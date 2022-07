Les entreprises utilisent de nombreux moyens innovants pour atteindre leurs clients afin de garder une longueur d'avance sur leurs concurrents. L'augmentation de la demande de solutions commerciales innovantes s'accompagne d'une demande de nouvelles technologies. Le secteur le plus visible de la demande d'innovations commerciales est celui des applications mobiles.

Ces derniers temps, les entreprises ont reconnu la nécessité croissante d'intégrer des applications mobiles propriétaires dans leur gamme de services. Les entreprises ont compris que le développement d'applications mobiles leur confère un avantage concurrentiel. En conséquence, beaucoup ont commencé à développer rapidement des applications mobiles pour rester en tête de la concurrence. Le développement d'applications mobiles aide les entreprises à répondre aux besoins de leurs clients. Les applications mobiles aident également les entreprises à tirer parti de chaque opportunité potentielle de génération de prospects qui se convertissent en ventes.

L'augmentation récente de la demande d'applications mobiles pour les entreprises s'est accompagnée d'une augmentation correspondante de la gamme de solutions d'applications mobiles proposées. Aujourd'hui, les entreprises peuvent recourir à la voie traditionnelle d'une équipe de développement de logiciels pour créer leur application mobile. Cependant, de nombreuses applications mobiles "low-code, no-code", prêtes pour la plate-forme, sont également disponibles. Ces options de développement d'applications mobiles ont encore simplifié les processus commerciaux. Elles leur permettent d'être plus réactives face à leurs clients sans être nécessairement des experts en codage. Les entreprises doivent avoir une connaissance de base de l'architecture des applications mobiles pour attirer et maintenir l'intérêt des utilisateurs de leurs applications mobiles.

Qu'est-ce que l'architecture d'application mobile ?



L'architecture des applications mobiles fait référence à un bâtiment ou à des systèmes structurels et à des éléments de conception qui constituent une application mobile. Elle englobe également les techniques, les processus et les composants utilisés pendant le développement de l'application. La base de toutes les applications est constituée de tous les éléments de l'architecture de l'application mobile. Le développement d'une bonne architecture d'application mobile nécessite une planification et une conception stratégique appropriées.

Le cadre ou la plateforme technologique en arrière-plan et l'aspect utilisateur de l'application mobile font également partie de l'architecture mobile de l'application. Dans le domaine du développement d'applications, les programmeurs de logiciels appellent cet ensemble de systèmes et de processus d'architecture mobile la "pile technologique".

Architecture à 3 designs



Une architecture d'application mobile réussie utilise les principes de conception des trois termes ci-dessous :

Architecture d'application mobile SOLID

Architecture d'application mobile KISS

Architecture d'applications mobilesDRY

Architecture SOLIDE

Ce principe de programmation est essentiel pour créer une architecture d'application mobile évolutive. Une architecture d'application mobile évolutive est basée sur une technologie flexible et agile. Cela facilite les mises à niveau, les mises à jour et les extensions si nécessaire. Ce principe de programmation universel est un cadre établi sur lequel reposent les directives relatives à l'architecture des applications mobiles.

Architecture KISS



Il s'agit d'un principe de programmation minimaliste qui repose sur le principe de la simplicité de la pile technologique ou de l'architecture mobile. L'idée qui sous-tend ce principe est que plus la pile technologique est simple, moins elle risque de créer des erreurs inutiles ou coûteuses. Le codage doit être aussi minimal que possible pour développer une architecture d'application mobile basée sur ce principe.

Architecture DRY



Ce principe de programmation, comme KISS, repose sur la simplicité. Il part du principe qu'en réduisant les répétitions dans les séquences de codage logiques ou les modèles logiciels, on réduit les erreurs.

