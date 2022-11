Bedrijven gebruiken veel innovatieve manieren om hun klanten te bereiken om hun concurrenten voor te blijven. Samen met de toegenomen vraag naar innovatieve bedrijfsoplossingen is er ook vraag naar nieuwe technologie. Het meest opvallende gebied van de vraag naar bedrijfsinnovaties is de mobiele app-industrie.

Recentelijk hebben bedrijven de groeiende behoefte erkend om eigen mobiele apps in hun dienstenpakket op te nemen. Bedrijven hebben zich gerealiseerd dat de ontwikkeling van mobiele apps hen een concurrentievoordeel oplevert. Als gevolg daarvan zijn velen begonnen met de snelle ontwikkeling van mobiele apps om de concurrentie voor te blijven. De ontwikkeling van mobiele toepassingen helpt bedrijven te voldoen aan de behoeften van hun klanten. Mobiele apps helpen bedrijven ook om elke potentiële kans te benutten voor het genereren van leads die converteren naar verkoop.

Met de recente stijging van de vraag naar bedrijfsgerelateerde mobiele apps, is er een overeenkomstige stijging in het aanbod van mobiele app-oplossingen. Tegenwoordig kunnen bedrijven de traditionele weg van een softwareontwikkelingsteam gebruiken om hun mobiele applicatie te bouwen. Er zijn echter ook veel platform-ready, low-code en no-code mobiele apps beschikbaar om uit te kiezen. Deze opties voor de ontwikkeling van mobiele apps hebben de bedrijfsprocessen verder vereenvoudigd. Dit helpt hen om meer responsief te zijn voor hun klanten zonder noodzakelijkerwijs coderingsexperts te zijn. Bedrijven moeten een basiskennis hebben van mobiele app architectuur om de interesse van hun mobiele app gebruikers aan te trekken en te behouden.

Wat is Mobiele App Architectuur?

Mobiele app architectuur verwijst naar een gebouw of structurele systemen en ontwerp elementen die deel uitmaken van een mobiele applicatie. Het omvat ook de technieken, processen en componenten die worden gebruikt tijdens de ontwikkeling van de app. De kern van alle apps bestaat uit alle elementen van de mobiele app architectuur. De ontwikkeling van een goede mobiele app architectuur vereist een goede planning en een strategisch ontwerp.

Het technologische kader of platform in de back-end en het user-facing aspect van de mobiele applicatie maken ook deel uit van de mobiele architectuur van de app. In-app ontwikkeling, software programmeurs verwijzen losjes naar deze set van mobiele architectuur systemen en processen als de 'tech stack.'

3 Ontwerp Architectuur

Succesvolle mobiele app architectuur maakt gebruik van de ontwerpprincipes van drie onderstaande begrippen:

SOLID mobiele app architectuur

mobiele app architectuur KISS mobiele app architectuur

mobiele app architectuur DRY mobiele app architectuur

SOLID architectuur

Dit programmeerprincipe is essentieel voor het creëren van schaalbare mobiele app architectuur. Schaalbare mobiele app architectuur is gebaseerd op flexibele, wendbare technologie. Dit vergemakkelijkt upgrades, updates en uitbreidingen waar nodig. Dit universele programmeerprincipe is een vast kader waarop richtlijnen voor mobiele app architectuur zijn gebaseerd.

KISS architectuur

Dit is een minimalistisch programmeerprincipe dat gebaseerd is op de premisse om de tech stack of mobiele architectuur eenvoudig te houden. Het idee hierachter is dat hoe eenvoudiger de tech stack is, hoe minder kans op onnodige of kostbare fouten. De codering moet zo minimaal mogelijk zijn om een mobiele app architectuur op basis van dit principe te ontwikkelen.

DRY-architectuur

Dit programmeerprincipe gaat, net als KISS, uit van eenvoud. Het is gebaseerd op de veronderstelling dat het verminderen van herhaling in de logische codeerreeksen of softwarepatronen zal leiden tot minder fouten.

