As empresas utilizam muitas formas inovadoras de chegar aos seus clientes para se manterem à frente dos seus concorrentes. Juntamente com uma procura crescente de negócios inovadores, as soluções são a procura de novas tecnologias. A área mais notória da procura de inovações empresariais é dentro da indústria de aplicações móveis.

Nos últimos tempos, as empresas têm reconhecido a necessidade crescente de incorporar aplicações móveis proprietárias no seu conjunto de serviços. As empresas perceberam que o desenvolvimento de aplicações móveis lhes confere uma vantagem competitiva. Como resultado, muitas iniciaram o rápido desenvolvimento de aplicações móveis para se manterem à frente da concorrência. O desenvolvimento de aplicações móveis ajuda as empresas a satisfazer as necessidades dos seus clientes. As aplicações móveis também ajudam as empresas a capitalizar todas as oportunidades potenciais de geração de leads que se convertem em vendas.

Com o recente aumento da procura de aplicações móveis relacionadas com as empresas, tem sido um aumento correspondente na gama de soluções de aplicações móveis que estão a ser oferecidas. Actualmente, as empresas podem utilizar a rota tradicional de uma equipa de desenvolvimento de software para construir a sua aplicação móvel. No entanto, muitas aplicações móveis "de baixo código e sem código" prontas para plataformas estão também disponíveis à escolha. Estas opções de desenvolvimento de aplicações móveis simplificaram ainda mais os processos empresariais. Isto ajuda-os a serem mais reactivos aos seus clientes sem serem necessariamente especialistas em codificação. As empresas devem ter um entendimento básico da arquitectura de aplicações móveis para atrair e manter o interesse dos seus utilizadores de aplicações móveis.

O que é Arquitectura de Aplicações Móveis?



A arquitectura de aplicações móveis refere-se a um edifício ou sistemas estruturais e elementos de design que constituem uma aplicação móvel. Abrange também as técnicas, processos e componentes utilizados durante o desenvolvimento de aplicações. A base principal de todas as aplicações consiste em todos os elementos da arquitectura de aplicações móveis. O desenvolvimento de uma boa arquitectura de aplicação móvel requer um planeamento adequado e um design estratégico.

A estrutura tecnológica ou plataforma no back end e o aspecto de interface com o utilizador da aplicação móvel também fazem parte da arquitectura móvel da aplicação. No desenvolvimento da aplicação móvel, os programadores de software referem-se vagamente a este conjunto de sistemas e processos de arquitectura móvel como a "pilha tecnológica".

3 Arquitectura de Design



A arquitectura da aplicação móvel bem sucedida utiliza os princípios de concepção de três termos abaixo:

Arquitectura de aplicação móvel SOLIDO

Arquitectura de aplicação móvel KISS

Arquitectura de aplicação móvelDRY

Arquitectura SÓLIDO

Este princípio de programação é essencial para criar uma arquitectura de aplicação móvel escalável. A arquitectura de aplicação móvel escalável é baseada em tecnologia flexível e ágil. Isto facilita actualizações, actualizações, e expansões onde necessário. Este princípio de programação universal é um quadro estabelecido sobre o qual se baseiam as directrizes da arquitectura de aplicações móveis.

Arquitectura KISS



Este é um princípio de programação minimalista que se baseia na premissa de manter a pilha de tecnologia ou arquitectura móvel simples. A ideia por detrás desta premissa é que quanto mais simples for a pilha de tecnologia, menor é a probabilidade de criar erros desnecessários ou dispendiosos. A codificação deve ser tão mínima quanto possível para desenvolver uma arquitectura de aplicação móvel baseada neste princípio.

Arquitectura DRY



Este princípio de programação, tal como o KISS, baseia-se na simplicidade. Baseia-se no pressuposto de que a redução da repetição nas sequências lógicas de codificação ou padrões de software resultará em menos erros.