AUTRE PRINCIPE D'ARCHITECTURE MOBILE



Il existe également d'autres principes de développement de l'architecture des applications mobiles, dont les plus importants sont énumérés ci-dessous :

ARCHITECTURE PROPRE



Certains développeurs appliquent le principe de programmation CLEAN à l'architecture des applications mobiles. Ce principe, comme son nom, suggère une séparation claire des couches de l'application pendant le développement. Par conséquent, ces applications fonctionnent indépendamment les unes des autres. Cela signifie qu'en cas d'erreurs ou de mises à jour nécessaires, ce principe de programmation facilite un développement plus agile des applications. Il réduit également la nécessité de recréer le développement de l'application mobile à partir de zéro, car toutes les couches d'applications fonctionnent indépendamment les unes des autres.

Quels sont les éléments de base de l'architecture mobile ?



Les éléments les plus fondamentaux d'une bonne architecture d'application mobile dépendent de quelques facteurs, et ce sont les plus importants à prendre en compte lors du développement d'une architecture d'application mobile. Ces éléments comprennent l'expérience utilisateur, également appelée UX dans la terminologie de la programmation, la navigation, la stratégie de réseau et l'appareil utilisé. Examinons ci-dessous chacun des éléments suivants, l'un après l'autre :

L'expérience de l'utilisateur ou le design UX



Une interface utilisateur (IU) bien conçue est un élément clé d'une bonne architecture d'application mobile. L'expérience utilisateur ou la conception UX garantit que l'architecture de votre application mobile est intuitive. Cela permettra de créer une expérience d'application mobile attrayante et transparente pour les utilisateurs. La conception de l'interface utilisateur et de l'interface utilisateur reflète la prévoyance des développeurs pendant la phase de développement de l'application. On peut généralement dire si un développeur de logiciels a tenu compte des besoins de ses utilisateurs finaux, car cela se reflète dans l'architecture de l'application mobile. Lorsque les développeurs accordent une attention particulière à l'interface utilisateur et au design UX de l'architecture de l'application mobile, le résultat est une application mobile intuitive et conviviale.

La bande passante du réseau ou la stratégie réseau



Une architecture d'application mobile bien conçue facilitera les performances de l'application mobile dans diverses conditions de bande passante. Comme il n'existe pas deux réseaux mobiles identiques, l'architecture de votre application mobile doit être conçue pour fonctionner dans différents environnements réseau. Une architecture d'application mobile polyvalente améliorera sa convivialité et sa fonctionnalité. Une architecture d'application mobile reposant sur ces caractéristiques est attrayante pour un plus grand nombre d'utilisateurs, dont les capacités de bande passante peuvent varier.

La stratégie de navigation



Une architecture d'application mobile efficace se caractérise par une navigation élégante et intuitive. La navigation dans les différents éléments de l'application mobile doit créer une expérience utilisateur facile et agréable. La méthode de navigation d'une application mobile peut être superposée, modale ou à vue unique. Le développement d'une application mobile intuitive nécessite le positionnement et l'étiquetage des éléments de navigation dans l'application. Une bonne conception de la navigation permet aux utilisateurs d'utiliser les fonctionnalités de l'application de manière intuitive.

Une architecture d'application mobile efficace minimise la frustration causée par des éléments de navigation encombrants, fastidieux et inutiles. Une mauvaise conception de la navigation est ennuyeuse pour les utilisateurs de l'application, qui risquent d'abandonner complètement votre application mobile ! Cette frustration peut être aggravée par la possibilité de bogues qui provoquent des problèmes, des lenteurs ou des erreurs lors de la navigation dans l'application.

En créant une séquence logique pour l'interface de navigation, les développeurs s'assurent que l'architecture de l'application mobile constitue une expérience utilisateur (UX) agréable et intuitive. Une navigation simple et intuitive dans une application mobile est toujours appréciée par ses utilisateurs ! La navigation est l'une des premières interactions que les utilisateurs auront avec votre application mobile, il est donc préférable de rendre cette expérience utilisateur (UX) aussi agréable que possible pour les utilisateurs.