AANVULLEND MOBIEL ARCHITECTUURPRINCIPE

Er zijn ook enkele aanvullende ontwikkelingsprincipes voor mobiele app-architectuur; de belangrijkste worden hieronder opgesomd:

SCHONE ARCHITECTUUR

Sommige ontwikkelaars passen het CLEAN programmeerprincipe toe op mobiele app architectuur. Dit principe suggereert, net als zijn naam, een duidelijke scheiding van de app-lagen tijdens de ontwikkeling. Daardoor werken deze apps onafhankelijk van elkaar. Dit betekent dat bij eventuele fouten of noodzakelijke upgrades dit programmeerprincipe een meer agile app-ontwikkeling mogelijk maakt. Het vermindert ook de noodzaak om de mobiele app-ontwikkeling helemaal opnieuw te doen, omdat alle app-lagen onafhankelijk van elkaar werken.

Wat zijn de basiselementen van mobiele architectuur?

De meest elementaire elementen van een goede mobiele app architectuur zijn afhankelijk van een paar factoren, en dit zijn de belangrijkste om te overwegen tijdens het ontwikkelen van een mobiele app architectuur. Deze elementen omvatten gebruikerservaring, ook bekend als UX in de programmeerterminologie, navigatie, netwerkstrategie en het apparaat dat wordt gebruikt. Laten we ze hieronder één voor één bespreken:

Gebruikerservaring of UX-ontwerp

Een goed ontworpen gebruikersinterface (UI) is een belangrijk element van een goede mobiele app-architectuur. User experience of UX design zorgt ervoor dat uw mobiele app architectuur intuïtief is. Dit zorgt voor een aantrekkelijke en naadloze mobiele app ervaring voor gebruikers. Het UI- en UX-ontwerp weerspiegelt het vooruitdenken van de ontwikkelaars tijdens de app-ontwikkelingsfase. Men kan meestal zien of een softwareontwikkelaar heeft nagedacht over de behoeften van zijn eindgebruikers, omdat dit wordt weerspiegeld in de architectuur van de mobiele app. Als ontwikkelaars veel aandacht besteden aan het UI- en UX-ontwerp van de mobiele app-architectuur, is het resultaat een intuïtieve, gebruiksvriendelijke mobiele applicatie.

Bron: Dribbble

Netwerk bandbreedte of netwerk strategie

Goed ontworpen mobiele app architectuur zal de mobiele app prestaties onder verschillende bandbreedte omstandigheden vergemakkelijken. Geen twee mobiele netwerken zijn gelijk, dus je mobiele app architectuur moet ontworpen zijn om te functioneren in verschillende netwerkomgevingen. Veelzijdige mobiele app architectuur zal de bruikbaarheid en functionaliteit verbeteren. Een mobiele app architectuur die op deze functies is gebaseerd, spreekt een breder scala van gebruikers aan, die mogelijk over verschillende netwerkbandbreedtes beschikken.

De navigatiestrategie

Strakke en intuïtieve app navigatie zijn kenmerken van een efficiënte mobiele applicatie architectuur. Het navigeren door de verschillende elementen van een mobiele app moet een gemakkelijke, aangename gebruikerservaring opleveren. De navigatiemethode voor een mobiele app kan gestapeld, modaal of enkelvoudig zijn. Intuïtieve mobiele app-ontwikkeling vereist de positionering en etikettering van navigatie-elementen binnen de app. Een goed navigatieontwerp helpt gebruikers om de functies van de app intuïtief te kunnen gebruiken.

Efficiënte mobiele app architectuur minimaliseert frustratie veroorzaakt door lompe, tijdrovende en onnodige navigatie-elementen. Een slecht navigatieontwerp is vervelend voor app-gebruikers, die uw mobiele app wel eens helemaal zouden kunnen verlaten! Deze frustratie kan worden verergerd door de mogelijkheid van bugs die storingen, trage resultaten of fouten bij het navigeren door de app veroorzaken.

Door een logische volgorde in de navigatie-interface aan te brengen, zorgen ontwikkelaars ervoor dat de architectuur van de mobiele app een aangename en intuïtieve gebruikerservaring (UX) oplevert. Ongecompliceerde, intuïtieve navigatie voor mobiele apps wordt altijd gewaardeerd door de gebruikers! Navigatie is een van de eerste interacties die gebruikers hebben met uw mobiele app, dus het is het beste om deze gebruikerservaring (UX) zo aangenaam mogelijk te maken voor gebruikers.