PRINCÍPIO DE ARQUITECTURA MÓVEL ADICIONAL



Há também algum princípio adicional de desenvolvimento da arquitectura de aplicações móveis; o mais importante está listado abaixo:

ARQUITECTURA LIMPA



Alguns programadores aplicam o princípio de programação CLEAN à arquitectura de aplicações móveis. Este princípio, tal como o seu nome, sugere uma separação clara das camadas da aplicação durante o desenvolvimento. Como resultado, estas aplicações funcionam independentemente umas das outras. Isto significa que no caso de quaisquer erros ou actualizações necessárias, este princípio de programação facilita um desenvolvimento mais ágil da aplicação. Também reduz a necessidade de ter de recriar o desenvolvimento de aplicações móveis a partir do zero, já que todas as camadas de aplicação funcionam independentemente umas das outras.

Quais são os Elementos Básicos da Arquitectura Móvel?



Os elementos mais básicos de uma boa arquitectura de aplicação móvel dependem de alguns factores, e estes são os mais importantes a considerar ao desenvolver uma arquitectura de aplicação móvel. Estes elementos incluem a experiência do utilizador, também conhecida como UX na terminologia de programação, navegação, estratégia de rede, e dispositivo a ser utilizado. Vamos discutir cada um dos seguintes por um dos elementos abaixo:

Experiência do Utilizador ou O Desenho UX



Uma interface de utilizador (IU) bem concebida é um elemento chave de uma boa arquitectura de aplicação móvel. A experiência do utilizador ou o design UX assegura que a arquitectura da sua aplicação móvel seja intuitiva. Isto criará uma experiência de aplicação móvel apelativa e sem falhas para os utilizadores. A interface de utilizador e o design UX reflectem o pensamento prévio dos programadores durante a fase de desenvolvimento da aplicação. Pode-se normalmente dizer se um programador de software considerou as necessidades dos seus utilizadores finais, uma vez que isto se reflecte na arquitectura de aplicação móvel. Quando os programadores prestam grande atenção ao design UI e UX da arquitectura de aplicação móvel, o resultado é uma aplicação móvel intuitiva e de fácil utilização.

Fonte: Dribbble

Largura de banda de rede ou Estratégia de rede



Uma arquitectura deaplicação móvel bem concebida facilitará o desempenho da aplicação móvel sob várias condições de largura de banda. Não há duas redes móveis iguais, pelo que a sua arquitectura de aplicação móvel deve ser concebida para funcionar numa série de ambientes de rede. Uma arquitectura de aplicação móvel versátil irá melhorar a sua usabilidade e funcionalidade. A arquitectura de aplicação móvel construída com base nestas características apela a um maior leque de utilizadores, que podem ter capacidades de largura de banda de rede variáveis.

A estratégia de navegação



A navegação elegante e intuitiva das aplicações são marcas distintivas de uma arquitectura de aplicação móvel eficiente. A navegação em vários elementos de aplicações móveis deverá criar uma experiência de utilizador fácil e agradável. O método de navegação de uma aplicação móvel pode ser empilhado, modal, ou de visão única. O desenvolvimento intuitivo de aplicações móveis requer o posicionamento e a etiquetagem dos elementos de navegação dentro da aplicação. Um bom design de navegação ajuda os utilizadores a poderem utilizar as características da aplicação de forma intuitiva.

Uma arquitectura de aplicação móvel eficiente minimiza a frustração causada por características de navegação volumosas, demoradas e desnecessárias. Uma má concepção de navegação é irritante para os utilizadores da aplicação que podem abandonar completamente a sua aplicação móvel! Esta frustração pode ser agravada pelo potencial de bugs que causam falhas, resultados lentos, ou erros ao navegar na aplicação.

Ao criar uma sequência lógica para a interface de navegação, os programadores asseguram que a arquitectura da aplicação móvel é uma experiência de utilizador agradável e intuitiva (UX). A navegação descomplicada e intuitiva da aplicação móvel é sempre apreciada pelos seus utilizadores! A navegação é uma das primeiras interacções que os utilizadores terão com a sua aplicação móvel, pelo que é melhor tornar esta experiência de utilizador ( UX ) tão agradável quanto possível para os utilizadores.

Dispositivo a ser utilizado



A arquitectura da aplicação móvel incorpora um design versátil e elementos funcionais durante o desenvolvimento da aplicação. Isto assegura que a aplicação móvel pode ser utilizada numa vasta gama de diferentes dispositivos e ecrãs.

