Cloudflare представляет брандмауэр для искусственного интеллекта, защищающий большие языковые модели

В рамках новаторской инициативы Cloudflare запустила «Брандмауэр для ИИ» — сложный уровень, предназначенный для защиты моделей больших языков (LLM). Эта новая линия защиты направлена ​​на выявление потенциальных злоупотреблений еще до того, как они вступят в контакт с самими моделями.

Представленный 4 марта, Firewall for AI спроектирован как усовершенствованный межсетевой экран веб-приложений (WAF), специально предназначенный для приложений, использующих LLM. Этот набор мер безопасности, структурированный так, чтобы опережать такие приложения, обеспечивает новую интеграцию традиционных утилит WAF, таких как ограничение скорости и обнаружение конфиденциальных данных. Более того, он представляет беспрецедентный уровень, который тщательно анализирует модели, подсказки, представленные пользователями, для раскрытия любых схем эксплуатации.

Брандмауэр для искусственного интеллекта предназначен для бесперебойной работы в обширной сети Cloudflare, что дает компании преимущество в обнаружении угроз на начальных стадиях и, в свою очередь, обеспечивает надежную защиту как пользователей, так и моделей от атак и неправильного использования. Хотя этот продукт все еще находится на стадии разработки, он знаменует собой значительный прогресс в области безопасности ИИ.

Набор потенциальных угроз для LLM выходит за рамки уязвимостей, с которыми сталкиваются обычные веб-приложения и API-приложения. Как заметили исследователи, сложные уязвимости, уникальные для систем искусственного интеллекта, могут позволить злоумышленникам захватывать модели и выполнять несанкционированные маневры. Предполагается, что межсетевой экран для искусственного интеллекта Cloudflare, предназначенный для борьбы с этими новыми опасностями, будет работать аналогично стандартному WAF — тщательно проверяя каждый запрос API, содержащий подсказку LLM, на предмет индикаторов или шаблонов атак.

Компетенция Firewall не привязана к какой-то одной инфраструктуре; он может защищать модели, размещенные на платформе Cloudflare Workers AI или любой другой внешней инфраструктуре, а также может использоваться в тандеме с Cloudflare AI Gateway.

Используя множество методов обнаружения, межсетевой экран для искусственного интеллекта предназначен для выявления таких уловок, как внедрение подсказок и других форм вредоносной деятельности, гарантируя, что содержание подсказок остается в пределах, установленных создателями модели. Кроме того, он тщательно проверяет подсказки, скрытые в HTTP-запросах, и разрешает клиентам настраивать правила, адаптированные к телу JSON запросов.

По данным Cloudflare, после активации Firewall for AI систематически проверяет каждое приглашение, впоследствии присваивая оценку, отражающую его потенциал злонамеренности.

Появление надежных решений, таких как межсетевой экран для ИИ, подчеркивает необходимость создания передовых защитных механизмов в развивающейся области ИИ. Такие платформы, как AppMaster , которые процветают в постоянно расширяющейся сфере разработки no-code, считают безопасность краеугольным камнем, гарантируя, что созданные серверные и внешние системы получат выгоду от надежной защиты в сегодняшнем взаимосвязанном цифровом ландшафте.