Gebruikt apparaat

De mobiele app architectuur bevat veelzijdige design en functionele elementen tijdens de ontwikkeling van de app. Dit zorgt ervoor dat de mobiele app gebruikt kan worden op een groot aantal verschillende apparaten en schermen.

Hoe kiezen mobiele apps architectuur?

Dus wat maakt een goede en beste technologische basis of mobiele applicatie architectuur? De volgende parameters zijn must look for om de mobiele app architectuur succesvol te maken:

Logisch & duidelijk gedefinieerd

De gegevensstroom van een goede mobiele app architectuur moet logisch en duidelijk gedefinieerd zijn. Dit vereist dat de mobiele app architectuur gebruik maakt van gezonde software ontwikkelingsprincipes die gestandaardiseerd zijn binnen de technologische industrie. Op deze manier is het mobiele app ontwikkelingsproces niet beperkt tot één specifiek team van mobiele app ontwikkelaars. Het gebruik van logische gegevensstromen en gevestigde software principes vergemakkelijkt veranderingen van andere ontwikkelaars als dat nodig is. Dus, in het geval van een verandering in uw software development team, zal een andere ontwikkelaar het mobiele app ontwikkelingsproces logisch kunnen voortzetten.

Veelzijdig gebruik op alle platforms

Mobiele architectuur moet worden ontworpen om de mobiele app compatibel te maken met een breed scala aan apparaten en platforms. Een goede mobiele app architectuur zou bijvoorbeeld veelzijdig genoeg zijn om te werken op zowel Android als iOS systemen.

Schaalbare technologiestapel

Door schaalbaar te zijn, kan de mobiele app architectuur toekomstige mobiele app uitbreidingen, updates en upgrades vergemakkelijken. Hoewel dit aanvankelijk meer middelen kan vergen, betaalt agile app-ontwikkeling zich op de lange termijn uit voor bedrijven. Dit komt omdat een schaalbare mobiele applicatie het gemakkelijker maakt om aan de technologiestapel toe te voegen zonder telkens de hele app opnieuw te moeten bouwen om aan de eisen van het bedrijf te voldoen.

Volledig functioneel

Mobiele app architectuur, die efficiënt is in het verwerken van gegevens, navigatie en uitvoering van app functies, is het meest geschikt voor mobiele toepassingen.

Weinig onderhoud

Mobiele apps profiteren van een onderhoudsarme architectuur en vereisen niet al te veel middelen voor hun onderhoud.

Wat zijn de 3 lagen van webgebaseerde toepassingen?

De website- of web-gebaseerde architectuur van de applicatie omvat 3 belangrijke lagen om effectief te worden ontwikkeld. Laten we elk van de basislagen hieronder in detail bespreken:

Laag 1 - Presentatie

Laag 2 - Bedrijf

Laag 3 - Gegevens

Presentatie

De presentatielaag van de mobiele app-architectuur laat zien hoe een app is uitgerust voor de beste gebruikerservaring of UX-ontwerp. Het omvat ontwerpelementen zoals visueel, audio, gebruikersinterface (UI) en navigeerbaarheid bij het creëren van een esthetiek die de gebruiker zal waarderen. De presentatielaag van een mobiele app omvat unieke ontwerpelementen zoals kleuren, meldingsgeluiden, avatars, media en intuïtiviteit. De presentatielaag van de mobiele webapplicatie bepaalt ook hoe goed deze voldoet aan de behoeften van de beoogde eindgebruikers. In wezen creëert de presentatielaag de unieke look en feel van de architectuur van uw mobiele app.

Zakelijk

De business laag van uw mobiele app architectuur richt zich op de back-end processen van de mobiele app. Deze laag bestaat uit de logische volgorde en gegevensstroom van mobiele apps. Aspecten van de businesslaag zijn onder meer de beveiliging van gegevens en betalingsgatewaysystemen. De bedrijfslaag omvat ook de logische verwerking van de workflow en de manier waarop de mobiele app de gebruikersgeschiedenis opslaat of vastlegt.

Gegevens

De gegevenslaag richt zich op het beheer van informatie die door de mobiele applicatie wordt ontvangen. Dit omvat gegevenstoegangselementen, gegevenselementen en functies die mobiele app-processen zoals gegevensverificatie mogelijk maken. De gegevenslaag zorgt voor de nauwkeurigheid van opgeslagen of verwerkte gegevens tijdens mobiele app-functies.