Como é que as aplicações móveis escolhem a arquitectura?



Então o que faz uma boa e melhor base tecnológica ou arquitectura de aplicação móvel? Os seguintes parâmetros devem ser procurados para que a arquitectura de aplicação móvel seja bem sucedida:

Lógico e Claramente Definido



O fluxo de dados de uma boa arquitectura de aplicação móvel deve ser lógico e claramente definido. Isto exigiria que a arquitectura de aplicação móvel utilizasse princípios sólidos de desenvolvimento de software normalizados dentro da indústria tecnológica. Desta forma, o processo de desenvolvimento de aplicações móveis não se limita a uma equipa específica de desenvolvedores de aplicações móveis. A utilização de fluxo lógico de dados e princípios de software estabelecidos facilita alterações de outros programadores, caso se torne necessário. Portanto, no caso de uma mudança na sua equipa de desenvolvimento de software, outro programador será capaz de continuar logicamente o processo de desenvolvimento de aplicações móveis.

Utilização versátil em todas as plataformas



A arquitectura móvel deve ser concebida para tornar a aplicação móvel compatível com uma vasta gama de dispositivos e plataformas. Por exemplo, uma boa arquitectura de aplicação móvel seria suficientemente versátil para funcionar tanto em sistemas Android como iOS.

Pilha de Tecnologia Escalável



Por ser escalável, a arquitectura de aplicação móvel pode facilitar a futura expansão, actualização e actualização de aplicações móveis. Embora isto possa exigir mais recursos inicialmente, o desenvolvimento ágil de aplicações compensa as empresas a longo prazo. Isto porque uma aplicação móvel escalável facilitará a adição à pilha de tecnologia sem ter de reconstruir toda a aplicação para satisfazer as exigências do negócio de cada vez.

Totalmente Funcional



A arquitectura de aplicação móvel, que é eficiente no processamento de dados, navegação, e execução de funções de aplicação, é mais adequada para aplicações móveis.

Baixa Manutenção



As aplicações móveis beneficiam de uma arquitectura de baixa manutenção e não requerem demasiados recursos para a sua manutenção.

O que são as 3 camadas de aplicação baseadas na Web?



A arquitectura da aplicação baseada no website ou na web compreende 3 camadas chave para ser desenvolvida eficazmente. Vamos discutir cada uma das camadas básicas em detalhe abaixo:

Camada 1 - Apresentação

Camada 2 - Negócios

Camada 3 - Dados



Apresentação



A camada de apresentação da arquitectura da aplicação móvel apresenta o quão equipada está uma aplicação para a melhor experiência do utilizador ou design UX. Incorpora elementos de design tais como visual, áudio, interface de utilizador (UI), e navegabilidade na criação de uma estética que o utilizador irá apreciar. Uma camada de apresentação de uma aplicação móvel compreende elementos de design únicos, tais como cores, sons de notificação, avatares, meios de comunicação e intuitividade. A camada de apresentação da aplicação móvel com base na web também contribui para a satisfação das necessidades dos utilizadores finais pretendidos. Essencialmente, a camada de apresentação cria o aspecto e a sensação únicos da sua arquitectura de aplicação móvel.

Empresas



A camada de negócio da sua arquitectura de aplicação móvel centra-se nos processos de back-end da aplicação móvel. Esta camada é composta pela sequência lógica e fluxo de dados das aplicações móveis. Os aspectos da camada de negócio incluiriam a segurança dos dados e sistemas de gateway de pagamento. A camada empresarial inclui também o processamento lógico do fluxo de trabalho e a forma como a aplicação móvel armazena ou regista o histórico do utilizador.

Dados



A camada de dados concentra-se na gestão da informação recebida pela aplicação móvel. Isto incorpora elementos de acesso aos dados, elementos de dados e funções que permitem processos de aplicação móvel, tais como a verificação de dados. A camada de dados assegura a precisão dos dados armazenados ou processados durante as funções da aplicação móvel.

Qual é a melhor arquitectura para as aplicações móveis?



