungskenntnissen geben, aber die Rolle wird eine andere sein.

Anstatt Anwendungen von Grund auf zu entwickeln, werden Softwareentwickler zunehmend für die Wartung und Erweiterung bestehender Anwendungen zuständig sein. Sie werden auch für die Integration von Anwendungen zuständig sein, die auf verschiedenen Plattformen entwickelt wurden. Auch wenn die Plattformen no-code und low-code die traditionellen Softwareentwickler letztendlich ersetzen können, werden sie wahrscheinlich neue Möglichkeiten für diejenigen schaffen, die über die richtigen Fähigkeiten verfügen.

Mit dem technologischen Fortschritt wächst auch unsere Fähigkeit, verschiedene Aufgaben zu automatisieren. Die Codegenerierung ist eine dieser Aufgaben, die immer häufiger vorkommt. Es gibt eine breite Palette von Tools, die Entwicklern helfen, den Prozess der Codeerstellung zu automatisieren. Diese Automatisierung macht nicht nur den Entwicklern das Leben leichter, sondern ersetzt in vielen Fällen auch den Bedarf an Softwareingenieuren.

Werkzeugezur Quellcodegenerierung nehmen eine Reihe von Eingabeparametern auf und generieren dann den entsprechenden Code auf der Grundlage dieser Parameter. Dieser Code kann für verschiedene Zwecke generiert werden, z. B. für Webanwendungen, mobile Anwendungen, Desktop-Anwendungen und vieles mehr. Der Hauptvorteil der Verwendung eines Codegenerators besteht darin, dass der Zeitaufwand für die Codeerstellung und die Anzahl der Fehler, die bei der manuellen Programmierung auftreten, drastisch reduziert werden können.

Es gibt eine Vielzahl von Tools zur Codegenerierung, jedes mit seinen eigenen Funktionen und Möglichkeiten. Zu den beliebtesten Codegeneratoren gehört AppMaster. Entwickler verwenden diese Tools weltweit, um qualitativ hochwertigen Code in einem Bruchteil der Zeit zu erstellen, die für die manuelle Erstellung erforderlich wäre.

Da Code-Generatoren immer fortschrittlicher werden, ersetzen sie in vielen Fällen Software-Ingenieure. Der Grund dafür ist, dass Codegeneratoren den gesamten Prozess der Codeerstellung von Anfang bis Ende automatisieren können. Ein Entwickler muss lediglich die gewünschten Parameter eingeben, den Rest erledigt der Codegenerator.

Dieser Trend wird sich nur fortsetzen, wenn die Codegeneratoren noch fortschrittlicher werden. In Zukunft wird es nur noch sehr wenige Arbeitsplätze für Softwareentwickler geben, da die meiste Arbeit von Codegeneratoren erledigt wird. Dies wird zu einem effizienteren und kostengünstigeren Entwicklungsprozess und insgesamt zu einer höheren Qualität des Codes führen.