Welke architectuur is het beste voor mobiele apps?

Dus, welke wordt beschouwd als de beste architectuur voor mobiele apps? En waarom? Om het beste type architectuur voor mobiele apps te selecteren, moeten ontwikkelaars rekening houden met het platform, de beoogde eindgebruikers, de gegevensprocessen, de belangrijkste app-functies en het projectbudget. Gewoonlijk hebben de ontwikkelingsteams en de ontwikkelaars de keuze om de mobiele app architectuur van hun keuze te kiezen. Zij kunnen kiezen uit 3 van hen om aan de slag te gaan, namelijk native, web-based, en hybride mobiele architectuur en technologiestacks om uit te kiezen. De selectie is gebaseerd op hun persoonlijke voorkeur en de stijl waar ze zich prettig bij voelen. Als je echter op zoek bent naar een no-code of low-code optie om mobiele app architectuur te ontwikkelen is App Master een geweldige en gebruiksvriendelijke manier om aan de slag te gaan zonder gedoe.

Native mobiele apps

Native mobiele apps zijn ondergebracht in het eigenlijke apparaat dat wordt gebruikt en zijn ontworpen om onder allerlei omstandigheden op mobiele apparaten te draaien. Omdat native apps 'leven' op het startscherm van mobiele apparaten, zijn ze het nuttigst onder ongunstige omstandigheden. Zo kunnen native apps zelfs in omgevingen met weinig of geen netwerkbandbreedte efficiënt werken via het startscherm van het apparaat. Native apps zijn niet ontworpen om omvangrijk te zijn en zijn gebouwd op een lichtgewicht architectuur voor mobiele toepassingen.

Daardoor werken native apps efficiënt om gegevens te verwerken en zijn ze intuïtief van opzet. Native apps zijn ook veelzijdige, gebruiksvriendelijke (UI) apps voor gebruikers die offline werken of in omstandigheden met weinig bandbreedte. Dankzij de veelzijdigheid van deze native mobiele apps kunnen gebruikers ze efficiënt bedienen op een groot aantal fysieke apparaten met verschillende afmetingen. Native apps werken ook goed op verschillende soorten platforms zoals Android, IOS of web-based.

Het nadeel van native apps is dat ze worden ontwikkeld voor het platform waarop de architectuur van de mobiele app is ondergebracht. Native apps zijn geen agile technologie en dus moeilijk schaalbaar. Als gevolg daarvan moeten app-ontwikkelaars soms een geheel andere app bouwen voor nieuwe upgrades of wijzigingen.

Mobiele webapps

In tegenstelling tot native apps zijn mobiele webapps flexibeler en bieden ze ruimte voor automatische upgrades, updates en wijzigingen. De architectuur van de mobiele applicatie is gebouwd op een webgebaseerd platform en is toegankelijk via een online URL. Deze mobiele apps zijn gemakkelijk voor de meeste gebruikers omdat ze goed samenwerken met verschillende apparaten en platforms. Mobiele webapps vergemakkelijken ook goedkopere updates en foutoplossingen, zodat ze gemakkelijker te onderhouden zijn. Ze spreken ook een breder publiek aan omdat ze compatibel zijn met alle browsers.

Aangezien deze apps echter niet native zijn, hebben ze mogelijk geen toegang tot andere functies van native apparaten. Mobiele webapps zijn ook gevoelig voor problemen met de netwerkbandbreedte, wat een frustrerende gebruikerservaring oplevert.

Hybride mobiele apps

De nieuwe overweging voor het maken van de app architectuur is om voor beide bovenstaande te gaan; hybride mobiele app architectuur is een ideale oplossing voor de nadelen van native en web-based applicaties. Hybride apps kunnen interfacen tussen het web en werken binnen native apparaten en platforms. Ze zijn ook eenvoudiger, goedkoper en vereisen minder onderhoud dan hun native tegenhangers. Een nadeel van dit type architectuur kan echter voortvloeien uit problemen met webgebaseerde connectiviteitsfuncties. De interface met het web kan connectiviteitsproblemen opleveren voor gebruikers die offline een efficiënte app-ervaring nodig hebben.