L'appareil utilisé



L'architecture de l'application mobile intègre des éléments de conception et des éléments fonctionnels polyvalents pendant le développement de l'application. Cela garantit que l'application mobile peut être utilisée sur un large éventail d'appareils et d'écrans différents.

Comment les applications mobiles choisissent-elles l'architecture ?



Qu'est-ce qui fait une bonne et meilleure base technologique ou architecture d'application mobile ? Les paramètres suivants doivent être pris en compte pour que l'architecture de l'application mobile soit un succès :

Logique et clairement définie



Le flux de données d'une bonne architecture d'application mobile doit être logique et clairement défini. Pour cela, l'architecture de l'application mobile doit utiliser des principes de développement de logiciels solides, normalisés dans l'industrie technologique. De cette façon, le processus de développement d'une application mobile n'est pas limité à une équipe spécifique de développeurs d'applications mobiles. L'utilisation d'un flux de données logique et de principes logiciels établis facilite les modifications apportées par d'autres développeurs si cela s'avère nécessaire. Par conséquent, en cas de changement au sein de votre équipe de développement logiciel, un autre développeur sera en mesure de poursuivre logiquement le processus de développement d'applications mobiles.

Utilisation polyvalente sur toutes les plates-formes



L'architecture mobile doit être conçue pour rendre l'application mobile compatible avec un large éventail d'appareils et de plateformes. Par exemple, une bonne architecture d'application mobile doit être suffisamment polyvalente pour fonctionner à la fois sur les systèmes Android et iOS.

Pile technologique évolutive



En étant évolutive, l'architecture de l'application mobile peut faciliter l'expansion, les mises à jour et les mises à niveau futures de l'application mobile. Bien que cela puisse nécessiter davantage de ressources au départ, le développement d'applications agiles est rentable pour les entreprises à long terme. En effet, une application mobile évolutive facilite l'extension de la pile technologique sans avoir à reconstruire l'ensemble de l'application pour répondre aux exigences de l'entreprise à chaque fois.

Entièrement fonctionnel



L'architecture des applications mobiles, qui est efficace pour le traitement des données, la navigation et l'exécution des fonctions de l'application, est la mieux adaptée aux applications mobiles.

Faible maintenance



Les applications mobiles bénéficient d'une architecture à faible maintenance et ne nécessitent pas trop de ressources pour leur entretien.

Quelles sont les 3 couches d'une application basée sur le Web ?



L'architecture de l'application basée sur le Web ou sur le Web comprend 3 couches clés pour être développée efficacement. Discutons en détail chacune de ces couches de base ci-dessous :

Couche 1 - Présentation

Couche 2 - Activité

Couche 3 - Données



Présentation



La couche de présentation de l'architecture de l'application mobile indique comment une application est équipée pour offrir la meilleure expérience utilisateur ou conception UX. Elle intègre des éléments de conception tels que le visuel, l'audio, l'interface utilisateur (IU) et la navigabilité pour créer une esthétique que l'utilisateur appréciera. La couche de présentation d'une application mobile comprend des éléments de conception uniques tels que les couleurs, les sons de notification, les avatars, les médias et l'intuitivité. La couche de présentation de l'application Web mobile détermine également dans quelle mesure elle répond aux besoins des utilisateurs finaux visés. En fait, la couche de présentation crée l'aspect et la sensation uniques de l'architecture de votre application mobile.

Affaires



La couche métier de l'architecture de votre application mobile se concentre sur les processus back-end de l'application mobile. Cette couche est constituée de la séquence logique et du flux de données des applications mobiles. Les aspects de la couche métier comprennent la sécurité des données et les systèmes de passerelle de paiement. La couche métier comprend également le traitement logique du flux de travail et la manière dont l'application mobile stocke ou enregistre l'historique de l'utilisateur.

Données



La couche de données se concentre sur la gestion des informations reçues par l'application mobile. Elle comprend les éléments d'accès aux données, les éléments de données et les fonctions qui permettent les processus de l'application mobile tels que la vérification des données. La couche de données garantit l'exactitude des données stockées ou traitées pendant les fonctions de l'application mobile.

