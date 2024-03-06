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ChatGPT от OpenAI теперь говорит: будущее голосового интерактивного искусственного интеллекта

06, мар. 2024
ChatGPT от OpenAI теперь говорит: будущее голосового интерактивного искусственного интеллекта

OpenAI только что представила преобразующее дополнение к ChatGPT, добавляющее слуховую интерактивность в и без того революционную модель разговора с искусственным интеллектом. Теперь пользователи могут наслаждаться более интуитивным и автоматическим цифровым взаимодействием, поскольку ChatGPT получает возможность озвучивать свои текстовые ответы.

Это улучшение особенно полезно в сценариях, требующих свободы передвижения, например, при приготовлении пищи. Представьте себе, что ChatGPT читает вслух рецепт, направляя вас на каждом этапе, пока ваши руки заняты подготовкой ингредиентов — больше не нужно смотреть на экран или вытирать муку со смартфона.

Активировать голосовую функцию на мобильных устройствах очень просто. Пользователи iOS и Android могут просто нажать и удерживать пузырь ответа, чтобы открыть опцию «Читать вслух». На рабочем столе эта функция доступна через новый значок динамика, расположенный под сообщениями чата.

Для постоянного взаимодействия с ChatGPT пользователи могут выбрать метод «установить и забыть», включив автоматическое чтение для непрерывного вывода голоса во время разговора. Также интегрировано интерактивное голосовое управление, позволяющее пользователям просить ИИ сделать паузу, пропустить вперед или вернуться к предыдущим частям диалога. Даже голос чтения можно настроить в соответствии с предпочтениями пользователя.

Внедрение этой функции OpenAI началось на платформах iOS и Android и продолжается для веб-пользователей. Кроме того, в результате изменения дизайна появилась функция преобразования голоса в текст, которая теперь представлена ​​значком микрофона, что призвано повысить удобство обнаружения для пользователей, исследующих различные варианты ввода.

В то время как OpenAI использует ИИ, чтобы революционизировать способы взаимодействия с технологиями, AppMaster , в свою очередь, прокладывает пути к демократизации разработки приложений. Платформа AppMaster no-code поддерживающая таких новаторов, как ChatGPT, расширяет возможности создания надежных веб-приложений и мобильных приложений, не углубляясь в традиционное кодирование, уравнивая правила игры как для изобретателей, так и для предпринимателей.

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