De keuze van het type architectuur voor mobiele toepassingen hangt af van de gewenste gebruikerservaring tijdens de ontwikkeling. Daarnaast hangt het af van het budget voor mobiele app-ontwikkeling en de vereiste functionaliteit van de mobiele app. De ontwikkelingsstrategie van de app kan dus gebaseerd zijn op een native, web-based of hybride model van mobiele app architectuur.

VOORDELEN

Breder doelpubliek

Gemakkelijk en snel te ontwikkelen

Lage bouwkosten

Weinig onderhoud

Uitgebreide integratie

Wat is het mobiele app architectuur diagram?

Een mobiel app architectuur diagram geeft visueel de ontwerp elementen en componenten van een applicatie weer. Het beantwoordt in wezen het "hoe", dat verwijst naar de back-end processen die betrokken zijn bij het creëren van een functionele en efficiënte mobiele app. Het is belangrijk om dit type diagram te laten ontwerpen als onderdeel van het initiële app ontwikkelingsproces. Het helpt softwareontwikkelaars en belanghebbenden het doel en het creatieve proces van het bouwen van het eindproduct van de mobiele applicatie te visualiseren. Het helpt teams ook om de juiste technologiestack, databasefuncties, UI- en UX-ontwerp, het applicatieplatform en de belangrijkste functionaliteit van de mobiele app te identificeren.

Goede mobiele app architectuur diagrammen zijn nuttig op 3 belangrijke manieren. Ze helpen ontwikkelaars systeemprocessen te identificeren, maken feedback mogelijk (via notaties), en geven visuele context. De belangrijkste context omvat het volgende:

Identificeer systeemproces

Feedback toelaten

Geeft visuele context

Systeemprocessen identificeren

Een goed mobile application architecture diagram toont de relatie tussen de app componenten en processen. Dit omvat gebruikerservaring of UX-ontwerp, databasebeheer en softwarefuncties. Een logisch diagram van de stroom en functies van de app-processen kan ontwikkelaars helpen het concept van de mobiele applicatie te visualiseren.

Feedback toestaan

Een goed ontworpen mobiel app architectuur diagram zal de ontwikkelaar in staat stellen om relevante projectnotities en opmerkingen te maken. Dit helpt en informeert het mobiele app ontwikkelingsproces. Deze notaties zijn ook nuttig om leken marketing teams en belanghebbenden te helpen het eindproduct beter te begrijpen. Notaties kunnen bestaan uit symbolen, sleutels, grafieken en opmerkingen en helpen niet-coders bij het uitleggen van het concept van de mobiele app in ontwikkeling.

Geeft visuele context

Mensen kunnen beter betrokken raken bij het app-ontwikkelingsproces doordat ze zichtbaar zijn voor andere teamleden. Met behulp van dit diagram kunnen zowel software-experts als niet-coders het concept van de mobiele app in ontwikkeling begrijpen. Zo kunnen mensen bijdragen aan het eindproduct en zelfs invloed uitoefenen op de architectuur van de mobiele app in de ontwerpfase van de ontwikkeling.

Wat zijn de stappen voor het maken van basis mobiele apps?

Er zijn enkele basisstappen nodig om een basisarchitectuur voor een mobiele app te creëren. In totaal zijn er tien cruciale stappen. Deze worden hieronder één voor één genoemd:

Opstellen van een realistisch budget

App architectuur ontdekkingsfase

Meest benodigde app functies

Selecteer een geschikt platform

Maak app MVP

Test de app voor de lancering

Lanceren van de definitieve app

Regelmatig onderhoud van de app

Houd de statistieken van de app bij

Maak een realistisch budget

De omvang van de mobiele app architectuur ontwikkeling hangt af van het beschikbare budget voor het project. De kosten van software ontwikkelingspersoneel, mobiele app architectuur of tech stack, en de projectperiode zullen de kosten van de mobiele app beïnvloeden.

Ontdekkingsfase

Deze fase van mobiele app ontwikkeling omvat grondig onderzoek en analyse van de markt. De ontdekkingsfase faciliteert grondig onderzoek naar de mobiele app behoeften van uw gebruikers. Ook wordt onderzocht hoe de ontwikkeling van uw mobiele app die behoefte kan helpen invullen.