Quelle est la meilleure architecture pour les applications mobiles ?



Alors, laquelle est considérée comme la meilleure architecture pour les applications mobiles ? Et pourquoi ? Pour choisir le meilleur type d'architecture d'application mobile pour vos applications, les développeurs doivent tenir compte de la plate-forme, des utilisateurs finaux visés, des processus de données, des fonctions clés de l'application et du budget du projet. En général, les équipes de développement et les développeurs ont le choix de sélectionner et d'adopter l'architecture d'application mobile de leur choix. Ils peuvent en choisir trois pour commencer, à savoir l'architecture et les piles technologiques mobiles natives, basées sur le Web et hybrides. La sélection est basée sur leurs préférences personnelles et le style avec lequel ils sont à l'aise. Cependant, si vous recherchez une option sans code ou à faible code pour développer l'architecture d'une application mobile, App Master est un excellent moyen convivial de commencer sans tracas.

Applications mobiles natives



Lesapplications mobiles natives sont logées dans l'appareil réel utilisé et sont conçues pour fonctionner sur les appareils mobiles dans un large éventail de conditions. Comme les applications natives "vivent" sur l'écran d'accueil des appareils mobiles, elles sont surtout utiles dans des circonstances défavorables. Par exemple, les applications natives peuvent fonctionner efficacement via l'écran d'accueil de l'appareil, même dans des environnements à bande passante réseau faible ou nulle. Les applications natives ne sont pas conçues pour être encombrantes et sont construites sur une architecture d'application mobile légère.

Par conséquent, les applications natives traitent efficacement les données et leur conception est intuitive. Les applications natives sont également polyvalentes et conviviales pour les utilisateurs travaillant hors ligne ou dans des conditions de faible bande passante. La polyvalence de ces applications mobiles natives permet aux utilisateurs de les exploiter efficacement sur un large éventail de dispositifs physiques de dimensions variables. Les applications natives fonctionnent également bien sur différents types de plateformes, comme Android, IOS ou le Web.

L'inconvénient des applications natives est qu'elles sont développées pour la plateforme sur laquelle l'architecture de l'application mobile est hébergée. Les applications natives ne sont pas des technologies agiles et sont donc difficiles à faire évoluer. Par conséquent, les développeurs d'applications peuvent être amenés à créer une application entièrement différente pour s'adapter à de nouvelles mises à jour ou modifications.

Applications mobiles Web



Contrairement aux applications natives, les applications web mobiles sont plus flexibles et permettent des mises à niveau, des mises à jour et des modifications automatiques. L'architecture de l'application mobile est construite sur une plateforme web et est accessible via une URL en ligne. Ces applications mobiles sont faciles à utiliser pour la plupart des utilisateurs car elles s'interfacent bien avec une variété d'appareils et de plateformes. Les applications web mobiles facilitent également les mises à jour et les corrections d'erreurs à moindre coût et sont donc plus faciles à maintenir. Elles attirent également un public plus large car elles sont compatibles avec tous les navigateurs.

Cependant, comme ces applications ne sont pas natives, elles peuvent ne pas avoir accès à d'autres fonctionnalités natives des appareils. Les applications web mobiles sont également sujettes aux problèmes de bande passante du réseau, ce qui crée une expérience utilisateur frustrante.

Applications mobiles hybrides



La nouvelle façon de concevoir l'architecture de l'application consiste à opter pour les deux solutions ci-dessus ; l'architecture d'application mobile hybride est une solution idéale aux inconvénients des applications natives et web. Les applications hybrides peuvent s'interfacer avec le web et fonctionner sur des appareils et des plateformes natives. Elles sont également plus faciles, moins chères et nécessitent moins de maintenance que leurs homologues natives. Toutefois, un inconvénient de ce type d'architecture peut provenir de problèmes liés aux caractéristiques et fonctions de connectivité basées sur le Web. L'interface avec le web peut créer des problèmes de connectivité pour les utilisateurs qui ont besoin d'une expérience efficace de l'application hors ligne.