Então, qual é considerada a melhor arquitectura para aplicações móveis? E porquê? Para seleccionar o melhor tipo de arquitectura de aplicações móveis para as suas aplicações, os programadores precisam de considerar a plataforma, os utilizadores finais pretendidos, os processos de dados, as principais funções da aplicação e o orçamento do projecto. Normalmente, as equipas de desenvolvimento e os programadores têm a opção de seleccionar e escolher a arquitectura de aplicação móvel da sua escolha. Podem escolher entre 3 delas para começar, nomeadamente arquitectura móvel nativa, baseada na web e híbrida e pilhas tecnológicas à sua escolha. A selecção é baseada na sua preferência pessoal e no estilo com que se sentem confortáveis. No entanto, se estiver à procura de uma opção sem código ou de baixo código para desenvolver uma arquitectura de aplicação móvel App Master é uma forma excelente e de fácil utilização para começar sem o incómodo.

Nativos Apps Móveis



Asaplicações móveis nativas estão alojadas dentro do dispositivo que está a ser utilizado e são concebidas para funcionar em dispositivos móveis sob uma vasta gama de condições. Porque as aplicações nativas "ao vivo" no ecrã inicial dos dispositivos móveis, são mais úteis em circunstâncias adversas. Por exemplo, as aplicações nativas podem funcionar eficientemente através do ecrã inicial do dispositivo, mesmo em ambientes com pouca ou nenhuma largura de banda de rede. As aplicações nativas não são concebidas para serem volumosas e são construídas sobre uma arquitectura de aplicações móveis leves.

Como resultado, as aplicações nativas funcionam eficientemente para processar dados e são intuitivas na sua concepção. As aplicações nativas são também aplicações versáteis e fáceis de utilizar (IU) para utilizadores que trabalham fora de linha ou em condições em que há pouca largura de banda. A versatilidade destas aplicações nativas móveis permite aos utilizadores operá-las eficazmente numa vasta gama de dispositivos físicos com dimensões variáveis. As aplicações nativas também funcionam bem em diferentes tipos de plataformas, tais como Android, IOS, ou baseadas na web.

A desvantagem das aplicações nativas é que são desenvolvidas para a plataforma na qual a arquitectura da aplicação móvel está alojada. As aplicações nativas não são uma tecnologia ágil e por isso são difíceis de escalar. Como resultado, os criadores de aplicações podem ter de construir uma aplicação completamente diferente para acomodar novas actualizações ou alterações.

Aplicações Web Móveis



Ao contrário das aplicações nativas, as aplicações móveis baseadas na Web são mais flexíveis e acomodam actualizações, actualizações e alterações automáticas. A arquitectura da aplicação móvel é construída sobre uma plataforma baseada na web e é acessível através de um URL online. Estas aplicações móveis são fáceis para a maioria dos utilizadores, uma vez que estabelecem uma boa interface com uma variedade de dispositivos e plataformas. As aplicações web móveis também facilitam actualizações mais baratas e correcções de erros, pelo que são mais fáceis de manter. Também apelam a um público mais vasto, uma vez que são compatíveis em todos os navegadores.

Contudo, uma vez que estas aplicações não são nativas, podem não ter acesso a outras características de dispositivos nativos. As aplicações web móveis são também propensas a problemas de largura de banda de rede, criando uma experiência frustrante para o utilizador.

Aplicações Móveis Híbridas



A nova consideração para fazer a arquitectura da aplicação é para ambos os casos; a arquitectura de aplicação móvel híbrida é uma solução ideal para as desvantagens das aplicações nativas e baseadas na web. As aplicações híbridas podem interagir entre a web e operar dentro de dispositivos e plataformas nativas. São também mais fáceis, mais baratas, e requerem uma manutenção mais baixa do que as suas congéneres nativas. No entanto, uma desvantagem para este tipo de arquitectura pode surgir de problemas com características e funções de conectividade com base na web. A interface com a web pode criar problemas de conectividade para os utilizadores que requerem uma experiência de aplicação eficiente off-line.

A escolha do tipo de arquitectura de aplicação móvel depende da experiência desejada do utilizador durante o desenvolvimento. Além disso, depende do orçamento de desenvolvimento da aplicação móvel e da funcionalidade requerida da aplicação móvel. Como tal, a estratégia de desenvolvimento da aplicação pode ser baseada num modelo nativo, baseado na web, ou híbrido de arquitectura de aplicação móvel.