App functies selecteren

Tijdens de ontwikkeling moeten mobiele app functies en UX functionaliteit een belangrijk onderdeel vormen van de mobiele app architectuur. App functies zoals navigatie, gegevensbeheer en gebruikersinterface, native apps zijn bijvoorbeeld het meest geschikt om offline te functioneren.

Selecteer een platform

De gebruikersinterface (UI) en gebruikerservaring of UX ontwerp van de mobiele app architectuur zal afhangen van het gekozen platform. De UI en UX moeten kunnen interfacen met het mobiele app platform. Deze mobiele app architectuur moet een naadloze interactie mogelijk maken, of het mobiele platform nu Android, web-based of iOS is,

Maak een MVP

Door een basisversie van een minimaal variabel product (MVP) van de mobiele applicatie te maken, kunnen softwareontwikkelaars de reactie van app-gebruikers testen. De reactie van gebruikers op de MVP-versie is een nauwkeurige maatstaf voor de UI- of UX-ervaring. Met een skeletversie van een mobiele app kunnen ontwikkelaars extra functies toevoegen aan de app-architectuur op basis van de reacties van gebruikers.

Test uw mobiele app

De gebruikerservaring (UX) en gebruikersinterface (UI) worden het nauwkeurigst vastgesteld tijdens de testfase van een mobiele applicatie. Als er fouten of problemen worden gevonden, kunnen waar nodig upgrades worden uitgevoerd. In deze app-fase kunnen ook ontwikkelingsupgrades worden doorgevoerd op basis van UX-feedback.

Bron: Dribbble

Lancering mobiele app

De uitrol van de mobiele app is de halve finale fase van het app-ontwikkelingsproces. T omvat de promotie en marketing van de app aan de eindgebruikers. In-app promoties of marketing campagnes kunnen gebruikers stimuleren.

Onderhoud van de app

De mobiele app zal na zijn lancering onderhoud, upgrades, probleemoplossing en fixes vereisen. Gebruikers kunnen bijkomende problemen identificeren die niet werden geïdentificeerd tijdens de testfase van de ontwikkeling van de app. Bovendien kan de behoefte ontstaan om de app te upgraden op basis van de vraag van gebruikers. Als gevolg daarvan zullen ontwikkelaars de tech stack van de mobiele app architectuur moeten opschalen om een uitgebreidere of efficiëntere functie op de mobiele app te bouwen.

App statistieken bijhouden

Bedrijven moeten het succes en de ontvangst van hun mobiele app functies bijhouden en meten. Deze omvatten gebruikersbehoud, opzeggingspercentage en betrokkenheid, naast andere nuttige statistieken. Deze geven richting aan zakelijke beslissingen die van invloed zijn op bedrijfsinnovaties, prijzen, promoties en verkoopstrategie.

De kern van de zaak

Het ontwerp van uw mobiele app architectuur is een belangrijk aspect van de architectuur van app ontwikkeling dat een aangename gebruikerservaring creëert. Mobiele app architectuur beïnvloedt ook schaalbaarheid, efficiëntie en veelzijdigheid binnen een mobiele applicatie. Daarom is het altijd belangrijk om aandacht te besteden aan dit cruciale aspect tijdens het mobiele app ontwikkelingsproces.

Goede mobiele app architectuur omvat zowel esthetiek als functie om een samenhangende applicatie te creëren die gebruikers waarderen. Daarnaast moet de technologiestack van een mobiele app efficiënt, intuïtief, gebruiksvriendelijk en idealiter schaalbaar zijn. Hij moet ook veelzijdig en handig zijn en de vooruitziende blik en planning van de ontwikkelaar weerspiegelen.

Maar als u op zoek bent naar een eenvoudiger, gebruiksvriendelijker, zelf te creëren en kosteneffectief platform dat elk aspect van de app-ontwikkelingsarchitectuur dekt, maak dan contact met AppMaster. Dit is een gebruiksvriendelijk no-code-platform waar u met eenvoudige stappen een mobiele app en webapp voor uw vereisten kunt maken. Als u vragen hebt, neem dan contact op met ons team, zodat zij u kunnen helpen bij het beantwoorden daarvan en u kunnen begeleiden bij de ontwikkeling van uw zakelijke apps en de beste mobiele app-architectuur die bij u en uw behoeften past.