Le choix du type d'architecture d'application mobile dépend de l'expérience utilisateur souhaitée pendant le développement. En outre, il dépend du budget de développement de l'application mobile et de la fonctionnalité requise de l'application mobile. Ainsi, la stratégie de développement de l'application peut être basée sur un modèle d'architecture d'application mobile natif, basé sur le web ou hybride.

AVANTAGES



Un public cible plus large

Facile et rapide à développer

Faible coût de construction

Faible maintenance

Intégration poussée



Qu'est-ce que le diagramme d'architecture d'application mobile ?



Un diagramme d'architecture d'application mobile représente visuellement les éléments de conception et les composants d'une application. Il répond essentiellement au "comment", c'est-à-dire aux processus de back-end impliqués dans la création d'une application mobile fonctionnelle et efficace. Il est important que ce type de diagramme soit conçu dans le cadre du processus initial de développement de l'application. Il aide les développeurs de logiciels et les parties prenantes à visualiser l'objectif et le processus de création du produit final de l'application mobile. Il aide également les équipes à identifier la pile technologique appropriée, les caractéristiques de la base de données, la conception de l'interface utilisateur et de l'interface utilisateur, la plate-forme d'application et les principales fonctionnalités de l'application mobile.

Les bons diagrammes d'architecture d'application mobile sont utiles de trois manières principales. Ils aident les développeurs à identifier les processus du système, permettent un retour d'information (par le biais de notations) et donnent un contexte visuel. Le contexte principal comprend les éléments suivants :

Identifier les processus du système

Permettre le retour d'information

Donne un contexte visuel

Identifier les processus du système



Un bon diagramme d'architecture d'application mobile montre la relation entre les composants et les processus de l'application. Cela inclut l'expérience utilisateur ou la conception UX, la gestion des bases de données et les fonctions logicielles. Un diagramme logique du flux et des fonctions des processus de l'application peut aider les développeurs à visualiser le concept de l'application mobile.

Permet le retour d'information



Un diagramme d'architecture d'application mobile bien conçu permettra au développeur de créer des notes et des commentaires pertinents sur le projet. Cela aide et informe le processus de développement de l'application mobile. Ces annotations sont également utiles pour aider les équipes marketing et les parties prenantes non spécialisées à mieux comprendre et à donner un sens au produit final. Les annotations peuvent inclure des symboles, des clés, des graphiques et des commentaires et aider les non-codeurs à expliquer le concept de l'application mobile en cours de développement.

Donne un contexte visuel



Les personnes peuvent mieux s'impliquer dans le processus de développement de l'application en étant visibles pour les autres membres de l'équipe. À l'aide de ce diagramme, les experts en logiciels et les non-codeurs seront en mesure de comprendre le concept de l'application mobile en cours de développement. Les individus peuvent ainsi contribuer au produit final et même avoir un impact sur l'architecture de l'application mobile lors de la phase de conception du développement.

Quelles sont les étapes de la création d'une application mobile de base ?



Quelques étapes fondamentales sont nécessaires pour créer une architecture d'application mobile de base. Au total, il y a dix étapes cruciales. Elles sont mentionnées une par une comme suit :

Mise en place d'un budget réaliste

Phase de découverte de l'architecture de l'application

Caractéristiques de l'application les plus nécessaires

Sélection d'une plate-forme adaptée

Créer une application MVP

Test de l'application avant son lancement

Lancement de l'application finale

Maintenance régulière de l'application

Suivi des mesures de l'application

Établir un budget réaliste



L'ampleur du développement de l'architecture de l'application mobile dépend du budget disponible pour le projet. Le coût du personnel chargé du développement du logiciel, de l'architecture de l'application mobile ou de la pile technologique, et la durée du projet auront une incidence sur le coût de l'application mobile.