VANTAGENS



Público alvo mais vasto

Fácil e rápido de desenvolver

Baixo custo de construção

Baixa manutenção

Integração extensiva



O que é o Diagrama de Arquitectura de Aplicações Móveis?



Um diagrama de arquitectura de aplicação móvel representa visualmente os elementos e componentes de concepção de uma aplicação. Responde essencialmente ao "como", que se refere aos processos de back-end envolvidos na criação de uma aplicação móvel funcional e eficiente. É importante que este tipo de diagrama seja concebido como parte do processo inicial de desenvolvimento de uma aplicação. Assiste os criadores de software, e as partes interessadas visualizam o objectivo e o processo criativo da construção do produto final da aplicação móvel. Também ajuda as equipas a identificar a pilha de tecnologia apropriada, características da base de dados, design UI e UX, plataforma de aplicação, e funcionalidade chave da aplicação móvel.

Os bons diagramas de arquitectura de aplicações móveis são úteis de 3 formas principais. Ajudam os programadores a identificar os processos do sistema, permitem o feedback (através de notações), e dão contexto visual. O contexto principal inclui o seguinte:

Identificar o processo do sistema

Permitir feedback

Dá contexto visual

Identificar Processos do Sistema



Um bom diagrama de arquitectura de aplicação móvel mostra a relação entre os componentes e processos da aplicação. Isto inclui a experiência do utilizador ou design UX, gestão de bases de dados, e funções de software. Um diagrama lógico do fluxo e funções dos processos da aplicação pode ajudar os programadores a visualizar o conceito da aplicação móvel.

Permitir Feedback



Um diagrama de arquitectura da aplicação móvel bem concebido permitirá ao programador criar notações e comentários pertinentes ao projecto. Isto assiste e informa o processo de desenvolvimento da aplicação móvel. Estas notações são também úteis para ajudar as equipas de marketing de leigos e as partes interessadas a compreender melhor e a dar sentido ao produto final. As notações podem incluir símbolos, chaves, gráficos, e comentários e ajudar os não-codificadores a explicar o conceito da aplicação móvel em desenvolvimento.

Dá Contexto Visual



As pessoas podem envolver-se melhor no processo de desenvolvimento da aplicação, sendo visíveis para os outros membros da equipa. Com a ajuda deste diagrama, tanto os especialistas em software como os não-codificadores poderão compreender o conceito da aplicação móvel em desenvolvimento. Os indivíduos são assim capazes de contribuir para o produto final e até mesmo de ter impacto na arquitectura da aplicação móvel na fase de concepção do desenvolvimento.

Quais são os passos para a criação de aplicações móveis básicas?



São necessários alguns passos básicos para criar uma arquitectura básica de aplicação móvel. No total, há dez passos cruciais. Estes são mencionados um a um, como se segue:

Elaboração de um orçamento realista

Fase de descoberta da arquitectura da aplicação

Características de aplicação mais necessárias

Seleccione uma plataforma adequada

Criar aplicação MVP

Teste a aplicação antes do lançamento

Lançar a aplicação final

Manutenção regular da aplicação

Métricas de aplicações de rastreio

Elaborar um orçamento realista



A escala do desenvolvimento da arquitectura da aplicação móvel depende do orçamento disponível para o projecto. O custo do pessoal de desenvolvimento de software, da arquitectura da aplicação móvel ou da pilha de tecnologia, e o período do projecto afectarão o desembolso do custo da aplicação móvel.

Fase de Descoberta



Esta fase de desenvolvimento da aplicação móvel envolve uma pesquisa e análise exaustiva do mercado. A fase de descoberta facilita a investigação exaustiva das necessidades da aplicação móvel dos seus utilizadores. Também explora formas como o desenvolvimento da sua aplicação móvel irá ajudar a preencher essa necessidade.