Phase de découverte



Cette phase du développement de l'application mobile implique une recherche et une analyse approfondies du marché. La phase de découverte facilite la recherche approfondie des besoins en applications mobiles de vos utilisateurs. Elle explore également les moyens par lesquels le développement de votre application mobile contribuera à répondre à ce besoin.

Sélectionner les caractéristiques de l'application



Au cours du développement, les caractéristiques de l'application mobile et la fonctionnalité UX doivent constituer un élément clé de l'architecture de l'application mobile. Les fonctions de l'application telles que la navigation, la gestion des données et l'interface utilisateur, par exemple, les applications natives sont les mieux adaptées pour fonctionner hors ligne.

Choisir une plateforme



L'interface utilisateur (IU) et l'expérience utilisateur ou la conception UX de l'architecture de l'application mobile dépendent de la plateforme choisie. L'interface utilisateur et l'expérience utilisateur doivent être capables de s'interfacer avec la plateforme d'application mobile. Cette architecture d'application mobile doit faciliter une interaction transparente, que la plateforme mobile soit Android, basée sur le Web ou iOS,

Créer un MVP



En créant une version de base de l'application mobile (MVP, minimum variable product), les développeurs de logiciels peuvent tester la réaction des utilisateurs de l'application. Le niveau de réponse des utilisateurs à la version MVP est un indicateur précis de l'expérience UI ou UX. Une version squelette d'une application mobile permet aux développeurs d'intégrer des fonctionnalités supplémentaires à l'architecture de l'application en fonction de la réaction des utilisateurs.

Testez votre application mobile



L'expérience de l'utilisateur (UX) et l'interface utilisateur (UI) sont identifiées avec le plus de précision lors de la phase de test d'une application mobile. Si des erreurs ou des problèmes sont constatés, des mises à niveau peuvent être effectuées si nécessaire. Dans cette phase d'application, les mises à niveau du développement peuvent également être adaptées en fonction des réactions de l'UX.

Lancement de l'application mobile



Le déploiement de l'application mobile est l'étape semi-finale du processus de développement de l'application. Elle comprend la promotion et le marketing de l'application auprès de ses utilisateurs finaux. Des promotions ou des campagnes de marketing peuvent inciter les utilisateurs à utiliser l'application.

Maintenance de l'application



Après son lancement, l'application mobile devra faire l'objet d'une maintenance, de mises à niveau, de dépannages et de corrections. Les utilisateurs peuvent identifier des problèmes supplémentaires qui n'ont pas été identifiés pendant la phase de test du développement de l'application. En outre, il peut s'avérer nécessaire de mettre l'application à niveau en fonction de la demande des utilisateurs. Par conséquent, les développeurs devront faire évoluer la pile technologique de l'architecture de l'application mobile afin de mettre en place une fonctionnalité étendue ou plus efficace sur l'application mobile.

Suivi des paramètres de l'application



Les entreprises doivent suivre le succès et l'accueil réservé aux fonctionnalités de leur application mobile, et suivre et mesurer les données recueillies dans l'application. Il s'agit notamment de la rétention des utilisateurs, du taux de désabonnement et de l'engagement, entre autres mesures utiles. Ces données guident les décisions commerciales qui affectent les innovations, les prix, les promotions et la stratégie de vente.

Le résultat final



La conception de l'architecture de votre application mobile est un aspect important de l'architecture du développement de l'application qui crée une expérience utilisateur agréable. L'architecture d'application mobile influence également l'évolutivité, l'efficacité et la polyvalence d'une application mobile. Par conséquent, il est toujours important de prêter attention à cet aspect crucial pendant le processus de développement de l'application mobile.

Une bonne architecture d'application mobile intègre à la fois l'esthétique et la fonction pour créer une application cohérente que les utilisateurs apprécient. En outre, la pile technologique d'une application mobile doit être efficace, intuitive, conviviale et, idéalement, évolutive. Elle doit également être polyvalente et pratique et refléter la prévoyance et la planification du développeur.