Seleccionar características da aplicação



Durante o desenvolvimento, as características da aplicação móvel e a funcionalidade UX devem ser uma parte chave da arquitectura da aplicação móvel. Funções da aplicação, tais como navegação, gestão de dados e interface de utilizador, por exemplo, aplicações nativas são mais adequadas para funcionar offline.

Seleccione uma plataforma



A interface de utilizador (UI) e a experiência do utilizador ou o design UX da arquitectura de aplicação móvel dependerão da plataforma escolhida. A IU e UX devem ser capazes de interagir com a plataforma de aplicação móvel. Esta arquitectura de aplicação móvel deverá facilitar uma interacção perfeita, quer a plataforma móvel seja Android, baseada na web, ou iOS,

Criar um MVP



Ao criar uma versão básica, mínima variável do produto (MVP) da aplicação móvel, os programadores de software podem testar a reacção dos utilizadores da aplicação. O nível de resposta dos utilizadores à versão MVP é um indicador preciso da experiência UI ou UX. Uma versão esqueleto de uma aplicação móvel permite aos programadores incorporar características adicionais à arquitectura da aplicação com base na resposta dos utilizadores.

Teste a sua aplicação móvel



A experiência do utilizador (UX) e a interface do utilizador (IU) são identificadas com maior precisão dentro da fase de teste de uma aplicação móvel. Se forem encontrados erros ou problemas, podem ser feitas actualizações conforme necessário. Nesta fase da aplicação, as actualizações de desenvolvimento também podem ser acomodadas com base no feedback UX.

Fonte: Dribbble

Lançar aplicação móvel



O lançamento da aplicação móvel é a fase semi-final do processo de desenvolvimento da aplicação. T inclui a promoção e comercialização da aplicação aos seus utilizadores finais. As promoções ou campanhas de marketing no interior da aplicação podem incentivar os utilizadores.

Manutenção da aplicação



A aplicação móvel exigirá manutenção, actualizações, resolução de problemas, e correcções após o seu lançamento. Os utilizadores podem identificar problemas adicionais que não tenham sido identificados durante a fase de teste do utilizador do desenvolvimento da aplicação. Além disso, pode surgir a necessidade de actualizar a aplicação com base na procura do utilizador. Como resultado, os programadores terão de aumentar a pilha de tecnologia da arquitectura da aplicação móvel para construir uma funcionalidade expandida ou mais eficiente na aplicação móvel.

Métricas de aplicação de pistas



As empresas precisam de acompanhar o sucesso e a recepção das suas funcionalidades de aplicação móvel e de acompanhar e medir os dados recolhidos dentro da aplicação. Estas incluem a retenção de utilizadores, taxa de rotatividade, e envolvimento, entre outras métricas úteis. Estes guiam as decisões empresariais que afectam inovações empresariais, preços, promoções, e estratégia de vendas.

O resultado final



A concepção da arquitectura da sua aplicação móvel é um aspecto importante da arquitectura de desenvolvimento da aplicação que cria uma experiência agradável para o utilizador. A arquitectura de aplicações móveis também influencia a escalabilidade, eficiência, e versatilidade dentro de uma aplicação móvel. Como resultado, é sempre importante prestar atenção a este aspecto crucial durante o processo de desenvolvimento de uma aplicação móvel.

Uma boa arquitectura de aplicação móvel incorpora tanto a estética como a função para criar uma aplicação coesa que os utilizadores apreciem. Além disso, a pilha de tecnologia de uma aplicação móvel deve ser eficiente, intuitiva, fácil de utilizar e, idealmente, escalável. Deve também ser versátil e conveniente e reflectir o pensamento e planeamento do programador.

Mas sempre que estiver à procura de uma plataforma mais fácil, fácil de utilizar, auto-criadora, e rentável que cubra todos os aspectos da arquitectura de desenvolvimento de aplicações, ligue-se ao AppMaster. Esta é uma plataforma sem código fácil de usar, onde pode facilmente criar uma aplicação móvel e uma aplicação web para as suas necessidades com passos simples. Se tiver alguma dúvida, ligue-se à nossa equipa para que o possam ajudar a responder e guiá-lo para o desenvolvimento das suas aplicações empresariais e da melhor arquitectura de aplicações móveis que seja adequada para si e para as suas necessidades.